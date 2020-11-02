А. Плющев― Здравствуйте. И в программе «Особое мнение» сегодня моя коллега, ведущая телеканала «Дождь» — Екатерина Котрикадзе. Катя, доброе утро.

Е. Котрикадзе― Добрый вечер, Саша.

А. Плющев― Екатерина в Америке. В США, уже счет едва ни на часы идет до начала голосования на всеобщих выборах. Центральные из которых, конечно же, президентские. И само собой, хочется спросить о том, какова атмосфера, что носится в воздухе в Нью-Йорке.

Е. Котрикадзе― Смотрю на улицу из окна, и в воздухе носится какая-то тишина и отсутствие людей. Мы живем в центре Манхеттена, так вышло. И фантастическое впечатление производят улицы пустые. Абсолютно не похоже на тот город, к которому мы привыкли. И не потому тут так все происходит, что плохая погода. А потому что мы все понимаем, ковид и очень атмосфера гнетущая, скажу я честно. Помимо ограничений, которые очевидны из-за ковида и закрытые кафе, рестораны, ничего не работает. Можете себе представить такой Нью-Йорк странный. Помимо этого в воздухе, конечно, просто…

А. Плющев― Прерву. Объясни, из-за чего это. Это локдаун, связано с выборами.

Е. Котрикадзе― Из-за коронавируса не должны работать все бизнесы. Закрыты кафе. Единственное, что они придумали – это выставлять веранды крытые стеклянные. В которые ставятся какие-то обогреватели и таким образом они работают и принимают посетителей. В целом город абсолютно опустевший. Из-за ковида с одной стороны, с другой стороны – нет туристов. Они разоряются. Людей нет и это фантастическая тоже история. Потом удивительные принимаются решения властями штата. Мы когда вылетали вчера, мы видели новость о том, что Куомо, это губернатор штата, он принял новое решение о том, чтобы все проходили дополнительные проверки, если въезжают из других штатов. Из других стран – вроде как нет проблем, по крайней мере, для россиян. А вот из других штатов нужно людям проходить дополнительные проверки, сдавать дополнительные тесты. И еще несколько, чуть ли ни неделю сидеть на карантине. Я к тому, что общая ситуация довольно напряженная. Помимо того, что люди лишаются работы, они все должны находиться в масках, маски тут повсеместно. Даже на улицах многие в масках как я вижу. Ну и нет туристов и, оказывается, это очень влияло на облик города. Это самое странное, что сейчас здесь происходит. Кроме того, все ожидают, что после выборов здесь будет какой-то хаос и анархия. Сейчас на Пятой авеню и Сохо и самые богатые районы города заколачиваются фанерой снова магазины, то есть люди, которые прошли через самые страшные моменты, когда некоторые особенно агрессивные представители… Извините, это мой ребенок.

А. Плющев― Тоже полноценный участник передачи. Я считаю, что придает особый шарм.

Е. Котрикадзе― Когда некоторые особенно агрессивные представители «Black Lives Matter» громили витрины, то многие соответственно владельцы заведений запомнили, как это бывает. Поэтому сейчас, в преддверие выборов они заколачивают свои магазины. Шанель на Пятой авеню заколачивает свой магазин.

А. Плющев― Какой ужас!

Е. Котрикадзе― То есть мне просто некуда будет сходить. Шучу, естественно. И это, конечно, абсолютно меняет все то, это скорее похоже, по крайней мере, атмосфера предварительно скорее похожа на фильм «Джокер», если вы смотрели. И все ждут какого-то плохого развития событий. Все ждут, что Трамп не признает итоги выборов или признает, если, конечно, Байден победит. Или признает, но частично. И потребует, чтобы люди вышли на улицы. И потребует пересчета. И вот тогда это будет совсем другое дело.



К.Котрикадзе: Они все еще не хотят они, чтобы Америка кому-то там помогала. Вообще

―

Давай обо всем подробней поговорим. Потому что мы предвосхитила все вопросы, которые я хотел задать по американским выборам. Ну почти. Закрывают магазины, и я слышал, закрывают оружейные магазины. Не знаю, как в Нью-Йорке с оружием, но в тех, в которых можно носить там на всякий случай в некоторых закрыли от греха подальше.

Е. Котрикадзе― Давно пора. Почему они не сделали этого раньше — вопрос, конечно.

А. Плющев― То есть реально люди и соответственно местные власти, видимо, поскольку как-то это с ними мне кажется, в контакте владельцы магазинов должны быть. Они всерьез опасаются столкновений с применением оружия.

Е. Котрикадзе― Конечно, Саш. Почему все эти столкновения такая опасная история в Америке. Потому что вторая поправка к Конституции, говорю я банальные вещи, если вдруг кто не знает, гарантирует право на ношение оружия. И даже в некоторых штатах даже например, в таких местах как городской совет. Или площадь просто. Где угодно. Рестораны, кафе. Ты в Техасе можешь со своим оружием, если ты его купил легально, разгуливать в любом месте в любое время и не париться вообще. Здесь в Нью-Йорке не так. Здесь ограничения есть. И здесь такой проблемы, как например в южных штатах нет. Но все равно присутствует, так или иначе. Потому что вторая поправка никуда не делась и здесь она тоже существует. Здесь просто есть ряд ограничений. И тот факт, что сейчас закрывают магазины – давно надо было сделать, потому что если бы это сделали несколько месяцев назад, возможно, накал страстей был бы не таким очевидным, как был, когда реально гибли люди и отстреливали одни других. Здесь же две радикальные сейчас группировки, в США сейчас даже нет истории про республиканцев и демократов. Здесь есть история про крайне правых и крайне левых. Понятно, что нормальные республиканцы и нормальные демократы просто идут на выборы. И голосуют за того или иного. А не нормальные — они будут выходить на улицы. И они радикализировались и стали сильнее. Трамп их, конечно же, усилил своей риторикой, своей ненавистью. И они друг друга ненавидят страшно. Они готовы себя не жалеть.

А. Плющев― Представляю, как для аудитории «Эхо Москвы» прозвучали слова: нормальные люди пойдут просто голосовать на участки. Я ненормальные выйдут на улицу.

Е. Котрикадзе― Нет, я имею в виду другие обстоятельства. Тут очень важно подчеркнуть, контекст такой, что здесь в Америке выбор-то есть в отличие от нас. И здесь можно пойти и проголосовать за Байдена или Трампа. А вот те, кто хочет крови – они пойдут громить витрины, требовать, чтобы полиция закрылась нью-йоркская. Такое тоже может быть. Хаос, эти люди хотят анархии. И здесь с одной и другой стороны в большей степени крайне правые безумцы, которых здесь развелось в последнее время очень много и они пугают.

А. Плющев― Давай поговорим вот о чем. Дональд Трамп сказал же, по-моему, уже дважды, что не признает итоги, если они будут противоречить подсчету на участке. Дело в том, что большая часть – досрочное голосование, в том числе и по почте. Как с этим, насколько это серьезно стоит воспринимать. С одной стороны. А с другой стороны, а как вообще в демократической стране с многомиллионным голосованием досрочным и по почте. Как это уживается.

Е. Котрикадзе― Я поражена, если честно, совершенно искренне поражена, потому что прожив здесь 7,5 лет, я, оказывается, упустила этот момент. Недавно выяснилось, полторы недели назад 48 миллионов уже проголосовали.

А. Плющев― Сейчас говорят 90 миллионов, из них часть – по почте.

Е. Котрикадзе― Абсолютно. И это оказывается давно принятая здесь в США система. Трамп говорит, что это прекрасная возможность для фальсификаций. Но как выяснилось, несколько штатов Америки вообще отказались от формы, когда ты приходишь на участок и голосуешь на участке. Они давным-давно голосуют по почте. И это оправдывает себя и у них это тысячу раз перепроверено. И никто не фальсифицирует итоги выборов. Поэтому с одной стороны у нас как у людей, которые привыкли к тому, что жди подвоха…

А. Плющев― Я думаю, Элле Александровне понравился бы опыт.

Е. Котрикадзе― Абсолютно. Можно ей взять на заметку. Но здесь это не происходило, каким-то образом они проделали этот длинный путь для того, чтобы гарантировать себе честность этого волеизъявления. Я слышала каких-то несколько десятков экспертов, которые говорят, что друзья, не бойтесь, мы это перепроверили еще раз. Мы гарантировали, что система будет работать. Несколько моих друзей здесь проголосовали по почте. Нормально. Все работает.

А. Плющев― Но как ты можешь утверждать, что если несколько человек проголосовали по почте, я тоже знаю одного. Это бывший посол США в России, который тоже проголосовал по почте. Майкл Макфол. Но как мы можем утверждать, если они отправили свой голос в конверте куда-то, что это работает.



К.Котрикадзе: Атмосфера похожа на фильм «Джокер». И все ждут какого-то плохого развития событий

―

Опять же я исхожу не из того, что многие проголосовали по почте, а из того, что несколько уважаемых здесь людей, представителей власти с обеих сторон в разных штатах подтвердили и в частности подтвердили те, кто сидят в избирательной комиссии и федеральные структуры, и локальные по штатам, что не было жалоб. Что они перепроверили миллион раз и что это работает. Естественно, на местах, наверное, могут быть какие-то проблемы. Но я поскольку как журналист ответственный должна сказать, что вопросом не занималась подробно, поэтому не буду топить либо за одну, либо за другую. Я прекрасно понимаю, особенно с нашим опытом, немедленно хочется задаться вопросом: ребята, как же так. Может быть, им просто в голову не приходит.

А. Плющев― Что можно фальсифицировать. Но Трампу это пришло в голову. И более того, я думаю, что его сторонники, судя по тому, что опасаются выступления, даже применения оружия, что многие его сторонники тоже будут как бы не доверять результатам этих выборов. Во всяком случае, мы ожидаем это.

Е. Котрикадзе― Один из главных сторонников Трампа и один из тех людей, которые его поддерживает и не только его, но и всех недовольных – это Уильям Барр, министр юстиции. Он же генпрокурор США. Он говорит, что он не против этой системы, когда по почте отправляются бюллетени. Но он хотел бы и требовал бы, чтобы такая система работала только для людей, которые не могут физически пойти на участки. Тогда, говорит, он – я был бы не против. Это было бы понятно и нормально. Но когда, мол, миллионы людей голосуют именно так – это создает огромную почву, огромное количество возможностей для фальсификаций. Демократы немедленно возмутились, сказали, что у нас так было принято давно и работало прекрасно, никто не фальсифицировал. Это вы сами придумали. Чтобы устроить проблемы. Но в принципе рациональное зерно в его высказывании есть. Тут важно понимать, что в результате об этом, как и я не задумывалась, а об этом формате волеизъявления задумалось огромное число американцев. В частности республиканцев. В частности людей, которые были недовольны тем, что у Байдена сейчас хорошее преимущество и как раз для них, как и для меня это стало неожиданностью – мысль о том, что можно вообще поймать за руку и потребовать, чтобы был осуществлен пересчет. И это хороший аргумент для республиканцев, для консерваторов. И спор будет очень серьезный. Скорее всего. Особенно если разрыв между кандидатами не будет существенный. Если он будет в районе 5%, например, то уже тут предсказывают серьезнейшие конфликты, столкновения. Дай бог, чтобы не на улицах.

А. Плющев― Что там по опросам. Следила ли ты, как штаты колеблющиеся, что Пенсильвания?

Е. Котрикадзе― Пенсильвания пока на стороне Байдена. Там еще интересная история в том, что Джилл Байден, жена Байдена очень повлияла, говорят, на статистику. Потому что она родом из Пенсильвании. Ну она родилась в Нью-Джерси, потом долгое время жила в Пенсильвании. И она недавно туда летала, и я смотрела ее выступление. Это очень эмоциональная была речь, когда она говорила, что я все про вас знаю, ребята, я вас так хорошо понимаю. Я вот в этом районе выросла. Здесь я болела за команду такую-то. И обратилась к женским голосам, матерям работающим в частности и, судя по данным аналитиков, это сработало хорошо. Пенсильванию, кажется, Джилл хорошо подняла для демократов. Вообще Пенсильвания, скорее всего, проголосует за Байдена. С Флоридой еще непонятно, там в районе статистической погрешности была разница. По крайней мере, когда я смотрела полтора дня назад. И в целом у Байдена больше шансов, очевидно. В целом он даже в этих колеблющихся штатах ведет. И если так пойдет и дальше, а уже завтра выборы, то у Трампа большие проблемы, очевидно.

А. Плющев― Но мы помним, что 4 года назад складывалась очень-очень похожая ситуация. Когда тоже опросы предсказывали победу Хиллари и там разрыв на уровне статистической погрешности в колеблющихся штатах. И вдруг бац — и Трамп становится президентом. Не будет ли на этот раз так. Мы же имеем другие вводные несколько. В связи с тем, что раньше считалось, что сторонники президента Трампа, Трампа, тогда еще не президента, они как бы стесняются говорить, что они его сторонники. И поэтому они в опросах не показываются. Сейчас что-то изменилось или нет?



К.Котрикадзе: Камала Харрис метит очень высоко

―

В этой связи перемен в США не наблюдается. Я знаю из разных источников, которые перепроверили миллион раз данные статистики и поговорили с социологами, что все еще существует проблема этого стеснения людей перед своим выбором. Когда задается вопрос – «за кого бы вы проголосовали», они отвечают автоматически – «за Байдена». Потому что это как бы правильно. Это не стыдно.

А. Плющев― Социально одобряемо.

Е. Котрикадзе― Потому что в обществе американском, если не считать тех самых южных штатов, принято голосовать, вообще быть за какие-то ценности. Ценности, в частности, это цивилизованный подход к тем или иным проблемам, это попытки объединить нацию. Это хорошее отношение толерантное к афроамериканцам, к азиатам. К гомосексуалам.

А. Плющев― Все, что ты говоришь можно одним замечательным словом описать: политкорректность.

Е. Котрикадзе― Политкорректность в последнее время стала настолько что ли неприемлемым термином, а я бы хотела сказать: за все хорошее против всего плохого. Быть классным модно. Но одновременно с этим где-то в душе люди ужасно не хотят этих мексиканцев, которые понаехали и все еще едут. И все еще не хотят они, чтобы Америка кому-то там помогала. Вообще. Хотят большую красивую стену, наконец, построить и поэтому они тихо у себя где-то там в уголке голосуют за Трампа. Но потом они скажут, что они хотели только Байдена, цивилизованного президента. Они хотели помогать людям, которым плохо и тяжело. Будут они это говорить публично, а где-то у себя там в углу, конечно, будут голосовать за Трампа. Таких очень много. Поэтому мы не можем быть уверены в том, что Трамп не победит. Кроме того, если говорить о новых факторах и вводных, то новые вводные – это, конечно, ковид. И то, как Трамп справился, а точнее не справился. Вот этот фактор может очень серьезно повлиять. Потому что он не про идеологию, а про чувство безопасности. Вообще американцы очень многие как, наверное, и любой человек, тут вряд ли они чем-то отличаются от нас или от любых других людей, живущих где угодно. Они в первую очередь на этих выборах голосуют за безопасность. Потому что они все за последние месяцы увидели, какой кошмар может твориться, как только что-то идет не так. Появился этот ковид, и тут точно совсем власти не справились. Тут даже нечего спорить. И ничего не скажешь в оправдание тому, как все происходило. Огромные цифры – 80 тысяч в сутки заболевших. У них не было, по-моему, второй волны, потому что продолжается первая и абсолютно чудовищные показатели. Здесь в Манхеттене в Центральном парке стояли огромные выездные госпитали. Люди снимали, изумленная публика наблюдала огромные рефрижераторы, которые на въезде в Центральный парк устанавливались и, видимо, там складывались тела погибших и умерших. И после того, что Нью-Йорк наблюдал, после потерянных работ, после миллионов людей, которые остались вообще без гроша. После этой жуткой цепи неправильно принятых решений, или не принятых вовсе, конечно, у Трампа снизились шансы. Сам он тоже заболел в итоге. Его отношение, его история про «зачем мне эта ваша маска» — потом сам же оказавшийся человек с ковидом — это повлияло на его популярность я думаю не лучшим образом. Совершенно очевидно. А вторая история – это столкновения на улицах. Это «Black Lives Matter». И Трамп был тем человеком, который произносит как мантру два слова: закон и порядок. И поэтому, с одной стороны, его ошибка и его прокол – это борьба с ковидом. Точнее не борьба с ковидом и недооценка ситуации. Но зато есть вторая история – Трамп олицетворяет собой некую силу, которая будет железной рукой контролировать выходящих на улицы недовольных, иногда совсем уж безумных людей.

А. Плющев― Что в свою очередь может понравиться части избирателей, в том числе той, которая не была с ним на предыдущих выборах. Мы продолжим разговор, в том числе о США, но не только. Пока прервемся на 4 минутки для новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А. Плющев― Мы продолжаем программу «Особое мнение». И немножко еще об американских выборах. Все-таки, когда еще такое будет, чтобы мы накануне собрались. Через 4 года теперь. Хотя тоже не факт. Вы активный противник Трампа, — пишет один из посетителей сайта, — как вы думаете, сегодня кто победит и честно: что лучше для США с точки зрения экономики и безработицы, которая при Трампе была 3,8%.

Е. Котрикадзе― Слушайте, ну сейчас при Трампе безработица в ужасном положении. Точнее уровень трудоустроенности американцев. И безработица выросла. И как раз все с этим очень плохо и миллионы американцев подали на пособие. Понятно, что можно сказать, что все дело в ковиде, но все дело в том, как президент отреагировал на угрозу и все дело в том, как он не справился с этим вызовом. Огромная роль в том, что у Америки хорошо росла экономика в первые три года трамповского правления в США – все-таки принадлежит предыдущей администрации. Это же не с нуля все Трамп понимал. Очень много было сделано предыдущей администрацией для того, чтобы экономика росла. Ясно, что Трамп снизил налоги. Для более богатых. Это хорошая новость, это прекрасное было решение, как многие экономисты говорят и эксперты. В этом он молодец и преуспел. Но, отвечая на вопрос, что лучше для Америки. Честно, если мое субъективистское мнение интересно, я считаю, что лучше для Америки все-таки Байден, несмотря на то, что Байден да, что сонный, он старый, он заговаривается. И почему демократическая партия не предложила избирателю кого-то получше, я не знаю. И понять этот феномен я не могу. О’кей, видимо, эти элиты вашингтонские слишком много определяют все еще. Тем не менее, это человек, который будет, по крайней мере, пытаться объединить эту нацию. То, что сделал Трамп – он сказал: ребята, те, кто голосуют за меня – классные; те, кто за меня не голосуют – идите вон вообще. И вы мусор для меня. Вот такое отношение президента к своим избирателям оно меня коробит, особенно в этой стране. Это страна, которая должна и надеюсь, будет пропагандировать и гарантировать, что каждый будет услышан. И Байден, он правильные говорит слова, он говорит слова, которых сейчас очень не хватает этому обществу разобщенному, несчастному, погруженному в хаос и панику, потому что здесь действительно для многих вообще непонятен завтрашний день. Как с финансовой точки зрения, так и вообще со всех остальных. Люди не чувствуют себя комфортно многие в Америке.



К.Котрикадзе: У Байдена больше шансов, очевидно. Он даже в этих колеблющихся штатах ведет

―

За спиной у Байдена Камала Харрис, которая олицетворение многих вещей. Как мне кажется. И феминизма, и мультикультурализма. Ее рассматривают как потенциального лидера, который может поддержать Байдена или даже может быть заменить в трудную минуту.

Е. Котрикадзе― После того как он уйдет, он обещает, что через 4 года не будет баллотироваться, если он победит на этих выборах, то второго срока не будет к счастью. Уж спасибо, очень много лет Джозефу при всем уважении. Камала она, конечно, метит очень высоко. Она молода, она энергична. И даже главное американское юмористическое шоу «Saturday Night Live» — главное американское юмористическое шоу, регулярно смеются, подтрунивают над тем, что Камала вместе с Джозефом ведет себя как такая мама. Она его опекает, она подтирает ротик, когда он съест какую-то не ту гадость. Или скажет что-нибудь не то, она его гладит по голове. Конечно, Камала сильнее и очевидно, что она представляет собой надежду демократической партии. И, конечно, тот факт, что она не белая американка, женщина – он придает ей ценность гораздо больше, чем если бы она была белым мужчиной. А демократическая партия стремится к тому, чтобы все-таки привести к власти женщину. Тем более не белую – это было бы огромным прогрессом.

А. Плющев― «Saturday Night Live» — там по-прежнему Болдуин изображает Дональда Трампа? Все это продолжается.

Е. Котрикадзе― Да, это очень классно. Это правда очень талантливо, весело, и мне больше всего нравится, что в последнее время они издеваются все-таки над обоими кандидатами к счастью. Потому что до того поливание бесконечное Трампа – это очень тяжело воспринималось мною даже, и всеми мне кажется, кто…

А. Плющев― Оно не играло на Трампа. Вообще такое отношение прессы, о котором часто говорят. Часто говорят, что американская пресса за исключением части протрамповской, она такая антитрамповская, антитрампистская и прямо может быть это даже влияет на отношение других людей.

Е. Котрикадзе― Я искренне могу сказать, что меня это страшно раздражает. Конечно, просто вспомни одно только дело Russiangate. Что здесь творилось, Саша. Это был какой-то стыд. Потому что «Нью-Йорк тайм» выходит с передовицей: двоюродный брат россиянина Петра Иванова встретился с 15-м сотрудником администрации президента Трамп. В 2015 году. И они это рассматривали со всех сторон. После этого сенсационную новость рассматривал телеканал CNN, они приглашали автора статьи, они бесконечно это мусолили и вот так каждый день что-нибудь новое по Russiangate появлялось, и в итоге выяснилось, что не было никакого сговора, Трамп не работает на Владимира Путина. Ему просто нравится Путин.

А. Плющев― Чисто искренне.

Е. Котрикадзе― Ему просто нравится Путин, друзья. Ему нравится Путин, Путину нравлюсь я – говорит Трамп.

А. Плющев― Если позволишь, пару вопросов вне американского контекста. Мягко говоря, ты не чужда Грузии и Грузия тебе не чужда. И вот тоже посетители нашего сайта спрашивают: как вам кажется, есть ли в Грузии предпосылки на смену политического курса. Там только что были парламентские выборы. Которые, как говорят некоторые, даже привели к политическому кризису.

Е. Котрикадзе― Да. В Грузии есть предпосылки на смену политического курса. Конечно. То, что в Грузии происходило последние 8 лет, это разочарование. Когда Саакашвили уходил в 2012 году я прекрасно помню, я еще тогда жила в Грузии, он передал власть Бидзине Иванишвили. Мирно, проиграв выборы. И это было таким моментом большой надежды для Грузии, во-первых, Саакашвили сдает власть – это просто нечто, во что было очень сложно поверить. И это произошло. И это был такой знак демократизации, шага вперед. Миша молодец. Он уходит, приходят новые ребята. Которые должны стать круче…

А. Плющев― Лучше.



К.Котрикадзе: Те, кто хочет крови – пойдут громить витрины, требовать, чтобы полиция закрылась нью-йоркская

―

Свободнее, эффективнее и лучше. Во всех смыслах. Но получилось как-то, что, в общем, не хочется сравнивать, это неправильно, просто за эти 8 лет ничего хорошего в Грузии особо не произошло. Вот ты о Грузии сколько раз высказывался в эфирах радиостанции «Эхо Москвы» за последние годы.

А. Плющев― Не очень много, прямо скажем.

Е. Котрикадзе― Ну как бы нет. Она ушла…

А. Плющев― На периферию.

Е. Котрикадзе― Да. Если при Мише это было все время какое-то активное движение…

А. Плющев― Тут можно сказать одно. Он просто пиарился. Он был хорошим в этом смысле пиарщиком.

Е. Котрикадзе― Миша был очень крутым и есть пиарщиком. И это подвело к тому, что в результате он за пиаром немножко забыл, что надо заботиться о людях, которые там сидят в нищете.

А. Плющев― Мы про Одесскую область сейчас нее рассказываем практически ничего.

Е. Котрикадзе― Ну да, совершенно верно. Он немножко перебарщивал с пиаром. Но неважно, не в этом дело. Он и много делал все-таки для строительства. Тбилиси преобразился. Батуми преобразился. Начались там какие-то новые времена в сервис-плане, это все дела давно минувших дней. Не произошло какого-то прорыва, не произошло дальнейшего движения вперед, не произошло каких-то новых вещей, которых так ждали грузины. А они очень ждали европейского либерального такого правильного прозападного движения и развития. Теперь в чем проблема Грузии. Проблема мне кажется в том, что снова в выборах участвовала партия «Грузинская мечта», которая Бидзины Иванишвили. Которая правящая и кто бы мог подумать – снова в выборах участвовала партия Михаила Саакашвили и снова то же самое…То есть мы наблюдаем, что Грузия, грузины не получили новых перспектив. Новых людей. Снова те же самые лица. Тот же самый Миша Саакашвили включается в эфир телеканала «Мтавари» и чуть ли ни празднует победу и рассматривает возможность, что он сейчас премьер-министром станет завтра. Одновременно с этим я вижу кандидатов других. Это все те же люди, у которых я брала интервью, когда работала в Грузии 10 лет назад. И вот эта проблема — там не родились новые лидеры. Причем почему это происходит – для меня загадка. Очень жаль, что нет новых каких-то людей, которые могли бы забрать немедленно весь этот недовольный электорат к себе. Почему проиграла оппозиция? – потому что люди устали голосовать за тех же самых людей. Голосовать за того же самого Саакашвили, при всем уважении. Я к нему правда искренне, с огромным уважением отношусь. И голосовать за тех же Бокерия, Вашадзе и других людей, которые были всегда и к которым уже привыкли. Очень повезло «Грузинской мечте», что не появились другие кандидаты. Новые свежие сильные лица. Если бы они появились, то «Грузинская мечта» я уверена, продула бы просто с треском на этих выборах.

А. Плющев― Последний вопрос. Очень коротко. Вы работали на RTVi, недавно перешли на «Дождь». И слушатели спрашивают: что думаете о редакционной политике RTVi, связан ли переход с изменениями на канале? Цитирую вопрос.

Е. Котрикадзе― Я ушла с RTVi до того, как туда пришел Шнуров. До того как там произошли дальнейшие изменения.

А. Плющев― Может быть, ты что-то знала.

Е. Котрикадзе― Нет. Честное слово. Про эти планы я не знала ничего.

А. Плющев― А сейчас что скажешь? Два слова скажи.

Е. Котрикадзе― А ничего не скажу, Саш.

А. Плющев― Ничего не сказала Екатерина Котрикадзе, ведущая телеканал «Дождь». Спасибо большое. В 19 часов в программе «Особое мнение» — политолог Валерий Соловей. В 20 часов — программа «Полный Альбац». В 21 час – «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Такова программа на предстоящий вечер. Еще раз благодарю Екатерину Котрикадзе напрямую из Нью-Йорка.

Е. Котрикадзе― Ура.

А. Плющев― Счастливо. Спасибо.

Е. Котрикадзе― Спасибо большое, Саша.