Е.Бунтман― Добрый вечер. В студии Евгений Бунтман и с особым мнением у нас Антон Красовский, директор дирекции вещания на русском языке телеканала RT и соучредитель фонда «СПИД.Центр».

А.Красовский― Здравствуйте.

Е.Бунтман― С вакцины начнем. Вопрос от слушателя: «Антон, доверяете ли вы отечественной вакцине?»

А.Красовский― Какой именно?

Е.Бунтман― Какой-нибудь отечественной, какой доверяете.

А.Красовский― В России, как говорит президент, есть уже три вакцины, все они уже не прототип, а реально прошли, опять же, как утверждает руководство страны, даже три этапа испытания. Вакцинация вакциной Спутник должна начаться в ближайшее время. Доверяю я ей или не доверяю, давайте спросим у президента, доверяет он или не доверяет. Вакцинировался ли Путин вакциной, или нет.

Мне кажется, это главный вопрос. Потому что я не продвигаю вакцину на рынке ни одну из российских, поэтому не буду говорить ни за, и не против ни к одному из этих препаратов. Скажу так: я не доверяю ей больше или меньше, чем вакцине Pfizer, зарегистрированной в Великобритании и массовое производство которой уже объявлено британскими властями. Они одинаково, преодолевая все препятствия закона, прошли три фазы испытания. Они одинаково были максимально быстро зарегистрированы в обход всех процедур, — что русская вакцина, что американская вакцина. Потому что мы находимся в тяжелой ситуации относительно коронавируса, это всем известно.

Е.Бунтман― То есть, это необходимость – обход процедур?

А.Красовский― Я не знаю. Объективно, наверное, считалось и считается до сих пор, что это необходимость. Как реально будет работать эта вакцина, поскольку мы все чаще и чаще видим вторичные заболевания, вторичные случаи инфицирования COVID. Как будет работать вакцина, будет вакцина более эффективна, если она построена, векторная вакцина, на аденовирусе человека или аденовирусе обезьян, или каким-то другим образом сделанная, давайте посмотрим, например, весной.

Если мы увидим реальное снижение инфицирования COVID к весен, а до этого будет проведена массовая вакцинация в какой-нибудь компактно проживающей, густонаселенной, но при этом восприимчивой к вакцинации просто по количеству человек, стране. Например, в Великобритании – условно говоря, компания Pfizer успеет выпустить такое количество вакцин, чтобы зимой всех вакцинировать, а весной посмотреть, сработала эта вакцина, или нет. Давайте это посмотрим.

Пока я вижу, что люди, которые вакцинировались, причем вакцинировались точно вакциной «Спутник V» иногда инфицируются второй раз. Точно так же, как иногда инфицируются второй раз люди, переболевшие COVID. Это значит, что антитела могут вымываться, что возможно, не формируется клеточный иммунитет, как предполагали ученые. И в принципе это может означать, что вакцину придется выпускать под каждый сезон заболевания.

Е.Бунтман― То есть, приспосабливаясь к мутациям вируса?

А.Красовский― По одной схеме сделано, но могут, наверное, возникнуть разные мутации. Один из выпусков программы «Эпидемия», который был выложен на ЮТьюбе RТ— Россия, где два ученых вполен себе известных спорят о том, почему есть такая разница между количеством заболеваний в северных и южных штатах. И один из них абсолютно уверен, что речь о разных типах вируса, мутаций вируса.

Я не знаю, я не являюсь ни ученым, ни изобретателем вакцин, не могу ничего сказать по этому поводу.

Е.Бунтман― Я вас спрашиваю не как ученого или изобретателя вакцин, а как человека, общавшегося с медиками. Вы делали это часто, много и результативно.

А.Красовский― Поэтому я и говорю — вам нужно послушать не меня, а, условно, академика Зверева или других специалистов, которые могут гораздо лучше про это сказать, в том числе при участии меня как модератора.

А.Красовский: Я не верю в какие-то достижения отечественной медицины в области ВИЧ

Я не могу ни доверять, ни не доверять. И более того, скажу, что не боюсь, что от моих слов зависит пиар или продвижение какого-то препарата на рынке, я довольно трезво отношусь к своей персоне, а потому что я действительно этого не знаю, и общественность этого не знает и ученые на самом деле этого н е знают пока.

Мы видим, что вакцина дает какой-то иммунный ответ, в результате ее попадания в организм формируются какие-то антитела, налипают на верион аденовируса, или что там, но эффективны ли эти антитела в пролонгированном периоде или нет, мы пока этого не знаем.

Е.Бунтман― У вас есть понимание, как будет проходить вакцинация? Сегодня говорили, что вакцинация будет массовая и добровольная. Сначала про массовость – каков будет протокол, как вы считаете?

А.Красовский― Во-первых, я не вижу противоречия в отличие от вас. Вы считаете, что если люди говорят во власти, что вакцинация будет массовой, это значит, что она будет не добровольной. Это не так. Люди повсеместно по всей стране панически боятся коронавируса. Это паника, которая привела к тому, что население скупило к чертовой матери все антибиотики по стране, лекарства, которые не лечат вообще ни от чего типа «Арбидола». Люди килограммами покупали «Парцетамол», аптекари этот «Парацетамол» начали в итоге продавать своим друзьям и знакомым. Эта паника все всякого сомнения сподвигнет население к массовой вакцинации – у меня нет никаких по этому поводу сомнений.

Я уверен, что будет какая-то часть вакцинируемых людей условно-добровольная – скажем, будет массовая вакцинация на местах работы – врачей, на предприятиях.

Е.Бунтман― Учителей?

А.Красовский― Возможно. Насколько она будет принудительной, я этого не знаю. Я уверен, что это будет зависеть от местных властей или руководителей конкретного предприятия.

Но у меня сейчас есть абсолютно твердое убеждение, что люди хотят вакцинироваться. И это, кстати, положительный момент в результате этой эпидемии — люди стали больше доверять вообще вакцинации и меньше будет активных антипрививочников. Я уверен, что десятки миллионов людей в нашей стране будут добровольно вакцинироваться, будут требовать этой вакцины.

Вы знаете, сколько людей добровольно сделали вакцинацию четырёхвалентной вакциной отечественной? Огромное количество. Только в Москве это миллионы человек.

Е.Бунтман― Да, это правда, многие мои знакомые сделали.

А.Красовский― Добровольно подходили к метро и там делали, между прочим, прекрасную вакцину, а, например, не такую вакцину, которая есть в большинстве частных клиник в Москве. А у метро бесплатно делали замечательную четырехвалентную вакцину, бесплатно. Поэтому люди с удовольствием это делают и все меньше инфицируются гриппом. Вакцинация действительно спасает от гриппа.

И в случае с коронавирусом спасает от побочных заболеваний, заболеваний, которые, по всей видимости, могут наложиться на коронавирус – бактериальная пневмония. Поэтому если люди делают 23-валентную вакцину от пневмококка, то в огромной степени, скорее всего, они переболеют коронавирусом, если инфицируются, гораздо легче.

Е.Бунтман― Денис Проценко говорил, что надо прививаться от гриппа, чтобы не занимать койки попутными заболеваниями.

А.Красовский― Я не знаю, насколько грипп сейчас отличается от коронавируса, и могут ли по-настоящему ответственно врачи ставить диагноз отличный друг от друга при тяжелом течении заболевания. Но в прошлом сезона мы вообще не заметили на фоне эпидемии COVID эпидемию гриппа, и не потому, что мы не обращали на нее внимания, а потому что ее практически не случилось, этой эпидемии – она была меньше 4%. Это уникальный случай. Потому что люди повсеместно в мире соблюдали масочный режим, было ограничено движение между странами и континентами, был даже карантин и локдаун. Карантин и локдаун сохраняются до сих пор и такой приспособленный к человеческой популяции вирус, как вирус гриппа, просто не распространился.

Е.Бунтман― Что касается доверия к цифрам заболеваемости и смертности — у «Медиазоны» есть схема про избыточную и официальную смертность. Там видно, что многие регионы занижают смертность. Зачем это делать, у вас есть объяснение?

А.Красовский: Когда тебе говорят «есть у нас прототип вакцины», это значит, что ты сказал, что у нас нет вакцины

А.Красовский― Начну с того, что, во-первых, для меня «Медиазона» не является никаким экспертным изданием относительно COVID. Я сомневаюсь, что там есть хоть один человек, в редакции этого замечательного издания, который хоть что-то понимает про статистику внутри Министерства здравоохранения.

Е.Бунтман― Там цифры и официальные данные.

А.Красовский― Этих цифр нет, их физически не существует. Более того, нет сведенных в единую таблицу цифры смертности и летальности. И я сомневаюсь, что люди в «Медиазоне» понимают разницу между смертностью и летальностью.

Регионы до сих пор не систематизировали эти данные и н выдали их в статистические учреждения. А самое главное – никто из нас, и уж тем более журналисты «Медиазоны», естественно, не понимают. Говоря «никто из нас» я имею в виду людей, выдающихся специалистов в медицинской статистике в мире, а не то, чтобы 25-летних журналистов, приехавших из Перми в Москву.

Е.Бунтман― Вы так говорите, как будто это плохо — 25-летинй журналист.

А.Красовский― Я говорю о том, что эти люди не являются специалистами приблизительно ни в чем. Зато вы ссылаетесь на их презентации, или что они там делают, как на научный доклад, который претендует, по меньшей мере, на Нобелевскую премию. Это глупость.

Мы до сих пор не понимаем, от чего умирали люди. Они умирали от коронавируса, или они умирали от неполучения ежедневной помощи при хронических болезнях или при острых состояниях — потому что «Скорая помощь» не отвозила их в больницу, так как все больницы были закрыты для людей с коронавирусом. Вот надо тебе сделать операцию при холецистите, а тебя не везли в больницу, потому что некуда тебя везти в больницу.

И в этом смысле смертность коронавируса и смертность от не связанных, не ассоциированных с коронавирусом заболеваний, установленная исключительно из того, что мы видим некое, на самом деле не очень патологическое увеличение смертности. И когда люди наверняка путают то, что называется естественная убыль населения с летальностью, — а у нас действительно есть естественная убыль населения, увеличившаяся на 30% в определённый месяц зафиксированная в некоем докладе Фонда Кудрина, которые тоже не самые выдающиеся, мягко говоря, специалисты в области статистики.

А.Красовский: У меня сейчас есть абсолютно твердое убеждение, что люди хотят вакцинироваться

Так вот эта естественная убыль населения прежде всего в этой цифре, которая была приведена в одном-единственном месяце, а не пролонгированная на весь 2020 год, — он, хочу напомнить вам и изданию «Медиазона», еще не закончился. Соответственно, статистика еще не может быть физически сделана, еще даже не закончен ее подсчет.

Е.Бунтман― А никто не утверждает, что это за весь 2020 год. У них было по сентябрь и кусочек октября.

А.Красовский― Не может быть статистики по сентябрь и по кусочек октября.

Е.Бунтман― Почему?

А.Красовский― Статистика выдается годовыми папками. А до того момента, когда люди говорят в октябре, что у них есть статистика за кусочек октября, это значит, что люди абсолютно профанируют эту тему. Потому что нет физически этих данных. Условно, какой-нибудь губернатор даже не знает естественную убыль населения в своем регионе за данный конкретный месяц. А вы уже в ноябре хотите данные про октябрь. Это физически невозможно сделать.

Но зато, конечно, издание «Медиазона» выдающееся, статистическое издание, буквально, не боюсь этого слова, «Science», выдает вам такую вот ерунду.

Мы не знаем пока, а узнаем только – внимание – в 2022 году, насколько реально увеличилась просто смертность и летальность, например, внутрибольничная в РФ в 2020году. Потому что год статистическим учреждением нужен для того, чтобы это все подсчитать и проанализировать. Этого никто не скрывает, никто не пытается вас обмануть, это просто физически невозможно.

Вы даже не знаете, что у вас в холодильнике сейчас находится. Можете конкретно перечислить, вот вы, содержание своего холодильника, что у вас непосредственно в холодильнике с точностью до пачки какого-нибудь масла, отрезанного на треть, находится. А вы покупаете это все. И наверняка где-нибудь там хранится баночка и в итоге потом выяснится, что у вас в холодильнике 25%, как минимум, даже при том, что вы скряга и думаете о каждой булочке, которую вы купили неделю назад, что у вас там хранится.

Вот также абсолютно невозможно подсчитать это в прямом эфире в момент получения этих статистических данных. Мне не кажется, что смертность существенно превысит смертность в результате огромной эпидемии гриппа, которая случилась в Европе и в РФ в 2009 году. Вы можете посмотреть статистику этой смертности и увидите увеличение смертности в целом на 5%. И думаю, что коронавирусная смертность нам покажет тоже в районе 4-5%. Еще какое-то количество смертей будет связано с тем, что люди не успевали получать плановую медицинскую помощь. Повсеместно в мире это есть. Это первое.

Второе. Вообще в России есть принцип, и это никак не связано с регионами, это связано с устройством российского здравоохранения. Здравоохранения, а не Министерства здравоохранения. Это принцип подсчета.

Например, в США все умершие в момент эпидемии считались умершими от коронавируса — просто по факту. А в России люди ждали решения патологоанатомических комиссий, что, в общем, правильно. Такая же статистика в Германии – там тоже ждут решения. У нас в этом смысле медицинская статистика основана еще в конце 19 века, одновременно с немецкими статистическими тогда появлявшимися учреждениями.

А.Красовский: Давайте спросим у президента, доверяет он или не доверяет. Вакцинировался ли Путин вакциной, или нет

Мы живем во многом в медицинской сфере по немецким протоколам. У нас немецкий протокол лечения онкологических заболеваний. Плохо это или хорошо, я не знаю. Ноу нас такая система подсчёта, как у немцев на протяжении уже 150 лет. И мы ждем, пока патологоанатом решит, от чего умер человек. И патологоанатом, как правило, не видит влияния коронавируса на смертность.

Ну, реально посмотрите – я все время езду по этим COVID-больницам — вот привозят женщину, 72 года, у нее четвертая стадия цирроза печени, оформляющийся некроз печени, параллельно у нее ожирение 1 степени, диабет по 1 типу. И она с этим гепато-некрозом попадает в больницу, уже при смерти. А параллельно у нее берут тест на коронавирус, и он положительный, и это, скорее всего. Внутрибольничное инфицирование. Например, у меня так случилось с братом – он попал с хроническим заболеванием в больницу не коронавирусную в Москве, и в этой не COVID-больнице, внутрибольнично, он инфицировался. Потому что нет ничего нековидного внутри больницы. Очевидно, что если в рекреационно очень плотно населенную открытую систему попадает один человек, который является вирусоносителем воздушно-капельного или аэрозольного заболевания.

Е.Бунтман― То он перезаражает всех.

А.Красовский― Вся больница заразится. Поэтому еще раз всем говорю – если у вас нет COVID, или если вы не уверены, что он у вас есть и более или менее легко переносите свое заболевание, не стремитесь в больницу, не надо вам в больницу, вы там точно его нахватаетесь.

И брат оказался в Коммунарке, потому что его просто выгнали из так называемой нековидной больницы. И так происходит повсеместно. Вот от чего умерла эта женщина в итоге? Естественно, она умерла на следующий день.

Е.Бунтман― Смотря как считать. В разных регионах по-разному считается.

А.Красовский― Американцы посчитали бы, что она умерла от COVID. А русские совершенно справедливо, с моей точки зрения, читают, что она умерла от цирроза. Причем даже не на фоне COVID. А просто COVID обнаружился у нее параллельным инфицированием, сделав мазок или тест. Вот и все.

Е.Бунтман― Вы много ездили по регионам – ситуация аховая с больницами, или пришла в норму после первой волны?

А.Красовский― Честно говоря, понятно, что коронавирус обнажил проблемы организации здравоохранения, вообще систем здравоохранения. И проблема российского здравоохранения на фоне этой волны неведомого заболевания оказалась гораздо менее значительной, чем, например, проблемы американского здравоохранения.

Потому что в России все получают более или менее одинаковое, не очень хорошее, не очень качественное с точки зрения внедрения новых технологий, новых препаратов, новых форм лечения, — но вполне качественный системный медико-санитарный уход.

Если ты попадаешь с желтухой в русскую больницу, с болезнью Боткина, то более или менее с тобой все понятно – тебя полечат, — поскольку он не лечится ничем, кроме «Боржоми», вот тебя этим «Боржоми» и пролечат. А в Америке тебя вообще не возьмут ни в какую больницу. И очень возможно, что смертность от болезни Боткина внутри людей, которые не имеют вообще никакой медицинской страховки в США, или имеют самую плохую социальную медицинскую страховку, а при этом, как и все бедные люди жрут прямые углеводы, соответственно, страдают ожирением, диабетом и прочими сопутствующими заболеваниями, то, наверное, внутри этой болезни смертность будет выше.

И так же получилось с COVID. Концентрация в этой группе бедного населения, людей с ожирением. Которые каждый день едят фастфуд, а при этом еще пришедшийся, что бы там ни говорили, это не расизм, на определённую этническую группу, то есть, афроамериканцев, — потому что они и есть самые бедные и самые несчастные люди в США, — это правда. И внутри них людей, страдающих ожирением, в 10 раз больше, чем среди…

Е.Бунтман― Ну, не от хорошей жизни, да.

А.Красовский― Безусловно, — от плохой жизни. А параллельно у них нет страховки. И поэтому, в том числе, такая высокая смертность.

В России тебе какая разница, например, лежать в больнице с крашеными стенами и мраморными полами или в больнице с осыпающимися стенами, но с одинаковым, в общем, уходом и одинаковым количеством ИВЛ.

Регионы закупили действительно довольно большое количество реанимационных препаратов, приборов, многие из них даже не понимают, как с ними обходиться. Действительно – у тебя нет времени ремонтировать больницу. Больница находится очевидно внешне и внутренне в не очень презентабельном состоянии.

Е.Бунтман― То есть надо смотреть не на стены, а на ИВЛ?

А.Красовский― Надо смотреть на врачей – хорошие это люди или плохие это люди. Это люди, которые будут о тебе заботиться, или наплюют на то, что с тобой происходит.

Вот мы сейчас снимали в Омске, после известной истории со «Скорой помощью», там было две больницы. Одна из этих больница «Скорой помощи» — абсолютно обветшалая больница, в которой стены осыпаются. Но при этом видно, насколько люди заинтересованы в своей профессии и как они нежно относятся к пациентам. И Центральная клиническая областная больница, которой руководит сын бывшего губернатора Омской области, Полежаева, который 22 года был губернатором. Вот и это совершенно разное отношение к людям. Там люди, в общем, к больными вообще ко всему, что происходит вокруг, относятся, скажем так, — довольно равнодушно.

Е.Бунтман― Сделаем небольшой перерыв. Антон Красовский, директор дирекции вещания на русском языке телеканала RT и соучредитель фонда «СПИД.Центр» со своим особым мнением, через несколько минут вернемся к разговору.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― В «Особом мнении» у нас сегодня Антон Красовский директор дирекции вещания на русском языке телеканала RT и соучредитель фонда «СПИД.Центр».

Антон, про карантин поговорим. Сегодня появились новости, что школьников по-прежнему оставляют по домам до Нового года и ограничительные меры в Петербурге. Оправдан карантин?

А.Красовский― Локдаун. Оправдан. Я считаю, что он в России очень вегетарианский, и его нет. И здесь, вне всякого сомнения, власти пошли не на поводу у населения, а понимая, что иным образом просто будет уничтожена вся сервисная экономика.

В России сегмент сервисной экономики внутри малого и среднего бизнеса абсолютен, приближается к 100%, и просто угробить собственную экономику было невозможно. Поэтому то, что происходит, не оправдано, а надо было бы поступать гораздо более жестко. Но наша экономическая система с этим бы не справилась.

Поэтому мы не поступаем так, как поступает Великобритания, мы не поступаем так, как надо было бы поступать в Италии, нужно было бы гораздо жестче, конечно, все ограничить, вообще запретить любое обучение, конечно, переходить полностью на дистанционные формы работы, как это было весной. В общем, нужно было бы вводить пропуска – я так считаю.

И мы видим это по наполняемости больниц и по тому, как все новые и новые формы больничной жизни, больничного устройства переходят под COVID-стационары, как в Москве торговые центры, которые торговали автомобилями переделываются под коронавирусные временные госпитали.

Мы закроем эту проблему количеством коек и реанимационных систем, они у нас есть, их купили, денег влили в COVID огромное количество миллиардов — сотни миллиардов. Другое дело, что людей вы откуда возьмете, чтобы этими приборами управлять, за больными следить, чтобы интубацию сделать, не дай бог, трахеостому поставить. Для этого всего нужны руки. И рук этих очень мало.

Поэтому, конечно, очевидно совершенно, что чем меньше люди друг с другом общаются и чем меньше люди ходят в места массового скопления, тем для распространения инфекции это хуже, инфекция распространяется медленнее.

Для экономики это тоже хуже. Поэтому здесь важно было понять, что мы выбираем – мы выбираем спасение нашей экономической системы, или мы выбираем спасение жизни какого-то количества, сотен или тысяч пожилых, или полных, страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями. Людей.

Е.Бунтман― Просто я не вижу здесь осмысленного плана — в том, что сейчас делается. Не понимаю, почему на стадион можно, а в музей нельзя.

А.Красовский: Смотрите не на больницу, а на врачей. Они будут или заботиться, или наплюют на то, что с тобой происходит

А.Красовский― Давайте об этом спросим у губернатора Беглова.

Е.Бунтман― У мэра Собянина тоже можно спросить.

А.Красовский― А что Собянина спрашивать? Никаких стадионных мероприятий в Москве нет.

Е.Бунтман― Как – нет?

А.Красовский― Какие есть?

Е.Бунтман― Футбол.

А.Красовский― Где рассадка меньше 25%. Покажите. Сейчас у вас будет вице-мэр Ликсутов, можете ему сказать, уверяю вас, закроют такое заведение.

Е.Бунтман― Вы просто футбол не смотрите. Там все прекрасно сидят, как хотят.

А.Красовский― Сидят, как хотят? Хорошо, давайте, пусть Москва с этим разбирается. В Москве это запрещено. Соответственно, если кто-то нарушил соответствующее московское распоряжение, я вас уверяю, что это учреждение будет либо закрыто – ну, нельзя закрыть стадион, — либо оштрафовано на гигантскую сумму и в ней будет введен отдельный карантин. Потому что так поступать нельзя, это противозаконно и абсолютно хамское и гадостное отношение по отношению к москвичам.

Если люди так себя ведут – а я примерно понимаю, о каком матче вы говорите – значит, люди должны отвечать. И я уверен, что Собянин эту ответственность быстренько введет.

А что касается города Санкт-Петербурга, это проблема просто управления этим городом, которая происходила последние много лет, со времен Полтавченко и теперь Беглова. Понятно, что город Петербург достоин, мягко говоря, гораздо лучшего. И такого унижения, которое переживает сейчас Петербург, когда управляется такими людьми, как Полтавченко и его шобла, естественно, в общем, недостоин. НО это мое личное мнение, оно никак не связано с мнением организации, в которой я работаю, например.

Я считаю, что в Петербурге должно быть гораздо более правильная и соответствующая этому городу система управления. Но когда вы говорите, что не видите в этом логики, здесь есть некая правильная точка зрения – потому что в стране нет единой системы, которая бы была введена. Она не введена именно потому, что принято решение спасть экономическую модель. Поскольку весь средний и малый бизнес сосредоточен внутри регионов или муниципалитетов. Соответственно, регионам и муниципалитетам поручено, поскольку они еще и лучше знают, на них записаны все учреждения здравоохранения, как правило. Они знают, сколько у них койко-мест, как у них устроена эта система, они в конечном итоге за нее отвечают. Не Министерство здравоохранения за это отвечает, не министр Мурашко.

Министр Мурашко отвечает за какой-нибудь федеральный центр. Министр Любимова отвечает за Большой Театр, она не отвечает за сто театров в Москве, они подведомственны московскому Департаменту здравоохранения, абсолютно параллельной, напрямую не связанной бюджетной организации, системе региональной власти.

А.Красовский: Люди должны понимать свою ответственность вообще в системе распространения вируса в момент пандемии

И такая же история в Министерстве здравоохранения, в региональных министерствах здравоохранения, именно они отвечают за это. Поэтому все выведено на региональный уровень и регионы сами вправе и должны решать, как им поступать – закрывать им свои регионы на локдаун или наоборот, разрешать там массовые мероприятия, праздники. Может, у них там отдельная ситуация и плотность населения пять человек на тысячу квадратных километров, как в Якутии, где единственным массовым мероприятием является выпас оленей. Регион должен сам думать, справится он потом с последствиями, или не справится. И это вменено в обязанность губернатору, это его сфера ответственности. И за это он будет отвечать.

Е.Бунтман― Еще про одну вакцину. Глава «Роспотребнадзора» Анна Попова сказала, что в России есть прототипы вакцины от ВИЧ – что означают ее слова?

А.Красовский― Я не знаю. Попова открывала огромное здание Федерального центра по борьбе со СПИДом, они, наконец, получили это здание. При этом учреждение не является медицинским, — то есть, что там будут делать, в этом 7-этажном здании, честно говоря, я не очень понимаю. Никогда не слышал ни о каких прототипов никаких вакцин, кроме абсолютно аферистических, которые уже были фактическим запрещены в разработке.

Не знаю, что имеет в виду главный санитарный врач РФ, если честно. Возможно, она обладает какими-то супер-знаниями, которыми я не обладаю. Я в это не верю.

И потом, когда тебе говорят «есть у нас прототип вакцины», это значит, что ты сказал, что у нас нет вакцины, не будет вакцины. Потому что «прототип» это то, что никогда не полетит, не поедет и не заработает. Прототип это не рабочая модель.

Насколько мне известно, в мире не существует никаких рабочих моделей, никаких излечивающих, а не поддерживающих в нормальном состоянии лекарственных препаратов от СПИДа. Опять же, вопрос – это лечебная вакцина или терапевтическая, то есть, вакцина, которая предотвращает инфицирование, или лечит уже инфицированных людей? Это тоже вопрос Поповой. Она этого не рассказала, возможно, она даже не в курсе на самом деле, что есть какая-то разница, поскольку она же главный санитарный врач, она же не врач, она не специалист в этой области вообще никак.

А.Красовский: Важно понять, мы выбираем спасение нашей экономики или спасение жизни тысяч пожилых людей

Никаких достижений в области лечения или терапии в области ВИЧ в России никогда не было. Ни одного препарата в России не изобретено – ни одного. А единственный российский препарат, который здесь физически выпускается, отечественный препарат, это все равно купленная на рынке молекула копании «Рош», которая была выставлена на рынок в 2006 году, потому что «Рош» избавлялась от ненужного ей.

Поэтому я не верю в какие-то достижения отечественной медицины в области ВИЧ.

Е.Бунтман― У нас сегодня немножко медицинская программа получилась, — последний вопрос: как заставит людей носить маски?

А.Красовский― Не надо никого заставлять ничего делать. На самом деле единственный способ заставить – вы правильный глагол употребляете — заставить. Вы начали с того, что «многолюдное и при этом добровольное «— действительно, есть вопрос. Людей, конечно, надо заставлять. То есть, должны быть карательные меры. Если люди в метро едут без маски, человека надо просто лишать права проезда в метро на месяц – вообще физически отнимать у него такую возможность. И штрафовать, например, на 5 тысяч. Это должно быть мотивирующим, вполне себе, каким-то решением. Условно говоря, как пьяный за рулем.

Е.Бунтман― Лишать права поездок на метро – это вполне остроумно.

А.Красовский― Люди должны понимать свою ответственность вообще в системе распространения вируса в момент пандемии. Люди никогда не жили при такой пандемии, мы все оказались в ней впервые и делали многое количество ошибок.

Е.Бунтман― Просто за эти полгода можно было бы научиться не на шее ее носить.

А.Красовский― Во-первых, в маске тяжело дышать – люди всегда ее надвигают на нос — сатурация резко понижается – та же самая сатурация, слово, которое теперь всем известно, что означает. Поэтому людей тоже можно понять. Но с другой стороны, проехать 20 минут из конца в конец можно и в маске. И нужно в маске. То несть, людей надо штрафовать. Надо посмотреть, как на Западе это устроено – там людей просто из автобусов выкидывают. А потом штрафуют на 200 евро.

Е.Бунтман― Спасибо большое. Антон Красовский, директор дирекции вещания на русском языке телеканала RT и соучредитель фонда «СПИД.Центр», сегодня был у нас в «Особом мнении». Всего доброго.