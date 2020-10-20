О. Бычкова― 17.07. Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». С особым мнением экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте.

С. Алексашенко― Добрый день. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.

О. Бычкова― И слушатели и зрители. Потому что еще раз напомню, что мы есть в прямом эфире «Эхо Москвы» и в наших трансляциях на Ютуб-канале «Эхо Москвы». Основном. И в Яндекс-эфире тоже. И вы можете нас видеть, слышать, участвовать в чатах, писать сообщения. И так далее. Начну я вот с какой новости, на которую Сергей Алексашенко прямо показал пальцем. И настойчиво посоветовал удивиться. Я действительно тоже удивлена. Минфин российский направил в Совет Безопасности российский же проект реформы вооруженных сил с предложениями по оптимизации расходов. И одна из инициатив, как пишут РИА-Новости: сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Это прямо какой-то акт невероятного пацифизма со стороны Министерства финансов. Нет?

С. Алексашенко― Я бы конечно не стал так говорить. Я бы сказал так: акт патриотизма. В Минфине, видимо, сидят настоящие патриоты и они заботятся о том, чтобы экономить каждую копейку, даже на самом святом – на обороноспособности нашей родины. Но это так, шутка. Если говорить серьезно, то мне кажется, что самое главное в этой новости — то, что получателем проекта минфиновских предложений стал Совет Безопасности. Во главе которого, как известно, стоит Владимир Путин. И я сильно сомневаюсь, что Минфин просто так, ему было делать нечего, взяли и написали предложения. Сократите нам расходы на Министерство обороны.

О. Бычкова― Он решил прямо совершить такой выход на Сенатскую площадь практически.

С. Алексашенко― Надо сказать, что параллельно были еще предложения по сокращению расходов на Министерство внутренних дел. Вообще на силовой блок. Там еще более радикальные предложения, потому что речь шла об объединении МВД, ФСИН и службы фельдъегерской доставки. То есть вообще две федеральные службы предлагалось ликвидировать. И меня это наталкивает на мысль, что это, безусловно, было прямое поручение президента Путина. Сделать это. В крайнем случае, как говорится, его временно и.о., нашего секретаря Совета Безопасности господина Патрушева. И связано это с тем, что Минфин занял очень жесткую позицию в части сокращения бюджетных расходов после выхода России, возможного вероятного выхода из коронавирусной эпидемии. То есть считается, что экономический спад в этом году уже Россия как и многие другие страны прошли, что в следующем году начинается экономический подъем. А раз начинается подъем, то надо сокращать бюджетные расходы, которые Минфин увеличил в этом году. И, безусловно, всем получателем бюджетных средств, всем бюджетным организациям было роздано задание, что им нужно сократить расходы. И я думаю, что силовики, которые пользуются всегда особым уважением у российской власти, они все дружно написали ответ, что мы не видим возможности сокращения, вообще нам надо расходы увеличивать. И, столкнувшись с такой проблемой, Путин решил поручить Минфину сказать: ну слушайте, если вы так считаете, что можно безболезненно сократить расходы, то скажите, что надо делать. Мне кажется, что в части Министерства обороны особо серьезных предложений там на самом деле не было. Когда речь идет о сокращении на 10% числа военнослужащих, то в основном это идет сокращение вакантных должностей. У каждого нормального начальника всегда есть про запас несколько должностей, которые никто не занимает. Потому что когда вышестоящий начальник скажет: а ну-ка немедленно сократи свою численность, он: о’кей, нет проблем. Сокращаю.

О. Бычкова― Но не 10 же процентов.

С. Алексашенко― Не 10, конечно, никто не знает, сколько, но сколько-то есть. А самое главное, что, вообще говоря, это будет отказ от использования фиктивных офицеров и военнослужащих на тех должностях, которые, вообще говоря, должны занимать гражданские люди. Например, огромное количество людей, работающих в военкоматах, незачем им совершенно носить погоны. Ну и так далее. То есть Минфин нашел какое-то количество категорий людей, работающих в Министерстве обороны, которым, вообще говоря, воинские звания совершенно не нужны. А раз не нужны с точки зрения Минфина, то соответственно им не надо платить как военнослужащим доплаты. Им не нужен паек, форма и так далее.

О. Бычкова― То есть гражданские в этом смысле все равно приписаны к бюджету министерства обороны. Но обходятся дешевле.



С.Алексашенко: «Северный поток» — это муха. А котлета — Россия

―

Они обходятся сильно дешевле. А самое главное, что гражданские, работающие в министерстве обороны и вообще во всех наших структурах, где носят погоны – они пользуются правом досрочного выхода на пенсию. И это является сильным ударом по российской пенсионной системе. По российскому бюджету. Потому что по сегодняшним правилам выпускник школы идет в военное училище, в академию в 22-23 заканчивает и там уже чуть больше 40 он уже может уходить на пенсию. 25, по-моему, лет. Минфин предлагает поднять срок службы до 25 лет обязательный. И самое главное – не засчитывать срок учебы в военном заведении в срок военной службы. То есть, что называется, хочет растянуть удовольствие нахождения на военной службе на самом деле на 10 лет.

О. Бычкова― Извините, можно сейчас чуть в сторону уйти. А потом к этому вернемся. А как рационально это объясняется, такая невероятная расположенность к военнослужащим. Я понимаю, они могут уйти раньше еще на пенсию, потому что действительно опасности всевозможные, все-таки горячие точки службы. Тут год может быть идет не знаю, за сколько. А военные училища, например. Это как объясняется?

С. Алексашенко― Оль, это все объяснятся исторически. Просто так исторически сложилось со времен Советского Союза.

О. Бычкова― В Советском Союзе это как объяснялось?

С. Алексашенко― В Советском Союзе, возможно, это установил лично товарищ Сталин и, естественно, никто после него не мог отменить эту норму. Потому что вы будете смеяться, я думаю, что если порыться в архивах российских министерств и ведомств, можно вполне найти какие-нибудь нормы, установленные еще В. И. Лениным в его бытность председателем совнаркома. То есть председателем правительства России.

О. Бычкова― Например, все, что касается пенсионного законодательства. Оно очень древнее.

С. Алексашенко― Нет, оно много раз переписывалось. А, например, знаете, есть такая смешная штука. Потребительская корзина советского дипломата. То есть, исходя из чего, должна считаться зарплата российских дипломатов. Эта корзина была подписана лично В. И. Лениным и там до какого-то времени находилась красная косынка для жены посла. Ну вот как, это же невозможно вычеркнуть. Лично Ленин вписал такой аксессуар в потребительскую корзину дипломата.

О. Бычкова― Красная косынка Шанель не так плохо.

С. Алексашенко― Только она была все-таки, наверное, ситцевая. Ивановского производства. Прядильно-ткацкой фабрики. До Шанель не доросли в то время. И на самом деле исторически это все сохранилось. Считалось, видимо, что в 40-50 годы действительно служба в вооруженных силах это была, во-первых, офицеров было немного. Армия была по сравнению с общей численностью призывников, а самое главное, что офицеры служили в тяжелых условиях. У них не было жилья, не было зачастую нормального отопления. Их гоняли из гарнизона в гарнизон. В общем, что называется, такая жизнь суровая. Зачастую чуть ли ни в палатках, бараках жили. Но жизнь меняется и сейчас уже не скажу, во всех частях, но в большинстве все-таки уже условия более-менее человеческие, сопоставимые, наверное, с условиями жизни в среднем не очень крупном российском городе.

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О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Тут мы вели разговоры с чатом нашей трансляции в Ютубе. Итак, Сергей Алексашенко начал говорить о предложениях российского Минфина по сокращению численного состава российских вооруженных сил. То, что было предложено Советом Безопасности. Мы немножко отвлеклись на то, откуда взялись все эти нормы, количественные и качественные. Что многие из них сохранялись исторически. Вы остановились на том, собственно говоря, что одно из предложений – это увеличить срок службы и соответственно поднять пенсионный возраст для военнослужащих. А что еще?

С. Алексашенко― Да, на самом деле самая серьезная мера и там дальше смешно обсуждать. Для контрактников в горячих точках пайки будут выдаваться только на время спецзадания, будут выдаваться ежедневно. На самом деле Минфин где мог, там соскреб по сусекам. Все свои предложения и отправил в Совет Безопасности. Мне кажется, что понятно, что они в полном виде не опубликованы и пока я не видел. Но я думаю, что Минфин достаточно добросовестно все, что мог, он придумал. Надо отметить, что, конечно, никакого сокращения на текущие расходы, на количество маневров, керосина, на питание, не говоря уже о закупке вооружения , в минфиновских предложениях не существует. Поэтому мне кажется, что это такая общая позиция Минфина, что расходы надо сокращать. И единственное, есть еще вторая часть, помимо Минобороны то, что называется внутренние силовые структуры.



С.Алексашенко: Идет составная часть гибридной войны России против Украины

―

Там-то чем дело закончится?

С. Алексашенко― Там везде дело закончится одним и тем же. Отправили на рассмотрение ведомств. Но там идет речь о том, что расформировать фактически две структуры. Это означает, что увольнение многих генералов, полковников и далее по списку. Командный состав, который будет не нужен и приписывание их к Министерству внутренних дел. Второе, что какое-то количество функций, например, достаточно мне кажется правильное решение -передать все вопросы, связанные с оформлением трудовой миграции, с регистрациями иностранцев из Министерства внутренних дел. Но почему этим должны заниматься офицеры. Пусть этим занимаются гражданские люди. Работающие в этих МФЦ и так далее. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание. Что в этом перечне министерств и ведомств, которые попали под горячую руку Минфина, отсутствует Росгвардия. Это тоже само по себе примечательно. Что это та священная корова, которую трогать сегодня нельзя. Потому что именно она должна защищать и обеспечивать безопасность, устойчивость всей структуры власти и личную безопасность российского руководства. Поэтому что называется, кесарю – кесарево. Слесарю – слесарево.

О. Бычкова― Росгвардии – Росгвардию. Потому что было бы странно, если бы вообще кто-нибудь пошевелил мизинцем в сторону Росгвардии на фоне того, что происходит сейчас в Беларуси.

С. Алексашенко― Ну да, конечно. В России 340 тысяч человек — фактически треть армии. В армии – миллион. А в Росгвардии 340 тысяч. нужно понимать, что это вторая мини-армия. Которая вооружена зачастую не хуже первой. И фактически это использование армии против народа. Что прямо запрещено российской Конституцией, даже с учетом тех изменений, которые в нее были внесены летом этого года.

О. Бычкова― Возвращаясь к предложениям Минфина, из всего этого следует, наверное, вывод, что раз уж покусились, в том числе и на святое. Не считая Росгвардии, а все-таки на силовые структуры. То значит жареный петух уже прямо клюет и клюет.

С. Алексашенко― Оль, похоже, что да. На самом деле хорошо вы сейчас натолкнули на мысль, я ее забыл произнести. Мне кажется это все связано с тем, что в 21-м году нам предстоят выборы в ГД. И на этом фоне сокращение социальных расходов или более сильное существенное сокращение социальных расходов и не сокращение расходов на силовиков, может быть неправильно воспринято базовым электоратом. Глубинным народом, который должен голосовать за партию «Единая Россия». Мне кажется, что это еще фрагмент такой внутриполитической борьбы башен Кремля. Которые объясняют, что нельзя идти на выборы и сокращать социальные расходы сильнее, чем сокращаются расходы на армию и полицию. Такой, наверное, момент.

О. Бычкова― Но при этом премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает агентство ТАСС, говорит, что Россия хорошо справляется с жизнью в условиях санкций и причиной каких-нибудь еще запретительных мер может быть, например, зависть к этой хорошей жизни со стороны других государств. То есть у нас и санкции, и ковид, и все на свете. Но, тем не менее, мы справляемся хорошо, и все нам завидуют. Это как мы интерпретируем?

С. Алексашенко― Мне жалко М. В. Мишустина. Его узкоограниченный взгляд на жизнь и мне кажется, что он даже не читает сводок Росстата, подправленных, улучшенных, отредактированных, которые говорят о невероятных успехах российской экономики. Но даже если им верить всерьез, то с момента введения санкций в 2014 году российская экономика растет меньше, чем на 1% в год. Доходы населения снижаются. И, честно говоря, я не слышал ни разу, чтобы какая-то страна, премьер-министр, правительство, в газетах писали, как замечательно в России обстоят дела, как замечательно Россия живет. Как там хорошо людям. И хотим жить в России. Хотим объединиться с Россией, давайте позовем российских экспертов, пусть они нам объяснят, как правильно жить. Даже Иран и Северная Корея, живущие в условиях санкций, не очень стремятся, чтобы россияне поделились, особенно которые сидят в правительстве, поделились своим опытом. Вообще это шапкозакидательское настроение российской политической элиты, особенно те, кто подольше сидят в правительстве, которые сидели там в 14-15 году, вот можно достать цитаты. Они примерно также говорили. Что нас санкционируют, а мы только крепчаем. И что нашей экономике будет хорошо как никогда. И сейчас импортозамещением все завалим. И выйдем на мировые рынки и прорвемся. Но чем дольше они сидят в своих креслах, тем меньше они на эту тему высказываются. Понимая, что даже десятки и сотни миллиардов бюджетных рублей, которые выделяет Путин на решение каких-то проблем, они как-то так уходят в песок без особо видимых результатов. И никакими успехами похвастаться пока российская экономика не может. Поэтому насчет зависти, мне кажется, что можно просто сейчас дождаться, Америка проводит очередной раунд лотереи на розыгрыш грин-карт. Можно просто посмотреть, сколько россиян подадут заявления.



С.Алексашенко: Росгвардия — та священная корова, которую трогать сегодня нельзя

―

А как это посмотреть?

С. Алексашенко― Публикуется эта статистика.

О. Бычкова― Это открытые данные?

С. Алексашенко― Да. В Америке, даже не поверите, можно найти практически всё. Если хорошо понимаешь, что тебе надо найти.

О. Бычкова― А там с фамилиями или просто цифры?

С. Алексашенко― Нет, количество. Ну зачем. Там количество людей, подавших заявление. Соответственно количество людей, отсеянных по тем или иным критериям. И количество людей, прошедших дальше. И так далее. То есть на самом деле все это дело, причем касается не только России, практически по всем странам… даже одна заявка подана – все это можно найти.

О. Бычкова― А в прежние годы вы смотрели эти данные? Сколько там бывает россиян процентов?

С. Алексашенко― Россиян больше миллиона подает ежегодно.

О. Бычкова― Из миллиарда?

С. Алексашенко― Нет, там миллиарда нет. Там все-таки поменьше. Не буду врать, до 100 миллионов, по-моему, не дотягивает. А разыгрывается всего 100 тысяч видов на жительство.

О. Бычкова― Я знаю даже конкретных людей реальных. Которые выиграли.

С. Алексашенко― Поэтому насчет зависти, мне кажется, что есть большое количество россиян, которые реально завидуют тому, как люди живут на Западе, в других странах. Мне кажется очень хорошо об этом говорят опросы, которые время от времени нам говорят, что такой-то процент россиян думают о том, а не переехать ли мне за границу. Понятно, что они не собираются уезжать, у них нет никаких юридических дипломатических оснований. У них нет визы, нет разрешения на работу и так далее.

О. Бычкова― И самое главное, что у них нет денег.

С. Алексашенко― У них много чего нет. Профессиональных навыков. Но желание уехать из своей страны говорит о том, что даже россияне не сильно сами себе завидуют. Поэтому говорить о других людях, жителях других стран мне кажется смешно как-то. Поэтому мне кажется, что Мишустин, видимо, считает, что нужно излучать дополнительный оптимизм, особенно на фоне решения сегодняшней трактовки американскими властями санкций против «Северного потока-2», которые фактически поставили на нем крест. Потому что сейчас кораблям, которые могут попытаться достраивать этот «Северный поток» — нельзя оказывать никакие услуги. Их нельзя страховать, заправлять топливом, нельзя переоборудовать и так далее. И это означает, что 10 млрд. евро, 9,9 млрд. евро, который «Газпром» практически потратил на «Северный поток-2», закопав их, вложив их на дно Балтийского моря, нужно будет списать и все это дело перевести в тарифы для российского населения. Я думаю, что зависть жителей других стран к России будет, просто достигнет фантастических высот.

О. Бычкова― Тут мне, честно говоря, не все понятно. Про «Северный поток». Про это расширение американских санкций. Действительно в отношении судов, которые заняты в этом проекте. Об этом «Уолл-стрит джорнэл» сегодня пишет и ссылается на документы Госдепартамента. Может быть, после перерыва вы подробнее объясните, как это работает. И действительно ли на «Северном потоке-2» только из-за этого расширения санкций можно будет поставить крест. Как-то это выглядит, честно говоря, немного неправдоподобно или преувеличено. Мы сейчас прервемся на несколько минут и потом продолжим наш разговор.

НОВОСТИ

О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Прежде чем мы начнем разговор про «Северный поток-2» и его перспективы, хочу успеть обсудить с вами новость от президента Владимира Зеленского. который сказал, что будут построены две военные базы на Черном море. Для защиты региона. Также он рассказал о разработке дронов и развитии систем ПВО совместно с Турцией. Это какая-то новая модель поведения Украины. Нет?



С.Алексашенко: Лично Ленин вписал такой аксессуар в потребительскую корзину дипломата

―

Да нет. Оль, вы знаете, эта модель поведения Украины начала формироваться я бы сказал, в феврале-марте 2014 года. То есть уже 6,5 лет назад. Когда Россия аннексировала Крым, а потом развязала войну на юго-востоке Украины, конфликт продолжается до сих пор. И, значит, часть Донецкой и Луганской областей удерживается боевыми формированиями, которые поддерживаются и финансово, и военно, и организационно — РФ. То есть на самом деле идет такая составная часть гибридной войны России против Украины. И мне кажется, что в этой ситуации нет ничего удивительного в том, что Украина занимается укреплением своей обороноспособности. И этот процесс идет уже несколько лет и время от времени, что называется, на поверхность всплывают новости, что то США поставят эти противотанковые ракеты для Украины, то две недели назад Владимир Зеленский посетил Великобританию, подписал там договор о получении кредита на 1 млрд. 250 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно полтора миллиарда 1,5 млрд. долларов. За счет которых украинские военно-морские силы получат бронекатера, которые будут изготовлены в Великобритании. И соответственно получат деньги на формирование в Очаково мощной военно-морской базы, которая будет интегрирована со структурами НАТО. Так было заявлено в официальном заявлении. То есть на самом деле Украина очень четко заявила о своем желании встраиваться в структуры НАТО. Может быть, конечно, сегодня речь о членстве в НАТО не идет. Но, тем не менее, украинская армия постепенно перестраивает стандарты НАТО. Здесь постоянно есть советники, проводятся совместные военные маневры. И поэтому, что называется, во время визита в Турцию президент Зеленский, видимо, договорился и с президентом Эрдоганом о каком-то совместном проекте. Который будет связан с созданием баз на территории Украины, так и с созданием беспилотников систем ПВО, которые нужны и Украине, и видимо, нужны Турции. Эрдогану лично для защиты от Сирии, от Греции, от Франции в связи с конфликтом вокруг газовых месторождений. В Средиземном море. Одним словом, у каждой из сторон есть свои желания, свои намерения. Но то, что Украина всерьез занимается укреплением своей обороноспособности – это факт и на самом деле, а что остается делать, когда у тебя за дверью такой агрессивный сосед, обладающий едва ли ни самым мощным арсеналом в мире.

О. Бычкова― Вернемся к санкциям против этого соседа. Мы начали говорить о том, что американцы расширяют санкции в отношении судов, которые заняты в проекте газопровода «Северный поток-2». И вы утверждаете, что это хоронит практически «Северный поток-2». Тут в буквальном смысле на дне морском. Прямо вот так радикально.

С. Алексашенко― Мне кажется, что да. Оль, понимаете, вообще говоря, санкции и желание уйти от санкционного давления – это примерно как нападение и защита. На каждое орудие нападения защищающаяся страна находит какое-то противоядие. Например, американские санкции говорят, что вот все банки и компании, которые принадлежат людям, попавшим в санкционные списки и контролируются именно 50% и более, они автоматически попадают под санкции. Но российские олигархи — они же не дураки. Они быстренько переписали все это дело кто-то на своих детей, кто-то оставил себе 40%, кто-то все 100% переписал на доверенного менеджера. И формально ни банки, ни компании под санкции не попадают. И изворотливость российских бизнесменов, российских юристов она, видимо, поражает американский Госдеп, американское Министерство финансов, казначейство. Они просто даже не успевают на все это дело реагировать. И мне кажется уже даже в какой-то момент закрывают глаза и говорят: да ну, бог с вами, ладно, надоели. Как кошки-мышки, мы за вами бегаем-бегаем, а вы находите все тысяча первый способ от нас уйти. Но с точки зрения «Северного потока-2» мне кажется для американской дипломатии, вообще для американской администрации абсолютно принципиальный вопрос. Как говорится: если я чего решил, то выпью обязательно. И соответственно, сколько там уже, полгода назад были введены санкции против «Северного потока-2» очередные, и швейцарская компания прекратила строительство. Allseas, которая укладывала трубу с огромной скоростью. На самом деле укладывала трубу и «Турецкому потоку», такой подрядчик у «Газпрома» был. Они сказали, что мы больше не работаем. И тогда было написано, что под санкции попадают компании, оказывающие услуги по прокладке газопровода. Соответственно считалось, что никаких других судов, которые могут прокладывать такую трубу, нет. Было какое-то российское судно, находящееся на Дальнем Востоке. Оно было приписано к «Газпрому» и считалось, что «Газпром» не пойдет на прямое нарушение санкций и не будет использовать свое судно для укладки трубы. Но ведь в «Газпроме» тоже люди не первый год под санкциями. И не первый год бодаются с Америкой. Они быстренько переписали это судно на какой-то закрытый ПИФ – паевой инвестиционный фонд. У которого нет собственников, который неизвестно кем управляется. Что называется, такой объект, не подлежащий санкциям, потому что он висящий в воздухе…



С.Алексашенко: Даже россияне не сильно сами себе завидуют

―

Летучий голландец.

С. Алексашенко― Да, неосязаемая юридическая структура. И это судно приехало в Германию, его там переоборудовали. Навесили на него дополнительное оборудование. И все это проходило на глазах у изумленной американской администрации, которая вообще не понимала, что с этим делать. Вот судно, которое да, вроде как владельцев надо подвести под санкции. А кто владельцы – непонятно. И уже судно вышло в Балтийское море проверять результаты работ, и тут американский Госдеп выпустил разъяснение. На самом деле практика применения санкций очень часто базируется не столько и не только на официальном документе, сколько на ответах на вопросы. Потому что всегда возникают какие-то вопросы, а правильно ли мы трактуем это положение, что оно запрещает или разрешает совершить ту или иную операцию. И вот Госдепартамент выпустил разъяснение, что любые компании, любые банки, оказывающие любые услуги вот этим судам, которые попытаются завершить строительство «Северного потока-2», а там осталось примерно 160 километров – вот они автоматически будут попадать под американские санкции. И мне кажется, что это уже показывает всю серьезность намерений. То есть когда там российские олигархи переписывали все свои активы на детей, то на это американская администрация никак не реагировала. Потому что олигархов много, а людей, работающих в санкционных подразделениях – мало. Они просто не успевают все это сделать. Но здесь это такой принципиальный вопрос и соответственно появилось это расширительное толкование, выпушенное Госдепартаментом. Я думаю, что сейчас соответственно юристы «газпромовские» и помогающие немецкие юристы будут внимательно читать, думать и попытаются придумать какую-нибудь еще схему. Но я не сомневаюсь, что после этого американский Госдеп выпустит следующее толкование. Следующее расширение. И одним словом, мне кажется, что серьезность намерений остановить этот проект, она пока продемонстрирована всем. То есть США, американская администрация не собирается останавливаться на этом и не собирается оставить малейшую щелку для того, чтобы «Северный поток-2» был достроен.

О. Бычкова― Так это похоже на наступление по всем фронтам или на какую-то активизацию может быть усилий по санкциям и вообще всевозможным таким мерам против разных российских структур и разных российских фигурантов. Или это так совпадает, что сегодня, например, вчера вернее американцы и британцы выдвигают обвинения шести российским гражданам, которых они считают сотрудниками ГРУ. И это уже связано с хакерскими атаками. А не с газопроводами. И там длинный список прегрешений, это и атаки на сайты Олимпиад, как минимум в 20-м году и 18-м. И на предвыборный штаб президента Макрона. И на британские структуры, которые занимались расследованием «Новичка» после Солсбери. И что там еще фигурирует. То есть прямо и тут представлены даже какие-то действительно люди с фото, вот у меня открыт сайт BBC, например. Тут прямо имена, фамилии, картинки. Это какие-то живые люди, якобы сотрудники ГРУ.

С. Алексашенко― Оль, я бы не стал соединять все вместе. Я бы сказал, мухи отдельно, котлеты отдельно. И вот это судебное обвинение, которое опубликовано в «Нью-Йорк таймс» в отношении шести ГРУшников, вообще говоря, оно показывает, что американская юстиция, точнее Федеральное бюро расследований, оно может быть работает не очень быстро, но оно работает очень тщательно. И доводит начатое до конца. И мне кажется, что это носит демонстративный, демонстрационный эффект — желание продемонстрировать России и российским силовым структурам, в данном случае Министерству обороны и разведывательному управлению, что, ребята, мы видим, что вы делаете. Мы понимаем, как вы это делаете. И если вы в этом сомневаетесь, то вот вам детали. Потому что очевидно, что предъявление судебного обвинения людям в американский суд тем российским офицерам, которые живут и работают в Москве, никаких, наверное, немедленных последствий вызвать не может. Потому что я не могу поверить, что американцы пошлют спецназ и захватят российских ГРУшников на территории Москвы. И вывезут их к себе. Это что называется сценарий из разряда очевидное-невероятное.



С.Алексашенко: Не надо думать о том, что сильные хакеры живут только в России

―

Или эти Иванов, Петров, Сидоров. Боширов. Они получат повестку и пойдут в американский суд.

С. Алексашенко― Да. И сдадутся американскому правосудию. Пройдут в американское посольство и попросят политического убежища. И пообещают все рассказать. На самом деле это судебное обвинение, его интересно читать, чтобы видеть, насколько дотошно и последовательно разбираются все эти ситуации. Это и то, что вы рассказывали, атаки на сайт Олимпиады 2018 года в Пхенчхане корейском. Связанный с тем, что российскую команду не пустили. И атаки на организацию по запрету химического оружия. И распространение вируса NotPetya. Который ударил и европейской компании, по украинским компаниям. Но и по американским компаниям. В том числе одна из американских фармацевтических компаний объявила, что у нее убыток составил миллиард долларов. То есть такая не слабая история. И очевидно, что эти суммы неким образом обоснованы. И, конечно, это рассказ о том, что как намек российским силовым структурам, что если вы не остановитесь, то, наверное, мы попробуем сделать что-то такое же.

О. Бычкова― Если вы не остановитесь – то что можно сделать?

С. Алексашенко― Оль, можно сделать очень многое. По информации, которая в американских газетах, уже, по-моему, точно не помню, ни то в 16-м году, при президенте Обаме. Российским силовикам было показано, что американские кибервойска проникли в систему управления энергосетями России. Электрическими сетями России. То есть они показали, что они присутствуют и в принципе могут, что называется, например, отключить электричество не только в Москве, но и во всей РФ. То есть не надо думать о том, что сильные хакеры живут только в России, и что в Америке хакеры менее способны или менее талантливые или что ГРУ может завербовать гражданских хакеров и заставить их на себя работать, а американские спецслужбы этого сделать не могут. Ничего подобного. И мне кажется, что это такой демонстративный шаг показать, что мы знаем, как вы работаете. А возвращаясь, к санкциям…

О. Бычкова― 10 секунду нас осталось.

С. Алексашенко― Я лишь скажу, что неделю назад, по-моему, помощник президента по национальной безопасности О’Брайен сказал, что он не видит возможности усиления санкционного давления на Россию. Поэтому «Северный поток» — это муха. А котлета — Россия остается отдельно.

О. Бычкова― Понятно. Спасибо большое. Это Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение».