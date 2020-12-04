Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» ресторатора, писателя Александра Затуливетрова – привет! Мне кажется, когда мы будем подводить итоги 2020 года, ты можешь похвастаться тем, что стал общественным деятелем: когда в марте рестораны были закрыты, ты написал гневный пост и пообещал 15 апреля открыть, несмотря на запреты, свой ресторан, правда, потом этого не сделал. Случилась вторая волна, и снова ты пишешь гневные посты – что делать, будет ли бунт или пока просто обойдешь тем, что пишешь, повозмущаешься и продолжишь работать?

А. Затуливетров― На самом деле, это уже вопрос риторический: понятно, что от нас ничего не зависит, буду ли я бунтовать, писать посты – городская власть живёт оторвано от всего остального города. И когда появилась это злосчастное уточнение постановления №121, я честно первый день находился в шоке, потом надеялся, что это удачная или неудачная шутка, что на следующий день выступит губернатор и скажет, что пошутил, мол, приходите, всё будет хорошо. Но прошло два дня, и я понимаю, что не пошутил, поэтому нужно готовиться к новым реалиям, как это можно сейчас говорить, и пытаться понять методику принятия (потому что смысла в этом нет) таких решений, который кроме как «медленной казнью» не назовешь.

Т. Троянская― Вчера КоммерсантЪ написал, что петербургские рестораторы намерены добиваться пересмотра новых ограничительных мер. Есть объединение владельцев петербургских заведений общепита «Рестоград», не знаю, входишь ли ты туда…

А. Затуливетров― Нет, я не вхожу ни в одно объединение.

Т. Троянская― …тем не менее они хотят обратиться к губернатору города и предложили компромиссное решение: запретить работу ресторанов не так, как было сказано первоначально (с 30 декабря по 4 января), а с 31 декабря по 1 января, то есть по сути на два дня – этот компромисс, на твой взгляд, удачный?

А. Затуливетров― Более того, он появился еще раньше самого постановления, и естественно на него наплевали, как и на все наши воззвания о компромиссных решениях. Я думаю, что положительного решения не будет, и дело не только в ресторанах, это не местечковая проблема – это проблема, в результате которой нас всех лишили Рождества и Нового года. Весь год мы прожили в жутком напряжении, страхе, на нас постоянно давили, нас постоянно пугали со всех сторон, ни одного разумного даже объяснения нет. И сейчас в результате, руководствуясь гениальным по безумности предложением ограничит туристическую привлекательность города за наш счет. За наш счет, наших детей лишают возможности нормально отметить этот праздник. Хорошо, не хотите, чтобы приезжали туристы в город, то закройте город, поставьте блокпосты, закройте аэропорты, железную дорогу – но почему нас в результате нужно наказывать? В чем провинились дети, которые не могут пойти в зоопарк, аквапарк и всё остальное? Почему нас сейчас запихивают в дома? И сама риторика объяснения со стороны городских властей – вопиющая. Нам говорят, что гулять в ресторанах можно, но загуливаться нельзя. Хотите встречать Новый год? Сидите дома, режьте оливье. Нам уже говорят, что нам нужно делать. Завтра нам скажут, как это делать. И в результате мы будем сидеть друг с другом, приглашать всю семью, читать вслух «Песнь о Нибелунгах» и пить водку. 85% заболевших коронавирусом, по словам губернатора, проходят амбулаторное лечение, они лечатся дома – и именно туда нас загоняют встречать Новый год. Великолепное решение.

Т. Троянская― Есть такой прекрасный фильм Василия Сигарева «Страна ОЗ» с Гошей Куценко, там очень хорошая перспектива Нового года в Санкт-Петербурге, примерно так и будет встречать 2021 год. Я правильно понимаю, что ты больше говоришь сейчас о психологическом состоянии людей, которые будут встречать, но ведь есть ещё экономика: не только рестораны закрывают, но и зоопарки, детские театры – то есть спектакли для детей играть нельзя в новогодние каникулы – и ещё ряд ограничений. Как выживать?

А. Затуливетров― Да никак. Вам же объяснил вице-губернатор, господин Елин в ответ на вопрос одного из журналиста о том, как выживать, он нашёл гениальную формулу: есть же ещё 360 дней, на каждый чих не на здравствуешься – это говорит чиновник, которого мы поставили для того, чтобы жизнь в городе стала комфортной, а в результате это стиль надзирателя. Погуляли на концерте Басты, будете теперь 360 дней вкалывать, а 5 дней вам штрафов, будете в карцере сидеть – а мы привыкаем к этому.

Т. Троянская― Мне обидно, что я не успела погулять, прошёл мимо меня этот праздник жизни.

А. Затуливетров― Как я понимаю, это был подпольный концерт, никто о нем не знал: ни Роспотребнадзор, ни губернатор. Собрался секретный директор Ледового дворца с подпольным рэпером Бастой, и как-то договорились, повесили секретным образом плакаты по всему городу, те висели два месяца, представитель Роспотребнадзора пришел, по словам Басты, не нашёл замечаний.

Т. Троянская― 50% было соблюдено.

А. Затуливетров― Да, на следующий день Роспотребнадзор сказал, что всё нормально и нарушений не было выявлено, но вдруг, неожиданно волной наказали несчастного представителя Комитета по культуре, видимо, самого большого ценителя Басты и всех нас с вами. Спасибо Басте.

Т. Троянская― И всё-таки я уточню, что Елина мы не выбираем, его поставил губернатор, выбираем мы депутатов ЗакСа, конечно, тоже относительно выбираем, но тем не менее. Слышал ли ты, что сказал депутат Госдумы Сергей Боярский, как он осудил отношение к бизнесу Евгения Елина.

А. Затуливетров― Да, он сказал, что ему стыдно. Но хорошо бы, чтобы депутат говорил это не из машины, а с трибуны Госдумы – тогда это, действительно, будет серьезным шагом, потому что это просто неуважение ко всему городу, бизнес-сообществу. Это непорядочное высказывание, за которое человек должен извиняться, потому что мы и так целый год еле сводим концы с концами. Разговоры о помощи малому бизнесу – отдельная тема. Три месяца все так дружно говорили о помощи малому бизнесу, что в головах миллионах людей сложилось впечатление, что нам действительно помогли: нам не помогли.

Т. Троянская― Ты занимаешься ресторанным бизнесом, что сделал город по факту после весенних обещаний?

А. Затуливетров― Ничего. Единственная реальная помощь, которая была, и то, как я понимаю, это скорее необходимая помощь: нам продлили лицензию на алкоголь, она заканчивалась, и так как её сейчас не получить, потому что всё закрыто, нам просто её продлили на год – другой помощи нет. 12 тысяч рублей, которые получили работники от государства – это помощь работникам, а не бизнесу. Нам лишь отложили налоги, их не убрали, и сейчас та подушка безопасности, которую мы обычно формируем в первые 10 дней, её просто срезали намеренно. Первые 10 дней – это январские праздники, когда рестораны зарабатывают 70% всей январской выручки, это хорошие дни, когда мы работаем честно и помогаем гостям города и горожанам отмечать эти праздники. А в результате сейчас по странному стечению обстоятельств рестораны должна работать до 19.00. почему не до 17.00, почему не до обеда? Где логика? Кто докажет, что люди заражаются в ресторанах? Я искренне пытаюсь понять. Я сам провёл маленькое статистическое исследование: в городе 5 тысяч ресторанов и предприятий общественного питания, в среднем, в каждом ресторане 20 посадочных мест, будем считать, что они заполняются полностью, то есть 100 тысяч человек в день, сделаем погрешность, что люди приходят два раза в день, 200 тысяч человек в день – с другой стороны, наш замечательный метрополитен, по самым скромным подсчетам 2 млн пассажиропоток ежедневно, это в 10 раз больше. Надо закрыть рестораны на 10 дней или метрополитен на 1 день, чтобы добиться такого же эффекта. А в результате метрополитен не только не закрывают, но и не отменяют льготные проездные билеты для пожилых людей, которым ограничено движение по городу, сокращается время движения поездов, количественный состав – и в результате вчера это завершает великолепный по иезуитству пресс-конференция метрополитена, в которой нам показали, как они дезинфицируют жетоны. Это вершина безумия. Салтыков-Щедрин бы обзавидовался, потому что город Глупов, по сравнению с нынешним Петербургом – образец города будущего.

Т. Троянская― И ещё нас ожидает повышение цен в метро. Кстати на вопрос почему, мне депутат Александр Тетердинко ответил, потому что метрополитен пострадал за пандемию. Мне кажется, что тут не требуется никаких комментариев.

А. Затуливетров― Надо же обеззараживать жетоны и дальше.

Т. Троянская― Побуду я немного чиновником: действительно, количество тех, кто болеет огромное, как сказал Елин, мы встали на плато, но тем не менее. Что же тогда делать, давай гипотетически представим, что ты Евгений Елин, что бы ты сделал, чтобы количество заболевших не росло?

А. Затуливетров― Если бы я был Евгением Елиным, то я бы сразу написал заявление об увольнении.

Т. Троянская― Легко избежать ответственности.

А. Затуливетров― Это было бы честно. Если бы я пришёл на его место, то, наверное, говоря о туристической непривлекательности города, я бы даже не заикался, потому что есть Москва, которая уже заявила, что она не пойдёт по петербургскому сценарию, есть Сочи, который не вводит ограничения, а наоборот, облегчает все режимы на период новогодних праздников. Если мы хотим ограничим приток туристов, то давайте ограничим его как-то по-другому, есть 25% возможной заполняемости театров, детских мероприятий. Рестораны соблюдают все нормы – давайте увеличим количество проверок, но если так хочется проверять. А вообще всё надо было делать заранее, с июля до ноября, а сейчас прикрываться своим личным и городским бездействием подготовки ко второй волне за наш счет, я бы не стал. И когда сюда приезжал президент, не нужно было рассказывать, что ситуация с коронавирусом в Петербурге находится под контролем – на уже тогда находилась вне контроля, а сейчас мы за это расплачиваемся, причем самым худшим способом. Я не говорю о бизнесе, закроют рестораны, как говорят чиновники, и слава Богу, откроются другие, нас лишили Рождества и Нового года после тяжелейшего периода.

Т. Троянская― Но зато нам можно молиться. И вчера Александр Пелин, представитель митрополии как раз рассказал, что Церковь не принадлежит государству, поэтому может самостоятельно принимать решения и пока богослужения будут проходить, добавив, что весной службы ограничивали, и это было неправильным, потому что каждый должен заниматься своим делом: тот, кто должен работать, пусть работает, кто должен молиться, пусть молится. Здравое решение?

А. Затуливетров― Гениально, во всяком случае, у человека есть собственное мнение, он его доносит, и главное, я боюсь или надеюсь, что город его услышит, и 7 января метро не будет ограничено и будет работать круглую ночь, чтобы все могли помолиться. Надо было открывать церковь, а не ресторан.

Т. Троянская― Как ты думаешь, убеди ли Евгений Елин Александра Пелина в том, что нужно не подвергать опасности граждан, или государство и Церковь не вместе?

А. Затуливетров― Здесь ситуация насколько сложна, что мне кажется, власти просто не обратят внимание на высказывание представителя Церкви и сделают вид, что ничего не произошло, как это обычно бывает. Потому что есть главные враги – малый бизнес. С ним гораздо проще справится: количество проверок увеличивается. Никто ведь не проверяет в метро наличие санитайзеров, никто не проверяет есть ли социальная дистанция в вагонах, не заклеены ли сиденья – но все радостно приходят в ресторан и во все остальные места, это гораздо интереснее. Зачем штрафовать метрополитен или ещё что-то, если есть такой лакомый кусок, как малый бизнес.

Т. Троянская― Почему у нас такой беззубый малый бизнес? Мы с тобой поговорили, кто-то напишет гневный пост, выскажутся рестораторы о том, какая у них горькая судьба, а что делать?

А. Затуливетров― Страх, Тань.

Т. Троянская― Откуда он? Я понимаю, государственный театр: если они скажут, что решение Смольного – бред, то в следующий раз они не получат дотации. А вы же как бы независимы от государства, я чего-то не понимаю?

А. Затуливетров― Как независим? Я уже читаю несколько комментариев к моим постам со стороны моих коллег: зачем будоражить наше болото, закрывают-то всего на три дня, а могли на неделю – радуйтесь, ничего как-то справимся, будем играть по новым правилам. Все привыкли, главное, чтобы не сильно наказали – никто не пытается бороться за свои права, никто не пытается найти логику в действиях городских властей, а ведь это так просто, это же люди, которые призваны сделать нашу жизнь комфортной, удобной, чтобы мы жили в этом городе и гордились им. С утра мне уже позвонили три представителя малых отелей на Марата и спрашивали: может быть, вы будете кормить как-то, потому что у нас массовые отмены бронирования? Об этом же никто не думает, что страдают отели и связанные с этим бизнесы. А может быть как-то втихаря будем работать? Это самое страшное, нас постоянно запихивают в подпол: поймаем вас, значит, поймаем, всех же не поймаем. Самое главное в интервью того же Елина – это то, что он даже сам готов ходить на проверки в Новый год, чтобы проверить, не работают ли в Новый год рестораны. Так же нельзя – перестаньте нас всё время кошмарить, невозможно терпеть.

Т. Троянская― Да, ты прав, туроператоры фиксируют массовые отказы от туров в Петербург на Новый год, видимо, то, что добивался Евгений Елин, и случается.

А. Затуливетров― Сработало. У меня ещё было предложение: давайте не закрывать дамбу, и если будет шторм, то затопит город и вообще будет отлично, и мы ходить не будем и заодно город помоем.

Т. Троянская― Зачем тогда гирлянды развесили на Невском проспекте?

А. Затуливетров― А бюджет? Была же статья, надо выполнить, а то потом накажут комитет по градостроительству какому-нибудь за то, что не использовали средства, выделенные на гирлянды.

Т. Троянская― Евгений Елин в роли Гринча, который похитил Рождество

А. Затуливетров― Да, это, наверное, почетная роль, но я не хотел бы быть на его месте.

Т. Троянская― На твоем месте ты сейчас хотел бы быть, или ты думаешь, что стоит сейчас заняться общественной деятельностью или в политики пойти, какие-то решения серьёзные принимать, от которых будет зависеть жизнь людей?

А. Затуливетров― Это, наверное, сложно для меня. Я занимаюсь маленьким бизнесом, боюсь, что моя эмоциональность только повредит и городу, и стране, поэтом я лучше будут сидеть рядом и смотреть.

Т. Троянская― Но на бунт, революцию ты самостоятельно не готов, написать пост, а потом его выполнить, что 31 декабря твой ресторан, например, будет работать?

А. Затуливетров― Я уже такое делал, и мне уже никто не поверит. Более того меня уже познакомили со статьей УК РФ относительно возможного массового заражения и уголовного преследования за это, поэтому, наверное, я воздержусь от этого шага.

Т. Троянская― Как я понимаю, слово сейчас – это единственное оружие, которое мы можем применять.

А. Затуливетров― Это даже не оружие, это способ не сойти с ума. Понятно, что нас никто не слышит, если ты думаешь, что хоть какой-то эффект произведет наша с тобой беседа, то я думаю мы удивимся, максимум, меня сегодня ещё раз проверят с пристрастием, а никаких реальных решений принято не будет, нас никто не слушает. Но это хотя бы способ донести то, что разрывает тебя изнутри, потому что нас разрывает не коронавирус, мы полня крика отчаяния даже не за бизнес, а за кошмар, что происходит. Как 10 дней детей держать дома? Почему об этом никто не подумал? Почему думают о том, чтобы сюда не приезжали туристы, но забывают про наших детей, они и так всё это время также мучились на дистанционном обучении. Откройте музеи в конце концов, там больше служителей, чем посетителей. Давайте хотя бы Эрмитаж откроем, пусть все сходят, ведь 70% так и не бывали там.

Т. Троянская― Мне кажется, что стоит открыть несколько музеев, иначе все пойдут в Эрмитаж, и там будет много людей. Я хочу отметить, что ДДТ сегодня выпустила клип на песню «2020», и его снимали в печально известном долгострое, и барабанщик группы ДДТ как раз из дольщиков этого ЖК – получается, что все, кто имеют проблемы, каким-то образом высказывают через песни, посты. Реализуют свою боль через творчество. Наши слушатели пишут, что рестораны могут перейти на еду на вынос и заказы онлайн, а вот самолеты стоят. Имеется в виду, что ресторанный бизнес не самый пострадавший бизнес.

А. Затуливетров― Поэтому я не говорю только о ресторанах, просто я за себя говорю, поверьте, это не местечковое выступление, я не же не говорю, что надо открыть рестораны и закрыть магазины, театры. Да, какие-то рестораны могут перейти на доставку, но, например, мы продаем атмосферу, праздник, мы украшаем залы к Новому году, чтобы людям было приятно. Как я буду в 19.00 выгонять людей, которые пришли отмечать Новый год, как дети это поймут?

Т. Троянская― Инструктаж получили, как вообще действовать? В 18.45 вы говорите: «Граждане, жуйте быстрее, потому что через 15 минут вы должны быть на улице».

А. Затуливетров― Слава Богу, город нас подготовил, потому что мы уже живет по определенному графику, и мы должны закрыть в 23.00 – последний заказ гости делают в 22.30, чтобы они успели доесть и уйти, потому что к 23.00 не должно быть ни одного человека в зале. А сейчас, значит, люди должны прийти в 17.00, чтобы успеть уйти в 19.00 – и с каким лицом я должен это делать? Это очень обидно.

Т. Троянская― Будешь говорить, что мы за ЗОЖ и после 19.00 есть нельзя, поэтому будем все здоровыми.

А. Затуливетров― Вряд ли меня поймут люди.

Т. Троянская― Мы действительно критикуем власть, но может быть мы достойны, что имеем. Сегодня в Новой газете была опубликована публикация: на Фарфоровской улице женщина возмущалась, что пандус ей мешает парковаться. Мы знаем эти истории, которые встречаются периодически, как москвичи возмущались «Ночлежкой», и там была история: снималась квартира для детей с онкологией, которые приезжали в Москву на лечение. Может быть, мы действительно достойны того, что имеем? Правительства, власти…

А. Затуливетров― Может и так, говорить об этом очень просто. Мы достойны, поэтому и будет терпеть дальше – получается скотный двор. Так нельзя, мы будем опускаться всё ниже и ниже, и люди, которые недовольны пандусом будут захватывать наше пространство, власть, мир, и в результате мы будем жить по их правилам, и тогда мы будем суетливо прятаться, потому что женщине негде развернуть свою машину, поэтому мы будем аккуратненько проходить в сторонке, чтобы не помешать. Это время, которое захватывают наглые, беспардонные и нахальные люди, но с этим нельзя мириться, потому что дальше будет только хуже. Нельзя останавливаться.

Т. Троянская― Что делать, если не мириться? Ты помнишь ту историю, когда в маршрутке сделал замечание мужчине, чтобы надели маску, а потом его ножиком порезали, убили. Действовал человек, понимаешь.

А. Затуливетров― Именно поэтому я и говорю, что нельзя лишать людей праздника – все напряжены, у всех оголены нервы до предела. Люди взрываются на малейшее замечание. Мы работаем в сфере услуг – такого количества жалоб, недовольных гостей давно не было, потому что люди приходят в жутком напряжении, они не хотят сидеть, они сдвигают столы, мы просим соблюдать нужную дистанцию, на нас откровенно ругаются и плюют. У меня работает четыре молодых девочки, я не могу всё время вступаться, мне уже один раз в ресторане сломали нос – я не могу всё время страдать лично из-за этого. Поэтому нужно немножко поворачиваться лицом к городу, жителям, потому что в таких ситуациях выживают только шакалы.

Т. Троянская― Мне кстати было любопытно, что журналист Дмитрий Губин рассказал, что в Германии тоже не любят носить маски, но там это связано с тем, что они воспринимают это как покушение на свободу, у нас же всё по-другому, у нас не носят маски, чтобы так выразить недовольство властью: мы вас презираем, не будем слушать. Но никто не думает о себе и о свободе, а думают о том, что это элемент непослушания.

А. Затуливетров― Да, это маленький протест, причем в нем участвует и проверяющий. Если ты ездишь в метро, то можешь заметить, что стоят люди, которые говорят: «Наденьте маску, там снимите». Это нормально: наденьте для виду, а потом хоть заражайтесь. Посмотрите на маски, в которых ходят 80% населения, они уже истерты, они грязные, они в жутком виде. Может быть, коронавирус там просто от страха не пролезет, потому что там такое количество всех остальных бактерий, и для коронавируса там нет места, и всех всё устраивает. Нужны перчатки – нужно. Нас проверяют не на наличие масок в ресторане, а на наличие урны с надписью «использованные маски», и там должны лежать маски, их никто не считает. Маски есть – есть, урна для масок есть – есть, а есть там маски – есть. И никто же не считает, были ли они использованы, а как часто мы меняем маски – одна профанация. Все изображают: власть изображает и призывает нас изображать – и аккуратно намекает, мол, работайте ночью, всех же не проверим. Такая маленькая русская рулетка: вот Би-2 повезло, а Басте не повезло, Юбилейному повезло, а Ледовому – нет. А могло быть наоборот, просто кто-то разместил фотография, а кто-то не разместил.

Т. Троянская― Маска как основной источник заразы, потому что, действительно, когда видишь, откуда достаются эти маски для того, чтобы их надеть, становится как-то страшно. С другой стороны, может быть все эти ужасы каким-то химическим путем нас изменят? Я сегодня цитирую Шевчука, мне очень понравилась его фраза: то, что вчера мы в огне потеряли, в пепле ожившем сегодня найдем. Может быть мы каким-то образом изменимся, и новый мир будет совершенно иным, прекрасным, и сгорит то, что должно сгореть?

А. Затуливетров― Ты в это действительно веришь, Тань? Он, правда, изменится, но он не будет таким, каким ты его представляешь: просто к маскам добавится ещё что-нибудь, и через год мы будем ходить не только в масках, но и с QR-кодом на ней, и сканировать будут его автоматически. Здесь, если не взбунтоваться, если не показать зубы…

Т. Троянская― Расскажи, как ты планируешь показывать зубы. Ты выступил?

А. Затуливетров― Хорошо, хотя бы так, я сделал, я хотя бы попытался. Да, у меня не получилось, да, меня обвинили в хайпе и во всем остальном, но я хотя бы что-то сделал, потому что страшней того, что люди привыкают к этому и считают это нормальным, нет ничего. Мы можем согласиться с разумными ограничениями, мы сами в них заинтересованы, мы не хотим попадать в ад под названием Ленэкспо (для людей, что его сделали, в аду отдельная сковородка, потому что это просто издевательство, за полгода же можно было привести в порядок). Но то, что сейчас происходит с теми же ограничениями, когда фактически 7 млн человек стали заложниками ситуации, когда городское правительство не хочет привлечь сюда туристов, но неужели нельзя было сделать это по-другому, почему это нужно было делать опять за наш счет, за наши нервы?

Т. Троянская― А вакцина нас спасет? Планируешь вакцинироваться?

А. Затуливетров― Не знаю. Да, я абсолютный космополит, мне совершенно без разницы, чем вакцинироваться: нашей ли вакциной, китайской и т.д. Я готов всё себе вколоть, лишь бы у нас была возможность жить хотя бы прошлой жизнью, хоть немножко вернуться в прошлое. И мне не нравится, когда говорят, что нужно привыкать к новой реальности, я не хочу привыкать к новой реальности.

Т. Троянская― Ты готов на всё, в Москве коронавирусом заразились 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины…

А. Затуливетров― Я уже переболел, причем давно, год назад. У меня такое количество антител, что я могу просто разбрасывать их в метро

Т. Троянская― Зарегистрированных антител?

А. Затуливетров― Конечно.

Т. Троянская― Да, ты счастливчик.

А. Затуливетров― Обращайтесь, готов делиться.



Т. Троянская― С Александром можно обниматься. Спасибо!