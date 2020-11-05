Н.Росебашвили― 19 часов и 8 минут. Всем добрый вечер! Это радиостанция «Эхо Москвы». У микрофона — Нино Росебашвили. Приветствую Максима Шевченко, журналиста. Максим Леонардович, добрый день!

М.Шевченко― Добрый вечер!

Н.Росебашвили― Добрый вечер!

М.Шевченко― Добрый день, американцы! Добрый вечер, россияне!

Н.Росебашвили― Такой ли это добрый день, Максим Леонардович?

М.Шевченко― Сейчас обсудим.

Н.Росебашвили― Обсудим. И вы можете не только слушать, но и смотреть это обсуждение на YouTube-канале «Эхо Москвы», либо на Яндекс.Эфире.

Ну что, тогда начнем с Америки, раз уж вы предложили. Максим Леонардович. За кого болеете в этой битве?

М.Шевченко― Я в этой битве ни за кого не болею, ни за Трампа, ни за Байдена. Я болею за третью силу — за левую, даже левацкую Америку, за Black Lives Matter, за тех ребят, которые в Сиэтле, в Портленде, в других местах организуют коммуны по типу Парижской коммуны, берут города под самоуправление, вооружаются и заявляют о том, что власть должна принадлежать народу, а не правящей буржуазии, не важно, группируется она вокруг транснациональных спекулянтов из Демократической партии или вокруг крупных буржуа и империалистов из Республиканской партии.

Н.Росебашвили― А просветите, пожалуйста, когда эти коммуны возникли?

М.Шевченко― Они возникли сейчас, на фоне коронавирусных событий, на фоне беспомощности, которую показала американская политическая система в этой ситуации; на фоне убийства Джорджа Флойда и последующих волнений. Там возникли достаточно интересные феномены, которые продолжаются до сих пор. Поэтому я солидарен с этими ребятами, а вовсе не с Трампом и Байденом, потому что для меня хрен редьки не слаще, а черт, как говорится, и водяной — это примерно одна команда.

Н.Росебашвили― Насколько я понимаю, люди, которые участвуют в движении Black Lives Matter, они в целом чаще всего или поддерживаются демократическими течениями и, в принципе, партией демократов. Или я что-то путают и не так понимаю?

М.Шевченко― Вы ничего не путаете. Это совершенно нормальный процесс. Вы знаете, до революции большевики тоже солидаризировались не с монархическими партиями, а как бы с демократическим крылом, оппозицией царскому режиму в России. А Гражданская война потом была, кстати, между социалистами. Основу белых составили правые эсеры и кадеты в меньшей степени, а большевиков — это большевики, левые эсеры и анархисты, естественно, был, махновцы.

М.Шевченко: Я болею за третью силу — за левую, даже левацкую Америку, за Black Lives Matter

Поэтому, естественно, конечно, они не могут тяготеть к империалистической именно партии крупного капитала, которой является Республиканская партия и символизирует собой Трамп. Они, естественно, находятся на левом фланге. А левых под себя подбирают именно как раз демократы.

Но поверьте, что как раз, условно говоря, Байдену они не менее чужды, а, может быть, даже между ними антагонизма гораздо больше, чем с тем же самым Трампом. Потому что Трамп, на которого вылито столько грязи, на самом деле по-человечески является крайне обаятельной фигурой. Это человек, который не скрывает своих мыслей, своих чувств, делает то, что думает. Это человек как бы не системы, в нем много живого. Он не робот, он не действует, исходя из доктрины — доктрины там прав человека или еще какой-то…

Н.Росебашвили― А не надо этих доктрин придерживаться, Максим Леонардович?

М.Шевченко― Нет, я же не говорю, что не надо, Нино. Я же сейчас с вами не беседую, мы же не два, как говорится, моралиста, мы два политолога.

Н.Росебашвили― Нет, я только ведущая.

М.Шевченко― Нино, можно, вы не будете меня перебивать меня перебивать?

Н.Росебашвили― Конечно.

М.Шевченко― Вот когда мысль идет, не перебивайте, пожалуйста.

Н.Росебашвили― Да, конечно.

М.Шевченко― А демократы, конечно, действуют, исходя из концептуальных матриц и концептуальных ценностей, которым они должны, во что бы то ни стало, следовать и придерживаться. То есть, условно говоря, в трампизме гораздо более человеческого и волюнтаристского, что привлекает к Трампу огромные симпатии людей и в Америке и по всему миру, а в демократическом истеблишменте гораздо больше истеблишментского, гораздо более научного и теоретического, которое как бы опускается на эту землю. Да, мы глобальные вопросы потепления и транснациональные финансовые институты и всё прочее. Но я и не за тех и не за других. Потому что, собственно говоря, для меня, как я уже сказал, примерно одно и то же. Капитализм — это двуликий Янус. Я за ту третью силу, которая в Америке заявляет о своих правах, поднимает голову, за американский народ, за его радикальных достаточно представителей в числе и угнетенных этнических меньшинств, расовых меньшинств, черных, ну, и людей, которые исповедуют социалистические левые взгляды. Это как бы мои сторонники.

У меня нет кандидата на этих выборах. Я рассматривают эту конфронтацию, которая там происходит как глобальную конфронтацию. И мировая война открывает ворота для мировой революции. Когда Трампа избрали, я на «Эхо Москвы» написал текст: «Трамп — это путь к мировому конфликту и к мировой революции». Пока всё, что я говорил в 16-м году тогда в ноябре, всё, что я написал — можете поднять, — всё пока как бы сбывается.

Вот сейчас, допустим, Трамп будет опротестовывать результаты выборов. Начнется расслоение внутри Америки, расслоение начнется в мире. Это открывает шанс народам и тем, кто от имени народов говорит на языке революционных социальных перемен.

Н.Росебашвили― Единственное, я не очень понимаю, зачем в стране, где действующий институт выборов, где мы видим последние 20 лет честную борьбу, которая делит голоса буквально 50 на 50, прибегать к революции, каким-то силовым методам свержения действующей власти?

М.Шевченко― Нино, секундочку! Революция и переворот — это не одно и то же. Словосочетание «бархатная революция», оно бессмысленно. Ни одна «бархатная революция» революцией не является. Любая «бархатная революция» — это переворот с участием спецслужб, с участием элит, с участием, мобилизацией медиа и так далее. Революция, она ничего общего с переворотом не имеет.

Н.Росебашвили― Вы предлагаете революцию, не переворот?

М.Шевченко― Ее нельзя предложить — революцию. Ее важно не пропустить. Революция возникает… Как бы живет младенец, потом он становится ребенком, потом он становится подростком. Потом он становится взрослым. Вот как взросление. Его нельзя поторопить и нельзя остановить. Это естественный процесс, который возникает в ходе кризиса. Возможность революционных перемен возникает не вследствие того, что кто-то какие-то книги написал или гранты получили, или что-то еще. Всё это спецслужбы. А возможность революционных перемен возникает вследствие антологического, естественного кризиса социальных, экономических отношений, элитных, безусловно.

Формула революции, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят, чтобы ими управляли по-старому. Это нельзя придумать. Это возникает в силу объективных исторических, политических процессов.

Я считаю, что в Америке предреволюционная ситуация, она не революционная. Но, как во всякой революции, если нет людей, человека типа Ленина или Троцкого, например, которые могли бы объяснить людям, что происходит и повести за собой народ, то это будет просто пустой выхлоп, каким была Парижская коммуна. Да, героически, но потом всех расстреляют, условно говоря, и генерал Галифе придет и всё утопит в крови.

Не хотелось бы такой судьбы, хотелось бы, конечно, демократического развития, но, в принципе, если не будет радикальных, социальных либеральных реформ внутри Америки той же самой, которые, в частности, Обама начал, и вот эта его медицинская страховка — то, что Трамп отменял…

М.Шевченко: Трамп, на которого вылито столько грязи, на самом деле по-человечески является крайне обаятельной фигурой

Н.Росебашвили― Но есть вероятность, что Байден продолжит эту политику Обамы.

М.Шевченко― Есть вероятность. А есть вероятность, что не продолжит. Вероятностей много. А есть вероятность, что половина американцев, даже больше не примут всё, что будет делать Байден.

Вот вы говорите, что 20 лет демократические выборы мы наблюдаем. Что-то, мне сейчас кажется, президент США действующий сомневается в том, что 800 тысяч роботов, которые звонили в демократических штатах и призывали не ходит на выборы, что это демократия.

Н.Росебашвили― Максим Леонардович, извините, у нас сейчас должен быть небольшой перерыв буквально минутка и мы вернемся.

РЕКЛАМА

Н.Росебашвили― Продолжается программа «Особое мнение». 19-18. У микрофона — Нино Росебашвили. С нами по Скайпу — Максим Шевченко, журналист.

Максим Леонардович предлагал нам практически новую доктрину для США и предсказывал предреволюционные настроения…

М.Шевченко― Я, Нино, не предлагал никакой новой доктрины. Я объективно оцениваю текущий ход вещей. Я никакой новой доктрины для США не предлагал, я ничего не предсказывал. Я просто исхожу из классической политологии. В Америке возможно возникновение революционной ситуацию. Революцию предложить нельзя. Это убогие взгляды так называемой либеральной интеллигенции на исторические процессы. Полагают, что революцию можно придумать, взять деньги, получить под революцию и ее совершить. Нет. это невозможно сделать.

Я хотел бы про демократию…. В США вернуться.

Н.Росебашвили― Давайте, про выборы.

М.Шевченко― Вот вы говорите, демократический процесс. Но вот президент США говорит, что не демократический. Голосование по почте в некоторых штатах — 100% голосующих за демократов приходит.

Н.Росебашвили― Максим Леонардович, извините, но это нестандартная ситуация. Сейчас же коронавирус. Вынужденная мера.

М.Шевченко― Это абсолютно стандартная. Меня поражает другая ситуация. Я ее заметил просто. Сторонники Байдена в России — это, как правило, либеральная наша оппозиция и часть представителей во власти, которая помалкивает. За нее говорят их партнеры в либеральной оппозиции. Они очень топят за Байдена, и они это считают нормальным. Когда в России идет дистанционное голосование или «на пеньках», все вопят: «Путин! Путин! Путин злодей!» А там, как говорится, это всё нормально, потому что там Америка, перед Америкой же надо пресмыкаться. Мы же Америке должны заглядывать снизу вверх в глаза и относиться к ней, как писал тут на сайте «Эха» Алексей Алексеевич, как к папе римскому, который чего-то там во время чтения энциклики…

Н.Росебашвили― «Мы» — это кто? Кто это говорит? К кому это обращение?

М.Шевченко― Хорошо. Многие… Я не хочу называть фамилии. Я этих людей уважаю. Но много на «Эхе» читаю и везде типа это демократично, это нормально, а когда в России — тут недемократично. Но я не об этом говорю. Я на другое хочу обратить внимание.

Вот почему в России, на мой взгляд, тоже перешли к такой же тотальной фальсификации, которую мы сегодня наблюдаем от лица демократов в США? Потому что многие наши люди, которые отвечают за политическую систему, начинали свою карьеру в 96-м году, когда в Америке у власти был рассвет «клинтонизма». Я делю российские элиты на клинтонитов и на бушитов, на тех, кто сделал свои бабки и укрепил свою власть при Клинтонах в США, то есть при демократах и тех, кто сделал свои бабки и укрепил свою власть при Буше в США, то есть при республиканцах.

М.Шевченко: Я считаю, что в Америке предреволюционная ситуация

Как правило, и те и другие — и клинтониты и бушиты — это бывшие коммунисты, комсомольские работники, кагэбэшники, ну и криминал еще немножко. Но все эти люди как бы коллективные перебежчики из советской элиты в постсоветскую такую буржуазию.

Но 96-й год — это, собственно говоря, начало массовых фальсификаций выборов.

Н.Росебашвили― Извините, а вы можете привести пример? Мне кажется, что весь мир и все журналисты следят за этими выборами, и пока лично я не видела ни одной съемки, где убегают с мешками бюллетеней…

М.Шевченко― Президент США вам говорит: «Я в это не верю». Это говорят члены его штаба.

Н.Росебашвили― Извините, президент США очень часто меняет свою точку зрения. А сейчас как проигрывающий он не может сказать ничего другого.

М.Шевченко― Я понимаю, они для вас никто. Огромные массы американцев приходят к избирательным комиссиям и выражают протест, огромные массы, поверьте…

Н.Росебашвили― А где эти массы, Максим Леонардович?

М.Шевченко― Посмотрите сами. Вот на сайте «Эхо Москвы» это есть. Это есть в вашем Телеграм-канале «Эхо Москвы». Мы сейчас не ведем с вами семинар по американистике. Я сейчас не собираюсь указывать пальцем штаты, где это происходит. Об это полно в интернете. По крайней мере, об огромном недовольстве республиканского электората. И эта ситуация из ряда вон выходящая. Почему? Потому что любой ценой. Вот это любой ценой добиться успеха в 96-м году продемонстрировал штаб Ельцина — Татьяна Юмашева и все остальные эти наши клинтоноиды или клинтониты, которые тут стали у власти. потому что целовали руки, условно, Клинтону и Демократической партии США, которая позволяла им грабить бывший Советский Союз. И тогда они открыли ящик Пандоры с этими фальсификациями в России.

А теперь я вижу, что это, оказывается, фирменная марка просто демократов. Демократы в США занимаются фальсификациями. И точно такие же фальсификации здесь мы видим вокруг путинского режима. Кто такая Элла Памфилова? Женщина, которая сделала свою карьеру политическую в эпоху, когда в Америке у власти были демократы. И многие другие люди… по именам посмотрите, кто был тогда в штабе Дьяченко, в штабе Юмашева, в штабе Чубайса в ельцинском окружении, в штабе Березовского. Эти люди сегодня определяют выборы в России.

Поэтому голосование «на пеньках» — это не эксклюзивная какая-то дикая азиатчина, а это просто нормальная практика Демократической партии США.

Н.Росебашвили― Не согласна, Максим Леонардович, извините. Вы сравниваете два не связанных друг с другом процесса.

М.Шевченко― Это мое особое мнение, Нино.

Н.Росебашвили― Да, мне просто хочется задать вам уточняющий вопрос.

М.Шевченко― 100% проголосовавших за одного кандидата, Нино. Вы можете быть согласны, можете быть не согласны, но когда по почте приходит 100% за Байдена в письмах, то неужели не возникает вопрос? НРЗБ А вот 100%... Когда мы видим, что в этом штате — не помню, где это, в Миннесоте, что ли — вот он Трамп лидирует, а потом вдруг внезапно идет пик просто вверх, и его Байден опережает.

Н.Росебашвили― Максим Леонардович, потому что голосование по почте. И об этом говорят многие эксперты…

М.Шевченко― Вот и Ельцин точно так же выиграл у Зюганова во втором туре в 96-м. Мы это голосование по почте знаем до печенок в России. Я к чему говорю. Что вся эта система тут, как бы переписывание голосов «Единой России» — это не азиатский эксклюзив путинизма.

Н.Росебашвили― Это пришло из Америки.

М.Шевченко― Конечно, это технология, которую Демократическая партия сюда же и насадила. Поэтому какие претензии к путинской системе?

Вот сейчас, мы видим, то же самое происходит там. Но почему-то там наши почтенные либералы говорят, что ах, это рай на земле электоральный, а здесь, понимаете ли, нельзя руки подать Элле Александровне.

Н.Росебашвили― Максим Леонардович, потому что в штатах мы не видим в тех же сомневающихся штатах результата с какими-то невероятными, невозможными цифрами. Там есть буквально о десятых процента, то есть 8 десятых процента, например. 48,8 — за Трампа. Считают буквально каждую бумажку.

М.Шевченко― Речь идет о массовых вбросах, о фальсификации, о том, что буржуазные выборы — это мерзкий и грязный спектакль обмана людей. Всегда! Об этом идет речь. Речь идет о том, что интересы народа выражает только прямая демократия. Только советская власть, власть народа выражает интересы народа. А любая буржуазная демократия — это власть денег, власть медийных бонз, власть силовиков, власть криминала, который организовывает выборы.

Мы видим сейчас этот грязный спектакль во всем его мерзком великолепии, такой финал из «Аиды», ну, не финал, а выход фараона.

Поэтому я, Нино, смотрю на это с радостью. Вы думаю, что я говорю, ой, мне Трампа жалко? Ничего мне там не жалко. Нас не особенно кто-то жалел, когда мою родину Советский Союз грабили, расчленяли, разрезали на части и провоцировали на территории Советского Союза конфликты военные, в которых погибли миллионы людей, когда истребляли чеченский народ, когда лишали жизни русский народ, разоряя его экономическое, хозяйственное бытие. Когда стравливали русских с украинцами. Нас никто не жалел. Мне их тоже не жалко.

Но я сторонник американского народ. И я считаю, что революция, которую когда-то начинали Джон Адамс и Томас Джефферсон, Александр Гамильтон и другие великие люди — Бенджамин Франклин, которых я читал, которых я люблю — она продолжается. Она будет продолжена подлинными американскими гражданами, которые сейчас, вооружившись, поднимут красный флаг над Портлендом, над Сиэтлом, над Миннесотой и дай бог над другими городами. Над Белым домом… НРЗБ

Н.Росебашвили― А почему красный, Максим Леонардович?

М.Шевченко: Голосование «на пеньках» — это просто нормальная практика Демократической партии США

М.Шевченко― Потому что красный флаг — это флаг свободы и независимости народа от омерзительных правящих, продажных буржуазных элит.

Н.Росебашвили― Я бы, конечно, хотела, чтобы вы чуть подробнее нам рассказали про свободные, независимые выборы в Советском Союзе, но давайте, раз уж вы сказали…

М.Шевченко― Они были не нужны, потому что в Советском Союзе не было власти денег, не было власти буржуа, не было власти медиабонз.

Н.Росебашвили― Была власть одного отца, который обнимал весь народ, целовал и гладил их по макушке, я правильно понимаю?

М.Шевченко― Вы несете полную чушь. Вы не понимает, о чем говорите.

Н.Росебашвили― Опровергните меня, Максим Леонардович.

М.Шевченко― Я вот вас опровергаю: вы несете полную чушь

Н.Росебашвили― Это не опровержение.

М.Шевченко― В СССР была власть народа. Десятки миллионов людей в сталинском… — вы на Сталина намекаете — получили бесплатный доступ к образованию, к социальным институтам, к развитию, к технологиям новым. Дети крестьян безграмотных стали инженерами, учителями, рабочими, офицерами, инженерами, писателями, журналистами…

Н.Росебашвили― А почему так получается, что мы до сих пор не может нагнать это отставание, которое получилось за 70 лет?

М.Шевченко― Потому что мы потерпели военное поражение. Нас оккупировали, нас разорили, нас уничтожили, нас ограбили и поставили во главе власовскую элиту, которая уничтожает и держит в порабощении народ. Потому что мы — оккупированная территория. Поэтому мы и не можем догнать. Ничего не позволено генерал-губернаторству оккупированной территории. Дай бог, мы вырвемся из этого плена, дай бог. Вот современная ситуация дает нам такие возможности. Как это будет, будем следить за этим внимательно.

Н.Росебашвили― Будем следить и слушать «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, потом будет краткая реклама. И обязательно вернемся в эфир.

НОВОСТИ

Н.Росебашвили: 19―34. Продолжается программа «Особое мнение». Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы», на Яндекс.Эфире. У микрофона — Нино Росебашвили. С нами по Скайпу — журналист Максим Шевченко.

Максим Леонардович, давайте продолжим с вами про советское наследие. В частности, давайте поговорим про конфликт в Нагорном Карабахе. Уже больше месяца идет там война. Стало понятней, какую сторону должна занимать Россия?

М.Шевченко― Это наследие скорее антисоветское, потому что в советское время никакого конфликта в Нагорном Карабахе, естественно, не было. А вот когда антисоветские силы стали разваривать Советский Союз, когда Михаил Горбачев начал войну против Гейдара Алиева, допустим, за вытеснение из Политбюро его и многих руководителей национальных республик, тогда всё и началось. При прямой поддержке Москвы и лично Горбачева и его окружения. Он поддерживал, естественно, армянскую сторону.

Я считаю, что России надо придерживаться того курса, которого она придерживается. Это такой курс на осторожный нейтралитет, поддержку коммуникаций с обеими сторонами. Любой иной курс, если Россия встанет прямо на сторону армян, например, как они хотят и кричат об этом на все лады, то это приведет просто к катастрофической ситуации.

Н.Росебашвили― Ну, как? У России с Арменией давние отношения.

М.Шевченко― У нас и с Азербайджаном давние отношения.

Н.Росебашвили― У нас ОДКБ даже специально…

М.Шевченко― ОДКБ — это не давние отношения. Это договор, который подписан в 92-м году.

Н.Росебашвили― Прошло 30 лет, Максим Леонардович.

М.Шевченко― у нас давние отношения со всеми: и с Азербайджаном, и с Россией, с Грузией, Нино, у нас со всем давние отношения на этой земле.

Поэтому, я думаю, что объективности ради надо сказать, что снятие карабахской проблемы, если успеют, конечно, до избрания Байдена азербайджанцы решить этот вопрос — взять Шушу, если они Шушу не возьмут до избрания Байдена и вступления его в силу, то Байден уже обежал вписаться за Армян, и Байден так ненавидит Эрдогана, что мало не покажется никому. Но если эта проблема решится, то это откроет возможности для стратегической коммуникации России с Турцией, с Азербайджаном. Это гораздо выгодней…

Н.Росебашвили― Проблема решится — что вы имеете в виду под этим?

М.Шевченко: Красный флаг — флаг свободы и независимости от омерзительных правящих, продажных буржуазных элит

М.Шевченко― Азербайджан восстановит территориальную целостность свою. Карабахским армянам, как это обещал Ильхам Алиев, будет дарован суверенитет, автономия, точнее, извините, в составе Азербайджана. Снимется проблема сепаратизма и конфликты, которые шантажировали столько лет Россию, Турцию и так далее. Снимется проблема Карабаха. Допустим, у Армении с Турцией откроется граница, и прямиком товары — там железная дорога очень хорошая — пойдут из Турции в Армению. Граница Турция — Армения закрыта только из-за Карабаха. Когда президент Турции Гюль приезжал в Ереван и даже на стадион пришел — стадион ему аплодировал, — то тогда казалось, что вот сейчас решится проблема Карабаха, и дальше Армению будет включена в экономический контекст региона. Совершенно очевидно, что это изоляция Армении и игра с судьбой армянского народа, она не из самого армянского народа происходит. Внешние силы разыгрывают и армян и азербайджанцев как пешки в своей большой игре…

Н.Росебашвили― А внешние силы… давайте их как-то перечислим, что это за внешние силы?

М.Шевченко― Внешние силы — это, скажем так, транснациональные глобальные спекулянты, которые в американской ситуации формализуются в виде Демократической партии, и глобальный империализм, который в американской ситуации формализуется в виде Республиканской партии.

Н.Росебашвили― То есть, правильно ли я понимаю, что Америка является той самой силой, которая дестабилизирует ситуацию в регионе?

М.Шевченко― Не Америка. Я же только что вам сказал, какие являются силы. Внутри Америки серьезный раскол. Это силы мировые, очень большие. Для них что армяне, что азербайджанцы, что грузины, поверьте — это просто расходный материал для их игры в господстве над миром. В какой-то момент таким расходным материалом стали сербы. Сейчас вот албанцы могут стать после венских событий, если там албанцы участвуют. Кто-то еще… Ведь им же плевать на человеческие судьбы, человеческие жизни.

На мой взгляд, правящие элиты современного мира — это в чистом виде слуги дьявола просто. Гейдар Джемаль их называл — правящие элиты современно мира — комитет по встрече антихриста. Потому что им на самом деле плевать на людей. Они могут любой регион мира ввергнуть в беспросветную войну, конфликт, не решаемые вопросы. Вот у вас был Карабахский конфликт. 30 лет решался вопрос, как вернуть беженцев туда. Были разные предложения. Были предложения, которые Гейдар Алиев делал Левону Тер-Петросяну — сорвали. Была разные другие предложения. Всё сорвали.

В итоге, если сейчас эта война закончится, как я говорю — Азербайджан восстановит свои границы, полностью суверенитет в рамах общепризнанных мировых границ, то тогда сама по себе проблема будет снята. Не на чем будет этот регион разводить. Я, правда, боюсь, они в Грузии тогда устроят просто какую-то бучу, потому что в Грузии уже очевидно, что нет парламентского большинства, что правительство не может быть сформировано, многие партии заявляют о своем неучастии не только в парламенте, но даже во втором туре выборов.

На Кавказе надо обязательно мировым игрокам иметь зону нестабильности. Не Карабах, так Грузия эта зона нестабильности.

Н.Росебашвили― А Россия входит в это число мировых игроков, Максим Леонардович?

М.Шевченко― Россия тоже входит, но на вторых ролях. Для России на самом деле есть две стратегии. Первая стратегия: стоять на коленях перед Западом, пытаясь продать ему наш с вами газ…

Н.Росебашвили― Извините, а кто определяет эту стратегию, кто хочет всех поставить на колени?

М.Шевченко― Российские правящие элиты, бывшие коммунисты, комсомольцы и кагэбэшники, и криминал, которые являются российской правящей элитой в совокупности.

Н.Росебашвили― А вам не кажется, что они просто движимы банальной человеческой какой-то жадностью? Им хочется красивые дома за границей…

М.Шевченко― Я уверен, что и Джо Байден движим такой же банальной человеческой жадностью. Вообще многие власть имущие движимы банальной человеческой жадностью, по крайней мере, в мире простых, понятных капиталистических ценностей, где деньги и статус определяют судьбу человека и его роль в обществе.

Так я продолжу свою мысль, с которой вы меня опять сбили. Значит, у России есть два сценария. Первый сценарий — это стоять на коленях, пытаясь продать в Европу газ. Сначала они хотели войти в распределительные сети Европы — им показали кукиш. Потом они хотели продавать на входе в Европу — им опять-таки показали кукиш, приняв закон о 50% заполняемости «Северного потока». Теперь они уже готовы даже в Луге продавать газ европейцам.

М.Шевченко: Нас ограбили и поставили во главе власовскую элиту, которая уничтожает и держит в порабощении народ

Но тут отрываются возможности на юге. Оказывается, что Турция становится крупнейшим европейским хабом, и что Россия вместе с Турцией может контролировать больше половины европейского газа. Потому что и Средиземноморье там и сюда подключается и каспийский газ и иранский газ и так далее. В ответ на это возникает серия терактов, которые стравливают европейцев с Турцией, с турками. Война уже идет. Мировая война уже идет. Для России это важнейший момент поворотный.

Для России или часть правящей элиты российской, которая сделала свою карьеру на том, что служит подобно полицаям просто Западу, контролируя эксплуатацию и колонизацию покоренного Советского Союза. Они заинтересованы в том, чтобы страна была нищей, они были богатые и продавали на Запад страну. Но, очевидно, есть какая-то другая группа людей, которые говорят о том, что возможно стратегическое развитие.

Я считаю, что в союзе с Турцией, с Азербайджаном, с исламским миром, с Кавказом возможен независимый рывок. Там России не надо ни перед кем пресмыкаться. Там мы имеем дело с равными партнерами более-менее. Там мы не должны стоять на коленях. Ни перед Евросоюзом, ни перед США. Мы должны понимать, что они наши противники, многие из них, что они относятся к нам… не взглядом доброй воли смотрят на нас, а как на покоренную территорию, которая должна стоить на коленях или лежать ниц, понимаете, побаиваясь взглянуть.

Н.Росебашвили― Максим Леонардович, мне кажется, каждая страна определяет сама отношение к себе со стороны других стран.

М.Шевченко― Вы заблуждаетесь. Это не так. Это противоречит всему тому, что XX век понял про империализм и про его внутреннюю природу. Вы просто хороший очень человек и вы смотрите на мир…

Н.Росебашвили― Верю в доброе?

М.Шевченко― Да, но, к сожалению, мир наполнен злом. Когда дьявол искушал Христа, то он ему сразу сказал: «Все цари будут под тобой. То есть цари, они слуги дьявола, все правители земные». Это в Евангелие просто есть. Поэтому чего нам тут выдумывать? Я вам еще раз говорю, есть две возможности: пресмыкаться перед Западом и торговать Россией, обогащая кучку людей, стоящих во главе или в интересах стратегического развития страны и народа повернуть на юг, где нас ждут сложные, непростые, но партнерские стратегические отношения.

Разрешение Карабахского узла — это возможность для России стратегического движения на юг. Не военного, не то что мы должны быть цепными псами Запада в очередной раз, воюя с исламским миром, а должны с ними иметь отношения…

Н.Росебашвили― Простите, мне кажется, в Нагорном Карабахе никто не воюет за или против исламского мира. Там конкретно вопрос о территориальных ценностях и так далее.

М.Шевченко― Российская империя, вот романовская, она задумывалась как цепной пес как бы Запада для колонизации и порабощения Кавказа и исламского мира. В этом был смысл романовской империи. Слабеющий хищник, которому было позволено стоять на коленях перед более сильными, но терзать мясо более слабых народов. Это определение классическое Российской империи. И дело не в этом.

Еще раз говорю, там нас ждут сложные момент, может быть, но решаемые. Вот Астанинская платформа по Сирии, в которой Россия, Турция и Иран фактически пришли без содействия США, при консультациях — они туда пытались влезть — к прекращении сирийской гражданской междоусобной войны… ну, не к окончательному, но, по крайней мере, это было решение. Вот вам позитивный пример. \Россию там ждут, но не как врага и не как колонизатора, не как империалиста, а как партнера.

Поэтому я считаю, что разрешение Карабахского конфликта в том виде, как сейчас происходит, очень позитивное явление, в том числе, и для армянского народа.

Н.Росебашвили― Подождите, вы сейчас называли войну позитивным явлением?

М.Шевченко― Ну, иногда бывает, что нельзя разрешить какие-то моменты без войны, к сожалению. Так устроена человеческая история.

Н.Росебашвили― К сожалению, не успеваем подробно обсудить историю с терактом в Вене…

М.Шевченко― Это очевидно, что это постановка.

Н.Росебашвили― Короткий вопрос. Закон о запрете оскорбления чувство верующих поддерживаете или нет, чтобы его приняли во всех странах — поддерживаете такую инициативу?

М.Шевченко― Я вообще поддерживаю закон об оскорблении чувств…

Н.Росебашвили― Введение закона об оскорблении чувств.

М.Шевченко― Я считаю, что оскорблять чувства нельзя. Чувства верующих, чувства женщины. Кто оскорбляет чувства, тот за это жестоко расплатится в этом мире или в следующем.

Н.Росебашвили― А где граница жестокости?

М.Шевченко― Не об этом речь еще раз говорю.

Н.Росебашвили― Нет, ну интересно, Максим Леонардович, жестокость бывает разной.

М.Шевченко― Оскорбление чувство — это преступление. Оскорбление чувство верующих, оскорбление ваших чувств, Нино…

Н.Росебашвили― Я не считаю это преступлением, — обращаясь отдельно к нашему чату YouTube.

М.Шевченко― НРЗБ кто претендует на ваши чувства. Пусть они не оскорбляют…

Н.Росебашвили― Договорились. Программа «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Огромное вам спасибо, Максим Леонардович.

Дальше слушайте, пожалуйста, программу «Грани недели» с Владимиром Кара-Мурзой. Это будет в 21 час, в 22 часа в программе «Дилетанты» дело царевича Алексея. Всем спасибо и всего доброго.