А. Плющев― Здравствуйте. В программе «Особое мнение» у нас сегодня экономист Сергей Алексашенко. Добрый вечер.

С. Алексашенко― Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели.

А. Плющев― Я не знаю, как у наших слушателей, зрителей, но вот я когда слушаю программы с Сергеем Алексашенко на нашей радиостанции, я все время думаю, зададут вопрос про доллар рано или поздно. И вот сам попал в эту ловушку. Потому что обещают аналитики Сити-банка, что доллар может пасть на 20%, если вакцина получит широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост. Действительно ли это так по вашим оценкам?

С. Алексашенко― Честно говоря, я такого доклада еще не видел.

А. Плющев― Блумберг со ссылкой…

С. Алексашенко― Надо четко понимать, что отчет Сити — это курс доллара по отношению к другим мировым валютам.

А. Плющев― Именно.

С. Алексашенко― То есть евро, швейцарского франка. Английскому фунту. И вообще рубль тут ни при чем. Доллар может ослабевать, вот на самом деле последние полгода, наверное, ослабевал по отношению к евро и процентов на 10-15 ослаб. К рублю получилось все наоборот. К рублю он укрепился. Поэтому то, что происходит с долларом на мировых рынках – это одна история. А то, что происходит рубль/доллар – прямая зависимость от цены на нефть. Поэтому чего бы там ни писали аналитики Сити, если вы хотите знать курс рубль/доллар – смотрите на цену на нефть. И вам все сразу станет ясно. Что касается доллара на мировых рынках, то мне кажется, что сейчас трудно давать определенный прогноз, потому что никто не понимает, как будет складываться бюджетная и денежная политика США в ближайшие год-полтора. С одной стороны экономика американская отскочила сильно, но количество потенциальных точек напряжения в секторах, связанных с обслуживанием населения, туризм, гостиницы, рестораны, кафе, авиакомпании, малый бизнес – там 20-25% компании закрыты. Экономическая активность в этих секторах сильно ниже докризисных. И все понимают, что из этого положения экономике стартовать очень тяжело. Потому что фискальные пакеты помощи, которые принимались весной – они закончились. Новый пакет согласовать не смогли. Сейчас пересменок то, что называется сезон «хромой утки» когда президент Трамп точно совершенно будет думать, как ему войти в историю. И конечно, ни на какие договоренности с демократами по поводу очередного фискального бюджетного пакета помощи не пойдет. Когда придет президент Байден в Белый дом, у демократов, скорее всего, не будет контроля над сенатом. Соответственно тоже их идеи не пройдут. И если американская экономика не начнет в большом количестве поддерживать свой бюджет, не начнут печатать деньги для поддержки бюджета, то я не очень понимаю, почему доллар должен ослабеть. Мне кажется, прогноз, вакцина появилась, соответственно вакцина «Пфайзера», «Модерны» — сказали, что у них очень высокая эффективность. Соответственно почти 95%. И это означает, что в течение 21-го года все развитые страны: Америка, ЕС, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония – все получат свою вакцину. То есть в этих странах уже про ковид если нельзя будет забыть, то, наверное, можно будет как-то более спокойно относиться к экономической деятельности. Никаких локдаунов там, наверное, уже не будет. А при прочих равных условиях американская экономика и эпидемия росла быстрее всех, и я не знаю, почему она должна расти медленнее, чем европейская или японская. Поэтому у меня, честно говоря, нет ощущения, что на мировых рынках доллар будет ослабевать. Я смотрю внимательно аналитические прогнозы разных экспертов — мнение 50 на 50. Один говорит, что доллар будет ослабевать, другой говорит, что доллар будет укрепляться.

А. Плющев― То ли ослабеет, то ли укрепиться. Как известно.

С. Алексашенко― Да, собственно говоря, кто-то из них точно окажется прав.

А. Плющев― Почему рынки отреагировали на появление новости о вакцине Пфайзер прилично. О вакцине Модерны – средне. И все новости, связанные с российской вакциной игнорируются рынком.

С.Алексашенко: Жизнь меняется. Россия должна клятвенно оставаться в рамках подписанных международных договоров, – нет

С. Алексашенко― К российской вакцине в мировом сообществе, в развитом мире относятся очень и очень скептически. Потому что в отличие от вакцины «Модерны» и «Пфайзера» и «Астразенека» и даже китайской вакцины – про российскую вакцину очень мало напечатано материалов. Очень мало информации, на основании которой специалисты могут оценить, как она работает, какие эффекты, результаты испытаний. И соответственно возникает степень недоверия, потому что ну как, привыкли, что российские власти часто врут. Также считается и здесь. А потом, насколько пока понятно, российские власти заявили, что вакцина зарегистрирована, хотя она не прошла третий этап испытаний. Теперь выясняется, что зарегистрировать ее зарегистрировали, а произвести ее не могут. То есть пока российская фармацевтическая промышленность не может произвести в большом количестве даже для себя. Даже для населения России. И уже говорят о том, что она будет производиться в Бразилии, где большие мощности. В Южной Корее. Там для своих нужд. Что будет в России – не очень понятно. А дальше возникает вопрос: правда ли, что появление российской вакцины, предположим, что она работает, что она такая же эффективная – радикально изменит положение российской экономики. Что она, у нас с 13-го года практически 7 лет растет со скоростью меньше 1% в год. Вот что теперь появится вакцина и наша экономика рванет ну хотя бы 3,5% в год. Этого же никто не ждет. Тогда почему рынки должны реагировать. То есть вакцина сама по себе, да, конечно, для людей, для граждан хорошее решение. Спасение от эпидемии. Но с точки зрения экономики эффект будет минимальный.

А. Плющев― Еще чуть-чуть о коронавирусе. У нас продлили удаленку для школьников, студентам сказали готовиться к онлайн сессиям. Вы в разных странах бываете и видите там антикоронавирусные меры. Как по-вашему, то, что делают сейчас российские власти – это действенно или нет?

С. Алексашенко― Александр, давайте говорить честно, что все страны, которые столкнулись с коронавирусом, пытаются как-то смягчить нагрузку на свою систему здравоохранения и уменьшить количество смертей. Они все делают примерно одно и то же. Они все ограничивают работу баров, ресторанов, кинотеатров, они ограничивают походы в школы, работу курортов. Торговые центры. В Украине, наверное, ввели такое понятие как «карантин выходного дня», когда всю неделю торговые центры работают, магазины работают, кинотеатры. С полуночи с пятницы на субботу и до полуночи с воскресенья на понедельник все основные центры, куда ходят люди — они закрываются. То есть практика показывает, что попытка или предотвращение массового скопления, не очень хорошее слово, но сбора людей в одном месте – это единственный пока действенный инструмент для предотвращения распространения эпидемии. В конечном итоге понятно, что вирус передается от человека к человеку. И чем более кучно люди общаются, чем больше их, условно говоря, на один квадратный метр или на 10 квадратных метров, тем выше шансы у всех нас заболеть. Поэтому я не могу сказать, что действия российских властей как-то сильно отличаются от того, что делается в других странах. Но единственная новация, я такого нигде не встречал, но опять, может быть, где-то есть – приказ мэра Собянина, что 30% должны работать на удаленке. Почему 30, а почему все в каждой компании должны работать на удаленке. То есть какая-то не очень логичная мера. А так все остальное никаких особых реакций не вызывает.

С.Алексашенко: К российской вакцине в мировом сообществе, в развитом мире относятся очень и очень скептически

А. Плющев― А что скажете по поводу предложения. Сегодня объявили, что правительство запускает приложение, которое позволит мониторить социальную активность граждан и соответственно их контакты на предмет возможного заражения коронавирусом. Оно на базе Андроид и Эппл, на платформах Эппл и Гугл разработано типа на импортной основе. Вроде бы обещают, что никаких личных данных воровать не будет. А будет только исключительно предупреждать, не пересеклись ли вы с кем-нибудь, кто сдал положительный тест на коронавирус.

С. Алексашенко― Это то, что называется трейсинг. То, что во многих странах сделали еще весной. Опять непонятно, почему Россия это сделала так поздно. Хотя очевидно, что это единственный, у всех у нас у большинства есть смартфон в кармане, общаются между собой, фиксируют, кто мимо кого прошел на маленьком расстоянии. И соответственно, если кто-то из тех людей, с кем вы пересекались, шли встречным курсом и не дай бог находились на расстоянии меньше полутора метров – то телефон скажет, что вы знаете, такого-то числа вы пообщались с пятью людьми, которые заболели коронавирусом. Это сигнал, чтобы вы сходили и сделали тест. Там подождите 4-5 дней, потому что инкубационный период, но это помогает с точки зрения выявления очагов и выявления распространителей болезни. Понять, откуда пришел вирус, кто является его носителем, условно говоря, откуда приехали. Если мы выясняем в результате этого трейсинга 10 человек являются распространителями и все они прилетели на одном самолете из Танзании, куда летает российский Аэрофлот. То очевидно, что и всех остальных пассажиров неплохо было бы проверить. Этот трейсинг — абсолютно нормальная форма защиты нас самих. Поэтому я к этому отношусь нормально. Я повторю, считаю, что давно надо было делать.

А. Плющев― Достаточно странно, что это произошло не весной. А ближе к зиме. Скажем так. Потому что некоторые думают, что уже эпидемия должна вот-вот закончиться. Вакцина на подходе. Чего запускать приложение.

С. Алексашенко― Это правда. Я сегодня видел очень интересный график. Что количество инфицированных идет вверх в развитых странах. А количество разговоров на тему коронавируса в социальных сетях резко уменьшается. То есть по сравнению с весной, когда был пик, раз в 10, наверное, уменьшилось количество вообще общений, количество упоминаний этой темы. Мне кажется, что есть определенная усталость у людей, нежелание обсуждать плохие новости. Я понимаю, что в какой-то мере такая страусиная политика. Я об этом не буду говорить и значит этого нет. Но что поделать. Людям хочется верить во что-то хорошее, в лучшее, не обсуждать неприятности.

А. Плющев― Давайте обсудим исключительно приятные новости из ГД. Они прямо сейчас поступают с пометкой «молния». Есть такой человек Клишас и он говорит, что в ГД внесен закон в исполнение поправок в Конституцию, разрешающий действующему президенту вновь претендовать на два президентских срока. кроме того, в ГД внесен законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента человеку, имевшему ранее иностранное гражданство или вид на жительство. Кроме того, кандидат в президенты должен проживать постоянно на территории России не менее 25 лет. Это все последствия того, что было принято поправка к Конституции. Голосованием.

С. Алексашенко― Это правда, особенно в том, что касается права Владимира Путина еще два раза избираться. Это прямое следствие поправок к Конституции. Я не помню, были ли в поправках проживать 25 лет и нельзя было раньше иметь иностранное гражданство. В принципе и сегодня нельзя президентом избираться, если у тебя есть иностранное гражданство или вид на жительство. Значит, даже ты отказался, то все равно ты уже не имеешь права. А дальше вопрос, условно говоря, Алексей Навальный сейчас живет, восстанавливается в Германии, два месяца, три, полгода – вот это означает, что у него 25-летний срок прервался. А вообще, если человек слетал в командировку хотя бы на три дня за границу, он живет постоянно 25 лет в России? Мне кажется, ничего удивительного с одной стороны в этом нет, а с другой стороны все эти российские законы понятно, что написаны для нынешнего политического режима. Для того чтобы не дай бог оппозиционеры, те, кто не согласны с нынешним курсом, случайным образом не проникли в избирательные бюллетени. Но у меня нет сомнений, что как только Владимир Путин уйдет с исторической сцены – то все эти законы достаточно быстро исчезнут. На них перестанут обращать внимание. Сегодня они носят избирательный характер.

С.Алексашенко: Если человек слетал в командировку хотя бы на три дня за границу, он живет постоянно 25 лет в России?

А. Плющев― Я и хочу спросить относительно другого законопроекта, который чуть раньше был принят сегодня. О неприкосновенности президентом, который приняли в первом чтении. А это зачем? Там очень интересно получается, что им по этому законопроекту разрешено убивать после окончания срока, и прочие преступления совершать. Совершенно непонятно, зачем это делается.

С. Алексашенко― Ну как зачем. Нужно же облизать начальника со всех сторон. Нужно сказать, что никаких страхов у него быть не должно.

А. Плющев― А у него они сразу исчезнут от этого.

С. Алексашенко― Из всего, что мы знаем о Владимире Путине — человек он мнительный и боязливый. То есть он опасается мести, последствий. Очевидно, что для любого, он мало, чем отличается от остальных диктаторов, которых в мире десятки. Если не сказать сотни. И понятно, что у него в голове есть развилка. Сидеть в кресле до смерти как Л. И. Брежнев и из кремлевского кабинета сразу на кремлевскую стену или на Ваганьковское кладбище, Новодевичье. Не знаю, куда там решит. Или все-таки уйти в отставку в тот момент, когда ты решишь, что у тебя сил нет, желания нет. Драйва нет. То есть эта развилка. И соответственно, если он внутренне для себя решает, что я уйду сегодня, не принимаю никакого решения, он же постоянно говорит, что да, конечно я уйду, но время не пришло. Может быть когда-то, соответственно его волнует вопрос его личной неприкосновенности. Неприкосновенности членов его семьи. Отсутствие наказаний. Ты смотри, вот если вдруг ты царь-батюшка, захочешь отказаться от престола, то с тобой ничего не случится. Мне кажется это все зависит от того политического курса, той политической ситуации, которая будет в стране после того, как действующий президент уйдет с политической сцены. Кстати, Дмитрий Медведев все-таки моложе Владимира Путина, я думаю, что ему предстоит испытать на себе все прелести того момента, когда этот закон отменят. И если не дай бог обнаружится, что Дмитрий Анатольевич где-то нарушал закон, то ему придется ответить по всей строгости революционных законов.

А. Плющев― Я именно поэтому и спросил. Неважно, есть такой закон или нет, как мне кажется, судьба бывших президентов в нашей стране зависит исключительно от тех, кто находится у власти. И неважно, какие законы были приняты до этого. У нас отменят запросто.

С.Алексашенко: Путин — человек мнительный и боязливый. Он опасается мести, последствий

С. Алексашенко― Я бы сказал, даже не стал сводить исключительно к нашей стране, судьба президентов зависит от того, каким курсом пойдет страна после него. То есть если мы посмотрим на Южную Корею, которая до 80-х годов была очень жесткая военная диктатура. После чего был переход к парламентской демократии, и 4 президента подряд, которые правили и уходили после выборов, сели в тюрьму за коррупцию. Просто страна в какой-то момент решила, что она не только переходит к гражданской форме правления, демократии западного типа. Но она еще начинает бороться с коррупцией на высшем политическом уровне. Так получилось, 4 президента подряд сели в тюрьму. Потом как-то президенты перестали брать взятки и перестали садиться в тюрьму. Поэтому это все зависит от двух вещей: каким образом будет смена президента, то есть понятно, что если Владимир Владимирович будет сидеть в кресле пожизненно, то ему ничего не угрожает. То есть после того как уйдет с поста президента. Потому что он уйдет уже в мир иной. А если он передаст власть, как Лукашенко начнет применять силу против оппозиции, то конечно, расклады могут быть иные.

А. Плющев― Еще одна тема. Комиссия Совета Федерации (это еще не закон, только предложение) по защите суверенитета предлагает внести в законодательство кандидатов иностранных агентов и кандидатов, аффилированных с иностранными агентами. Сегодня большой пакет предложений приняли. Я вытащил оттуда, раз мы про выборы говорим, кандидатов иностранных агентов. Это что и зачем? У нас разве иностранные агенты могут быть кандидатами в принципе?

С. Алексашенко― Я тоже начал думать, мне кажется, что по российскому законодательству иностранный агент – это юридическое лицо. Это какая-то организация.

А. Плющев― У нас же речь была о том, чтобы физических лиц начать признавать.

С. Алексашенко― Вот. Я сейчас судорожно пытаюсь вспомнить, все-таки там же было что-то, но не уверен, что этот закон принят.

А. Плющев― Пока дело не дошло. До признания дело не дошло.

С. Алексашенко― А тогда идея красивая. Кандидатов иностранных агентов, что называется, не пускать, вопрос только, что их нет. Свято место пусто не бывает. Как только появится запрет на включение иностранных агентов в избирательные списки, тут же физические лица станут иностранными агентами. Или скажут, вот если ты работал в организации, которая является иностранным агентом, значит, автоматически являешься иностранным агентом. А если, не дай бог, с ней общался, участвовал в конференции, какого-нибудь Левада-центра или подписан на получении информации от Левада-центра, вот если ты получаешь от них, подписался и на твою почту приходит рассылка от Левада-центра, то ты автоматически распространяешь материалы иностранного агента. Значит мы тебя тоже записываем в иностранные агенты. Это все вопрос трактовки.

А. Плющев― Продолжим на эту и многие другие темы с Сергеем Алексашенко программу «Особое мнение» буквально минуты через 4 после кратких новостей и рекламы. Я лишь напомню, что в 19 часов «Особое мнение» поэта Демьяна Кудрявцева. В 20 – «В круге Света»: у Молдавии женское лицо. И в 21 час – «Статус» с Екатериной Шульман.

НОВОСТИ

А. Плющев― Это «Особое мнение». Мы остановились на кандидатах и иностранных агентах. Кандидатах, аффилированных с иностранными агентами. Это законотворчество комиссии по защите суверенитета. Против кого вообще это может быть направлено? Против кого угодно или какой-нибудь определенной группы лиц?

С.Алексашенко: ЕСПЧ это либо черное, либо белое. Здесь нет середины. Это многостороннее соглашение

С. Алексашенко― Александр, все законы, которые ограничивают гражданские права и свободы в России, они носят избирательный характер. Потому что если их применять прямо, тупо и в лоб. Помните, был закон, что блогер, у которого 3 тысячи подписчиков – должен зарегистрироваться.

А. Плющев― Да, классный был.

С. Алексашенко― Хорошо быстро сообразили года через 3, наверное, что это невозможно. Ну и отменили. Потом было решение

А. Плющев― Некоторые зарегистрировались.

С. Алексашенко― Тем более. Просто мне кажется, что все эти законы пишутся на случай, была бы статья – а человек найдется. Или был бы человек – статья найдется. По принципу, что если нужно кого-то, вот составили список 500 человек, 500 российских оппозиционеров или тысяча. И поставили им цель, что всех нужно не допустить до выборов. И давай. Сначала мы принимаем за особо тяжкие преступления. О’кей, вычеркнули 10 человек. Потом мы принимаем за административные правонарушения. Вычеркнули 110 человек. Потом мы включаем статью – аффилированные с иностранными агентами, что совершенно не очень понятно, что это такое. Один раз Левада-центр позвонил, ты ответил на вопрос – вот уже вроде как аффилирован. Ты им помогаешь работать. Ну и так далее. Мне кажется, что сказать против кого, вот эти законы принимаются, чтобы можно было вычеркнуть из избирательных списков любого. Иванова, Петрова, Сидорова. Плющева, Алексашенко. На любого человека должно быть основание, чтобы его не пустить в избирательный бюллетень.

А. Плющев― Мы с вами известные иностранные агенты, чего уж там. А в США приняли закон, который известно, против кого направлен. Акт Родченкова о борьбе с допингом повсеместно. То есть о преследовании употребляющих не только на территории США, соревнования если проводятся где угодно с участием американских спортсменов. Всё, если человек уличен в употреблении допинга – он преследуется по американским законам. Как это оцените?

С.Алексашенко: Клишас и Крашенинников запросто могут прописать статью в Конституции и быстренько внести изменения туда

С. Алексашенко― Жесткое решение. И, честно говоря, я бы сказал, что это чревато разрушением системы мирового спорта мне кажется. Потому что риск того, что на каких-то соревнованиях с участием американского спортсмена, представьте себе, что есть Олимпиада и там есть один единственный американский спортсмен. И есть 10 тысяч спортсменов из других стран. Это соревнование с участием американских спортсменов? — вроде как да. А после этого начинается, что любого, кто употреблял допинг, его могут посадить в американскую тюрьму и соответственно миллион долларов штрафа. И его могут преследовать по всей территории земного шара, могут объявлять в розыск, выписывать ордеры. И со странами, с которыми есть соглашение. Их арестовывать. Мне кажется это такой жесткий подход. Посмотрим. Мне кажется, что американцам правда, надо начать бы с самих себя и у себя включить в эти списки НХЛ, НБА и так далее. Потому что они очень хитро вычеркнули свои ключевые спортивные лиги из этого списка. Потому что они не являются участниками всемирного антидопингового агентства. Посмотрим, как это закон будет работать. Я думаю, что его ожидает судьба закона о 3 тысячах подписчиков у блогеров.

А. Плющев― Посмотрим. Есть еще несколько тем. В частности вдова Александра Литвиненко обратилась с ЕСПЧ с требованием, чтобы Россия выплатила ей 3,5 миллиона евро компенсации за мужа. Насколько перспективно. Она еще требует увязать это отравление с отравлением в Солсбери.

С. Алексашенко― Я не очень понимаю, насколько это можно через Европейский суд по правам человека оценить. Насколько я знаю, практика ЕСПЧ — ты должен сначала пройти все инстанции в российских судах. Я не слышал, чтобы в российских судах вдова Литвиненко проходила эти иски. Возможно это так. Посмотрим. И если она прошла все процедуры, которые установлены Европейским судом, то вполне вероятно, что могут признать, если сочтут ее права нарушенными и вскроют то дело, которое рассматривалось в английском суде и примут решение, что да, Россия виновата. Россия отравила и более того, известно, кто отравил. Там вряд ли такая сумма будет выплачена. Но какая-то существенная компенсация может быть

А. Плющев― То дело, о котором вы упоминаете. Оно же какое-то хитрое было. Такое как бы гражданское производство, по-моему так называется.

С. Алексашенко― Это судебный процесс был гражданское производство. На самом деле вся предварительная фаза. Все расследование и все процедуры рассмотрения доказательств было как в нормальном суде. В этом отношении материалы этого гражданского суда я думаю, будут приняты материалы судебного разбирательства или судебного следствия в ЕСПЧ.

А. Плющев― То есть можно, опираясь на это дело, что-то отсудить в Европейском суде.

С.Алексашенко: Запрет массового сбора людей в одном месте – единственный способ предотвратить распространение эпидемии

С. Алексашенко― Да. Если пройдены все инстанции в российских судах. Потому что это иск против России, соответственно от районного суда и дальше до Верховного суда дойти. И когда тебе откажут – только тогда подавать в ЕСПЧ.

А. Плющев― Но у России есть еще теперь такая хитрость внутри страны законодательная, когда можно не признавать решение иностранных судов, если они типа противоречат Конституции.

С. Алексашенко― Это правда. Такое есть. Но мы же сейчас обсуждаем, может ли…

А. Плющев― Я уже к тому, насколько это перспективно в плане, даже если ЕСПЧ примет решение в плане получения денег.

С. Алексашенко― Мы не знаем точного ответа на этот вопрос. Но вот насколько я понимаю, Алексей Навальный регулярно получает из российского бюджета те суммы, которые ЕСПЧ ему приписывает. Недавно был подсчет, что он лет за 6-7 больше 200 тысяч евро получил компенсации по решениям ЕСПЧ. Поэтому если Навальному платят, то почему вдове Литвиненко ни заплатить. Правда. Если тем более сумма будет не 3,5 миллиона, а предположим, 35 тысяч евро. Это же не 50 млрд. Вот эта статья опять избирательная, она сразу дает российским властям основания подумать. Стоит ли связываться с ЕСПЧ по поводу суммы в 35 тысяч евро. Не стоит. Давайте лучше заплатим.

А. Плющев― Так будет и дальше? Россия будет и дальше платить по судам ЕСПЧ исправно, если они будут небольшие и будут ее устраивать. Или рано или поздно все-таки Россия как это часто говорят, угрожают, вообще откажется от участия в Совете Европы, соответственно в суде.

С. Алексашенко― Такой риск существует. И сказать, что это не случится никогда, что Россия никогда не выйдет из Совета Европы и все время будет выполнять решения ЕСПЧ, наверное, таких смельчаков не очень много. Но пока Россия держится и мне кажется, что если степень жесткости или степень авторитарности российского режима останется на этом уровне, мне кажется, что российским властям проще выполнять решения ЕСПЧ. Тем более что значительная часть этих решений носит не политический характер. А основные иски подаются по достаточно давним делам, о которых мы даже не знаем и никогда не слышали.

А. Плющев― Зачем России как государству вообще ЕСПЧ в принципе?

С. Алексашенко― Назвался груздем – полезай в кузов. Россия в свое время вступила в Совет Европы, а участие в Совете Европы требует признание юрисдикции ЕСПЧ. Возможно, что сейчас в Кремле считают, что когда-то сделали ошибку. Ну может быть это и так. Но Россия приняла на себя такое обязательство. Россия же много международных договоров подписала. И принимала всякие разные обязательства. Договор об ограничении стратегических вооружений.

С.Алексашенко: Пока никто не понимает, как будет складываться бюджетная и денежная политика США в ближайшие год-полтора

А. Плющев― Мой вопрос скорее о том, почему не отказывается. Вот договор об открытом небе же отказываются потихоньку.

С. Алексашенко― Это сейчас американцы выходят из него. И Россия думает, что делать с этим договором дальше, соблюдать его или нет. О ракетах средней дальности. Жизнь меняется. Сказать, что Россия должна клятвенно оставаться в рамках всех международных договоров, которые она подписала – нет. Президент Трамп показал на примере НАФТА, северо-американской зоны свободной торговли, что, ребят, прошло 25 лет с тех пор как мы подписали соглашение. Экономика поменялась, мир поменялся. Давайте мы передоговоримся. И назовем эту зону по-другому. Выяснилось, что ничего страшного. Сначала на него все камни кидали, вот, все разрушает. Выяснилось, что ничего не разрушил и достаточно быстро конструктивно договорились. Поменяли совсем ничего. Поэтому я не являюсь таким, не стою на позиции, что раз один раз подписал договор, то ты не можешь поднять даже вопрос о том, что его нельзя поменять или изменить. Ситуация меняется. Ну вот с ЕСПЧ это либо черное, либо белое. Здесь нет середины. Это многостороннее соглашение, и договориться о том, чтобы изменились его условия, чтобы все страны оставались в Совете Европе, в Парламентской ассамблее. Но при этом ЕСПЧ никакой юрисдикции бы не имел. Мне кажется, что с точки зрения Европы ЕСПЧ это очень важный инструмент. Это высший суд, защищающий права человека. На всем европейском континенте. И европейцы очень ценят это учреждение. И с уважением к нему относятся. И никому в голову не приходит ставить под сомнение результаты тех решений, которые там принимаются. Россия может либо выйти совсем, сказать, что, знаете, мы решили, что теперь границы Европы проходят не по Уральским горам, а по западной границе РФ. И поэтому Россия теперь не является Европой. И поэтому мы по формальным основаниям, по географическому признаку выходим из Совета Европы. Я считаю, что сенаторы Клишас и Крашенинников запросто могут прописать какую-нибудь соответствующую статью в Конституции и быстренько внести изменения туда. Пока не все помнят, какие изменения были в Конституции, какие нет.

А. Плющев― Сегодня вышла книжка Барака Обамы. Не видели еще выдержки из нее?

С. Алексашенко― Нет, не успел.

А. Плющев― Там относительно Путина интересные пассажи есть. В том числе сатирический и публичный образ маскулинности был выработан с дотошностью подростка из Инстаграм, – пишет Обама про фотосессии Путина. Ваше мнение, как вы думаете, выпустят ее здесь без купюр или нет?

С. Алексашенко― Выпустят. Мир не перевернется. Это книжка, по-моему, 770 страниц. И будет стоить она тысячи полторы рублей. Купит явно не много. Всех, кого интересуют цитаты про Путина – они смогут в течение двух недель получить в полном объеме через Google Translate перевести и говорить: а вот Обама про Путина сказал это, называл его желтым земляным червяком. И пожирателем дохлых ящериц.

А. Плющев― Спасибо большое. Благодарю Сергея Алексашенко, экономиста, который был сегодня гостем программы «Особое мнение». Спасибо, до свидания.

С. Алексашенко― До свидания.