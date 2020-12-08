О. Бычкова― Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». С особым мнением Сергей Алексашенко, который с нами по Zoom соответственно. А мы в прямом эфире «Эхо Москвы», и мы в прямой трансляции на Ютубе. И в Яндекс-эфире и везде можете увидеть, услышать, написать нам всякие вопросы и комментарии. И так далее. Здравствуйте, Сергей.

С. Алексашенко― Оля, здрасьте. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Маленькая правка. Я не в Zoom, я в скайпе. Поэтому давайте рекламировать правильные продукты.

О. Бычкова― Простите, пожалуйста. Это был непростительный «фейк ньюс» с моей стороны. Как вам эта нынешняя мировая гонка вакцин? На кого ставите?

С. Алексашенко― Оль, я бы без ерничанья сказал, что планета Земля, наше человечество столкнулось с абсолютно беспрецедентной ситуацией, когда меньше чем за год вырабатывается несколько вакцин, которые способны, скажем так, предотвратить развитие эпидемии, которая для многих граждан, жителей особенно пожилого возраста и то, что называется с отягчающими состояние здоровья. Это смертельно. То есть нужно напомнить, что смертность у людей старше 75 лет от ковида – 15%. Это средний по миру. Поэтому это очень высоко и все разговоры, что это ерунда, что подумаешь, это как грипп. Неправда. Это гораздо опаснее, чем грипп. И в этом отношении гонка вакцин выглядит для меня совершенно нормальной. Мы видим, как во всем мире в разных странах начались разработки иногда по разным технологиям, иногда по одним и тем же. Кто-то продвигается более успешно, кто-то менее. Даже такие страны как Россия, Китай ввязались в эту гонку, хотя никогда не числились в числе лидеров мировой фармацевтики. Поэтому к этому нужно относиться нормально. Я думаю, что и врачи, и медицинские учреждения, ученые и власти разных стран хорошо понимают – на Бога надейся, но сам не плошай. Конечно, хорошо, когда Пфайзер, Модерна или АстраЗенека сделают вакцину. Во-первых, она будет дорогой, во-вторых, минус 70 градусов нужно держать. Пока дождешься своей очереди, у тебя половина стариков уже умрет. Поэтому то, что страны пытаются делать свои вакцины – в принципе это хорошо. Я не считаю и абсолютно не гарантированно, что все вакцины будут удачными. Кто-то делает вакцины, которые появятся в середине только следующего года. Тем не менее, к этому нужно хорошо. Другое дело, что уже можно говорить о том, что вакцинация началась. И Великобритания стала первой страной в мире, которая запустила со вчерашнего дня вакцинацию населения и соответственно первыми стали получать вакцину люди, старше 75 лет. То есть политика английского правительства состоит в том, что те группы населения, которые наиболее подвержены смертельной опасности, получают вакцину первыми. И пфайзеровская вакцина – первая, которая получила разрешение на использование в Великобритании. Ожидается, что, сегодня 8 число, через два дня – 10-го состоится заседание FDA, государственного органа США, который дает разрешение на использование вакцин. И, скорее всего, ожидается, что пфайзеровская вакцина будет разрешена к использованию. К применению в Америке. И соответственно с какого-то дня — либо с пятницы, либо, скорее всего, с понедельника Америка тоже начнет применять эту вакцину. Уже официально утвержденную к применению. Соответственно есть история с российской вакциной, со Спутником, которая официально и юридически еще находится в стадии клинических испытаний. Третья фаза испытаний не завершена. Она продолжается. И поэтому даже говорить о том, что испытания завершены – наверное, невозможно. Но президент Путин принял личное решение, что давайте всех желающих мы этой вакциной будем колоть. С одной стороны можно поерничать и сказать, что Путин захотел всегда быть первым, потому что, наверное, если по времени посмотреть, то добровольная вакцина в России была вколота раньше, чем в Великобритании. Поэтому так формально Россия наверное, начала первой вакцинировать свое население. Хотя повторю, вакцина не утверждена к применению и она не прошла клинические испытания. Поэтому какой эффект будет – пока не очень можно сказать.

С.Алексашенко: Я отношусь ко всему, что происходит с российской вакциной как плохо подготовленному экспромту

О. Бычкова― А вот как к этому относиться? Извините, я вас перебью. Это важный вопрос. Как к этому относиться лично для себя. Какие решения людям принимать. Потому что с одной стороны как многие говорят, уже надоело бояться и хочется что-то сделать. С другой стороны мы верим в Институт Гамалеи и российских ученых, которые на многое способны. С третьей стороны смущает такая не очень ловкая государственная пиар-кампания и пропаганда. И какой выбор делать в результате. Если вы в России.

С. Алексашенко― Оль, пункт первый. Начну с самого главного. Пункт ноль. Ковид – опасная болезнь и я сильно советую, во-первых, пока нет вакцины всем принимать меры предосторожности. Маски, санитайзеры и так далее. Избегать близких социальных контактов, столпотворения людей. Второе – я считаю, что опять по состоянию на сегодня нет другого способа защититься от ковида кроме как вакцина. Пока человечество ничего не придумало, более того, давайте честно говорить, мы не очень знаем пока, потому что все: и создание вакцины, и запуск в производство, испытание — все уложилось меньше чем в год. Мы не знаем, сколько эта вакцина будет действовать. Будет она действовать год, три года. Будет она действовать 10 лет. И вполне вероятно, что может сложиться ситуация, что нам каждый год нужно будет делать укол соответствующей вакцины. То есть мы всего этого пока не знаем и перед нами большое поле неопределенностей. Следующий пункт – то, что я считаю, я собираюсь делать, когда до меня дойдет очередь делать укол вакцины, но соответственно я считаю, что нужно себе вкалывать вакцину, которая прошла как минимум все необходимые испытания и утверждена государственным органом к применению уже в широком распространении. То есть я с подозрением отношусь и я не могу посоветовать ни своим друзьям, ни родственникам, никому из российских граждан, что, вы знаете, вот я вам советую делать российскую вакцину, хотя я понимаю, что она еще не прошла испытания. И не утверждена к применению. Мне кажется, что это авантюрно-безрассудный шаг. И опять, если бы эта российская промышленность могла произвести вакцину в количестве 300 миллионов доз, которых хватает на все население страны и если бы президент Путин сказал, что вот, граждане, я очень хорошо понимаю, что вот эта вакцина не прошла испытания, мы не очень хорошо понимаем ее эффективность, там 95%, 85%, но я хорошо понимаю, что могут быть какие-то краткосрочные негативные последствия. У вас может повыситься температура, может ухудшиться самочувствие. Тем не менее, все, кто хотят — для вас всех есть вакцины. И вы сами принимаете решение делать вам или нет. Но когда президент говорит: слушайте, я отдаю приказ немедленно начать масштабную вакцинацию и у нас то ли есть, то ли будет произведено, но неизвестно, когда 2 миллиона доз вакцин, а оказывается несколько десятков тысяч и они в крупные города. Как Женя Ройзман вчера говорил, 40 штук…

О. Бычкова― Это смешно. В Екатеринбург. Полтора миллиона жителей

С.Алексашенко: В ближайшие годы начнется борьба с цифровыми монополиями, первым под раздачу попал Гугл

С. Алексашенко― Это выглядит просто смешно. Поэтому я к этому отношусь ко всему, что происходит сейчас с российской вакциной как плохо подготовленному экспромту. Экспромт хорош, когда он подготовлен. То, что произошло с российской вакциной и с этим приказом Путина начать масштабную вакцинацию – это вообще не подготовленный экспромт. Мне кажется это реакция на то, что он услышал, что в Англии уже вакцинацию начинают. Поэтому вот так выглядит моя позиция.

О. Бычкова― Понятно. В продолжение темы коронавируса. Сегодня пришло такое сообщение о том, что датский инвестбанк Saxo Bank опубликовал некий прогноз, связанный с экономическими последствиями массовой вакцинации в мире, и он предполагает, что ожидается серия корпоративных дефолтов из-за перегретой антикризисными кредитами экономик. Короче говоря, куда ни кинь – опять нам обещают, что будет какой-нибудь неприятный период. Как к этому относиться? Будет, не будет? Пугают.

С. Алексашенко― К этим прогнозам я бы относился более чем спокойно. Потому что аналитики должны давать какие-то прогнозы и больше всего внимания привлекают прогнозы, которые говорят о чем-то плохом. Что-то случится, дефолты, черный лебедь прилетит. Самое главное что если ничего не случится – то про этот прогноз все забудут. Зато если он сказал, то сразу об этом начинают все говорить. С одной стороны понятно, о чем говорит Saxo Bank. То, что сегодня при низких процентных ставках многие компании, хотя они работают на 50-70-80% своих мощностей, в состоянии закрывать свои проблемы краткосрочными кредитами. И в Америке примерно 20% компаний у них, то, что называется денежный поток, деньги, которые есть в распоряжении компании, они оказывается меньше, чем проценты, которые они должны платить в погашение основного долга. То есть в принципе компании должны быть банкротами. И если считать, что в следующем году американский Центральный банк ФРС начнет повышать процентные ставки, то эти компании столкнутся с проблемами. То есть у них денег не хватит на обслуживание долгов. И банки перестанут им давать новые кредиты. Но из всего, что я слышу и от ФРС, и от Европейского Центрального банка, пока никто из них не говорит о том, что он собирается зажимать денежную политику. Все говорят о том, что денежную политику нужно расслаблять еще больше. Чтобы инфляция повышалась. Поэтому мой личный прогноз в отношении прогноза Saxo Bank, что он не сбудется.

О. Бычкова― То есть все будет…

С. Алексашенко― Не следует ожидать каких-то потрясений, массовых корпоративных дефолтов. Единичные дефолты случаются постоянно. Но они не меняют нашу жизнь. А вот каких-то серьезных потрясений я бы ждать не стал.

О. Бычкова― Те прогнозы, которые делались по поводу мировой экономики, экономики конкретных стран или даже компаний, например, в начале всей пандемической истории весной 2020 года, вот сейчас к концу 20-го года они действительно все оправдались и если нет, то в какую сторону.

С. Алексашенко― Оль, прогнозов было много. И по каждой стране, особенно еврозона или США или Великобритания может десятки, а может быть даже сотни. Я бы сказал так, что в целом основные прогнозы качественно оправдались. Потому что все они говорили о том, что во втором квартале будет резкое падение. Очень глубокое падение. В третьем квартале будет серьезный отскок, но процентов от 70 до 90, что называется, экономики отыграют. А дальше начнется медленный такой хвост. Как корень квадратный, радикал в арифметике. Знак называется. Только у которого горизонтальная полочка идет чуть-чуть вверх. И в этом отношении действительно похоже, что по состоянию на сегодня основные экономики развиваются именно по такому сценарию. То есть все они резко упали, кто на 30% в годовом выражении, кто на 20, кто на 15, кто на 40. В третьем квартале все отскочили, и дальше начинается медленный хвост. И у кого-то он будет тянуться 5 кварталов, у кого-то – 10. В этом смысле прогнозы оправдались.

О. Бычкова― А у России сколько будет тянуться?

С. Алексашенко― Если верить прогнозами Министерства экономики ЦБ, то у России этот хвостик, то есть выход на уровень докризисный будет тянуться до 2022 года, либо до конца первого квартала, либо второго квартала. То есть если считать, что начинается с четвертого квартала, соответственно считайте 6 или 7 кварталов.

О. Бычкова― У вас я вижу, на экране в скайпе на книжной полке стоит красная книжечка с обложкой, там написано «Голиаф». Я хочу какой-нибудь вопрос такой искрометный придумать. Но у меня не получается пока.

С. Алексашенко― Не надо. Знаете, как зеленая собачка, которую художник рисовал каждый раз на своих картинах. Комиссия, которая могла картину допустить или не допустить. Это на самом деле книжка о том, как в Америке шла борьба между демократиями и монополиями. То есть такая написанная с левых позиций, поэтому с одной стороны фактура там интересная. Мне интересна эта тема. С другой стороны выводы и аргументация мне не всегда нравится. Просто есть такая книжка. Ничего более серьезного.

О. Бычкова― Это борьба каких времен?

С. Алексашенко― На протяжении всего 20-го века. Даже чуть раньше начинается.

О. Бычкова― Но теперь снова эта тема входит в моду. Поддержу я этот светский разговор.

С. Алексашенко― Это правда. Потому что я думаю, что в ближайшие годы начнется серьезная борьба с цифровыми, технологическими монополиями, первым под раздачу попал Гугл. Микрософт уже из этого дела выбрался. С ним в начале 21-го века разбирались. Соответственно сейчас попал Гугл под раздачу. Я думаю, что можно будет готовиться фейсбуку, Амазону. Непонятно, насколько серьезными будут последствия, но то, что юридическая дискуссия, дискуссия в американском конгрессе, дискуссия с антимонопольными органами американскими будет идти, в прессе на них будут наезжать со страшной силой. Это, конечно, неизбежно и будет интересно наблюдать. Как происходит реальная борьба с монополиями. По крайней мере, обсуждение того, чем они занимаются. Как занимаются.

О. Бычкова― Да, и что такое монополия сегодня в 21-м веке. Это не вполне то же самое, что в 20-м. Это отдельное такое очень интересное явление, безусловно. Хочу продолжить светские беседы. Такие полукорпоративные полусветские новости по поводу господина Шамалова. И 100 долларов за пакет акций «Сибур». Вы можете объяснить, что не так или наоборот так в этой истории.

С. Алексашенко― Хороший вопрос. Много было комментариев за последние сутки на эту тему. Вся эта история правдивая и документы, которые я видел, ее подтверждают. И здесь нужно сразу сказать, что «Сибур» был и остается частной компанией. У которой количество акционеров очень ограничено. Акции «Сибура» не торгуются на бирже. И соответственно никаких публичных нарушений, которые российский регулятор может расследовать – нет. И это была история 2013 года, если я правильно помню. Два основных акционера «Сибура», на тот момент это Михельсон и господин Тимченко решили подарить или продать. По какой-то цене как вознаграждение менеджменту 12% из принадлежавших им акций. Но кому-то за получение этого пакета… Знаете, как вознаграждение менеджеров. Такая опционная программа. Или просто долгоиграющая программа.

О. Бычкова― Такое практикуется вполне.

С. Алексашенко― Да, и в закрытых компаниях и в открытых. И поэтому в этой истории самой по себе нет ничего удивительного. Нужно хорошо понимать, что это даже не сама компания «Сибур» делала, а делали ее акционеры. Представьте себе «Газпром-медиа», который владеет акциями «Эхо Москвы», у них 66%, да, вот они взяли 6% и подарили Ольге Бычковой. Или Сергею Алексашенко. Имеет право «Газпром-медиа» это сделать? Ну конечно имеет. И никаких претензий. Или продать. Причем мне можно продать за 6 миллионов долларов, в Ольге Бычковой можно продать за 6 рублей.

О. Бычкова― Меня устраивает.

С. Алексашенко― Можно? — можно. Никаких нарушений законов нет. За исключением одного вопроса, который у меня возникает и про который никто не говорит. Скажите, пожалуйста, а господин Шамалов налоги заплатил с этих акций? Потому что есть оценка соответственно акций «Сибура» на этот момент времени. Она там примерно 10 млрд. долларов. Соответственно пакет господина Шамалова стоит 380 миллионов. И если он заплатил за них 100 миллионов и возможно там были какие-то дополнительные условия, о которых сегодня рассказал гендиректора «Сибура», вот все равно там есть какая-то разница и с этой разницы господин Шамалов должен был заплатить налоги. И вот это на самом деле единственный вопрос, который имеет смысл обсуждать во всей этой истории. Он налоги заплатил или не заплатил. Готов поспорить, что не заплатил.

С.Алексашенко: Скажите, пожалуйста, а господин Шамалов налоги заплатил с этих акций?

О. Бычкова― Почему это вы так уверены и готовы спорить.

С. Алексашенко― Оль, потому что если даже по ставке 13% и даже если это 100 миллионов долларов, предположим, 280 с него списали в погашение чего-то такого, это 13 миллионов долларов он должен заплатить. Вы верите, что человек, про которого мы прочитали в этом расследовании, готов из своего кармана вынуть вот так 13 миллионов долларов и отдать российскому правительству ни за что, ни про что. Я не верю.

С.Алексашенко: Путин живет в состоянии постоянного страха за свою личную безопасность и

безопасность родных

О. Бычкова― Я верю в лучшее в людях.

С. Алексашенко― Я тоже.

О. Бычкова― А налоги он должен платить именно со стоимости пакета акций, а не с той суммы, за которую он их, например, символически приобрел.

С. Алексашенко― У этих акций была оценка. То есть понятно, сколько они стоили. Компания проводила оценку. Эти акции стоили 380 миллионов долларов или несколько больше. Есть две оценки. Другая, наверное, под 500 миллионов долларов. Это оценка этого пакета. Он его купил за 100 долларов. Соответственно есть разница. Разница – это его выгода. По российскому налоговому законодательству он с этой разницы, там соответственно получается 379 миллионов 999 тысяч 900 долларов – это его выгода. Это даже не подарок. Это он получил такую выгоду от этой сделки. Прямую.

О. Бычкова― Понятно. Задавать вопросы такого рода, например, господину Шамалову или каким-то еще людям, про которых мы считаем, что они связаны как-то родственно или как-то с другими людьми. Это наше досужее любопытство и склонность к сплетням? Мы вообще имеем на это право?

С. Алексашенко― Во всем мире считается, что граждане имеют право знать о подробностях жизни своих руководителей. Политиков, ведущих журналистов, общественных деятелей. То есть тот интерес к личной жизни большого круга людей – то, что поддерживает публику и интересует ее живо. Посмотрите, что происходит с Трампом, с его налоговыми декларациями…

О. Бычкова― Давайте продолжим. Это очень увлекательно, что происходит с Трампом. Продолжим через несколько минут в программе «Особое мнение».

НОВОСТИ

О. Бычкова― 17.34 в Москве. Мы продолжаем программу «Особое мнение». По скайпу у нас – я не ошиблась в этот раз, не по Zoom, это важно. Это очень важно. По скайпу у нас Сергей Алексашенко. Продолжая тему, которую мы начали перед новостями. А все-таки, почему Владимир Путин так вот упорно сам и через своего пресс-секретаря, например, закрывает тему подробностей своей личной жизни. Будь то семья, здоровье, пандемия, карантин. Все-таки я много раз об этом спрашивала, но я все равно не понимаю до конца.

С. Алексашенко― Оль, давайте разделим. Первое, самый простой мне кажется ответ – здоровье. Здоровье руководителя второй по величине ядерной державы мира – это вообще является государственным секретом. И то, что ни Владимир Путин, ни его администрация, ни его врачи ничего на эту тему не говорят, по большому счету это правильно. И есть известная история, как Леонид Ильич Брежнев во время визита в Париж ходил в туалет и там собирали из туалета анализы его, извините, мочи. Для того чтобы сделать анализ, действительно понять, разведки занимались, была серьезнейшая операция. И в этом отношении то, что Путин и его окружение ничего не говорят о здоровье – мне здесь все понятно. И никаких претензий с моей стороны быть не может. То есть мне это ясно, вопросов не вызывает. Вторая часть касается семьи, личной жизни и здесь можно разделить на два потока. Первое – вообще все истории, связанные с его дочерьми, с их жизнями, браками, внуками и так далее. Мне кажется, что Владимир Путин живет в состоянии постоянного страха за свою личную безопасность и за безопасность соответственно своих родных.

О. Бычкова― Но он же не оригинален в этом. Это часть профессии любого политика, любой публичной личности. Все, кто становятся президентами, они все как-то ставят под удар свои семьи. Это данность.

С.Алексашенко: Конечно, Путину этого не хочется. Чтобы все это вылезало наружу. Грязное белье нужно держать дома

С. Алексашенко― Да, но просто не все, я бы сказал, что мало кто из действующих президентов и премьер-министров крупных развитых стран никто никогда не работал в КГБ СССР. И вот знаете как, чекисты не бывают бывшими. И у них вот эта параноидальное мышление, что кругом враги и всего нужно опасаться – мне кажется, оно у Владимира Путина действительно где-то сидит в подсознании. И он всего боится. Вспомните его проезд известный на инаугурацию 6 мая 2012 года. Или 7-го. По пустынным улицам Москвы, когда вообще никому не разрешали выходить на улицу. Это же очевидно, что это страх. Посмотрите, у нас будет 20 января очередная инаугурация американского президента, вся Пенсильвания авеню будет забита людьми. Люди будут стоять на улице, на балконах, на крышах домов. Президент будет выходить. Как это делал Дональд Трамп. Если у Байдена нога к тому времени, что называется, срастется, то он, видимо, пройдет какую-то часть. Будет подходить к людям, жать руки. То есть это праздник для президента. Инаугурация. И в этот момент прятаться в бронированной машине, мчаться со скоростью 120 километров в час по пустынным улицам, где даже посмотреть на него нельзя, мчащегося мимо тебя — это извините, пожалуйста, конечно, это страх. И соответственно страх перекладывается на членов семьи. Как бы чего ни вышло. Потому что враги кругом, и мало ли чего. Мы «Новичком», а у них «старичок» вдруг какой-нибудь найдется и потом пиши пропало. И есть еще одна часть, еще одно ответвление. Я думаю, почему Путин не хочет подробностей своей личной жизни, лично своего ближайшего окружения – ну потому что немедленно будут всплывать такие же случаи, как с Кириллом Шамаловым. И этими незаконными обогащениями, с появлениями сотен миллионов долларов с тем, как человек, переписка между Шамаловым и Кириллом Дмитриевым, директором российского фонда прямых инвестиций. Когда он просто ему сливает инсайд и сообщает информацию, являющуюся государственным секретом о коммерческих сделках. Помогает ему зарабатывать. Его используют Шамалова как лоббиста для пропихивания тех или иных решений. Это же все немедленно будет вылезать. Это как плотина. Ты проковырял в ней маленькую дырочку. После этого плотину практически невозможно защитить. И, конечно, Путин достаточно хорошо понимает, что происходит в его окружении и что происходит в его ближайшем окружении, то есть я так понимаю, что после этой публикации никаких вопросов относительно того, был Кирилл Шамалов мужем дочери Путина или не был, в общем, не осталось. Соответственно, если ближайший родственник и всем этим занимается, то соответственно у тебя все окружение занимается примерно тем же самым. И конечно, Путину этого не хочется. Чтобы все это вылезало наружу. Грязное белье нужно держать дома.

О. Бычкова― Грязное белье тоже, конечно, неприятно, когда его вытаскивают. Но тоже от этого никто не умер, ну вот посмотрите, сколько вытащили всего за время президентства одного срока Дональда Трампа. Там и женщины какие-то, и деньги, и налоги, и всякие сомнительные связи и черти чего там только не было. Берлускони, например, взять, сколько всего повытаскивали, порассказывали. Сейчас Макрон судится, например, по поводу всяких своих личных и финансовых историй. Ну то есть вытащили и вытащили. Поговорили и поговорили. Ну и ладно. А караван все равно идет куда хочет.

С. Алексашенко― Оль, я внимательно слежу за историями вокруг президента Трампа и всеми обвинениями, которые выдвигаются в его адрес, и я вам скажу, что по сравнению с тем, что в этом материале про Кирилла Шамалова, это все, что у Трампа – это цветочки. Если бы перевести Кирилла Шамалова и Владимира Путина и Кирилла Дмитриева – всех фигурантов этого расследования в Америку и там провести нормальное расследование, то я думаю, что по несколько пожизненных сроков и многосотмиллионные штрафы им бы точно совершенно выписали. И вот в этом у меня нет никаких сомнений. Просто масштаб этой коррупции, давление на суд, передача коммерческих секретов, инсайд и так далее. На этих людях в Америке ничего бы не осталось. Они бы уже, что называется, сидели бы в заключении и общались бы активно с Федеральным бюро расследований, с комиссией по ценным бумагам. С прокурорами и сливали бы информацию друг на друга. Идя на сделку со следствием. Точно совершенно Трамп — он ангел-младенец по сравнению с ними. Извините, Трамп за то время, пока он был президентом, я сейчас не беру его историю допрезидентскую, когда он был бизнесменом, я не обсуждаю. Но все, что Трампу выдвигается за период президентства, это вообще…

О. Бычкова― Детский сад.

С. Алексашенко― Да даже не детский сад. Новорожденный ангел.

О. Бычкова― Боже мой. Понятно. Хочу успеть спросить про еще по поводу иностранных агентов. Теперь к ним еще добавились возможность блокировать иностранные сайты. Роскомнадзором. Что это за такая шпиономания, что за фобия искать иностранных агентов уже просто везде, там, где их даже нет и не может быть.

С. Алексашенко― Оль, никто не ищет иностранных агентов. Потому что иностранных агентов, их ловлей должна заниматься ФСБ. Специально созданный для этого дела орган. А все, что написано в этих законах – то, что некие люди могут на любого гражданина РФ повесить ярлык «иностранный агент». После чего жизнь этого человека превращается в кошмар. Может превратиться в кошмар вплоть до тюремного заключения. Только потому, что кто-то на вас повесил ярлык. И если смотреть на это отдельно взятое событие, законопроект или группу законопроектов, то можно удивляться, можно возмущаться, но если вы посмотрите на всю логику развития борьбы путинского режима, Кремля с оппозицией, начиная с 2005-06 года, с первых маршей оппозиции, то, в общем, ничего страшного не случилось. Это просто продолжение всего того, что было. Путин живет в страхе и Кремль живет в страхе того, что оппозиция вот-вот перевернет власть. Вот для чего нужно ограничивать действия оппозиции. Для чего нужно травить Навального, для чего нужно принимать законы, на основании которых любого можно схватить и посадить в тюрьму. Это означает, что люди просто боятся. Что вот все те, кого они хотят назвать иностранными агентами, кого они хотят посадить в тюрьму, что они сейчас возьмут что-то такое сделают и из Кремля их все выкинут пинком под зад. Ничего другого не происходит. Просто там сплошная паранойя. Они понимают, что они сидят на жерле вулкана и вот-вот этот вулкан взорвется.

С.Алексашенко: Путин живет в страхе и Кремль живет в страхе того, что оппозиция вот-вот перевернет власть

О. Бычкова― А они сидят на этом жерле? Он действительно взорвется?

С. Алексашенко― Оля, «perception is reality» — восприятие есть реальность. Неважно, взорвется вулкан, не взорвется. Это вулкан или вообще потухший вулкан или вообще холмик какой-то могильный. Мы не знаем. Курган, захоронение 500-го года до нашей эры. Они считают, что они сидят на жерле вулкана, который уже дымит. И поэтому нужно срочно что-то делать. Вот все, что происходит. Они живут в состоянии постоянного страха.

О. Бычкова― Ну что, ладно. Это, конечно, слово «страх» не очень подходящее для окончания передачи. Но что поделаешь. Такова реальность.

С. Алексашенко― Оль, это не нас, а вас, да. Что называется. Это они живут в состоянии страха.

О. Бычкова― Да. Спасибо большое за этот разговор. Это Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение».