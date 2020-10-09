Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля Льва Щеглова – здравствуйте! Я хочу начать с публикации на Фонтанке: «Я пишу вам, господин президент, в пятый и последний раз: о чем просил бизнесмен перед выходом на площадь». Речь о том, что у ТРК «Галерея» человек, 71-летний предприниматель, поджог себя. Там где-то 45% ожогов, человек жив, но сам акт. Конечно, вспоминается история с Ириной Славиной. Хочется услышать ваше мнение по этому поводу.

Л. Щеглов― Прежде всего это очень тревожные и печальные акты, которые требуют сочувствия, понимания обстоятельств и психологического анализа. Ни в коем случае это не требует того, чем наши диванные специалисты реагируют не в первый раз – на мой взгляд, это просто отвратительно, когда сразу же начинаются рассуждения о некотором психическом нездоровье, причем об этом говорят чаще всего люди, которые ни в коей мере не являются экспертами в сфере. Это трагично и ужасающе, но это, как мы любим говорить, некие сигналы: мы же должны их не только осознать, но и сделать какие-то выводы. Вы не случайно вспомнили, что это уже не первый ужасающий акт. Что мы видим? Мы видим то, что законопачены и заасфальтированы фактически все возможности обратной связи от человека к государству. Государство сейчас представляет собой грандиозную страшную машину из произведений Кафки: какие-то шестерёнки, маховики, всё крутится и вертится. В этой адской системе человека нет вообще. Конечно, это отражает основной вопрос сегодняшней России: государство создано для человека, или человек рождается и умирает ради машины государства? Если есть хоть какая-то логика во взаимодействия людей и государства, то всегда есть обратная связь. Общее место говорить, что от государства к человеку тянутся ниточки силовиков, законы, административные правила, регуляция дорожного движения… А от человека какие тянутся ниточки к государству? Возможность высказывания – святое человеческое право на свободу слова, право не быть караемым и посаженным за слова, если только они согласно Уголовному кодексу не направлены на убийства и прочее. Право на шествие, митинг, демонстрацию. Заметит, что в люди в цивилизованных странах идут на демонстрации с улыбками, детьми, цветами. А у нас если ты решил высказать своё отдельное мнение, то ты должен собираться на дарованный тебе Конституцией выход на улицу без оружия, в мирных целях, как на войну: брать паспорт, меня схватят и посадят, одеться так, чтобы менее больно били дубинками. Мы это обсуждаем, но мы это мы, те, кто нас слушают – грандиозное количество разных методов реагирования – среди нас есть люди более чувствительные и менее чувствительные, кто-то считает, что их вообще невозможно оскорбить и унизить, есть наоборот. И это всё проходит в рамках психической нормы, мы просто очень различны. Если мы видим, что не первый раз человек идёт на такой ужасающий способ самоубийства, то это не просто трагедия самоубийства, но и отчаянный вопль, сигнал всем нам: власти, государству, обществу – может пора задуматься тем, у кого остались какие-то задатки возможности размышлять.

Т. Троянская― Я задам страшный вопрос: сколько людей должно поджечь себя, чтобы что-то изменилось? Эти поджоги, Ирины и Бориса, как-то влияют на людей, которые смотрят Первый канал, я не говорю про государство? Или они скажут: «Психи, подожгли себя» – и пойдут дальше. Они скажут то, что им сказали по телевидению, условно?

Л. Щеглов― На сегодняшний день, мне кажется, что большинство скажут: «Психи, ерунда, это им агенты западных служб приказали самоубиться». Но большая часть людей не сильно умны и образованы, они и не могут быть принципиальны злодеями. Большая часть людей колеблется вместе с линией партии правительства, на них это действие оказывает, но очень медленное, к сожалению. И боюсь, что в ближайшее время особой реакции общества не будет, потому что по аналогии с господином Навальным, общество находится в коме: оно искусственно погружено в кому, в некий вид биологической жизни. Общество живо, при этом социально оно без сознания, оно исключено: есть физиологические процессы, кровь перераспределяется, моча отходит, лимфа существует – а сознания, адекватного реагирования, не говоря уже о высших формах (сомнение, критическое мышление), отключено. Когда несчастный обыватель, не будучи злодеем, а будучи совсем обычным с рассказами дедушки и бабушки о лагерях сталинских: «Тише-тише, не вздумай при ком-нибудь, власть имеет право карать любого». Когда такой обыватель сталкивается с ужасающим фактом как самоубийство, причем доведение до самоубийства, причем таким ужасающим и страшным образом как самосожжение – психика блокируется: «Не хочу об этом думать, слышать. Конечно, это псих – вот и всё». Ян Палах, который сжёг себя в Словакии в знак протеста против советской оккупации, вызвал грандиозную реакцию общества. Сегодня, если говорить церковным языком, он как бы канонизирован, они считают это мужественнейшим подвигом во имя общество. А обыватель считает это сумасшествием, я до сих пор помню, как мне один уважаемый профессор-психиатр уверял, что в советское время диссиденты, настроенные антисоветски, уже по самому факту были разбалансированы психически: «Как можно писать против ветра?» Советская власть – это мощный ветер, и если ты пытаешься что-то против него сделать, то ты, конечно, неадекватен. Вот такая фарисейская психология. Но нельзя винить наших людей, если им с утра до вечера орут о зле, ужасе всего Запада, который спит и видит, как бы захватить России, освоить все наши клозеты в виде дырки, болота, где один человек на квадратный километр. А с другой стороны, с утра до ночи какая-то свистопляска: кто с кем спит, кто вдруг является тайным любовником какой-то певички.

Т. Троянская― Это же их выбор включать телевизор и падать в эту пучину жёлтых сплетен.

Л. Щеглов― Формально да, но многим людям намного проще включить телевизор, чем включить мозг: это привычно, иначе надо думать, сына над в школу собрать, а не на что, а телевизор – окно в другой мир, где кричат, поют, пляшут, Басковы и Киркоровы, ёлочные украшения, а с другой стороны, «не думай о своей крошечной пенсии»…

Т. Троянская― Это отключает от проблем, ты живёшь жизнью других людей – у тебя сериал.

Л. Щеглов― И со временем, у этих бедных людей, этот сериал становится чуть ли не более значимым, чем твоя жизнь. Я от одной старушки услышал: «Я мучаюсь с нашей поликлиникой, это какой-то ужас, вы не представляете, нет ни нормальной помощи, ни отношения, потом бежишь в аптеку, нормальных лекарств нет… Но я вижу, что в Челябинске открыли шикарный медицинский центр, как здорово». Вот она в какой жизни живёт: реальной или телевизионной? В обеих.

Т. Троянская― Это правда, я знаю одну бабушку, которая смотрела многосерийный сериал, боясь умереть, не узнав, чем всё закончится.

Л. Щеглов― Мы недопонимали СМИ, особенно когда они падают на подготовленную сталинизмом, ленинизмом, брежневизмом, ельценивизмом почву. Это убойная вещь. Я понимаю, что почти 100 лет назад господин Геббельс говорил: «Дайте мне все средства массовой информации, и я весь народ смогу убедить в чём угодно». Он это понимал, а мы этого не понимаем. Помните все эти штучки: холодильник победит телевизор, пылесос победит ещё что-то. Это всё не так.

Т. Троянская― Вернёмся, мне кажется, таким потенциальным смельчакам стоит объяснить, что это не метод борьбы: вы теряете свою жизнь, но страна от этого не меняется.

Л. Щеглов― Конечно нет, потому что есть люди с более оголёнными нервами, неустойчивой психикой, с повышенными представлении о достоинстве, есть люди, обессилившие в борьбе со всякими чиновниками, от медицины до ЖКХ, они устали в определённом смысле. Я даже не считаю это актом борьбы – это доведение до самоубийства, на это статья существует в Уголовном кодексе, это акт отчаяния, крик ко всем окружающим, включая людей и государства, о том, что нельзя так со мной. Мы более ли мене стали понимать, что подростковые суициды – это всегда крик о помощи, а не душевное расстройство и сумасшествие. Почему мы не можем понять, что и взрослые человек, доведённый с оголённой психикой, тоже кричит: «Я не могу больше». Нет, мы не слышим и не хотим пока – что попишешь, значит, это будет продолжаться.

Т. Троянская― Многие видели это страшное видео, когда Борис Александров загорелся, но вместе с этим мы видим, как люди проходят и не замечают. Я даже не могу их обвинить, потому что я сама не знаю, как я бы поступила в этой ситуации, может кто-то, действительно, не видит и идёт по своим делам, но картинка как будто зомби идут.

Л. Щеглов― Страшно. Это тоже знак и символ, что мы, крича о особой и великой нравственности, потеряли вообще представления о добре и зле: если человек идёт спокойно мимо, поглядывая, то это социальная единица, а не личность. Страшнее то, что можно предположить, что кто-то начнёт на телефон снимать. Это грандиозная проблема всего современного человечества: мы куда-то зашли туда, где понятия честь, совесть, взаимопомощь и сострадание куда-то делись. Я не хочу разворачивать эту карту, как те безумцы, которые утверждают, что это всё прогресс, Запад, поэтому надо чуть ли не взять топоры и жить жизнью наших предков, цивилизация – сплошное зло… Но это грандиозный вопрос для всего человечества. Я не могу сказать, что это «достижение» нашего государства, боюсь, что это присуще современному человеку. Этим надо заниматься и учёным, и политикам, и людям, перераспределяющим бюджеты и средства – это вызов для человека нашего века, потеря некоторых человеческих свойств и качеств.

Т. Троянская― Я предлагаю перейти к подросткам и начать с подростка по имени Захар, сына Алексея Навального. Возможно, вы видели интервью Дудю, и как они, улыбаясь, а что делать, рассказывали, как Захар узнал о том, что Алексея отравили: «А, отравили, ок». И продолжил играть в приставку. Либо это из-за игр, в которые играют подростки, в которых человек умирая имеет ещё 8-9 жизней – и не воспринимают всерьёз все истории, которые для нас являются трагедиями. Это поколенческое?

Л. Щеглов― Захар, как и все дети его возраста, жить без гаджетов сегодня не могут – это факт, который мы должны принять, потому что невозможно остановить время. Если условного Захара подвергнуть жизни без интернета и гаджетов, то это всё равно, что остановить часы – мы не остановим время. Другое дело, я глубоко убеждён, что этот Захар такой же подросток, как во всём мире, с другой стороны, специально психологически присматриваясь к взаимодействию между мужем, женой и детьми в семье Навальных – я думаю, у него есть шансы, оставаясь современном подростком, всё-таки не растерять представлений о добре и зле, любви, взаимопомощи, потому что мы видим, что отношения между Алексеем и его женой – партнёрские отношения двух молодых, красивых, умных, обрадованных, любящих друг друга и детей людей. Меня это очень интересовало, а не политическая составляющая. Мне кажется, я, конечно, могу обманываться, что есть некоторое прошлое, заскорузлое, связанное с обвисшей кожей, старчеством, бородавками, пролежнями – это господин Лукашенко и его никому неизвестные жёны, его регент, сын Коля, который чуть ли не наместник царя, несчастный мальчик. Это печальное прошлое должно уходить. И есть настоящее – молодые лиц, которые занимаются дико опасным делом.

Т. Троянская― Наши слушатели пишут, что это, возможно, защитная реакция подростка.

Л. Щеглов― Возможно, но этот возраст не случайно называется трудным и вопрос в том, чтобы подросток его достойно прошёл. Я глубоко убежден, что в такой семье у подростков проблем не будет: он должен вырасти современным, должен с той же скоростью по предмету, назначение которого старому человеку даже трудно понять. И в тоже время он должен понимать, что есть любовь, достоинство, уважение, забота о близких и т.д. Мне кажется, что с этим особых проблем не будет, но вообще у подростков безусловно есть проблемы. У меня есть двое внуков, девятилетние, я убеждал, что работа с гаджетами должна иметь строго определённое время и убедил, потому что все увидели, когда экспериментировали с тем, что «вот тебе гаджет, поиграй 3-4 часа», они сходят с резьбы, они становятся неуправляемыми, возбуждёнными, их очень трудно вводить в себя – не так уж безобидно.

Т. Троянская― Словами убедили?

Л. Щеглов― Сына и невестку словами, они разумные люди. Родители включают если не жёсткие, то правила, родители же их диктуют. В гаджете не должно быть ничего отвратительного и он ограничен временем, потому что многие вещи, с которыми сталкиваются подростки, имеют и сугубо позитивную и сугубо негативную стороны. Для этого рядом взрослые. Функция взрослого в том, что пока не повзрослеет маленький человек уберегать его от явных безумий, глупостей, преступлений.

Т. Троянская― Вот повзрослел человек, и мы видим историю 15-летнего мальчика, который вышел из окна гимназии №67, был абсолютно спокойным парнем, никто не подразумевал, что такое может быть, и сейчас возбуждено уголовное дело, человек в тяжёлом состоянии в больнице.

Л. Щеглов― Потому что мы все употребляем слова «трудный возраст», но этот возраст труден не только для нас, хоти они нас могут безумно раздражать, но он труден для самого подростка. Попытка влезть в душу, понять подростка и его любить – это основа для того, чтобы такие вещи были крайне редкими. Но целиком это не исчезнет, вопрос только в контролировании, в том, чтобы не позволять растекаться. Мы не можем понять подростков, как они остро переживают то, что нам кажется уже обыденностью, ерундой. Явно там были переживания, связанные с непониманием со стороны взрослых

Т. Троянская― Нас тут спрашивают: как перебороть себя, чтобы сходить в кино или театр, не боясь коронавируса?

Л. Щеглов― При подобной постановки вопроса, я сказал бы так: если речь идёт о развлечениях, то зачем себе перебарывать? Что за бесконечная борьба, как мы помним, Маркс ответил на вопрос о представлении о счастье: борьба. Почему мы должны постоянно бороться с кем-то, с собой, с другими? Опасаешься – у тебя дома наверняка есть компьютер, планшет. Подожди, всё вернётся. А если есть жёсткая потребность, то, конечно, надо перебарывать себя. Как? Маской. Мы обезумели немножко, всё, что может простой человек, для того чтобы уберечь и себя и других – носить маску в общественных местах, в тех местах, где воздух не движется. В лесу говорят, мол, компания жарит шашлыки без масок, безобразие – так это на свежем воздухе, нет шансов. А в магазине, кино, других замкнутых пространствах. Опасаешься – носи маску, придя домой, вымой руки. Всё. Но всё равно некоторая тревога есть, на объективна, но мир справится. Только когда и каким образом непонятно.

Т. Троянская― Сначала была информация, что Культурный форму точно будет и будет офлайн, но вчера возникли вопросы… Вам кажется, Культурный форум – это то без чего в эпоху коронавируса может обойтись Петербург?

Л. Щеглов― Человечески Петербург может обойтись, чиновный – нет, потому что там же надо себя заявить, поставить в социальной иерархии на определённое место. Почему у нас люди показывают такое безобразное отношение к себе и окружающим с этими масками? Потому что они запутан и не верят: оказывается, что вирус очень страшен, что тебе нельзя идти на работу, в парк, а чтобы провести какое-то голосование, то вирус отступает.

Т. Троянская― Легко рестораны закрыть, а не провести голосование – тяжело.

Л. Щеглов― Да, закрытие ресторанов, кафе, театров ухудшает жизнь человека, да ещё и выбрасывает на улицу сотни тысяч людей, что там работают – конечно, вирус же очень страшный. А парад, где молодые люди дышат рот в рот, нос в нос друг другу – это же нужно. И мы спрашиваем себя, а почему господин Иванов себя так отвратительно ведёт? Да потому что он не верит никому и ничему, даже если он будет кричать, что он верит партии правительства и т.д. Вот и всё. Помните все эти бесконечные шутки? Выступил министр финансов, и сказал, что всё спокойно с финансовой ситуацией – все поняли, побежали закупаться солью, сахаром, мылом. Такая система координат, в которой безобразное и безответственное поведение человека задано, и нужны повышенные силы, чтобы что-то делать.

Т. Троянская― Послушай и сделай наоборот. А что делать? Ведь нам сказали, что не будут пока ничего закрывать, но призвали носить маски и прочее. Может сейчас люди услышат и будут себя вести по-другому?

Л. Щеглов― Мне кажется, что представители власти ведут себя вполне логично в чем-то ограничивая, а в чем-то нет. Я думаю, что наши руководители, как и в других странах, всё-таки путём проб и ошибок, приобрели некий опыт. Всегда надо взвешивать две чаши: меры и их последствия. Даже некрасовский мужичок, который хотел помочь барину, на которого села муха – убил её дубиной.

Т. Троянская― Спасибо!