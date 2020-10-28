Особое мнение СПб

Особое мнение, 28.10

М. Нуждин― Добрый день! Я Марк Нуждин, и сейчас мы ожидаем, что к нам присоединиться историк Лев Лурье, Александра Петровская тоже в ближайшее время появится на связи со студией, а мы подготовили несколько тем для вас, чтобы вам было интересно.

А. Петровская― Здравствуй, Марк! Всем добрый день! Первый вопрос, какой я хотела задать, это размышление последних недель, когда любая лента новостей начинается с рассказов в Петербурге: сколько рейдов провели, какие QR-коды у бизнеса забрали, кого арестовали – наводят на мысль, как нам начать друг друга чуть больше уважать, для того чтобы сократить усилия, которые сегодня затрачиваются на борьбу с теми, кто против?

М. Нуждин― Сложный этический вопрос, потому что хотелось бы, чтобы мы уважали друг друга просто так, по факту своего существования, надевали маски из заботы о ближних, но почему-то без наказания эта история не работает.

А. Петровская― С одной стороны, нужно друг друга уважать, поэтому и исполнять рекомендации, а с другой – эти вещи не очевидны многим людям. Вчера я читала историю про ковид-диссидента, который отказывался надевать маску. Там же разговор начинается с того, что такое рекомендовано и обязательно, может ли Роспотребнадзор обязывать или только рекомендовать? Ты сказал, что без наказания не работает, а я когда готовилась к эфиру с Львом Яковлевичем, читала вчерашнее Особое мнение Белковского, который говорит, что вопрос в доверии: если доверие между власть имущими и народом есть, то и рекомендательный формат будет работать, а если его нет, то только из-под палки.

М. Нуждин― Хорошая мысль, только я бы добавил, что тут не только вопрос доверия между властью и простым гражданином, но и вопрос, как не странно, образованности этого простого гражданина, потому что, на мой взгляд, сейчас власть не говорит ничего такого, что по умолчанию должно вызывать недоверие: мы знаем, что, когда мы чихаем, слюни вылетают изо рта – это не власть сказала, это факт. Не нужна нам власть на каждом из этих этапов, а все убеждения ношения масок складывается из этих простых вещей, которые мы на уроках биологии изучали.

А. Петровская― На Медузе вышло интервью нейробиолога с цитатой: «В начале я очень не любил и злился на ковид-диссидентов, а теперь стал мягче». А как вы, Лев Яковлевич, относитесь к людям, которые отказываются носить маски и отрицают коронавирус, несмотря на объективную статистику?

Л. Лурье― Неважно к ним отношусь, также как к людям, которые не стригут ногти и от них пахнет чесноком и луком.

А. Петровская― Является ли это для вас какой-то линией раскола, делите их на «мы» и «они»?

Л. Лурье― Линия культурного раскола, да. Существуют люди, которые читали стихотворения Лермонтова «Бородино» и те, кто его не читал – между ними раскол. Одни принадлежат к образованному обществу, другие – к необразованному. Те, кто не носят маски, наплевательски относятся к окружающим и не способны понять простых вещей, жить сообща.

А. Петровская― Они вам скажут совсем иное, что вы сдались…

Л. Лурье― А мне плевать, с этим ничего не сделаешь. Это не проблема, чтобы разговаривать друг с другом. Если обычное право не действует, то должно действовать писанное право.

А. Петровская― Они апеллируют к свободе, что они её защищают. Есть ли здесь дилемма свободы и несвободы в условиях, когда нужно подчиняться требования Роспотребнадзора.

Л. Лурье― Принято, что, когда люди ходят по улице, они не толкаются. А есть человек, который ходит и толкается, ему указывают на это, а он отвечает, что такова его свобода.

А. Петровская― В Европейском союзе предупредили о возможной нехватке вакцины от коронавируса (её ещё нет, но нехватку уже прогнозируют), и только часть жителей ЕС смогут быть провакцинированы до 2022 года, и это при том, что вакцина, которую сейчас тестируют, покажет свою безопасность и эффективность. Может возникнуть дополнительное социальное неравенство на этом фоне?

Л. Лурье― Там есть масса неравенств. Условия лечения людей, у которых есть деньги и связи, и условия лечения людей, которые не могут дождаться скорой помощи, принципиально разные. А если вакцина будет эффективная, то её на первых порах будет не хватать – это естественно. Всякий дефицит вызывает рост неравенств.

А. Петровская― Возникнут люди, якобы защищенные, которым можно будет пересекать границы, которых будут пускать в страны с низким порогом выявления инфицированных, а других нет. Ещё меньше свободы в нашем мире.

Л. Лурье― Это к свободе не имеет малейшего отношения. Это общая история грубо рыночного общества, такое происходит всегда: когда выбрасывают новую модель телефона, то образуется огромная очередь в магазины. И те, кто стоят первыми, и те, кто сзади, находятся в разных положениях = также и здесь.

А. Петровская― Будем надеяться, что по-прежнему мы будем стоять в очереди за новым телефоном, потому что экономика сейчас нас не очень радует. Есть ли у вас опасения, что коронавирус сильно повредит не только в вопросах равенства, свобод, здравоохранения, но и в экономике – страшно вам по-человечески за неё?

Л. Лурье― Вопрос, который предполагает однозначный ответ. Естественно мне страшно, я сам являюсь частью экономик, я производящая её часть, я занимаюсь продажей экскурсий и лекций – понятно, что у людей меньше денег, они меньше платят, и я могу покупать меньше экскурсий, книжек, лекций, конечно, неприятно.

А. Петровская― Как вы видите политику Петербурга и федерального уровня, которая старается не закрыть бизнес, например, и ваш, но многие могут упрекнуть и сказать, что они не берегут наше здоровье. Как здесь действовать, с вашей точки зрения?

Л. Лурье― Даже если мне вредят экономические меры, но я понимаю, что иначе люди будут болеть, то я скорее на стороне запретных мер, если мне объяснят, зачем они нужны. Карантин весной был крайне неприятным, но мы увидели и в Петербурге, и в Москве, как на спад пошла заболеваемость. Целый ряд мер, которые подаются городскими властями, мне кажутся, крайне неэффективными. Нам постоянно путают статистику, мы реально не понимаем, сколько человек заболело, сколько в больнице, сколько умерло, сколько умерло конкретно от коронавируса, очевидно, что происходит выгорание врачей, ухудшается качество медицинского лечения (и без того е очень высокого) – всё так.

А. Петровская― Как вы видите, с обывательской точки зрения, надо закрывать? Вице-губернатор выставил на своей страничке опрос, потому что власть старается быть ближе к народу, вы бы как проголосовали? Запрещать и закрывать всё или рекомендательными нормами ограничиться масками.

Л. Лурье― Мне кажется, что вы исходите из ленинской нормы, что всякая кухарка должна уметь управлять государством. Я в данном случае кухарка: я не закончил медницкий институт, и знаю о коронавирусе не больше, чем вы или дядя Петя, лифтёр. Если мен объяснят, то я проголосую за, и если увижу явное безобразие, то мы будем смеяться над ним. Я не превышаю своей компетентностью Комитета по здравоохранения Петербурга – кто я такой, чтобы им советовать?

А. Петровская― Есть такое мнение, что рекомендательные меры работают в демократических странах, где есть доверие, прозрачная статистика, взаимопонимание между гражданами и властью, а там, где нет, только из-под палки, только ограничения, закрытия – вы согласны с этой позицией?

Л. Лурье― Понятно, что чем больше доверие к власти, тем больше вероятности, что граждане будут выполнять её рекомендации даже не подкреплённые силой, но сейчас не время рассуждать в этих категориях, мы не можем повысить любовь к власти мгновенно. Доверие к власти у нас на не очень высоком уровне, но не могу сказать, что его полностью нет: господин Путин пользуется авторитетом и уважением у большого количества граждан страны, и если он призовёт всех снять левые ботинки, потому что это помогает от коронавируса, то, поверьте, большинство это сделает.

А. Петровская― У нас не получается ничего другого кроме запретов и контроля, и большие силы уходят на рейды и уговоры граждан, что не подчиняются.

Л. Лурье― Это не так, вы же видели пустые улицы весной в Петербурге, а системы контроля не было. Люди понимают. То, что вы говорите, неправда.

А. Петровская― А теперь не понимают?

Л. Лурье― Они не могут понимать бесконечно. Если им говорят отдать копеечку на больного мальчика, то они отдают копеечку на больного мальчика, а если таких мальчиков каждый день появляется по 100 человек, то у них возникают сомнения – это правда. На какие-то короткие меры наше население готово пойти даже без принуждения.

А. Петровская― Возможно, в этом раз не будет привычного Нового года, судя по статистике коронавируса, когда мы ежедневно повышаем этот рекорд. Насколько это, с вашей точки зрения, большая потеря для детей? Многие говорили, что перенос выпускного вечера – удар по выпускникам. А отсутствие классического Нового года является значимым в детском мире?

Л. Лурье― Конечно, но никто в семье отменять Новый год не будет. Главное же это подарочки под ёлкой от папы с мамой, новый велосипед – ничего этого не отнимут, даже Дед Мороз придёт, потому что он на самом деле дядя.

А. Петровская― Новая газета пишет о том же, о чем вы и говорите: статистика не только количества инфицированных ежедневно, но и количества людей, которые были отправлены в больницу, количество людей в реанимации, на ИВЛ, прояснила бы ситуацию с эпидемией. Есть только в Москве, и то только с сентября, при этом данные у властей есть – они просто не обнародуют, а почему-то держат в секрете или не систематизируют. Почему такая проблема: цифры складывать не умеют или не хотят?

Л. Лурье― Черт знает, что надо нашему государству: ужесточение или смягчение поведения. Статистика диктует некоторые объективные вещи, которые то начальства не зависят— начальству это не нравится. Если население не знает, что происходит, то им легче манипулировать, как в ситуации с выборами о поправках.

А. Петровская― Сейчас за Конституцию все проголосовали, ближайших важных событий нет.

Л. Лурье― Да, может какие-то другие вещи, необходимые для массовой мобилизации. Например, начальство сочтёт, что производительность труда важнее коронавируса – надо будет больше работать.

А. Петровская― Условно не хотят верхи.

Л. Лурье― Наше начальство привыкло к секретности: если можно что-то не сообщать кроме позитивных новостей про полёт на Луну, то это и не сообщают. Есть у нас статистика по преступности в каждом районе города? Нет. Вы можете сказать, сколько людей в Центральном районе заболело СПИДом в этом месяце? Нет. Всё, что можно засекретить, надо засекречивать.

А. Петровская― Разве это не рождает фейк-ньюс, за которые можно сажать?

Л. Лурье― Рождает, но начальство в сознании и подсознании взвешивает плюсы и минусы, и считает, что лучше нам ничего не говорить. Как взрослые с детьми. В традиционной системе воспитания детей в сложные отношения не посвящают.

А. Петровская― Можем ли мы, несообразительные дети, каким-то образом изменить эту ситуацию, потребовать, потому что нам страшно от неведения?

Л. Лурье― Вероятно, если у нас будут президентские выборы и мы выберем другого президента, который будет нам больше рассказывать, то мы повлияем на ситуацию. Оперативно это сделать невозможно, существует, как вы знаете, демограф Тишкин, журналисты и другие способы, чтобы мы с вами понимали, что происходит, даже если начальство не говорит.

А. Петровская― РБК сообщает странную новость о росте спроса на онлайн-нянь. Это вообще нормально и нестрашно, что у нас дети ещё и с нянями в онлайн будут сидеть? 24 часа перед экраном: занятия, мультики, няня…

Л. Лурье― Всё, что вы рассказываете, неприятно, но что делать? Онлайн-няня лучше, чем никакая, если ребёнок орёт и требует, чтобы его заняли. Неприятно, что у нас так холодно зимой, но мы не на острове Кюрасао, дорогая – у нас коронавирус в Петербурге.

А. Петровская― Один учитель сказал мне ещё в начале сентября, что если продлят каникулы, то в офлайн школы уже не вернутся. Есть у вас какие-то инсайды, есть риски, что с каникул действительно школьники не вернутся? Вчера вице-губернатор Ирина Потехина говорила, что не закрываются кружки, секции, что для этого нет оснований.

М. Нуждин― Пока у нас проблемы с соединением, подключился я. Да, и Наталья Башкетова сказала, что не значительна роль детей в распространении коронавируса, поэтому намерений всех закрыть и разогнать нет. Но и погода у нас такая, что не очень вирусное время – всё может измениться вместе с погодой. Я смотрю сейчас на улицу, вижу солнце и должен сказать, самые тяжёлые времена с мокрым снегом, пасмурной погодой, высокой влажностью воздуха ещё впереди, поэтому как изменятся позиции властей в зависимости от роста обычных ОРВИ, мы пока не знаем, причем больницы у нас сейчас загружен достаточно хорошо, и Ленэкспо запустили в начале недели – у медиков работы хватает, и возможно, им не стоит эту работу добавлять.

А. Петровская― Минфин выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам: поддержка нужнее неработающим пенсионерам – говорит Силуанов. С одной стороны, это понятно, но с другой – согласятся ли работающие пенсионеры с этой позицией. Лев Яковлевич, в чате вас спрашивают про историю со школьной учительницей, которую повторно уволили из-за её е очень учительского твиттера. Насколько это правильное решение, учитель имеет личную жизнь за пределами школы или везде должен быть образцом для подражания?

Л. Лурье― Её выгнали, как я понимаю, из-за того, что якобы в социальных сетях она признавалась в своей сексуальной ориентации, не вполне традиционной.

А. Петровская― Не знаю подробностей, но твиттер даже название имеет довольно шокирующее для школьного учителя.

Л. Лурье― Я бы никого не стал увольнять. Индивидуальный вопрос к директору: если директор разумный, то он должен взвесить все плюсы, которые приносит учительница, и минусы. Частная жизнь – это частная жизнь. Если она хорошо учит детей, то пусть её сексуальная ориентация не имеет ни малейшего значения.

А. Петровская― Мы много внимания уделяем коронавирусу, и это самая актуальная тема на повестке, но скажите, как историк, спустя какое-то время, в исторической перспективе, коронавирус – это слом эпох или просто период?

Л. Лурье― Меня удивляет, что вы меня спрашиваете про коронавирус, когда Белоруссия, Карабах, Хабаровск гораздо важнее и выборы в США.

А. Петровская― Давайте перейдём к Белоруссии. Лукашенко сказал, что надо отчислять студентов, которые участвуют в этих акциях, что он лично дал команду на разгон выборы – сказал, что нужно определится, с кем они. Разве белорусы ещё не определились?

Л. Лурье― Как всегда, бывает в революциях, определилось меньшинство, большая часть меньшинства определилась как решительные противники Лукашенко, и небольшое меньшинство, в частности правоохранительные органы, как сторонники Лукашенко – большинство не определилось. Оно не определило ту степень риска, на которую оно готово пойти, чтобы изменить ситуацию в Белоруссии.

А. Петровская― Ощущение, несмотря на ультиматум, время которого истекло, и вроде начавшаяся забастовка, но при этом со стороны не складывается впечатление, что задумка с тотальной и всеобщей забастовкой удалась. Когда эта ситуация сущностно изменится?

Л. Лурье― Это говорит о том, что все страшные слова, которые произносит Лукашенко, в отличии от первых двух дней после начала протеста, не приводят к зверствам, потому что он понимает, что у него, с одной стороны, желание навести порядок, а с другой – страшная картинка, которую передают СМИ, которая только раздражает белорусов. Обе стороны такие боксёры, которые топчутся друг на против друга, не нанося решительного удара.

А. Петровская― Сколько времени это может происходить? Бесконечно, до Нового года?

Л. Лурье― Никто сказать не может, но понятно, что время работает скорее против Лукашенко.

А. Петровская― С этой точки зрения позиция России (друга, соседа, товарища, старшего)…

Л. Лурье― Если бы Россия твёрдо сказала: «Хватит, Александр Григорьевич, попрыгал, давай и честь знать, вот тебе дачка, приезжай с сыном Колей» – то там бы всё закончилось.

А. Петровская― Этого не происходит, потому что некому пожать руку, непонятно, кто следующий?

Л. Лурье― Они не определились, кому пожать руку следующим: Лукашенко зачистил там поле, и найти человека, который был бы принят обществом, с одной стороны, и нас бы устраивал, с другой, не получается. И это так и терпится. Хотя я уверен, что у нас есть план, на самом деле.

А. Петровская― «Время решит», – думают в Кремле.

Л. Лурье― Да, и разные группы влияния: одни говорят одно, другие другое, кто-то руководит одними бумажками, кто-то – другими. И коронавирус пыхнул – не до этого Владимиру Владимировичу, а решение принимает он.

А. Петровская― Судя по всему, такой же расчёт и с Хабаровском, правда не очень работает.

Л. Лурье― С Хабаровском ситуация немножко другая: она неприятная, но всё же локальная, это, как если бы в Белоруссии бастовал только Бобруйск. Россия большая и может вытерпеть Хабаровск. Хабаровск – дурной пример, с точки зрения власти. А с Белоруссией надо что-то решать, чем быстрее, тем лучше, потому что ситуация там лучше не станет. Кремлю надо определяться в том смысле, что, если понятно, что Лукашенко неприятен, и ясно, что он сдержать ситуацию без каких-то кровавых репрессий не сможет. Кровавые репрессии сами по себе не факт, что принесут успех, поэтому надо быстрее. Я думаю, что момент упущен, когда надо было поддерживать другого человека и твёрдо за ним стоять.

А. Петровская― Может они определились, судя по тому, что резких движений против Лукашенко не предпринимается, а просто ассоциироваться с тем, что сейчас он делает, не хочется.

Л. Лурье― Нет, они не определились. Это видно и по СМИ, которые время от времени допускают картинку с большим митингом в Минске, и умеренную критику Лукашенко, и то, что Лукашенко вынужден постоянно говорить про конституционную реформу, и Путин про неё повторяет – твёрдо сказать, что мы за Лукашенко, нельзя. Я думаю, что нас научил Янукович.

А. Петровская― Без Кремля белорусы решить это не смогут, забастовка не удастся?

Л. Лурье― Смогут, если там будет революция: без крови это так решить невозможно, я думаю. Либо с кровью, либо с Москвой.

А. Петровская― На этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо!