Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 7 минут. Программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Троянская. Я приветствую Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидера фракции «Яблоко». На можно видеть на Ютубе «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». Набирайте! У нас с сегодняшнего дня новые запреты. Фудкорты запрещены, и массово собираться нельзя. Все правильно, Борис Лазаревич? Вы поддерживаете? Или нужно еще больше запретов?

Б. Вишневский― Запрет массово собираться? Мы это видели на этом «замечательном» фестивале «Чудо света», когда тысячи людей прекрасно массово собрались. И при этом губернатор Беглов отвечает мне отказом на просьбу снять запрет на публичные акции, включая одиночные пикеты, ссылаясь на 41-ю статью Конституции. Нельзя провести одиночный пикет в маске на Невском! И нельзя провести общественное обсуждение проекта безумное реконструкции дома Басевича, который пытаются снести на Петроградской стороне, потому что 41-я статья Конституции требует заботиться об охране здоровья. А устроить то, что устроили на этом фестивале – это можно! Это нормально.

С одной стороны надо быть в администрации не самыми умными людьми, чтобы провести это мероприятие, прекрасно понимая, чем это закончится. А с другой стороны, я плохо понимаю людей, которые туда пошли, и плохо понимаю какой частью тела они думали, увидев эту толпу, и видя, что в их окружении как и в моем, очевидно же идет нарастающее число заболевших… Я это вижу по своим друзьям и знакомым. За эти десять дней мы видим уход из жизни от ковида только двух моих близких товарищей, а нескольких я устраивал в больницы. Каждый из нас это ощущает по своему ближайшему окружению рост заболеваемости, и надо быть крайне осторожными.

Т. Троянская― Но фестиваль проходил до 9 числа, а запретительные меры начинают работать с сегодняшнего дня, но я согласна с тем, что люди сами ответственны за свою жизнь и когда ты приходишь на массовое мероприятие, то должен понимать куда ты пришел.

Б. Вишневский― Это психология. Если человек уже пришел, то ему будет жалко уходить. Но в Смольном какой частью тела думали? Неужели было трудно просчитать, что придет большое число людей, и видя статистику заболеваемости, надо было отменить это мероприятие! Переводить его полностью в онлайн режим и не допускать прихода туда граждан. Это же кончится толпой, и, боюсь, новым ростом заболеваемости! Власти обязаны об этом думать.

Т. Троянская― Согласна. У нас несколько дней работает комиссия Минздрава. Она приехала для того, чтобы посоветовать, что делать с тем, что рост заболеваемости коронавирусом у нас в городе растет. А на ваш взгляд, что должна делать комиссия Минздрава?

Б. Вишневский― Я не медик, и я не буду советовать комиссии Минздрава что делать. Но для меня есть вещи очевидные. Самое простое. Я только-что выкладывал в соцсетях свое письмо вице губернатору Олегу Эргашеву. Очень надеюсь, что мы его увидим в Законодательном собрании в эту среду, мы его очень давно ждем. Есть масса вопросов к уважаемому Олегу Николаевичу.

Сейчас стало больше людей, которые хотят вызвать домой врача. И выясняется, что при том, что мы тратим миллиарды на проект «Электронное здравоохранение», и при том, что до конца этого года было обещано ввести 23 сервиса только для пациентов и еще несколько десятков – для врачей, невозможно вызвать врача через интернет, записавшись на сайте поликлиники. Надо звонить по одному единственному телефону. Я специально провел опрос в сосцетях. Люди дозваниваются от одного до четырех часов. Одна знакомая четыре часа пыталась вызвать врача, и когда она так и не смогла этого сделать, я был вынужден позвонить главе районной администрации и попросить помочь. Через шесть часов после этого у нее появился врач. Вмешательство депутата Закса, главы района и… еще шесть часов ожидания и врач приходит.

Элементарный же сервис! Это я могу точно сказать, потому что в прежней жизни я был кандидатом технических наук и разрабатывал систему управления и обработки информации. Это не сложно! И это все должно было быть сделано в прошлом году!

Т. Троянская― Но может быть просто система не справляется! Ведь до этого все было нормально! До коронавируса можно было записаться!

Б. Вишневский― И до этого было не нормально. Люди и до этого часто подолгу не могли дозвониться до поликлиники. Я понимаю, что от того, что был создан этот электронный сервис, у нас не станет больше врачей! Но люди хотя бы не будут часами терять время и нервы свои не будут на это тратить. Это же тоже ухудшает их здоровье, это же психосоматика! И повторяю, сделать это не сложно! Это несложная техническая задача. А почему же трудно дозвониться? Почему такой дефицит? А потому, что мы строим огромное количество жилья, но практически мы не строим поликлиник. В том районе, где я через главу пытался добиться прихода врача, за последние годы появилось огромное количество жилья, но не построено ни одной поликлиники.

Я перекидываю «мостик», и с этим связана наша борьба за то, чтобы не снесли здание бывшей медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского. Это готовая поликлиника для Васильевского Острова, которых там тоже не хватает, и там тоже очереди на запись и тоже трудно дозвониться, чтобы вызвать врача. Сейчас удалось вернуть это здание в реестр памятников и не допустить его сноса. И в других местах мы боремся, чтобы не сносили важные здания…

Т. Троянская― Про здания мы еще поговорим. Я хочу вернуться к Эргашеву. Еще какие вопросы вы хотите ему задать? Вы давно инициировали его приход в Смольный, но только сейчас возможно это случиться.

Б. Вишневский― Очень важная вещь – изменение системы выплат заболевшим медикам. Насколько успешна будет борьба с коронавирусом, очень сильно зависит от того, насколько мы будем заботиться о тех, кто нас лечит. У меня огромное количество обращений или от медиков, которые вообще не получают обещанных выплат, потому что их не признают пострадавшими. Медики скорой собираются идти в суд, потому что так и не решен вопрос, чтобы диспетчеры скорой получили выплаты. От медиков, которые работают в социальных учреждениях, например, в психиатрических интернатах, потому что они вообще выпали из постановления городского правительства и им не полагается ничего, и если они заболели, а они тоже общаются с заболевшими. А в психоневрологических интернатах тоже очень много заболевших. Я это знаю, потому что я в некоторые из этих интернатов этой весной и летом привозил много средств индивидуальной защиты в рамках проекта, которым мы занимались в «Яблоке». Из этого постановления выпали и уборщицы, и лифтеры, и технические работники, которые тоже общаются с больными и тоже могу заболеть, а им ничего не положено.

Две недели назад я написал губернатору, что надо внести изменения в постановление правительства города, чтобы предусмотреть выплаты всем этим категориям, ведь это не плата за квалификацию, не за качество лечения, а это плата за риск всем тем, кто в больницах и социальных учреждениях соприкасается с больными и рискует своим здоровьем, а иногда и жизнью. Мы видим, что на стене памяти на Малой Садовой уже больше ста имен погибших медиков . И это нужно обязательно менять.

Я на прошлой неделе собирался встретиться с Олегом Николаевичем, но к сожалению в последний момент встречу отменили, но если он придет к нам в среду я обязательно задам ему этот вопрос, планируют ли они внести эти изменения, чтобы выплаты получили все, кто рискует, если они заболели, стали инвалидами, или, не дай бог, погибли, чтобы выплаты получили их семьи.

Т. Троянская― Я надеюсь, что Олег Эргашев наконец-то доберется до Законодательного собрания и у вас будет возможность задать ему вопросы.

Б. Вишневский― Это не связано с комиссией Минздрава, а связано с решением Минздрава. Вчера были обнародованы настоятельные требования, чтобы те, кто болеет коронавирусом в легкой форме, могли лечиться дома, только если у них есть отдельная комната. А насколько реально это можно обеспечить в наших условиях? У нес куча коммуналок, которые не расселяются, а деньги на их расселение… Я об этом еще скажу отдельно. Чудовищно то, что губернатор отказался добавлять на это деньги. И в других квартирах, не коммунальных, очень трудно обеспечить отдельную комнату заболевшему. А это значит, что этот приказ или будут просто игнорировать, или захлебнуться больницы и всех будут отправлять снова в какой-нибудь Ленэкспо, где условия трудно назвать достойными. Нужно же думать головой о последствиях!

Т. Троянская― Думаю, что те, кто отдает эти приказы, живут в таких домах, где можно больному обеспечить отдельную комнату.

Б. Вишневский― Но не все же таковы!

Т. Троянская― Согласна. Давайте перейдем к поправкам и к бюджету. Второе чтение будет в конце ноября.

Б. Вишневский― Утверждение бюджета будет 18-го числа в следующую среду, но все поправки уже внесены, и в частности и поправка губернатора. Я хочу, чтобы наши радиослушатели услышали несколько цифр.

8 миллиардов рублей. Недостаток средств на лекарства для льготных категорий. Восемь! 11 миллиардов заложено, а нужно еще восемь. Эту насущную необходимую потребность дважды заявлял комитет по здравоохранению. На нулевом чтении бюджета я присутствовал и на заседании комиссии по соцполитике и здравоохранению. Я член этой комиссии. Губернатор отказался в свою поправку к второму чтению включать необходимые средства на эти цели. Это означает, что будет новый дефицит лекарств для льготников. Я внес такую поправку от себя, но у меня мало иллюзий, что ее примут. Я хотел, чтобы эти деньги взяли из тех пяти миллиардов, которые хотят отдать Ротенбергам на строительство спортивного комплекса на месте снесенного СКК, а два с половиной миллиарда не давать Западному скоростному диаметру, и полмиллиарда не давать полиции. Я заранее знаю, что мне будет отвечать администрация: «У нас обязательства. Мы подписали концессионное соглашение и должны их выполнять». Но обеспечение льготников лекарствами – это наши обязательства, установленные не соглашениями, которые кто-то подписал, а законодательством России и Санкт-Петербурга. Эти обязательства более высокого уровня. Может их сперва надо выполнять? А потом уже перед обязательства перед партнерами по концессионному соглашению.

Еще необходимо 2,5 миллиарда на программу расселения коммунальных квартир. Финансирование на следующий год – всего 600 миллионов рублей. Это в пять раз меньше, чем было в прошлом году. И тех трех миллиардов было мало, чтобы расселять коммуналки, но сейчас всех выделенных денег нам хватит, это данные жилищного комитета, на 450 семей. А у нас около 80 тысяч семей в коммуналках ждут расселения, стоят на очереди. Это сколько же лет мы будем их расселять? Ни копейки на это губернатор не добавил. Я тоже внес эту поправку, буду настаивать не ее принятии, но шансов очень мало.

Нужно было 3,5 миллиарда рублей на капитальный ремонт жилого фонда. Сегодня в бюджете на эти цели заложен ноль. Это говорилось на заседании по соцполитике и здравоохранению представителями жилищного комитета, и это означает, что надо будет повысить плату за капремонт или денег этих не будет. Я и такую поправку внес. Но губернатор на это ни копейки не добавил. Губернатор не добавил субсидиий общественному транспорту, и это значит, что повысится плата за проезд.

Т. Троянская― Я вашему коллеге, депутату Тетердинко, задавала вопрос почему в бюджете так мало денег в частности на малую технику, а он мне сказал, что не было запроса. Это действительно может быть так?

Б. Вишневский― Повторяюсь. На нулевых чтениях бюджета комитет по здравоохранению озвучивал это. Я там был. Я не помню Александра Павловича Тетердинко на обсуждении сметы комитета по здравоохранению, но там было, что нужно 8 миллиардов на лекарства, их не хватает. А потом они это подтвердили на комиссии по соцполитике и здравоохранению. Я специально изучил поправку губернатора, она была вечером в пятницу, и там не эти цели не добавляется ни копейки. И что значит, не было запроса? Запрос очень даже был! Но им его не согласовал комитет финансов, как они сказали, и в поправку губернатора во втором чтении эти деньги не вошли. Последствия для льготников понятны. Люди или будут безуспешно обзванивать аптеки, пытаясь успеть купить лекарство, или будут платить деньги за лекарства, которые они имеют право получать бесплатно.

Т. Троянская― Давайте вернемся к теме послевоенных памятников, о здании ВНИИПО. У нас в эфире был Борис Кириков, историк архитектуры, который сказал, что все эти здания необходимо внести в список сооружений, которые нуждаются в защите. Много зданий эпохи конструктивизма было снесено, потому что их просто не успели внести в этот список. Может быть надо не каждое в отдельности здание спасать, а внести их все наконец-то в список?

Б. Вишневский― Согласен. Мы будем инициировать изменения в городской закон об охране культурного наследия. Но к сожалению, почти каждый раз мы сталкиваемся с нежеланием нашего комитета по охране памятников их защищать. Это касается не только зданий сталинской эпохи. Вот чудовищная история. Набережная реки Фонтанки дом два. Дом, выходящий фасадом на Летний сад. Там взяли и пробили дополнительную дверь из помещения, принадлежавшему известному архитектору Евгению Герасимову. Не буду оценивать архитектурную квалификацию его творения, но это же чудовищно! И комитет по охране памятников это согласовывает! Мне сказали, что даже на совещании у президента это показывали как пример того, как нельзя обращаться с памятниками. Сейчас жители дома и мои коллеги из «Яблока», муниципальные депутаты подают в суд. Следующее заседание суда будет в конце ноября. Будет оспаривать разрешение КГИОПа это сделать. Но это же чудовищно! Если так относятся к памятникам ХVIII века, то чего же от них ждать по отношению к других зданиям!?

Теперь о здания сталинской эпохи. Я дважды за последнюю неделю был у здания Института бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте. Нормальное хорошее крепкое здание хотят снести, чтобы построить очередной жилой комплекс. Его отказываются включать в реестр памятников, что защитило бы его от сноса. А за это включение выступают известнейшие и крупнейшие специалисты, и профессор Маргарита Штиглиц и Михаил Исаевич Мильчик. Сегодня мы ждем ответа на мой депутатский запрос и Надежды Тихоновой, который Законодательное собрание утвердило единогласно, с требованием внести здание в реестр памятников.

Медсанчасть на улице Одоевского нам удалось вернуть в реестр памятников и не дать его снести, и выиграть суд. Есть здание бывшего манежа лейб гвардии гусарского полка на Васильевском острове. Там был подделан год постройки. Там во время блокады работал хлебозавод. Его тоже хотят снести и построить жилой комплекс и говорят, что здание было построено после революции. Я сказал главе КГИОП Сергею Макарову, что как только он скажет мне какие в 1938 году в Петербурге были полки лейб гвардии, я тут же соглашусь, что оно было построено позднее. Но это же очевидно любому, кто на него посмотрит, что это постройка XIX века!

И последний пример, совершенно вопиющий. Это Охтинский мыс, где не дали построить Газпромовскую башню. Был издан секретный приказ Минкульта, который фактически разрешает застройку Охтинского мыса. Предполагается сохранить один крошечный кусочек. Мы бьемся в суде, уже в Верховном суде, чтобы не дать это сделать. Приказ, поскольку он не был опубликован, вместе с нами вступили…

Т. Троянская― А разве такое возможно? И что значит секретный?

Б. Вишневский― Он имеет гриф «для служебного пользования». По Конституции у нас не могут применяться ненормативные неопубликованные акты, никак. Но, тем не менее, Верховный суд нам отказывает. В суд вместе с нами идут представители Газпромнефти, чтобы нам помешать в этом суде. Есть такой известный юридический прием, они выступают против всех наших ходатайств. Завтра будет уже третья инстанция, апелляционная коллегия Верховного суда будет рассматривать. Посмотрим. Если Верховный суд окончательно решит памятники Охтинского мыса пустить под бульдозер, а КГИОП полностью это поддерживает, оставив только крошечный кусочек, то о какой уважение к культурному наследию можно говорить! И к исторической памяти.

Помните, когда принимали поправки в Конституцию, то много говорили о культурном наследии, о защите памяти предков? Вот вам память предков! Охтинский мыс – там сохраняйте эту память предков! Нет, не хотим сохранять. Давайте дадим Газпрому все там снести! Это варварство и вандализм.

Т. Троянская― Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга в программе «Особое мнение». Возвращаемся к акциям, о которых мы говорили в начале нашего эфира. 6 ноября вечером в телеграм канале Баграмян-26 появилось видео, в котором нам рассказали о том, что на Невском проспекте была акция, посвященная боевым действиям на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. По опубликованным кадрам движение городской магистрали замедлили автомобилисты из окон машин виднелся турецкий флаг и участники акции вышли прямо на проезжую часть и снимали происходящее на камеру и скандировали «Карабах». Полиция особо не реагировала. И на задерживала народ.

Б. Вишневский― У нас иногда очень стеснительная бывает полиция. Иногда она ведет себя крайне деликатно. Дней десять назад мы с Шапошниковым, муниципальным депутатом Владимирского округа и с группой жителей проводили ночной рейд на улице Рубинштейна…

Т. Троянская― Сейчас мы сделаем паузу! После московских новостей, и с этого начнем вторую часть.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы остановились на акции, которую устроили 6 ноября по конфликту в Нагорном Карабахе. Флаги Азербайджана и Турции можно заметить в этом видео, а полиция… Вы привели пример, что полицейские участников каких-то акций задерживает, а на какие-то не обращает внимания.

Б. Вишневский― Я начал говорить, что мы проводили акцию «Ночь на улице Рубинштейна» с депутатами Владимирского округа и с его жителями. Там есть бары, которые нарушают закон и работают без лицензий. Мы трижды вызывали туда наряды полиции и трижды полиция приходила и стеснительно говорила, что даже не может проверить у них наличие лицензии, что у них нет на это полномочий, и что они ничего не могут. Но это же просто издевательство! Это же смешно! Я тут же отправил запрос начальнику полиции и потребовал объяснить почему они себя так вели и действительно ли и у них нет полномочий. В таких случаях, видя нарушения в работе баров, ресторанов или магазинов, полиция делает вид, что у нее широко закрыты глаза и ни на что не реагирует.

Т. Троянская― А почему так происходит? Я не пойму!

Б. Вишневский― Есть две гипотезы. Когда-то с трибуны Государственной Думы, еще дореволюционной, было сказано: или глупость, или измена. Или они не профессиональны, или им эти заведения отстегивают за то, чтобы они ничего не видели. Что, мы этого не понимаем что ли? Но если встать у Гостиного двора с плакатом, и особенно, если на этом плакате будет фамилия Путина написана, то тут же приедет пять автозаков и двадцать полицейских, человека тут же скрутят и увезут в полицию. Тут они стесняться не будут, тут у них есть все полномочия. Тут у них все хорошо. А как надо реальные нарушения пресекать, то тут их нет.

По поводу акции, которую устроили азербайджанцы. Я внимательно слежу за тем, что происходит в Нагорном Карабахе, еще с конца восьмидесятых, с времен, когда область Нагорный Карабах хотела независимости. Двести лет там подавляющее большинство – армянское население. Тогда на их заявление, на первую просьбу о независимости ответили резней в Сумгаите. В 88-м году. После этого большое количество лет Карабах существует как непризнанная республика, а сейчас Азербайджан решил вернуть себе все эти территории, начав войну не только против Нагорного Карабаха, но и против Армении. Мое сочувствие здесь на стороне Армении и Нагорного Карабаха. Я считаю, что власти России имеют все возможности прекратить эту войну, оказать необходимое воздействие на руководство Азербайджана, он они очевидно не хотят этого делать. Армения – наш союзник по Договору о коллективной безопасности.

А то, что наша полиция стеснительно смотрит на акции, которые азербайджанцы устраивают по разным своим военным успехам и очередным убийствам, которые совершаются на этой войне, это само по себе отвратительно. А полиция просто опасается с ними связываться. Видимо она не хочет иметь дела с очень влиятельной в Петербурге диаспорой в рядах которой много людей, занимающих и административные должности, и финансовые магнаты. Ну зачем? Проще вязать одиночных пикетчиков у Гостинки! Это не привлечет никаких неприятностей для полицейских. А если свяжешься с празднующими азербайджанцами… Тут могут быть и неприятности. Вот и все причины для стеснения. Интересно, а что полиция будет отвечать, почему она не прекращала эту акцию очевидно нарушающую закон?! Здесь в чистом виде то самое нарушение, за которое наказывают людей, выходящих на магистрали на мирные акции протеста.

Т. Троянская― Я вспомнила как в студенческие времена ходили такие большие контролеры, которые штрафовали и выкидывали из автобусов студенток и щуплых студентов, женщин и бабушек. А если без билета ехал какой-то амбал, к нему не придирались. Не напоминают ли действия полицию эту картину?

Б. Вишневский― Мы же не в первый раз с этим сталкиваемся. Я помню, что то ли на мясокомбинат, то ли еще куда-то приехало большое количество вооруженных товарищей с Кавказа и наша полиция и омон отказались в это вмешиваться. И мы прекрасно понимаем, что происходит. Но тут у полиции были все основания немедленно вмешаться и потребовать это прекратить. А при отказе прекратить – задержать. Ни в какие законы и постановления это не укладывается. А если бы что-то подобное позволила бы себе питерская оппозиция, все бы уже давно отбывали бы административное наказание, по 15 суток получили бы за это. И полиция ничего бы не стеснялась. И тут же бы приехала, и решительность бы проявила. И все иные качества. А тут они оказались очень застенчивые.

Т. Троянская― Давайте поговорим о Соединенных Штатах Америки. В последнюю неделю в Россию с большим интересом наблюдали за выборами. А вы рады победе Байдена? Говорят, что нам не поздоровится! Есть такое мнение.

Б. Вишневский― Я этому не рад, и я за этим следил с чувством холодного любопытства, и не более того. Я не гражданин США, и никогда им не буду. Я там не живу и никогда не жил. Это не моя страна. И самое главное, от того, кто там будет президентом, ни моя жизнь, ни ваша, ни других наших сограждан, изменится не в очень большой степени. Конечно, интересно посмотреть на реальную политическую конкуренцию, посмотреть на то, как в отличие от нас, где за полгода до выборов понятно, кто президент, и прошло несколько дней после выборов и никто еще не знает, кто президент. Интересно посмотреть, как там суды отказывают еще действующему президенту и его штабу в удовлетворении ходатайств. Мне интересно было бы посмотреть на наш суд, который действующему президенту в чем-нибудь бы отказал, и посмотреть в лицо судьи, выносящему это решение, и самое главное, посмотреть…

Т. Троянская― Последнее решение в его жизни!

Б. Вишневский― И посмотреть, а что потом будет с этим судьей. Как в том анекдоте: «Я не знаю, почему нет колбасы, и куда пропала туалетная бумага, но скажите мне, где Сидоров, который спрашивал про колбасу». Мне было любопытно не это смотреть, но не более того. Мне все равно, кто там будет президентом. На нашу жизнь это может оказать воздействие только в одном случае, если бы новый президент стал вести кардинально более жесткую линию, которая могла бы повлиять на внешнюю, а возможно и внутреннюю политику нашего президента, но думаю, что этого не будет. Думаю, что все ограничится только словами. Возможно будут громкие заявления, но думаю, что реальных дел будет немного. Мы много раз видели, что одно дело – предвыборные заявления кандидата в президенты, и другое действия избранного президента. Никто же не хочет всерьез ссорится с ядерной державой. Кроме ожесточения риторики я не ожидаю чего-то что может всерьез повлиять на нашу жизнь.

Самое главное, мы сами должны влиять на нашу жизнь. Если бы энергия, которая сейчас выливалась в интернете про США, была бы направлена на то, чтобы нашу жизнь поменять в наших выборах участвовать, оппозиции помогать, быть наблюдателями, членами комиссий, быть кандидатами, стремиться у нас сменить политическую линию, то наверное она уже начала бы меняться. А пока пар уходит в свисток, в сторону Америки, наша жизнь от этого не поменяется никак.

Т. Троянская― Например, Максим Шевченко, журналист, выдвинул интересную идею, что Байден люто ненавидит Россию и законопроект Путина по поводу вечного сенатора отчасти связан с Байденом. Путин приготовил для себя такой парашют, в случае чего – уйти в вечные сенаторы. Может быть у нас есть шанс? Нет?

Б. Вишневский― Ни один американский президент не испытывает чувства ненависти к России, потому что для него Россия – это что-то на периферии. Он президент Соединенных Штатов Америки. А господам типа Шевченко, которые любят Россию и везде видят русофобов проклятых и антироссийскую политику – это все чушь! А то, что президент Путин устраивает под себя, так летом же уже внесли такую «замечательную» норму, что бывший президент теперь может делать что угодно. Если он совершит тяжкое преступление, более пяти лет тюремного заключения, то теоретически с него можно снять неприкосновенность, но это как непорочное зачатие – в природе не встречается. Надо, чтобы две трети Думы и Совета Федерации и Верховный суд, и Конституционный суд… Понятно, что этого не будет. А преступления малой и средней тяжести, по Конституции, это уже действующая Конституционная норма, их экс-президент может совершать хоть каждый день. А это и воровство, и угроза убийства, и изнасилование, и хранение и изготовление наркотиков… За все это полагается меньше пяти лет, и все это можно делать каждый день. Я уже отмечал в «Новой газете», что Дмитрий Анатольевич теперь каждый день может себе это позволить в соответствии с Конституцией, он неприкосновенен для закона. Но такого же нигде нет! Кстати, Трамп не позаботился сделать себе такой закон. Но когда власть сменится, все это будет стоить не больше, чем резанная бумага.

Т. Троянская― Я про это и хочу сказать. Сейчас можно все что угодно напринимать.

Б. Вишневский― Под тем законам, которые написал под себя, про неприкосновенность, потом одним щелчком отменят все эти законы. И если будут надо, то будут и судить. Никого ни от чего это не защитит.

Т. Троянская― Короткий последний вопрос. Элла Памфилова предложила ввести каникулы на время трехдневного голосования. Она встречалась с Путиным и предложила такую интересную идею. Как вам?

Б. Вишневский― Я категорический противник всех трехдневных голосований. Они только обеспечивают все условия для фальсификаций. Она уже много чего предлагала президенту, лучше бы она ему что-то предложила, чтобы выбора стали бы честными, а то…

Т. Троянская― А они у нас честные! Разве можно такое в лицо президенту сказать, что у нас выборы не честные!?

Б. Вишневский― Я бы ему это в лицо сказал. Но я к нему не допущен. К счастью или к сожалению. Но думаю, что и сам президент прекрасно знает, какие у нас выборы.

Т. Троянская― А тут я не знаю. Борис Вишневский, член Законодательного собрания был у нас сегодня в гостях. Спасибо! Удачи!

Б. Вишневский― Спасибо! Удачи!