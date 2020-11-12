О.Бычкова― 19 часов и 8 минут в Москве. Добрый вечер! Это программа «Особое мнение». У микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением у нас в этой эфирном часе журналист Максим Шевченко. Добрый вечер!

М.Шевченко― Здравствуйте!

О.Бычкова― Я, как обычно, напомню, что вы нас можете слышать в прямом эфире «Эхо Москвы», где мы, безусловно, находимся. Но также нас можно услышать, увидеть в трансляции на основном канале ««Эхо Москвы» в YouTube и в Яндекс.Эфире.

Начну я, конечно, с Карабаха. Сегодня посол Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы заявил, что есть возможность, есть идея рассмотреть вариант культурной автономии для армян, живущих в Карабахе. Одновременно заявление Анкары мы видим о намерении участвовать в миротворческой миссии в Карабахе на тех же условиях, что и Москва. В Кремле реагируют на это, в общем, с разными оговорками.

У вас есть представление о том, как ситуация в Карабахе будет развиваться дальше?

М.Шевченко― Конечно, абсолютно есть представление. Я четко совершенно понимаю. И, как я в течение этого месяца говорил, честно говоря, так многие вещи и происходят.

Начнем с культурной автономии и заявления Полада Бюльбюль-оглы. Дело в том, что, конечно, это будет культурная автономия, и те армяне, которые туда захотят приехать, рискнут приехать, я думаю, будут как сыр в масле кататься, потому что, естественно, Азербайджан будет всему миру демонстрировать, как хорошо живут армяне на территории, на которой восстановлен суверенитет Азербайджана. И иные подходы, я думаю, будут немыслимы.

Второй момент, что касается турецких наблюдателей, то формат абсолютно понятен. На территории Азербайджана азербайджанцы сами принимают решение, в каком количестве и как там находятся иностранные военнослужащие — турецкие или какие-либо еще. Это суверенное право Азербайджана. В зоне Карабаха, как я понимаю, именно в самом Карабахе турецких миротворцев не будет, чтобы, как говорится, не дразнить армян. А координационный центр российско-турецкий, подобный сирийскому, который показал эффективность свою в Сирии, будет работать.

То есть Азербайджан стал такой платформой для очень сильной, серьезной и внятной кооперации между Россией и Турцией. Плюс к этому транспортный коридор, который является частью соглашения, я имею в виду не Лачинский транспортный коридор, а Зангезурский между Азербайджаном и Нахичеванью — это вообще ключевой момент, на который, очевидно, видимо, в силу географического невежества мало кто обращает внимания. Но дело в том, что Зангезур, через эту узкую достаточно полоску Армении в Нахичевань будет проложен сухопутный коридор, значит, что Азербайджан получит прямой выход в Турцию в обход Грузии просто по кратчайшему пути.

А вместе с ним такой же выход получит Россия, потому что Нахичевань имеет порядка 25 километров границы с Турцией, и если там будет на самом деле сухопутная трасса… я, правда, не знаю, какой будет формат у этого коридора, будет ли этот формат, который был между Западным Берлином и Западной Германией, когда была прямая дорога из ФРГ проложена в Западный Берлин, вдоль нее стояли гэдээровские пограничники и колючая проволока, а по ней туда-сюда машины ездили; или это будет в кооперации с Ереваном, с ереванскими властями. Как бы будет положен конец войне и начнется нормальная экономическая интеграция Армении в общее экономическое пространство региона, откроется армяно-турецкая граница и много чего другое.



М.Шевченко: Армения — бедная, разоренная, полностью зависящая от международных спекулянтов и лоббистов страна

Поэтому я-то как раз думаю, что этот договор — его там поливают грязью, Константин Эггерт считает, что это какой-то позор — я считаю, выдающееся достижение, что без участия Запада, который впервые вышвырнут из какого-то проблемного региона на постсоветском пространстве, из конфликтной ситуации, в которой Запад просто сидел 30 лет, во-первых, а) достигнуто соглашение, б) налаживаются российско-турецкие партнерские, стратегические и союзнические отношение, в) всё это обещает очень интересные перспективы, в том числе, перспективы, конечно, разворачивания конфронтации. Я не думаю, что Пашинян так легко уйдет от власти в Ереване. Как я и предполагал некоторое время назад, Пашинян будет обвинять Москву во всем, что Москва предала, ОДКБ предал армянский народ. И, в общем, так как он сумел поменять за два года все силовые структуры, они все подчиняются ему, а в Ереване находится самая большая резидентура, самое большое американское посольство на Кавказе, в регионе, оно находится именно в Ереване. И поэтому, я думаю, они так просто Пашиняна не отдадут.

Плюс к этому в соседней Грузии происходят очень интересные, важные события…

О.Бычкова― Извините, пожалуйста, Максим, сейчас вы продолжите про Грузию, это очень важно. У меня только такой вопрос: можно ли считать это соглашение таким успешным, блестящим и открывающим новые перспективы, если одна из сторон в этом соглашении, например, армянский народ или многие в Армении явно им недовольны и Армения просто бурлит, мягко говоря?

М.Шевченко― Армянский народ находится под властью внешних диаспоральных сил. Сама Армения — это бедная, разоренная, полностью зависящая от международных спекулянтов и лоббистов страна, в которой есть атомная электростанция, которой некуда продавать эту электроэнергию, которую она вырабатывает, кроме как тайком ее в Иран, возможно, переправлять. Поэтому, собственно говоря, на мой взгляд, именно в результате этого соглашения у армянского народа есть шанс обрести свой суверенитет, чтобы у Армении было не правительство, которое полностью контролируется Вашингтоном или Парижем, не правительство, которое полностью контролируется Москвой, а возможность — не могу сказать, что это так и будет, — но это возможность, что армянский народ, в интересах которого, на мой взгляд, открыта граница с Турцией, мирный договор с Азербайджаном, наконец-то, избавиться от этих химер Великой империи Тиграна II, в которой какие-то земли, описанные Геродотом и Плинием — то, о чем, как говорится, Пашинян трещал на Мюнхенской конференции, сидя рядом с Алиевым…

О.Бычкова― «Пашинян трещал» — это красивое выражение.

М.Шевченко― Ну, про Геродота и Плиния в современном мире — это нормально говорить, Оля, на серьезном международном форуме, что эти земли еще описаны Геродотом и Плинием? И что советские границы, проведенные внутри Советского Союза, не имеют, мол, никакого значения.

Ну, вот Армения восстанавливается, как бы к нормальным границам возвращается Армянской ССР, которая является на самом деле Армянский государством, единственным на земле, и за контроль над которым вели борьбу разные армянские диаспоральные группировки.

О.Бычкова― Всё, я поняла вас.

М.Шевченко― НРЗБ на Францию, на Москву. А я хочу, чтобы она принадлежала тем, кто там живет в Армении, наконец-то, понимаете? А не тем, кто живет в Монако, Ницце, Лондоне или Москве.

О.Бычкова― Я думаю, что армяне сами решат, кому должна принадлежать страна.

М.Шевченко― Они не могли решить сами, к сожалению.



М.Шевченко: Навального отправили в Германию те, кто знал, что в его теле есть яд, чтобы поссорить Россию с Германией

―

Пашиняна они сами выбрали.

М.Шевченко― Ну, знаете, при такой серьезной поддержке американского посольства это всё происходила, что… Может, сами, может не сами…

О.Бычкова― Я не знаю, я там была как раз в это время, когда всё это происходило.

М.Шевченко― А сейчас Пашиняна они сами свергают или это российская агентура свергает?

О.Бычкова― Не знаю. Сейчас я вас спрошу об этом буквально через минуту. Мы прервемся. Это программа «Особое мнение». Максим Шевченко вернется в эту студию.

РЕКЛАМА

О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением журналист Максим Шевченко. Мы начали говорить о том, что происходит в Карабахе, а самое главное, что дальше будет происходить вокруг Карабаха и в самом Карабахе. Вы остановились на том, что важна теперь позиция Грузии в этой ситуации. А Грузию не очень часто упоминают, надо сказать.

М.Шевченко― Ну, потому что мало кто понимает, что там происходит. Премьер-министром предлагают Тею Целукиани. Тею Целукани работала в французском правительстве просто-напросто. Закончила академию, которая патронируется французским президентом, по-моему. И свои юные годы провела там же, во Франции. Одновременно президент Грузии Саломе Зурабишвили, она просто французская гражданка, которая приехала в Грузию, чтобы стать президентом.

И, как говорится, главный меценат Грузии, который держит половину Грузии, как минимум в своем кармане — Бидзина Иванишвили, человек, который имел французское гражданство. У нас получается, что в Грузии к власти сейчас приходят люди, которые теснейшим образом просто связаны с Францией.

О.Бычкова― Простите, а что в этом плохого?

М.Шевченко― В этом ничего плохого. Я оцениваю это как шахматную партию, Оля. Но при всем при том, что Макрон просто разжигает войну с Турцией, ненависть к Турции, притом, что в Средиземном море французские корабли чуть ли не начинали какие-то новые битвы, понимаете, при Лепанто или что-то в этом роде, то, конечно, такое франкофильское правительство, то есть антитурецкое и, судя по отношениям с Францией современной, и антироссийское. Оно, конечно, не случайно возникает. Потому что на фоне того, что прозападный режим в Армении терпит поражение, я думаю, что Запад, конечно, хочет за счет Грузии компенсировать это поражение.

О.Бычкова― Извините, можно уточнение по этому списку? А про Иванишвили все время говорят, что это пророссийский человек, например.

М.Шевченко― Это человек, который держит нейтралитет. Он когда-то имел бизнес в России, но он имеет серьезную недвижимость, огромную во Франции. Он был французским гражданином. Но он отказался от французского гражданства, только получив грузинское гражданство и став в Грузии действующим.



М.Шевченко: Без Кавказа Россия не имеет никакого смысла геополитического. Это просто Барвиха

―

А от российских бизнес-связей отказался?

М.Шевченко― Он говорил, что да. Но недвижимость во Франции у него есть очень серьезная. Короче, они все связаны с Францией. И я сейчас не говорю, что Франция плохая. Я люблю Францию, но Макрон и его политика, она антитурецкая и антироссийская, она направлена на то, чтобы не допустить этого союза между Россией и Турцией и не допустить, чтобы Россия и Турция, как когда-то в 20-м и 21-м году в ходе Московского и Карсского договоров, которые были заключены между Советской Россией и Турецкой республикой, которые были подтверждены в 73-м году. Косыгин его подписал с советской стороны, пролонгировал. Они тогда создали эту ситуацию паритета на Кавказе, когда Турция получает свое, Советский Союз, то есть историческая Россия получает свое.

Плюс 17–18 ноября, скорей всего, в Грузию прилетит Помпео. Казалось бы, у тебя в Америке сейчас такие проблемы — непонятно, кто: Трамп или Байден, — а ты летишь в Грузию.

О.Бычкова― Почему непонятно? Уже понятно.

М.Шевченко― Потому что Кавказ — это важнейшая территория мировая. Кто владеет Кавказом, тот контролирует, условно говоря, главную кровеносную артерию Европы, которая идет туда через Южный Кавказ и Малую Азию. Есть вероятность, что Помпео договориться с этим французским трио, которое становится во главе Грузии, о создании там серьезной натовской базы. И таким образом, Пашинян, когда говорит, что мы будем продолжать войну — ну, там реваншисты говорят, он лично не говорит…

О.Бычкова― Так он, наоборот, говорит, что «мы не будем продолжать войну».

М.Шевченко― Не надо. Мы знаем, какие там происходят эти самые… И вот, Пашинян, допустим, выходит из ОДКБ, разрывает отношения с Россией. А тут у нас в Грузии становится как бы новая тыловая территория для снабжения, как говорится, реваншистских сил в Армении. И главное же это не жизнь армянского народа, а главное — это геополитические игры, которые ведут все эти мировые силы, которые 30 лет тормозили нормальное, мирное решение Карабахского вопроса и довели до этой кровопролитной войны.

О.Бычкова― А откуда известно, что Армения выходит из ОДКБ?

М.Шевченко― Ну, там люди, близкие к Пашиняну говорят, что «Россия нас предала». Если Россия предала, то какое ОДКБ? Тем более, Пашинян же просился в НАТО. В НАТО, конечно, его вряд ли примут. Турция — член НАТО. Это тогда, может, разменяет НАТО: Турция из НАТО выйдет, а Армения туда войдет? Такой размен, конечно, будет любопытен — посмотреть.

О.Бычкова― То есть это пока всё такие очень гипотетические конструкции.

М.Шевченко― Сейчас все конструкции гипотетические, кроме одного: вот это поражение в Карабахе — это серьезное поражение западного лобби на Кавказе, очень серьезное поражение.

О.Бычкова― Чье поражение в Карабахе?

М.Шевченко― Прозападного лобби. Потому что Армению превращали в абсолютный форпост западного присутствия на Кавказе — американского, французского, какого угодно. И превращали как бы в такой анклав… Вот задача Армении была последнее время — быть таким вбитым гвоздем в российско-турецкие, возможно, отношения, мешать отношениям России с Азербайджаном, которые выгодны России. Там энергетика, энергетические мегапроекты. Там, собственно говоря, огромные транспортные транзитные пути. Этот самый путь между Азербайджаном и Нахичеванью, он и для России будет коротким путем.

Потому что тут я читаю бредовые всякие сообщения в телеграмм-каналах — меня просто поражают — говорят: «Вот Россия в Степанакерте, в Ханкенди получает 300 километров до Баку». Слушайте, а от Дербента — 260 километров до Баку. Россия граничит с Азербайджаном, если кто не знает из этих геополитических стратегов. И это граница, через которую идут потоки груза туда — обратно. Даже сейчас, в ситуации коронавируса там есть транспортное движение. Это кратчайшая дорога в Иран. Будет коридор через Зангезур — это будет кратчайшая для России дорога в Турцию, причем сухопутная дорога.

О.Бычкова― И всем этим счастьем все должны быть обязаны святому, прекрасному господину Эрдогану.

М.Шевченко― Азербайджанскому солдату, который восстановил суверенитет над территорией Азербайджана и вернул ситуацию из обсуждения Геродота и Плиния в формат международного права и признанных международным правом территориальных государственных образований.

О.Бычкова― Ой, а вот этот вопрос я тоже вам тогда задам. Я уже его задавала в эфирах, но тут не могу вас тоже не спросить. То есть это нормально, раз вы упомянули азербайджанского солдата, который отвоевал и утвердил вместо всей этой болтовни… то есть это нормально, что в XXI веке вопросы такого рода решаются силой оружия, солдатами и у кого крепче кулак?

М.Шевченко― Ну, если в конце XX века нам Запад показал, превратив Югославию в кровавую просто мешанину, Ирак и Афганистан, что можно использовать право силы — Запад цивилизованный, кичащийся своими демократическими ценностями… Да, собственно, при демократах, которые изображают из себя белых голубей в лавровых листочках, самые кровавые войны и были. Югославская война была при Клинтоне и вмешательство, бомбардировки Югославии…

О.Бычкова― Понимаю. И что из этого следует? И?..

М.Шевченко― Из этого следует, что если это позволено большим как бы, массивным таким слонопотамам, такими, как Америка и НАТО, но, наверное, малые страны и малые народы (малые только по размерам) тоже имеют право защищать свой суверенитет.

О.Бычкова― Но если вы считаете, что это преступление и неправильно, то почему нужно с этим соглашаться?



М.Шевченко: Кто владеет Кавказом, тот контролирует главную кровеносную артерию Европы

―

Объясняю. Запад действует как империалистическое зло, который разрушал и подавлял меньшие страны и меньшие народы. Югославия, например. Им важно было уничтожить Югославию как центр движения неприсоединения. Югославия была ни за советский блок, ни за западный блок. А движение неприсоединения, когда Советский Союз ломался, а его элита бежала целовать руки новым хозяевам как бы западным — власовцами становились эти партийные, кагэбэшные и криминальные авторитеты Советского Союза — на этом фоне Югославия оставалась важным фактором. Надо было ее уничтожить, сделав сербов крайними, стравив их с мусульманами, с хорватами и так далее.

О.Бычкова― Давайте вернемся к Карабаху и к сегодняшнему дню.

М.Шевченко― Карабах — был такой же точно способ разрушения Советского Союза и контроля стратегического Кавказского региона. Сегодня этот узел разрушен. Между Россией и Азербайджаном дружественные отношения. Да, Азербайджан не член ОДКБ, но с Алиевым Путин постоянно находится на телефонной связи. С Турцией уже есть примеры конструктивного сотрудничества. Допустим, Астанинская платформа по Сирии. Чего там Запад по Сирии предлагал, никто не знает точно, а Астанинская платформа привела фактически к тому, что стороны кровопролитной гражданской войны находятся в каком-то пусть подвешенном, но паритетном состоянии. И совместное российско-турецкое патрулирование осуществляется. То есть есть уже форматы договоренностей. Есть попытки атомного проекта совместного с Турцией, атомную электростанцию строить.

А с Западом — что? Стоять на коленях, чтобы какая-то часть российской верхушки обогащалась, продавая наш газ туда и нефть так, что в бюджет ничего попадать не будет, а им будут перепадать достаточно серьезные дивиденды?

О.Бычкова― А я пропустила, почему перед Турцией стоять на коленях — норма, а перед Западом — не норма?

М.Шевченко― Перед Турцией никто на коленях не стоит, потому что Турция равный стратегический партнер. Турки не требуют от нас этого, как Запад требует. Турки говорят: «У нас своя цивилизация, у вас своя цивилизация. Давайте взаимодействовать». И все мирные, нормальные форматы взаимодействия с Турцией всегда приводят к успеху. Какая еще страна на земле, в которой такое количество российских граждан живет, работает, как в Турции? Вы не назовете другой такой страны.

О.Бычкова― США.

М.Шевченко― Нет, это не российские граждане. Это американские граждане.

О.Бычкова― Всякие.

М.Шевченко― Большинство из которых проклинает Россию и не собирается сюда возвращаться, кроме как господами.

О.Бычкова― Нет, большинство голосует за Путина, чтобы вы знали. Я вам потом приведу статистику.

М.Шевченко― А в Турции у вас порядка миллиона российских граждан всегда находится.

О.Бычкова― Миллион — это мало.

М.Шевченко― А в туристический сезон до 3 миллионов доходит. Самые тесные связи с Турецкой республикой. И нам ее пытаются представить исконным врагом.

О.Бычкова― Прервемся на несколько минут. Это программа «Особое мнение». Максим Шевченко вернется в эту студию после кратких новостей и небольшой рекламы на «Эхо Москвы».

НОВОСТИ

О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». 19-34 московское время. У микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением журналист Максим Шевченко.

Хочу спросить вас про продолжение этого сериала с Алексеем Навальным. Теперь нам Российское государство говорит, что, «судя по всему, есть основания, — сказал Лавров, — что Навального отравили в самолете по пути в Германию или в самой Германии». Как вы к этой версии?

М.Шевченко― Я воспринимаю по-прежнему любые версии. У меня остается главный вопрос, на который мы так и не услышали ответа. Согласно приказу Минздрава — и об этом тысячный раз напоминаю и этот вопрос задаю и повторяю — лечащий врач, главный врач больницы несет полную ответственность и единственно только он, за пациента, находящегося в коме. Никакие просьбы жены, никакие просьбы родственников не могут быть основанием для перемещения находящегося в коме пациента в другую клинику. Единственным основанием является, что в этой клинике в Омске ему не могли оказать такую помощь, как в другой клинике, допустим. Вот человек спасти не могут — нет лекарства или, допустим, какого-то аппарата вентиляции легких — вот его перемещают туда, где это всё есть. Как я понимаю, в омской клинике всё это есть. Поэтому по-прежнему: какие основания был для того, чтобы отправить находившегося в коме Навального в Германию у главного врача?

И тут возникает следующий момент. Вот многие считают — потому что его упросила Юлия Навальная. Не является для дееспособного гражданина ни жена, ни родители, Ни дети, ни братья, ни сестры никакими его законными представителями и никакие доверенности тут даже не играли бы роли.

О.Бычкова― Да, это людоедское российское законодательство.



М.Шевченко: Запад хочет за счет Грузии компенсировать это поражение

М.Шевченко― Нет, а это защищает права человека, потерявшего сознание. Потому что Юлия Навальная любит своего мужа, это мы прекрасно понимаем, но бывают жены, которые, получив это тело, сделают всё, чтобы этот муж умер, а жена, допустим, вступила в наследство каким-нибудь богатством…

О.Бычкова― Господи!

М.Шевченко― Ну, Оля, просто юридически возможны же разные коллизии. Данный приказ подстраховывает людей от этого. Поэтому на самом деле вот здесь скрывается ответ на главный вопрос: Кто дал распоряжение, кто приказал отправить его в Германию, понимая, что у него в крови могут быть остатки яда или не понимая этого? Когда нам Владимир Путин сказал, что он дал санкцию выпустить его за границу — это не то же самое, что дать распоряжение врачу отправить его в Германию. Поэтому этот врач должен дать ответ. Который сейчас там назначен главным врачом над всей Омской областью, как я понимаю. Кто, собственно, ему?.. Потому что даже министр здравоохранения не может дать главному врачу больницы дать такой приказ. Вот что это? С каких инстанций ему дали распоряжение отправить находившегося в коме Алексея Навального в сопровождении близких людей, — которые не имели права забирать его, даже не могли по российским законам это сделать, — отправить его в клинику «Шарите»?

Здесь, мне кажется, скрывается целое пространство для конспирологических или иных версий.

О.Бычкова― Подождите. Я просто перевариваю это ваше изумительное заявление про то, что, действительно, кто мог дать распоряжение главному врачу? Никто. Конечно, ведь никто не мог ему позвонить по телефону и сказать: «Ты там, чувак, разрули эту историю».

М.Шевченко― Нет, Оля, понятно, что позвонили. Но это же действие, которое нарушает приказ Минздрава, потому что врач — единственный человек, несущий ответственность за жизнь пациента, находящегося в коме. Это даже не лечащий врач, а главврач больницы. И нет над ним никаких начальников юридически. Так-то, конечно, де-факто ему могли позвонить, сказать: «Давай собирай, отправляй».

О.Бычкова― А над судьей, которая принимает решения, тоже никогда нет…

М.Шевченко― Это разные вещи.

О.Бычкова― Как это разные вещи?

М.Шевченко― Над судьей, который принимает решения, есть, условно говоря, главный судья данного региона, например. Как в Москве госпожа Егорова, как известно, советовала судьям, какие принимать приговоры.

О.Бычкова― Ну, и главврачу кто-то посоветовал.

М.Шевченко― Нет, это не так. У судей есть хотя бы установленная процедура — вот эта коллегия судей. Как это называется…

О.Бычкова― Я не хочу с вами спорить. Я просто восхищаюсь этим соображением, больше ничего.

М.Шевченко― Здесь не вопрос спора. Здесь вопрос, почему это было сделано? Сразу возникает несколько версий.

О.Бычкова― Это первый удивительный факт в этой истории.

М.Шевченко― Его отправили те, кто знал, что в теле Навального есть яд, в Германию, чтобы поссорить Россию с Германией. Очевидно, немцам послали это тело, находящегося в коме Навального, зная, что в нем яд, а всё вокруг — это такой спектакль. Потому что немцы не могли на это не отреагировать. «Шарите» — это частная клиника, а не государственная. Хотя его встречали там военные и препровождали в эту клинику военные. Но вот как бы «Шарите» в «Шпигель» пишет и всё такое. Германия — страна, в которой есть неконтролируемые государством медиаресурсы, например. Есть медиаресурсы, принадлежащие, наверное, ХДС и правящей коалиции, есть и иные.

О.Бычкова― Живут же люди!

М.Шевченко― Вторая версия, которая широко распространена, что его чистили-чистили два дня, решили что почистили, отправили. Но у немцев оказались какие-то устройства, которые все-таки обнаружили этот яд.

Третья версия, которую высказал сейчас Сергей Викторович Лавров, что его отравили уже в полете, ему в кровь добавили яд. Но все равно остается вопрос: зачем его надо было отправлять в Германию? Почему не в ЦКБ? Почему не EMC? В Москве есть великолепные клиники европейского уровня не хуже «Шарите». Почему именно в Германию находившегося в коме человека отправили — зачем?

Еще раз говорю, что версия, что Юлия Навальная упросила, не работает. Не имели права ей на руки отдавать находившегося в коме Алексея.

О.Бычкова― Ну, так в результате-то ответ какой у вас на этот вопрос?

М.Шевченко― У меня нет ответа на этот вопрос. Моя версия первая — что это сделали те, кто хотел инициировать или спровоцировать обострение в отношениях с Западом сознательно просто, контролируя и в информационном пространстве и по времени этот конфликт. Выстроить такой барьер в отношениях с Западом, чтобы развязать себе руки, возможно, для действий на Кавказе, например. Почему бы и нет?



М.Шевченко: Все равно остается вопрос: зачем Навального надо было отправлять в Германию? Почему не в ЦКБ? Почему не EMC?

О.Бычкова― На Кавказе…

М.Шевченко― На Кавказе, конечно, где Россия достигал очень серьезных стратегических успехов.

О.Бычкова― Ага, понятно. Ну, например, господин Нарышкин тоже сказал, что Навального хотели принести в какую-то сакральную жертву. И сделали это только… я не помню кто — страны Запада, которые спят и видят, чтобы испортить ситуацию внутри России. А вы на кого указываете?

М.Шевченко― Я думаю, что среди российской элиты полно просто прямой агентуры влияния Запада. Часть российской власти — это просто представители, не знаю, западного политического и экономического пространства на оккупированной территории бывшего Советского Союза. Поэтому когда у нас кто-то пытается представить российскую власть, целиком и полностью противостоящую Западу — это абсолютно не так. Часть российской власти на самом деле, возможно, мыслит какую-то стратегию самостоятельного пути, хотя это тоже империалистический путь, который я не могу поддержать. Просто логично: без Кавказа Россия не имеет никакого смысла геополитического. Это просто Барвиха с прилегающей к ней газовыми трубами.

О.Бычкова― Как это? А все остальные регионы?

М.Шевченко― А все остальные регионы, как говорится… Потому что потеря Кавказа — это потеря главного стратегического транспортного коридора между Востоком и Азией. Северней Кавказа никто ничего не поведет, никакие коридоры.

О.Бычкова― То есть Средняя Россия, Урал, Сибирь, Дальний Восток — мы всё сбрасывает, это ерунда всё?

М.Шевченко― Они превращены… там просто уничтожено социально-экономическое пространство жизни русского народа в центральных российских губерниях. Русский народ превращен в собрание люмпенов, которых согнали в города и которые полностью зависят от воли какого-нибудь властителя, который скажет: «На работу сегодня не ходите. Завтра на работу не ходите. Сегодня мы закрываем ваше кафе».

Вы знаете, вот про ковид хотелось бы два слова.

О.Бычкова― Давайте про ковид.

М.Шевченко― Из регионов мне сообщают, допустим — из Иваново, из Ярославля сообщают… я про Владимир таких данных, честно говоря, не имею, но про Иваново и Ярославль точно знаю, — что врачи не ставят диагноз ковид по двум причинам. Первая причина: чтобы не занижать статистику по ковиду. А второе: потому что все равно людям никто не может ничем помочь. Лекарств нету, на КТ запись за несколько дней, да и то люди даже на платное КТ попасть не могут, даже за деньги не могут попасть. Больницы переполнены…

О.Бычкова― В Москве такая же ситуация, говорят во многих местах.

М.Шевченко― В Москве все-таки гораздо более насыщенное частными клиниками пространство. Когда у вас на регион только в областном центре находится 5 компьютерных томографов или 6, например, то, собственно, огромные региона, какая-нибудь Ивановская область, она находится в полной зависимости от того. В Москве их не 5 и не 6. В Москве их десятки, может быть, сотни. Только в центре их достаточно много. Даже за деньги нельзя попасть.

О.Бычкова― Это понятно. То, что творится в регионах, это ужасно.

М.Шевченко― Людям выписывают больничный, пишут: ОРЗ. Люди с явными ковидными симптомами, потому что бояться потерять работу, идут на эту работу, заражают своих коллег. И это еще речь про российских граждан. Как быть с теми трудовыми мигрантами, которые работают во всех этих «Пятерочках», «Магнитах» на кассах, работают рабочими? У них даже больничных нет, у этих несчастных людей. То есть они заболевают и им вообще никакого диагноза не ставят. У них ОМС, как правило, нету.

На самом деле эта показуха — «Мы разрешаем до 11 собираться, после 11 — уже нельзя» — абсолютная показуха. Потому что власть не может контролировать распространение этой эпидемии. И реально власть не может оказать помощь огромным массам людей, чей жизненный уровень выходит за уровень состоятельный. А большинство в России получает 12–15, хорошо — 20 тысяч рублей зарплату? КТ, которое при этом стоит 5 или 6 тысяч частным образом… Люди думают: «Вот я сейчас пойду, 6 тысяч заплачу, а, наверное, и так пронесет». Поэтому ́эпидемия веерно распространяется по стране. И все совещания, которые нам показывают, это всё абсолютная показуха.

Если геополитически Россия действует правильно, на мой взгляд, пытается действовать, но тут, как говорится, и советская власть и антисоветская власть вынуждены бороться за Кавказ. Внутри России социальная политика чудовищная, антинародная и колониальная.

О.Бычкова― Но то, что происходит внутри кавказских республик российских с ковидом совершенно принципиально не сильно отличается от других регионов.

М.Шевченко― Вот вы не правы. Чеченская республика, она находится…

О.Бычкова― А вот я открыла «Кавказский узел»…

М.Шевченко― Чеченская республика лучше всех за счет строгих мер, реальной помощи, дотаций, за счет того, что они отказались проводить оптимизацию здравоохранения и создали современные больницы, помогая не только жителям Чеченской республики, но и окрестным регионам.

О.Бычкова― Вот Кабардино-Балкария говорит о том, что… Всё, не могу больше с вами спорить, откройте… Всё, не могу больше. Закончили. Посмотрите.

М.Шевченко― Короче, я посмотрю. Наверняка говорят, что всё хорошо, прекрасная маркиза.

О.Бычкова― Не сомневаюсь. Закончили на этом программу «Особое мнение». Спасибо большое Максиму Шевченко. Как всегда, у нас закончилось на самом интересном месте время. Ничего, продолжим.