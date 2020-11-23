Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Максима Резника – здравствуйте! Почти 3000 заболевших коронавирусом в Петербурге на сегодняшний день, и с сегодняшнего дня начинают работать новые ограничительные меры: снова закрылись фудкорты, с 1 декабря 25% концерты, театры и прочее, ограничения на катках… Эти ограничительные меры насколько имеют значение?

М. Резник― С моей точки зрения, они просто укладываются в ту политику, которую я критиковал весной и называл политикой собянинского полукарантина и гибридной полицейщины. Мы видим, что власть не выходит за эти рамки, потому что альтернатива тому, что делает власть в том числе и в Петербурге, но у нас, кажется, ситуация хуже, чем в среднем по стране, но альтернативой является жёсткий карантин и прямые выплаты гражданам. Сегодня ни о каком карантине люди и слышать не хотят, потому что понимают, что никто им платить не будут и они останутся без средств к существованию: власть ясно дала понять, что она не хочет тратить деньги на людей, что было бы абсолютно правильным. И программа «5 шагов», которую инициировала Алексей Навальный, привела хоть к каким-то результатам: общественное мнение заставило власть провести какие-то выплаты, но понятно, что никаких серьёзных выплат, как в Германии или Израиле, не планирует власть, она хочет сэкономить на людях, и здоровье граждан её волнует поскольку-постольку – полукарантинные меры связаны не со здоровье граждан, а с тем, что власть не справляется в рамках политики с борьбой эпидемией. Я об этом говорил на последнем собрании, и считаю неудовлетворительными действия городских властей, и это печально, потому что имеет отношение к здоровью граждан.

Т. Троянская― Я правильно понимаю, что власть как бы понимает, что это не имеет смысла, но они должны что-то делать, поэтому они таким образом изображают деятельность.

М. Резник― Власть постоянно лжет, я даже не хочу на этом останавливаться, потому что для нас, слушателей Эха, это аксиома: ни дня не проходит, чтобы не было острой лжи и по ситуации с коронавирусом. Но в данном случае власть руководствуется политикой «авось»: сколько помрёт, простите, столько помрёт; как выйдем, так и выйдем из эпидемии – это циничная политика, но она меня не удивляет, это совершенно естественно для сегодняшней российской власти, и петербургская не исключение.

Т. Троянская― С сегодняшнего дня начинают раздавать бесплатные лекарства от коронавируса: препараты для пациентов, которые проходят лечение по новой коронавирусной инфекции на дому. Мы выясняем, что в разных районах начинается эта раздача в разные дни: где-то с сегодняшнего, у кого-то со среды. Вот, делают же что-то.

М. Резник― Совершенно понятно, что речь идёт не о том, что все чиновники, те, кто находятся на передовой борьбы с эпидемией, не справляются. Низкий поклон, конечно, врачам, которые весной стали жертвами управленческих решений: массовое заражение медиков – прямое следствие неподготовленности стационаров, которые стали завозить больных по прямому решению властей. Какие-то вещи делается, активно работает ряд депутатов, моих коллег, я тоже стараюсь, потому что такого количества обращений, как сейчас, я не припомню за всё время своей депутатской работы, но в целом, ЗакС, что меня беспокоит, от этой ситуации отстранилось в моем понимании, передав все полномочия Правительству. Оно не годное, и если говорить о месте, где я работаю, о задачах, которые должны решать петербуржцы, в ближайшем политическом сезоне – борьба за ЗакС. Я буду говорить это везде, где могу, потому что считаю это важной историей. Сейчас городской парламент, несмотря на то, что в нем находится шесть партий, он самый демократичный в России, фактически однопартийный, потому что 35 депутатов «Единой России» правят бал и парламент не выполняет в огромном объеме тех функций, которые должен как представительный орган власти. Мне кажется, что в этом смысле важный разговор предстоит нам в ближайшие дни-недели-месяцы.

Т. Троянская― Вы сказали, что поступают много от жителей города сообщений – какого они рода: про недостаток лекарств, какие жалобы?

М. Резник― Я зачитывал с трибуны ЗакСа в среду одно из таких писем, потому что оно характерное: люди болеют, врач выписывает только таблетки от малярии, потому что ничего другого нет, все лекарства в аптеках отсутствуют, сложно дозвониться. Особенно людей раздражает цинизм и бесконечная ложь властей в попытках возложить ответственность на людей, потому что они плохо носят маски. Очень сложно этим заниматься, потому что, помогая одном человеку, ты понимаешь, что, наверное, ущемляешь права другого, но не обращать внимание на эти письма, крики души в них невозможно. Мы с Борисом Лазаревичем Вишневским это неоднократно обсуждали, потому что это требовало бы большого вовлечения ЗакСа, но оно, к сожалению, полностью отдала полномочия Смольному и поддерживают эту невнятную и опасную для жизни граждан политику.

Т. Троянская― Получается, что виной том Макаров, спикер ЗакСа, который определяет мейнстрим ЗакСа?

М. Резник― Мейнстрим ЗакСа определяет «Единая Россия» и, конечно, Макаров, как лидер «Единой России» и спикер ЗакСа, и несёт большую долю ответственности за это, но это его сознательная политика: он поддерживает политику Беглова, там есть расхождения, но низового и районного уровня. Это «война рож» по аналогии войны алой и белой розы в Англии – междоусобица, Мариинская и Смольнистские фракции между собой время от времени борются. Но это кардинально не может изменить жизнь граждан, поэтому наша задача – выиграть у «Единой России» одномандатные округа. Почему у нас такая история сейчас? Потому что в 2016 году ЗакС как и будет в следующем году: 25% по партийным спискам, 25% по округам. По партийным спискам ни одна партия не получила большинства, и очевидно, что «Единая Россия» не получит и сейчас, потому что рейтинги падают. Посмотрите на результат в Екатеринбурге: там в плохом смысле произошло повторение Петербурга 2016 года, где оппозиционные кандидаты растащили все протестные голоса, и с результатом менее 30% единороссы победили в округах и получили большинство в городской думе. Ровно также в 24 из 25 единороссы выиграли все благодаря тому, что оппозиция даже не пыталась договориться, выставить единого кандидата, фальсификация – это вторая проблема. Сегодня существует «Умное голосование», но важно, чтобы парламентская оппозиция поставила перед собой задачу: не повторить ошибок 2016 года и вернуть петербуржцам настоящий представительный орган. Я говорю о «Яблоке», КПРФ, «Партии роста», «Справедливой России» – это четыре фракции всего с 11 депутатами, которые практически не влияют на принятие решений, но имеет все шансы, объединив свои усилия, не только противостоять фальсификации, но и аккумулировать недовольство граждан и нанести «Единой России» удар по одномандатным округам. «Единая Россия» надеется, что оппозиция не договорится, но мы все, кто понимает эту проблему, должны об этом говорить.

Т. Троянская― Ты же знаешь, что умное голосование не все поддерживают даже среди оппозиции.

М. Резник― Так я и предлагаю: нам нужно умное голосование по-петербургски. Это не значит, что мы ложны техническим путем: выставлять кандидатов, а потом выбрать из них основного, который скорее всего всё равно не сможет победить единороссов, потому что растащат голоса кандидаты других партий. Так мы сами должны, представители четырех партий, штаба Навального, договорится и выставить в 25 кругах кандидатов, которые могут победить единороссов, потому что около 70% готовы голосовать против «Единой России», но мы их растаскиваем на пять частей. Кстати ЛДПР не участвует в этой гонке, потому что это платное приложение к «Единой России», которое никакой политической позиции не имеет и голосует как ЕдРо. Так что четыре парламентские партии и непарламентская оппозиция вполне могут объединить усилия и добиться результатов – это наша ответственность перед городом. Вопрос не в наших расхождениях, а в том, что мы имеем однопартийный парламент, а тогда непонятно, зачем он нужен Петербургу, это как отдел Смольного. Это важно, потому что это будет гарниром к выборам в Госдуму, и они являются главными, но нам со следующим петербургским ЗакСом жить пять лет, поэтому мы сами должны договорится, и «Умное голосование» сработает синхронно с петербургской оппозицией – это может дать результат. Потому что даже адекватный избиратель «Единой России» ответит на вопрос, хорошо ли, что у нас одномандатных парламент, отрицательно.

Т. Троянская― Прежде нужно убедить своего непосредственного коллегу Бориса Вишневского в том, что «Умное голосование» это хорошо.

М. Резник― Мы должны говорить не об «Умном голосовании» (оно появилось, поэтому что партии не договариваются, выставляют много кандидатов и поэтому это попытка определить сильнейшего), но в ситуации, когда партии могут договориться «Умное голосование» лишь помощник. Главное не чтобы победило «Умное голосование», а чтобы победил Петербург, чтобы он получил нормальный многопартийный парламент, где не доминирует одна партия. И здесь, я думаю, у нас с Борисом Лазаревичем нет разногласий. Вопрос, конечно, в конкретных шагах.

Т. Троянская― Меня просят спросить, как вы относитесь к удаленному обучению детей – это же инструмент, который приведет к спаду заражения. С одной стороны, да, но с другой: получают ли дети образование на удалёнке?

М. Резник― Конечно, удалённое образование и в техническом смысле, и в содержательном (не оказались должным образом готовы), но если речь идёт о здоровье детей, то нужно двигаться в этом направлении. Но запирать облей с точки зрения заботы об их здоровье по домам можно лишь в том случае, если ты компенсируешь, потому что эти деньги не государственные, а их, они их собирали в кубышку на чёрный день – так он наступил. А сейчас половина родителей говорят, что они не могут согласиться с закрытием школ, потому что это невозможно для нас с точки зрения семейной ситуации. Есть разные истории, но если бы они знали, что государство поможет, то при угрозе здоровью, а школы – серьезный источник эпидемии – они бы согласились на удалёнку, и у власти была бы понятная задача. А власть опять перекладывает на родителей: хотите водите, хотите не водите – лишь бы не платить людям, авось, лишь бы не помогать.

Т. Троянская― Но кому-то помогают: не так давно у нас в гостях был ваш коллега Александр Тетердинко, который сказал на вопрос о подорожании общественного транспорта, что метро же пострадало за время пандемии, поэтому нужно помочь метро, а этот вид транспорта продолжал работу в пандемию.

М. Резник― Это очень опасная логика, но очень естественная для единороссов, они воспринимают, что есть какие-то государственные интересы. И сложно понять, это интересы абстрактного метро, промышленности, культуры, а вообще-то в основе должны лежать интересы людей. У них странная логика, но у них так голова устроена: у них государство – главное, а человек – приложение. А не наоборот.

Т. Троянская― Хотелось бы, чтобы ты оценил мастерство заголовка: «ЗСД обновит тарифы на проезд» в «Петербургском дневнике».

М. Резник― Мило, я думаю, что понизят, потому что у людей ситуация стала более экономически сложная и пойдут на встречу – черный юмор.

Т. Троянская― На 10% в среднем повысятся цены.

М. Резник― Но заголовок прекрасный. Это лишь иллюстрация лицемерия. Понятно, люди не хотят видеть слово «увеличат», но суть одна и та же: что с ЗСД, что зданию, которому город платит Тимченко и Ротенбергу… Все эти проекты – возмутительное разбазаривание средств налогоплательщиков и выплата дани тем, кто вхож, кто является близким другом президента и ещё кого-то. Это очевидные вещи. И ЗакС мог бы эту политику пресекать, в том числе при обсуждении бюджета. «Единая Россия» отказывалась голосовать поименно, но очевидно, что её голосами и голосами ЛДПРовских друзей бюджет принимается. Много раз о ЗСД, о Тимченко, Ротенберге говорили и я, и Вишневский, и другие депутаты. Вопрос не стоит так, как мне переизбраться, как депутат, конечно, я об этом думаю, но меня больше волнует сложившаяся ситуация, нынешнее ЗакС, в котором я работаю: оно не эффективно. Стоит дорого для города и не приносит реальной отдачи в силу своей однопартийности. Поэтому я, как попугай, буду к этому возвращаться, потому что мы, когда наступают губернаторские выборы, то все их обсуждаем в ежедневном режиме, а когда в ЗакС по понятным причинам не все за этим внимательно следят, хотя с моей точки зрения, думающая часть петербургского сообщества, должны понимать эту задачу, обсуждать и формировать общественное мнение, которое заставит оппозицию не просто изображать танцы с бубнами в парламенте, выступать и вносить поправки (мы выступаем, вносим, но нас не слышат), но получается вечный двигатель бессмысленности, поэтому ситуацию надо поменять – это очень важно.

Т. Троянская― Мы можем говорить бесконечно, но цены на ЗСД повышаются, и это просто как каток, который катится…

М. Резник― Так это связанные вещи. Если парламент хотел бы противостоять этому, он бы противостоял, и они бы не смогли повысить цены, концессионное соглашение было бы опубликовано, обсуждено и пересмотрено, потому что оно кабальное для города. Парламентом все механизмы заложены, но он им не пользуется из-за того, что он однопартийный. Даже ту историю в Калининском районе, которую вы сегодня обсуждали, конфликта Союза чернобыльцев и Администрацией города – конечно, будет поднимать этот вопрос, я лично буду поддерживать по процедуре Союз чернобыльцев.

Т. Троянская― Надо уточнить, в Союзе чернобыльцев недовольны решением Комитета по благоустройству города изменить проект парка академика Сахарова: в ВКонтакте объявлено голосование и чернобыльцы предлагают всем проголосовать против.

М. Резник― В этой ситуации ЗакС может стать, поскольку у руководства ЗакСа существует конфликт с главой района, по своим соображениям на сторону людей, и в этой ситуации парламент может помочь разрешить ситуацию в интересах граждан. Я не о том, что там должно быть, а о том, как должно приниматься решение, потому что мнение Союза чернобыльцев важнее мнения комитета по благоустройству. В этой ситуации парламент может вмешаться, но в 90% случаев парламент не является тем местом, которое может помочь разрешить конфликтную ситуацию, донести мнение общественности до исполнительной власти, и если исполнительная власть глуха, то принять другое решение в интересах граждан, потому что ЗакС – важнейший орган власти, ничуть не менее важный, чем Смольный.

Т. Троянская― Так или иначе мы крутимся вокруг выборов в ЗакС Петербурга и Госдуму – ты уже определился, куда ты идёшь?

М. Резник― Честно, всё зависит от контекста. Я не хочу участвовать в междоусобных войнах оппозиции, когда мы выясняем, кто чуть лучше, кто чуть хуже, а «Единая Россия», пользуясь этим, формирует большинство. Я хочу участвовать в общей кампании против «Единой России», за Петербург: если надо будет участвовать для этого в выборах в Госдуму, то буду участвовать, но приоритетом для меня является ЗакС, потому что я знаю, как работает этот орган и я знаю, что я могу сделать здесь больше, чем сейчас, а для этого необходимо изменит его при помощи выборов. Свое решение как участвовать в выборах я приму в зависимости от того, насколько мы сможем продвинуться на пути договоренности, связанных с общей кампанией борьбы с «Единой Россией» в одномандатных округах Петербурга.

Т. Троянская― Ты уже определился от какой партии ты будешь идти в ЗакС?

М. Резник― Понятно. Что идти от партии предпочтительнее, потому что я имею опыт 2016 года, когда времена были более вегетарианские, когда меня сняли на выборах по округу на Васильевском острове, я прошёл по партийным спискам. По ключевым вопросам, политическим принципам у меня общая позиция с Борисом Вишневским, это не секрет. И поскольку он является публичным лидером «Яблока» здесь, и несмотря на сложность наших прошлых взаимоотношений, я считаю, что в политике мы не для того, чтобы дружить, а, чтобы выполнять ту функцию, которую на нас возлагают граждане, и, если они будут требовать от нас объединённые усилия, несмотря на наши прошлые сложности, мы обязаны делать это. «Яблоко» наиболее близкая мне партия, несмотря на мои сложные отношения с Явлинским и другими представителями партии, я считаю, что это не может становится основанием конфликта. Ушёл Амосов, он будет баллотироваться против вице-спикера Дроздова от «Единой России», у того же «Яблока» есть два пути: попытаться побороться с Амосовым, потому что он ушёл из «Яблока», потому что свеж конфликт, победить его и депутатов станет Дроздов. В ответ «Справедливая Россия» будет бороться с Вишневским, а «Яблоко» в ответ с Ковалёвым, а все вмести с Резником, и мы получим опять победу «Единой России» по округам, потому что по партийным спискам, как показывает практика, она не получит большинства. Я считаю, что нам нужно действовать в интересах граждан, я убежден, что в интересах граждан не отъём у «Единой России» 3-4 мандатов по партийным списками из-за падения её рейтингов (будет не 11, а 15, даже для поименного голосования не хватит), принципиально ничего не изменится, а победить их в одномандатных округах, как показывает практика «Умного голосования» в Москве, где не договаривались партии между собой, а если мы договоримся, то я уверен, что исключим много потенциально конфликтных ситуаций, мы сможем объединить вои усилия в борьбе с фальсификациями при наблюдении за выборами, потому что не будем тратить время на борьбу между собой.

Т. Троянская― Я правильно поняла, что, возможно, от «Яблока» ты и будешь баллотироваться в ЗакС Петербурга?

М. Резник― Не исключен такой вариант, но я рассматриваю разные возможности и занимаюсь тем, о чем рассказываю в эфире. В этом строю я готов занят свое место, потому что считаю, что могу быть полезным. Но задача не в избрании Резника или Вишневского, но даже если нас будет 5-6…

Т. Троянская― А был ли на эту тему разговор с Николаем Рыбаковым?

М. Резник― Обсуждаем и руководством партии «Яблоко», с коммунистами, «Партией роста», «Справедливой Россией», но это сложный процесс, потому что мы давно друг друга знаем, есть масса недоверия друг к другу, но у всех участников процесса есть осознание, что альтернативной договоренности путь уже пройден в 2016 году или сейчас в Екатеринбурге.

Т. Троянская― Патриарх Кирилл встречался с президентом Владимиром Путиным, и обратил внимание на состояние Александро-Невской лавры, он напомнил, что в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского, и у патриарха несколько просьб: обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры, давно там не производилось ремонта, и там же в непростом положении находится академия. Тут же заговорили о том, что РПЦ захочет получить Музей скульптуры, который находится там же, и за одно Путин поздравил с днём рождения Кирилла. Ваш комментарий на эту тему: почему государство должно ремонтировать РПЦ то, что ему принадлежит?

М. Резник― Государство должно реставрировать то, что является национальным достоянием, важными культурными объектами, объектами культурного наследия, вне зависимости от того принадлежат они РПЦ или нет. РПЦ не бедная организация, об этом много говорилось, они всегда пытаются получить какие-то завидные с точки зрения финансовых потоков объекты, например, Исаакиевский собор или Музей скульптуры. Это, безусловно, возмутительная история, мы много раз об этом говорили, это абсолютно не имеет никакого отношения к вере, это раскалывает общество, это никак не способствует празднованию 800-летия Александра Невского. Конечно, церковь ведёт себя как политический клан, как часть схватки бульдогов под ковром, того что у нас называется политикой, а на деле соляная кислота. И обращение внимания президента на состояние Александро-Невской лавры – это часть плана, связанного с попыткой заполучить те помещения, в которых находится Музей городской скульптуры. Мы же к этой теме не впервые обращаемся, уже больше 5,5 лет, я был инициатором письма 11 депутатов в адрес Валентины Матвиенко, и она, надо сказать поддержала нашу позицию, что Музей городской скульптуры нельзя ни по закону, ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения разумных решений, ведущих к общественному консенсусу, передавать РПЦ нельзя, и думаю, что сейчас это письмо мы повторим, и хорошо бы, чтобы Валентина Ивановна подтвердила свою позицию, потому что ни с какой точки зрения передача неправильна, и кроме новых конфликтов ничего не создаст. Но как слон в посудной лавке руководство РПЦ ведёт себя не в первые и, думаю, не в последний раз, но к вере это не имеет никакого отношения.

Т. Троянская― Вообще тут интересно, и все, кто наблюдает за попытками РПЦ нацелиться на тот или иной объект: с Исаакиевским не получилось – возникает что-то другое. Ощущение, что и к Исаакиевскому в итоге всё вернётся…

М. Резник― Очень может быть, потому что власть рассчитывает и на утомленность населения, надо сказать, что люди сталкиваются с таким количеством проблем в этом году, и это власть будет использовать, чтобы ликвидировать в Петербурге право на свободу собраний, сейчас и Госдума примет пакет драконовский законов: власть закручивает гайки возможности протестов против таких решений. Это бессмысленная история, потому что теперь ситуация такая, что, когда общественный протест выйдет на улицу, никто уже не будет спрашивать ни согласования, ни будет подавать заявок, но я не хочу, чтобы до этого доходило, потому что правильно было бы помогать людям, а не пытаться под шумок пандемии отжимать что-то в свою пользу, но убеждать этих людей бесполезно – с ними надо бороться, нужно защищать город от них и отстранять от власти. Нет другого пути.

Т. Троянская― Зачем РПЦ Исаакиевский и зачем потворствовать РПЦ власти? Неужели РПЦ сейчас такая сильная организация?

М. Резник― Я не уверен, что РПЦ является какой-то сильной организацией с точки зрения тех целей и задач, которые она могла бы ставить перед собой, как духовный пастырь или как авторитетная организация (её авторитет, с моей точки зрения пал крайне низко). К вере это не имеет никакого отношения, это организация с храмами войны, которые они выстраивают, похожие на языческую жуть, но я не хочу в этом контексте обсуждать, я хочу обсуждать в контексте пользы для жителей. И в этом смысле РПЦ – часть политической системы, одним из кланов, который тоже борется за ресурс. Борется же Тимченко, Ротенберги, Дерипаски и РПЦ борется, они тоже олигархи – люди, связанные с властью, имеющие определенные рычаги, но при этом заточенные на стяжательство, в этом смысле всё, к сожалению, очень прозрачно. И это тоже не на пользу общества, но надо рассматривать РПЦ не как организацию, имеющее отношение к вере (это глубоко личная история), а именно как организация, которая действует в общественном пространстве и, к сожалению, наносит ущерб общественному согласию и просто идёт по пути стяжательства открыто и явно. Почему? Это вопрос не ко мне, наверное, потому что нет никакого наказания. Вообще наглость власти и большая её беспардонность по отношению к гражданам связана с тем, что у граждан пока не получается наказать власть держащих за их поведение – в этом и смысл авторитарной системы, с которой мы имеем дело, из которой необходимо бороться, потому что это в интересах граждан.

Т. Троянская― Нового года как такового не будет: рестораны не будут работать осле 23:00 в новогоднюю ночь, и на этом фоне Сольный собирается потратить примерно 2 млн рублей на поздравительные открытки, я думаю, и ЗакС сколько-то потратит денег на часы, любит же ваш спикер раздаривать часы. При этом в Петербурге появляется памятник Хошимину – зачем? И ковидный бал прошёл в музее Фаберже, это была частная вечеринка, музей сдал помещение, поэтому никаких претензий: там была замечена Милана Тюльпанова… В общем, народ веселиться, кому-то можно…

М. Резник― Не народ, а опричнина. Конечно, они часть народа, но страна, на мой взгляд, поделена на земщину и опричнину, и у опричнины свои особые правила, она достаточно многочислена, хоть и является меньшинством по отношению ко всему остальному народу. Для нее отдельные правила – это элементы феодальной структуры общества в современном виде, которые мы наблюдаем. Нет у нас другого пути, кроме как смены политического режима в России: я не знаю, как комментировать Хошимина, закрытие для одних провести Новый год и полное зажжённый свет для любых корпоративов элиты или опричнины – как к этому можно относится? Это власть существует сама для себя, и решает только одну задачу – сохранение самой себе, бесконечного воспроизводства, чтобы держать в поминовении большую часть людей.

Т. Троянская― Как им можно верить? Просто везде висят плакаты: звёзды носят маски, а потом мы видим этих же звезд, может других, на вечеринках – возникает биполярное расстройство.

М. Резник― А кто верит? Это всё мы проходили: одни слова для кухонь, другие – для улиц. Всё абсолютно очевидно, поэтому от лицемерия и лжи властей людей тошнит больше, чем от болезни. Ничего удивительного: эта власть абсолютно глуха, людей воспринимает как большую дойную корову, деньги налогоплательщиков – как свои собственные, по праву полученные, которые никому не надо отдавать. Воспроизводство таких вещей очевидно и неизбежно – дальше только смена политического режима. Нет другого рецепта. Можно, конечно, убедить их по каким-то отдельным проблемам, по той же истории Союза чернобыльцев и Администрации, может быть, получится отстоять Музей городской скульптуры, как мы отстояли Исаакиевский, но мы всё время арьергардные бои, и всё время тьма будет наступать и занимать всё большие пространства – с ней нужно бороться вместе.

Т. Троянская― «Яблоко» сейчас собирает предложения от потенциальных кандидатов на выборы в ЗакС и в Госдуму, и далее будут решать с использованием своих партийных механизмов – комментарий от партии «Яблоко».

М. Резник― Нормальный комментарий, другие комментарии бывали и хуже. Например, я рад, что ни одна из партий не говорит о том, что они ни с кем договариваться не будут и будут выдвигать везде своих кандидатов, и чихать мы хотели на общие задачи. Независимо от того, какой идеологии придерживается партия, если она так поступит – это будет прямой пособник «Единой России»

Т. Троянская― Спасибо!