Особое мнение СПб

А. Веснин― Добрый день! Я Арсений Веснин, и сегодня «Особое мнение» научного руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрия Травина – приветствую! Много нам пришло вопросов перед эфиром, и мы с вами хотели поговорить про Чубайса, и обязательно про него поговорим, но в связи с вопросами, что присылают нам слушатели, я бы хотел сначала поговорить о другом. Вы наверняка слышали, что в Петербурге идёт то ли война, то ли конфронтация владельцев баров, рестораторов с местными властями. И всё это довольно далеко вышло, комментирую в Кремле, Пригожин выступает, Шнуров, Ксения Собчак… Вся страна обсуждает это противостояние сотни петербуржских баров, которые отказываются антикоронавирусные нормы, ОМОН уже избивает людей, заводятся уголовные дела и т.д. Я бы хотел подойти к этому вопросу более глобально, про взаимоотношение бизнеса и государства в нашей стране: как вас кажется, может ли быть у бизнеса в нашей стране независимый голос, с которым будет считаться государство, или тут всё сложнее?

Д. Травин― Дело в том, что обычно голос бизнеса существует в виде деловых организаций. У нас есть такая организация в России – Союз промышленных предпринимателей. Но в авторитарных режимах такие организации могут быть лишь жалкими просителями, а не полноправными участниками переговоров. Я говорю не о ситуации с коронавирусом, эпидемическая ситуация особенно сложная – и я не хочу прикидываться умным человеком, который знает все ответы. Но в обычной ситуации, конечно, государство должно учитывать мнение бизнеса, трудящихся, поэтому нормальный процесс переговоров – это трехсторонний процесс: государство, ассоциации предпринимателей и профсоюзы. В России ничего подобного не происходит, авторитарная власть принимает те решения, которые видятся ей необходимыми.

А. Веснин― С одной стороны, власть принимает решения, с другой – сейчас она как будто начинает считаться с бизнесом, потому что они довольно жестко выступили. И Беглов уже говорит, мол, наверное, мы будем что-то делать в виде дополнительной помощи бизнесу. Например, прокурор городе Сергей Литвиненко внезапно говорит о том, что надо как-то помогать этим заведениям, что это нехорошо. Интересная ситуация.

Д. Травин― Мне кажется, что то, что происходит сегодня в Петербурге, имеет большую специфику: у нас очень слабая власть. Это тот редкий случай, когда я хочу подчеркнуть субъективный фактор, а обычно я говорю об объективных. Губернатор у нас явно слабый, растерявшийся – это было понятно, когда ещё были губернаторские выборы, и что будет за губернатор Беглов, многие его оппоненты говорили. И мы сегодня видим, что эпидемическая ситуация в Петербурге одна из самых плохих в России, если не самая плохая. В принципе нельзя сказать, что Петербург – какой-то проблемный город, где дело должно быть хуже, чем в других регионах. Но у нас такая ситуация. Мы видим, что у нас, когда напрашиваются какие-то жёсткие действия властей по пресечению эпидемии, меры не принимаются, а потом, задним числом, выясняется, что кучу народа сходили на концерт, где была большая вероятность заразиться. А в каких-то частных случаях принимаются меры слишком жесткие. Мне кажется, что в данном случае власть просто плохо понимает, что делает и не обладает способностью нормального анализа ситуации. Я помню некоторое время назад сходил в театр, я был уверен, что в зале будет 25% зрителей, как всюду говорилось, а оказалось, что все 100%, все сидят плотно. Театр замечательный, спектакль хороший, я всем был рад, но это меня очень удивило, практически после этого принимались решения, что действительно должна быть наполняемость зала меньше, но и тут были оговорки. Непонятные, противоречивые действия властей.

А. Веснин― Когда я спрашивал про власти и бизнес, тут у меня появился ещё один вопрос, который я сам себе задаю: мы говорим о взаимодействии властей и бизнеса, но мы с вами много говорили о том, что власти удовлетворяют свои бизнес-желания и потребности в плане зарабатывания денег и обеспечения достатка, власти, безопасности – власть чем-то похожа на бизнес, управление государством похоже на управление компанией, и цели у людей как будто бы одни и те же. Это так или нет?

Д. Травин― Абсолютно верно, именно так. В отсутствии демократии управление государством – бизнес. Вот такой афоризм я предлагаю, если хотите. Люди идут в государственное управление для того, чтобы заработать побольше денег. Когда люди идут в бизнес, они хотят зарабатывать побольше денег, но там есть естественные рыночные ограничители, которые не дают им наглеть – это конкуренция. Если существует реальный бизнес с конкуренцией, то бизнес сможет заработать столько, сколько позволяет ему качество его продукции, иначе будут покупать у конкурентов. А когда люди идут в государственное управление, то таким ограничителем должна быть демократия. Если её нет, то ничего не мешает государственным деятелям, я имею в виду не простых чиновников, которые бумажки перекладывают и за компьютером сидят, а я имею в виду тех, кто принимает ключевые решения: этот бизнес допустить, а этот – нет, этот бар закрыть, этот концерт открыть. Те, кто принимает ключевые решения, конечно, сплошь и рядом принимают их для того, чтобы каким-то образом зарабатывать, чтобы бизнес поделился с ними частью дохода. Это не конкретно о ситуации в Петербурге с коронавирусом, никого конкретно не обвиняю, но в целом ситуации в России примерно такая.

А. Веснин― Если развивать эту мысль «государство как бизнес», то тогда как государство относится к настоящему бизнесу, к тому, что мы привыкли называть бизнесом?

Д. Травин― В обычной ситуации (не во время пандемии, потому что она всё усложняет) государство относится к бизнесу очень просто: государство и власть крышуют бизнес, примерно как этим занимаются бандиты. Отсюда взятки, откаты. Какой-то бизнес больше крышуют, какой-то – меньше. Возможно, если бизнес очень незначительный, то на него не обращают внимание. Если бизнес крупный, то он не может существовать без каких-то договоренностей с властью. Это не всегда примитивное крышевание как взятки, могут быть серьезные и глобальные договоренности с бизнесом о том, что бизнес не просто дает взятки конкретным чиновникам, а участвует в проведении политики. Мы видим, как на выборы у представителей власти всегда куча денег на агитацию, а у представителей демократической оппозиции, про которых постоянно говорят, что они иностранные агенты, что они работают на Госдеп, денег никогда нет, даже на элементарную агитацию. Эта ситуация с бизнесом и объясняет, что происходит: бизнес вынужден помогать власти в ее политических проектах, в том, что эта власть и 3-40 лет существовала без изменений – и бизнес ничего здесь не может сделать. Когда говорят, что бизнес должен быть решительным, протестовать, то мы знаем отдельных людей, которые борются с властью, но эти представители бизнеса уже фактически живут за границей, только оттуда они могут так или иначе направлять свои деньги на поддержку оппозиции. История с Ходорковским в этом смысле в 2003 году была принципиально важной: Путин показал всему бизнесу России, как нельзя себя вести, что будет, если ты поддерживаешь не власть, а оппозицию. Да, поэтому такие механизмы и функционируют: поддержка власти и политическая, и в виде взяток и откатов для конкретных чиновников.

А. Веснин― Пришла официальная статистика по коронавирусу, которую власти публикуют каждый день: 27927 человек заразились коронавирусом по всей стране за сутки, 562 смерти по стране, за минувшие сутки 3774 заболевших в Петербурге (это рекорд), но по сути, если вы посмотрите на официальный график, то его уже называют полочкой, потому что 3600-3700 около 10 дней держится, и погибли от коронавируса 79 человек за сутки, вылечилось 1918 человек в Петербурге. Я призываю не воспринимать эти цифры напрямую, но, наверное, это те цифры, на которые можно как-то ориентироваться, следить за тенденцией. Давайте продолжим, мы хотели поговорить про Чубайса. В последнее время его снова много обсуждают, в первую очередь, все слышали, что он ушёл с поста в Роснано, его перевёл Владимир Путин на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями. И тут про него вспомнили и оппозиционеры. Давайте начнем разбираться сначала: почему Чубайс ушёл с главы Роснано и стал этим спецпредставителем президентам по связям? Что это такое и зачем это нужно?

Д. Травин― Видите ли, у меня нет ответа на этот вопрос, в отличии от некоторых известных политологов у меня нет кулуарной информации из Кремля, я не могу позвонить Пескову и спросить, почему Путин снял Чубайса, а фантазировать на эту тему я не хочу, потому что зачем обманывать слушателей.

А. Веснин― Но вы сейчас и не в спецприёмнике, отвечу с иронией.

Д. Травин― Да, я избегаю крайностей, я не обманываю зрителей и не попадаю в спецприёмники, как-то придерживаюсь серединного пути. Я не знаю, что произошло, и в принципе меня это не удивляет, потому что Путин долго держал Чубайса на посту главы Роснано, и происходит некая естественная ротация кадров, у нас и губернаторы меняются, и министры – я часто мы не можем ответить на вопрос, почему Путин сменил того или иного министра, губернатора. Да, смена происходит. Кстати в этом году Чубайсу исполнилось 65 лет – это некий возвратной рубеж, который сам по себе мог стать поводом.

А. Веснин― Просто такая пенсия?

Д. Травин― Да, что-то вроде того. Не секрет, что на такого рода постах люди зарабатывают хорошие деньги, поэтому, возможно, в виде естественной ротации Путин решил посадить другого человека на этот пост, а Чубайсу уже достаточно. Но это не объяснение, а мой комментарий, почему я такого рода ротации не удивлен – это нормально и естественно для самой страны.

А. Веснин― Давайте тогда про личность самого Чубайса, потому что его имя практически нарицательное, особенно для людей, кому сейчас 50-70, уж про Чубайса говорили много, у него рекордные были антирейтинги – как вы относитесь к нему и его роли в развитии страны?

Д. Травин― Это самое интересное в данной истории, а не то, почему Чубайс ушел с поста: как общество обсуждало эту тематику. Я в первый день, когда Чубайса отставили, вообще не думал на это как-то реагировать, потом написал на второй или третий день пост, и сейчас предложил побеседовать об этом в нашем эфире. Дело в том, что Чубайс много лет в России не влияет кроме нанотехнологий. Я хорошо относился к тем реформам, которые проводил Чубайс в 90-е, я считаю, что реформы Гайдара и Чубайса были основополагающими для той рыночной экономики, которая у нас существует – слава Богу, что хоть такая рыночная экономика существует. Но Чубайс ушёл в отставку ещё в конце 90-х и с тех пор можно было бы его особенно не обсуждать. Его работа в РАО «ЕЭС России» ещё какую-то связь с реформами имела, но это уже были не очень удачные реформы, а работа в Роснано – обычный государственный бизнес. Я не готов сказать хороший или плохой, кто-то говорит, что Чубайс великие дела делает, кто-то – что просто тратит государственные деньги. Я не специалист в этой сфере, поэтому об этом говорить не буду, но то, что Чубайс не влияет на российскую политику – это точно. И тут было забавно наблюдать, как много было комментариев о том, какая важная и скрытая мысль была у Путина при отставке Чубайса, а усилится либерализм в России или ослабнет в связи с отставкой… Кроме смеха это ничего не вызывает. Конспирологические теория говорят, что Чубайс с черного хода заходит в Кремль и внедряет либерализм в путинизм для того, чтобы разложить путинскую систему – это ерунда. Но сам по себе миф о Чубайсе становится очень интересен: много лет человек не у власти, достиг пенсионного возраста, хотя выглядит молодо и не плохо, но сколько людей обсуждают этот миф о том, что Чубайс на что-то влияет. Это редкий случай. Я даже когда писал пост, сделал предположение, что я не помню такого рода случаев в истории: конечно, я ошибся, мне сразу напомнили, что и с Победоносцевым была похожая история, когда человек уходил, а миф о его влиятельности был очень широк, с другими людьми. Такого рода вещи случаются, и это много говорит о фигуре Чубайса: если кого-то подобным образом демонизирует, то это само по себе очень интересная фигура. Хотя уже Андреем Колесником были написаны хорошие биографии Чубайса, я думаю, для историков это интересная проблема – ещё не однократно про Чубайса ещё будут писать: что это за фигура и почему она вызывает такую мифологию? А относительно его новой должности тоже сказать нечего. Я думаю, что Чубайс ничего не изменит в отношении России с международными организациями, мне представляется, что скорее Чубайс хотел получить эту должность, чем Путин хотел на неё поставить Чубайса, но поскольку Путин благодарен Чубайсу за то, что тот помог ему в 1996 году с трудоустройством в Москве… Именно в 1996, не надо думать, что Чубайс поставил Путина в президенты.

А. Веснин― Об этом как раз наши слушатели пишут, что, мол, Чубайс сделал Путина президентом, теперь Путин навсегда ему должен и т.д.

Д. Травин― Всё было совершенно не так, это грубое искажение истории. История была, если кратко, такова: в 1996 году, когда Путин не согласился работать с губернатором Яковлевым в Петербурге (или по другим версиям, Яковлев его выгнал), Путин остался без работы и хотел устроиться на какую-то приличную работу, а не просто где-то там, и Чубайс и другие люди помогли ему устроиться в Москве в хозяйство Бородина, в управление делами Администрации Президента, в кремлёвское хозяйство. После этого Путина двигали уже другие люди, это был куда более сложный механизм, и то, что Путин стал президентом – интрига не Чубайса, а в основном, Волошина, Юмашева, может быть, Березовского (тут разные оценки) и, конечно, решение Ельцина, не без этого, и не без влияния его дочери Татьяны. Чубайс до последнего момента говорил, что хотел бы видеть премьер-министром в тот сложный период Степашина, и для него назначение Путина на пост премьер-министра и приемника было неожиданным, но потом Чубайс, как человек компромиссный, так или иначе с этим согласился, хотя надо напомнить, что «Союз правых сил» какое-то время, в основном в лице Немцова, очень жестко оппонировал Путину, Чубайс вёл себя потише, но все равно эту организацию представлял.

А. Веснин― По поводу того, как Путин стал президентом, любопытно, вы тоже наверняка прочитали, про встречу людей Путина (Ковальчука, Фурсенко, двоих Якуниных) с ельцинской компанией (Юмашевым, Дьяченко), и как они ели колбасы, смотрели друг на друга и условно отдавали страну. Прочитали, наверное, третью часть расследования под названием «Железные маски» про Юрия Ковальчука?

Д. Травин― Разного рода журналистские расследования с фактической точки зрения надо перепроверять. Все историки, а я в последнее время не мало занимаюсь исторической социологией, знают, что любую информацию надо перепроверять: многие мемуаристы врут, даже архивные материалы могут быть неточным. Что мы знаем точно, то это то, что Администрация Президента (Волошин, Юмашев и дочь Татьяна, влиявшая на президента) оказали серьезнейшее воздействие на то, что был выбран Путин, а не кто-то другой.

А. Веснин― Я согласен, что надо проверять, правда, сложно: на какой они даче встречались. Но написано симпатично: «На одной из дач они ели котлеты, пили вино, долго разговаривали и в итоге остались друг другом довольны». Речь как раз про команду Путина и Ельцина и о том, как одни передавали другим страну – как зарисовка она симпатична и не может вызывать даже литературных размышлений. С другой стороны, как вы думаете, действительно ли решение о передаче страны могли происходить примерно таким образом? Собрались люди на даче, едят котлеты… Не важно, какие детали, но образ передачи власти и обсуждения, каких-то договоренностей тогда происходил по какому-то похожему стилистически сценарию?

Д. Травин― Конечно, никакой передачи страны не было. Все мы в 2001 году это прекрасно понимали, но спустя 20 лет это кажется возможным. После того, как Путин сначала стал условным приемником, условным президентом, а потом собственно президентом, основные позиции во власти сохранила старая команда. Я напомню, что Волошин был главой Администрации Президента, это фактически второй человек после президента в тот момент, а он человек их условно старой команды. Надо ещё объяснять, что такое старая команда, но нет времени. В правительстве премьер-министром был Касьянов, это тоже не человек из путинской, питерской команды, он вообще не из Петербурга, и не случайно он вылетел из власти в 2004 году. Многие ключевые позиции по-прежнему занимали люди, возникшие в политике ещё в ельцинское время. Период с августа 1999 года, когда Путин стал приемником, до октября 2003 года – это был сложный переходный период, когда Путин мягко и постепенно менял команды, кого-то отстранял, кого-то назначал, кого-то вытеснял из страны, как Гусинского и Березовского, кого-то сажал в тюрьму, и только момент ареста Ходорковского стал символическим моментом, говорящим о том, что власть в стране серьезно меняется, а по сути она сменилась не в этот момент, а когда убрали Касьянова с поста премьер-министра и поставили безликого Фрадкова, представлявшего путинскую команду. В связи с арестом Ходорковского, в отставку подал Волошин и тогда путинские люди стали доминировать в Администрации Президента. Точно могу сказать, тут перепроверять не надо, что если кто-то утверждает о том, что была передача страны из рук в руки, то это ложная концепция и разоблачить её можно уже сейчас, даже не ожидаясь новых серьезных исторических материалов. Это абсолютная чушь, тут даже рассматривать нечего. А вот как конкретно происходила трансформация страны при Путине – это отдельный сложный вопрос, я сейчас за 2 минуты набросал общую картину, что происходило в первые 3-4 года, но вообще этот процесс был сложный, и после 2003 года всё неоднократно менялось. Я в субботу буду на конференции в Сахаровском центе в Москве выступать с докладом о четырех путинских режимах, так и будет называться доклад. За 20 с лишнем лет правления Путина четыре раза кардинально менялись режимы, Путин оставался во главе страны, но управлял он по-другому, он очень много менял в механизмах управления, отказываясь от старых подходов и внедряя новые, возникавшие в новой ситуации. Так что передача страны в какой-то определенный момент на определенной даче – несерьезно, и тут говорить не о чем.

А. Веснин― Четырьмя режимами вы, наверное, заинтриговали не только меня, но и слушателей. Я думаю, что мы поговорим об этом в следующей программе, она как раз будет перед Новым годом, будет подводить итоги, можно подводить итоги 20-летия.

Д. Травин― Насколько я понимаю, можно слушать через сеть конференцию в Сахаровском центре, я буду выступать в субботу, а начинается она, кажется, в пятницу – информацию нетрудно найти, так что вы можете и мой доклад послушать, и там будет целый ряд ведущих политических аналитиков страны, самые лучшие имена. Так что, пожалуйста.

А. Веснин― Всё равно на Чубайса реагируют остро, нам пишут: «это агент влияния Запада, Госдепа». Эта история остается и как будто даже и самой властью не оспаривается.

Д. Травин― Я и говорил сегодня о том, что мифологизация фигуры Чубайса просто феноменальна. Это тема для серьёзного исторического анализа, буквально на примере этой фигуры надо изучать мифологизацию. Люди, которые пишут, что Чубайс – агент Госдепа – говорят чушь, но почему у них в голове такая чушь (и причем иногда у довольно умных людей), это сложный и интересный вопрос. На самом деле, сейчас Чубайс ни на что не влияет в политике.

А. Веснин― Тут и Навальный высказался про Чубайса, и Яшин. Как вам их выступления?

Д. Травин― Яшина я посмотрел, по-моему, ужасно, если человек не находит другого актуального вопроса кроме как в очередной раз наехать на Чубайса (очень новая тема, до сих пор на Чубайса никто не наезжал), то видно, что у Яшина какие-то политические проблемы и он ищет фигуру, которую легко разругать, раздолбать и за этого его все похвалят, но, на самом деле, нужно говорить о других политических проблемах.

А. Веснин― Критика справедливая со стороны Яшина или нет?

Д. Травин― Да там, собственно, не критика, а просто изложение биографии Чубайса. Конечно, очень тенденциозно. Не в том смысле, что я хочу защитить Чубайса, а в том, что реально всё намного сложнее. То, что я сказал немного раньше про передачу власти – с Чубайсом, на самом деле, также в реальности всё сложнее.

А. Веснин― «Задумайтесь и всё не так просто», – призывает нас Дмитрий Травин. Спасибо!