Особое мнение СПб

А. Петровская― Добрый день! Я Александра Петровская, и сегодня «Особое мнение» музыканта Андрея Макаревича – приветствую! Я рада, что сегодня вы у нас в программе, потому что это значит, что мы можем начинать ни со зверств в Белоруссии, ни с Хабаровска (мы почти три месяца назад с вами беседовали и обсуждали эти темы, а они всё ещё на острие – ничего там за это время не разрешилось), но начать мы можем с хорошего: я вас поздравляю с выходом нового альбома «В метре», который не только вышел буквально на днях, но и сразу занял первое место в списке альбомов ITunes по скачиванию – мои поздравления!

А. Макаревич― Спасибо, это было действительно приятно, и несколько неожиданно.

А. Петровская― Знаете, для меня было неожиданно, что я читаю про выход альбома, подробный разбор песен нового альбома не где-то в музыкальных таблоидах, а в «Новой газете» или «Коммерсанте», деловых и политических изданиях. Для вас что это значит?

А. Макаревич― Видимо, не осталось тех СМИ, призванных писать о музыке, на самом деле, их нет. А с другой стороны, люди пишут о том, что их интересует – мне приятно, что такие уважаемые издания не прошли мимо нашего изделия, спасибо им большое.

А. Петровская― У меня есть свой конспирологический вариант, почему так происходит (буду благодарна, если вы подтвердите или опровергните): нам всем не хватает свободы и каких-то метафизических тем, не сегодняшних, в которых мы варится устали, а, может быть, наш дзен и свобода сегодня – это как раз искусство?

А. Макаревич― Искусство всегда было зоной свободы.

А. Макаревич: Искусство всегда было зоной свободы.

А. Петровская― Может быть, это единственная оставшаяся зона свободы?

А. Макаревич― И сегодня, иначе это бы было не искусство, а «чего изволите?»

А. Петровская― Как-то грустно, что это одна из немногих, возможно, зона свободы. Или так и должно быть?

А. Макаревич― Мне трудно судить о том, как всё должно быть, но музыка, которой мы занимаемся, изначально была свободной, она родилась такой, и поэтому она и родилась такой 70 лет назад – она такой и остаётся. И когда из неё это уйдет, она и закончится.

А. Петровская― В частности, разбор альбома происходит в политической плоскости. Вы говорили, что не любите политических вопросов, но даже альбом, то дело жизни, которым вы занимаетесь, разбирается в том числе и в политическом контексте. Например, заголовок в «Новой газете»: «Макаревич в метре от апокалипсиса».

А. Макаревич― Если забить политикой населению страны голову окончательно, то мы и мороженое на палочке будем обсуждать сточки зрения политики. Конечно, это не нормально.

А. Петровская― Но довольно много россиян следили и следят за выборами в США, и я это опять же объясняю лишь тем, что хочется выборов и политики, а не Родине этого не в полной мере хватает. Может, и хорошо, если мы увлечены?

А. Макаревич― То, что у нас этого не хватает, что у нас нет выборов – не хорошо. Бешенный интерес к тому, что в США происходит, не могу просто любознательностью объяснить, потому что независимо от того, как к Америке относились наши средства пропаганды в разные этапы нашей страны, Америка всё равно интересовала, всё равно на неё равнялись, чтобы было как там. Какие империалисты не были плохие, всё равно, начиная с 1945 года, когда открылась ненадолго окошечко, потому что они были нашими союзниками, и удалось увидеть и услышать их свободу, музыку, увидеть, как они живут и какие у них идеалы – это произвело сильнейшее впечатление.

А. Макаревич: То, что у нас нет выборов – не хорошо.

А. Петровская― Нас с тех пор не отпускает?

А. Макаревич― Это практически вчера было с точки зрения истории.

А. Петровская― Вас в чате спрашивают: «В новых песнях много отсылок к Борису Гребенщикову, знаете ли вы о реакции самого БГ, и есть ли уже ответка?»

А. Макаревич― Во-первых, это совершенно не для того сделано, чтобы выстраивать какой-то теннис, реакцию я не знаю, потому что мы просто не виделись и не слышались последние несколько дней. Он сейчас находится в прекрасной форме, выдаёт хороший новый материал – на меня это производит впечатление, это естественно.

А. Петровская― Во всём хочется видеть какой-то диалог. Возвращаюсь к апокалипсису с заголовка и к первой пене с альбома «Просыпается ветер», понятно, я со школы не люблю вопросы по типу «а что хотел сказать автор?», особенно потому что спросить его мы не могли, а я, слава Богу, могу спросить. Куда дует ветер сегодня?

А. Макаревич― Я прекрасно представляю, что Александр Сергеевич бы на это ответил, если бы вы по неосторожности задали бы ему этот вопрос. Ветер дует в разные стороны, вообще я надеюсь, что мне удаётся сказать то, что я хотел и собирался, и если мне кто-то задаст вопрос о том, что я хотел сказать, то я удавлю на месте.

А. Петровская― Давайте про образные миры, которые рисуются с помощью музыки. Наверное, каждый видит то, что он хочет видеть, но тем не менее. Про образ будущего: на сайте Карнеги недавно появилось социологическое исследование, основанное на фокус-группах, где людей совершенно разных предпочтений и идеологий спрашивали про образ будущего. Прослушав ваш альбом, я для себя некий образ будущего нарисовала, может быть, он с вашим не совпадает – и мне кажется он позитивным. А исследования приведи к тому, что сегодня у россиян этого образа будущего будто бы нет.

А. Макаревич― Вы так говорите о россиянах, как будто это какой-то монолитный брикет.

А. Петровская― Так или иначе мы живём в одной стране и разделяем одни ценности, и как-то нас можно в один брикет упаковать.

А. Макаревич― Ой нет, я более разных россиян, чем сегодня, пожалуй, и не видел, потому что во времена советской власти, которую я помню, была общая гребёночка, под которую в каких-то вопросах люди сходились. Сегодня разнос полнейший, и это не однородная масса людей. Я убеждён, что будущее, каким мы его будем прогнозировать, во многом таким оно и будет, потому что мы влияем на то, что произойдёт с нами завтра, и если думать о том, что оно будет апокалиптическим, то оно и будет апокалиптическим, а если как вы, надеяться, что какой-то свет в конце тоннеля нас ждёт, то мы его увидим. Я тоже так считаю.

А. Петровская― Вы об этом и говорите: свет рождает свет – мы слышали. Ещё один вывод в этом исследовании: наш образ будущего связан с прошлым. Мы постоянно оглядываемся: кому-то нравится, как было в 90-е, до перестройки, и они хотят, когда деревья были большие… С чем связано неумение увидеть новый свет?

А. Макаревич― Во-первых, это связано с полнейшей невозможностью порадоваться тому, что мы видим сегодня – все хотят убежать во вчера, позавчера, то в выдуманное позавчера, которого и не было на самом деле. Мне кажется, думать следует только о том, что сегодня и о том, что мы будем делать завтра, а всё остальное, бессмысленная ностальгия по неизвестно чему – непродуктивно, как минимум.

А. Петровская― Может, в силу сегодняшней ситуации, или истории (всегда просто сказать, что наше историческое прошлое нас такими сделало) нас не отпускает и мы разучились быть свободными?

А. Макаревич― А мы умели? Мне кажется, что, к сожалению, не умели, иначе бы мы сегодня жили иначе – не получилось у нас быть свободными, упустили эту возможность.

А. Петровская― Это какая-то вшитая частичка ДНК или навык? Можно поменять или нет?

А. Макаревич― Это мы можем гадать, тут причин много. Даже ДНК может мутировать.

А. Петровская― Но очевидно, не так быстро, как бы нам этого хотелось. Поэтому и свежие данные социологических опросов Левады показывают, что почти 50% россиян считают, что правильно бы было, если бы всё осталось так, как до перестройки.

А. Макаревич― С того момента, как помирает последний человек, который помнит, как всё было на самом деле, всё начинает повторяться. Я уже такого вранья начитался про нашу счастливую советскую жизнь. Для меня эта страница давно закрыта. Я понял, что переубеждать их бессмысленно: это спор слепого с глухим. Но пока ещё есть люди, которые на своей шкуре ощущали эту правду, в которой мы жили – я надеюсь, что этого не произойдёт.

А. Петровская― Вас спрашивают: «Сколько стоит прогибаться под изменчивый жизнь?»

А. Макаревич― Я не знаю, я не пробовал, пусть он расскажет, как попробует.

А. Петровская― Есть выход из круга? Где он?

А. Макаревич― Мы сейчас с вами в такие метафизические глубины нырнём. Трудно давать рекомендации и советы, стоит бояться только того, кто скажет, что знает, как надо. Я не знаю, как надо – я хорошо знаю, как не надо, но даже с этим я не могу далеко всё поделать.

А. Петровская― А как не надо? Не надо прогибаться под изменчивый мир?

А. Макаревич― Во-первых, не над говорить цитатами – однажды это сыграет с вами плохую шутку. Во-вторых, надо пытаться сегодня в век тотального вранья, фейков, агрессивной пропаганды со всех сторон получить полное представление о событии, которое тебя интересует, хотя бы с двух сторон, а лучше с нескольких, потому что если ты смотришь с одной точки, то и без всякой пропаганды картинка кажется плоской. Нам два глаза даны для того, чтобы мы видели глубину пространства, а у нас все слушают в одно ухо: одна информация сильно спорит с другой – это касается всего.

А. Петровская― Не только информация и ситуация в жизни выглядит неоднозначно, и в какой-то мере лживо, потому что с одной стороны, в пятницу будет демонтирован мемориал, и будет заложен камень, где потом появится мемориал напротив Первого меда тем медикам, которые погибли во время коронавируса. И параллельно новость про судебную тяжбу, которую ведут медики станций скорой помощи за получение выплат, которые было обещаны.

А. Макаревич― Я стараюсь иногда с большими усилиями даже не касаться вопросов, на которые я не могу оказать какого-то влияния. Выборы в США – что от того, что я буду думать, кто лучше Байден или Трамп, и что у них твориться? Выберут кого-нибудь, уже выбрали – мы что по-другому дышать начали с этого момента? Нам бы больше своими делами заняться всё-таки.

А. Петровская― Недавно Владимир Путин, говоря про вакцину, сказал, что российская вакцина эффективна, безопасна…

А. Макаревич― Это было очень трогательно, потому что иностранная компания сообщить, что клинические испытания их вакцины дали 90% позитивных результатов, тут же наши заявили, что наш даёт тоже 90%. Ну и слава Богу, я успокоился.

А. Петровская― У меня это ощущение, что это самовнушение: наша вакцина самая безопасная и эффективная. Но разве доверие таким способом может вырабатываться между властью и населением?

А. Макаревич― Доверие, к сожалению, сейчас не вырабатывается как результат фонтана недостоверной информации чем угодно. Что касается вакцины, то тут я спокоен, потому что действительно всё человечество взялось сейчас за эту проблему и будет вакцина – не сейчас, так через полгода. Найдут средство от этой заразы, и не от такого находили.

А. Петровская― Да, но политика тут не отделима: первые заявили о регистрации вакцины – мне кажется, это сугубо политическая история.

А. Макаревич― Желание во всех дырках быть первыми не характеризует человека с положительной стороны.

А. Макаревич: Желание во всех дырках быть первыми не характеризует человека с положительной стороны.

А. Петровская― Мы привыкли быть первыми.

А. Макаревич― Нам и раньше дурили голову, спутник запустили, человека – а всё остальное причем тут?

А. Петровская― Есть те, кто верит в вирус, боится или из уважения к другим считает важным соблюдать какие-то меры и носить маски, и те, кто считает, что это нарушение свободы и категорически отстаивает своё право делать то, что он хочет.

А. Макаревич― Я несколько раз возвращаюсь к древней мысли, не мной высказанной, и очередной раз за это огребу: идиотов на Земле большинство. А вирус – это не религия, чтобы в него верить или не верить, это наука. Поэтому дайте людям, которые профессионально занимаются этой наукой, довести это дело до конца, успокойтесь, пожалуйста. Мы далеко не всё про вирус знаем, его изучают, открывают каждый день какие-то новые стороны. Крики о том, что это заговор, что маски не нужны, не помогут – успокойтесь.

А. Петровская― С одной стороны, стоит успокоиться, с другой, стоит как-то уважать друг друга безотносительно вируса…

А. Макаревич― Это вы уже махнули.

А. Петровская― Казалось бы, не так сложно.

А. Макаревич― Самые простые вещи оказываются самыми сложными, потому что с этим человек должен родиться или впитать это в раннем детстве от своих родителей. А если его родители никого не уважали, и друг друга, и его – с чего это он вырастет и станет кого-то уважать?

А. Петровская― Может, это связанно с той самой дезинформацией, которой у нас много, поэтому человек уже не знает, чему верить и сам потерялся. Нам пишут, чтобы мы больше не говорили о вирусе и говорили о музыке, поэтому я вас спрошу, когда будут следующие концерты. В прошлый раз вы говорили об отмененных концертах, но сейчас они разрешены, или в ближайшее время – это удел онлайн-встреч.

А. Макаревич― Я вас огорчу, с театрами, кинотеатрами разобрались, а с концертами нет: нет чётких указаний по поводу концертов, и с понедельника опять всё намечено переносится и закрывается. Я знаю, что группа Ундервуд, которая в декабре планировала свой юбилей, я хотел с ними что-то сделать – всё переносится на апрель, это грустно, потому что хочется элементарной логике в запретах. Сократили работу ресторанов до 23.00 – видимо, после 23.00 все заразятся, а до этого времени нет, потому что вирус у нас ночной. Что это такое? Сидят прекрасные музыканты, джазмены полгода просто без копейки – им же надо детей кормить.

А. Петровская― Я думаю, по поводу вируса вечера, логика такая: все будут вести себя куда менее потребно, чем днём, и не просто обедать, а обниматься, веселиться, не соблюдать социальную дистанцию и заражаться.

А. Макаревич― Я смотрю по сторонам и вижу, что всё больше и больше людей начинают разумно вести себя по отношению к этой истории, никто обниматься и целоваться не лезет. Если они в 22.00 не целовались, то и в 23.00 не будут.

А. Петровская― По вашему ощущению, все меры, которые всё ужесточаются – это панацея?

А. Макаревич― Абсолютно нет, и к большому сожалению, часто это имитация деятельности, когда высшая власть требует, надо что-то делать, вот приняли решение – мы работаем. Решения могут быть разумными, а могут быть идиотскими. Я до сих пор убеждён, что больше всего зараза передаётся в общественном транспорте: в метро, набитых маршрутках – причем туту концерты, ребят?

А. Петровская― Вы можете представить себе концерт, который точно будет безопаснее метрополитена?

А. Макаревич― Мы сейчас проехали по украинским городам, два дня назад вернулись – было всё безупречно организовано, при том, что какие-то города у них в красной зоне, мы туда просто не поехали, а в каких-то сидели через одного в масках, и никто не целовался. Все были рады и счастливы.

А. Петровская― Почему тогда происходит то, что происходит? Кому это выгодно?

А. Макаревич― Тут вопрос не о выгоде, а, возможно, в какой-то некомпетентности, отсутствии логики, желании отчитаться. Им сказали: сделайте так, чтобы у нас цифры падали, а что будете делать – решайте сами, давайте думайте. Вот они и думают, как могут.

А. Петровская― А в Европе разве иначе? Это не только наша проблема.

А. Макаревич― Что нам Европа? Давайте решать свои проблема, а Европа свои.

А. Петровская― Я к тому: есть ли правильный баланс между ограничительными мерами?

А. Макаревич― Нет, и не везде есть прямая связь между тем, где ввели жёсткие меры и всё стало хорошо, и тем, где не ввели и всё стало плохо – нет, во всех странах по-разному. Мы пока мало знаю, как это происходит, почему какие-то люди несмотря ни на что не заражаются, какой их процент – это выяснят, этим будут заниматься. А запереть всех по домам? Не думаю, что это хорошая идея.

А. Петровская― Нам пишут, что фестиваль света проводили и всё нормально. Я помню, что много было возмущений, что этот фестиваль разрешили, что там были толпы людей…

А. Макаревич― Я не видел, как это происходило, и ничего не могу сказать, но накаленность такая, что сейчас что ни сделай, то это вызовет волну возмущений. Запрети, разреши – волна возмущений. Это успокоится.

А. Петровская― Если и так, и так возмущаются, то логика властей исходит не из того, как сделать безопаснее, а как сделать так, чтобы было меньше возмущений.

А. Макаревич― Вы можете теоретически себе представить, что у них вообще никакой логики нет, как вариант. Поживём увидим.

А. Петровская― Это страшно. Страшнее коронавируса. Я говорила и про Беларусь, и Хабаровск, прошло три месяца, а всё продолжаются новые задержания, я понимаю, что Координационный совет надеяться на участие или позицию США (они к Байдену обратились, хотя Трамп своё поражение ещё не признал)… Какое развитие дальнейших событий вы видите, предполагаете по поводу Белоруссии? Мы через три месяца опять это будет обсуждать?

А. Макаревич― Я очень плохой политпредсказатель, я могу говорить только о своих надеждах: я всегда надеюсь, что всё кончится, по возможности, светло и разумно, потому что до дна, к сожалению, они дошли. Но мои предположения исключительно личные.

А. Петровская― Насколько то, что сейчас происходит, соответствуют вашим предположениям в августе?

А. Макаревич― Я ожидал, что рано или поздно любой шарик лопается, и я поражён тем, как белорусы твёрдо и достойно себя ведут – их вяжут и бьют, а они продолжают выходить. И я могу им только пожелать, чтобы они добились своей свободы.

А. Петровская― «Новая газета» пишет, что аккомпанемент вашего нового альбома идеален для протеста и сопротивления, вы согласны? «Под такую музыку надо требовать прекращения войн».

А. Макаревич― Я не знаю, что они там услышали. Прекращения войн надо требовать всегда, и не обязательно под музыку. Я себе такой узкой задачи не ставил, честно скажу.

А. Макаревич: Прекращения войн надо требовать всегда, и не обязательно под музыку.

А. Петровская― Про войну: в Карабахе огонь прекращён, это не может не радовать, но с другой стороны, это породило другое сопротивление и разговоры на тему того, кто победил – мне кажется, что это разговоры политические, а речь идёт о народе, самоопределении, судьбах…

А. Макаревич― Ужасная история. Мы знаем, что она ни вчера, ни сегодня началась – конечно, она так просто не закончится. Слава Богу, что стрелять перестали, я не хочу обидеть армян: когда не стреляют, лучше, чем, когда стреляют. Я не вижу какой-то картины, в которой все обнимутся, пожмут друг другу руки и будут счастливы.

А. Петровская― Увы, особенно сейчас это вряд ли можно предполагать. Как вы справляетесь с ограничениями локдауна в творческом плане?

А. Макаревич― Да какие? Концертов нет – очень жалко. А во всём остальном, что с нами могут сделать? Мы сидим и работаем, я что-то сочиняю, пишу, рисую.

А. Петровская― На этом и закончим. Спасибо!