Н. Росебашвили― Всем добрый день. Это радиостанция «Эхо Москвы». В программе «Особое мнение» приветствуем как обычно Виктора Шендеровича. Лицо, претендующее на роль писателя и журналиста. Давайте я так сегодня вас представлю.

В. Шендерович― (смеется)

Н. Росебашвили― Вы можете наблюдать за этим лицом в нашей трансляции на Ютуб-канале «Эхо Москвы» и Яндекс-эфире также. Виктор Анатольевич, суд отказал Навальному в возбуждении уголовного дела. Когда закончатся эти кошки-мышки?

В. Шендерович― Да никаких кошек-мышек нет. Какие кошки-мышки? Есть банда, которая играет в царя горы. Они залезли наверх и рулят просто. Нет никакого суда, нет никакого следствия. Как нет никакого парламента и ничего вообще. Есть, как его мягче назвать – корпорация, «малина», которая тут рулит. Поэтому Навальный будет всегда не прав – лицо, претендующее на то, чтобы называться Навальным. У него нет никаких прав, ему не будут отдавать его собственную одежду. По его заявлению не будут возбуждать дела. А будут проводиться обыски по иску убийцы. И негодяя, и вора. Это такие правила в «малине». Вот тут точно ничего удивительного нет. И кошки-мышки неточно описывают происходящее.

Н. Росебашвили― А что более точно описывает происходящее?

В. Шендерович― Ну вот, «малина». Никаких кошек-мышек нет. Кошки-мышки были можно сказать, что в какие-то первые путинские годы, когда они валяли дурака и играли в какую-то суверенную демократию, в какой-то приоритет закона. Помните, первые годы. Это всё. Это можно было сказать, что они играют в кошки-мышки с общественным мнением. И они дорожили, они пытались сделать так, чтобы их любили. Сейчас им совершенно уже не до этого. Они понимают, что любви не будет. Они просто говорят «всем лежать и бояться». И кладут вниз лицом и больно бьют тех, кто пытается этот статус-кво нарушить. Вот и всё. Идут точечные репрессии против тех, кто пытается с ними бороться. Остальным пока можно расслабится. А точечные репрессии идут давно.

Н. Росебашвили― Единственное, я бы хотела обратиться к нашим зрителям. Никоим образом не хотела оскорбить вас, Виктор Анатольевич. Называя «лицом, претендующим на роль писателя и журналиста».

В. Шендерович― Да, я понял, дайте я объясню. Потому что я понял шутку.

Н. Росебашвили― Пока меня тут не сожрали.

В. Шендерович― Да, пока вас не сожрали. Потому что сегодня на «Эхе» Навальный опубликовал документ, где ему отказывают в возбуждении уголовного дела. В этом документе нет его фамилии. Он назван «лицом, претендующим на то, чтобы считаться потерпевшим». Поэтому я понял эту шутку и не обиделся. И вас прошу не обижаться.

В.Шендерович: Кошки-мышки были в первые путинские годы, когда они валяли дурака и играли в суверенную демократию

Н. Росебашвили― Спасибо большое за заступничество, Виктор Анатольевич. Тем не менее, давайте все равно вернемся к Навальному. Потому что очередные обыски как в старые добрые времена люди с молотками, разными инструментами, чтобы как можно скорее вскрыть, взломать двери. Начинают уже выносить какую-то технику. А это не кошки-мышки? Учитывая, что ФБК в очередной раз обыскивают и грабят, потом проходит какое-то время, ФБК восстанавливается и потом повторяется.

В. Шендерович― Секундочку. Это не кошки-мышки. Это просто татары пришли в город и сожгли его. Потом через какое-то время снова пришли и сожгли. В промежутках между этими двумя татаро-монгольскими набегами город пытается восстановиться и начать снова жить. Потом снова приходят татары и жгут город. Это не кошки-мышки, это просто татары налетели. Ясно же, главная задача – просто нанести ущерб. Они же не надеются найти там что-то противозаконное, не правда ли. Они просто наносят ущерб. Они просто издеваются. Просто давят на психику. Они просто говорят: мы тут хозяева. Мы можем сделать с вами что угодно. Они просто ограбили. Те компьютеры, которые они вынесли – они не вернут. Как не возвратили никому. Малобродскому не вернули компьютер, который у него изъяли. Они просто не возвращают технику. Они ее потом продают.

Н. Росебашвили― Виктор Анатольевич, вы с нами? У нас небольшие проблемы со связью. В какой-то момент у нас исчезла картинка. Сейчас исчез и звук. Но ничего страшного, наши техники сейчас попробуют переподключить. Чтобы «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем продолжилось. А я тем временем напомню, что трансляция продолжается на Ютуб-канале «Эхо Москвы», вы можете присылать свои вопросы в чат. И на номер +7-985-970-45-45. Ну что же, тут и про Пригожина пишут, и про татар, которые не обижаются. Видимо, не обижаются сравнением Виктора Анатольевича. Тем не менее, действительно лично у меня было чувство, когда вернулось старое доброе время, когда главной новостью были обыски в ФБК. Но тут, кстати говоря, нужно сказать, что этот обыск получил продолжение. Потому что против Ивана Жданова, директора ФБК возбуждено уголовное дело, о котором он кстати даже не подозревал. Возбуждено по причине того, что он не исполнил предыдущее решение суда. Но тоже не уточняется, какое именно. Нам бы, конечно, очень хотелось узнать причину. Сам Иван Жданов и его коллеги предполагают, что речь идет о фильме «Он вам не Димон». Фильм совершенно легендарный, по-моему. О котором продолжают говорить многие годы уже. Виктор Анатольевич, вы с нами?

В. Шендерович― Да, я с вами снова.

Н. Росебашвили― Ура. Хотя бы слышно – и то уже большая радость. Давайте тогда сделаем шаг в сторону от Навального, если у нас тут все как оно и было всегда. Как и было заведено. Но просто лично мне интересно, например, где та грань терпения. Чем все это кончится. Нельзя же 10 раз набежать на город, уничтожить, сжечь его и делать вид, что ничего не происходит.

В. Шендерович― Это можно делать 300 лет, как мы знаем. Если мы пользуемся этой метафорой. 300 лет, 400 лет. Что значит — сколько можно потерпеть. Пока они будут сильнее, пока города ни объединятся, если мы эту метафору продолжаем использовать, пока все города ни объединятся против этого, пока те не ослабнут, а эти не окрепнут – это будет продолжаться. Я как раз не считаю, что что-то новое произошло.

Н. Росебашвили― Да. Я и говорю, что хорошо забытое старое.

В. Шендерович― Это метафора… Жить под игом можно довольно долго, что мы и делаем сейчас. То есть это продолжается просто террор. Уголовное дело против Жданова, вы сейчас подробно об этом говорили, нет-нет, все неважно совершенно. Это же не уголовное дело в европейском смысле. Это просто продолжается террор. Они просто мстят, гадят, давят на психику, наступают на ноги. Дышат в лицо. Они просто демонстрируют свои возможности. У них есть большие возможности по нанесению ущерба. И они этими возможностями пользуются. Это их первая и последняя стратегия фактически.

Н. Росебашвили― Простите, а те, кто, например, отдает приказы об обыске и об увольнении – это одни и те же люди? Мы говорим об одних и тех же границах условно, или это две разные силы, которые воздействуют на Навального и его коллег.

В. Шендерович― Ребята, у нас частично рвется звук. Я догадываюсь только. Нет, я не знаю, как там устроено внутри в этой орде. Кто именно отдает эти приказы, другие. Это уже подробности тактического рода, которые не кажутся мне очень интересными. В любом случае это должен комментировать не я, а кто там внутри разбирается в этом. Кто разбирается в устройстве этой золотой орды. Но факт остается фактом. Это просто месть, это просто давление. Это просто давление на психику и демонстрация своих возможностей.

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Н. Росебашвили― Продолжается программа «Особое мнение». К сожалению, не без технических сложностей. Но ничего страшного, мы сейчас попробуем связаться с Виктором Анатольевичем по телефону. Я жду, когда Виктор Анатольевич присоединится к нашей беседе. Пока у меня есть минутка, чтобы напомнить о трансляции на Ютуб-канале «Эхо Москвы». У нас теперь красивая картинка. Спасибо большое нашим зрителям и донатерам. +7-985-970-45-45 – номер для ваших sms. И как только Виктор Анатольевич к нам присоединится, мы, конечно же, обсудим несколько крайне интересных и любопытных инициатив как мне кажется. Во-первых, закон о пожизненной неприкосновенности бывших президентов. Виктор Анатольевич, я слышу какие-то звуки. Нет, звукорежиссер меня огорчает. Ну что поделать, будем терпеливо ждать. Я пока напомню нашим слушателям, хотя и без особой необходимости, потому что у нас самые внимательные и понимающие…

В.Шендерович: Они же не надеются найти там что-то противозаконное, не правда ли. Они просто наносят ущерб

В. Шендерович― Алло.

Н. Росебашвили― Виктор Анатольевич?

В. Шендерович― Вот сейчас я вас слышу. Давайте.

Н. Росебашвили― Ура, мы победили. Давайте попробуем продолжить. Я хотела с вами обсудить закон о пожизненной неприкосновенности бывших президентов. Уже хорошо нам известные господа Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли на рассмотрение такой законопроект. Практически пожизненной гарантии. Что это такое, к чему готовятся Клишас, Крашенинников, а может быть и сам Путин.

В. Шендерович― Вы знаете, что это такое опять ничего нового. Потому что все они… обложиться неприкосновенностью. Милошевич уходил с неприкосновенностью, Пиночет был пожизненным сенатором. Все это пустые хлопоты. Потому что когда закончится каким-то образом путинская эпоха, реально, а не декорационно как с Медведевым. А реально. То в этот момент все бумаги, поправки в законы перестанут и будут стоить не дороже… бумаги, на которой написаны. Я думаю, что он это прекрасно понимает. Что все это существует только, пока он существует в качестве царя горы… Поэтому это пустые хлопоты. А что это означает – не знаю. Я полагаю, что он валяет ваньку. Я думаю, он не хуже нас с вами понимает, что никаких гарантий после ухода от власти быть не может у него.

Н. Росебашвили― Я не могу, кстати говоря, это утверждать. Учитывая, вот например, у нас в новостях в частности звучал Сергей Пашин, профессор ВШЭ и судья в отставке. Заслуженный юрист. Который в целом говорит, что законопроект о неприкосновенности президента в целом повторяет европейскую практику. Это норма вполне адекватная, хорошо распространенная. Почему бы ей, например, ни быть в России?

В. Шендерович― Ей не быть в России, потому что в Европе люди не захватывают власть, не развязывают войны. Не заказывают убийств. Главы государств. В этих случаях… на самих не распространяется. Неприкосновенность политического деятеля — вещь правильная в том смысле, чтобы он… потом отвечать за свои политические действия, предпринятые на этом посту. В этом смысле – да. Ты делал свою работу, она может кому-то не понравиться, но ты делал свою работу. Но войны и… власти не являются работой, на которую он был избран. Нами. Поэтому все это повторяю — пустые хлопоты в казенном доме. Когда путинское время закончится, если к этому времени он будет жив-здоров, чего я ему желаю искренне. Как желал Пиночету. Чтобы иметь возможность отвечать за содеянное. Думаю, что он не уйдет от власти, я буду рад ошибиться. В этом случае… А я буду рад ошибиться, если он уйдет от власти, и дальше последует то, что последовало с Милошевичем, с Пиночетом. И в других случаях. Когда это случалось.

Н. Росебашвили― Виктор Анатольевич, простите, пожалуйста, я попробую попросить коллег еще раз вас все-таки перенабрать по телефону. Потому что тут уже шутки пошли в чате Ютуба. Друзья, я все понимаю. Приношу вам огромные извинения. Ужасно расстроена, что эфир с Виктором Анатольевич сопровождается какими-то техническими проблемами. Но, к сожалению, такое бывает. Нино, поменьше вас – пишут в чате. Друзья, я бы и рада. У меня есть столько вопросов к Виктору Шендеровичу. А у нас, к сожалению, продолжаются проблемы. Так, я жду сигнала от нашего звукорежиссера, который меня предупредит, что Виктор Анатольевич снова с нами по телефону. Тем не менее, опять же… Вот. Виктор Анатольевич.

В. Шендерович― Я снова здесь.

Н. Росебашвили― Ну, чуть получше.

В. Шендерович― Пытаемся преодолеть…

Н. Росебашвили― Я не знаю, что вас глушит, кому вы так насолили. Что именно эфир с вами…

В. Шендерович― Я думаю, это Байден. Или Трамп.

Н. Росебашвили― Даже так?

В. Шендерович― Я шучу.

Н. Росебашвили― Обычно же мы вмешиваемся в их дела.

В.Шендерович: Жить под игом можно довольно долго, что мы и делаем сейчас. Это продолжается просто террор

В. Шендерович― Это я думаю, нам просто пора перейти к этой теме.

Н. Росебашвили― Хорошо. Я хотела вас спросить, тут есть еще одна такая, как бантик, наверное, хотя может быть, и нет, вы меня поправите. Про пожизненное сенаторство бывших президентов. Это как бы идет пакетом…

В. Шендерович― Это пакетом. Я повторяю, Пиночет был пожизненным сенатором. Это совершенно неважно, как это называется. Это называется: я в домике и меня нельзя трогать. Это работает, повторяю. В отдельных случаях. Мы об этом уже сказали. Речь идет, по-русски говоря – о его неприкосновенности. Не о том, что как сенатор будет принимать какие-то законы. Дело не в этом. А дело в том, что его нельзя будет трогать. Когда путинская эпоха закончится – его, безусловно, тронут, потому что за ним череда довольно кровавых дел, не говоря о воровских. Поэтому мне кажется, что это пустой номер. И мне кажется, что он понимает и просто мутит воду. Чтобы сейчас начали рассуждать, когда он уйдет, как он уйдет. Никуда он не уйдет, у него были возможности уйти, вполне достаточно было этих возможностей. Он ими не воспользовался. Уйти по закону. Его срок уже этот нелегитимен, неконституционен. А дальше совершенно неважно, под каким соусом он остался или собирается остаться еще. Так что, мне кажется, тут особенно нечего и обсуждать.

Н. Росебашвили― Справедливости ради скажем, что в предыдущей Конституции были лазейки, вот новая Конституция разрешает буквально все. Кстати, тут наш слушатель задонатил сто рублей, во-первых, вам и нам на связь. Спасибо большое, Илья.

В. Шендерович― Спасибо вам большое.

Н. Росебашвили― И также он пишет, что при Обаме связь была лучше.

В. Шендерович― (смеется)

Н. Росебашвили― При каком из президентов: Трампе или Байдене будет связь наконец работать. Как вам кажется.

В. Шендерович― Вот в том-то и дело, это очень хороший вопрос. У нас она будет работать так, как она работает при Путине. Понимаете. Нам совершенно в том-то и дело, там есть какие-то подробности, об этом скажут, наверное, профессионалы и международники. Подробности, наверное, и наверняка есть. Но по сути дела, наших проблем никаких, ни российских, ни оппозиционных, ни государственных ничто из этого не решит. Никто не даст нам избавление: ни бог, ни царь, ни герой. А вот то, что мы смотрим за этими выборами с большим интересом и вынуждены сравнивать поневоле. И вот тут я хочу сказать: конечно, это очень сильное зрелище. Я смотрю CNN. Вторые сутки напролет. Это очень сильное впечатляющее зрелище. Зависит действительно от голосов избирателей, понимаете, как устроено. Да, там своя система выборная. Выборщики. Но в Аризоне зависит все от того, как проголосует какой-то человек в Аризоне. Там разрыв 8 тысяч, по-моему. В Неваде, по-моему. То есть какие-то минимальные разрывы. И понятно, что все зависит от избирателей. Как бы ни относиться к Трампу или Байдену. Но судьбу Америки решают американцы. В отличие от нас. Которым сообщают, кто будет.

В.Шендерович: Судьбу Америки решают американцы. В отличие от нас. Которым сообщают, кто будет

Н. Росебашвили― Прошу прощения, вы сказали, что мы смотрим и сравниваем с тем, как у нас. Ну вот, у них — использую я эту отвратительную формулировку — сотни тысяч, миллионы голосов пришли по почте. И тут же как будто бы, подкрепляя наши сомнения, выступает Мария Захарова от лица российского МИДа, которая видит очевидные недостатки американской электоральной системы.

В. Шендерович― Нино, меньше слушайте Марию Захарову и их всех. Система работает. Фальсификаций нет. Сообщений о фальсификациях, вбросах в Висконсине, Мичигане оказались ерундой. Вся система работает. Работает довольно четко. Мы это видим в прямом эфире. Как СМИ освещают это. До голоса разрыв показывается в прямом эфире в онлайне. Мы видим, как идет эта предвыборная кампания. Как ноздря в ноздрю идут. Мы видим, чем это отличается от нас. Где победитель известен заранее. Мы видим, как отличается важность каждого голоса в Аризоне или Висконсине. От нашего Марий-Эл или Ингушетии, где 3% пришли на выборы, а 89 посчитали. Или 146%, проголосовавших за Путина. Как это отличается. Небо и земля. Нашему МИДу надо зашить себе рот накрепко. И не разевать его по поводу недостатков американской избирательной системы. Она своеобразная. Там есть свои противовесы между численностью самих американцев и федерализмом. Это их страна и по законам их страны они сегодня выбирают себе президента. Выбирают в соответствии со своими законами. Обратите внимание, действующий президент ничего не может с этим сделать.

Н. Росебашвили― Он собирается засыпать всех судебными исками…

В. Шендерович― Судебными исками. Вы представляете Путина, которому не хватает голосов и он пытается идти в суд, чтобы получить недостающие голоса. Да он просто нарисует 90% или 110% как в последние два часа голосования в 2000 году. 110% проголосовало за Путина. Чтобы не было второго тура. О чем вы говорите.

Н. Росебашвили― Прошу прощения, на этом месте мы должны сделать небольшой перерыв на новости.

В. Шендерович― Отлично.

Н. Росебашвили― Да, я надеюсь, что мы еще как-нибудь поколдуем над связью. И, конечно же, если можно, никому не зашивать рот. Мы все-таки за свободу слова. Три минуты новостей и Виктор Анатольевич к вам вернется.

НОВОСТИ

Н. Росебашвили― 17.33. Продолжается программа «Особое мнение». Я надеюсь. С нами по Zoom Виктор Шендерович, писатель и журналист. Виктор Анатольевич, здравствуйте еще раз.

В. Шендерович― Здравствуйте снова. Рад вас видеть. Нино, хочу продолжить с того, чем закончили. Вы меня неправильно поняли. Вы просто не расслышали. Я не предлагал, чтобы мы с вами зашивали рот Марии Захаровой. Ни к коем случае. Я говорил о том, я предполагал, что ей может однажды стать стыдно за ту ерунду, которую она несет. И она сама это сделает. Никакого насилия. Абсолютная свобода слова. Но свобода слова предполагает и право человека замолчать, что если вдруг он понял, что несет околесицу. Еще раз, в Америке проходят свободные честные равные выборы. По тем законам, которые существуют в Америке. По этим законам они себе выберут президента и сейчас неясно, кого. Мы знаем, кого мы выберем в 24-м году, и в 30-м. Кого скажут.

В.Шендерович: Вы представляете Путина, которому не хватает голосов и он пытается идти в суд, чтобы получить недостающие

Н. Росебашвили― Я не знаю, Виктор Анатольевич.

В. Шендерович― Нино, я вам скажу. Кого скажут. Тот и будет нашим царем горы. Кого нам, какого боярина выведут в 30-м – тот и будет. У нас нет выборов. Поэтому нам надо молчать и учиться, слушать и молчать — как профессор Преображенский предлагал Шарикову. Слушать и молчать. И учиться. И смотреть с завистью по CNN, хотя и по любому другому каналу, как в прямом эфире разворачивается да, драма, американская драма, потому что общество располюсовано. Там у них свои проблемы и так далее. Но есть инструменты общественного договора. Один из которых важнейший – свобода слова. И другой важнейший – выборы. И мы наблюдаем это. И суд, в который обращается несчастный президент, который хочет быть снова президентом, а ему, кажется, не дают. И он обращается в суд. И пойдет в суд. И мы увидим, как суд будет это решать. Там впереди, какие-то очень интересные события. И я надеюсь, у меня нет особенных симпатий среди тех, кто баллотируется там, у меня есть симпатии среди моих друзей многочисленных в Америке. Я их очень люблю и хотел бы, чтобы они, часть из них трамписты, часть — антитрамписты. Чтобы они друг друга не поубивали. Это мое главное желание, касающееся этой предвыборной кампании.

Н. Росебашвили― Тем более что убить нас сейчас может что угодно. В том числе коронавирус. Во-первых, хочу прочитать «молнию» ТАСС, она пришла пару минут назад. Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах в США, действующий президент написал об этом в твиттере. Остановите подсчет, — призывает он видимо, своих граждан. Виктор Анатольевич, мы помним, что во время прошлых выборов кто-то наглаживал американский флаг, собирался с ним кататься по городу. Чем нынешние выборы отличаются от предыдущих именно для жителей России и для ее ньюсмейкеров и не только. Недолго хватило зумовского чуда с Виктором Анатольевичем. Опять приношу извинения нашим слушателям и зрителям. Сейчас попробуем переподключиться. Все было хорошо, Навальный к нам не пришел, тем не менее, все равно все сломалось. Друзья, я вижу, как мои коллеги пытаются наладить нашу трансляцию. Продолжим говорить про выборы. Про выборы в США. Вопрос, который я хотела задать. Наверное, многие из вас видели карикатуру Сергея Елкина, есть такой совершенно замечательный художник, который очень остро реагирует на разные новости. И Виктор Анатольевич, который меня слышит, я надеюсь.

В. Шендерович― Да-да.

Н. Росебашвили― Виктор Анатольевич, у вас как раз на страничке в фейсбуке вы сделали репост этой карикатуры, где два сельских жителя и возможно из России, они идут навстречу друг другу и обсуждают выборы. Как будто с каким-то пренебрежением относится Сергей Елкин или те, кому понравилась эта картинка, к интересу со стороны россиян.

В. Шендерович― Нет. Здесь есть очень точная карикатура, она потому и смешная, что она точная. Как всегда. Это парадокс. Нас это действительно интересует. И этот интерес абсолютно законный. Потому что США — это символ сегодня, это форпост западного мира. И происходящее в США не может быть безразлично. Глобализация, как хорошо сформулировал наш коллега Михаил Шевелев, это не только доступность Макдоналдса, а это наша включенность, в том числе во все процессы, которые происходят в мире. Поэтому этот интерес совершенно легитимен. Другое дело, что это не должно быть местом нашего интереса. К нашему здравоохранению, нашему здоровью, нашей политики. Нашему беспределу. Это другой вопрос. Но сам по себе интерес абсолютно легитимен и я наблюдаю за этой драмой. И, кроме того, это система координат, которую я пожелаю, чтобы когда-нибудь стала своей для россиян.

Н. Росебашвили― То есть не пренебрежение, а признание…

В. Шендерович― Нино, ирония не является пренебрежением. Ирония. Это свойство просто интереса. Мы видели себя со стороны. И Елкин прекрасно видит нас со стороны. Поэтому его карикатуры такую радость доставляют, так смешно. Смешно – потому что правда.

Н. Росебашвили― Так и есть. Продолжим обсуждать с вами обещанный коронавирус, Виктор Анатольевич. Тем более мы по удаленке. Еще раз приношу все извинения, очень хотелось бы видеть Виктора Анатольевича в студии, но, к сожалению, не мы этим всем процессом управляем. Вот Кремль зато в курсе и считает, что система здравоохранения научилась оперативно реагировать и президент в курсе, что у нас в регионах что-то не то происходит с коронавирусом. Виктор Анатольевич, как вам кажется, кто все-таки несет ответственность за происходящее с пандемией в России. Это федеральные власти или все-таки власти на местах.

В. Шендерович― И федеральные власти, и на местах. Но федеральная власть у нас так устроилась, что ей достаются только победы. Какая-нибудь победа, достижение – так это Путин. А как какая-нибудь катастрофа – так это на местах. Так распределены роли. Там, где Путин – там победа. Путин не может быть там, где поражение. Он же не находится в раздевалке проигравших спортсменов. Вот так у нас и с коронавирусом. Он делегировал всю ответственность в регионы. А сам просто как Господь… он с облака иногда обращается к нам куда-то вниз, какие-то слова говорит. Ситуация вполне трагическая, конечно, с коронавирусом. Потому что мы ведем себя непоследовательно и преступно. Мы – я имею в виду россияне. Я просто в шоке от того, как люди себя ведут. Как безответственно себя ведут люди. Полные кафе, забитые и без масок каждый второй уж точно. И в общественных местах. И такое всеобщее пренебрежение, такая какая-то… Не отвага, мне кажется это чудовищная глупость. И безответственность.

Н. Росебашвили― Виктор Анатольевич, если позволите, я верну нас и наших слушателей к прошлому эфиру с вами. Где вы в беседе с моим коллегой обсуждали необходимость карантина и в целом выступали за карантин. Ну, естественно, с мерами какой-нибудь финансовой поддержки со стороны государства.

В. Шендерович― Да, конечно.

В.Шендерович: Путин не может быть там, где поражение. Он не находится в раздевалке проигравших. Так и с коронавирусом

Н. Росебашвили― Извините, если я что-то напутала, но, кажется, у вас недавно было публичное выступление. Или я что-то…

В. Шендерович― Нет, да, в зале сидело 20 человек на санитарной дистанции. Я был на санитарной дистанции. Пришел в маске, ушел в маске. Есть съемка и вы можете все это просмотреть. Максимально, надо относиться к этому уважительно к этой реальности. Это мы опять разбираем мое персональное дело. Я бы хотел вернуться к ситуации в стране. И к тому, как власть опять как бы пустила это на откуп. Вы как хотите. То есть локдауна нет и помощи нет, и поддержки нет. Но люди не могут не работать. Им нечего есть. Ответственные решения, которые конечно доставляют неприятности, вот фейсбук… Друзья по всему миру, как они стонут в Англии, Чехии, во Франции, в Израиле, какие проблемы, какие недовольства. Тем не менее, государство там, власть ведет себя ответственно. Она принимает решение и готова нести за это ответственность. И конечно меры по поддержке. Помощи…

Н. Росебашвили― Ну как, Виктор Анатольевич, а вот комендантский час и полное закрытие хоть и временное. Это является примером ответственного поведения или как раз наоборот неумения маневрировать и как-то принимать решения именно на местах.

В. Шендерович― Давайте все-таки пускай граждане других стран обсуждают действия своих администраций. Мы сейчас говорим о нашей администрации, которая просто устранилась. Которая сказала: вы там как хотите. Вам поддержки не будет, медицина в катастрофическом состоянии и мы видим эти кадры, эти сообщения. Понимаем, что за пределами Москвы все просаживается и ухудшается дальше. И можем по тому, как в Москве плоховато, можно себе представить, как за пределами.

Н. Росебашвили― Есть репортажи, фото. Сидячая госпитализация.

В. Шендерович― Чудовищная. И по несколько суток не приезжает «скорая». По несколько суток. И в коридорах лежат и так далее. Все это тысячу раз описано. А власть говорит, да, локдауна нет, власть ни за что не отвечает. И не помогает. Кубышка не раскупоривается. То есть мы об этом говорили на первой волне коронавируса. В упомянутых странах государство – это часть общества. Государство… власть избирается людьми и несет перед ними ответственность. И государство является формой самоорганизации людей. А у нас государство совершенно отделено от человека. Вот есть где-то государство, которое принимает какие-то решения и есть дальше огромный провал и дальше где-то там внизу колупаемся мы. Россияне. Вот обратной связи никакой нет вообще. И мы ее не наладили. А им это не нужно. Они там живут в своем мире. Они принимают какие-то решения для какой-то России. Которая не имеет к нам…

Н. Росебашвили― Может быть прекрасной России будущего, Виктор Анатольевич.

В. Шендерович― Нет, они принимают…

Н. Росебашвили― Альтернативная Россия будущего.

В. Шендерович― Да, у них своя альтернативная Россия. …Барвихи и всего остального. Вот этой России. Они в своей «малине» принимают решения, исходя из своих интересов. Еще раз. Решения могут быть лучше или хуже. Нино, логика. Решения административные, менеджерские решения той или другой власти — английской, французской, израильской, чешской, американской – могут быть лучше или хуже. Более эффективные и менее эффективные. Это отдельный вопрос. Но там, где есть обратная связь – там есть возможность корреляции, исправления ошибок. …администрации и так далее. В нашем случае мы просто получаем сверху некоторое решение, за которое они никак не отвечают. Единственное, что может их напрячь…

Н. Росебашвили― Вынуждены закончить. Последнее слово.

В. Шендерович― …Вообще? Пропустили. Они вынуждены просто ждать следующего их решения. Это довольно драматическая ситуация.

Н. Росебашвили― Вынуждены, к сожалению, закончить эфир с Виктором Шендеровичем. Всем большое спасибо. До встречи в 19 часов уже с Максимом Шевченко.