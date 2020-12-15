Н. Росебашвили― Всем добрый день. Программа «Особое мнение». Мы идем в Ютубе на канале «Эхо Москвы», в Яндекс-эфире. И как обычно по вторникам в это время с нами Сергей Алексашенко, экономист. Сергей Владимирович, добрый день.

С. Алексашенко― Нино, добрый день. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.

Н. Росебашвили― Мы чуть-чуть перед началом успели поговорить про расследование об отравлении Навального. К нему мы обязательно вернемся в середине программы. Давайте начнем с выборов. Раз даже Владимир Путин поздравил Байдена с победой. Начинается новая глава в истории США?

С. Алексашенко― Проще всего сказать, что да. Потому что приходит новый президент. Но на самом деле это событие происходит раз в 4 или раз в 8 лет. То есть тогда в американской истории главы вертятся просто замечательно. Но это, наверное, и хорошо. Но я бы сказал так, что выборы не закончились в Америке. И выборы в Америке закончатся 5 января, когда пройдут выборы сенаторов от… Джорджии. Нет, забыл. Бывает так, вылетает. Когда двух сенаторов последних выберут и тогда станет понятно, получат ли демократы в сенате. Сейчас 58 на 48 в пользу республиканцев. Соответственно если демократы получают два голоса, становится 50 на 50. И вице-президент Камала Харрис, она будет председателем сената и во всех решающих голосованиях она сможет голосовать, давая перевес демократам. И, говоря о качестве новой главы, как говорится, это две большие разницы. Одно дело, когда Байден имеет администрацию в своих руках, контроль над демократами, над Белым домом, над департаментом, министерствами. И даже большинство в палате представителей. Но при этом республиканцы достаточно успешно будут блокировать все радикальные предложения, контролируя большинство в сенате. Это одна история. Другая история – когда демократы получают большинство и в сенате и тогда у них руки развязываются. Точно так же как было у президента Обамы в 2009-2010 году или президента Трампа в 2017-2018 году. Потому что, как правило, на первых промежуточных выборах после избрания президента он какую-то из палат теряет. Поэтому, какая будет глава, то есть будет глава или главка – я думаю, что мы увидим 5 января. Не думаю, я уверен, в Москве будет уже 6 января. Мы узнаем результаты выборов и сможем сказать, насколько интересной и увлекательной будет следующая глава.

С.Алексашенко: Выборы не закончились в Америке. Они закончатся, когда двух сенаторов последних выберут

Н. Росебашвили― Ильяс на сайте спрашивает: чего в итоге добился Трамп своим исками и требованиями с пересчетом голосов.

С. Алексашенко― Трамп, ну как, утопающий хватается за соломинку. И Трамп надеялся, а вдруг проскочим. Вдруг рассосется и что-нибудь удастся. Я думаю, что это у многих бывает, не только у Трампа. Но если говорить политически, то мне кажется, что Трамп еще больше сплотил республиканскую партию. Потому что к иску Техаса присоединились 17 или 19 штатов. Трамп подал иски в десяток штатов, опротестовывая результаты выборов. И на самом деле он свой электорат, ему вложил в голову мысль, что мы победили. Но победу у нас украли. То есть можно по-разному к нему относиться, как говорят в математике – по модулю, без знака о нем говорим. Он политик, его задача – иметь политическую поддержку. Любой ценой. Не нарушая закон. Он у своих избирателей, большой жирный минус, но он у них посеял сомнения в качестве американской демократии, американской избирательной системы. Что ее можно обмануть, что там можно фальсифицировать результаты выборов.

Н. Росебашвили― Но это вечные ценности для американцев. Он оставляет нацию без веры в свое будущее и самостоятельность.

С. Алексашенко― Да, с точки зрения нации, с точки зрения Америки это колоссальный удар по репутации Америки внутри страны среди американцев. Но с точки зрения Трампа как политика, сегодня никто не сомневается, что на ближайшие два года Трамп точно остается лидером республиканцев. Он уже заявил о том, что намерен баллотироваться в Белый дом в 2024 году. И я думаю, что если через два года республиканцы смогут получить большинство в палате представителей и сохранить большинство в сенате — тогда Трамп уже на белом коне поедет к выборам 2024 года. Тогда он окончательно станет таким, у него не будет конкурентов в республиканской партии. Если выборы 2022 года для республиканцев пройдут неудачно, если американский избиратель отвернется и поддержит демократов, не дай бог республиканцы потеряют еще большинство в сенате – тут я думаю, что политическая карьера Трампа пойдет на закат.

Н. Росебашвили― Я правильно понимаю, что он передумал уезжать из страны. Грозился в твиттере, что в случае проигрыша он покинет США.

С. Алексашенко― Я, честно говоря, пропустил, наверное, это сообщение. Я не думаю, что он покинет США. Если только не будет опасаться уголовного преследования. Если ему будут предъявлены серьезные обвинения. Опять, политик он может существовать только в той стране, в которой он живет и работает. И российские политики это те, кто живут в России. Американские политики – те, кто живут в Америке. Поэтому пока то, что я вижу, что я слышу, читаю – Трамп хочет оставаться в американской политике. А для этого, конечно, ему нужно быть в Америке.

Н. Росебашвили― И здесь бы перейти к обсуждению Навального, но снова мы сделаем паузу. Давайте еще чуть про Америку. И закончим этот блок. Я не знаю, читали ли вы блоги Владимира Пастухова. Политолога. Он был вчера в программе «Особое мнение». У него весьма тревожный прогноз касательно будущих перемен и реформ в Америке. «Капиталистическая система слишком долго оставалась неизменной. Поэтому без существенной коррекции уже неспособна адекватно отвечать на новые вызовы». И он предсказывает какие-то глобальные трансформации в США. Готова ли на это команда Байдена?

С.Алексашенко: Считать, что команда Байдена немедленно начнет решать долгоиграющие проблемы, – это вряд ли

С. Алексашенко― Во-первых, всю команду Байдена до конца еще не знаем. И как в спортивных мачтах читаешь состав соперника, своей команды, которая будет выходить и думаешь, вроде все классно, вроде игроки хорошие, вроде как есть шанс выиграть. Выходит на поле, кто-то там в носу ковыряет, у кого-то форма не самая хорошая. Бегает медленно. Кто-то ногу подвергнул на третьей минуте игры. И в результате команда проигрывает со счетом 5:0. Какая боль. Всякое бывает в жизни. Поэтому я предлагаю все-таки команду Байдена оценивать после того, как она выйдет на поле и сыграет хотя бы полгода. Тогда посмотрим, на что она годится. Второе, я всегда с интересом слушаю и читаю Владимира Пастухова. С ним можно не соглашаться, но у него всегда есть интересные заходы, рассуждения. И из каждой его публикации я чего-то полезное и интересное для себя выковыриваю. Что касается американской политики, это не только в Америке. Всегда политик думает о следующих выборах. В Америке есть такая даже присказка, что американский президент, победив первый раз, всегда думает о том, как он победит во второй. Во второй раз, когда он победит, — он думает о том, как войти в историю. Так вот ни один американский политик, ни один европейский политик, у которых выборы идут раз в 4 года, раз в 2 года, раз в 5 лет – он, идя на выборы, не пытается решать глобальные задачи и не пытается объяснить своему избирателю, что вы знаете, вот там через 10 лет у нас если тренды будут продолжаться, то там то, се. Избирателей не волнует, что будет через 10 лет. Избирателю нужен результат на ближайшем избирательном цикле. Поэтому, к сожалению, в Америке в ходе дебатов, в ходе предвыборной кампании какие-то такие стратегические проблемы они не обсуждались и, насколько я понимаю, такая, наверное, неправильно сказать политическая культура, но политическая традиция в Америке — не буди лихо, пока оно тихо. Как в России. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому считать, что команда Байдена даже будь она самая замечательная, что она немедленно начнет решать какие-то долгоиграющие стратегические проблемы – это вряд ли. Тем более что у них нет поддержки пока большинства сената.

Н. Росебашвили― Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Извините, что прерываю вас, перейдем уже к расследованию покушения на Алексея Навального. Реклама на «Эхо Москвы».

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Н. Росебашвили― Сергей Владимирович, прошу прощения, прервала вас на полуслове. Предлагаю вам закончить мысль и перейти уже к расследованию отравления Алексея Навального.

С. Алексашенко― Хорошо. У вас же вопрос был, какой вопрос я бы задал Путину, если бы был на заседании по правам человека.

Н. Росебашвили― Это извините, я скажу, что мы в эфире в Ютубе обсуждали другие вопросы. Нет, вы говорили про команду Байдена.

С. Алексашенко― А, хорошо. То есть мне кажется, что в ходе предвыборной кампании было очень легко, не сказать, что легко, но Байдену было понятно, что для того чтобы получить поддержку демократов, нужно достаточно активно выдвигать все левые левацкие лозунги. И универсальный базовый доход, и списание студенческих кредитов. И Obamacare для всех. И так далее. Потому что без этого радикальное крыло демократов его бы не поддержало. Сейчас он оказался в такой ситуации, что, слушайте, я не могу все эти идеи продвинуть, потому что у меня нет большинства в сенате. И может с этого соскочить. И вообще говоря, ощущение, что в России, что в Америке пока гром грянет, мужик не перекрестится. И всерьез команда Байдена, будь она самой замечательной, она не будет обсуждать проблемы то, что случится с Америкой через 10 лет. Владимир Пастухов нарисовал нам некую тенденцию, тренд. Что это правда, что в Америке исчезает средний класс. Что он размывается. Не сказать, что совсем исчез, но вот весь искусственный интеллект, пока на первых шагах как раз бьет по среднему классу, по врачам, по юристам, бухгалтерам. То есть те люди, которые что называется белые воротнички, средний класс, являющийся опорой демократии. То есть как тенденция это правильно. Но, будучи как Владимир Пастухов марксистом по образованию, я понимаю, что количество переходит в качество не сразу. И вот то, что мы сейчас и то, что Владимир отмечает как тенденцию, мы не знаем, когда наступит последняя соломинка, которая переломит хребет верблюду. То есть очевидно это не произойдет в эпоху Байдена мне кажется. Поэтому будет ли там команда Байдена предвидеть будущее – не знаю. На самом деле сейчас эта тенденция, снижение доходов среднего класса, она была видна еще при президенте Обаме. И она начала ломаться практически последние 15 лет, наверное. Средние доходы американцев не росли. Американской семьи. Среднего класса в том числе. И только где-то с 2015 года начался их рост и одно из достижений то, что Трамп может приписать себе – что 4 года его президентства доходы средней американской семьи, доходы среднего класса очень быстро росли. То есть ,собственно говоря, американская машина, экономика она каким-то образом в последние 4 года, в 5 лет раскрутилась и начала понимать доходы американцев. Если эта тенденция закрепится, если экономика после коронавируса восстановится и начнет функционировать на полную мощность – то вполне вероятно, что к концу президентства первого срока Байдена, не знаю, будет ли второй, эта проблема, острота этой проблемы может быть немножко снизится. Поэтому давайте, Пастухов очень правильно отметил такой тренд, но перерастет ли он из количества в качество – увидим. Поживем.

Н. Росебашвили― Увидим. Обещанное обсуждение расследования отравления, покушения на Алексея Навального. Серей Владимирович, американские журналисты тоже принимали участие в расследовании. Какой их интерес, как вам кажется?

С.Алексашенко: В результате всем стало понятно – вот есть человек, персонифицированная российская оппозиция – Навальный

С. Алексашенко― Американские, немецкие и испанские журналисты принимали в расследовании. Более того, не только принимали, они еще поставили свои подписи от имени своих редакций. Что придает расследованию абсолютно новое качество. То есть эти издания и CNN, и Шпигель, и El Pais – они готовы идти в суд и защищать ту публикацию, которую они на своих страницах и экранах сделали. И соответственно объясняя, что эта информация правдивая. Просто мне кажется, что после отравления Навального и после того, что как стало ясно достаточно быстро, что к этому приложили руки российские власти, в общем, Алексей Навальный стал очевидным оппонентом власти. Российской. И собственно говоря, сейчас те американцы, которые интересуются Россией хотя бы чуть-чуть, понятно, что профессиональные советологи или русологи, они и так знали, кто такой Навальный. Но сейчас достаточно широкий слой американцев, включая CNN, такой массовый телеканал. Они говорят, что вот есть Путин, никаких позитивных оценок Путину в американской прессе в массовом масштабе услышать нельзя. Это автократ, захвативший власть. Который дает команды по отравлению разных людей в разных странах мира. По команде которого российские ГРУшники проникают в электронные сети, наносят диверсии и так далее. То есть про Путина — как клейма ставить негде. Но долгое время возникал вопрос: а кто же у него оппонент. Ну что же за страна такая. 147 миллионов человек и ни одного политического оппонента для Путина явного не было. Алексей Навальный долгие годы как-то сторонился международных контактов. У него могли быть свои мотивы, он не хотел становиться иностранным агентом и так далее. Но вот случилось такое, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. В результате всем стало понятно – вот есть человек, персонифицированная российская оппозиция – Алексей Навальный. Которого Путин хотел отравить. И соответственно когда эти издания получили возможность поучаствовать в расследовании, я думаю, что Bellingcat так же как к Алексею он обратился, также и обратились к CNN, к El Pais, к Шпигелю, сказали: ребята, смотрите, вот наше сырье, вот чего мы уже нарыли. Вот если вам это интересно – приходите к нам участвовать, нам нужна ваша подпись, потому что, конечно, качество расследования после трех подписей ведущих международных изданий, конечно, сильно выросло. И точно совершенно уровень гораздо выше, чем просто расследование ФБК или расследование Bellingcat. Или даже их совместное.

Н. Росебашвили― Сергей Владимирович просто вы сейчас, как бы повторяя за Алексеем Навальным, говорите, что за этим отравлением стоит Путин. Я сейчас очень грубо скажу. Но, например, в тех фотографиях, которые мы видели вчера на разных сайтах и в блоге Алексея Навального, нет фотографии Владимира Путина. Как вы выстраиваете эту цепочку от исполнителей к условному заказчику. Раз уже вы его называете.

С. Алексашенко― Нино, первым деянием Владимира Путина на посту российского президента стал разгром Медиамоста. И Владимир Гусинский попал в тюрьму на несколько дней. Вот там нигде фотографии Путина не было. И соответственно никаких подписей, никаких указаний. Он даже пытался из Испании дозвониться до генерального прокурора, насколько я помню. И разобраться, в чем проблема. Потом была история «Сибура». Якова Голдовского, которого арестовали в офисе «Газпрома». И опять не было Владимира Путина. Потом был ЮКОС, и два дела Ходорковского. И опять не было Владимира Путина. Потом был Сергей Магнитский, потом была «Башнефть», потом Чичваркин. И многое-многое другое. Вот в непрозрачной политической системе последить всю цепочку принятия решений, невозможно. Тем более что мы хорошо понимаем, что политическая сила и возможности Владимира Путина удерживать власть, они опираются на его альянс с секретной полицией. С ФСБ. И, собственно говоря, вот каким образом он отдает приказы, через кого он отдает приказы, кивает ли он просто головой, делает ли он пометки карандашом или он так хмыкает «угу» и тихонечко в сторону еще рукой. Знаете, как футболисты разговаривают перед ударом штрафного и еще так, закрываясь, чтобы камеры не увидели, чего он там прошептал. Мы же всего этого не знаем. Но поверить в то, что высшее руководство КГБ… Не согласен с Владимиром Пастуховым, он сказал, что в расследовании Навального фигурирует среднее звено ФСБ. Ничего подобного. Директор института ФСБ – это совершенно не среднее звено. Это уже высшее руководство. Этот человек, который уже генеральские должности занимает и работает много лет и выполняет, руководит огромным куском этой преступной организации. Поэтому сказать, что вот ФСБ в состоянии проводить операцию по отслеживанию политического противника на протяжении 4-х лет и предпринимать несколько попыток отравления и что все это эксцесс исполнителя. Ну послушайте, я не могу. Владимир Путин несет ответственность за все, что происходит в России, как президент. Он создал такую систему. Он сам сказал, что создал вертикаль, не мы с вами придумали. И не мы голосовали за то, чтобы была вертикаль. Он сам захотел построить эту вертикаль власти. И нет никаких сомнений, и кстати по закону о службе безопасности ФСБ подчиняется президенту. И руководителей ФСБ назначает президент. И он контролирует работу этой службы. Сказать, что он не несет здесь никакой ответственности, ну как не несет. Конечно, несет. Всю полноту ответственности.

Н. Росебашвили― Тогда короткий вопрос, вот Байден, например, пригласил Тихановскую на инаугурацию. Навальный он сопоставим по масштабу с Тихановской, например, в США?

С. Алексашенко― С одной стороны да, потому что понятно, что это единственный оппозиционный политик в России. С другой стороны все-таки не надо забывать, что Светлана Тихановская была официальным кандидатом на выборах президента. И она декларировала свою победу. Поэтому хотите так – хотите так. Здесь нет однозначного ответа.

Н. Росебашвили― Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. Это программа с Сергеем Алексашенко. Вернемся к вам через несколько минут.

НОВОСТИ

Н. Росебашвили― Продолжается программа «Особое мнение». Сергей Владимирович, еще чуть-чуть поговорим про российских хакеров. Оказалось, что несколько месяцев читали почту американского Минфина. Вы понимаете, зачем нам это?

С. Алексашенко― Нино, разведка придумана не нами, разведка придумана давно. И разведку еще никто не отменял. Вот у меня в этом отношении нет претензий к российским разведчикам. Они добросовестно выполняют свою работу. Выясняется, что они выполняют ее иногда достаточно неплохо. В том, что касается проникновения в электронные сети, получение информации. Разведка – это есть получение информации. В данном случае узнали о том, что российское подразделение Главного управления Генштаба, бывшее ГРУ научилось проникать сначала в сети американских компаний, производящих программные продукты для систем безопасности. И вставлять в обновление этой программы, 300 тысяч потребителей, включая американские министерства и крупнейшие компании, вставлять своего жучка. И соответственно после этого получать информацию. Скачивать. Мы же гордимся тем, что советские разведчики, например, узнали секрет атомной бомбы. Потому что без них, если бы они не украли секрет атомной бомбы у американцев, то советское атомное оружие появилось бы на несколько лет позже. И вообще неизвестно, как бы развернулась мировая история, потому что у американцев явно чесались руки атомный удар по Советскому Союзу. Поэтому в принципе, как часто бывает, особенно в современном мире, разведчики время от времени проваливаются. А тем более когда работают в электронных сетях, получают информацию, что называется, из администрации президента России. Там же они читали электронную переписку не секретную. Сотрудников администрации Трампа, сидящих в Белом дома. Eisenhower Building. Американская разведка, кстати, мы не знаем, может она тоже читает, но у них не проваливается. Или наши доблестные ФСБшники, когда ловят такого американского шпиона, предпочитают не рассказывать о своих провалах. Потому что за защиту каналов связи отвечают тоже они. В Америке почему-то об этом не боятся рассказывать, и сразу становится понятно, откуда это все пришло. Поэтому в принципе да, российская разведка сработала и выполнила свою задачу, которую перед ней поставили. Зачем им это надо – это другой вопрос. То есть мы же не знаем, какой перед ставили… У меня ощущение, что у них по тем кускам, которые до нас доносятся, и выборы 2016 года, и проникновение в американские сети в 14-15 году…

Н. Росебашвили― Но почему-то решили не рассказывать никому.

С. Алексашенко― Обама решил как российские ФСБшники, не рассказывать о своих провалах. Проникновение сейчас, в министерство казначейства США. Ну теоретически можно предположить, что…

Н. Росебашвили― О, какая музыка в эфире «Эхо Москвы».

С. Алексашенко― Сейчас, извините.

С.Алексашенко: Теоретически могу предположить, что российской разведке интересна работа Минфина в части санкций

Н. Росебашвили― Сергей Владимирович делает вынужденный перерыв в программе «Особое мнение».

С. Алексашенко― Помните, у нас была недели три назад плохая связь, поэтому меня просили, чтобы все время телефон работал как дублирующий канал связи.

Н. Росебашвили― Ничего страшного. Всякое бывает, Сергей Владимирович.

С. Алексашенко― Соответственно в принципе, я теоретически могу предположить, что российской разведке интересна работа американского Минфина казначейства в той части, которая касается санкций. То подразделение, которое называется OFAC. И в принципе интересно же узнать, какие там санкции против тебя готовятся. И можно предположить, что это была такая целенаправленная работа по проникновению в эти сети. Но с другой стороны там было то же самое в министерстве торговли какое-то федеральное агентство, которое регулирует Интернет в Америке. Вот это даже не федеральное у них Federal Communications Commission, а это какой-то такой, честно говоря, даже не слышал про это агентство. Ну вот, представляете, американская разведка в российском министерстве связи проникла, есть цифры Минсвязи, министерство, замминистра, потом департамент, потом управление, потом отдел. И вот они проникли в электронную переписку какого-то управления. Ты думаешь, елки-палки, может, они специально туда проникли. Что-то такое это управление делает, что они проникли туда. А может быть они шли таким широким неводом, он загнали своего жучка в обновление компьютерной программы, которая занимается безопасностью, и потом каким-то образом случайно выпало, зацепились за казначейство. Глядишь, зацепились за это подразделение в министерстве торговли. Ведь, собственно говоря, у меня ощущение, что тот скандал с выборами 2016 года, была почта демократической партии, центрального комитета демократической партии США. Это же то же самое. Потому что они получили огромный массив информации, который выяснилось, российской разведке был совершенно не нужен. И почему они продали на Викиликс или передали. Ну потому что Викиликс из этого хоть чего-то сделал, хоть какой-то пиар сделал себе. И Трампу негативный пиар. Поэтому мне кажется, что с одной стороны мы увидели то, что российская разведка умеет что-то делать, а с другой стороны не очень понятно, а это нужно было делать, возбуждать американцев и проникать в министерство торговли. Может чего-то узнали там важное. Может Америка готовит там какой-то ответ на закон Яровой. У них там закон Харрисона какой-нибудь. Или что-нибудь еще.

Н. Росебашвили― Интересные времена настают. Сергей Владимирович, давайте про продукты поговорим, тем более раз вы вспомнили санкции. Правда, про продуктовое эмбарго я хотела спросить. Мы автоматически продлили его до конца 21-го года. Сколько теряет российская экономика на этом искусственно созданном дефиците. И продолжает ли терять, кстати говоря.

С.Алексашенко: Цена именно этих продовольственных санкций в том, что товары становятся хуже, дороже

С. Алексашенко― Нино, на продуктовом эмбарго теряет не российская экономика, а теряет российское население. Вот мы с вами все 147 миллионов граждан РФ теряют в качестве тех продуктов питания, которые появляются на их прилавках. Потому что дело даже не в том, что импортные товары лучше или хуже, дело в том, что своим решением президент Путин и правительство ограничивают конкуренцию на российском рынке. Ограничение конкуренции всегда ведет к более быстрому росту цен, и к снижению качества товаров. Цена именно этих продовольственных санкций, она состоит в том, что товары становятся хуже, товары становятся дороже. На сколько – если посчитать 5 лет и каждые 5 лет хотя бы на полпроцента – у вас уже получается, что в среднем статически выросло на 3%. Дальше мы начинаем думать: о’кей, контрсанкции это на санкции. А санкции — это падение курса рубля. В 2014 году перед введением санкций, перед аннексией Крыма доллар стоил 32. А сейчас 73 рубля. Вот и получается, что еще в два с лишним раза подорожали импортные товары. Тоже как-то связано с санкциями. Поэтому это такой вопрос, как рамки поставим, такой ответ и получим.

Н. Росебашвили― А с чем связан рост цен на продукты, которым так озаботился Владимир Путин?

С. Алексашенко― Есть несколько объяснений. О них уже много говорилось. И не очень хороший урожай и то, что российский рынок зерна открыт. И никаких ограничений ни административных, ни экономических на экспорт зерна нет. И сложилась ситуация, что на внешнем рынке зерно стоит дороже, пшеница дороже, чем в России. Ну, естественно, то же самое, как с нефтью. Мы регулярно встречаемся с такой ситуацией, когда цена на нефть на внешних рынках растет, а в России высокая экспортная пошлина. Или низкая экспортная пошлина, которая по результатам прошлого периода устанавливается. И в этот момент нефтяники быстро все, что можно по всему трубам каким только можно, по железным дорогам, цистернам, в бидонах, в руках, ведрами несут нефть, лишь бы продать ее за границу. Но вот рынок открытый. Россия не может существовать как закрытая экономика. Потому что она должна потреблять кучу всего импортного для того, чтобы что-то нужное купить, но сначала что-то ненужное продать. Вот ненужное – это зерно. Конкретно русские аграрии производят зерно, в принципе российской экономике его столько не нужно. Производство зерна примерно в два раза превышает, в полтора раза, наверное, потребности российской экономики. Так же как и нефти. Россия через нефть и нефтепродукты экспортирует процентов 70, может быть 75 того, что она добывает. То есть на нужды российской экономики нужна только четверть того, что Россия добывает. А все остальное – на экспорт. То же самое с зерном. И если представить, сейчас нефтяникам и взять и сказать: слушайте, мы вам на один месяц отменяем экспортную пошлину на нефть. Ну я думаю, что тут нефть как рванет, невзирая на все соглашения с ОПЕК. Через Беларусь зальет весь мир. В результате цены на бензин в России вырастут рублей до 80. Ну может до 70 в крайнем случае. Потом Путину об этом доложат, он ударит кулаком. Снова введут экспортную пошлину, и цена на бензин опять вернется к своим прежним значениям. Также работает и рынок зерна.

Н. Росебашвили― Вы так буднично рассказываете про эти пошлины. То есть меры, которые правительство собирается предпринять для заморозки цен на жизненно необходимые продукты это скорее адекватная реакция на сложившуюся ситуацию.

С.Алексашенко: Есть несколько объяснений. И не очень хороший урожай и то, что российский рынок зерна открыт

С. Алексашенко― Нино, введение экспортных пошлин на зерно в принципе реакция адекватная. С двумя исключениями. Хорошо бы об этом, что называется, лет 5 назад, 6 назад была уже такая практика, когда были экспортные пошлины на зерно и которые достаточно эффективно в тот момент отрегулировали рынок. Была такая же ситуация с быстрым ростом цен на зерно внутри страны. Потом почему-то взяли и это отменили. Соответственно сейчас о’кей, мы введем, но введем с 15 февраля. То есть через два месяца. Ну Путин же стукнул кулаком и сказал, чтобы за неделю цены погасили. Понятно, что если вы объявляете о введении экспортных пошлин с 15 февраля, то до 1 марта вы точно никакого эффекта на цены не получите. Дорого яичко к Христову дню.

Н. Росебашвили― У нас буквально минута остается на то, чтобы вы прокомментировали предельные цены на подсолнечное масло и сахар. Которые установлены до первого квартала 2021 года.

С. Алексашенко― Ну вот это типично административные ограничения. Такой уже венесуэльский сценарий, когда понимают что неурожай сахарной свеклы и снижение посевных площадей и то же самое с подсолнечником привело к тому, что просто в стране образовался дефицит. Но реально его и сахара мало и подсолнечного масла мало. А в рыночной экономике, если предложение отстает, то соответственно цены должны вырасти. Вот министерство экономики понимает, что ничего другого сделать не может, кроме как сказать: всем стоять, всем замереть, упали и не отжались. Вот в этой позиции застряли. Соответственно дальше, если это продлить дольше, чем до первого квартала, сказать, знаете, давайте мы до 2024 года продлим. То велика вероятность того, что уже во втором квартале все это дело исчезнет с прилавков российских магазинов.

Н. Росебашвили― Ну что же, на этой тревожной ноте мы заканчиваем программу «Особое мнение». Проанонсирую, в 19 часов в студии будет журналист и писатель Дмитрий Быков. В 20 часов возвращаемся к теме американского президента в программе «В круге Света». В 21 час программа «Статус» Екатерины Шульман. Говорю огромное спасибо Сергею Алексашенко, который был сегодняшним гостем программы «Особое мнение». Всем большое спасибо и всего доброго.