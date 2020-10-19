А. Соломин― Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы», Ютуб-канал «Эхо Москвы» и канал «Эхо Москвы» в Яндекс-эфире. Сегодня это «Особое мнение» политолога Сергея Маркова. Здравствуйте.

С. Марков― Здравствуйте.

А. Соломин― Мы не только вещаем по радио, нас можно и видеть в прямом эфире на канале «Эхо Москвы» в Ютубе или на канале в Яндекс-эфире. Я принимаю вопросы от слушателей. Обычный способ, который доступен всем — +7-985-970-45-45. Sms-сообщения, вайбер-сообщения. Ватсап. И для зрителей на канале «Эхо Москвы» есть чат в трансляции. Можете писать вопросы туда. Я тоже постараюсь за ними смотреть и задавать нашему гостю. Начать я хотел, Сергей Марков, с вашей личной истории. Я знаю, мои пташки сказали, что вы переболели ковидом. И более того, сейчас на карантине.

С. Марков― Да. Я сейчас на карантине. Это было очень тяжело, скажу честно. Никому не посоветую. Не рекомендую болеть, никакой не обычный грипп. Это, кстати видно, в самого начала. Потому что набрасывается просто совершенно неожиданно. Я как раз был на конференции, которую проводил российский МИД в Ялте. И вы знаете, после конференции прогулялся, спокойно 15 тысяч шагов по набережной. Великолепно себя чувствовал. И буквально через час после этого физически прекрасной нагрузки на меня буквально набросилась высокая температура. Я все хорошо и правильно сделал. Я не стал ничего искать, я буквально даже организаторам толком не стал ничего говорить. Взял за свои деньги авиабилет, за свои деньги такси. И немедленно в аэропорт.

А. Соломин― Сергей, как это так? У вас симптомы ковида. Симптомы простуды. И вы берете билет на самолет.

С. Марков― Да, потому что я считал, что болеть нужно у себя дома в своем родном регионе, потому что…

А. Соломин― Правило – болеть нужно в изоляции. Изолировать себя тут же.

С. Марков― Тут же что я сделал – немедленно оттуда поехал, сдал пробы на этот ковид. Который, к сожалению, подтвердился. Это немедленно, когда на следующий день пошла температура по-настоящему, то я пошел, предпринял усилия для того чтобы меня госпитализировали. И «скорая помощь». И так далее. И как мне сказали врачи, это было самое правильное решение – сделать все максимально быстро. И, кстати говоря, переместиться к себе домой – тоже как они сказали, было совершенно правильное решение.

А. Соломин― А сколько с вами людей летело в самолете?

С. Марков― Летел, к сожалению, полный самолет. Я предпринял все, какие мог, я надел три маски и даже постоянно менял. Ни с кем не здоровался за руку, я никогда и не здороваюсь. Сейчас период эпидемии. То есть предпринял все меры, которые только было необходимо.

А. Соломин― А как врачи объясняли необходимость обязательно прилететь домой и болеть дома, а не там, где вы находитесь?

С. Марков― Это совершенно очевидно. По-человечески все-таки, чтобы родные могли помочь. Лекарства принесли, какие-то нужно было покупать лекарства. Самому неправильно было ходить туда. По этим аптекам. Еду в том числе. Все родные немедленно выехали из квартиры. По родственникам распределились. Потому что можно погибнуть просто-напросто. Находясь в другом регионе, находясь без помощи родных и близких.

А. Соломин― Тоже интересный момент. Как у вас с температурой пустили в самолет? Как вас пустили в аэропорт.

С. Марков― Да, там умер сейчас мэр Ялты от ковида. К сожалению, меры я считаю там плохие. Нигде мне ни разу не проверяли температуру. Ни на вход в аэропорт, ни на вход в самолет. Кстати говоря, она и не показала бы ничего. У меня ее и не было. Но меня нигде не проверяли.

А. Соломин― Вы говорили, что на вас набросилась температура.

С. Марков― Ночью. Она прошла потом. Утром прошла. То есть первый день не было сильной температуры. Потом последующие дни уже для меня самый жесткий удар пришелся, когда я уже оказался в больнице. Поэтому правильное было решение — оптимально быстрые действия. Все врачи говорят: максимально быстро начинать действовать, начинать принимать противовирусные, антибактериальные препараты. Обязательно антикоагулянты. Потому что повышение свертываемости крови и от этого микроинсульты. И от этого поражение различных систем организма. Это одна из главных проблем.

А. Соломин― Правильно ли я понимаю, что вас госпитализировали еще когда серьезных симптомов у вас не было.

С. Марков― Нет, уже были.

А. Соломин― Тяжелой ситуации не было.

С. Марков― Меня госпитализировали на третий день. Когда уже была тяжелая ситуация. Температура под 39. И да, уже показатели. Они не сразу госпитализируют, они меня на «скорой» отвезли, сделали КТ и показало поражение 25% легких.

А. Соломин― Сергей, это, наверное, может быть и не первое столкновение. С системой здравоохранения российской. Но какие у вас впечатления от больницы, от ухода, от терапии.

С. Марков― Во-первых, в целом впечатление о том, что у нас не берегутся от этого – это неправильно. Температура, еще и плохие градусники.



С.Марков: Ребята, дайте мне отмашку. Я назову фамилии

―

Про меры в Ялте которые были.

С. Марков― В Ялте и Москве тоже никто ничего не проверял. В аэропорту. К сожалению, здесь у нас плохие, и в этом смысле министерство гражданской авиации я считаю, мэрии Ялты и Москвы работают плохо.

А. Соломин― Может вы просто бежали быстро и старались быть незаметным.

С. Марков― В Москве уже не бежал. Что касается системы здравоохранения, вот то, что я попал, я попал в Институт Склифосовского. Там великолепная система. Никаких практически претензий, кроме того, что не было горячей воды, горячего чая.

А. Соломин― По блату попали туда? Или как-то по распределению. Как произошло в вашем случае?

С. Марков― Наверное, я все-таки постарался каких-то знакомых своих подключить. Но мне кажется это достаточно естественно, что…

А. Соломин― Для нашей страны это естественно.

С. Марков― Да не только в нашей. Поверьте. У меня знакомые в других странах болеют, тоже очень естественно. Врачи «скорой помощи» они сказали, что хорошо знают, какие больницы ковидные хорошо лечат, как они считают. Какие считаются не очень хорошо. То есть неформальная иерархия, конечно, есть достаточно четкая. То, что я был – все лекарства давали, вся аппаратура есть. Везде в соседних палатах я видел, что искусственную вентиляцию легких делали. Причем сам даже аппарат стоит снаружи. И многое продолжает вспоминаться, когда… этот искусственный аппарат, понимаешь, что человека спасают там рядом. Тоже все лекарства необходимое давали. Врачи, все обходы. Все делают, надо отдать им должное. Есть понимание нескольких стратегий лечения. …Есть несколько вариантов какой стратегии. Где чувствуешь, что ты находишься как бы в нормальных руках. Когда я потом пришел, ко мне рано утром приехала девушка врач, она мне померила температуру. Главное было сфотографировать бумаги, которые мне выдали в госпитале. С тех пор в течение 10 дней практически никто не появлялся и никто не звонил. И никто никак не проявлялся. Я продолжаю лечиться…

А. Соломин― Это жалоба ваша? Я правильно понимаю.

С. Марков― Не жалоба. Вы меня спросили…

А. Соломин― Нет, я имею в виду это негативный опыт?

С. Марков― Я не жалуюсь, потому что мне врачи сказали, как долечиваться, у меня есть возможность позвонить им, они мне какие-то рекомендации дают, как долечиваться в дальнейшем. Но в какой-то мере можно сказать, что врачи больницы делают отчасти работу, которую должны делать все-таки врачи амбулатории, насколько я понимаю. Перегружена система – вот так. Больных уже очень-очень много.

А. Соломин― Я видел, что вы среди людей, которые призывают делать вакцину. Правильно же я понимаю?

С. Марков― Конечно. Безусловно, как любой цивилизованный человек образованный, мне кажется необразованных людей, которые против вакцины очень мало.

А. Соломин― Но одно дело призывать делать вакцину, другое дело призывать делать вакцину сейчас. Вы абсолютно в ней уверены, у вас нет сомнений?

С. Марков― Я объясню. Я лет 15 назад начал делать вакцину против гриппа.



С.Марков: Я никого не боюсь. Но я должен действовать в рамках какой-то командной работы

―

Это уже отработанная, проверенная вакцина.

С. Марков― Они каждый год новые.

А. Соломин― Совершенно верно.

С. Марков― Чтобы вы знали. Каждый год новая вакцина. И поскольку я…

А. Соломин― Но их колют не на стадии клинических испытаний.

С. Марков― … с разными людьми. А чтобы вы поняли, у нас вакцины не гении производят. У нас вакцины производятся практически на конвейере. У нас сохранена система, одна из стран, которая имеет такую систему – это практически вот технологически отработанная вещь – производство новых вакцин. Поэтому я специалистам то, что я говорил, это просто трудно сделать плохую вакцину. Это почти невозможно. Поскольку если бюро делает постоянные хорошие Мерседесы, то потом ожидать, что это бюро сделает плохой Мерседес – в общем, не очень подходит. А что касается…

А. Соломин― …Куча Мерседесов приезжает сюда и здесь делают российские машины. К ним известные есть претензии.

С. Марков― Секундочку, мы машины делаем хуже. А вакцины у нас одни из лучших в мире.

А. Соломин― Не с чем сравнивать. Мне сложно оценивать.

С. Марков― Секундочку, я завершу. И вакцина, которую делает – вот сейчас третий последний этап должен быть. Во всех странах мира он должен быть по процедурам желательно, чтобы он прошел. И начинают прививать до того, как пошел третий, во всех странах, не только у нас. Группы лиц делают одновременно с этим последним этапом. Просто поскольку слишком опасная эпидемическая ситуация в мире. Во всех странах мира. Военных врачей прививают, начали понемножку прививать этими не до конца отработанными вакцинами. А сам по себе третий этап — он и есть массовое применение и поиск что ли, что с массовым применением все нормально.

А. Соломин― Все-таки добровольческий. Это надо иметь в виду.

С. Марков― Да.

А. Соломин― Сергей, я видел, вы в фейсбуке писали пост про Украину, которая запретила покупать российскую вакцину.

С. Марков― Не Украина. Это диктатор Украины, посол США вызвал на ковер министра здравоохранения, запретил ему покупать российскую вакцину. И сказал ему, если перевести с дипломатического: сдохните вы все лучше украинские люди, но только чтобы вы не пользовались российской вакциной.

А. Соломин― Вы, наверное, его как-то превратно поняли все-таки.



С.Марков: У меня нюх на предателей, и у предателей нюх на меня

―

Нет, прямо так все и поняли. Все должны там сдохнуть…

А. Соломин― А вас не смутила другая сторона этого вопроса. Денис Мантуров, по-моему, боюсь соврать, сказал, что где-то к апрелю 21-го года будет 15 миллионов доз российской вакцины. Так работает производственная система. Это полгода еще. В России 150 миллионов человек. Вы считаете правильным, что Россия предлагает свою вакцину и другим странам. Когда у нее 150 миллионов человек, которые еще очень долго не смогут быть привиты.

С. Марков― Есть такая проблема. У нее нет решения точного. И мы себе должны делать и им должны делать.

А. Соломин― А зачем им должны делать?

С. Марков― Как-то должны распределять, потому что мы не только граждане России, но мы часть человечества. Мы как более развитая в цивилизационном отношении страна…

А. Соломин― Это как это?

С. Марков― Как Франция, США, Германия. Мы можем производить вакцины, мы самолеты можем производить. У нас Яндекс есть. Поисковик. То есть мы, безусловно, космические корабли…

А. Соломин― Но это все делается на деньги российских налогоплательщиков. А, извините, граждане всего мира, которым мы должны помогать как самые просвещенные – они ничего нам за это… Платят за вакцину только.

С. Марков― Еще раз повторяю. Мы французам не должны помогать, они сами выпутаются. У них достаточно. Но эта миссия цивилизационно развитых государств и обществ – помогать тем, кто оказался в трудной ситуации.

А. Соломин― Россияне оказались в трудной ситуации. Почему…

С. Марков― Есть многие страны, например, Украина – это наш братский народ. По сути дела русские люди. Как вы знаете, они живут под властью хунты так сказать, которая громит буквально страну. Все там разрушает. И, конечно, в этих условиях нашим братским людям, которые оказались почти в концлагере практически, мы должны помогать. Безусловно. Даже Африке тоже понемногу должны помогать. Это миссия высокоразвитых государств как Россия, Америка и ЕС.

А. Соломин― Непонятно, откуда она взялась эта миссия. Почему мы должны этой…

С. Марков― Из морали.

А. Соломин― Из христианской, наверное. Мы передачу начали с разговоров о том, что меры нигде не принимаются. В Ялте вы бегали без всякого контроля. В Москве регулярно ходят слухи, разговоры о том, не пора ли властям уже сделать локдаун, закрыть все окончательно. Потому что уж очень много случаев. А вы как к этому относитесь?

С. Марков― Объясняю. Как у политолога абсолютно четкая есть позиция. Сейчас волна уже, безусловно, выше, чем весной. При этом весной она была, хотя меньше – правильно сделали, что закрыли на карантин. А сейчас правильно делают, что не закрывают.

А. Соломин― А где логика?

С. Марков― Кажется, что про это противоречие. Нет, здесь противоречий нет. Потому что тогда ответ был не только на эпидемию, но и на абсолютную неизвестность. Непонятно было, как лечить. Сейчас более понятно. Непонятно, каковы темпы распространения. Сейчас это более понятно.

А. Соломин― Но люди все умирают и умирают.

С. Марков― Да, понимаете, могло быть еще значительно хуже. И власти реагировали на эту огромную темную волну эпидемии как цунами стена встающая, они реагируют именно на эту эпидемию и на огромную неизвестность. И поэтому было правильное решение по локдауну, во всех странах мира примерно было одинаковое. Так работают крупные бюрократические системы, многие десятилетия и столетия. И правильно работают.

А. Соломин― Сейчас они возвращаются…



С.Марков: Мы можем производить вакцины, мы самолеты можем производить. У нас Яндекс есть

―

Сейчас эпидемия больше, но и знаний больше. Мы примерно понимаем, как развивается, какие системы лечения. Поэтому у нас такого страха от того, что эпидемия будет не просто большая, а чудовищная и разгромная и абсолютно смертельная — у нас такого страха уже нет… Страха нет. Поэтому они понимают, балансируют рисками. Да, чуть-чуть побольше будет больше риска эпидемии заболевшим, но будет поменьше риска эпидемии экономике, потому что от этого тоже зависит, как люди живут…

А. Соломин― А чему научились-то? Московские власти говорят, что две трети коечного фонда заняты уже. В регионах ситуация еще хуже.

С. Марков― Я же сказал. Видимо, не столько научились, сколько получили знания. Информацию. Получили информацию, какие темпы распространения. Они оказались большие. Но не такие чудовищные, как могли быть. Не как, условно говоря, чума.

А. Соломин― Может просто денег не хочется платить тем, кто будет дома сидеть и лапу сосать.

С. Марков― Это тоже. Но деньги же ниоткуда. Их приходится брать, так или иначе, экономика это общее какое-то объединение.

А. Соломин― Но у нас есть для этого резервы.

С. Марков― Секундочку, да какие резервы. Дело не в этом. Не в резервах. Они слабенькие. Их не хватит.

А. Соломин― Значит, плохо старались. Значит надо задавать вопрос, почему мало откладывали.

С. Марков― Еще раз повторяю. Реакция, тогда была сверхреакция. Слишком сильная реакция. Можно было сказать, был такой цитокиновый шторм. Что ли политический иммунный. Реакция была не только на эпидемию, но и на колоссальную неизвестность. И возможную угрозу, что окажется значительно сильнее. Поэтому была «over-reaction».

А. Соломин― А дистанционка в школах – это «over-reaction»? Сейчас.

С. Марков― Сейчас они значительно более рационально. Во всех странах мира это происходит.

А. Соломин― Где точно также закрыли школы.

С. Марков― Нет, они не так закрыли. Они младших не закрыли, а старших закрыли. Сейчас они понимают тоже, почему младших не закрыли. Потому что там тоже слишком большие проблемы.

А. Соломин― Вы про какую страну говорите сейчас?

С. Марков― Про Россию. Младшие могут посещать. Но сейчас другая проблема у нас выяснилась – очень слабое развитие цифровых структур. У нас же в понедельник рухнула московская система дистанционного обучения. Она зависла. Не было возможности… Плюс в некоторых семьях по 2-3 ребенка. И нужно 2-3 компьютера. У многих не хватает. Не всегда хватает…

А. Соломин― Плохо или хорошо, я все никак не могу понять.



С.Марков: Шутить можно надо всем

―

Секундочку, решение правильное. Но цифровые очень плохо развиты системы. У нас даже цифровые министерства сработали плохо сейчас, и там может быть даже кадровые решения пока уже делать. Нам значительно больше надо развивать цифровую экономику.

А. Соломин― Мы сейчас сделаем короткий перерыв для новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А. Соломин― Продолжаем программу «Особое мнение». Убийство во Франции, Сергей. Какие выводы вы для себя сделали из этой истории?

С. Марков― Я, кстати, подумал, что я посчитал бы правильно сделать. По-настоящему жестко, по-настоящему решить. Все граждане Франции должны подтвердить, что они согласны с тем, что шутить можно надо всем. Кто не согласен, должен быть в какой-то срок выслан из Франции и в том числе не знаю, можно лишать гражданства или нет. Мигранты точно должны быть все высланы.

А. Соломин― То есть правильно понимаю, над Холокостом можно шутить?

С. Марков― Да. Абсолютно верно. При этом правительство Франции должно зафиксировать, что шутить можно не только над Аллахом и Иисусом Христом, что ни у кого нет сомнений, что они готовы над Иисусом Христом стебаться как угодно. Но можно шутить и над Холокостом и другими такими же ужасающими вещами. Вот если они согласны над всем шутить, правительство Франции, то они имеют право тогда требовать от граждан. А когда выборочно – над Холокостом нельзя шутить, а над Аллахом можно шутить – то это такая выборочность и рождает…

А. Соломин― Вас смущает эта несправедливость по отношению к мусульманам.

С. Марков― Нет, меня не смущает. Я политолог, для меня они все одинаковые. Я хочу сказать, что мусульман она смущает.

А. Соломин― Мне кажется мусульман все-таки другое смущает. Мусульман смущает, что шутят над Аллахом, а не то, что над Аллахом можно шутить, а над другим нельзя.

С. Марков― Они логику не понимают, когда им говорят, что над всем можно шутить, но вот над чем-то нельзя шутить. Логику они понять не могут. И отсутствие этой логики лишает правительство Франции и других стран моральной силы. Я считаю, что шутить можно надо всем. И что в этом состоит прогресс человеческой цивилизации. Способность шутить над всеми. И это вопрос не правовой, а моральный. Например, если у родителей погиб ребенок – это аморально абсолютно шутить. Но законно.

А. Соломин― Но законно.

С. Марков― Но аморально. И должен быть тот, кто шутит над гибелью ребенка перед его родителями – он должен быть подвергнут моральной обструкции общества.

А. Соломин― Правильно я понимаю, что ваша позиция она разнится с позицией, например, Рамзана Кадырова. Который призвал не провоцировать верующих и не задевать их религиозные чувства.

С. Марков― Ну, немного отличается. У меня, кстати, с Рамзаном Кадыровым прекрасные отношения. Но это общество, я живу в крупном многокультурном, многорелигиозном и во многом светском мегаполисе – Москва. Рамзан Кадыров руководит…

А. Соломин― Но вы когда-нибудь отпускали шуточки…



С.Марков: Нигде мне ни разу не проверяли температуру. Ни на вход в аэропорт, ни на вход в самолет

―

…мусульманской страны.

А. Соломин― Вы себя можете представить отпускающим шутки о пророке.

С. Марков― Нет. Я никогда не отпускал.

А. Соломин― А смотрите, у вас есть внутренние ограничения.

С. Марков― … И о Христе, о Холокосте никогда не отпускал. Оно связывалось с моральным основанием. Я не считаю возможным отпускать шутки, которые будут оскорблять других людей. Но развитие цивилизации заключается в том, что объем по поводу того, в отношении чего допустимы шутки – он расширяется. Это прогресс цивилизации. Понимаете. В свое время и насчет королей нельзя было шутки отпускать.

А. Соломин― Интересный еще пост был по поводу другой истории, связанной с беженцами политическими. В Швеции, про шведа года. Который всем так нравился. Он из Афганистана приехал. Он всем так нравился, что так хорошо ассимилировался и построил замечательную компанию. А потом выяснилось, что он в соцсетях под разными никами писал гадости, скабрезности и всячески выражал свою ксенофобию. Я хотел у вас спросить. В Швеции шок. Год 2019. Хамид Зафар его зовут. И вы задаетесь вопросом. Не я. Вы. Вся консервативная Швеция кричит, бьет в набат об угрозе лжи. А у меня вопрос не к Швеции, а к России. А у нас по-вашему из тех, кто публично хвалит Путина есть те, кто одновременно под псевдонимом пишет в Интернете злобные антипутинские, антироссийские комменты. Кого конкретно из официальных пропутинских публичных фигур вы бы проверили? А можно я как можно в дурака играть с переводом. Вот вы мне бросили карту, у меня есть такая, я вам сразу две.

С. Марков― А я вам перевод.

А. Соломин― А вы бы кого конкретно из официальных пропутинских публичных фигур проверили?

С. Марков― Надо подумать. Сейчас подумаю. И подумаю, и могу сказать. Про всех, кого я думаю – не про всех я могу сказать. Но я скажу по-другому.

А. Соломин― У нас свободная страна, подождите.

С. Марков― Я назову фамилии, безусловно. Но я прошу не вас, а кому это положено – дать отмашку на то, чтобы я называл такие фамилии. Ребята, дайте мне отмашку. Я назову. Я сейчас не хочу…

А. Соломин― Вы к кому обращаетесь?

С. Марков― Да не к вам. В рамках командной работы, ну хорошо, я вам скажу. Ликсутов – наиболее…

А. Соломин― Его надо проверить, вы хотите сказать.

С. Марков― Я бы проверил.

А. Соломин― Почему?

С. Марков― Вот я вижу…

А. Соломин― Что значит вижу.

С. Марков― У меня нюх на предателей, и у предателей нюх на меня.

А. Соломин― Какие доказательства нужны. Вы же в публичном пространстве.

С. Марков― Не всегда нужны доказательства. Для того чтобы понять, кто-то что-то изменяет и начать проверку нужны не доказательства, а именно интуиция… Вы знаете, если кого-то слышали, что кто-то очень плохо ко мне относится из провластных людей и у него нет конкретных… Ну там, по интересам разошлись. Иногда бывает. Но если безаргументированно, просто ко мне плохо относится. Знайте твердо — предатель. У меня нюх на предателей, и у предателей нюх на меня.

А. Соломин― Поэтому они к вам плохо относятся.

С. Марков― Понимаете. И вот этим власть должна заниматься. Но есть еще такая нерациональная вещь. Вы же знаете, есть некоторые люди, которые от имени власти выступают в том числе. У них прям в глазах все читают, что они лгут. Это видно. Не все такие. Многие люди правду говорят искренне.

А. Соломин― Чего вы Ликсутовым только ограничились? А есть кто-то еще, может быть.

С. Марков― Я же вам сказал.



С.Марков: Сейчас волна уже, безусловно, выше, чем весной

―

Кого вы боитесь, ну, Сергей. Ради бога.

С. Марков― Я никого не боюсь. Но я должен действовать в рамках какой-то командной работы. Понимаете.

А. Соломин― Что за команда. От кого вы зависите?

С. Марков― Команда — Владимир Путин в широком смысле этого слова.

А. Соломин― Вы в ней.

С. Марков― Безусловно.

А. Соломин― И вы для того, чтобы почистить вот этих волков в овечьих шкурах, вы должны получить санкцию сначала.

С. Марков― Ну, я хотел бы, чтобы я, что называется, не отрывался от коллектива. И чтобы это не только моя была позиция. Это позиция была и других структур государственных. Вот это надо посмотреть. Нужна хорошая чистка.

А. Соломин― Честно говоря, все равно не понимаю, как вы делаете эти выводы кроме разве что умозрительной оценки. Вот он не нравится, потому что он плохо ко мне относится. Значит он против Путина.

С. Марков― Нет. Это один из критериев. Но главный критерий другой. Предателей, вот вы, лично вы и наши слушатели, они чего, не могут понять, кто может быть предатель? Это чего, не видно по людям что ли. Мне кажется видно очень часто… Вот вы увидите, ну увидели по телевизору кого-то, прямо у него в глазах…

А. Соломин― Как определить? Два признака давайте в глазах. Что надо увидеть в глазах у предателя?

С. Марков― Беглые глаза. И слишком сильно хвалят Путина.

А. Соломин― То есть если слишком сильно, то есть Вячеслав Володин, например, который, наверное, в гонке вооружений хвалителя Путина впереди всех – он главный предатель.

С. Марков― Нет.

А. Соломин― Я по вашей методичке.

С. Марков― Здесь перегибают иногда. Ну явно перегибают палку. Вот в отношении…

А. Соломин― От него больше всего было. «Нет России – нет Путина».

С. Марков― …Главное не это. Главное все-таки вот бегающие или выпученные глаза. У человека либо бегают глаза, либо они у него выпучены. Он не хочет, чтобы они бегали. Не хочет, чтобы увидели, что они бегают. Кстати сказать, психологические… Хорошо продумано. Детекторы лжи на этом и построены, между прочим.

А. Соломин― Какой ужас. Это знаете, я понял, о ком вы говорите. Я думаю, что те люди, у которых вы просили отмашки и отмашки не получили, кстати. Они тоже все поняли. И ладно, поедем дальше.

С. Марков― Посмотрим. Командная работа заключается в том, что идет обсуждение, обсуждение, ну разные точки зрения есть. Кто-то говорит, что не надо никаких чисток. Никого не трогайте. Мы в осажденной крепости. Наоборот мне кажется…

А. Соломин― А вы не предатель, Сергей? Вы хвалите Путина, вы больше всех всё знаете. Вы чистите команду от может быть мнимых предателей, на самом деле от настоящих эффективных менеджеров чистите команду. А? Может быть вы засланный казачок.

С. Марков― Даже отвечать ничего не буду. Все всё прекрасно знают и понимают.

А. Соломин― Короткий вопрос.

С. Марков― …Доказывать, что я не гей и не предатель.

А. Соломин― Это все на вашей совести. Разбирайтесь со своими читателями. В думу собираетесь 21-го года? На выборы.

С. Марков― Не знаю.

А. Соломин― Не исключаете.

С. Марков― Не исключаю.

А. Соломин― От чего зависит?

С. Марков― От ситуации. Ситуация в команде.

А. Соломин― От отмашки.

С. Марков― Это командная большая работа. Связана с, поверьте мне, со многими обстоятельствами. В эту думу не пошел. Просто даже невозможно поверить – по насколько случайным обстоятельствам.

А. Соломин― Это мы в следующий раз обсудим с вами, Сергей, время наше выходит. Спасибо большое. Сергей Марков, политолог в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». Спасибо, что были с нами.