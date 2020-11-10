М. Курников― Здравствуйте. В студии Максим Курников. Со мной по видеосвязи Сергей Алексашенко, экономист. Здравствуйте.

С. Алексашенко― Добрый день, Максим. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.

М. Курников― Я сначала спрошу вас. Борьба за пост президента США закончилась или еще пободаются?

С. Алексашенко― Это, смотря, на чьей вы стороне находитесь, Максим. У меня много друзей, знакомых, которые в этом вопросе по разную сторону баррикад. И есть те соответственно, кто придерживаются или поддерживают демократов, они считают, что борьба закончена. И есть те, кто поддерживают президента Трампа, его политику и они считают, что нужно бороться дальше и борьба еще не закончена. На мой взгляд, борьба закончена. Потому что, вот давайте так. Президент Трамп и его команда и его штаб имеют полное право обращаться в суды. И Америка — это страна юристов, судиться можно по любому поводу. Судиться можно неоднократно в разных штатах и есть точка окончания всех судебных споров – это 6 декабря. 6-го декабря губернаторы штатов должны в каждом штате отдельно, там на уровне штатов все регулируется, они должны подвести итог и сказать, что официальные результаты такие. Пожалуйста, коллегия выборщиков внутри штата собирайтесь, подводите итоги. Оформляйте протоколы. И 14-го декабря в Вашингтоне коллегия выборщиков должна собраться в полном составе, принести протоколы. В отличие от продвинутой технологически России. Никакой системы ГАС-выборы там не существует.

М. Курников― Отсталая страна.

С. Алексашенко― Абсолютно. Абсолютно отсталая страна. Вы даже не представляете, насколько это отсталая технологически в каких-то вопросах страна. Там бесконтактные карты в Америке платежные практически очень редко используются. Банки продолжают эмитировать чиповые, ходят чеки в обращении. А система выборов, один из элементов – такое наследие, на которое американская демократия опиралась два с лишним столетия и считалось, что эта система работает. Сейчас все больше и больше критики раздается и говорят, что, наверное, все-таки надо менять подходы. Но это так очень мягко. Так вот, к 14 декабря коллегия выборщиков должна собраться и принять свое решение, подвести итоги, собрать бюллетени, оформленные в бумажном виде по каждому штату. И подвести свои итоги. Но это тоже не конец. Потому что в отличие от российского ЦИК, который оглашает результаты выборов, в Америке этим делом занимается конгресс. И на первую сессию новоизбранного конгресса 6 января в час дня по вашингтонскому времени все собираются обе палаты вместе, заслушивают отчеты о деятельности коллегии выборщиков и принимают решение. Избранным президентом считается такой-то гражданин, человек, товарищ, господин. И так далее. Поэтому формально есть несколько мировых лидеров: Владимир Путин, Си Цзиньпин, президент Бразилии. В общем, есть такие. С Мексикой, соседней страной, в отношениях с Америкой много чего зависит. Они до сих пор не признают победителя. И они ждут.

М. Курников― Они не торопятся признавать.

С.Алексашенко: Мне кажется, что особых шансов на успех в судебных разбирательствах у Трампа нет

С. Алексашенко― И вообще говоря, если стать на позицию, которую озвучил пресс-секретарь Дмитрий Песков, то окончательные итоги будут подведены только 6 января. До 6 января официальные итоги не будут подведены. Президент не будет назван. Но, на мой взгляд, я очень внимательно читаю прессу, слежу за тем, какие иски по каким поводам подают республиканцы. Ну вот пока никакой ощутимой, такой значимой четкой фактуры не предъявляется. В основном сводится к тому, что давайте после того, как выборы прошли, как голоса просчитаны, давайте мы изменим правила того, какие голоса считать, какие не считать. А вот у нас есть такая информация. Правда, свидетели ее не подтверждают. Поэтому мне кажется, что особых шансов на успех в судебных разбирательствах у Трампа нет. Но вместе с тем мы должны помнить, что как минимум в двух штатах – Аризоне и Джорджии будет идти официальный пересчет голосов. По закону. В штате Джорджия губернатор принял решение, сказав, что разрыв минимальный и поэтому во избежание напряженности мы считаем правильным пересчитать голоса. В Аризоне просто есть закон. Когда разрыв составляет меньше одной десятой процента голосов, соответственно автоматически без того, чтобы какая-то команда обращалась с просьбой, делается пересчет голосов. Но в Америке была статистика, что с 2000 года по 2019 прошло без малого 5800 выборов на уровне штатов. Все выборы организуются на уровне штатов. На разные должности. При этом пересчет был всего в 31 случае и лишь в трех случаях результат выборов поменялся. То есть пересчет голосов это крайне редкая процедура и приводит к позитивному результату в одном случае из десяти. Поэтому знаете, я повторюсь, в зависимости от того, на какой позиции вы хотите встать, можете сказать: да, выборы закончились. Можете сказать: да нет, выборы еще не закончились. Потому что формально да, процедура оспаривания продолжается. Все понимают, что это в рамках закона и в рамках американской избирательной системы. Ничего сверхъестественного пока Дональд Трамп и его команда не делают.

М. Курников― В прошлый раз вы очень точно предсказали, что 50 на 50 будет и будут решать буквально какие-то отдельные голоса. Сейчас, если я правильно понял ваш прогноз, игра для Трампа окончена.

С. Алексашенко― Да, Максим, смотрите, по состоянию на сегодня разрыв между Трампом и Байденом составляет 60 голосов коллегии выборщиков. Вот эти 270, соответственно у Байдена на 30 голосов больше, у Трампа на 30 голосов меньше. 60 с небольшим голосов. Соответственно чтобы Трампу выиграть, получив большинство в коллегии выборщиков, ему нужно на свою сторону перетащить 30 выборщиков. Из тех штатов, которые на слуху, Пенсильвания самый крупный – дает 20. То есть одной Пенсильвании недостаточно. Нужно выигрывать еще. Например, ту же Джорджию. 20 и 10 – будет 30.

М. Курников― Вот сейчас он Неваду назвал помойкой просто грязных голосов.

С. Алексашенко― Невада — там 6 голосов выборщиков, Аризона – 11. То есть они вместе даже не заменяют Пенсильванию. На самом деле набрать 30 голосов выборщиков – это означает перевернуть результат выборов в двух штатах или более. Но, честно говоря, мне такой сценарий представляется абсолютно маловероятным.

С.Алексашенко: Трамп остается популярным политиком. Последние опросы перед выборами — Трампа поддерживало 95% республиканцев

М. Курников― Если говорить о Трампе, он набрал голосов больше, чем в прошлый раз. О чем это говорит?

С. Алексашенко― Он набрал голосов больше, чем в прошлый раз, он набрал больше голосов, чем президент Барак Обама. Это говорит о том, что первое – ему удалось провести еще более энергичную кампанию, чем в 2016 году. Это означает, что у него реально сторонников, сторонников его политики намного больше, чем считали все компании, проводившие опросы общественного мнения. И это говорит о том, что Дональд Трамп остается популярным политиком. И, собственно говоря, я приводил цифру, буквально последние опросы перед выборами, наверное, 20-е числа октября – Дональда Трампа поддерживало 95% республиканцев. То есть тех людей, тех американцев, которые считают себя сторонниками республиканской партии. Это очень высокая степень консолидации электората. И такого не каждому республиканскому президенту удавалось достичь. Да, он популярный политик, он нашел при всех его недостатках как личности или при всех тех упреках, которые можно выставить как личности, тем не менее, означает, что он нашел путь к сердцу, к мозгу избирателя и стал говорить с ним на одном языке. Отвечая на те запросы, которые есть у большого числа американцев.

М. Курников― Когда читаю российских трампистов, ощущение, что всё, трагедия, левый поворот. Уклон в социализм. Вы разделяете такие тревоги?

С. Алексашенко― Я не разделяю такие тревоги. Потому что главный итог выборов – республиканская партия, хотя она и проиграла президентские выборы, она на самом деле добилась большого успеха и та большая явка, большая поддержка в абсолютном числе голосов в пользу Трампа, она сыграла свою роль. И на выборах в палату представителей, где республиканцы перетащили на свою сторону примерно 10 мест. И сократили разрыв с демократами. И пока в сенате у них удерживается большинство – 50 на 48. Два места в Джорджии будут разыгрываться по-моему, 5 января. Второй тур выборов, там другая процедура выборов. Там в первом туре, что называется, открытое голосование, совмещенное с праймериз. Где много кандидатов могут участвовать и два кандидата, занявшие первое место на предварительном туре, они выходят во второй. Джорджия с минимальным разрывом проголосовала, поддержав Байдена, но многие эксперты считают, что на уровне сената, выборов в сенат расклад может сложиться прямо противоположный. И оба сенаторских места могут получить республиканцы. То есть вариантов очень много. Соответственно для демократов победа, если они берут оба места в Джорджии, тогда в сенате получается 50 на 50 и по закону, по Конституции американской вице-президент имеет решающий голос. Он председатель сената, и тогда получится, что демократы контролируют обе палаты конгресса и Белый дом. И вот тогда левый поворот, о котором многие говорят, он действительно может состояться. Тогда у демократической партии будут не то чтобы совсем развязаны руки, но достаточно легко будут проходить законы через палату представителей, сенат и подписываться президентом.

М. Курников― У них не такая партийная дисциплина как в «Единой России».

С. Алексашенко― У них не такая партийная дисциплина, но вспомните первые два года президента Барака Обамы, когда демократы контролировали обе палаты. Вспомните первые два годы президента Трампа, когда республиканцы контролировали обе палаты. В таких ситуациях у них партийная дисциплина на высоте. И по принципиальным законам все-таки партии голосуют практически консолидировано. Но поскольку по состоянию на сегодня республиканцы контролируют сенат, никакого левого поворота произойти не может. Потому что очевидно, что ни один такой законопроект с левым сильным уклоном, он не пройдет через сенат. Поэтому я бы сказал, что страхи российских трампистов несколько преувеличены.

М. Курников― Я вас слушаю и понимаю, что вам кажется, что идеальная модель, когда президент, например, демократ. А сенат — республиканцы. Или наоборот. Когда они разделены.

С. Алексашенко― Я просто понимаю, что Америка сегодня расколота действительно пополам. И какая бы партия ни контролировала конгресс, обе палаты и Белый дом – это не ведет к хорошему. Потому что принимаются законы, которые не поддержаны обеими партиями. Которые не являются консенсусными. И, конечно, с точки зрения сохранения стабильности, такая разделенная власть, разделенный конгресс – это, на мой взгляд, очень хорошо. Он заставит Джо Байдена проводить какую-то умеренную политику, потому что ему предстоит договариваться с республиканцами.

М. Курников― Кажется, в конце 90-х вы считали по-другому. Когда был президент Ельцин, а при этом большинство у КПРФ в ГД.

С. Алексашенко― Максим, я сомневаюсь, что когда я работал в правительстве в ЦБ, я вообще высказывал какие-то политические оценки на этот счет. Но на самом деле та ситуация с 1995 и до 2000 года – это то, что французы называют…, президент из одной партии, а большинство в парламенте – из другой партии. Но это показало, что в российских условиях такое сосуществование возможно. То есть ничего удивительного в этом нет. И на самом деле как-то получалось и реформы проводить и законы здравые принимать. Более того, скажем так, наведение порядка в экономике и серьезная стабилизация в бюджете, она прошла в тот момент, когда еще и правительство стало контролироваться левым большинством. Правительство Евгения Примакова. Поэтому на самом деле сдержки и противовесы и когда различные ветви власти, различные должности контролируются представителями разных партий, как раз показывает то, что и в условиях России, и в условиях Америки в этой ситуации шансы на принятие здравых решений гораздо выше, нежели когда все контролируется одной партией.

С.Алексашенко: Америка сегодня расколота действительно пополам

М. Курников― Это когда смотришь со стороны или оглядываешься назад. А когда внутри, кажется, что эти все время мешают.

С. Алексашенко― Вы знаете, мешать, конечно, мешают. И много принималось дурных законов. Это тоже правда. В России в то время. Но, тем не менее, это заставляло тебя быть в постоянном диалоге с парламентом, с депутатами. Встречаться, обсуждать проблемы, отвечать на их вопросы, запросы. Объяснять свою позицию. Строить коалиции. Я считаю, что с точки зрения политики это была нормальная ситуация.

М. Курников― Вы сказали ключевые слова: бюджет, налоги, экономика. Давайте поговорим про экономический кризис, который неминуем после коронакризиса. Тут Илья из Ярославля спрашивает вас: как вы думаете, насколько приспособилась мировая экономика к коронакризису. Я от себя добавлю вопрос про российскую.

С. Алексашенко― Экономика так же, как и люди – существа приспособляемые. И они способны приспособиться ко многим ограничениям, многим условиям. В конце концов, коронакризис или коронавирусная эпидемия — это некое ограничение на экономическую деятельность, которая существует практически во всех странах мира. И есть отрасли, которые практически ничего не потеряли. У которых как было, так оно и осталось. Есть отрасли, которые упали очень сильно – в 3-4-5 раз. Это и гостиницы, и авиаперевозки. Круизные лайнеры вообще стоят сто процентов. Не ездят никуда. Поэтому есть разные вещи. И, конечно, экономика приспособилась. Если так говорить, то нельзя сказать, что знаете, экономика рухнула, потому что она не смогла приспособиться. Нет, конечно, приспособилась. Просто кто-то в этой ситуации сильно проиграл, но есть и отрасли или компании, которые в такой ситуации, их меньше гораздо, но они сильно выиграли. На самом деле тезис, это утверждение верное и для мировой экономики, для американской экономики, для российской экономики. Ну конечно приспособилась. Уже полгода живем в состоянии эпидемии. На самом деле по большому счету каждый из нас видит, что свет горит, вода течет. Газ есть. Значит, жизнь продолжается.

М. Курников― Какие невысокие требования у вас.

С. Алексашенко― Максим, транспорт ходит, самолеты летают. Телевизор, радио работают.

М. Курников― При этом зарабатывают люди меньше.

С. Алексашенко― Подождите. Это же следующий вопрос. Собственно, одна из приспособлений это не означает, что все экономические субъекты, все компании, все граждане, работники живут не хуже, чем они жили раньше. Ну, конечно, те, кто работают в отраслях, которые наиболее под сильным ударом, они потеряли своих доходов очень много. Большая часть малого бизнеса, общественного питания, рестораны, бары. Очень много потеряли. Некоторые закрылись. Магазины маленькие.

М. Курников― Если говорить о последних ограничениях, которые в Москве введены. Насколько это будет серьезный удар по этой сфере?

С. Алексашенко― Это будет очень серьезный удар. Потому что для кинотеатров, например, ограничение 25% заполняемости, это я так понимаю, на каждом сеансе – это очень жестко. То есть при такой заполняемости даже в среднем зал заполняется на 25%, то кинотеатру очень тяжело выходить в плюс. А с учетом того, что есть большое количество сеансов утренних в выходные дни или утренних и дневных в рабочие дни, это означает, что заполняемость там будет не выше 15%. И плохо понятно, как кинотеатры будут зарабатывать прибыль или хотя бы покрывать свои издержки. Очевидно, что для многих увеселительных заведений – баров, ресторанов, ночных клубов, боулингов, ночные часы работы – это время собирать деньги, время большого урожая. Когда остается публика, которая уже готова тратить крупные деньги на развлечения. Будучи навеселе. И, конечно, для них тоже будет потеря ощутимая. И последнее, очевидно, что вся индустрия развлечения, завязанная на новогодние корпоративы, она просто исчезнет. Корпоративы можно будет проводить только совершенно подпольные…

М. Курников― Домашние.

С. Алексашенко― Или нужно искать будет органы исполнительной власти, договариваться с правительством, с муниципальными депутатами, с райсоветами, чтобы они спонсировали. Крышу такую политическую давали…

М. Курников― Чтобы они учреждали это мероприятие, тогда его можно проводить.

С. Алексашенко― Да, конечно. Исполнительная власть может всё. У нас все звери равны, но исполнительные звери — они равнее других. Конечно, это будет очень серьезный удар по индустрии развлечений. Новогодняя неделя год кормит.

М. Курников― Но если говорить о том, насколько эти меры оправданы, во-первых, Москва не первый город такой, который вводит. Во-вторых, здоровье важнее. Нет?

С.Алексашенко: В этом заявлении Собянина содержится важная информация, которую власти практически постоянно скрывают

С. Алексашенко― Максим, если можно, я сделаю шаг назад. В этом заявлении мэра Собянина содержится важная информация, которую российские власти практически постоянно скрывают. Это сколько, какая доля тестируемых показывает позитивные тесты. То есть само по себе абсолютное число заболевших, оно не говорит ни о чем. Потому что если вы в 10 раз увеличите количество тестов, то очевидно, что у вас и количество заболевших тоже вырастет. Непонятно, на сколько. В 9-10 раз. Или в 11. Но это точно произойдет. Мэр Собянин показал данные, что количество позитивных тестов выросло с 1% сначала до 5,8, а сейчас до 7,5, и он прогнозирует, видимо, ему специалисты говорят, что это число будет расти дальше. И вот эта цифра очень важная и тревожная. Потому что за барьером 10% уже эпидемия начинает развиваться гораздо быстрее и гораздо более тревожно. Поэтому, на мой взгляд, с моей точки зрения ограничительные меры в Москве пора вводить. Опять Собянин рассказал о том, что происходит в Москве и то такие отрывочные три точки, не очень понятно, как они привязаны во времени. Но мы абсолютно не понимаем, что происходит в других регионах России. Как там ситуация складывается. И, конечно, из этого первый вывод, который нужно сделать – что все слова, которые произносит Путин, Песков, не знаю, кто еще, Голикова, что эпидемия под контролем, что ничего страшного не происходит – это откровенное вранье. Эпидемия в России быстро развивается и на самом деле она может достаточно в короткие сроки выйти из-под контроля.

М. Курников― Когда вы работали во власти и вам приходили цифры из регионов, вы им склонны были верить или нет?

С. Алексашенко― Мы верили цифрам.

М. Курников― А почему тогда можно было верить, а сейчас нельзя?

С. Алексашенко― Максим, ну потому что бывает статистика, которую ты получаешь, данные из регионов, которые с точки зрения теории вероятности практически невозможны. Когда у тебя на протяжении одной недели количество заболевших с колебанием в одну единицу. От 97 до 99. С точки зрения теории вероятности так не бывает. Этого не может быть. Поэтому такой статистике верить нельзя. В ЦБ информация приходила ежедневно из регионов, и там если кто-то начинал врать, то это сразу… Но потом надо добавить, что для ЦБ и тогда, и сейчас ключевая информация все-таки сводилась на уровне баланса…

М. Курников― Это немножко другая специфика цифр.

С. Алексашенко― Это немножко другая ситуация.

М. Курников― Мы сейчас прервемся на новости. После новостей вернемся в студию.

НОВОСТИ

М. Курников― Продолжаем говорить с экономистом Сергеем Алексашенко. И я вас хочу спросить о перестановках в правительстве и переходе, который вы отдельно сможете нам прокомментировать. Господин Савельев теперь будет министром транспорта. Раньше он возглавлял Аэрофлот. Что это за теперь уже чиновник?

С. Алексашенко― Для тех, кто хочет более подробно знать мою точку зрения, я сегодня с утра написал специальный блог, он размещен на сайте «Эхо Москвы». Можно прочитать. И я считаю, что эти перестановки в правительстве достаточно символичные. Пару общих слов. Это такое радикальное изменение принципов кадровой политики Путина, которые раньше в правительстве или массовые замены в правительстве проводил только в связи с президентскими выборами. Отдельные министры уходили по каким-то сильно чрезвычайным обстоятельствам. Типа посадили Улюкаева. Скандал с Сердюковым или конфликт Медведева с Кудриным. А чтобы посреди срока взяли 5 членов правительства, когда у вас там 9 месяцев назад, вы его только что перетрясли правительство, это с точки зрения кадровой политики Путина абсолютная новация. И соответственно второе замечание – то, что и Савельев, и Файззулин и соответственно новый министр энергетики — это люди достаточно пожилого возраста. То есть никаких молодых технократов нет. Шульгинову — 69 лет, Савельеву — 66, то есть понятно, что это какие-то переходные фигуры. Вряд ли министр, которому 69 лет, может рассчитывать на то, что он в своем кресле просидит хотя бы до 24-го года. Виталий Савельев – эффективный менеджер был в Аэрофлоте. Он построил Аэрофлот как современную компанию, которая успешно конкурирует на мировом рынке авиаперевозок, который регулярно последние лет 7-8, наверное, получает высокие места за качество обслуживания. И я летаю много по миру на разных авиакомпаниях, и я могу честно сказать, что по уровню сервиса Аэрофлот среди европейских компаний точно совершенно в тройку входит в любой момент времени. И в эконом-классе, и бизнес-классе.

С.Алексашенко: Эти перестановки в правительстве достаточно символичные

М. Курников― Я тут должен звездочку поставить, что все-таки Сергей Алексашенко говорит как человек, который когда-то входил в наблюдательный совет Аэрофлота.

С. Алексашенко― Это закончилось достаточно давно. Я перестал быть членом наблюдательного совета, совета директоров в 2013 году. Прошло слишком много времени. Это сравнивать с 1913 годом. И просто действительно Аэрофлот – качественная компания, которая одна, наверное, единственная компания российская не сырьевая, которая успешно конкурирует на мировом рынке. И большая заслуга Виталия Савельева в том, что он построил команду, которая смогла разработать стратегию соответствующую, стала таким транспортным плечом между Юго-Восточной Азией и Восточной Азией, Европой и Америкой. И такая сильная сторона Виталия Савельева. Слабая сторона, на мой взгляд, то, что Савельев такой сторонник авторитарного стиля управления. Если грубо говорить, то по принципу: я начальник — ты дурак; ты начальник — я дурак. И условно говоря, в компании могут быть такие директора, но быть министром с такой позицией. Тем более что для министерства транспорта авиационные перевозки это пятое колесо в телеге. Точно совершенно это абсолютно не ключевая отрасль. Притом, что она много проблем создает. Но на самом деле там и железнодорожные перевозки, и морские порты, и речной транспорт. И автомобильные дороги. Проблем выше крыши. И вот там, где нужно строить консенсус, учитывать множественные интересы множества игроков, мне кажется, что с такими персональными качествами Виталию Савельеву будет нелегко. И нелегко будет всем тем, кто будет с ним работать.

М. Курников― Простите, такой вопрос. Когда ты руководишь крупной корпорацией и у тебя зарплата на уровне топовых мировых компаний, тебя приглашают в правительство на зарплату гораздо более скромную. В разы. В десятки раз. Какая мотивация?

С. Алексашенко― Вообще из моего личного опыта, работа на государство, на высоких государственных должностях суперинтересная. И никакая работа в частном секторе по степени интереса не сравнится с работой в государственных структурах. Просто масштаб проблем…

М. Курников― Почему? Там же наоборот все забюрократизировано, бумажки и это все.

С. Алексашенко― Максим, на высокой должности вы решаете проблему. Вы сталкиваетесь с серьезнейшими проблемами, которые требуют какого-то решения. Я сейчас не говорю бюрократия, не бюрократия. Зарплаты, не зарплаты. Но просто с точки зрения интереса работа на уровне министра в России, в Америке, в Украине, в Антарктиде – это безумно интересно. И у многих людей — интерес – такая сильная мотивация. Если посмотреть и на Европу, и на Америку, то очень часто люди первые 10-15-20 лет работают в государственных структурах и в возрасте 40-46 лет уходят в частный бизнес зарабатывать деньги. Да, они обрастают связями, авторитетом, знаниями. И потом с удовольствием используют с эффектом в частном бизнесе. А что двигало Виталием Савельевым – сказать трудно. Я думаю, что он был в свое время в начале 2000 ,по-моему, зам. министра экономики и может быть ему все еще хотелось стать министром. Я знаю многих российских общественных деятелей, руководителей крупных компаний, учебных заведений, у которых мечта стать министром зудит на протяжении последних двух десятков лет. Вполне вероятно, что Савельев хотел этого. Но есть вероятное и гораздо более простое объяснение. Виталий Савельев – хороший знакомый Владимира Путина. Вряд ли их можно назвать близкими друзьями, но они достаточно хорошо знают друг друга. И Савельев достаточно быстро при необходимости может попасть к Путину. Я думаю, на мой взгляд, перестановки в правительстве – инициатива Путина, которого достала неэффективность правительства, достала неэффективность отдельных министров. И вот в какой-то момент Путин сказал: хочу сменить этого министра. Он мне надоел. Он не выполняет цели моих национальных проектов. И хочу другого. Стали оглядываться по сторонам, нужно, чтобы министр и Мишустина устраивал, и Путина. Я думаю, что таких людей не очень много. И вполне вероятно, Виталий Савельев получил предложение, от которого нельзя отказаться.

С.Алексашенко: На мой взгляд, перестановки – инициатива Путина, которого достала неэффективность правительства

М. Курников― Вы говорите, он за 9 месяцев понял. Правительство проработало всего ничего. В по-настоящему кризисных условиях. Как можно было понять, хороший министр, плохой. Настолько плохи?

С. Алексашенко― Видимо, настолько плохи. Максим, это же не с нашей точки зрения, нам вообще трудно оценить работу министра. Тем более за 9 месяцев. Но для президента, который заслушивает отчеты министров, получает аналитические справки из своего аппарата, который проводит с министрами встречи, совещания, задает ему вопросы, слышит ответы. Как ни относись к Путину, но за 20 лет нахождения на вершине российской государственной пирамиды, он очень много чего знает. По любой проблеме. И я не удивлюсь, если он по каким-то проблемам знает больше, чем его отдельно взятые министры. И достаточно министру один раз прийти на встречу с Путиным неподготовленным на совещание, второй раз. Не смог объяснить, почему это так, а не так. Почему сюда деньги потратил, сюда не потратил. И, собственно говоря, стукнул кулаком, кризисная ситуация, планов громадье. Национальные проекты не выполняются. Должен быть кто-то виноват. Надоело все. И вот поэтому мне кажется, что это такой знаковый перелом в кадровой политике Путина. То есть раньше он даже провалившихся, провальных министров держал на своем месте до завершения президентского срока. А сейчас: да ну, не справился – от винта.

М. Курников― Ускорения ему хочется какого-то?

С. Алексашенко― Ну конечно.

М. Курников― А куда он торопится?

С. Алексашенко― Ему хочется не ускорения, мне кажется, что у Путина, ему внедрили в голову мысль, что сами по себе темпы роста ВВП ничего не означают. Подумаешь, темпы роста будут 3% или 3,5. Самое главное, что у нас должны быть амбициозные цели, давайте у нас будут другие критерии успеха. Вот мы и сформулировали пять национальных проектов или идей. Задач. И вот эти отчеты. То есть замена объективных экономических показателей некими бюрократическими изысками, изысканиями. И Путин, поэтому я думаю, что выполнение графика, заданий, Белоусов он и в Кремле когда сидел помощником президента составлял постоянно отчеты. Кто чего выполнил, кто чего не выполнил. По майским указам. И, перейдя в правительство, он тоже за них отвечает. Достаточно 3-4-5 раз написать, что министр транспорта не справляется с поставленными задачами, что отстает в выполнении каких-то решений президента и правительства, — и все, и надоел, уходи.

М. Курников― Еще один вопрос от слушателя. Андроид1С спрашивает: что вы думаете про Мантурова и его желание маркировать все подряд. Все производители резко против, но их мнение просто игнорируют. Что стало бы с министром, который разрушил своей маркировкой систему лекарственного обеспечения страны в США или Европе.

С. Алексашенко― Я думаю, что Мантуров здесь вообще ни при чем. На мой взгляд, маркировка товаров в России – это сильно коррупционная схема. Когда частные компании, частные инвесторы обогащаются, заставляя потребителей, то есть нас с вами платить за никому не нужную услугу.

М. Курников― Но это же делает более прозрачным рынок. Это налогообложение улучшает. Разве нет?

С. Алексашенко― Максим, вот есть подакцизные товары. Алкоголь, табак. Где на самом деле я приложил к этому руку и акцизные марки появились во время моей работы в Минфине. И есть подакцизные товары, где особое налогообложение отдельных категорий товаров. И эти товары нужно отслеживать. А скажите, пожалуйста, в чем смысл отслеживания лекарственных препаратов. Да еще каждой упаковки.

М. Курников― Это вы мне скажите.

С. Алексашенко― Максим, я считаю, что любую идею можно довести до безумия. И вот если эта информатизация на самом деле случилась еще до прихода Мишустина в правительство, я повторюсь, на мой взгляд, это коррупция. Это использование государственных возможностей для частного обогащения. То есть Мантурову сказали: Мантуров, в доле не будешь, но мы хорошо заработаем. Вот когда уйдешь из министров, получишь свою долю. А давай-ка чего там, шубы будем маркировать и лекарство будем маркировать. А потом давай все будем маркировать. Объяснить зачем, какой эффект, объяснить, грубо говоря, сколько заплатят потребители в результате за все это дело и насколько увеличится сбор налогов – это никто не может. Это коррупция в чистом виде. В Америке нет никакой маркировки товаров. В Англии, в Италии.

М. Курников― Да, мы на этом должны заканчивать. Напомню, мы говорили с экономистом Сергеем Алексашенко. В 19 часов «Особое мнение» с политологом Кириллом Роговым. А в 20 часов в студии будет губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ведущий – Алексей Венедиктов.