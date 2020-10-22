М.Курников― Здравствуйте! В эфире программа «Особое мнение» У микрофона — Максим Курников. И со мной по видеосвязи журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим!

М.Шевченко― Здравствуйте, Максим.

М.Курников― Давайте начнем с того, что стало известно «Медузе», она сообщила всем остальным, что якобы господин Пригожин, тот самый Евгений Пригожин собирается теперь в Государственную думу и собирается быть политиком. Какая у вас реакция на это?

М.Шевченко― Никакой абсолютно. Это его дело. Он меня не интересует во всех аспектах его политической карьеры. Меня Евгений Пригожин интересует только в одном контексте — в контексте того, что он знает или что он скрывает, как я предполагаю, о смерти Орхана Джемаля, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике.

М.Шевченко: Депутатами у нас были люди, которые потом сидели

И я основываюсь на материалах, которые были опубликованы в ряде влиятельных российских изданий, подготовлены группой «Досье». Все остальные аспекты жизни Пригожина — его контракты с разного рода ведомствами, его действия, его оскорбительные и, порой, хамские выпады против людей, в том числе, против меня, — меня не интересуют. Поэтому его политическая жизнь, как и политическая жизнь других людей, которые связали свою судьбу с этой властью, она же никак не зависит от конкурентной борьбы публичной. Понятно, что тут всё решают деньги и связи. Это меня никак не интересует.

М.Курников― Дело в том, что если он станет…

М.Шевченко― Слушайте, депутатом может стать кто угодно. Депутатами у нас были люди, которые потом сидели. Господин Пригожин раньше, согласно Википедии, имел два срока, в частности, один срок за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Наверное, таких депутатов не хватает в Государственной думе. НРЗБ никаких аспектов, кроме одного: что он знает об убийстве в Центральноафриканской республике трех российских журналистов: Органа Джемаля, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко. Во всем остальном Пригожин для меня просто пустое место.

М.Курников― Он, как вы правильно заметили, судится, нападает, скажем так, кто говорит что-то о нем. Теперь, когда он станет частью власти, если он станет депутатом это будет иметь какой-то юридический аспект.

М.Шевченко― Он уже часть власти, и это уже, как говорится, стало фактом. Он, в частности, нападает ни на меня. Это политическая война. В частности, господин Пригожин, его медиа, наверное, мстят мне НРЗБ Нагорно-Карабахскому конфликту. Я внимательно изучал, что писал РИА ФАН, другие по этому вопросу. Они, безусловно, поддерживали армянскую сторону. НРЗБ. Есть такой элемент тоже. Кроме этого это попытка уничтожить меня или запугать меня как депутата КПРФ, как депутата лево-патриотической оппозиции, которая связывает свою судьбу с лево-патриотической оппозицией.

Я, естественно, ничего этого не боюсь. Я его не оскорблял, я не клеветал от него. Я не получал никаких оскорблений в суд. Да, журналисты мне присылали какие-то материалы, ссылались на какие-то публикации, но никакой официальной повестки или официального письма, что я должен явиться в суд тогда-то, я не получал.

Хотя могу сразу сказать, что ко мне обратились с предложениями о помощи очень серьезные адвокаты, очень опытные. Я не буду называть их имена, но я им благодарен, естественно, за эту поддержку в эту минуту и вообще огромному количеству людей. Я абсолютно спокоен, хотя я и понимаю, что эта практика юридического, финансового уничтожения оппозиции, она сейчас пробуется на зубок. Он это делает не сам, он это делает с санкции и соизволения тех, кто его науськивает, тех, кто стоит за его спиной, и это, конечно, очень серьезная практика. Потому что, мы имеем дело с очень богатыми людьми, которые могут оплачивать услуги очень дорогих адвокатов, юристов. Естественно, мы не можем с ними конкурировать в финансовом смысле и в юридических процедурах. И, естественно, они имеют преимущество в том, что они могут влиять — есть такое подозрение, естественно, — на принятие судебных решений в тех или иных случаях.

Но ничего страшного. Правда на нашей стороне. Я абсолютно себя чувствую адекватно. Я совершенно спокоен. Я хочу знать правду об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко.

У меня есть подозрения весьма серьезные, подкрепленные рядом расследований и публикаций, что господин Пригожин знает такие обстоятельства убийства, которые могли бы помочь правосудию. И то, что он до сих пор скрывается от сообщения о преступлении, о котором он предположительно знает… Сокрытие знания о преступлении — это само по себе уголовное преступление.

Возможно, желание стать депутатом — это желание защитить себя, получить некий статус неприкосновенности. Я тоже не исключаю такую версию. Я предлагаю ему раскаяться, явиться к следователю и рассказать всё, что он знает, как говорится, до того момент, как он получит повестку в суд. А рано или поздно он ее получит все равно.

М.Шевченко: Я хочу знать правду об убийстве Джемаля, Расторгуева, Радченко

М.Курников― Давайте немного тогда попробуем поговорить, какая, в принципе, может быть конфигурация в будущей Государственной думе. Потому что эта публикация вызвала такие шутки в Телеграм-каналах, что вот она многопартийность будущего: партия Пригожина, партия Медведева, партия Шойгу — вот они друг с другом конкурируют.

М.Шевченко― Я еще раз говорю, я живу в реальной России, а не выдуманной России. В современной России так формируется политическая система. У нас идет конкуренция не между социальными группами, которые представляли бы политические партии, а между группами влияния, которые борются за доступ к телу первого лица, которое сегодня на Валдае открывал нам глубокие истины на судьбу тех, кто ждет похорон России.

Поэтому, собственно, и часть политической системы, но не вся формируется по этому принципу. Какие-то придворные повара, не знаю, охранники, приближенные люди формируют свои группы влияния, свои политические партии. Каждому из них что-то принадлежит, какая-то партия. Они мельтешат при дворе и выстраивают свою систему. Поэтому они так совокупно ненавидят левый фланг, потому что КПРФ и Левый фронт, левопатриотическая оппозиция имеет опору в реальной идеологии, которая не нуждается в том, что ее одобрял или не одобрял Путин, Кириенко или кто-то еще. В это главное.

А они вот собирают какие-то круглые столы, на которых про коммунистов… Видно, что они боятся. Чего они так боятся? Ведь, казалось бы, они сами говорят: Партия отставала от жизни, партия отстала от жизнь, в партии нет молодежи (что ложь) партия стариков (что ложь), партия не имеет идеологии (что ложь), партия не популярна, что опять-таки ложь. А чего так боятся? Они боятся только одного — потому что КПРФ остается единственной партией, которая имеет такое идеологическое обоснование и оправдание для своей деятельности, которое не нуждается в визировании какого-нибудь клерка со Старой площади. Вот есть Ленин…

М.Курников― Вот как раз это то, в чем обвинят другой фланг партии КПРФ, что во многих вопросах она играет со Старой площадью.

М.Шевченко― Это другой вопрос. Это играет, возможно, какая-то часть менеджмента играет. Но есть Ленин и есть Сталин. Есть Мао Цзэдун и есть Эрнесто Че Гевара. Есть идея революции, идея коммунизма, и это идея философская по своей сути, которая меняет этику внутри человека. Если вы принимаете социализм, вы по-другому смотрите на мир, на людей, на отношения между людьми. И власть имущие не имеют над этим власти. Поэтому они создают разные партии-спойлеры на левом фланге, плодят их как кошки бездомные рожают котят…

НРЗБ да, отнимет какие-то электоральные очки, но в корне не могут устранить эту опасную для них проблему, скажем, копирайте НРЗБ советское прошло, на советскую цивилизацию и на наследие социализма. Я сейчас всё это говорю, в том числе, для тех, кто не любит коммунизм, социализм. НРЗБ.

Можно сколько угодно коррумпировать управленческое… менеджмент, но нельзя коррумпировать идею. Ее невозможно исказить и коррумпировать. Для них это страшно. Поэтому они все боятся больше всего КПРФ и левого фланга.

М.Курников― Максим Шевченко у нас в гостях. Вы сказали, что какая-то часть менеджмента играет со Старой площадью в какие-то игры — типа, что такого?

М.Шевченко― Я допускаю, потому что все связаны личными отношениями, политическими отношениями. КПРФ имеет вторую фракцию по численности в Государственной думе. Я прекрасно понимаю, что она не может поставить себя, в том числе, по каким-то политическим вопросам в абсолютно радикальную НРЗБ. Она будет просто уничтожена и разгромлена просто на физическом уровне. Мы видим, что происходит. Идут преследования. Олег Шереметьев, Владимир Бессонов, Павел Грудинин, Сергей Левченко, Максим Шевченко уже добавьте к этому списку. Потому что угрозы в отношении меня и исходящие от Пригожина НРЗБ, в том числе, давление на левый фланг оппозиции.

М.Курников― Максим Леонардович, мне тогда непонятно вот что. Почему тогда, когда лидер КПРФ Геннадий Зюганов встречается с Путиным, он не говорит об этих преследованиях, он не солидаризируется с преследованиями пускай не близких ему идеологически, но оказавшихся в похожей ситуации людей, за которыми политическое преследование, а не какое-нибудь либо другое?

М.Шевченко― Во-первых, вы неправы. Вы судите по одному узкому кусочку, который показали по телевидению.

М.Курников― Я сужу по кусочку: «Этот Навальный — то же самое, что Ельцин, только трезвый».

М.Шевченко― Во-первых, я написал целый текст на эту тему. Это как бы прямое предупреждение Путину, что его время подходит к концу, как и время путинизма — вот эти слова. Появился Ельцин, а Ельцин — это начало как бы махатма, как говорится по-буддистски, следующего цикла дегенерации, упрощения капитализма периферийного российского. С каждым Ельциным российский периферийный капитализм становится всё проще, все примитивнее, на словах всё либеральнее, на по делам всё колониальнее.

М.Курников― Но, кстати, член КПСС до определенного года.

М.Шевченко― Да-да… А Алексей Навальный — член «Яблока» до определенного года. Ну чего мы считаем, гадаем. Мало ли кто где был членом, в чем, как говорится, участвовал.

Поэтому здесь важный момент заключается в другом. Геннадий Андреевич Зюганов — пусть он простит меня, наверное, я какие-то тайны открою, хотя это не тайны… НРЗБ президенту о преследованиях Павла Грудинина, о преследованиях оппозиции в целом, о репрессиях против оппозиции. Понятно, что он не просвещал, я так думаю, несколько десятков минут встречи с первым лицом государства проблеме Алексея Навального. Понятно, у КПРФ есть свой список людей. Фальсификация на выборах, недопуск на выборах людей. Преступные снятия с выборов под надуманными предлогами кандидатов в одномандатных округах и так далее.

М.Шевченко: Возможно, желание стать депутатом — это желание защитить себя, получить некий статус неприкосновенности

Поэтому я лично считаю, что Геннадий Зюганов последовательно, поступательно и очень мудро отстаивает стратегическую линию существования и развития системной левой партии в стране — КПРФ. НРЗБ противник нападок. Я считаю, что критиковать Геннадия Андреевича можно и по-товарищески он принимает эту критику, если она продиктована заботой об укреплении левопатриотической оппозиции. Но нападки агрессивные, оголтелые на Зюганова — я лично возражать против них буду решительно.

М.Курников― Максим Леонардович, по поводу стратегии. Не кажется ли вам, что если сегодня условная КПРФ не вступается за Галямину, которую не пускают на выборы — Галямина не Навальный в этом смысле, — на которую явно заводят политическое дело, чтобы она на выборах не участвовала, таким образом, подставляет кого-то из своих, на кого точно так же заведут уголовное дело и не пустят на выборы?

М.Шевченко― Согласитесь, Максим, что как-то странно, что левая партия выступает за кандидата, идущего от партии…

М.Курников― Это так история: «Когда пришли за коммунистами — я молчал. Когда пришли за либералами — я молчал…».

М.Шевченко― Нет, секундочку! Почему такие претензии только коммунистам?

М.Курников― Нет, потому что я разговариваю с коммунистом. Буду разговаривать с другим — буду ему предъявлять претензии.

М.Шевченко― Давайте мы подпишем НРЗБ проведем какую-то конференцию, обсудим этот вопрос, договоримся о координации. Что за моральные претензии? У коммунистов своих проблем хоть отбавляй. Давление идет на все крылья оппозиции. Я лично за всех вступаюсь, понимаете? Я готов спорить с Алексеем Навальным, готов полемизировать с Юлией Галяминой, но я вступаюсь. Я говорю: свободу всем гонимым! НРЗБ расследование обстоятельств уничтожения «Совхоза имени Ленина» и травля Павла Грудинина. Но я же не являюсь депутатом, связанным партийной дисциплиной. Я даже не член КПРФ. Я могу себе это позволить. Я прекрасно понимаю людей, которые связаны партийной дисциплиной в тех или иных партиях, которые должны думать и согласовывать свои голоса с позицией своей партии, не важно, левая она или демократическая.

Поэтому почему КПРФ не вступается за Галямину? — вопрос абсурдный. Потому что нет такого политического соглашения, чтобы КПРФ должна была вступаться за Галямину…

М.Курников― Нужно такое соглашение или нет?

М.Шевченко― Но КПРФ говорит о нарушении демократических прав и свобод, и это является разговором о нарушении прав Юлии Галяминой, в том числе. КПРФ требует открытого, демократического доступа всех кандидатов к выборной системе. НРЗБ зачищаем одномандатные округа, как администрация президента, по партийным пускаем 17 партий-спойлеров, включая неизвестно каких, в которых вкачиваются бесконечные бабки огромные. И потом делим результаты между собой. НРЗБ строится по принципу доступа к телу первого лица, а не по принципу носителя идей. В принципе, это Путин сегодня сам сказал примерно то же самое, что у нас своя демократия, свое гражданское общество.

М.Курников― Как раз об этом, да.

М.Шевченко― НРЗБ Исходите из принципа свободы внутренней, человеческой. Я тоже сторонник оригинальной русской демократии. Я, допустим, считаю, что русский социализм, большевизм, он исходил из самой русской истории. Это не была импортированная сюда идеология. Это была пугачевщина, которая в лице Ленина обрела человека, который придал пугачевщине современные черты идеологические, который ввел ее в систему государственного развития, государственного управления — советская власть. Поэтому о какой демократии будем говорить?

М.Шевченко: КПРФ требует открытого, демократического доступа всех кандидатов к выборной системе

М.Курников― Максим Леонардович, давайте я процитирую. Я просто напомню, что журналист Максим Шевченко у нас в «Особом мнении». Я как раз процитирую, фраза такая: «Невозможно импортировать гражданское общество», — подпишитесь ли вы под этими словами Владимира Путина?

М.Шевченко― Я согласен, гражданское общество импортировать невозможно, но его возможно душить, его возможно загонять в подвалы и возможно мешать его развитию.

М.Курников― А как вам формулировка, что «должны быть услышан голос российских граждан, их подлинные запросы, а не закулисные нашептывания»?

М.Шевченко― Опять соглашусь. Закулисные нашептывания на ба не нужны, особенно когда мы точно не знаем, что это за закулиса такая: Трамп, Байден и так далее. У нас есть глубокое подозрение, что российская правящая верхушка живет и действует и планирует развитие страны в связи с теми нашептываниями, которые из Вашингтона, из разных партий — партий республиканцев и демократов — поступают в разные группы российской элиты. А кому-то, наверное нашептывания поступают от Ангелы Меркель. А кому-то нашептывания поступают от транснационального лобби какого-нибудь. НРЗБ Абсолютно правильная мысль.

Просто если посчитать тот уровень нашептывания, которое поступает в уши представителям российских властей с Запада, где представители этих властей держат своих родственников и хранят свои капиталы, как мы выяснили из расследований Алексея Навального, в частности и те нашептывания, которые поступают, возможно, в уши каким-то представителям НРЗБ а на уровне еле различимого НРЗБ воздуха. Потому что главным агентом Запада, главным агентом интересов Запада является российская власть в России, путинская власть. Ельцинизм-путинизм — это главный агент Запада по эксплуатации и порабощению территорию бывшего Советского Союза; по уничтожению на нем науки, образования, системы здравоохранения, системы социального обеспечения… НРЗБ все реформы Ельцина НРЗБ.

М.Курников― Как только вы говорите о реформах Ельцина, как тут же прекращается связь, но я не имеют к этому отношения.

М.Шевченко― Все реформы системы здравоохранения, образования, науки — все ведет к деградации этих институтов, к уничтожению. Наш народ стал менее культурным, менее образованным, менее здоровым, менее независимым и самостоятельным. Все это привело в России к появлению сословного колониального государства. НРЗБ люди, которые держат в нем контрольных пакет, в этом государстве, могут рассуждать о гражданском обществе. Как какие-нибудь, наверное, какие-нибудь колонизаторы в Индии Британской, НРЗБ себя возомнили. Они себя любят цитировать: «Государство — единственный европеец в России». Наверное, также из подвластных им индусов, каким являемся мы по отношению к этим правителям, тоже создавали некое гражданское общество. Ну что же, из этого гражданского общества вышел Неру, вышел Ганди, вышел, в конце концов, Мухаммад Али Джинна НРЗБ

М.Курников― Опять прервалась связь. Может быть, нам стоит связаться по телефону в следующей части, чтобы продолжить.

Вы говорили, что и этого гражданского общества, которое депортировали в Индию, например, вышли многие весомые фигуры. Значит ли, что все-таки такое импортирование возможно?

М.Шевченко― НРЗБ которое создается на гранты путинских НРЗБ будущие Неру, Ганди и Джинна России, которые решат ее судьбу.

М.Курников― В общем, взрастим в собственном коллективе Ганди.

М.Шевченко― НРЗБ отрицание отрицания, конечно. Они думают, что всё будет под и контролем, но всё развивается диалектически.

М.Курников― И все же, кто эти фигуры, сегодня вы можете различить? Понятно, кто эти люди, которые сами же изнутри разрушат эту систему?

М.Шевченко― Мы пока не знаем. Но власть боится таких людей, и это видно. Власть боится людей, поэтому власть пытается уничтожить любые зародыши иного мировоззрения, самостоятельной идеологии, которое существует НРЗБ.

М.Шевченко: Гражданское общество импортировать невозможно, но его возможно душить

Даже иск Пригожина ко мне, собственно, иск против YouTube, против свободы высказывания, свободы мысли в YouTube, которые всегда славился тем, что можно было говорить то, что думаешь.

Поэтому я предлагаю всем блогерам и всем ютуберам обратить внимание на это. Завтра придут к вам.

М.Курников― Это то же самое, что мы говорили о КПРФ, почему им надо вписываться, как это принято говорить у блогеров, за других политиков.

Мы сейчас прервемся, послушаем новости, попробуем что-то сделать со связью и после этого вернемся в студию.

НОВОСТИ

М.Курников― Продолжаем говорить с журналистом Максимом Шевченко. Начали мы цитировать Владимира Путина, то, что он сказала на Валдае. Вот одна из его фраз. Дело в том, что Владимир Путин считает, что нет необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней. Согласны ли вы с таким подходом Владимира Путина?

М.Шевченко― Конечно, согласен. А куда им деваться? Сейчас если вернуться к режиму нерабочих дней, то они просто окончательно уничтожат экономику страны и сведут ее практически к нулю и поставят страну на грань народного восстания. Конечно, в год перед парламентскими выборами им еще сейчас объявить карантин жесткий…Хотя волна идет, говорят, даже более сильная, чем была весной. Я по публикациям сужу об этом. Это, конечно, очень большой риск. Поэтому они будут, стиснув зубы, делать вид, что всё хорошо, прекрасная маркиза.

М.Курников― Но люди-то, попадая в больницы, будут видеть своих родственников, которые не могут получить медицинскую помощь. Неужели это никак не скажется?

М.Шевченко― В России же нету общественного мнения, которое через гражданское общество, не импортированное к нам с Запада, могло бы влиять на решения власти. Народ, наше довольство или недовольство никак не определяет решение власти. Власть поступает так или иначе, только исходя из карьерных или из каких-то групповых конфликтных ситуациях, которые там существуют. На нас им наплевать. Если мы всем вымрем — ничего. Главное, чтобы они сами жили.

Я считаю, что российское государство — это государство абсолютного властного эгоизма такого, элитного эгоизма. Поэтому да, они вот не хотят. Сейчас всех посадить по домам. НРЗБ там деньги серьезные. Остановятся стройки, потому что толпы людей Москву перестраивают. НРЗБ. многие кафе, рестораны, в которых они, в частности, имеют какие-то деньги. Я думаю, это неправильный для них вариант. Это вообще вариант неправильный, честно говоря.

Я вот сейчас нахожусь в Стамбуле, например. Я вижу тут обязательное ношение масок на улицах и в кафе и ресторанах. Без маски нельзя. Тут достаточно высокий уровень заболеваемости, тоже говорят люди. Но при все при том жизнь в городе многомиллионном, 20-миллионом жизнь не прекращается. Работают кафе, рестораны, работают гостиницы.

НРЗБ «Оденьте, пожалуйста, маску». Хотя, конечно, в либеральной его части НРЗБ Галата, Таксим, Истикляль, если то знает, — там демонстративно даже ходят без масок. Но сами турки говорят, что достаточно высокий уровень болезни. Не может остановиться жизнь современного общества. Не может.

То, что было весной, было результатом паники, которая охватило госуправления. Они прекрасно понимали, что их медицинская инфраструктура не справится с болезнью. Она и сейчас не справится. Поэтому они будут делать вид, что всё хорошо, что мы преодолеваем волну, что у нас вакцина какая-то. На самом деле у них всё очень плохо. На самом деле нету по-прежнему ни больниц, ни способов защитить людей от этой болезни в таком масштабе, как они нам рассказывают. НРЗБ. И вечеринки без масок, на которых десятки людей, топ элиты этой власти танцует…

М.Курников― Максим Леонардович, вы говорите, что нет гражданского общества, нет механизма для того, чтобы реагировать. Но есть, в конце концов, школьные родительские чаты и там такие уже звучат фразы по поводу того, переводить на удаленку, не переводить. Неужели нет никакого механизма, где люди могут каким-то образом понять, что много людей считают, что у них одно и то же мнение, и это мнение надо каким-то образом выразить?

М.Шевченко― Наверное, люди поймут, дойдут до этого. В Москве, может быть, где-то еще в регионе. Но этот алгоритм выражения мнения, доведение его до момента политической воли и политического действия — это достаточно сложный, поверьте, инструмент. От недовольстве до готовности человек участвовать в политической борьбе надо пройти очень большой пусть. На этом пути люди рискуют карьерой, работой, деньгами, свободой иногда, жизнью зачастую. Поэтому это сложный выбор. А от родительских чатов, где все ругают школьное начальство НРЗБ на выборы, чтобы голосовать против власти НРЗБ результаты голосования — достаточно большая дистанция.

М.Курников― Давайте продолжим говорить про то, что происходит, какие изменения в государстве. Дело в том, что конституционным судьям, судя по всему, скоро запретят выражать свое особое мнение публично. Ссылаются, как всегда на зарубежный опыт. Насколько, на ваш взгляд, это важная веха? И, самое главное, сможет ли Конституционный суд хоть как-то взбыркнуть на столь важной для себя теме?

М.Шевченко― Я думаю, что больше он не сможет ничего взбрыкнуть никогда в жизни, потому что, собственно говоря, НРЗБ в ситуации согласия. Вот эту группа, которая ассоциирует себя с управлением страной, она вся находится в ситуации, в которой в ответ на лояльность, ты имеешь, условно говоря, ренту для жизни достаточно состоятельную. Если ты лоялен власти. ты работаешь в системе, имеющей отношение к системе этой власти, у тебя жизнь удалась. НРЗБ цены на квартиры, на машины, на что-то еще. НРЗБ.

М.Шевченко: Власть боится людей, поэтому власть пытается уничтожить любые зародыши иного мировоззрения

Для того, чтобы взбрыкивать, у человека должна быть внутренняя опора свободы, внутренняя реализация этой свободы. Не обязательно у него должен быть какой-то бизнес самостоятельный или еще что. Тут, я наверное, соглашусь с Путиным. Если ты занимаешься бизнесом, не иди в политику. Нельзя смешивать бизнес и политику. Политика — это совсем другое дело. Поэтому как бизнесмен Пригожин пойдет в политику — возвращаясь к началу разговоры, — это его личное дело. Очевидно, он не согласен с мнением Путин. Поэтому вопрос: либо отдаст свой бизнес, свой «Конкорд» и всё остальное. Это его личное дело.

Вот в этом вся проблема. Поэтому зачем взбрыкивать, если у тебя всё хорошо? Взбрыкнул — ты потеряешь персональную дачу, всё остальное.

М.Курников― Еще, если говорить о высказываниях Владимира Путина, тут, все, естественно: «Пошутил о простуде на похоронах недоброжелателей России». Я правильно понимаю, что вы здесь сходитесь с Владимиром Путиным и считаете, что есть, действительно, какие-то постоянные недоброжелатели России, которые, что бы здесь не происходило, хотят ей зла?

М.Шевченко― Ну, Путин под Россией имеет в виду себя, и созданный им круг НРЗБ. Наверное, есть люди, которые не любят Путина и желают зла ему и его приближенным. Но они не Россия. Я думаю, что, безусловно, есть мировые элиты, которые видят Россию не более чем как сырьевой придаток к Западу ли Китаю. Это, конечно, зло. НРЗБ для превращения России в сырьевой придаток Запада через ельцинско-путинский режим. Борис Ельцин и Владимир Путин являются главными людьми, которые несут ответственность за превращение России в сырьевой, финансовый придаток обогащения Европы, США, других частей света.

Поэтому эти претензии они должны предъявлять к себе. Поэтому похороны врагов России — это они кого имеют в виду? НРЗБ Я не знаю у Россию большего врага, чем тот режим, который сегодня, собственно, Россией правит.

Сегодня этот режим привел страну к состоянию, НРЗБ большая доля богатств контролируется иностранцами. НРЗБ торговлей богатствами своей родины под прикрытием силовиков оптом и в розницу.

М.Курников― Какие же они нам иностранцы. Киприоты — наши братья, судя по количеству паспортов, выданных российской элите.

М.Шевченко― Смотрите, был я в Коми. Смотрите НРЗБ принадлежит американцам англичанам. Был я в Коми — там лесоразработки компания «Опенгеймер» ведет. Они вернулись в Россию дореволюционную, в Россию Николая II, в которой более 80% национальных богатств принадлежало западным компаниям. А царская власть была, собственно, менеджером по продажам Российской империи западным кредиторам.

Вот Путин с его властью стали именно такое же системой. Они точно так же торгуют страной, только территорию уменьшили в два раза примерно. А для обеспечения собственного обогащения, собственной власти, своим кредиторам и своим партнерам на Западе продают.

Их проблема только в том, что сейчас НРЗБ. Вот у Эрдогана — газ. Он нашел огромные запасы газа. Я вижу из окна: стоит корабль большой красный на Босфоре с газовой вышкой. То ли это тот самый Fatih, который исследует газ то ли в Черном море, то ли в Средиземном море. Турция потенциально обладает такими запасами газа, что может полностью заменить Россию на европейском рынке. Ну, не полностью, но в очень большой доле может заменить. Вот это их заботит, а не развитие народа, его суверенитет и не его независимость. Всё это демагогия.

М.Курников― Просто для них эти понятия, возможно, связанные, а для вас нет, или, наоборот, даже противостоят друг другу.

Хочу вас спросить. Может быть, это будет повод похвалить российскую власть для вас. Официальная позиция России вокруг Карабаха. Считаете ли вы, что это очень мудрая позиция или нет?

М.Шевченко― Официальная позиция по поводу Карабаха определяется тем, как азербайджанские солдаты идут к Лачину. Вот когда азербайджанские войска войдут в Лачин, то позиция России, наверное, уже изменится.

НРЗБ риторику. Шахназаров уже поменял, уже говорит НРЗБ отказаться от Карабаха. Он уже проклят многими… Арамом Габреляновым, например, и так далее. А какая риторика?

М.Курников― Риторика: Остановитесь! Не воюйте, давайте договариваться. И не вступление ни на чьей стороне

М.Шевченко― Нет, они последовательно выступали на стороне армянского лобби, последовательно. НРЗБ Если бы во главе Армении был не Пашинян, а друг Путина Кочарян или Саргсян, то, поверьте, они бы по-другому себя вели бы. Вот именно Пашинян, который там мечется и просит о вступлении в НАТО… даже в этой ситуации со Столтенбергом встречается и там несет такой бред…

М.Курников― То есть это наказание Пашиняна, по-вашему?

М.Шевченко― Да, у них такое было только наказание. А так они никак не влияют на ситуацию. Азербайджанская армия решила вопрос без какого бы то ни было российского участия. Они просто победили на поле боя.

Максимально хорошего, что сделала Россия, — это она не вступила в войну.

М.Курников― Я напомню, это был Максим Шевченко, журналист с нами на связи из Стамбула, как выяснилось. К сожалению, связь иногда подводила, за что мы просим прощения. До свидания!