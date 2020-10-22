Особое мнение СПб

А. Веснин― Добрый день! Я Арсений Веснин, и это программа «Особое мнение». Сегодня странно получается, что пока я не могу сказать точно, чьё это «Особое мнение», потому что у нас должен был быть Максим Кац на связи, но он сейчас внезапно пропал, мы до сих пор не знаем, что с ним произошло, но будем надеяться, что всё в порядке – так бывает, цифровая эра приводит к тому, что люди в цифровых пространствах пропадают. Будем надеяться, что свяжемся с Максимом Кацем, а сейчас мы побеседуем с заместителем главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Валерием Нечаем. Валера, тогда твоё «Особое мнение» – привет!

В. Нечай― Я думаю, что журналиста было бы достаточно. Ещё, надеюсь, с Кацем всё хорошо, потому что всякое может быть.

А. Веснин― Я тоже надеюсь: не так давно он делал посты в твиттере.

В. Нечай― Какое-то время назад мы готовили программу «Книжная кухня», и там в качестве гостя должен был быть Виталий Шкляров, у которого некоторое время назад вышла новая книга. Мы не могли дозвониться, а потом выяснилось, что его задержали белорусские следователи. Слава Богу, сейчас он под домашним арестом, но тем не менее.

А. Веснин― Понимаем, но надеемся, что всё хорошо. Давай поговорим с тобой про Петербург, потому что мы с тобой тут мы работаем большую часть времени. Меня больше всего интересует, как, наверное, и наших слушателей, статистика по коронавирусу: за август в семь раз выросло количество заболевших внебольничной пневмонией, об этом говорит Петростат, по сравнению с прошлым августом. Как думаешь, я знаю, что ты общаешься с чиновниками Смольного, у них есть понимание того, что происходит в городе, или все действия, как может показаться, немного спонтанные?

В. Нечай― На самом деле, то ощущение, что у меня возникает, это то, что в городе нет никакого политической воли, потому что каждый раз, когда ты говоришь с чиновниками, например, ответственными за экономику, они всё время смотрят в сторону медиков, санитарных врачей и говорят, что будут действовать только так, как им скажут. Почему? Потому что, если мы будем нарушать правила, к нам придёт прокуратура и нас накажет. Примерно тоже самое и с финансами. Здесь сложилась такая ситуация, когда они считают себя, не то чтобы заложниками медиками, а они просто не понимают, что делать. Если посмотреть на Москву, где есть четкое понимание, куда движется власть и всё остальное, то у нас не то чтобы это какая-то деревня, но создаётся впечатление, что им просто сказали сидеть и помалкивать.

В. Нечай: В городе нет никакого политической воли.

А. Веснин― С одной стороны, логично, что они смотрят на медиков, потому что на кого ещё смотреть во время пандемии в первую очередь, потому что они должны сказать решающе слово: это можно, то нельзя, здесь так. Проблемы в этом большой нет, мне кажется.

В. Нечай― Теперь для слушателей надо объяснить, кого мы имеем в виду под медиками – это санитарные врачи, это не те, кто спасает людей. Я однажды разговаривал с одним своим знакомым ресторатором спрашивал, кто такие санитарные врачи, он ответил, что это те, к кому мы раз в квартал организуем такси, чтобы они приехали к нам, посмотрели, как у нас всё работает, а потом попросили бы подарочек. И каждый раз, когда мы беседуем и знакомимся с кем-то из новых предпринимателей, которые хотят открыть ресторан, мы всегда спрашиваем: «Кто у вас доктор?» Поэтому санитарные врачи, это не те, кто спасает жизни, это те, кто занимается канцелярией. И это самая коррумпированная система, а дальше делайте выводы. На мой взгляд, это не те люди, которые должны решать, что должно происходить в нашем городе.

А. Веснин― Но какая коррупция во время коронавируса, когда все теряют деньги, у всех проблемы. Чиновники смотрят на врачей, врачи смотрят на чиновников – никто толком ничего не делает, значит, и коррупции нет. И может быть санитарные врачи делом занялись, а не только на такси ездят.

В. Нечай― Идеальная система – это когда нет никакого контроля. И сейчас самое лучшее время для коррупции. Есть некоторые санитарные врачи, которые как раз сейчас во время карантина ездили по ресторанам и так называемым закрытым клубам, поэтому нет. Коррупция не будет сейчас отступать. Ещё, наверное, они смотрят наверх, потому что, надо понимать, в городе не хватает денег: собираемость бюджетных налогов, которые по специальной формуле возвращаются из Москвы в Петербург, упала на двузначные цифры, поэтому единственное за счет чего город может восполнить бюджетный разрыв – трансферты из Москвы. Поэтому трансферты будут давать тем, кто ведёт себя хорошо. И по каким-то экономическим показателям. И главное, надо выдавать особо нужные цифры статистики, потому что у нас эффективность измеряется во время выборов, как говорят наши политологи, в том, сколько не потеряла «Единая Россия», то сейчас по количеству заболевших и умерших. Мне кажется, возвращаясь к твоему первому вопросу, это про это, когда статистика такая, чтобы наверху понравилось. Сложная система с коррупцией, потому что, мне кажется, она не умрёт. И при этом, когда мы говорили о потере финансов, надо сказать, что не все, потому что в Петербурге бюджет профицитный: губернатор с гордостью говорил про 20 млрд в плюсе, которые не потратили на здравоохранение, а почему-то продержали на счетах. Вообще в городском правительстве есть непонятная для меня система сложившегося противостояния: экономистов, которые говорят, что нужно вкладывать в экономику, здравоохранение, потому что за счёт этого мы подстёгиваем другие отрасли, и финансистов, которые садятся на мешок с деньгами и не хотят с него уходить, говоря, что это всё моё.

А. Веснин― Которые хотят отчитываться, что у них профицитный бюджет, хотя известно, что это не очень хорошо для экономики. У тебя есть понимание, кто принимает решение во всей этой ситуации? Беглов, Кремль, Кириенко, Ярин, отдел в Администрации Президента, который занимается Северо-Западом нашим городом… Откуда ждать сигнал, что закроют школы, снова начнут вводить жёсткие ограничения, закрывать заведения…

В. Нечай― Сигнал к нам, конечно, придёт из Смольного, но правильно ты сказал, интересно понять, откуда придёт этот сигнал Смольному. Мне кажется, из Администрации Президента, но это мои домыслы и выводы, которые сделаны из коммуникаций с политологами. Я согласен с Александром Кыневым, который считает, что вся финансово-экономическая структура регионального правительства выстроена из Москвы: ты не можешь как губернатор назначить вице-губернатора по финансам, не получив этого человека из Москвы после согласования, значит, есть какой-то центр, где принимаются финансовые решения, и, скорее всего, это Администрация Президента. У нас есть полушутка, что реальным губернатором Петербурга является Владимир Путин. Понятно, что это не он, но особое внимание уделяется, чтобы не было больших противостояний. Поэтому, когда произнёс фамилию Ярина, попавшего, к сожалению, или к счастью, под санкции, то это вот оно. Другое дело, каким образом принимаются решение. Ощущение, что сверху приходит разнарядка, а здесь путаются подстроиться. Я вспомнил один из таких вечерних разговоров с человеком, который занимается экономикой, когда он мне отказывался говорить что-то про то, как будут открываться-закрываться предприятия, то прозвучала фраза: «Давайте дождёмся информации из Москвы, а потом мы будем понимать, что нам нужно сделать, чтобы это выполнить». Всё это выстроено в единую систему – это проблема. Мы не можем сами принимать решения, как мне кажется.

В. Нечай: Реальным губернатором Петербурга является Владимир Путин.

А. Веснин― Скоро к нам присоединится Григорий Михнов-Вайтенко, архиепископ Апостольской Православной Церкви, но, Валер, у меня пока к тебе вопрос: всё, что происходит, как-то должно влиять на политику, с другой стороны, мы, обсуждая различные политические вопросы, смотрим на Белоруссию, Навального, Хабаровск… как будто коронавируса в политической повестке нет

В. Нечай― Её пока нет, но через какое-то время она выползет, потому что экономика у нас страдает одной большой проблемой: оно инерционно, и результаты каких-то ограничений мы получаем с задержкой в полгода поэтому какие-то вещи обязательно будут. Кто-то из знакомых тех, кто делает опросы, говорил о том, что они сейчас корректируют свои вопросы и отдельно собираются задавать вопросы о том, как экономика влияет на отношение к властям и к вашему самоудовлетворению.

А. Веснин― Да, просто это интересный вопрос, потому что, очевидно, уровень жизни каким-то образом снизился, мы видели статистику, что то, что у нас называется средним классом, сократилось на 7-8% из-за пандемии. Вроде экономика падает, шесть лет сокращаются реальные доходы россиян, Путин говорил, что мы должны биться за реальные доходы, а как будто экономическая история особенно на региональные вопросы и не влияет. Будто бы в Петербурге на политику никто не обращает внимания: есть Беглов, нет его, кто-то принимает решение по коронавирусу, кто-то нет. Надо ждать в Петербурге каких-то политических перемен? У нас выборы скоро.

В. Нечай― В такого типа режиме, в котором мы живём, изменения происходят не в результате народного решения, а только в случае раскола элит, в основном: если в какой-то момент появляется кто-то из власти, бизнеса и начинает объединять вокруг себя кого-то.

А. Веснин― Но он появляется, когда у него есть база, и он понимает, что ему есть с кем работать и зачем работать. Нужны условия.

В. Нечай― Конечно, сейчас этого нет. Я думаю, что нас ждёт очень интересная борьба в следующем году на выборах, потому что у нас даже «Единая Россия» не сильно едина, и судя по всему, если кто-то слушал наше интервью с вице-губернатором Бельским, который отвечает не только за молодёжь, но и за внутреннюю политику, в ближайшее время нас ждёт конфликт с местными единороссами, потому что одна из идей, я сейчас это утверждаю, которую будет продвигать Смольный, это лишение петербургских депутатов возможности работать на профессиональной основе, то есть возможности иметь аппараты, деньги, зарплаты. Смольный будет стараться это забрать, и это самое неподходящее время для этого, но многие единороссы будут против этого выступать.

В. Нечай: Даже «Единая Россия» не сильно едина.

А. Веснин― Все депутаты будут работать без зарплаты, на общественных началах в Парламенте?

В. Нечай― Кроме председателя, спикера и т.д. Как это происходит в подавляющем большинстве наших регионов. Я Бельского спросил, что с Петербургом, на что он ответил: «Зачем ему выступать и делать так, как не делают во всей России, везде же не на профессиональной основе». Каждый сделал вывод сам. Я думаю, что это будет красная линия политики, понятно, что действующий спикер городского парламента этого не будет позволять делать, значит, надо будет поставить противостоящую идею – у нас будет присутствовать конфликт элит.

А. Веснин― Зачем это нужно Смольному? И он ли за этим стоит?

В. Нечай― Легче управлять.

А. Веснин― Вроде и так не сложно, нет?

В. Нечай― Нет, конфликты есть. Я напомню, что вчера петербургские депутаты изменили законопроект, внесенный губернатором, посвященный распределению бюджета. Если губернатор предлагал устами вице-губернатора по финансам отказать депутатам в возможности самопроизвольного переноса средств с одной бюджетной статьи на другую при рассмотрении бюджета, то вчера депутаты эту статью убрали, проголосовали против. Мы вчера увидели, что депутаты городского парламента не подержали законопроект губернатора – это один из первых ярких примеров.

А. Веснин― Этот законопроект был, чтобы получить больше полномочий Смольному и сократить полномочия депутатам ЗакСа – это любопытно, потому что для обывателя ЗакС и Смольный выглядят довольно единым институтом, который всегда может договорится, партией власти. Зачем сейчас вносить раскол, если действительно будет так, как ты говоришь, особенно в тяжелые времена коронавируса, санкций, непонятно?

В. Нечай― А для этого надо уметь думать, а с этим иногда бывают проблемы.

А. Веснин― Спасибо! Валерий Нечай, петербургский журналист, мой коллега, был у нас на связи, а сейчас к нам подключился архиепископ Апостольской Православной Церкви Григорий Михнов-Вайтенко – приветствую вас! Спасибо, что вы к нам подключились. Мы до этого с Валерой говорили по поводу Петербурга – к вам бы я хотел обратится не по поводу Петербурга, а по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, там продолжаются боевые действия, Пашинян призвал всех армян взяться за оружие, там уничтожаются и церкви, и люди гибнут в большом количестве… Как вам кажется, такие конфликты в конце первой четверти XXI века могут как-то нормально начать решаться? Или мы в этом смысле остаёмся в ХХ веке?

Г. Михнов-Вайтенко― Вы понимаете, они не должны нормально решаться, это тяжёлый конфликт в том смысле, что он застарелый и он, действительно, многослойный, потому существует гигантская пропасть между народами, это правда, но существует и крупная заинтересованность у разных политических сил, чтобы этот конфликт сохранялся и продолжался. Я не хочу анализировать все причины того, что происходит, я об этом и писал, и говорил, к величайшему сожалению, я могу сейчас для себя констатировать только одно: чудовищно то, что политики, которые имели эту возможность в течение 30 лет эту проблему решать, не сделали ничего, предпочитали её не видеть, и то, что в такой общемировой напряжённости, кризисной ситуации этот конфликт вспыхнул с новой силой. Погибли сотни людей и с той и с другой стороны, вся эта информация, мягко говоря, нуждается в проверке: информация идёт с двух сторон, она стандартная, наполненная военной риторикой и иногда в ней сложно разобраться, что происходит на самом деле.

А. Веснин― Я тут к вам обращаюсь как к архиепископу Апостольской Православной Церкви, для меня политические вопросы понятны, мы привыкли среди них жить, но как в XXI веке люди, которые вроде бы живут не так далеко от нас, берут и начинают стрелять друг в друга, убивать, призывать к оружию. Как вам кажется, гуманистический вопрос войн решится когда-то в XXI, позже, или всё-таки антиутопии в чём-то правы, и это будет продолжаться всегда?

Г. Михнов-Вайтенко― Давайте начнём с самого простого. То, что происходит в Донецке, вас не смущает?

А. Веснин― Смущает, просто сейчас я говорю на примере Нагорного Карабаха. Меня смущают все конфликты в более ли менее цивилизованных странах.

Г. Михнов-Вайтенко― Это абсолютно цивилизованные страны, но вопрос в другом: всё-таки и вторая половина ХХ века, и XXI век вполне доказали простую истину, что вооруженные конфликты вспыхивают в тех местах, где существует интерес третьих лиц. Мы видим, что, например, происходит в Сирии: наверняка война так или иначе давно была бы закончена, но есть те, кто поддерживают режим Асада, кто поддерживает его противников – война продолжается, длится, и конца этому не видно, потому что по понятным причинам и стороны конфликта, и поддерживающие их не готовы к применению каких-то сверхсовременных, сверхсильных вооружений, а тем оружием, что они обладают, закончить войну уже невозможно. Я боюсь, что подобная ситуация может быть и в Нагорном Карабахе. И если третьи стороны, а это, безусловно, Россия и Турция, и по понятным причинам, Франция, Германия, Великобритания и Иран, у которого серьёзные интересы в этом регионе, не включатся в мирный процесс, исключив себя из числа поставщиков вооружения, военной силы. Как решить этот конфликт? В первую очередь, прекратить стрелять, надо вводить миротворцев и садиться за очень сложные переговоры, потому что существует древняя земля Арцаха, на которой сотни лет живут армяне, существует принцип неизменяемости границ после Второй мировой войны, поэтому так или иначе Азербайджан с полным основанием говорит, что часть его территорий находится в непонятном статусе, если говорить о поясе безопасности, семи районах, которые не имеют определённого статуса, которые окружают Арцах. Существует коридор, который связывал Армению с Нагорным Карабахом. Это крайне сложный вопрос, но я уверен, что если понуждение к миру будет, то будет решено. А людям свойственно и в XXI и I веке решать вопросы силой – это такое свойство человека, которое к сожалению, пока ещё никуда не девается.

А. Веснин― Кто должен понудить к миру в этой ситуации? Россия?

Г. Михнов-Вайтенко― Я не знаю, я знаю, что на России лежит ответственность, а понуждать к миру должно всё-таки мировое сообщество.

А. Веснин― Спасибо большое, что присоединились к нам!