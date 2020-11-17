А.Плющев― Здравствуйте! У микрофона вновь Александр Плющев. У нас в «Особом мнении» из какого-то уж совсем далекого далека Демьян Кудрявцев, поэт ныне. Добрый вечер, Демьян!

Д.Кудрявецев― Добрый вечер!

А.Плющев― Да, мы с некоторой задержкой, поэтому потерпите чуть-чуть. С чего хотел я начать эту программу. Пока буквально она готовилась, подошли новые законопроекты. Здесь сегодня они целый день идут. И про какие-то немного поговорим.

Один из них касается проведения митингов. Тут самое интересное, конечно, это то, что, во-первых, фактически уже никто ничего особенно не стесняется, и практически даже согласование митинга как таковое не фигурирует в законе. Во-вторых — это самый главный привет, в том числе, и мне — пикетные очереди не будут признаваться одиночными пикетами, то есть о них нужно будет подавать уведомление. Ну, фактически уведомление на одиночный пикет, если люди решили сменить друг друга.

Что думаешь по поводу того, что началась осенняя такая активность?

Д.Кудрявецев― Саша, если честно, ничего не думаю. Если тебе запрещено есть вообще, то с какой стороны разбивать яйца, не имеет особого значения на самом деле. Мы знаем, что на самом деле эти законы никогда не выполняются, в том числе, самой властью. Когда ей надо провести митинг в поддержку какой-нибудь инициативы «Единой России», все документы готовятся задним числом, причем, как бы загодя, за две недели до события, которое… НРЗБ

А.Плющев― Происходит то, что я и предполагал — проблемы со связью. Демьян, отключай видео.

Д.Кудрявецев― НРЗБ Разрешают все равно, в том смысле, что они проходят явочным порядком. Если размер повода такой, который нельзя избежать, власть делает вид, что этих законов не существует. Помните «прогулку писателей», помните первые дни Хабаровска и так далее?

То есть на самом деле власть запрещает не митинги, а слабые митинги. А сильные митинги власть не может запретить. И единственный вывод отсюда: нужны сильные митинги. И, как мы понимаем, митинге же не для того, чтобы просто сказать. Они для того, чтобы что-то потребовать. И, действительно, если вы требуете застенчиво, мнетесь, держите в руках бумажку о разрешении, то вам можно и не разрешать. Чего суету-то городить? А если требуете так, что не разрешить вам нельзя — то, что вы требуете, то, как следствие и митинг вам запретить нельзя тоже.

А.Плющев― На это можно посмотреть и, может быть, с насколько иной стороны. Получается, что согласованных митингов вообще больше не будет существовать, кроме как провластных. Соответственно, те, кто идет на несогласованные мероприятия, мероприятия могут быть только несогласованными, и в последующем, через какое время, даже как участники хабаровских протестов, через 100 с лишним дней должны быть готовы к преследованиям.

Д.Кудрявецев― …За 20 лет даже тебя они умудрились завести собственный способ разговора. Согласованных митингов не бывает. У нас порядок не согласования, а уведомления. И на самом деле согласованных митингов не было никогда, их продолжает не быть. И раньше их не было, потому что их было не надо, теперь их нет, потому что их невозможно согласовать. Какая тебе разница, справа мы смотрим на эту конструкцию или слева?

Но вообще общий принцип такой: люди, которые запрещают НРЗБ антивластных указов из тех, которые могут быть.

А.Плющев― Подобные вещи провоцируют революцию, потому что вынуждают людей, не оставляя им другого выхода и, соответственно, они идут на какие-то меры, в том числе, революционного характера, видимо, так. Я просто перевожу…

Д.Кудрявецев― Если нельзя пожаловаться на пьяного соседа, остается только мордобой.

А.Плющев― Тут еще одна инициатива была, но на этот раз пока это не облечено в форму закона. Теперь еще хотят расширить понятие «иностранный агент» теперь и на предвыборную историю, на предвыборную кампанию. Теперь у нас хотят сделать кандидата-иностранного агента, а также кандидата, аффилированного с иностранным агентом. Вот, мне кажется, издалека это особенно должно прекрасно смотреться.

Д.Кудрявецев― На самом деле это смотрится издалека и в перспективе симпатично. Помните, когда они вводили в первый раз иностранный агент, они апеллировали к западному опыту и говорили: «Ну, а что такое иностранный агент? Просто название. Мы же ничего не запрещаем. Если вы иностранный агент, то дальше вы можете делать всё то же самое, что остальные, а люди пусть сами решают». Это был их главный аргумент. Сейчас уже выясняется, что НКО-иностранному агенту, например, нельзя получать государственные гранты…

Д.Кудрявцев: Я не вижу, безусловно, людей, которые могли бы возражать Рамзану Кадырову

Мне нужно надеть маску, потому что это очень строго. Я зашел случайно в общественное пространство, в котором у меня потребовали маску. Маски у меня не было, поэтому я покинул общественное пространство, пока мы с вами разговаривали.

Так вот потом выяснилось, что иностранный агент не может получать помощь от российского государства. То есть, образно говоря, если ты иностранный агент, то будь еще более иностранным, не будь взвешенным агентом — немножко таким, немножко сяким, — а будь еще более иностранным.

Потом выяснилось, две недели назад были такие новости, что иностранные агенты не могут снимать помещение у определенных институций и инстанций. Они должны как-то… НРЗБ. Именно для НКО, участвующем в политической деятельности, придумали, что если ты даже деревья сажаешь на иностранные деньги, то ты не иностранных агент, ты просто так.

Поэтому, что мы можем сказать про это? Когда вам говорят, что какой-то закон принимается просто для информирования граждан, вам врут. По этому закону рано или поздно вас будут сажать. И расширение этого закона — это фаза перед его углублением. Вот сейчас будет больше иностранных агентов, а потом иностранные агенты будут сосланы подальше. Зная логику развития системы можно не комментировать ее какие-то частности. Это всегда будет одинаково.

А.Плющев― Прошу прощения за, может быть, надоевший оборот, но, с другой стороны, эта комиссия Совета Федерации по предупреждению иностранного вмешательства в наши дела, она уже несколько раз выдвигала разные инициативы, связанные с иностранными агентами, в том числе и физических лиц, хотели назначать иностранными агентами и так далее. И пока во всяком случае на частный уровень не спустилось. И, может быть, это напоминает скорее изображение бурной деятельности на фоне всеобщего угара патриотизации, нежели реальную какую-то задачу по выяснению врагов народа. Нет, как ты думаешь?

Д.Кудрявецев― Одно другому не мешает. Если мы составляем какие-то списки просто так для составления зарплаты, рано или поздно придет человек, который этими списками воспользуется. И это происходило во всех авторитарных и тоталитарных режимах и непонятно, почему это не будет происходить у нас. Будет стопроцентно. НРЗБ.

Второе, что важно. Запрос на патриотическую деятельность НРЗБ. А просто так — принтер.

Д.Кудрявцев: Россия — это корпорация. В ней есть люди, зарабатывающие деньги, и есть пиар-департамент, из 450 клерков ГД

А.Плющев― Дема, к сожалению, тебя достаточно плохо слышно. Не мог бы ты сменить локацию немного?

Д.Кудрявецев― Да, расскажи какую-нибудь новость, а я за эту секунду перебегу и сменю локацию.

А.Плющев― Хорошо. Какую же вам новость рассказать? Да вот из срочных, например, которые здесь приходят с соответствующими пометками на экраны мониторов информационных агентств: «Президент Молдовы Игорь Додон принял решение вернуться на пост главнейшей в стране Партии социалистов после проигрыша на выборах президента. Об этом глава республики сообщил во вторник в своей странице на Фейсбуке. «В ходе прошедших дискуссий я с благодарностью принял предложение Республиканского совета Партии социалистов вернуться на должность лидера партии», — вот что сказал Додон.

Еще приходят новости, связанные со смертью Романа Виктюка. Выражают соболезнование. «Виктюк обладал уникально манящим стилем и делал все через высшие чувства», — так, в частности, сказал Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей России».

Возвращаемся в программу. И где у нас Демьян Кудрявцев, здесь ли?

Д.Кудрявецев― Да, я здесь.

А.Плющев― Надеюсь, всё будет дальше нормально. Но, с другой стороны, это как-то символично, что про иностранных агентов вот так, через пень колоду с трудом узнаваемо. Что-то в этом есть все-таки, есть какой-то стиль.

Д.Кудрявецев― Абсолютно. Я считаю, что просто иностранным агентам надо отключать связь.

А.Плющев― Да.

Д.Кудрявецев― Был такой прекрасный анекдот — вот как вы к этому относитесь, не утяжеляет ли это? — был такой прекрасный анекдот в советское время про то что «А вы на въезде красный флаг видели?» Зачем огораживать каждую дырку и обсуждать каждый закон, если мы видели на въезде каждый флаг?

Поэтому я одно могу сказать в утешение мне и вам: это временно.

А.Плющев― А вот насколько временно? Собственно, и жизнь наша временна, как известно. Хотелось бы понять, эти временные понятия соотносимы друг с другом?

Д.Кудрявецев― Да, над удлинением жизни мы должны работать, безусловно. Заниматься спортом, хорошо питаться, бросать курить и сохранять себя до того момента, который, тем самым приблизив, когда маятник качнется назад, и весь паноптикум и цирк, который устраивают сегодня депутаты Государственной думы и вдохновляющая их администрация президента, наконец, станет нашим прошлым и перестанет быть нашим настоящим.

А.Плющев― А как ты думаешь, почему он не воспринимается как цирк, во всяком случае, большинством.

Д.Кудрявецев― Воспринимается, конечно. Он воспринимается так людьми, его инициировавшими, потому что настоящая идеология, настоящая политика, настоящее движение делается по воле сердца. А ведь эти клоуны получают зарплату. Значит, соответственно, они-то знают, что они на работе, поэтому нет, я абсолютно уверен, что все понимают, что это такое разделение ролей. Существуют люди, которые воруют наше с вами будущее в виде наших с вами денег, профукивают нашу с вами нефть, точнее, уже ваши, потому что, чтобы я не мог так сказать, меня лишили гражданства, но тебя еще нет, поэтому твою нефть профукивают. И есть другие люди, которые создают вокруг этого огромную дымовую завесу под названием «Так и надо». Россия — это же корпорация. В ней есть такие люди, которые зарабатывают деньги, и есть другие люди, которые называются пиар-департамент. Этот пиар-департамент состоит, в частности. из 450 клерков Государственной думы.

А.Плющев― То, что ты говоришь сейчас, ужасно перекликается с тем, что Обама написал в своей книжке. Он там написал про Путина. И сегодня все обсуждают — она только вышла.

Д.Кудрявецев― То, что я говорю, ужасно вне зависимости от того, перекликается это с Обамой или нет.

А.Плющев― Я не сказал, что ужасно, я сказал, что ужасно напоминает. Хотя, конечно, ужасно. И вот, в частности, он там характеризует Владимира Путина как такого, одновременно вроде и главу правительства — там он был одно время главной правительства, — в то же время главу корпорации и какой-то воровской шайки — ну, я так, близко к тексту — что-то такое среднее. Даже приехавший сюда Обама это дело успел как-то прочухать. Видимо, не так скрывают.

Д.Кудрявецев― На самом деле, корпоративное государство или корпоративистское государство — это просто очень изученная в мире модель. Она много раз была в Латинской Америке, она была в Африке. На самом деле и в Германии она была, причем я имею в виду не только Третий рейх. Безусловно, и до этого элементы корпоративного государства казались людям эффективным способом управления. В самом корпоративном государстве не обязательно объединение властей и лишение людей определенных гражданских прав, это не обязательно в минус полный, чем, собственно говоря, руководствуются многие наши политики. Вот вы-то точно помните в 92-м году, после путча все обсуждали, что нужен русский Пиночет, потому что казалось, что только лишение некоторых свобод остановит воровство. Потому что существуют страны, в которых это таким образом удалось: сначала остановить свободы ради модернизации и мобилизации, а потом постепенно свободы вернуть. Это, собственно говоря, была идея, по которой даже Путину не сопротивлялись, не так сопротивлялись, потому что очень устали от того, что кажется, что государство не модернизируется.

Д.Кудрявцев: Власть запрещает не митинги, а слабые митинги. А сильные митинги власть не может запретить

Другой вопрос в том, что русский путь всегда особый. Свободы отняли — воровство не прекратилось — свободы не вернули. Поэтому ну да. Так тоже бывало.

А.Плющев― Возвращаясь к разговору о том, что всё, кажется, идет к тому, что как оно на самом деле, так люди и стали называть. Вот если митинг разрешенный, то и будет разрешение. А теперь вот какая история. В Государственной думе полномочный представитель президента Гарри Минх сказал депутатам, которые не согласны с изменениями в Конституцию, чтобы они сложили свои полномочия. В ходе обсуждения там был документ о неприкосновенности президентов, и несколько депутатов не поддержали его. «Я вам предлагаю: не нравится Конституция — закрывайте вы эту работу, идите на улицу, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий», — отреагировал Минх.

То есть в моей голове это как-то непредставимо: представитель президента, другой ветви власти вроде бы в нижней палате парламента, пусть даже формально не подчиняющимся ему депутатам, говорит такие вещи. Я, честно говоря, не думал, что такой день настанет. Но вот, он здесь.

Д.Кудрявецев― Да перестань, это полная ерунда на самом деле. Подумаешь! Неизвестно кто сказал неизвестно что.

А.Плющев― Неизвестно кому.

Д.Кудрявецев― Да, и неизвестно кому. Значения это никакого не имеет. Более того на самом деле в нормальной политике так тоже может быть. Они не зависят друг от друга. Он же не может их уволить. Он с ними спорит. Например, депутаты Государственной думы против президента, а он им говорит: «У президента есть поддержка народа. Сложите свои полномочия». Они ему говорят: «Да мы сейчас сами твои полномочия сложим». Это же нормальная политика. Люди спорят между собой. Важно не то, что он говорит, важно то, зачем он говорит. Говорит он это принимая закон о неприкосновенности президента на срок после его полномочий, причем неприкосновенности такой, при которой бывший президент может публично есть детей в телевизоре, вот просто резать на кусочки. «А пятого, помятого спасет Чулпан Хаматова».

Д.Кудрявцев: Когда говорят, что закон принимается просто для информирования граждан, вам врут

Вот что ему важно, то есть речь идет не о поправке в Конституцию на самом деле, речь идет об оскорблении законодателей в момент обсуждения персоналистского закона — вот это поразительно, хотя тоже ничего поразительного в этом нет, мы уже давно перешли эту стадию поразительности. Но я вам больше скажу — знаете, каждый раз я повышаю градус, — я с ним согласен. Единственным достойным поведением депутата Государственной думы сегодня, если он не согласен с тем, что происходит, является сложение мандата.

А.Плющев― В общем, даже получение мандата являлось сомнительным с этой точки зрения, если посмотреть, уж сложение — наверное.

Какой-то день сегодня, когда сбрасываются все маски. Не то чтобы день, наверное, это такое время…

Д.Кудрявецев― Да ты что! Я в магазин не могу зайти без маски. Наоборот, все надевают маски. Сплошной маскарад вокруг — клоуны…

А.Плющев― В некотором смысле да, в другом смысле и нет. Вот сегодня уже, например, «Новая газета» написала — была публикация Znak.com до этого и так всё время люди пишут в Телеграм-каналах о том, — что власть постепенно передается по наследству, что всё больше и больше детей тех, кто ныне во власти или однокурсников Владимира Путина, которых тоже, в общем, воспринимают как власть, даже если они не занимают никаких ответственных постов, — всё больше и больше детей назначают на ответственные должности. Это у нас тоже перестали стесняться этого дела? Почему этот процесс принял такие, я бы сказал, широкомасштабные формы?

Д.Кудрявецев― Все-таки до этого они еще не закончили школу, трудно их было назначить. Просто поколение пришло, наконец, закончило школы, некоторые даже университет, и теперь их можно назначить. Все-таки не вопрос законодательных или каких-то других ограничений. Ну, просто нельзя посадить за стол человека, который ниже стола. Нужно детское кресло убрать и вот теперь, когда есть настоящее кресло, он уже сидит за столом. Ну, а куда бы вы хотели, чтобы они пошли, ну вот правда?

А.Плющев― То есть они ждали, пока дети повзрослеют, а так бы и раньше назначили.

Д.Кудрявецев― Конечно. У кого дети были повзрослее, они и давно там сидят. Я фильм смотрел — ты знаешь, я специалист по сериалам,— который называется «Эмили в Париже». Очень миленький, глупый, но местами смешной. В общем, я не знаю, советую я или нет, но важно другое. В главной дебютантской роли этого сериала на протяжении всех серий невероятной красоты девушка. И только когда ты заканчиваешь сериал и начинаешь писать о нем, ты только узнаешь, что она дочка Фила Коллинза. Вот так сразу — бац! — и главная роль в сериале. А чем, объясните мне, сын Патрушева хуже?

А.Плющев― Не знаю. Мне кажется, даже лучше во многом.

Д.Кудрявецев― Лучше, конечно.

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А.Плющев― Не знаю, как насчет роли в сериале, а как глава банка, конечно.

Д.Кудрявецев― Он все-таки сначала был директором банка и только потом стал министром.

А.Плющев― Да, да. Через 4 минутки буквально мы продолжим с Демьяном Кудрявцевым через океан перекрикиваться.

НОВОСТИ

А.Плющев― В «Особом мнении» у нас сегодня Демьян Кудрявцев, поэта. Некогда мы его представляли как медиаменеджера, между прочим. И вот сейчас медиаменеджер, можно сказать, в отставке, на пенсии, в прошлом, как угодно. Я хочу как раз немного о прессе поговорить. Коллеги, которые работали в газете «Ведомости», сегодня запустили сайт официально VTimes и продолжают это дело.

Как ты смотришь на их перспективы и что думаешь о нынешней газете «Ведомости»?

Д.Кудрявецев― О нынешней газете «Ведомости» я ничего не думаю, потому что очень мало у меня объема как бы возможностей, валентности в голове, и от каких-то дум надо отказываться и я отказываюсь думать о сегодняшней газете «Ведомости». О VTimes я тоже пока ничего не думаю, но желаю ребятам всяческих успехов, потому что и рынок и политическая ситуация одновременно очень трудные для этой работы, практически невыносимые. И я надеюсь, что у них получится что-нибудь. Потому что именно сочетание в каком-то смысле этого очень трудное. Потому что обычно в трудные политические моменты как раз медиа востребованы, и та пресса новостная и политическая, востребована.

Собственно говоря, когда начался коронавирус, трафик и «Ведомостей» и «Эхо Москвы» вырос в два-три раза. Но экономическая ситуация и экономическая в целом, связанная с изменениями индустрии, привела к тому, что это не помогло зарабатывать деньги, а только привело к тому, что они упали.

Поэтому у ребят впереди труднейший путь, в котором я желаю им, как впрочем, и другим начинаниям нового медиа — они не единственные, кто сейчас это делает — огромного успеха, потому что как бы у них не получилось, сам факт попытки работает на читателя.

А.Плющев― Вот смотри, как интересно получается: каждый раз, мне кажется, когда пропадает какое-нибудь СМИ и начинается какой-нибудь падеж скота на этом поле, каждый раз думаешь, что больше ничего не получится, будет только хуже. А, тем не менее, возникает какой-нибудь новый коллектив РБК в свое время или потом какой-нибудь The Bell или вот теперь VTimes, или какой-нибудь «Проект» и так далее. Почему до сих пор не додушили?

Д.Кудрявецев― Это та же причина, по которой советская власть не додушила магнитофонные записи. Очень трудно душить мелкое. Как бы измельчение — это реакция среды на атаку. Просто убить гиппопотама, носорога, хотя тяжело, но понятно хотя бы, где он находится, и гораздо сложнее убить каких-нибудь вертких маленьких животных. И в данном случае фраза «Так мы скоро до мышей… (нецензурно)», она, собственно и является симптомом и залогом того витка эволюции, на котором мы находимся. Очень трудно эффективно бороться с партизанщиной. И это как бы прекрасная зависть. Я не умею быть партизанщиной, но именно поэтому медиа, в которых я работаю или работал, или задача которых моя была вырастить их, падали быстрее, чем те люди, которые надеется с тем, что они справятся с более мелкими, с более приспосабливаемыми формами жизни. До конца это нельзя будет убить до конца, потому что они удовлетворяют главную потребность человека — потребность человека знать. Она никуда не денется.

А.Плющев― Сегодня еще одно издание «Проект», исследования которого мы здесь временами обсуждаем или читаем их, он сегодня объявил о краудфандинге. Вообще, краудфандинг ныне в путинской России способен поддерживать хоть какие-то издания, может быть, не очень большие. «Проект» небольшое совсем издание?

Д.Кудрявецев― Может быть, я не знаю. Я не высоко ценю то, как сегодня устроен краудфандинг. Как ты знаешь, я много лет занимаюсь благотворительностью еще вместе с Антоном Носиком и после. Видишь у меня в Фейсбуке часто, я надеюсь, про это. И у меня свои представления о том, как должен быть устроен краудфандинг. Ни одно медиа его, с моей точки зрения, правильно не делает. С другой стороны, кто я, чтобы учить их жизни?

Я не верю в не в невозможность собрать этих денег, я не верю в это как делаемо, как инструмент создания настоящих, защищенных длинных сущностей. Как раз собрать денег иногда можно. Помнишь 28 миллионов рублей, который собрал The New Times и так далее? В людей наших, которые дают деньги, я верю очень. В журналистов я верю очень, а в журналистов, которые пытаются стать медиаменеджерами и им кажется, что они знают, как краудфандить, как управлять бизнесом и как тратить эти собранные деньги, я не верю совсем. Но считается, что не моего ума это дела, потому что им виднее, они на передовой. Дай бог, чтобы я ошибся.

Д.Кудрявцев: Я не высоко ценю то, как сегодня устроен краудфандинг

А.Плющев― Только я хотел сказать, что ужасно демотивирующе для жертвователей звучит, но тут Демьян Кудрявцев сказал, что верит в людей, которые могут скинуться деньгами.

А вот нашими же деньгами Следственный комитет оплатит чтение Телеграм-каналов и прочих соцсетей о себе. Они там госзаказ разместили, госзакупку на то, чтобы ряд Телеграм-каналов — они выделили прямо такие (забавно, среди них «Беспощадный пиарщик» есть, всякие соцсети): два Твиттера Навального — два! «Как магнитофон отечественный — два». Соответственно, будут читать о Следственном комитете, о Бастрыкине и докладывать им. Мне кажется, очень хорошее начинание. И, мне кажется, надо и другим ведомствам тоже прямо через государственные закупки это делать о себе.

Д.Кудрявецев― А они и так это делают. Просто в государственных закупках это написано так, что ты еще не научился это считывать. Какая-нибудь деятельность и в конце: и получение обратной связи, мониторинг реакции населения… и так далее — вот это именно оно и есть. Это просто Следственный комитет у нас организация прямая, она как бы не чурается этого всего.

Так как раз интереснее другое, с точки зрения всего этого мониторинга. Есть такое место, называется Тыва.

А.Плющев― Туда любит ездить Путин в гости.

Д.Кудрявецев― Да. А еще Нарусова — член Совета Федерации от этого места. То есть это такое как бы гибридное государство, в котором Путин, Шойгу, многонациональная республика и мать Ксении Собчак. Так вот там, например, приняли закон, который запрещает использовать слова «Тыва» и «Тыва» в медиа без разрешения администрации субъекта.

А.Плющев― Правильно.

Д.Кудрявецев― То есть ты говоришь: «Какое прекрасное место, наша Тыва!» — но разрешение забыл получить. И тебя сразу укатывают кода на три. Но совершенно непонятно, куда тебя укатывают. Ведь за тридевять земель от Тывы тебя должны досылать в Москву или в Японию.

А еще другой вопрос, что они должны узнать, что ты похвалил Тыву без разрешения, поэтому к этому закону у них есть мониторинг нелегального упоминания Тывы.

А.Плющев― Шикарная инициатива, мне кажется, отличная.

Д.Кудрявецев― Я считаю, что нельзя масштабировать на все регионы Российской Федерации.

А.Плющев― Ну, и саму, собственно, РФ в целом тоже…

Д.Кудрявцев: Обычно в трудные политические моменты как раз медиа востребованы, и пресса, новостная и политическая

Д.Кудрявецев― Упоминать нехорошо, согласен.

А.Плющев― Без разрешения-то, да. Продолжим культурные исследования, потому что мы уже из области, мне кажется, прессы идем в область культуры, конечно.

Кадыров побывал на каком-то развлекательном детском объекте. И там ему не понравилось, что стены разрисованы героями Марвел. Честно говоря, мне тоже не очень нравится. Но, в общем, он сказал, что вместо них надо героев Чечни.

Но самое интересное даже не в этом культурном столкновении, а то, что инвесторы это детского культурного центра — это в Курчалое было, — он отказался заменить изображение персонажей киновселенной Марвел, в частности, человека-паука. Но сказал, что «мы не будем героями Чечни заменять. Сказками, национальными легендами еще туда-сюда, а фотография нашего главы республики, наших героев в детском развлекательном центре, я думаю, что нам это не нужно». Что мы видим: столкновение двух культурных систем или бунт в отдельно взятой Чеченской республике?

Д.Кудрявецев― Нет-нет, это не столкновение культурных систем и не бунт ни в коем случае. Ты просто не понимаешь, это соревнование лести идет. То есть, например, он говорит: «Лучше чеченские герои», а тот говорит: «Рамзан Ахматович, ну как же так? В смысле прямо на стенах, на известке святые лица? А дети будут что? НРЗБ или что-нибудь нарисуют сверху». Вот человек-паук. Вот они в него, например, кинут мячиком — нет никаких проблем. А если они кинут мячиком в героя Чечни Ямадаева, например? Или я не знаю, кого. Это же нехорошо.

Поэтому я уверен абсолютно — я хочу защитить владельца этого игрового центра, — что он не имел в виду ни в коем случае спорить. Он пытался оградить такую как бы прямую, наивную, честную идею президента Чечни от грубой реальности, с которой она может столкнуться. Я не вижу, безусловно, людей, которые могли бы возражать Рамзану Кадырову и сам ни в коей мере не являюсь таким человеком, ну, правда? Зачем это делать?

А.Плющев― Солидаризируюсь с Демьяном Кудрявцевым Напомню, что в 20 часов вас ждет программа «В круге Света» и тема там: «У Молдавии женское лицо». По Zoom будет Владимир Соловьев, но не то, о котором вы могли подумать — главный редактор сайта «Дождя» и Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник Центр постсоветских исследований ИМЭМО РАН. В 21 час — «Статус» с Екатерина Шульман. Ведет программу Максим Курников. И в 22 часа — «Кейс», эксперты программы — Юлий Гусман и Юрий Кобаладзе. Ведет Нино Росебашвили.

А я благодарю Демьяна Кудрявцева, который из далекого далека все-таки смог пробиться к нам в программу «Особое мнение». Спасибо, Демьян, до свидания!