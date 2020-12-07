Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» писателя Елены Чижовой – здравствуйте! 3741 новых случаев заболевания коронавирусом на сегодняшний день в Петербурге. Я хочу начать с вакцинации: 2 декабря Путин заявил о масштабной вакцинации, и Москва уже начала вакцинировать – какое ваше отношение к этому и не планируете ли вы сами попробовать вакцину?

Е. Чижова― Я у меня у этому отношение сложное, но я нахожусь в относительно щадящей ситуации, потому что в силу своей профессии, образа жизни мне не надо особенно выходить из дома, подвергать себя риску и спешить в первых рядах сделать себе укол. С другой стороны, я прекрасно вижу, что ситуация ухудшается с каждым днем: за последние два месяца в моём непосредственном окружении заболело очень большое количество людей, в частности, моя младшая дочь, которая, к счастью, перенесла почти без симптомов, но это всё вызывает у меня нервное состояние, поэтому я очень внимательно слежу за тем, как разворачивается само производство российской вакцины и политическая пиар-кампания, которая разворачивается вокруг вакцины. И то и другое вызывает у меня, мало сказать, что вопросы, но большие недоумения. Что касается качества самой вакцины, я уже в прошлый раз говорила о том, что у меня не вызывает сомнений, что эта вакцина более или менее безопасна, как бы то ни было российские ученые живут не в вакууме, а общаются с иностранными коллегами, все эти формулы так или иначе попадают в открытый доступ, и вряд ли люди сделают что-то такое, от чего начнутся повальные последствия. Для меня самым важным критерием, на который мне пока никто не может дать вразумительный ответ является не безопасность, а эффективность этой вакцины, потому что, с одной стороны, я понимаю, и об этом говорят открыто, что после того, как человек привился, он довольно тяжело переносит первые несколько дней, но опять же я не уверена, что в результате организм начнет вырабатывать те самые антитела, ради которых это всё и делается. Те люди, которые сейчас в добровольно обязательном порядке привлекают к вакцинации, по сути принимают участие в эксперименте.

Т. Троянская― Всё-таки добровольно, это Татьяна Голикова подчеркнула, не принудительно.

Е. Чижова― Тем не менее уже довольно много и в сетях, и в разговорах, которые идут вокруг этого, есть свидетельства того, что на врачей и на учителей давят. Я склонна этому верить, потому что живу долго, в СССР половину жизни прожила и прекрасно знаю, что, когда с высоких трибун что-то объявляют добровольным, это абсолютно не гарантия того, что это действительно будет делаться добровольно.

Т. Троянская― Принудительно добровольно.

Е. Чижова― Конечно, я именно об этом, потому что есть огромные возможности надавить на бюджетников, и это уже не то давление, когда их гонят на голосование, когда у любого бюджетника остается опция скрыться в кабинке, и испуганно оглядываясь по сторонам поставить крестик или птичку, в той графе, которая ему лично ближе, то здесь никак не придумаешь способ, чтобы получить плацебо вместо действующей вакцины. Там еще сложнейшая вещь, которая, как мне кажется, в ближайшее время не будет решена, сейчас об этом говорят уже многие, хотя первые разговоры на эту тему уже были летом, и я внимательно за этим следила. Вакцина состоит из двух компонентов: первый компонент таков, что на российских мощностях его можно сделать в массовом количестве и российская фарма, говорит, что сколько угодно, но камнем преткновения является второй компонент. Я понимаю, что, наверное, рано или поздно этот вопрос как-то будет решаться, потому что уже идут переговоры с Казахстаном, Индией, Израилем, но хорошо, я пойду и сделаю себе первый укол, то какая у меня гарантия, что чрез положенное время будет произведен где-то и доставлен в Россию второй компонент? Тем более та же Голикова, испугав или предупредив меня, неожиданно сказала, что раньше считалось, что перерыв между двумя уколами должен быть не больше 21 дня (я надеюсь, что не ошибаюсь в цифрах, но около того), и вдруг, после того, как Путин объявил о масштабной вакцинации, та же Голикова нам объявляет, что оказывается это расстояние между уколами может быть до 50 с чем-то дней.

Т. Троянская― Сами ещё не определились.

Е. Чижова― Дело не в том. Ужас заключается в том (я не склонна ни к какой конспирологии), что невольно думаешь о том: а правда ли этот сдвиг обусловлен медицинскими данными, а вдруг это Голикова и Минздрав пытается подстелить себе соломку на тот случай, что если где-то в Израиле не успеют к положенному сроку произвести вторые компоненты? И что? Люли, сделав себе первую дозу, будут сидеть, понимая, что это был фальстарт. Меня это настораживает.

Т. Троянская― Москва начала вакцинировать 5 декабря, и сегодня в Новой газете была публикация о том, что люди не торопятся на вакцинацию, и некоторые записываются, но не приходят. Возможно, действительно, нет полного доверия, и потом после вакцины 42 дня нельзя употреблять алкоголь, а у нас Новый год…

Е. Чижова― По-английски это называется perfing timing, самое удачное время выбрали, потому что представить себе реально массовую вакцинацию, чтобы сотни тысяч людей сидели в Новый год и следующие 10 дней и аккуратно по утрам пили кефир, морковный или берёзовый сок и прочие питательные отвары – это всё производит впечатление нереальности, сдвига сознания, когда вроде бы живешь в реальном мире, но в тоже время видишь какие-то безумные телодвижения параллельной реальности.

Т. Троянская― Сегодня был новость о том, что Михаил Мурашко, министр здравоохранения, за то, чтобы прекратилось передвижение между регионами, но Минздрав только что прислал сообщение, что введение каких-то дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории России не предполагается – всё нормально.

Е. Чижова― А почему вы думаете, что всё нормально?

Т. Троянская― Вы согласны с Мурашко?

Е. Чижова― Я ни с кем не согласна, просто я понимаю, что в том информационном пространстве, в котором мы находимся, имеет значение не кто и что сказал, а кто стоит за этим спикером. Если где-то в Кремле решили, что надо перекрывать какие-то регионы и доверили это произнести Мурашко, то это и будет сделано, а что при этом говорят другие спикеры…

Т. Троянская― Здесь мы можем только предполагать.

Е. Чижова― Я смотрю на тот процесс борьбы с коронавирусом в России, и всё больше уверяюсь в том, что первой главной инстанцией у нас является никак не Минздрав.

Т. Троянская― Вполне вероятно. Давайте про Петербург поговорим, потому что у нас особые меры в Новый год в связи с коронавирусом, и уже 25% в театрах, музеи закроются на Новый год, рестораны не будет работать с 30 декабря по 1 января, а потом до 19.00. Как вы относитесь к этим ограничениям, имеет ли это действительно смысл? Понятно, нужно отпугнуть туристов, как говорит Елин.

Е. Чижова― Я не могу оценивать реальность смысла по отдельным, несистемным движениям, потому что, с одной стороны, я логически могу понять, почему не нужно привлекать дополнительных гостей в Петербург на новогодние праздники и в этом есть какая-то логика, но с другой стороны, те же самые власти, которые выступают с этой вполне логичной инициативой, смотрят сквозь пальцы на вопиющие истории, как концерт Басты в Ледовом дворце.

Т. Троянская― Концерт Басты и стал спусковым крючком, именно после него появились эти ограничения.

Е. Чижова― Что должно делаться в головах у людей, которые регулируют этот процесс, чтобы им был необходим такового рода спусковой крючок. Я совсем не знаю, как сдержать вторую волну коронавируса, но даже мне, человеку далёкому от медицины, очевидно, что есть некоторая разница в том, когда туристы гуляют по Невскому и ходят по Дворцовой, и совсем другое, когда 12-13 тысяч молодых людей, большая часть которых болеет бессимптомно, теперь я это точно знаю, глядя на свою младшую дочь, и эти молодые люди кричат, прыгают, снимают маски и заражают друг друга перекрёстным образом, можно сказать, опыляют, после этого они выходят в город и всё сделано – вероятность дальнейшего заражения подскочила на порядок. Почему нельзя об этом подумать заранее? Хорошо, вы говорите, что это спусковой крючок. И что, давайте бегать и закрывать маленькие столовые, в которой одновременно находятся по 10 человек? Что касается перекрытия отдельных районов, то это какой-то китайский путь, который, возможно, попытаются использовать у нас, хотя я не очень представляю…

Т. Троянская― Про перекрытие районов я ничего не слышала.

Е. Чижова― Я сегодня прочла, что даже и некоторых районов. Поставить отдельные КПП? Вообще я думаю, что нормальный человек и так должен минимизировать свои передвижение по стране, ехать только тогда, когда это действительно необходимо. Хотя мы летом видели, как все ломанулись в Крым, и что из этого, в результате, к сентябрю получилось.

Т. Троянская― Думаю, не только Крым виноват, не будем забывать, сколько людей приходят в музей и театры, сколько человек пользуется услугами метро, которое продолжит работу.

Е. Чижова― Про метро я уже не говорю. Я в последнее время несколько раз спускалась в метро, но опять же мне не нужно ехать в часы-пик, но те люди, которые вынуждены ехать к определенному времени, то все в один голос говорят, что метро забито. Более того тут недавно выяснилось, что увеличился интервал между поездами, что это очень неэффективно.

Т. Троянская― Чтобы собирать побольше людей в ожидании метро.

Е. Чижова― Да, и я этому никак не удивилась, потому что где-то в октябре мне пришлось раза два съездить на дачу не на машине и те самые электрички, состоявшие из 10-12 вагонов, которые обычно циркулируют, теперь тоже от большого ума их уменьшили, сократили до 5-6 вагонов, поэтому от Петербурга в октябре в выходные дни электрички шли набитыми – я думаю, это тоже должно вызвать вспышку.

Т. Троянская― Давайте перейдем от коронавируса, хочу вас спросить о вашем отношении к тому, что Анатолий Чубайс уволен с Роснано и теперь он будет спецпредставителем по связям с международными организациями. Я не хочу вас спрашивать, к чему это и что, просто любопытная деталь. Дело в том, что в эфире Эха Москвы его бывший соратник по партии СПС Леонид Гозман заметил, что однажды Чубайс уже занимал похожую должность: дело в том, что он был спецпредставителем по финансам при Ельцине, и случилось это в 1998 году, а тогда сразу случился дефолт. Как на ваш взгляд, международные организации, которыми он будет заниматься, не пострадают?

Е. Чижова― Вы знаете, я думаю, что они не пострадают, потому что ниже падать уже некуда, они находятся в таком состоянии, что всё лучше, если будут какие-то контакты, чем та декларируемая изоляция, по которой в последнее время идёт Россия. Вообще я-то Чубайса знаю давно, я одно время ходила в тот же экономический семинар, который организовали ребята из Инженерно-экономического института, где учился Чубайс, а поскольку я училась в Финансово-экономическом институте, то многие наши туда ходили, и я прекрасно помню жаркие споры, в которых и рождалась наша новая рыночная экономика. Молодость Чубайса совпала и с моей, поскольку многие, кто его знали с тех времен, ходили на тот экономический семинар. Этот семинар начался спонтанно, и где-то в 1982 году, когда я уже училась в аспирантуре, и самое интересное для людей, которые получили советское экономическое образование, было очевидно, что советская экономическая система обречена: об этом нам говорили почти в открытую наши преподаватели. Может, они не облекали это в какие-то слова, но те формулы, которые писали на доске, однозначно свидетельствовали о том, что все попытки реанимировать советскую экономическую систему потерпят крах. Тогда шла дискуссия о том, каким образом, при каких-то новых условиях, никому не приходило в голову, что СССР рухнет, и тем не менее экономическая мысль не стояла на месте и шла вперёд. Я помню, как все ругались, кричали друг на друга, писали какие-то формулы, пытаясь вывести какую-то новую закономерность, по которой страна будет двигаться вперёд. Для меня и Чубайс означает не то, что для абсолютно большинства наших сограждан, для меня это человек, который задолго до того, как Советский Союз рухнул, задумался всерьёз об экономическом будущем, о том, что его надо готовить заранее, надо пытаться выработать какие-то эффективные пути, и к моменту, когда действительно советская экономика рухнула, а после неё рухнул СССР, Чубайс и люди, окружавшие его, если говорить объективно, оказались единственными, кто согласился взять на себя ответственность за какие-то осмысленные действия. Сейчас любят представлять дело так, что Чубайс пришёл с тем, чтобы раздать какую-то собственность олигархам, обмануть остальных людей и сделать всё, чтобы Россия пришла к бесславной ситуации, в которой она оказалась сейчас, но я свидетель того, что это не так.

Т. Троянская― Но тем не менее это славное прошлое Чубайса, насколько он эффективный и действенный политик в наше время?

Е. Чижова― Я думаю, что он не политик, что он очень эффективный менеджер, переговорщик, в это смысле решение президента сделать его своим личным представителем в международных организациях для меня означает, что Кремль в настоящее время хочет найти какие-то контакты с Западом. Это не значит, что нас ожидает перезагрузка, но я думаю, что в силах Чубайса потянуть время, сделать так, чтобы в ближайшее время Россия не окуклилась окончательно.

Т. Троянская― Вы слышали, что у Гостиного двора задержали политолога Валерия Соловья, его подозревают в нарушении масочного режима – как раз сегодня суд. Но всю эту историю ещё связывают с тем, что сторонники лидера партии «За правду» Захара Прилепина в ВКонтакте… Была информация о встрече и о том, что в это же самое время у Гостиного двора планирует оказаться гвардия Захара Прилепина для того, чтобы пресечь данное антизаконное, антигосударственное мероприятие.

Е. Чижова― Захара Прилепина я довольно хорошо знаю, мы часто встречались на разных книжных ярмарках, в том числе и за рубежом на тему: хорош ли был СССР, и почему люди о нём сейчас мечтают. Я не знаю, на какую роль претендовал Прилепин, когда организовывал свою партию «За правду», но позавчерашние события у Гостиного двора лично мне показали ясно, в каком качестве его собирается использовать Кремль, может быть не его лично, а гвардию его сторонников – провокаторов по вызову, которые пришли на смену «Нашим», тому движению, которое было организовано, кажется, с подачи Суркова. Теперь это место займет партия Захара Прилепина, что выглядит довольно неприятно, тем более мы знаем, чем закончилась история движение «Наши», мы знаем, что его руководитель благополучно смылся в Германию и начал каяться и рассказывать о том, что он был страшно молодой и не понимал, что делает, что его чуть ли не обманули – Захар мальчик большой.

Т. Троянская― Да, всё-таки Захар – состоявшаяся личность, вряд ли он сбежит куда-то и станет говорить, что заблуждался.

Е. Чижова― Сбежать он вряд ли сбежит, но пути Господни неисповедимы, возможно, ему придётся говорить о том, что он заблуждался.

Т. Троянская― Может быть, мы доживем до этого времени. Вы, наверное, слышали, что ушёл из жизни бывший декан истфака гос. университета Игорь Фроянов, и много хороших слов о нем пишут СМИ, но тем не менее во время его жизни выходило много публикаций относительно того, что именно под его руководством начался развал истфака. Я не хочу, чтобы вы давали характеристики человеку, просто то, что сейчас публикации его восславляют – это к тому, что о мертвом или хорошо, или никак, или стоит сейчас вспоминать о всех деяниях Фроянова?

Е. Чижова― В конце концов разве это так важно, что скажут о нем сейчас, после его смерти. После смерти человека, действительно, принято говорить какие-то слова, и было бы странно, если бы над открытой могилой начали бы говорить какие-то нелицеприятные вещи. Другое дело, знаете, что написано на воротах Шереметьевского дворца: Бог сохраняет всё – и то, что он делал в своё время на истфаке, и в Ленинграде, и в Петербурге все, связанные с исторической наукой, знают это. Это всё останется, и будет более подходящее время, чем первые дни после смерти человека, чтобы всё это обсуждать.

Т. Троянская― Расследования, которые касаются Путина и его семьи. Некоторое время назад были разговоры про третью дочь Путина, и сейчас новое расследование о зяте, о том, как Кирилл Шамалов и Екатерина Тихонова… Появились документы, которые помогают подробнее увидеть, как живет новая российская элита и как она использует свое положение. Мы не будем копаться в расследовании, но то, что сейчас происходят нападки на Путина – это о чем-то говорит или жизнь течет своим путем, и это просто случайность?

Е. Чижова― Если бы у нас было другое общество, условно скажем, западное, и если бы сведения такого рода вызывали хоть какое-то движение внутри глубинного народа, то, может быть, я бы и сказала, что в этом есть какая-то стратегия, что за этим стоят какие-то далеко идущие планы, но на самом деле, я думаю, что всё тайное рано или поздно становится явным. Меня эти публикации по поводу Светланы Кривоногих и её дочери, и огромной собственности никак не удивили, потому что я давно живу на белом свете, и эта мысль пришла мне ещё тогда, когда Путин со своей супругой заявили о разводе, и было очевидно, что люди, прожившие больше 20 лет вместе, просто так на пустом месте не разводятся – значит, там есть какая-то личная история. То, что личные истории существуют сплошь и рядом – кого это может удивить. Тем более то, что, если это действительно третья дочь Путина… Меня бы больше удивило, если бы она так и жила в коммунальной квартире, в которой жила его мама до того, как познакомилась с Путиным.

Т. Троянская― Это было бы сенсацией. Спасибо!