Особое мнение СПб

А. Петровская― 11 часов 8 минут. Добрый день! Меня зовут Александра Петровская. СО Со своим особым мнением – политолог Дмитрий Солонников. Нас можно видеть, а не только слышать на ютуб-канале «Эхо Москвы в Спб». Подключайтесь! Задавайте вопросы в чате, смс-портал +7 931 291 58 00.

Дмитрий, у нас зреет бунт среди владельцев ресторанов. Они не хотят молча подчиняться тем законодательным актам, которые принимает правительство города. Наверное это говорит о том, что городское правительство не рассчиталось и не справилось с коммуникаций, а с другой стороны, наверное, говорит и о том, что мер поддержки не достаточно, не чувствуют они теплую и дружескую руку Смольного.

Д. Солонников― Согласен, здесь два момента. Один – чисто экономический. Если государство запрещает работать точкам общепита и ресторанам, и срывает этим уже заключенные контракты, и делает необходимым возврат уже полученных денег, а мы все прекрасно понимаем, что новогодние корпоративы, кто-то заказывал в августе, кто-то в сентябре, кто-то в октябри, и кафе-рестораны эти деньги уже получили и наверняка уже потратили. А сейчас им надо будет возвращать эти средства, если они будут закрываться.

В этой ситуации власти должны были компенсировать эти убытки и искать средства для того, чтобы, запрещая работать каким-то предприятиям, понесенный убытки компенсировать за свой счет. Раз приняли решение, что не можете освоить деньги, которые были выделены, значит – помогите им эти деньги вернуть. Была бы вполне логичная ситуация. Создается резервный фонд и за его счет… Я не про новые контракты, а про ранее заключенные, убытки за счет этих средств возмещаются. И это как-то эту ситуацию бы решило.

А. Петровская― Дмитрий, это понимаете вы, это понимаю я, но вряд ли в Смольном сидят люди сильно отличающиеся от нас с вами с точки зрения логики работы головы. Они тоже эту ситуацию понимают. Почему они этого не делают? Нет денег? Или это неграмотное управление?

Д. Солонников― Думаю, и то, и другое. С одной стороны, они принимают решения на коленке, здесь и сейчас, очень быстро. Нужно принять решения и отчитаться о том, что мы боремся с коронавирусом. Волна действительно очень большая, она захлестывает город и нужно что-то сделать. И мы читаем – нужно запретить работать всем кафе! Но когда запрещали, то они не считали, что эта ситуация с уже заранее полученными средствами не принималась в расчет. И в бюджете эти деньги не заложены, их нужно где-то искать, а это очень сложная процедура – согласование и поиск дополнительных средств. А откуда их выделять? Из резервного фонда? И есть ли там эти средства или нет? А объем этих средств никто не знает. Его нужно исследовать, а это тоже очень большая работа, собирать информацию с кафе и ресторанов…

А. Петровская― Но согласитесь, это их работа!

Д. Солонников― Понимаю! Но помимо этого у них есть их текущая работа, которой некоторые из них заняты по 10-12 часов в сутки. А это – дополнительная работа. И на нее нужно было или набирать новых чиновников, или отдавать ее кому-то на аутсорсинг. Теми кадрами, которые сейчас есть на госслужбе, они еле справляются и с тем, что у них сейчас есть. Дополнительная нагрузка… Ну будут они работать по 20 часов в сутки, от этого лучше не станет никому. И текущие мероприятия провалят, и нового не сделают. Да, и не додумали, но есть и объективные сложности.

А. Петровская― Вы сказали про «отчитаться» и я сразу вспомнила конспирологические теории, что все, что принято – это последствия того, что произошло в Ледовом. В Москве недовольны и обратили внимание на то, что произошло с концертом Басты, условно, не называю имен. Провели проверку, оштрафовали Ледовый, и сейчас проще всё закрыть, чтобы не вызывать недовольство Москвы. Это не столько борьба с коронавирусом, сколько такая нормальная история – взять под козырёк и отчитаться. Вы с этим согласны или нет?

Д. Солонников― Конечно, это нормальное чиновничье поведение. Проще запретить, и будет тишина и спокойствие. Но самое спокойное место – это кладбище. А второе по спокойствию – места не столь отдаленные, где колючая проволока и бараки. Все выходят гулять по расписанию и строем ходят на обед и в мастерские по пошиву варежек. Конечно, так спокойнее. Все запретили, ничего нет, и ничего не происходит!

В данной ситуации мы говорим про солидарность. Солидарность начинается не с того, что кафе и рестораны должны прекратить работать и нести убытки. А наверное солидарность должна начинаться с того, чтобы там бесплатно раздавались санитайзеры и сизы! Почему кто-то зарабатывает на том, что идет волна несчастья и люди стоят на грани смерти… Ну зарабатывают же! По большим ценам продают эти маски, несмотря на их себестоимость по полтора рубля, а продают – по тридцать рублей! Зарабатывают? Зарабатывают.

Или лекарства. Почему нет лекарств? Кто-то же зарабатывает на этих лекарствах, бесплатно же их не раздают? У меня есть пример, об очень близких моих знакомых. Человек заболел ковидом. Бесплатно разносят лекарства, и ему принесли одну пластинку парацетамола. Парацетамол – лучший победитель коронавируса!

А. Петровская― И самый дорогой! Из всех, которыми лечат коронавирус.

Д. Солонников― Почему и город, да и система здравоохранения страны не может наладить производство лекарств и их бесплатную раздачу? Ну ладно, город не может наладить. А страна? Где система здравоохранения страны, которая тридцать лет как победила коммунистов, измывавшихся на народом и поставила новую прогрессивную систему? Где всё это? Где новое производство масок? Где новое производство лекарств? Девять месяцев прошло! В Китае за это время их два раза перестроили! А где у нас хоть одно?

Когда мы говорим о солидарность, речь должна идти не только о том, что несут убытки структуры, оказывающие услуги, солидарность должна проявляться в том, что не должны миллионы и миллиарды те, кто в этот кризис богатеет. С этим вопрос.

А. Петровская― Так почему же этот вопрос решить не могут?

Д. Солонников― Это же решается не на уровне города, эта проблема не городская, а федеральная. Во время коронавируса состояния миллиардеров поднялись на 15-20% , а население свои доходы сократило на те же 15-20%. И в этом корень проблемы.

А. Петровская― То есть этот вопрос нужно задавать на прямой линии с Владимиров Путиным, которую я всё время называю горячей? Почему не наладили? Да?

Д. Солонников― Владимиру Путину, если кто-то это сможет! Помните, барона Мюнхгаузена? «Что вы хотите от нашего герцога? Если и Англия сдалась?» Так и тут! Что мы хотим от нашего бургомистра? И Англия не может ничего сделать.

А. Петровская― Всегда хорошо перекладывать на другой уровень.

Д. Солонников― Система здравоохранения по всей стране – это не уровень городских властей.

А. Петровская― Наверное, но мы видим и что разные регионы по разному справляются, что разные решения принимаются. Понятно, что и эпидемиологическая ситуация везде разная, но если возвратиться к трате бюджета, как его тратили в разных регионах, то возникает вопрос, а почему в Петербурге… Мы уже об этом рассказывали, что в Петербурге бюджет был не дотрачен, по сравнению с Москвой и другими регионами. Все-таки вопрос как деньги расходуются не местном уровне, он тоже есть. И есть он не только у нас с вами. Мне субъективно кажется, что и у Москвы он тоже есть. А вам как кажется, сейчас Александр Беглов под угрозой? Может быть Москва недовольна и будут кадровые перестановки?

Д. Солонников― Бюджеты не потрачены во всей стране…

А. Петровская― Речь идет о здравоохранении.

Д. Солонников― Всё, равно, везде он потрачен на 80%, и поэтому – «делай как я», команда командира! Как в федеральном центре не могут потратить бюджет, так и в ряде регионов. А дальше должны быть кадровые решения. Кадровые решения будут логичны, если они будут приниматься с самого верха. Сначала в Москве будут отчитываться за реализованные федеральные программы, и если мы увидим, что федеральный центр разбирается с руководствам федеральных структур, которые не выполняют поручения, или которые доводят ситуацию в стране в целом до критического уровня, то без сомнения, точно такая же ситуация должны быть и в регионах. Кто-то не справляется с реализаций поставленных задач субъектов Федерации – в Петербурге, в других местах, в столице, в Карелии сложная ситуация, в Мурманской области, то конечно – должна быть персональная ответственность. Чиновники должны отвечать не только за то, что они должны за то, что они вовремя написали бумагу, ответили в течение трех недель на поставленный вопрос, а по факту реализации.

Если мы говорим конкретно об Александре Дмитриевиче Беглове, то по нему вопрос решался и всегда будет решаться на самом верху, и решает его один единственный человек, и он будет его решать в соответствии со своим представлением о том, кого бы он хотел видеть во главе Северной столицы в этот период, и если появится кандидатура, которая сказала бы, что хочет возглавить людей, к которым первое лицо государства прислушивается, замена была бы возможной. Конкретно к Александру Дмитриевичу до последнего времени у Федерального центра претензий не было. А то, что каждые три месяца мы вспоминаем о неизбежной отставке Беглова, то это правда. Последний всплеск был в сентябре. В декабре новый всплеск конспирологии несомненно будет.

А. Петровская― Конспирология конспирологией, но разве сейчас нет оснований, что в Москве сейчас недовольны тем, как в городе справляются с коронавирусом?

Д. Солонников― В Москве есть основания быть недовольными тем, как справляются с коронавирусом десятки направлений более важных, чем Петербург, но Федеральный центр не принимает решений ни по одному.

А. Петровская― Приходят данные по числу зарегистрированных случаев коронавируской инфекции в Петербурге за последние сутки. Выявлено 3734 новых случая. Заканчивая историю с ресторанами, хочется понять в контексте эффективности государственного управления, как должен отреагировать Смольный. Вице губернатор Евгений Елин сказал: «Спасибо за этот список и карту, и мы по нему направим все проверки». Насколько это правильная реакция в рамках госуправления?

Д. Солонников― С его позиции – это правильно. Его задача – исполнять распоряжения губернатора и следить за тем, чтобы точки общепита работали в соответствии с положениями, принятыми в городе. Если власти не будут следить за тем, как выполняются их распоряжения, то это сильно подорвет систему управления города. Если их можно не исполнять в одном месте, то их можно не исполнять и везде. И если решение принято, и команда дана, то командир будет следить за тем, чтобы команды выполнялась. Его подчинные будут следить за тем, чтобы всё просиходило так, как приказано. И у Евгения Ивановича Елина других вариантов нет и он будет выполнять распоряжения.

Но если город будет работать не только с точки зрения кнута, но и с точки зрения пряника, о чем мы говорили в начале, о резервном фонде для компенсации за понесенные убытки, то это будет разрешение ситуации. Без пряника, только кнутом, ситуация психологически будет только ухудшаться.

А. Петровская― Кнутом… И об этом писала «Фонтанка», что рестораны, которые проверили вчера, около десятка, они были опечатаны и закрыты. Но как только проверка уехала, они открылись. Фактически у власти нет рычагов и механизмов контроля. Есть только карательные механизмы, вспомним историю Ледового, или Планетария № 1, или Люмьер-холла. Возникает вопрос, это контроль? Или это просто показательно-карательная история?

Д. Солонников― Весной была такая же ситуация. Власть не должна выдавать распоряжения, которые она не в состоянии обеспечить с точки зрения выполнения. Власть приказала всем на улицам ходить в масках, и все должны ходить в масках, а власть должна за этим следить. Кто не ходит – тех штрафуют. Если власть сказала всем кафе закрыться, то ей нужно следить за тем, чтобы они все закрылись и для этого хоть Росгвардию выводить. Невозможно, чтобы власть принимала решения, а потом делала вид, что его не было. Это развал системы управления. Привыкая к тому, что распоряжения власти можно не выполнять, население не выполняет это нигде.

А. Петровская― Согласна. Но работает это или нет? Если они через десять минут после ухода проверки снова начинают работать?

Д. Солонников― Вы сами сказали, если они снова начинают работать!

А. Петровская― Так значит нет у власти механизмов? Фактически получается, что власть без рычагов!

Д. Солонников― Пока власть пытается говорить на морально-этическом уровне. Это сложно, и может рассматриваться с двух сторон. Конечно мы не хотим, чтобы Росгвардию привлекали бы к закрытию кафе и ресторанов.

А. Петровская― Мы все время слышим от Александра Беглова: «Друзья, давайте носить маски! Мы делаем всё, что может. А это вы не носите маски и нам приходится, вместо того чтобы следить за порядком, чуть ли не полицейских отправлять на всякие рейды и контролировать как выполняются наши предписания». Это правильно или нет? Перекладывание ответственности с плеч руководства на плечи людей?

Д. Солонников― Мы об этом уже говорили, можно и нужно требовать носить маски, если вы их бесплатно раздаете. Если на входе в метро вместо двухметровых мужиков в камуфляже, которые стоят и смотрят в масках ли мы, стояли бы молодые симпатичные девушки и эти маски раздавали, а на выходе из метро забирали бы их, то народ езди бы в масках. А из-за этих двухметровых мужиков народ с мая ходит в одной и той же маске, что совершенно бессмысленно. Указ выполняется, а пользы от этого нет никому. Что мы хотим? Показать, что ходят в масках? Ну ходят, а толку никакого!

А. Петровская― Сейчас говорят о продлении каникул и даже про переход для средней и старшей школы на дистанционку, губернатор об этом сказал. И ужесточения, которые уже приняты для общепита, всё это выглядит так, будто нас готовят к тотальному локдауну и даже Александр Беглов сказал, что мы в одном шаге от локдауна. Насколько реально, что к Новому году или сразу после него он будет введен?

Д. Солонников― Это достаточно реально. Мы и об этом говорили в начале. Меньше 5% осталось свободных коек. И в данной ситуации власти будут принимать решение как-то снизить рост этой волны. Иначе люди будут задыхаться прямо в каретах скорой помощи, по десять часов стоять на въезд в отделение приема больных. Мы хотим этого?

А. Петровская― Давайте перейдем от коронавируса и государственной политики к другим темам. В чате у нас все обеспокоены судьбой политолога Валерия Соловья. Спрашивают что с ним и как. Между прочим, он – ваш коллега. Вы как-то весело к этому относитесь. Человек десять дней проведет в заключении.

Д. Солонников― Я думаю, что это для него хорошая пиар акция. Он начинает раскручивать своё движение. Он точно такую же акцию организовал в Москве и был точно так же задержан. А сейчас он задержан в Петербурге. Если бы он просто в Петербурге встретился бы с десятью своими сторонниками, никто бы в городе не знал, что он сюда приехал и что есть некое движение. А теперь мы все это знаем! Он же грамотный политолог, профессор, умнейший человек, при всех странностях его заявлений. Не будем сейчас обсуждать, что он говорит, но он умнейший человек. Он прекрасно понимает, что выходит на провокационную акцию, и что его задержат, что он получит известность и, что все будут о нем говорить, что все городские сми об этом напишут. Он сознательно на это идет, и получает то, на что рассчитывает – мы все о нем говорим. Вот и мы с вами об этом говорим, об этом пишут новостные ленты. И мы все знаем, что Соловей создает движение. Кто вчера об этом знал, до того, как его задержали? Никто не знал!

А. Петровская― Странный способ привлечения внимания. Много есть других механизмов и каналов информации…

Д. Солонников― Это описанный во всех учебниках способ привлечения внимания. Создать провокацию и создать из себя образ жертвы! Ничего странного! Странно, что еще на это ведутся! Вот это странно. Чего его задерживать на 15 суток?

А. Петровская― На десять.

Д. Солонников― А он то ведет совершенно правильную политику.

А. Петровская― Так он остается политологом? Или уже становится политиком? Неким лидером оппозиции?

Д. Солонников― Если он объявил о создании движения, то он переходит из разряда наблюдателей в разряд активных субъектов. И это он сам сделал.

А. Петровская― И насколько перспективно созданное им движение? В политическом плане.

Д. Солонников― Смотря для чего. С точки зрения электоральных процессов, пока не перспективно. Пока у населения нет в подобные маргинальные движения входить и реально вкладываться. У него есть небольшое количество стойких сторонников, думаю, что в Петербурге их десяток, ну, в лучшем случае – два десятка. Да, они будут его поддерживать. Кому-то интересно его читать, но это не сторонники движения. И с точки зрения электоральных процессов – это ни о чем. А с точки зрения привлечения к себе внимания и возможностей дополнительного заработка на платных интервью, на платных комментариях, на внимании медиа – это конечно успех.

А. Петровская― Маргинальное движение? Сразу начинают идти другие мысли, связанные с темой Соловья. Вспоминается гвардия Прилепина, который создал партию, и история с нападением на движение Соловья. Эта история с гвардией Прилепина, насколько она может быть популярной? Или новой силой воздействия на оппозицию? Может быть и не в рамках политического и легального поля?

Д. Солонников― У Прилепина возможностей больше, чем у Соловья. Оба играют на осторожно оппозиционном фоне.

А. Петровская― Но с разных сторон!

Д. Солонников― Конечно, не переходя красной черты. Тот образ, который формируется вокруг Прилепина, он больше поддерживается населением. У него больше возможностей. Мы видели что партия Прилепина на последних выборах выступила успешно, выполнив программу-минимум.

А. Петровская― Как успешно? Они прошли только в одном регионе.

Д. Солонников― Я об этом и говорю. Это задача-минимум. Они должны были пройти в одном регионе в законодательное собрание, чтобы без сбора подписей проходит в Государственную Думу. И это правильный расчет. Если у тебя на так много средств, то ты выбираешь одно место, и в нем выигрываешь, чем распространяешься по всем компаниям, которые есть в стране и проигрываешь везде.

А. Петровская― Продолжим после перерыва на московские новости.

НОВОСТИ

А. Петровская― Возвращаемся в эфир «Особого мнения». Во время московских новостей мы обсудили с Дмитрием Солонниковым, что происходит с ЛДПР и как на замену этой партии готовится Захар Прилепин, и что будет со «Справедливой Россией», есть вероятность, что она угасает и может не пройти 5% барьер. Про Прилепина мы поговорили.

Д. Солонников― Можем и еще поговорить!

А. Петровская― Мы обсудили его в контексте партийной борьбы. А его гвардия? Люди, которые выходят и начинают активно противодействовать другим людям на улице, это уже не политическая борьба! Эта история выглядит как реальная сила. Так ли это? И есть ли у нее перспективы?

Д. Солонников― Силой она пока не выглядит. Это лишь человек с десяток, вышедших на улицу ловить профессора Соловья. Это несерьезно! Постановочная клоунада. Но в стране подобных действий было много. Вспомним движение «Норд», которое выходило на протестные акции – кого-то ловить и против кого-то выступать. Вспомним как писали яркие оппозиционеры о людях «связанных» с группой «Конкорд», которые принимали по их словам активное участие в слежке за оппозиционерами и психологическом давлении на оппозиционеров, и мы это видели красиво показанное в ютубе. Идеология уличных акций прямого действия была все время. Захар Прилепин здесь не выдумал чего-то нового. Он просто вступает на это же поле и направление, которое уже хорошо вытоптано его предшественниками. А пока это никакая не серьезная акция, а пиар мероприятие.

А. Петровская― Давайте поговорим про петербургские события с муниципальными депутатами, которые идут уже вторую неделю. Сначала лишали мандатов независимых депутатов, самовыдвиженцев и представителей оппозиционных партий. Со стороны выглядит так, что их лишали мандатов за не очень крупные недоразумения, которые были выявлены у них в декларациях, кто-то недописал рублей 700, а кто-то не указал нулевой счет. И параллельно штаб Навального решил заглянуть в декларации депутатов от Единой России и оказалось, что у 22 из них не указано вообще никакого имущества! Как имущества в собственности, так и имущества, находящегося в пользовании, то есть, где они проживают. И выходит смешно, будто кто-то из них живет с семьей в задекларированном Фолксвагене Поло, а кто-то вообще непонятно где живет фактически. И эта история не добавляет ли вопросов к сегодняшнему политическом ландшафту в городе?

Д. Солонников― То, что у человека нет задекларированного недвижимого имущества – это вполне возможно. Сорок лет, лысый, безработный, живу с мамой! А почему нет?

А. Петровская― И все? Все как на подбор?

Д. Солонников― Факт, что человек не показывает свое недвижимое имущество, не говорит о том, что он что-то скрывает. И здесь надо внимательно разбираться. Первое, скрывает он что-то или нет. Второе, безусловность наказания. Если есть факты нарушения, по нынешнему законодательству они одинаково должны применяться ко всем, «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия» или коммунисты – это не важно. И суды должны принимать одинаковые решения. У нас не прецедентное право, но всё равно, если принято решения, что мы снимает депутата, что он не показал свой нулевой счет, то надо снимать всех, кто не показал свой счет. А дальше, самое главное, очень долго добивались, и оппозиционные силы прежде всего, что необходимо в декларациях фиксировать всё – как человек поступает на муниципальную службу, как выдвигается, отслеживать как у него нарастает имущество, как он один срок прожил в одной комнате в коммуналке, а на второй срок он пошел уже с двумя трехкомнатными квартирами. Давайте всех будем ловить!

А сейчас мы видим, что эти декларации перегружены чудовищным образом. Чтобы заполнить документы для выдвижения депутатом, чтобы заполнить документы муниципального чиновника, нужно, в хорошем смысле, нанимать юриста за большие деньги, который будет это за вас делать, который будет сутками копаться в ваших счетах, даже если у вас просто две кредитные и дебетовые карточки, все равно с этим нужно будет много и серьезно работать.

Нужно начинать с того, что упрощать выдвижение. Менять законодательство, чтобы не было этих чудовищных справок и документов. Попытка борьбы с коррупцией в депутатской и чиновничьей среде привела к тому, сами борцы с коррупцией попадаются на тех мелочах, о которых раньше не задумывались.

А. Петровская― Вопрос в том, что кого проверяют, тот и попадается! А вот этих двадцати двух…

Д. Солонников― Если вы создали законодательную базу, по которой можно ловить каждого, то каждого и будут ловить.

А. Петровская― Или проверять каждого? Пока получается, что этих двадцати двух, и не проверили…

Д. Солонников― Сколько у нас муниципальных депутатов? И каждого будут проверять? Правоохранительные органы тогда будут заниматься только этим. Начнут создавать специальные отделы, которые будут проверять муниципальных депутатов и служащих по кругу!

А. Петровская― Но декларации проверяются не в МВД! Но вопрос у меня не в этом…

Д. Солонников― Прокуратура, МВД, куда заявление подали! Но всё равно, вы представляете объем работы?

А. Петровская― Странно и это наводит на мысль, почему проверили именно оппозиционных депутатов? И именно их лишили мандатов? А остальных не проверили! Может они и не обманывали, но их не проверили!

Д. Солонников― Мы же не знаем! Пишите заявления других, проверим и других. Вот вы говорите, что представители «Единой России» живут с мамой, вот давайте их и проверим! С мамой они живут, или с бабушкой! Или наоборот, у любовницы. А своей квартины у них нет. Бывает же!

А. Петровская― Надеюсь, что в следующий раз вы напишите требование их проверить. И мы в «Особом мнении» об этом поговорим.

Д. Солонников― Нет, я не напишу!

А. Петровская― Вам не интересно?

Д. Солонников― Есть силы, которые занимаются политической борьбой, а мы с вами будем это комментировать. И обсуждать эту борьбу. Я не буду вмешиваться.

А. Петровская― Здесь вопрос не только в политической борьбе, но и в том, как это всё выстроено. А выстроено это сегодня так, что муниципальная власть, которая де юре независима, но по бумажке, которую присылает губернатор, на основе проверок советы, совершенно не думая, а они так и говорят, что «губернатор зря что ли бумажку прислал», принимают решение «исключаем». И именно как бы независимая муниципальная власть, и определяет, кто пройдет муниципальный фильтр, а кто нет! Это все про политику!

Д. Солонников― Нет! Губернатор делает стандартные действия. Он же не сам делал эту проверку. Это комитет, который занимается взаимодействием с органами местного самоуправления, и они проводят проверки по отдельным фактам и по отдельным письмам, которые к ним приходят. Результаты проверки направляются губернатору. Губернатор подписывает эти направления в муниципальные образования. Губернатор точно эту проверку не проводил, не сидел и скрупулезно не считал у кого есть счет, а у кого нет. Ему принесли документы и он по процедуре формально их направил в муниципальные органы.

Проверять нужно в разных местах, и инициировать эти проверки. Если есть возможность – заказать эти проверки, и оплатить работу юристов и адвокатов, никто не запрещает политическим партиям этим заниматься и соответствующие документы направлять в органы контроля и в органы государственной власти. Просто это очень большая процедура.

А. Петровская― Звучит хорошо, но на практике – обычно по другому! Есть вопросы, что происходит на федеральном уровне. Сегодня Госдума должна рассматривать закнопроект об иностранных агентах – физических лицах. С чем это связано? Такое усиление контроля за иностранным влиянием? В том числе и на уровне физических лиц. Много было об этом шуток, например, что бабушкины носки из-за рубежа могут считаться иностранным финансированием. Это принимается что ли про запас? На случай транзита? Или других политических трансформаций?

Д. Солонников― Это – защитная реакция, давление на Российскую Федерацию из-за рубежа нарастает по всем позициям. Граждане Курил уже стали гражданами Японии по законодательству Соединенных Штатов. Давление растет в разных мерах и власть пытается защищаться. Где-то более эффективно, а где-то менее. Закон об иностранных агентах действует практически во всех странах, и в Европе, и в США, и они гораздо более жесткие, чем у нас в стране. И мы чей-то опыт берем и применяем у себя, и сильно расстраиваемся, когда представление о святом граде на холме оказывается применением очень похожим на окна в решеточку. К сожалению, демократия в мире построена так, что сильные государства вмешиваться к себе не позволяют никому. Россия вынуждена защищаться и копировать опыт этих сильных государств.

А. Петровская― Сегодня в 13 00 будет эфир с Марией Бутиной и этот разговор об иностранных агентах можно будет продолжить, но есть ощущение, что власть боится собственного населения, хотя непонятно почему!

Д. Солонников― В США как и в Европе власть боится влияния на население из-за рубежа и запрещает это влияние, всеми способами. Мы гораздо свободнее в этом отношении. Пока.

А. Петровская― Хочется верить вашим словам. Политолог Дмитрий Солонников был сегодня в «Особом мнении», спасибо!