М.Курников― Здравствуйте! В эфире программа «Особое мнение». И с нами на видеосвязи журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим!

М.Шевченко― Здравствуйте, Максим.

М.Курников― У микрофона в студии — Максим Курников. Давайте начнем с последних новостей о том, что иск к вам подал Евгений Пригожин. Что думаете по этому поводу? Будете ли вы оперировать тем, что он был когда-то судим или считаете, что теперь эту информацию нельзя упоминать?

М.Шевченко― Подал иск к «Медузе», ко мне и к владимирскому изданию «Довод», поэтому посмотрим, как все будет развиваться. Мне бы не хотелось сейчас давать какие-то оценки, потому что у меня есть своя стратегия всего этого. В общем, могу сказать, что это очень смешной и странный иск.

М.Курников― Насколько он для вас неожиданный?

М.Шевченко― Угрозы были какие-то, угрозы шли. Вот «Медуза» опубликовала достаточно важную информацию. Кроме этого еще ряд других изданий опубликовал информацию, которая находится в открытом доступе, причем не домыслы, а, в том числе, материалы из дела на некого Евгения Викторовича Пригожина, которое было заведено в Ленинграде еще в 80-е годы и с выдержками, с фотовыдержками из этих материалов.

Где, что за издание, я думаю, они прекрасно знают в «Конкорде», что это за издание. Они любят играть в такие игры, вот пусть и поиграют и подадут иск к этому изданию. Но к этому изданию они испугаются подать иск, потому что за ним стоят очень серьезные, большие люди. Я это знаю просто прекрасно.

Поэтому будем, как говорится, играть и дальше в эти игры, если господину Пригожину так интересно играть в эти игры. Ну, что же, будем продолжать.

М.Курников― А вам кажется, суд — это площадка, где можно попробовать поиграть?

М.Шевченко― Я ничего не собирался, я ни на кого в суды не подаю принципиально. Я считаю, что если есть какие-то вопросы, есть какие-то проблемы и какие-то темы, то всегда можно встретиться и выяснить лицом к лицу. Если кто-то любит сутяжничать, судиться, то это его право. Может быть, показывает где-то перед кем-то, что он тут расправляется с оппозицией или еще что-то такое пытается кому-то показать — ради бога. Проблем нет.

М.Курников― Надо признать суд — это хотя бы цивилизованный способ выяснения отношений.

М.Шевченко― Я не считаю, что это цивилизованный способ выяснения отношения, судя по тем примерам выяснять отношения. Я лично совершенно не возражаю против этого всего.

М.Курников― Раз уж мы наступили на правовые темы и вопросы, давайте поговорим о том, что Государственная дума тут вносит. Она, например, хочет, чтобы лекции проверял условный товарищ майор, прежде чем их читали студентам и, вообще, в принципе, не только студентам, а на каких-нибудь курсах и так далее. Она хочет, чтобы государство имело возможность блокировать те платформы, которые каким-то образом пессимизируют выдачу российских государственных, в том числе, СМИ.

На ваш взгляд, насколько это действительно серьезные законопроекты, которые будут работать или, может быть, это такие пугалки?

М.Шевченко― Я просто не понимаю, о чем речь, Максим, поясните, пожалуйста.

М.Курников― Сначала давайте скажем о тех поправках в закон об образовании, которые заставляют теперь согласовывать с чиновниками лекции, которые будут читаться студентам и в школе.

М.Шевченко― По каким предметам, по сопромату, что ли или по каким?

М.Курников― Я думаю, что скорее гуманитарные науки здесь интересуют, потому что там боятся, что будут искажать историю, будут искажать политологию не так, как нужно это Российскому государству.

М.Шевченко― Общая деградация гуманитарной сферы, образовательной сферы налицо, и она идет по гибельному пути, по которому шла Российская империя, которая начала борьбу с профессорами и со студентами в конце XIX, начале XX века. Всё это привело к массовым забастовкам профессуры, к тому, что профессура из лояльности по отношении к империи качнулась в абсолютную оппозиционность и стала базой для революционных партий — кадетов и так далее. Да и студенчество, собственно говоря, тоже…

Поэтому, как я всегда и говорил, власть сама создает революцию за счет того, что где-то какие-то чиновники хотят быть более лояльными, чем сама лояльность и своими безумными законопроектами и решениями, которыми, как им кажется на бумаге, они могут хорошо отчитаться перед вышестоящими, на самом деле подталкивают историю к радикализации.

М.Шевченко: Власть сама создает революцию за счет того, что где-то какие-то чиновники хотят быть более лояльными

Вот я сейчас читаю очень интересную книгу. Это биография молодого Сталина одного английского историка, который к Сталину относится негативно, но там полно разных фактов. И там совершенно просто видно, как образованный класс выталкивался империей в радикализм, в большевизм в эсерство именно за счет попыток всё контролировать — контролировать дискурс, контролировать нарратив, контролировать вообще мыследеятельность, как это двигается.

Я просто не понимаю, как это возможно реально в современном мире. Что, они, допустим, лекции в университетах будут контролировать? Но сейчас лекции в университетах читают в интернете, допустим, многие люди. Это собирает огромные аудитории. Если в самой большой университетской аудитории 200 человек, допустим, набьется, то в интернете одновременно могут просмотреть какую-нибудь лекцию, не знаю, Дмитрия Быкова или кого-то еще, сотни тысяч людей, в конце концов. Просто, мне кажется, что эти люди живут в какой-то параллельной реальности, параллельном измерении.

М.Курников― А по поводу платформ, таких как YouTube или Твиттер, которые будут пессимизировать выдачу контента российских телеканалов, Соловьева того же, например? Вот он, например, пожаловался, что YouTube его НРЗБ убирает.

М.Шевченко― Нет, это разные совершенно вещи. YouTube ничего не пессимизирует. В YouTube есть достаточно жесткие правила, которые я очень хорошо изучил. И непопадание в тренды связано с тем, что YouTube обнаружил, скорей всего… Потому что если там идет претензия по контенту, то YouTube присылает или страйк либо замечание. Там как бы не идет пессимизация, исходя из контента, там идет сразу предупреждение о нарушении правил YouTube.

Судя по всему, если Соловьев не получал такие предупреждения, то у него не может быть пессимизации, либо получил два предупреждения, потому что после третьего канал просто блокируется. Если у вас два страйка не дай бог, то тогда может быть понижение в этом во всем.

Но это все делается из-за недопустимого контента даже не содержательно, а если использовать чьи-то видео, допустим. Или если YouTube обнаруживает, что накручивают популярность канала или с помощью ботов или с помощью каких-то IT-технологий. Вот YouTube на это крайне негативно реагирует. И он как бы не закрывает канала, но таким образом он перестает просто выдавать его в тренды, если он обнаруживает, что это не реальные просмотры и не реальные зрители, а туда нагнана посещаемость, допустим, какими-то технологиями.

Поэтому я же это всё проходил. YouTube постоянно меняет алгоритм. Вот, допустим, у YouTube был одно время алгоритм, которым очень пользовались кремлевские разные айтишники, когда сразу тебе заливали дизлайки. Вот одновременно начинался стрим — и сразу 50 тысяч дизлайков заливали, и тебя не выдавали ни в какие тренды. А потом, с 1 января 19-го года просто буквально YouTube поставил робота, который мгновенно отсеивал ботов, которые заливались как в лайки, так в дизлайки. И все вернулось нормально.

Сейчас YouTube по совершенно новым алгоритмам позволяет… Сейчас количество подписчиков, например, не имеет значения, и даже количество лайков поставленных не имеет значения. Вот одно время на YouTube имело значение то, сколько за определенную долю времени появится комментариев в чате. Ведь они же не объявляют об этих алгоритмах, но просто ты начинаешь понимать…

М.Курников― Я думаю, что депутаты Государственной думы вряд ли так подробно, в принципе, понимают, как работает YouTube.

М.Шевченко― Их возмущение, оно абсурдно. Оно исходит из того, что они не понимают, как работает YouTube. Если в Твиттере есть редакционная политика, там реально могут выставлять — но это, на мой взгляд, совершенно неправильно — замечания Трампа или еще что-то вроде этого, то в YouTube этого просто нету. Если вы что-то не то говорите, вас или предупреждают или блокируют. И вы потом можете переписываться с редакцией и восстанавливать.

Как я понимаю, в данном случае даже непонятно, по поводу чего жаловаться. Мое видео не попадает в тренды. Вот кому писать письмо? То, что Роскомнадзор делает… Потому что куда ты будешь писать — в Нью-Йорк, в главную квартиру YouTube? Я с ними несколько раз переписывался. У меня бывали ситуации, и они рассматривали какие-то… Я говорю: «Вы несправедливо мне поставили что-то такое». Они говорят: «Да, мы согласны, мы снимаем предупреждение. Всё нормально. Работайте дальше».

М.Курников― Максим Леонардович, но разве не похвально желание депутатов установить правила игры для транснациональных корпораций в нашей стране?

М.Шевченко― Не может быть. Потому что в YouTube зарегистрировано в России порядка 70 миллионов аккаунтов, из них 43 миллиона — это действующие, живые люди, например. Ну, хорошо, меньше — 30 миллионов. Это огромное пространство просто информационное, бизнес-пространство, в котором существуют десятки миллионов людей, помимо Владимира Соловьева, с которым я могу не соглашаться, но я тоже выступаю за его право свободно выступать в YouTube. Никто его право не нарушает, просто не надо накручивать себе просмотры, вот и всё.

Надо честно сказать, почему YouTube вас ограничивает в трендах. Потому что вы нарушаете его правила. А правила YouTube, они крайне понятны, они очень просты. Их надо просто прочитать и стараться не нарушать.

М.Шевченко: Надо честно сказать, почему YouTube вас ограничивает в трендах. Потому что вы нарушаете его правила

Вот, допустим, есть там понятное правило, что не говорить, что не существует лекарств от коронавируса, не обсуждать коронавирус с точки зрения диссидентства. Такие ролики блокируются, и канал могут заблокировать. Мне кажется, это абсолютно разумно, между прочим. Это не ограничивает свободу слова, потому что это приносит угрозу людям…

М.Курников― Почему? Ну, если кто-то верит в это…

М.Шевченко― Если люди непрофессионально начинают обсуждать лекарство, это смотрят сотни тысяч людей. Только врачи могут выступать с таким роликами. У меня было даже с «Эхом», когда я делал из больницы интервью профессора Аверьянова, то сначала YouTube его заблокировал, сказал — недопустимы контент. Я сказал: «В чем недопустимый? Это специалист с мировым уровнем». И YouTube его потом разблокировал, извинился передо мной, сказал — да. Но первоначально там же робот смотрит. В мире миллиард аккаунтов.

М.Курников― Да, Максим Леонардович, но это и есть цензура, когда что-то блокируется, нет?

М.Шевченко― Нет, там робот по кодовым словам. У Соловьева ничего не блокируют.

М.Курников― Но мы сейчас его уже выносим за скобки.

М.Шевченко― У Соловьева они просто, скорей всего, обнаружили, что его просмотры накручиваются с помощью технологий.

М.Курников― Я не могу поверить, Максим Леонардович, вы выступаете на стороне транснациональной корпорации в ущерб нашей независимости, нашей собственной законодательной базе.

М.Шевченко― Я считаю, что независимость — это когда Владимир Рудольфович Соловьев, человек, с которым я абсолютно не согласен по многим вопросам, но который известный, популярный журналист, реально за счет своей журналистской деятельности, как говорится, приобретает своих подписчиков и свои просмотры. Мне просто непонятно, зачем ему нужны какие-то иные технологии.

Вот у меня, допустим, 700 тысяч подписчиков. Я клянусь вам, ни разу не вложил ни одной копейки в раскрутку. Это все за три года, притом, что я не часто выхожу в эфир и еще что-то делал, или не я вообще выхожу в эфир. Все это как-то происходит.

Друзья, в общем, мне кажется, здесь в смешном виде оказываться не надо. Twitter, YouTube и Facebook — это разные… YouTube — это самый демократичные по контенту ресурс. Просто есть определенные ограничения: расовая ненависть, пропаганда войны, насилие… Даже когда вы просто рассказываете о военном конфликте, осуждая его, у вас ограничена монетизация, например, всегда будет. Просто есть такие правила в YouTube. В тренды не выводится просто потому, что обнаружили незаконную деятельность в связи с этим, я думаю.

М.Курников― Давайте перейдем к другим темам, тем более, что важный приговор был озвучен в Ярославле. Там оправдали, бывших руководителей колонии, в которой избивали и пытали заключенного, но, тем не менее, дали реальные сроки некоторым участвовавшим в пытках. Как вы оцениваете это решение?

М.Шевченко― Что значит, оправдательный приговор?

М.Курников― Те, кто руководили колонией, их в итоге оправдали, что они не виноваты в тех пытках.

М.Шевченко― А тем, кто пытали, дали реальные сроки?

М.Курников― Реальные сроки, да.

М.Шевченко― Я не могу оценивать судебный приговор и утверждать, что начальник колонии виноват. Я не знаю. Это надо изучать материалы дела. Я вообще против таких голословных обвинений и обсуждения таких вещей вообще. Потому что когда речь идет о возможности лишения человека свободы, то тут надо внимательно изучать материалы дела прежде, чем говорить. Вот нельзя сказать: «Я уверен, что они виноваты», потому что это неправильно, или: «Я уверен, что они виновны». Я думаю, что надо разбираться. Я, к сожалению, не изучал материалы дела.

Но, мне трудно представить себе начальника колонии, который не знает, что у него происходит, почему, по каким мотивам заключенных помещают в ШИЗО. Начальник колонии, который не знает, что у него где-то в колонии избивают, пытают или мучают заключенных…

М.Курников― А там была специальная комната, куда их водили.

М.Шевченко― Да, снимая это на видео. Этот начальник колонии как минимум недееспособен, в отношении него должно быть служебное расследование, если он это допускал. Если же не доказано, что он отдавал эти приказы, тогда значит, он их не отдавал, если это не доказано. Но, безусловно, это человек, который несет всю полноту ответственности за то, что на территории вверенного ему учреждения, как они любят это называть, пытали и мучили людей.

Но вина, которая приводит человека к тюрьме, это все-таки насколько иная вещь. Это то что должно быть прямо доказано откровенно. А так, что это вон из профессии, для меня это очевидно по любому.

М.Курников― Еще одна история, которая с актуальными новостями, потом перейдем к чуть более глобальным темам. Вы наверняка слышали еще одну новость из XIX века практически. Проверка полиции началась из-за порванного плаката Путина. Надо ли, действительно, охранять такие символы государства, как портрет президента?

М.Шевченко― Я вспоминаю фильм «Зеркало» Андрея Тарковского. Помните, там Маргарита Терехова прибежала к Демидовой, что она в фамилии «Сталин» перепутала буквы. Не Сталин, а Стулин — там из контекста понятно. И она боится этого. Я думаю, что общий, конечно, маразм… Но там-то хоть как-то было объяснимо такое безумие революционных масс, эпоха, когда огромная масса людей получила доступ к образованию…

Сейчас-то это не процессы насильственной модернизации, хоть какого-то движения вверх для больших масс людей, а это про процессы абсолютной деградации,— деградации системы, деградации государства и деградации общества. Мне кажется, это всё дико.

Ну, путь от судебного иска по целующимся милиционерам, которые были на выставке Марата Гельмана, до срока или чего-то еще за порванный портрет Путина, этот путь система прошла.

М.Курников― Давайте теперь перейдем к более глобальным темам. Вы наверняка следите за тем, как сейчас под контроль азербайджанских властей переходит территория Карабаха. Как, на ваш взгляд, этот процесс проходит, насколько вам больно на него смотреть или наоборот?

М.Шевченко― Я не понимаю ваш вопрос, что значит, больной смотреть?

М.Курников― Там уничтожаются культурные ценности. Видео того, как искореняются церкви…

М.Шевченко― Эти культурные ценности не азербайджанцами уничтожаются.

М.Шевченко: Турецкие войска в Азербайджане, я так понимаю, России там нужны

М.Курников― А кем?

М.Шевченко― Армяне вырубают леса, сжигают дома. Никакие культурные ценности азербайджанцы не уничтожают. Как раз азербайджанцы приходят в Джабраил, другие места, и видят разрушенные, оскверненные кладбища, мечети, в которых пасли свиней и много чего другого. Чего об этом говорить сейчас, если война закончена? Если есть кто-то, кто хочет эту войну длить… Я не хочу эту войну длить. Я лично верю Ильхаму Алиеву, который сказал, что все культурные христианские объекты на территории Карабаха будут защищаться государством Азербайджан.

М.Курников― То есть вам кажется, что эти видео с осквернением церквей — это фейковые видео.

М.Шевченко― Я не могу комментировать видео с непонятными источниками. Мне просто непонятно, каким образом, зачем азербайджанцы будут осквернять церкви, и где они конкретно оскверняют. Если где-то даже такие эксцессы есть, возникают в ситуации боя… всяко может быть, там ненависть между людьми была, ́то же не неизвестно откуда варвары пришли. Люди приходят в села, видят, что могилы, в которых лежат их деды, прадеды — останки выкопаны из земли, могилы разбиты. Почему вы такие видео не вспоминаете? Люди приходят… там озлобление было между людьми достаточно сильное.

М.Курников― То есть ответное такое осквернение церкви — это ответная реакция.

М.Шевченко― Я ничего не знаю ни про какие осквернения церквей. Вы так это представляете, как будто азербайджанцы идут церкви осквернять.

М.Курников― Нет, конечно.

М.Шевченко― Это неправда.

М.Курников― Но когда это происходит, это должно становиться…

М.Шевченко― Даже если это и есть, я уверен… а осквернение мечетей, мусульманских кладбищ…

М.Курников― Точно также…

М.Шевченко― Должно остановиться?

М.Курников― Конечно.

М.Шевченко― Остановится? В Армении заведено это? Это обсуждается армянской общественностью, что они творили на территории Зангелана, Физули, Джабраила и так далее. Дом Полада Бюльбюль-оглы в Шуше, дом его отца и памятник его отцу не видели видео, нет, что сделали с его домом, что сделали с памятником народного артиста Советского Союза?

М.Курников― Понятно, что ни Армения, ни Азербайджан не будут это расследовать. Должна ли Россия в такие вопросы вмешиваться?

М.Шевченко― А вот я считаю, что Азербайджан будет расследовать осквернение церквей. Я почти уверен, потому что Ильхам Алиев публично сказал, что «мы будем защищать христианские памятники на территории Карабаха». Поэтому если такие факты будут, я вот, допустим, почти уверен, что прокуратура Азербайджана может завести уголовное дело по факту осквернения или уничтожения армянской церкви, христианской церкви. А вот с другой стороны будут подобные факты — по факту осквернения азербайджанских на оккупированной территории? Что-то я сомневаюсь в этом, честно вам скажу.

М.Курников― Должна ли Россия здесь вмешиваться как сила, которая должна обеспечивать…

М.Шевченко― Там российские миротворцы находятся с соответствующим статусом. Российские миротворцы, у них есть полномочия, которые описаны этим трехсторонним соглашением. Мне кажется, они будут действовать только в согласии с этом соглашением.

М.Курников― Потому что там проблема в том, что нет еще никакого соглашения подробного. То есть заявлено, что они туда зайдут, но подробности еще никто не озвучил.

М.Шевченко― При этом они уже зашли. И, я видел, есть уже переговорный процесс, и пресс-служба Министерства обороны сообщает, и с азербайджанской стороной есть коммуникация.

М.Курников― Но, в общем, и турецкие войска зашли. Вы, кстати, это приветствуете?

М.Шевченко― Вы обсуждайте другую проблему. Там армяне отступают, там огромное количество мин противопехотных, заминировано всё. Рассыпаны везде мины. Кто карты минных полей передаст азербайджанской стороне? А ведь туда завтра поедут мирные жители, почти миллион человек хочет вернуться на эти освобожденные территории. И что, люди будут рваться, скот на на этих минах будет рваться. Пусть армяне, уходя, передадут карты минных полей, которые они там выкладывали на протяжении 30 лет. Вот этот вопрос надо обсуждать.

Это реальная гибель и смерть населения. Если вы хотите мирный процесс, давайте тогда разминирование.

М.Курников― Все-таки повторю еще раз вопрос: приветствуете вы турецкие войска в Азербайджане?

М.Шевченко― Турецкие войска в Азербайджане, я так понимаю, России там нужны, потому что если туда не зайдут турки, то туда зайдут французы. Вот французы там точно никому не нужны — ни России, ни Турции. А если будут там российские войска и будут турецкие на азербайджанской территории — и это суверенное право Азербайджана абсолютно: хот турецкие, хоть китайские, хоть марсианские войска — ни у кого Азербайджан спрашивать не должен. Потому что территория Азербайджана не является никакой территорией конфликта. И суверенное государство Азербайджан само вправе принимать решение о том, какие войска, какие советники могут находиться не его территории.

Напомню, что российские миротворцы находятся на территории Азербайджана. Нет никакой территории государства Карабах. Это территория республики Азербайджан. Поэтому уже на территории Азербайджана находятся российские военные с согласия Азербайджана, ведь Азербайджан мог довести до конца эту войну, до полного, скажем, освобождения своей территории. Он предпочел мирный проект. Поэтому Россия заинтересована там в турецких миротворцах, координационном центре. Если там не будут турки, русские, значит, там будут французы и американцы. Это уже никому не надо.

М.Курников― Прервемся на новости и после этого продолжим.

НОВОСТИ

М.Курников― Продолжаем говорить с Максим Шевченко, журналистом. И мы в перерыве начали говорить уже о Турции, я поэтому повторю этот вопрос: Насколько союз Путина и Эрдогана — это надолго, и насколько это серьезно?

М.Шевченко― Это не союз, а это стратегическое партнерство.

М.Курников― А какая разница, объясните?

М.Шевченко― А это разница серьезная. Союз подразумевает совместные действия, союз подразумевает как бы сформулированные и связанные договором общие интересы и общие цели. Цели у России и у Турции… стратегическая цель одна — у Турции точно есть такая цель, у Эрдогана, по крайней мере, у Путина, я не знаю, есть ли она — освободиться от удушающей хватки Запада. Турция была в таком положении после 18-го года, когда турецкая республика была оккупирована англичанами, войсками Антанты, когда были турецко-греческие войны, когда значительная часть Турции была поделена между Францией и Англией на так называемые подмандатные территории Османской империи.

М.Шевченко: Сущность Российской империи быть цепным псом Запада и нападать, отжирать куски от исламского мира

И Турция была, собственно, выкинута из статуса большой империи в страну второго мира. Ну, какая-то турецкая республика, которой позволено после войны играть роль такого антисоветского буфера на южном фланге НАТО. Хотя Турция сам не хотела никакого конфликта с НАТО, потому что именно благодаря Московскому договору 20-го года и Красскому договору 21-го года, Турция прошла весь XX век без исконного для себя военного конфликта с Россией. Вот в XX веке Турция не воевала с Россией в образе Советского Союза. Это очень важный момент. Потому что так-то вообще Российская империя, будучи…

М.Курников― Может быть, кстати, потому, что она стала гораздо более западной страной.

М.Шевченко― Нет, потому что сущность Российской империи быть цепным псом Запада и нападать, отжирать куски от исламского мира. Это Российская империя была руководимая германской династией…

М.Курников― Империя-крестоносец?

М.Шевченко― Ну да, в каком-то смысле вы правы совершенно, да. Как говорится, таскать каштаны из огня сначала для Австро-Венгрии, потом для Британии, потом для Франции и так далее. Все эти войны с Турцией, они в целом были объективны, но носили, в общем, такой характер.

М.Курников― Но вам не кажется, что Эрдоган как раз ведет Турцию от ататюрковской Турции в другую сторону?

М.Шевченко― Нет, наоборот, вы не понимаете. Он развивает эту линию Ататюрка. Ататюрк умер в 30-е годы. Поэтому еще не факт, что Ататюрк прямо так уж стремился вступить в НАТО, доживи он до 40-х, 50-х годов. Я совершенно не исключаю, что Кемаль Ататюрк скорее пошел бы по пути движения неприсоединения, потому что у него с Советским Союзом особенных конфронтационных не было моментов. Он прекрасно понимал, что Турецкая республика возникла как суверенное государство именно благодаря позиции Ленина, Сталина, которые именно инициировали Карсский договор, и эти границы признали, допустим, Анкару, как новый национальный субъект на территории Турции.

М.Курников― Но я на всякий случай напомню, что партия Ататюрка выступает против Эрдогана сейчас, это оппозиция.

М.Шевченко― Мы говорим не о том, что сейчас. Это демократическая оппозиция внутри Турции. Короче, у Турции есть национальный субъект, есть стратегия. Турция понимает, она почти выбралась из-под колониального давления. Вот Турецкая экономика мощная, она удивительно развивается. Через Босфор строятся какие-то мосты. В обход Босфора строится канал, вокруг которого дискуссия ведется. Мэр Стамбула выступает против. Канал в обход Босфора строится. Мегапроекты страна способна решать.

Теперь посмотрим на Россию. Россия — страна, которая является оккупированной, которая просто является собственностью Запада, который через своих, как говорится, власовцев, которыми полна правящая элита, просто руководит, эксплуатирует эту порабощенную и подавленную территорию. Стратегическая задача России — выбраться из-под колониально оккупационного режима Запада, который возник после 91-го года.

М.Курников― Я не понимаю, как оккупационный режим воюет, простите меня, с Грузией, вводит войска на Донбасс, забирает Крым.

М.Шевченко― Это игры. Потому что Запад, он не однороден. Вам кажется, что Запад он один…

М.Курников― Мне так не кажется. И мне не кажется, что Запад захватывал Россию.

М.Шевченко― Это всё делается в интересах разных, разные группы внутри российской власти имеют партнеров в разных группах мировых элит. Идет такая шахматная игра, но цельного вектора на восстановление национального суверенитета и независимости мы не видим. Мы иногда о нем мечтаем, догадываемся. Мы думаем, а вдруг у Путина есть или у Патрушева есть. Мы не видим этого.

М.Курников― Так вот вводить товарища майора на лекцию, чтобы там не было прозападных идей — это есть та самая борьба НРЗБ?

М.Шевченко― Вы заблуждаетесь. Все, что способствует деградации интеллектуальной, всё, что уничтожает советскую высочайшую систему образования, всё, что уничтожает всякого рода свободу, размышления, мысли, примитивизирует, — помогает превращать Россию в колонию.

М.Курников― Максим, простите, советское гуманитарное образование было свободным?

М.Шевченко: Россия — страна, которая является оккупированной, которая просто является собственностью Запада

М.Шевченко― Да, оно было великолепным.

М.Курников― Но оно было свободным?

М.Шевченко― Вы там могли изучить всё что угодно. Да, Борис Александрович Рыбаков был свободным историком. Борис Александрович Рыбаков думал и хотел…

М.Курников― Но он должен был работать в рамках марксистской концепции.

М.Шевченко― Были определенные нюансы, был определенный маразм, когда надо было работы по археологии неолита все равно сопровождать цитатами Маркса. Но все это имело уже в 70-е, 80-е годы достаточно ритуальный характер, поверьте. За рамками этого работал академик Масов в Средней Азии, работала экспедиция в Гнездово, которая то опровергала, но не опровергала норманнскую теорию. Работали и находили берестяные грамоты в Новгороде. Работала даже, по-моему, из Ленинграда экспедиция в Ираке в Месопотамии

Был огромный масштаб исследований. Была академия наук, был Институт востоковедения, в котором был огромный, великолепный научный потенциал.

М.Курников― Это все было, я разве спорю. Меня удивляет тезис, что это было свободным.

М.Шевченко― Да не важно, свободным, не свободным…

М.Курников― Ваш тезис.

М.Шевченко― Потому что свобода — это была уже, знаете, не сталинская такая дискурсивная тюрьма. Это уже совсем иное было. Да, это имело огромный потенциал науки, развития. Сегодня идет не рамочное ограничение, как в советское время, а сознательная примитизвизация всего — научной мысли, образовательной мысли и так далее.

Я хочу вернуться к геополитике. Поэтому я лично мечтаю о той российской власти, которая будет действовать не для того, чтобы понравиться республиканцам, демократам или еще кому-то, а действовала в интересах наших народов. И поэтому отношения с Турцией… Вот чего так Путин обрадовался, на мой взгляд? Потому что это, по крайней мере, диалог равных партнеров по статусу. Перед Турцией не надо заискивать, с Турцией можно спорить, с Турцией можно соглашаться, но это равные региональные державы.

Турция более независимая, чем Россия, более развитая, чем Россия, более сильная потенциально, более цельная, чем Россия, с национальной идеей, которой нет у России. Потому что там не политтехнологи это выдумывают, а так само развитие турецкой нации создает национальную идею.

Здесь ничего этого нету, но хотя бы так. Ну ладно. Поэтому я приветствую турецко-российский диалог. Считаю, что это шанс для тех, кто реально хочет в России освободиться от удушающего колониального, оккупационного западного режима и реально выстраивать свой собственный курс не в интересах Америки, не в интересах Европы, не в интересах Лондона, не в интересах транснациональных спекулянтов, а в интересах нормальных, реальных, геополитических интересов нашей страны. В интересах нашей страны кооперация с такими державами, как Турция, Иран, Пакистан.

М.Курников― Так они вот и вводят законы те самые, о которых мы говорили в самом начале, против транснациональных корпораций, утверждая свое законодательство выше их правил.

М.Шевченко― Я тоже хочу… Нет, серьезно, против Гугла, поверьте, это комедия. Вот это итальянская комедия просто-напросто. Это пародия вообще на законодательство — эта попытка напрыгивать на Гугл. Это вообще необъяснимая для меня вещь. Эти люди настолько просто не понимают. Они хотя бы Дудя пригласили, он бы им лекцию прочитал бы в Государственной думе, если уж ладно, они Шевченко не доверяют или еще кому-то. Есть же люди, которые разбираются в этом во всем. Они что, с ними не могли посоветоваться, прежде чем в смешное становиться положение?

Я говорю не об этих нюансах, я говорю о стратегическом курсе. Россия должна искать партнеров в этой попытки выбраться из-под колониального наследия XX века. Поверьте, в XXI веке это будет главное стратегическое движение многих народов Турции, России, более мощной Индии и так далее.

Колониализм, который подразумевает, что Запад — это центр мира, а всё остальное — приложение к Западу, никуда не девался. Он будет приобретать новые формы — либеральные, демократические, если надо, более жестокие. Напомню, что именно американские демократы залили кровью Югославию, Ирак и много чего другого. Поэтому борьба с империализмом важная вещь. Но тяжело с ним бороться, когда российская власть — это просто приложение к западному империализму.

М.Курников― При этом, простите, риторика по внешнеполитическим вопросам у нее такая же, как у вас.

М.Шевченко― Да это всё ерунда абсолютно. У Николая II тоже была риторика патриотическая. А жил он на французские и на английские кредиты. И русское мясо бросал в огонь Первой мировой войны за французские и английские деньги. А уж риторика — «хозяин земли русской». Очевидно, если ты хозяин, ты будешь продавать землю русскую любым мерзавцам, любым спекулянтам в Париже, Лондоне или Вашингтоне. Я так не считаю. Я считаю, что русские народ и другие должны стать хозяевами своей страны. И тогда мы увидим… У нас нет поводов для конфликта с Турцией, потому что Турция не хочет нас превратить в приложение к себе, а Европа хочет, и Запад хочет. Это и есть наш исторический враг главный.

М.Курников― Очень коротко. Как вы относитесь к идее, что Владимир Путин, таким образом, с Арменией, не поддержав ее, не вступившись за нее, наказал Пашиняна, наказал Армению за выбор в пользу Пашиняна?

М.Шевченко― Это чудовищная примитивизация вообще всей этой трагической ситуации. На самом деле Карабахский конфликт был инструментом со стороны Запада контролировать важнейший стратегический Кавказский регион. То, что Карабахский узел развязался — не мирным путем, к сожалению, хотя предложений была масса со стороны России: Путин предлагала, Медведев предлагал, платформа Медведева была, я помню, Лавров предлагал — всё это блокировалось…

М.Курников― То есть это не наказание Пашиняна, на ваш взгляд?

М.Шевченко: Колониализм, который подразумевает, что Запад — центр мира, никуда не девался

М.Шевченко― Ну, Пашинян — это никто в этой ситуации, поймите. Прекращение карабахской проблемы развязывает руки. В частности, вот Зангезурский транспортный коридор через территорию Армении из Азербайджана в Нахичевань — это что такое? Для России, для вас это возможность сесть на поезд в Москве и на поезде доехать до Дамаска, например. Вы об этом не задумывались?

М.Курников― Я пока воздержусь. У вас осталось буквально 10 секунд Вопрос: а Навального они тоже в интересах Запада травят?

М.Шевченко― Это совсем другая ситуация. Это просто внутренние политические разборки. Навального точно так же как травят, так и поддерживают. По-прежнему нет ответа на вопрос, кто дал приказ главному врачу находящегося в коме Навального, чего главврач не имел права делать, отправить в Германию.

М.Курников― Максим Шевченко был в эфире радиостанции «Эхо Москвы». До свидания!