О.Бычкова― 19 часов и 8 минут московское время. Добрый вечер! Это программа «Особое мнение». У микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением писатель Дмитрий Глуховский. Здравствуйте!

Д.Глуховский― Здравствуйте!

О.Бычкова― И мы в прямом эфире «Эха Москвы». Также мы, конечно, в прямой трансляции «Эха» на основном канале «Эхо Москвы» в YouTube, мы в Яндекс.Эфире. Везде нам, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Как обычно, мы все это делаем.

Давайте мы начнем с темы иностранных агентов. Сегодня Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, о котором уже много было разговоров до этого. Теперь физические лица могут быть признаны иностранными агентами. Гражданин независимо от того, паспорт какой страны у него, может получить такой статус, если он ведет в России политическую деятельность в интересах иностранного государства или международной организации, или занимается сбором сведений каких-нибудь, которые можно использовать против безопасности. У вас есть объяснения того, зачем искать иностранных агентов везде, где только можно и расширять список тех людей и организаций, которые могут под это дело подпасть? Хотя, казалось, куда еще его расширять — ан нет.

Д.Глуховский― Моя точка зрения такая. Надо это рассматривать вкупе с нагнетаемой властью постоянной антизападной, антиамериканской истерии, потому что вряд ли под иностранными агентами подразумеваются люди, работающие на Китай или арабские странных, которых у нас, я думаю, немало — лобби, в правительстве, в том числе…

О.Бычкова― Подождите. Сейчас продолжите. В правительстве немало людей, которые как-то лоббируют интересы Китая или арабских стран?

Д.Глуховский― Я уверен, что да. Это мое оценочное суждение.

О.Бычкова― А зачем?

Д.Глуховский― Ну, потому что взаимодействие с арабскими странами — это все вопросы, связанные с производством и экспортом нефти и газа. С ними необходимо налаживать и поддерживать контакты, не говоря о тех деловых контактах, которые есть и Иосифа Пригожина в Ливии, Сирии и так далее. И я не уверен, что они всегда носят исключительно государственнический характер, а не деловой и не представляют его частные, корпоративные, деловые интересы, чьим бы среди силовых органов аватаром он фактически не являлся. Надо человеку что-то кушать. И я думаю, он, поддерживая Маршала Хафтара или Башар Асада, было бы странно, если бы он не заботился о том, чтобы какой-то маленький кусочек здесь урвать.

О.Бычкова― Но мы не знаем этого доподлинно, да. Это предположение.

Д.Глуховский― Мы не знаем доподлинно, может только догадываться. Это предположение.

О.Бычкова― Это наши грязные, очень грязные толки.

Д.Глуховский― И домыслы, но, мне кажется, не лишенные определенного рационального компонента.

А здесь, изобличая иноагентов, мы, конечно, прежде всего, собираемся изобличить тех, кто работает на бундесвер, ОЗХО, ЦРУ и ФБР. Пока что эти аббревиатуры вызывают у нас наибольшие опасения. Пока мы уже ткнули палкой в «змеиное логово» ОЗХО. Когда ООН отказалась признавать легальное присоединение нами Крыма, мы немного окрысились на ООН, конечно, тоже, но потом первоначальная эмоция нас отпустила, и мы как-то простили Генеральной ассамблее ООН их легкомыслие, недоверие к нам, русофобию, и решили: «Ну, ладно, что с вас взять, Организации объединенных наций? Нас поддержали Никарагуа — это уже немало». Поэтому мы очень подозреваем все иностранные аббревиатуры, но, в первую очередь, конечно, ЦРУ.

Поэтому взять и налепить какому-нибудь вольнодумцу на лоб ярлык (и спасибо, что не каленым железом его выжечь) «иностранный агент» — это трибьют советской еще нашей шпиономании, оммаж сталинскому периоду поиска и ликвидации иностранных шпионов среди советских граждан. Найди и ликвидируй шпиона.

И по наивности своей я думаю, что власть наша полагает, что о на всё это, таким образом, дискредитирует, потому что в ее сплоченных кругах после Крыма быть ошельмованным и изобличенным в виде иностранного агента, работающего на вот эти все аббревиатуры американского происхождении, значит, доказать себя как враг народа.

Но хочется напомнить, что в финальные годы существования СССР власть сама себе наша настолько дискредитировала, несколько дискредитировал сам советский образ жизни, что просто джинсы, дурацкие просто джинсы бессмысленные превратились в символ свободы и какого-то другого образа жизни и другого видения того, что из себя жизнь должна представлять. И жвачка и кока-кола, будучи просто дурацкими потребительскими товарами, стали для советского человека примером того, как можно жить, в принципе, по-другому.

Д.Глуховский: Взаимодействие с арабскими странами — это все вопросы, связанные с производством и экспортом нефти

О.Бычкова― «Нас так долго учили любить твои запретные плоды»…

Д.Глуховский― Вот. Поэтому я думаю, что сейчас они у себя, в своей этой корпорации мафиозно-государственнически-промышленно-шпионажной считают, что они, если на кого-то налепили ярлык «иностранный агент», поскольку они там все выходцы из контрразведки и привыкли ловить шпионов, они думают, что это у всех вызовет такое же отторжение физиологическое, как и у них. Но нет.

О.Бычкова― То есть они что, будут пальцем показывать на представителей «Мемориала», «Голоса» или еще каких угодно уже теперь организаций, они все думают, что все будут просто ходить, на них показывать пальцем и говорить «Позор! Позор!» — они так, что ли, рассуждают?

Д.Глуховский― Они так рассуждают. Но не будем их строго судить. Они сидят в своем пузыре как бы на вакцине с неизвестными компонентами, которые непонятно до сих пор, какое воздействие оказывают на такие понятия, как любовь к Родине, верность руководству и преданность идеалам октября. Поэтому не будем судить их строго. У них корпоративное замыкание такое произошло и они, изображая друг перед другом большую преданность путинской системе и Путину лично, чем они, в действительности испытывают, подзаводят друг друга вот в этом во всем — в этой показной лояльности, показном патриотизме, показной ксенофобии, показном антиамериканизме и так далее.

На самом деле, я думаю, что они сами, если их вытащи из этого и отправь на неделю домой на Лазурное побережье, они там у себя, не будучи вынуждены по какому-нибудь православно-патриотическому «Зуму» отчитываться перед руководством за свое времяпровождение, быстро вернуться к нормальной, человеческой, современной, а не архаической риторике.

Так что, я думаю, что этот закон ничего не даст. Это шельмование. Следующим логично принять закон о врагах народа, потому что это, в принципе, шаг в том направлении.

О.Бычкова― Уже хватит эвфемизмов этих, уже надо прямо выражаться.

Д.Глуховский― Хватит эвфемизмов. Да. И враги народа, конечно, не должны допускаться ни к чему, быть поражены во всех права и помещены под домашний арест, потому что у нас человеколюбивое, а не людоедское государства.

О.Бычкова― Просто пусть там сидят, в самоизоляции, например.

Д.Глуховский― Да. И спасибо, что они в принудительной изоляции.

О.Бычкова― Вот именно, и пускай они еще благодарят за это, конечно.

Д.Глуховский― Как они уже и делают.

О.Бычкова― Вы сказали, что очеловечивание произойдет очень быстро, когда человек летит к себе домой на Лазурный берег. В общем два-три часа полета, мне кажется — и всё, и сразу это спадает.

Д.Глуховский― И риторика меняется.

О.Бычкова― Да, совсем короткое время. Мы сейчас сделаем один очень короткий перерыв в программе «Особое мнение». Я напомню, что это Дмитрий Глуховский. А вы можете видеть нас и слышать, писать вопросы комментарии в наших трансляциях, по нашему СМС-номеру: +7 985 970 45 45. В общем, пишите, не теряйте времени.

Д.Глуховский: Следующим логично принять закон о врагах народа

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О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». 19 часов, 17 минут в Москве. Дмитрий Глуховский вернулся в эту студию. Раз уж я призывала только что писать и задавать нам вопросы, то придется тогда задать вопрос, который был задан в самом начале нашим слушателем в YouTube. Просили люди спросить вас про Чубайса.

Д.Глуховский― Я очень рад за Анатолия Борисовича. Ему до этого предлагали уйти исследовать Арктику. Он сказал, что это не в его духе. Белые медведи, лыжи. Он не хочет быть начальником снегов, он хочет быть царевной морскою. И ему тогда предложили синекуру — возглавить представительство Владимиром Владимировичем отношений России с иностранными организациями. Я так понимаю, что организация — это может быть и ООН, может быть, и Опус Деи, и какая-нибудь мировая масонская ложа, и какой-нибудь Давосский клуб и всё подряд.

Это, я уверен, Анатолия Борисовича ждут впереди интереснейшие годы: дипломатический паспорт, масса закрытых мероприятий интересного, непредсказуемого формата. Я за него могу только порадоваться. Как и Сергей Владиленович Кириенко, эти люди себя нашли в системе РФ и в ней комфортно существуют. И, с моей точки зрения, пусть лучше они существуют там, потому что где-то в глубине души они помнят свою молодость, помнят, что согласно высказыванию Черчилля было, когда у них в груди билось горячее сердце, когда они были либералами, когда они не стали следовать исключительно голосу разума и служить власти.

Поэтому, может быть, они иногда, собираясь за стаканчиком коньяку, вспоминают свою молодость, вспоминают усопшего Гайдара, который наверняка бы строго смотрел на них ледяным взором с другой стороны как бы нашего мира через брешь между этим и тем светом, и под пристальным его строгим взглядом, может быть, нет-нет, да и сделают что-нибудь по совести. Но пусть лучше у нас буду в государственном аппарате люди, которые иногда могут случайно что-то сделать по совести, чем только люди, которые только, в общем, служат другим силам.

О.Бычкова― Да. Польза от трансляции в YouTube, например, и в Яндекс.Эфире сейчас в том, что те, кто просто нас по радио слушают, они не видели, что сейчас показал пальцами и головой Дмитрий Глуховский. А я вам даже не скажу.

Д.Глуховский― Исключительно цензурное.

О.Бычкова― Нет, всё очень цензурно, просто живописно. Вот только поэтому.

Д.Глуховский― YouTube и Instagram.

О.Бычкова― Вернемся к сегодняшним новостям. В Государственную думу внесен проект, который разрешает скрывать данные и сведения об имуществе силовиков, прокуроров, судей и их близких. Имеется в виду ФСИН, ФСБ, Служба внешней разведки, таможня, Счетная палата, Нацгвардия, те, кто участвует в так называемой охране общественного порядка. Прямо сразу как-то хочется вспомнить белорусский опыт в связи с этим. Нет, не думаете, что это прямо по следам этого всего?

Д.Глуховский― Это по следам еще приключений детей и бывшего генерального прокурора Юрия Чайки, имя и фамилии их в Росреестре были заменены на забавные, но, к сожалению, непроизносимые комбинации букв и цифр. Но, нормально, в общем. Когда ты работаешь на государство, когда ты посвящаешь дни ночи свои служению Отчизне, а какая-то шелупонь, блогеры какие-то вшивые лезут тебе в карман — а там, может быть, завалялась дача какая-нибудь, ну, туда-сюда — ярд, но не больше. И на этот ярдик решил ну, дачу построить, ну ты же заслужил. В конце концов, Родина — это же… кто сказал, что любовь к Родине, она нематериальна? Для некоторых людей она материальна.

О.Бычкова― Просто построили дачу на ярд, как люди — ну, чего?

Д.Глуховский― Она любит тебя в ответ. И это не проституция. Это просто часто бывает, что к любви примешивается материальный аспект. Ну, и в браке так тоже бывает и вообще в отношениях. Брачный контракт, вы знаете, не всегда соответствует реальному положению вещей. Иногда какие-то нули остаются за кадром, не ложатся на бумагу. Потому что говорить о цифрах, когда ты любишь по-настоящему, нельзя. Любовь же может разрушиться, если обсуждать условия всё это в контракт вписывать. Поэтому логично, что да, примешиваются какие-то материальные моменты. Ну, а что, в у вас в браке не так что ли? У вас с женой или с мужем это не так, что ли? Конечно. А тут возникло… записал, не записал, там осталось… Но почему всякие люди должны своим гриппозным носом, к которому мы еще перейдем…

Д.Глуховский: Анатолия Борисовича ждут впереди интереснейшие годы: дипломатический паспорт, масса закрытых мероприятий

О.Бычкова― Мем.

Д.Глуховский― Да, спасибо Владимиру Владимировичу за многие наши фразеологизмы и счастливое детство. Почему они должны влезать, разнюхивать что-то в карманы, тем более, людей, которые охраняют их же, вас же… общественный порядок. Они будут хуже работать, у них будет стресс, они будут бояться иной раз взять лишнее… там нули какие-то. У них, может быть, и лояльность понизится, если у них не будет возможности справедливо, как им кажется, сообразно уровню своих затрат, нервов, пота, слез, вознаграждать себя за служение Отчизне.

О.Бычкова― Вот это самое страшное, кстати. Это хуже всего. Не дай бог.

Д.Глуховский― Конечно. На самом деле хотите, я вам расскажу настоящую логику? Мы устроили перформанс. Логика такая. Я об этом подумал некоторое время назад. Дело в том, что у тотальной коррупции, у российских правоохранительных органов есть исключительно разумное, рациональное объяснение и обоснование. Оно заключается в двух моментах. Во-первых, люди, которые воруют, разворовывают государственный бюджет, по определению лояльны системе, потому что они чувствуют себя виноватыми и потому что они знают, что на самом деле есть пара организаций, которые в курсе их теневой экономической деятельности. Это ФСБ, а внутри ФСБ — Управление собственной безопасности Федеральной службы безопасности, а внутри Управления собственной безопасности — вот эта мифическая 6-я служба. То есть есть контролеры за контролерами за контролерами, которые всё знают. А если ты знаешь, что про тебя всё знают, то ты себя ведешь очень прилично: за всё, что надо проголосуешь, где надо подмахнешь, где надо под козырек возьмешь и всячески будешь ходить на задних лапках, что и требуется стране, где отсутствует четкая государственная идеология кроме квасного патриотизма. Это первый момент. То есть это обеспечение лояльности бюрократии и в особенности силовых органов.

О.Бычкова― То есть это называется омерта в других культурах.

Д.Глуховский― Это называется омерта в других организованных сообществах, а в нашем это называется просто «повышение управляемости». Потому что аджайл работает в «Сбербанке», но не работает в МВД. А тут у тебя есть способ КПД обеспечивать достаточно высоким.

Дальше второй момент — это снижение расходов на бюджет. Потому что когда у тебя в стране миллион или 2 миллиона сотрудников правоохранительных органов — и, как правильно отметили, это и Налоговая служба, Таможенная служба, и у тебя МВД, у тебя Росгвардии одной 300 тысяч человек, и у них есть свои генералы, и всем надо кушать. И у тебя еще есть ФСБ, и у тебя есть еще контрразведка и разведка, очень много разных силовых органов. И прокуратура — очень много. Больше только охрана в магазинах у нас «Пятерочка» стоит, чем людей, которые охраняют общественный порядок. Это очень большая нагрузка на бюджет. Что делать? Если им всем платить нормальные день, бюджет просядет. Давайте пусть они кормятся у нас сами. Они назначают себе ту зарплату, которую они считают справедливой и пытаются ее заработать как бизнесмены, где-то открывая дело, где-то закрывая, где-то беря взятки, где-то не беря, где-то крышуя трафик того, трафик сего, где-то, может быть, придут с проверкой на овощную лавку на рынке.

Так или иначе, они сами в результате своей хозяйственной деятельности обеспечивают себе необходимый уровень заработка, который заставляет продолжать их служить в этих внутренних органах с должным уровнем мотивации. Таким образом, бюджет экономит миллиарды, я думаю, что триллионы рублей, понимаете? Правоохранительные органы живут на высоком уровне в целом, начиная со среднего командного состава однозначно. И главное, все эти люди совершенно лояльны, управляемы и представляют собой прекрасный механизм правовой защиты, который легким движением пальца превращается в карательный — то, что нужно.

О.Бычкова― То, что мы наблюдаем, собственно, в Беларуси, когда это непрошибаемая, судя по всему схема.

Д.Глуховский― В Беларуси, я думаю, ниже коррупционная емкость. Я думаю, что там коррумпирован только высший командный состав. А все люди, которые просто участвуют в карательных акциях против мирного населения, они просто отрабатывают свою зарплату и боятся, что если Лукашенко уберут, то они столкнут лицом к лицу с народным гневом. Поэтому они бьются до конца.

Но Лукашенко тем самым фактически инспирирует состояние гражданской войны в своей собственной стране, вот этим своим звериным, животным страхом потерять власть, нежеланием уходить, не понимая, что он выглядит жалко уже просто, не грозно, а жалко, он фактически одних граждан своей страны натравливает на других. И как только его склеивающий фактор пропадет, — что будет дальше, непонятно. Этот человек взял на себя кровь, взял на себя ответственность за, возможно, трагический исход, который Беларусь еще, вероятно, ждет впереди. Это ужасно.

О.Бычкова― А склеивающий фактор — это в первую очередь деньги? Говоря про Белоруссию и Россию, и про другую такую страну или что там еще может быть — страх? Ну, деньги в первую очередь, наверное, тв.

Д.Глуховский― Есть несколько понятных механизмов, прежде всего, материальный и, конечно, запугивание, страх. Угроза насилия и подкуп — обычные механизмы для достижения лояльности нелояльных людей. Ты сначала предлагаешь человеку подкуп. Если он отказывается, не понимает, ты ему угрожаешь. Если он не слушает угроз, ты его устраняешь, ну, или нейтрализуешь кого-то, может быть, не всех, возможно. Но Лукашенко, мы знаем, что оппозиция его считает виновным в физическом устранении своих конкурентов на предыдущих выборах. То есть это, в принципе, настоящий диктатор, который такими методами совершенно не брезговал.

То, что он доводит страну до состояния Венесуэлы постепенно — это его личная ответственность.

О.Бычкова― Да, состояние Венесуэлы, когда уже у страны не остается денег вообще ни на что, ресурсов вообще ни на что и просто дальше страна заканчивается.

Д.Глуховский― И когда в стране нет единовластия, и часть страны живет просто в состоянии правового, государственного вакуума, сама по себе существует, не признавая центральную власть. Центральная власть не признает, дует щеки, изображает, что всё в порядке. В стране при этом происходит бардак, насилие, преступность, гиперинфляция и голод.

О.Бычкова― Давайте мы сейчас прервемся еще на один перерыв, несколько минут новостей и рекламы и продолжим «Особое мнение» с Дмитрием Глуховским.

НОВОСТИ

О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня писатель Дмитрий Глуховский.

Мы тут в перерыве сейчас говорили про ковидные прививки. Хотела вас спросить в продолжение этой темы ваше мнение насчет этого противостояния властей и города Петербурга и питерских рестораторов. Мы с отдельным уважением относимся к питерским рестораторам…

Д.Глуховский― С большим. Потому что они вообще большое дело сделали, питерские рестораторы. Можно понять питерских рестораторов…

О.Бычкова― Это про новогоднюю ночь, скажу я нашим слушателям, кто не в курсе. Открываться или закрываться. Многие рестораторы говорят: «Нет, мы будем работать».

Д.Глуховский― Их можно понять. Они хотят жить и борются за жизнь. Когда были эти скандальные концерты в Петербурге, включая концерт Басты, я, честно говоря, не понимал, почему, ради чего рок и рэп-музыканты, включая Басту, обрекают людей. Потому что очевидно, что у этих людей — у Басты и у других исполнителей — всё хорошо.

О.Бычкова― А почему вам это очевидно?

Д.Глуховский― Ну, потому что они регулярно фигурируют в списках Forbes, например. Они не рискуют последними своими деньгами. Это не вопрос выживания.

О.Бычкова― Я не буду называть конкретные имена, но я знаю точно примеры конкретных очень популярных исполнителей, про которых можно сказать, что у них на дачах в кладовках стоят мешки с золотом, казалось бы, которые они заработали…

Д.Глуховский― А они там не стоят.

Д.Глуховский: Кто сказал, что любовь к Родине, она нематериальна? Для некоторых людей она материальна

О.Бычкова― Нет, у них там даже мешков с гречкой не стоит, сухарями, потому что они всё это съели. И люди буквально кладут зубы на полку, а их музыкальные коллективы идут и подрабатывают, кто как может. Причем это люди, про которых никогда так не скажешь.

Д.Глуховский― Вы знаете, тем не менее, есть несколько очень успешных на всю страну музыкантов, которые собирают стадионы, и они и раньше собирали стадионы, до ковида, и они много лет уже собирают стадионы. Я не думаю, что в отличие от ваших этих несчастных друзей, вот у тех, кого мы обсуждали вначале, всё так плачевно…

О.Бычкова― Нет, я говорю о людях, которые собирали большие площадки и стадионы.

Д.Глуховский― Ну, если они собирали в начале 90-х большие площадки, то сейчас, я думаю, всё уже кончилось, да.

О.Бычкова― Нет-нет. Просто не хочу говорить про других, просто поверьте.

Д.Глуховский― Хорошо, не говорите. Но моя позиция такая, что собирать массовые концерты, когда ты знаешь, что люди наверняка будут пить алкоголь, будучи пьяными, они не смогут выдерживать социальную дистанцию, они будут кричать, танцевать, там заразится куча народу, учитывая, что официальная статистика у нас под 30 тысяч у нас в стране, а неофициальные в разы больше, очевидно, то это безответственно. Ты берешь на себя ответственность за какое-то количество людей, которые заболеют, какое-то количество людей, которые, возможно, погибнут. Стоит ли это того? С моей точки зрения, нет.

Мне очень жаль питерских рестораторов. Если они могут обеспечить треть, четверть зала посадки и это разумно, и там соблюдаются меры так, чтобы полностью исключить вероятность заражения, то, наверное, надо дать им возможность каким-то образом… Ну, или пусть на вынос они работают. Надо поддерживать этих людей. Ответственное государство поддерживает свой малый бизнес, особенно те секторы, которые наибольшим образом пострадали от пандемии.

У нас в чем дело заключается? В первый раз мы всё запретили, потом поняли, что людям нечего жрать, они скоро разорятся, выйдут на улицы и поднимут Собянина на вилы, и в этот раз решили притвориться, что всё нормально. Теперь заболеваемость скакнула в 4 раза по сравнению с тем, что было весной. И вот патовая ситуация между Сциллой и Харибдой. Сцилла у тебя оттяпала ногу, Харибда сейчас тебя сожрет совсем. Такая печалька наблюдается.

Д.Глуховский: Угроза насилия и подкуп — обычные механизмы для достижения лояльности нелояльных людей

Ну, и она сейчас как-то пытаются выкрутиться, но денег они нам давать не хотят. Хотя золотовалютные резервы за последние месяцы у нас подросли. Но почему так не хочется давать деньги простым людям, чтобы они просто выжили в этой первой, по-настоящему форс-мажорной после развала Советского Союза ситуации, я не знаю. Какое-то прямо патологическое отвращение к живым людям наблюдается во власти. Просто не могут видеть за цифрами живых людей с их драмами и трагедиями. Это не их деньги, это не деньги сети корпорации, «Газпрома», «Роснефти». Это люди просто случайным образом туда катапультированы сначала типа, чтобы не досталось врагам, а потом — потому что понравилось, когда всё это лежит у тебя на полках и смотрит на тебя томно и призывно — все эти миллиарды, скважины и так далее. Эти скважины, они народные, и все, что из них достается, народное, И не пора ли всё это сейчас дать народу, пока народ не склеил ласты?

О.Бычкова― А вы обратили внимание, что в прошлый локдаун, весной очень много было разговоров, когда дадут деньги тем, сем, разговоры про бизнес, про налоговые льготы. А сейчас, в общем, особо как-то никто эту тему не поднимает. То есть люди, уже, видимо, поняли, что ждать уже нечего, я не знаю, почему.

Д.Глуховский― Потому что, как всегда бывает в стрессовой ситуации, возник призрак вил. Вот эти вилы, на которых поднимали крестьяне помещиков. И когда призрак вил возникает, власть начинает усиленно растягивать губы свои ботексные вот так поверх, чтобы изобразить человеческую какую-то улыбку, например, чтобы спрятать испуг. Но притом, как это было в 12-м году, как это было в начале пандемии, потом ближе к лету, они понимают, что никаких вил не будет. Это же наш народ, он же добрый, он же терпеливый бесконечно. Его можно драть в любых конфигурациях, а он будет только покряхтывать. И — внимание! — это не мое мнение, это мнение людей во власти, чтобы не вырывали из контекста потом.

И раз никакой ответки от людей не прилетит, но нечего их и задабривать обещаниями. Не то чтобы эти обещания кто-то собирался выполнять. Просто мы, таким образом, хотели показать людям свет в конце тоннеля. Вы сейчас, родненькие, перетерпите, а уж когда война закончится, да у вас всё будет по другому, да у нас будет оттепель, да новый НЭП, да всех из лагерей-то повыпускаем и так далее. Вот люди возвращаются с войны, 45-й год, думая, что сейчас будет либерализация, заживем… Так страдали, такой кровью было заплачено. Но Иосиф Виссарионович имеет другой план. Он хочет опять в 37-й, потому что в 37-м было как-то понятней. И там начинается дело врачей. Если бы его товарищи просто не траванули, как бы не оставили умирать, то он бы обязательно новое закручивание гаек устроил.

То есть, выбирая между кнутом и пряником, надо всегда помнить, что пряник должен быть виртуальным, но кнут должен быть настоящим. Потому что так управляется Российская Федерация, Советский Союз и Российская империя эффективней, надежней, а самое главное — дешевле.

О.Бычкова― А доброе слово и пистолет — это из той же оперы.

Д.Глуховский― Нет, доброе слово, вы знаете как: доброе слово своим, а пистолет — всем. Все должны знать. Свои должны тоже знать, что пистолет вот он. Он наган энкавэдэшный, он как бы не зачехлен, кобура подрастегнута. Потому что свои тоже ведь норовят переметнуться всё время.

О.Бычкова― Ну да, тут уж надо, конечно, весь периметр просматривать очень внимательно.

Д.Глуховский― Шутки шутками, но те репрессии, которые проводятся властью в отношении представителей оппозиции, они довольно бледно смотрятся на фоне тех репрессий, которые властью проводятся в отношении своих же. Я, честно говоря, до сих пор не уверен, что губернатор Чувашии умер от коронавируса действительно. Был довольно энергичный человек. Пожарный прыгал за ключами, как вы помните. И вот решил подать в суд на Путина — и… тут его проблемы здравоохранения и настигли.

О.Бычкова― Я понимаю, конечно, что вы хотите сказать, но, в общем, большинство людей, которые умерли от коронавируса, тоже не производили впечатления людей, которые завтра умрут от какого-то гриппа. Ну, правда.

Д.Глуховский― Он выглядел очень здоровым чело, очень.

Д.Глуховский: Я, честно говоря, до сих пор не уверен, что губернатор Чувашии умер от коронавируса действительно

О.Бычкова― Ну, все выглядят здоровыми людьми.

Д.Глуховский― Он лег в больницу. В России лег в больницу, поверил нашей медицине.

О.Бычкова― Да, был тут какой-то губернатор, я забыла только в каком…

Д.Глуховский― Кто там будет у него на «Новичок» проверять губернатора.

О.Бычкова― В каком-то регионе губернатор сказал, что он не будет занимать койко-место в своей Тверской, если я не ошибаюсь, области, а поедет лечиться в частную клинику в Москву, героически. Вот какой ответственный человек.

Д.Глуховский― Он знает, что там за коечный фонд у себя в области.

О.Бычкова― Хочу успеть спросить про Владимира Путина и его частную жизнь. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что практика освещения частной жизни Путина не будет более открытой, и что люди голосуют за президента, а не за его семью, например.

Д.Глуховский― Я припомню только один раз практику открытого освещения частной жизни Владимира Путина — это шоу в Большом театре, где Владимир Владимирович и супруга его объявили о том, что что-то расклеилось. Это был единственный случай, когда постановочно, в Большом театре, если я не ошибаюсь…

О.Бычкова― Да, там был какой-то балет.

Д.Глуховский― Да, и они нам дали такое антраша или как это называется. С тех пор обо всем остальном мы должны были догадываться. Но стратегия Путина, конечно, как часто это бывает у авторитарных лидеров, заключается в том, чтобы максимально отрицать свою приземленность, материальность. Путин женат на России. Путин — это царь, бог, символ. У него нет никаких женщин, ни такой, ни сякой, ни пятой, ни десятой, ни Алины Кабаевой, ни Кривоноженко или как там ее. То есть он не один из вас, холуи, вахлаки, холопы. Что вы этими грязным ручками, гриппозным носом и газетой «Жизнь» лезете вообще в житие святых? Он там, на Олимпе, вы понимаете? Он не сделан из плоти и крови, он целлулоидный, он как бы выше всего этого. Поэтому, конечно, люди, которые пытаются его приземлить, показать, что у него, смотрите, тайная знакомая, у знакомой есть дочка, похожая на Путина…

О.Бычкова― А может, и нет.

Д.Глуховский― А они еще зятю отписали акции на 380 миллионов долларов просто так. Какое вам дело опять же? 380 миллионов. Да холуи, господи, вы тысячу долларов от двух-то не отличите — что вам 380 миллионов? Это абстракция для вас, это дифференциальное какое-то НРЗБ исчисление, прошу прощения. Зачем вам это всё знать? Вам это всё ненужно знать.

О.Бычкова― Категорически я останавливаю этот эфир. Этот эфир должен быть прекращен немедленно на этом самом слове. Это был Дмитрий Глуховский. Спасибо вам большое!