А. Соломин― Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы». Сегодня гость программы «Особое мнение» — политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Аркадий Юрьевич, я вас приветствую.

А. Дубнов― Алексей, день добрый.

А. Соломин― Я напомню, мы вещаем не только по радио, но и в Ютуб-канале «Эхо Москвы» и на канале «Эхо Москвы» в Яндекс-эфире. Также можете присылать вопросы на номер +7-985-970-45-45. Аркадий Юрьевич, большую долю посвятим, все-таки, так или иначе, событиям вокруг Карабаха. Сегодня турки внесли в парламент указ об отправке военнослужащих в Азербайджан. У вас есть понимание — что это такое? Это все-таки приверженность договоренностям или нет?

А. Дубнов― Во всяком случае, пока мы не можем сказать, что это выход за пределы договоренностей. Дело в том, что, вот Песков сегодня прокомментировал, что в Москве воспринимается как происходящее в рамках договоренностей о размещении мониторингового центра на территории Азербайджана. Как было сказано: не примыкающего непосредственно к территории Нагорного Карабаха. По моим данным этот мониторинговый центр будет располагаться в городе Барда к северу от Нагорного Карабаха.

А. Соломин― Это не территория Нагорного Карабаха.

А. Дубнов― Это территория непосредственно Азербайджана. Как мы могли сказать материкового Азербайджана. Тот самый город, который однажды подвергся атаке армянских военных. И там если понимать то, как это видят из Москвы, должен быть этот центр, где должны быть азербайджанские наблюдатели военные. Которые, не выходя за пределы Азербайджана, будут оттуда средствами радиолокационными и прочими другими следить за ситуацией в Нагорном Карабахе. Где миротворческие силы России уже развернуты.

А. Соломин― То есть дронами.

А. Дубнов― Эти все детали сейчас в данном случае, уже третий день идут переговоры военных дипломатических делегаций России и Турции в Анкаре. На очень высоком уровне. Насколько я знаю, с нашей стороны возглавляют, участвуют на уровне зам. министров обороны, иностранных дел, спецслужб. Где оговаривается формат участия турецких военнослужащих, наблюдателей в этом мониторинговом центре. Турки очень настойчиво, и подчеркивали это, требуют своего присутствия буквально чуть ли ни в Нагорном Карабахе. На что наши отвечают что нет, этого не будет. И до сих пор последовательно отвергали эту возможность. Песков ее еще раз подтвердил. Но я не уверен, что это будет окончательно так, как хотели бы в Москве. Турки ведут свою линию достаточно агрессивно и последовательно. И они могут, например, потребовать, вы правильно сказали — беспилотниками, дронами отслеживать ситуацию в Нагорном Карабахе. Но мне кажется и здесь россияне не согласны будут с этим вариантом. Их он не устраивает, потому что он, что называется, входит в компетенцию российского наблюдения, российского режима присутствия в Нагорном Карабахе. Так что это очень болезненный, очень щепетильный момент. Который еще не отработан.

А.Дубнов: Турки требуют присутствия чуть ли ни в Карабахе. Наши отвечают нет. Не уверен, что будет окончательно так

А. Соломин― Это и есть те самые нюансы, о которых говорит пресс-секретарь президента.

А. Дубнов― Когда он говорил «нюансы» — их можно было понимать так, эта тема не присутствовала о решении о мониторинговом центре, но переговоры Путин и Эрдоган ведут постоянно по многу раз в день или как-то еще. Эта тема может всплыть. Эти переговоры имеют свои нюансы. Вот эта оговорочка – она дорогого стоит. Я думаю, что эти нюансы станут известны буквально на днях, если не в ближайшие часы.

А. Соломин― Пропадает связь у нас немножко. Я хотел уточнить, какие юридические возможности у Турции есть физического там присутствия. Кроме того, что договорились на 3-4 стороны. Армения, Азербайджан, Россия и Турция. Миротворцами же они не могут войти туда, правильно я понимаю? Без согласия Армении.

А. Дубнов― Да. Без согласия Армения совершенно точно они туда войти не могут.

А. Соломин― Но хотят.

А. Дубнов― Конечно, хотят. Даже если бы хотела Россия, чего нет, Россия не может позволить себе покушение на свои там полномочия. А если говорить действительно субстантивно, то вообще появление турок, тем более военных на территории Нагорного Карабаха, статус которого не определен, де-факто им сегодня управляет армянская Нагорно-Карабахская администрация. Хотя формально мы понимаем, что это территория Азербайджана. Появление там турок, я бы сказал, громкий скандал. Это возвращение для армян, армянского мировосприятия ко временам турецкого геноцида. Они очень боятся, вообще говоря, турок. И тут очень тонкие материи, которые ни Москва, ни тем более Ереван допустить не могут. Я не думаю, что это вообще было бы возможно с точки зрения истории этого конфликта. Это скандал.

А. Соломин― Кому, как вам кажется представляется все-таки армяне проиграли эту войну? Азербайджанцам или туркам?

А. Дубнов― Есть третья сторона, которой они проиграли. Они себе ее проиграли. К сожалению, они проиграли во многом себе, вводя в заблуждение и значительную часть наблюдателей и мира. Потому что многие все-таки исходили из того, что армяне достаточно подготовленные для того, чтобы вынести серьезное военное сражение с Азербайджаном. Но если смотреть с точки зрения военного опыта, то конечно, это было безусловное поражение в войне с Азербайджаном, который поддерживался Турцией. И как утверждают, очень важная деталь – при поддержке иностранных наемников. По моим данным апропо, в сторону скажу, что в эти дни, чуть ли ни вчера спецслужбы российские и военные должны были передать турецким властям свои свидетельства о присутствии на стороне Азербайджана иностранных наемников. Это делается, видимо, достаточно деликатно, чтобы не возникало шума. Но этим самым Анкара должна, что называется, понимать, что в Москве есть эти свидетельства, о которых откровенно говорил и Нарышкин, глава СВР и Путин. Они это делали достаточно обтекаемо. Не называли страну, на стороне которой воюют эти наемники. Но всем было понятно, что речь идет о наемниках со стороны тюркского альянса. Кроме того, есть данные, что около 230 тел наемников из Сирии были отправлены в места, откуда они были посланы и там уже их захоронили. Я не могу сейчас ссылаться на конкретные свидетельства, но такие данные у меня есть.

А.Дубнов: Появление там турок — громкий скандал. Это возвращение для армян ко временам турецкого геноцида

А. Соломин― А что это дает России? Она предъявляет доказательства Турции, которая, судя по всему, и отправила туда наемников. И что она может достичь этим?

А. Дубнов― Это достаточно серьезный аргумент в соревновании с такой региональной супердержавой, которая якобы с одной стороны борется против терроризма, а с другой стороны способствует проникновению потенциальных террористов в зону Южного Кавказа. Где они могут угрожать сопредельным странам. В том числе России.

А. Соломин― То есть просто публично назвать Эрдогана пособником террористов. Только для этого.

А. Дубнов― Если называть вещи своими именами, то почему бы и нет. У нас с Турцией весьма многофакторные отношения на разных степенях свободы и уровнях власти. И в политическом отношении, конечно, это аргумент, который должен немножко утихомирить амбиции Эрдогана. Так вот о чем мы говорили, я ушел немножко в сторону про наемников.

А. Соломин― По поводу того, кому проиграла войну Армения.

А. Дубнов― Да. Так вот, конечно, война была проиграна в силу того, что Армения воевала технологически тем уровнем вооружений, который отвечал десятилетиям прошлого. То есть как всегда генералы говорят, обычно выигрывают прошлые войны. Так вот армяне думали, что они будут выигрывать… прошлые войны, но в силу небогатого ресурса у Армении, чтобы покупать современное вооружение, которое им приходило только из России, у азербайджанцев было очень современное оружие. Сейчас не буду говорить, но понятно, что война такого следующего поколения, когда она выглядела бесконтактной. Никаких рукопашных боев не было, была стрельба артиллерией, но самое главное, что была совершенно беспроигрышная война на уничтожение живой силы с использованием беспилотников. Причем атакующих беспилотников, беспилотников еще и камикадзе. Которые сами отправлялись в один полет и сами падали и убивали. Они видели живую силу, взвод, артиллерийский расчет. Они его атаковали и это было совершенно чудовищно. И вот так Армения потеряла очень много. Это правда. Они сами признавали. Когда они запросили российское вооружение, помощь, она была оказана. Но по моим данным она была несравнима с помощью, которую оказывала Турция. Закупалась в Израиле. В Чехии артиллерия определенного свойства.

А. Соломин― А какую помощь они получили от России?

А. Дубнов― Не могу сказать точно, как мне передавали люди достаточно компетентные, не просто достаточно компетентные, а просто компетентные, она начала поступать армянам уже где-то в середине октября, когда позиции Азербайджана были уже достаточно успешно заняты. И самое главное – у армян не оставалось офицеров, владеющих такого рода вооружениями. То есть… в кадровом отношении было выбито уже в первую неделю войны. Поэтому да, на уровне военных связей армяне чего-то смогли добиться от России, но это не сыграло решающую роль.

А.Дубнов: Когда Армения запросила российское вооружение, помощь, она была оказана. Но была несравнима с помощью Турции

А. Соломин― Есть ли ответственность в том, что произошло у Николо Пашиняна? Личная ответственность.

А. Дубнов― Во-первых, он заявил недавно, я увидел о том, что он берет на себя ответственность за поражение. Это политическое заявление. Оно с одной стороны делает ему честь. А с другой стороны это признание, которое, на мой взгляд, в каком-то отношении сделано с целью сохранить себя во власти. Конечно, в любой стране, наверное, лидер, демократической стране, там, где есть процедура, где есть ответственность лидера перед электоратом. Который зависит от электората, а не приходит к власти, как пришел, например, глубоко уважаемый победоносный президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев. Пришел к власти, получив тарелочку с золотой каемочкой от папы. Короче говоря, Пашинян несет ответственность, он значительной долей, наверное, виноват в том, что эти два года были потрачены с 18-го года, с тех пор как он пришел к власти на волне этой революции народной. Не снизу. Он, наверное, тратил большую часть своей энергии на решение политических проблем. На приведение к ноге своих политических противников. Известны все суды, все преследования. Я не могу сказать, что он не имел на это право. Но возможно в пылу этой борьбы он делал заявления, которые были направлены на поддержку электората и были не всегда выдержаны. Были слишком эмоциональны, политически были не выдержаны. И этим пользовались, естественно, его противники. Хотя не только этим. Но в пропагандистском смысле его заявление сделанное, по-моему, около года назад, что Арцах, Нагорный Карабах по-армянски это Армения – это, конечно, сильный был козырь в руках Алиева. Повторяю, Пашинян за 2,5 года не мог коренным образом успеть переструктурировать армянскую оборону. И вы сейчас спросите, имело ли отношение, вот эти неудачи отношение с Путиным, с Москвой.

А. Соломин― Это отдельная тема. Как вы думаете, а почему Пашинян не подает в отставку. Ведь таким образом он воленс-ноленс напоминает человека, который всеми зубами держится за власть. То есть человек, против которого он последовательно боролся в свое время.

А.Дубнов: Пашинян уйдет в отставку может быть после 1 декабря, когда истекает срок освобождения последнего региона

А. Дубнов― Я думаю, что, так или иначе, это впереди. Он уйдет в отставку может быть после 1 декабря. Почему после 1 декабря? – потому что 1 декабря истекает срок того, когда армянские военные должны освободить последний регион, который согласно этому соглашению от 10 ноября должен быть освобожден. Если не ошибаюсь, это Агдамский район. Во-первых. Во-вторых, сейчас в эти дни решаются очень важные обстоятельства, связанные со статусом и вообще неопределенностью, которая возникла в результате этого соглашения, в котором не прописаны обстоятельства статуса. И вообще деятельности турок. То, с чего мы начали. Насколько будут отвергнуты требования ультиматума турок, стремящиеся попасть в Нагорный Карабах. Видимо, Пашинян и, наверное, справедливо считает, что без его лидерства сегодня те, кто придет на волне этого недовольства на его место – они сделают власть в Ереване настолько слабой, что турки сомнут ее, несмотря на сопротивление Москвы.

А. Соломин― Соглашение аннулируется, война возобновится.

А. Дубнов― Нет, ни в коем случае. Я не это хотел сказать. Соглашение уже не может быть аннулировано. Оно по факту вступило в силу и по факту еще того, что там находится очень серьезный контингент российский.

А. Соломин― А Армения не может разве сказать: извините, россияне, давайте до свидания.

А. Дубнов― Ну кому от того будет, нанчется снова война. И тогда схлопнется даже армянская часть оставшаяся фактически под контролем Армении, та часть Карабаха.

А. Соломин― А те люди, которые пришли в парламент, они разве не возобновления войны хотели?

А. Дубнов― Эти люди, которые пришли в парламент, я считаю, люди достаточно безответственные. И на самом деле ловящие, как теперь говорят – хайп. Очень политический, достаточно незрелый маргинальный безответственный хайп. Потому что их стремление свалить Пашиняна в этот момент без конкретных предложений того, что сейчас нужно сделать. А у них нет никаких конкретных предложений. Их просто сейчас не может быть. Поэтому это было бы, я считаю, неподготовленная сдача позиций, как и бывает на войне, так вот неподготовленная сдача позиций политических – это катастрофа для Армении. Поэтому полагаю, что это случится. Не как катастрофа, а как заранее спланированное отступление. Пашинян молодой политик амбициозный. Может быть упрямый, может быть излишне эмоциональный. Одновременно с упрямством это приносит не всегда большие дивиденды. Но для того чтобы сохранить себя в политике, а у него очень серьезный электорат. У него остается мощная поддержка. Поэтому если он хочет сохранить эту поддержку – он должен сохранить себя в политике. А сохранить себя в политике – ему нужно подготовить почву для того, чтобы пришел временный технический премьер. Который должен будет подготовить следующие выборы. На которые Пашинян снова может пойти.

А.Дубнов: Люди, которые пришли в парламент, безответственные, на самом деле ловящие хайп

А. Соломин― То есть его политическая карьера не закончилась.

А. Дубнов― Я думаю, что нет. Кроме того, надо все-таки понимать, что Пашинян сегодня удобен для Москвы. Такой немножко прирученный, немножко обученный, немножко нагнутый, извините, в политическом смысле Пашинян – Москве вполне договороспособен. И понятен, как с ним работать.

А. Соломин― И здесь мы приходим к фигуре Владимира Путина, можно часто встретить такое мнение – слил Пашиняна. В отместку за нечто, за его просто плохое к нему отношение. Это так?

А. Дубнов― Внешне так оно выглядит. Внешний рисунок этой драмы выглядит так. И недаром все просто расписывали это как месть Путина, как унижение Пашиняна. Как обучение вассалов на пространстве СНГ тому, как нужно вести себя со старшим братом или с хозяином, условно говоря. И в этом есть определенная историческая логика. Историческая – в смысле истории распада Союза. Просто имперская логика.

А. Соломин― А на самом деле?

А. Дубнов― А на самом деле я думаю, что Путин не имел серьезных ресурсов для того, чтобы помочь Армении сохранить то, на что она рассчитывала. И вот здесь Армения проиграла для себя тоже самой. Потому что все это времена, в общем, да, правы те и неправ я, между прочим, я в первые две недели ошибался, что эта война закончится гораздо раньше. Через 2, максимум 3 недели. И давал больше ресурсов для сопротивления армян. Так вот, что Путин мог сделать. Он не мог ввести туда войска. Он не мог военным образом встать на защиту Армении. Ни формально, ни практически.

А. Соломин― Мы сейчас сделаем перерыв. Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

НОВОСТИ

А. Соломин― Еще раз здравствуйте. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» программа «Особое мнение». Еще раз приветствую вас, Аркадий Юрьевич.

А. Дубнов― Добрый день, Алексей, еще раз.

А.Дубнов: Думаю, Путин не имел серьезных ресурсов для того, чтобы помочь Армении сохранить то, на что она рассчитывала

А. Соломин― Напоминаю, что мы вещаем не только по радио, но и в Ютуб-канале «Эхо Москвы» и на канале «Эхо Москвы» в Яндекс-эфире. Еще буквально несколько вопросов по Карабаху. Мы говорили о роли Путина. Его влиянии на Николо Пашиняна. И говорили про Турцию. А я хотел сформулировать общий вопрос, потому что не очень до конца понятно. А туркам-то чего надо там? В Нагорном Карабахе, в Азербайджане, вообще в регионе этом.

А. Дубнов― Эрдоган, с тех пор как он стал нынешним Эрдоганом таким, я его называю «новым Халифом» новой Османской империи, на которую он претендует. Он же очень широко, что называется, загребает. Загребал хорошо на юге у себя там, в Ливии. Теперь он вернулся туда, где традиционно роль Турции, роль Османской империи была чрезвычайно велика. На следующий год будет отмечаться 100-летие Карского договора и Московского договора. 1921 года. Согласно которому между новой Турцией, кемалистской Турцией, с которой большевики заигрывали и лично Владимир Ильич Ленин, они надеялись, что все-таки станет чуть ли ни большевистской. Союзником новой России. Поэтому там были такие подарки отчасти делались в этом Карском договоре. Туркам. И многие эти вещи будут возможно подняты как темы для дискуссий, для очень активной оживленной, иногда жесткой дискуссии уже в начале этого года. В марте и потом к осени 21-го года. Я сейчас не буду говорить, это очень болезненная тема. В частности Нахичевань в свое время была отдана Азербайджану еще не советскому в 21-м году без права передачи третьим странам. А потом когда Азербайджан стал советским, в 26-м году тихо-тихо Азербайджанская республика советская прихватила себе Нахичевань, что называется в пользование в качестве протектората. Точно также было результатом 21-го года, Арарат-гора отошла к Турции. То есть это все очень болезненные темы. Они будут всплывать. Поэтому Турция…

А. Соломин― Исключительно такое наследство.

А. Дубнов― Это наследство Турции и Российской империи. Сначала царской, потом советской.

А. Соломин― А если в современность перевести. Мы же все считаем по деньгам. Если куда-то кто-то лезет – значит там можно заработать. Это есть?

А.Дубнов: Турция расширяет историческое влияние. Понимая, что в этом регионе к ней будут тяготеть больше, чем к РФ

А. Дубнов― Вот по деньгам. Согласно этому ночному перемирию от 10 ноября, об этом сейчас меньше говорят, хотя известно, все обсуждают Карабах, статус и так далее. Турция же получила коридор из Нахичевани… через армянскую территорию до материкового Азербайджана. А в свое время Нахичевань граничит 10-километровой границей с Турцией. Так вот Турция, используя этот коридор через Нахичевань, который будут контролировать российские миротворцы, она получает дорогу через Азербайджан к Каспийскому морю. То есть это экономический бонус, который Турция уже получила.

А. Соломин― Получается, что Турция становится из Средиземного в Каспийское таким прямым маршрутом.

А. Дубнов― Да, получается транспортный коридор, который турки при своей готовности очень динамично развивать все возможности, которые им предоставляются, все эти опции, министр транспорта уже три дня назад турецкий заявил, что он будет строить железную дорогу со стороны Турции к Нахичевани. И дальше это все может работать в принципе и это правильно, работать на пользу Армении. Если Армения может при известных обстоятельствах разблокировать, где блокировано от сегодняшних соседних стран, которые Грузия и Турция заблокировали сообщение. Так вот короче, Турция уже это получила. А это экономические обстоятельства. А военно-политическое – это Турция расширяет свое историческое влияние. Понимая, что в этом регионе к ней будут тяготеть больше, чем к России в таком, например, регионе, как Азербайджан. И даже Грузия тоже будет к ней тяготеть. Потому что выгода от сотрудничества с Турцией в этих странах не меньше, чем выгода от сотрудничества с Россией. Учитывая нынешние реалии в Москве.

А. Соломин― По этому случаю вопрос от нашего слушателя. Эллайз на сайте спрашивает: «Аркадий, как вам кажется, почему Москва зачастую пасует перед Анкарой? Потому что надо или потому что Эрдоган?»

А. Дубнов― Мне кажется про НАТО здесь не стоит напоминать, это анахронизм исторический. НАТО в Турции, который может угрожать России. Сегодня Россия ищет контакты с Турцией именно потому, что и Россия, и Турция сегодня являются в каком-то смысле антагонистами по отношению к Западу. Который мы привыкли рассматривать как единый Североатлантический блок, противостоящий России. Сегодня у турков отношения с Западом не лучше, чем у России. Временами даже кажется хуже. Во-первых, во-вторых, через Турцию идут уже давно достаточно трубопроводы, которые Россия прокладывает. «Турецкий поток» — это очень важные экономические обстоятельства, которыми Россия не может рисковать, ставя на доску возможностей ухудшение отношений с Турцией. Это такие бонусы, которые явно превалируют над тем, что мы могли бы остановить Турцию радикально в ее поддержке Азербайджана. Ну времена, видимо, для Москвы такие, что мы становимся не союзниками в первую очередь, а купцами и партнерами. ОДКБ показало свою полную несостоятельность в этой ситуации. Мы же это понимаем.

А.Дубнов: ОДКБ показало свою полную несостоятельность в этой ситуации

А. Соломин― Не совсем. Интересный момент. Формально действительно они говорят, какое право мы имеем вмешиваться, если это не территория Армении. Ни одна же из стран ОДКБ не признает Карабах территорией Армении.

А. Дубнов― Ни одна из стран ОДКБ не признает Крым формально территорией России. Они признали это де-факто…

А. Соломин― Да, но воевала там РФ. А не ОДКБ.

А. Дубнов― Воевала РФ, но это все в подвешенном состоянии.

А. Соломин― Не воевала, извините. А ввела войска.

А. Дубнов― Я вас правильно понял. В Москве прекрасно, даже я бы сказал так, в Ереване прекрасно отдают себе отчет в том, что ее участие в ОДКБ это тоже очень в известной степени анахронизм. Потому что возникает угроза Армении, как члену ОДКБ и ни один член ОДКБ заранее априори в Ереване известно, что не поддержит от имени ОДКБ поддержку Армении против Азербайджана. Есть такая организация – совет тюркоязычных государств, который объединяет три центрально-азиатские страны. Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Азербайджан и Турцию. Так вот этот совет, который возглавляет казахстанский дипломат, от имени всего совета поддержал Азербайджан в войне с Арменией. То есть, есть организация, в которой три члена ОДКБ поддерживают страну, которая воюет против их члена. То есть понимаете, этот …компот. Ну вот поэтому Ереван и не обращался по линии ОДКБ за помощью. Он знал унизительный ответ. С одной стороны. С другой стороны у России тут есть очень тонкий момент. У России у Москвы были обстоятельства уже в течение октября, когда она могла предъявить туркам счет за нападение на армянские объекты. С точки зрения двусторонних российско-армянских отношений. Есть договор, который обязывает… защиту Армении в случае нападения или какой-то опасности. Извне. Дважды были инциденты, об этом много не писали. Но турки вдарили по «Скадам» армянским на территории Армении, ну, российского происхождения и уничтожили три установки С-300. Тоже принадлежащие Армении, но на территории Армении. И, в общем, все об этом знают тихо-тихо, но никто из этого шума не поднимал. По той же причине, о которой мы говорили раньше. России не очень выгодно сегодня вставать и делать серьезные демарши туркам. И турки тоже не хотели бы этого. Смотрите, как они быстро отреагировали на сбитый вертолет российский.

А.Дубнов: России не очень выгодно сегодня вставать и делать серьезные демарши туркам. И турки тоже не хотели бы этого

А. Соломин― Отреагировали все-таки азербайджанцы. Не турки.

А. Дубнов― Совершенно верно. Азербайджанцы. Но тут важно понимать, когда это произошло. Я не смогу вам ответить. Если бы вы меня спросили: это было триггером подписания через несколько часов этого соглашения или нет.

А. Соломин― Кремль утверждает, что соглашения готовились до этой трагедии.

А. Дубнов― Безусловно. Оно начало готовиться, уже конкретные очертания появились после разговора 7 ноября между Путиным и Эрдоганом. Более того, туркам очень не понравилось то, как азербайджанцы готовы были уступить в этом соглашении Путину. Их же несколько вариантов было этого соглашения. По одному из вариантов первому или одному из первых – Лачинский коридор был не 5-километровой ширины, а 20-километровой. И азербайджанцы потребовали от русских, чтобы он был сужен до 5 километров. Что для российских миротворцев было бы менее удобно с точки зрения действия авиации там. Далее, соглашение было поначалу рассчитано бессрочно. Там не было указания на 5 лет. Азербайджанцы потребовали, чтобы оно было пятилетним. Оно было ограничено по времени. С возможностью дальнейшей пролонгации. Это тоже некоторый жест Баку в сторону Турции, чтобы показать, что мы не очень находимся под давлением Москвы. Вообще Баку надо сказать, я не позавидую Азербайджану. Он сейчас находится в ножницах между с одной стороны турками, с другой стороны русскими. И неизвестно, кого Ильхаму Алиеву опасаться следует в этой ситуации больше.

А. Соломин― Короткий вопрос. Конфликт в Нагорном Карабахе не завершен?

А. Дубнов― Безусловно.

А. Соломин― Острая фаза.

А.Дубнов: Баку находится в ножницах между турками и русскими. И неизвестно, кого Алиеву опасаться следует больше

А. Дубнов― Конечно. Мы вообще должны были начать с того, что, слава богу, уже неделю не убивают никого. Это просто безусловный плюс и за это надо сказать спасибо участникам. Но он не окочен, это этап. Это десятилетия впереди еще его решения.

А. Соломин― Наше время вышло, к сожалению. Аркадий Дубнов, политолог и эксперт по странам СНГ в эфире радио «Эхо Москвы». Была программа «Особое мнение». Не забудьте поставить лайк в видео на канале в Ютубе и увидимся с вами в следующих эфирах. Спасибо большое, Аркадий Юрьевич.