Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» журналиста Дмитрия Губина – здравствуйте!

Д. Губин― Давайте перейдём сразу к нашим баранам! Только не нужно ко мне применять ст. 139 УК РФ, которая может менять принудить к работам за выражение неуважения к власти: под «баранами» я имел в виду баранов. Правда товарищ Фрейд?

Т. Троянская― Иногда бараны – это только бараны. Я хочу начать с Навального в суд на Пескова, я думаю, вы слышали. Это перепалка: один называет агентом, а другой – подаёт в суд на президента Владимира Путина.

Д. Губин― На Путина подали в суд? В Гааге? Я что-то пропустил?

Т. Троянская― Нет, в совет… российский суд. Навальный решил подать в суд на Пескова.

Д. Губин― На Пескова? Татьяна, в желаемое выдаёте за действительно: это грубая профессиональная ошибка – пусть вас лишат месячной премии.

Т. Троянская― Это Фрейд. У нас нет премий, так ничто меня не накажет.

Д. Губин― МЫ второй раз поминаем Фрейда. Третий раз либо Фрейд помрёт, но он, как известно, бессмертен, либо даже страшно представить кто – ведь мы и о болезни Трампа поговорим.

Т. Троянская― Безусловно. Давайте поговорим серьёзно: Навальный и Песков, и их непрямая беседа.

Д. Губин― Это барокко называется.

Т. Троянская― Мне кажется, уже рококо.

Д. Губин― Баварское барокко не будь ко мне жестоко. Понимаете, какая штука, когда вышел Spiegel с интервью с Навальным, я бросился его читать, и те переводы, которые есть (лучший на сайте Эха Москвы) они опускают журнальную преамбулу: там Spiegel написано очень важные вещи, то, что является общей европейской оценкой на уровне читателя, журналиста, обывателя, политика – не важно кого. «Три европейские лаборатории, входящие в организацию по запрету химического оружия, независимо друг от друга определили, что Алексей Навальный был отравлен веществом класса Новичок, при этом модернизированном, которое может производится только в специализированных лабораториях спецслужб в России». А раз так, то президент Путин несёт полную ответственность по поводу того, как используется химическое оружие против его политических оппонентов. Эта картинка журнала Spiegel, эта картинка, которую видит грамотный, образованный, читающий газеты и журналы, но только не замороченный на русской политике, европеец – француз, испанец, венгр, поляк, болгарин. Вот какая штука. После этой картинки любые заявления Пескова выглядят – это комедия дель арте.

Т. Троянская― Я просто должна напомнить, что он заявил, что Навальный работает с ЦРУ.

Д. Губин― А Меркель была связной. Это очередной кривляка, потому что Россия сегодня себя ведёт, как китайцы когда-то на острове Даманском. Мне родители рассказывали: «Представляешь, выходят на границу, снимают штаны и показывают голую задницу нашим, пытаясь их спровоцировать». Вот Песков показал своё мужское достоинство. Как говорил в таких случаях Рома Трахтенберг, прямо скажем, господин Песков, гордится нам нечем. Вот и всё. Это показывание голых задниц на уровне Лаврова, Пескова, Володина. Я вчера было не обалдел: главный справедливорос Сергей Миронов, бывший десантник… Серёжа, тебя-то кто с твоей сапёрной лопаткой за язык тянул, но он тоже высказал в твиттере своё возмущение. Жевать-то иногда точно лучше, чем говорить – зачем свою-то показывать? Она в складочках, перетяжках и е совсем чистая. Мы ведь знаем, что я имею в виду? А то я могу и пояснить.

Т. Троянская― Не надо. Давайте оставим что-то для воображения наших слушателей.

Д. Губин― Это петрушки, скарамуши, Пьеро и Мальвины, в виде Марии Захаровой. И конечно, самая главная Мальвина современности – Симоньян. Они демонстрируют то, что они могут – они кривляются.

Т. Троянская― Дмитрий Песков, простите, не просто какой-то блоггер, а пресс-секретарь президента, и когда он говорит о том, что политик Навальный – агент ЦРУ, то, наверное, он должен предъявлять какие-то доказательства. Должен он отвечать за базар?

Д. Губин― Нет, вы абсолютно неверно понимаете, что происходит в России. Во-первых, я совершенно не знаю, когда в последний раз Песков видел Путина живым – возможно, это было годы назад. Посмотрите, все эти петрушки работают абсолютно независимо, и главная их задача – кривляться и показывать голую задницу, потому что Россия воспринимается сегодня (я понимаю, что для Меркель это был огромный удар) как шпанёнок в классе, который испортил воздух, а когда об этом сказали, ткнув пальцем, он сказал: «Что я-то, блин? Короче, это вот она». И он показывает пальцем на отличницу на первой парте, которая в этот момент, как на зло, ковыряется пальцем в носу. Вот, как ведёт себя Россия, а Меркель в роли Марь Иванны, которой об этом говорят, но она знает, что у мальчика было тяжёлое детство, пьющий отец-мерзавец, поэтому к нему надо поласковее относится. А потом Марь Иванне говорят: «А вы знаете, что Вовочка ножичек с собой на уроки таскает? А вы знаете, что Вовочка в подворотне же девочку одну резанул, и одного мальчика?» А Марь Иванна Меркель всё не верит, а теперь выясняется, что у Вовочки действительно ножик в руке. Вовочка, разумеется, из анекдота. Плохо будет тому, кто скверно подумал о моих предположениях. А теперь выясняется, что Вовочка не только Новичком воздух портит, а он уже и ножичком режет. Но Вовочка выпускает таких же кривляк и шпану. Прошу прощения, Татьяна, но я из города Иваново, и был в дворе, где мне однажды ножичек показывали, и я этой шпане цену знаю – как петрушке гнилой на базаре, после закрытия торгового дня.

Т. Троянская― Согласовано ли это кривляние? Знает ли Путин о том, что сказал Песков?

Д. Губин― Плевать на это. Песков сказал то, что говорит шпана всегда: «Пацан, короче, дай 20 копеек». Все они говорят одно и тоже. «Шо, блин, вообще, очки не жмут. Слушай, пацан, ты с какого района». И пахан там всегда какой-нибудь негодяй. В школе, где учился Довлатов, терроризировал округу после войны одноногий 16-летний парниша, этому одноногому ему абсолютно неважно какие конкретные слова произносят шпанята из его банды, когда он отправляет их на промысел. Это банда, это промысел, они будут кривляться, и они бить просто так не будут: «Что там у тебя в футляре скрипка? Дай поиграю». И мальчик из музыкальной школы, прижимая к себе какие-нибудь этюдики и скрипочку, боится это отдать, он слабенький, сейчас будет худо, у него в штанах трясётся всё, он боится описаться, ему страшно. Вот Песков – это… Я таких в детстве навидался выше крыши – шпана подзаборная. Вы даже себе не представляете, как это выглядит из Европы?

Т. Троянская― Вам стало виднее оттуда?

Д. Губин― Конечно, потому что я вижу, как здесь ведутся общественные дискуссии, я вижу, что вытворяет порой какая-нибудь ультраправая ПЕГИДА и дико ненавидимая мной Альтернативная Германия, которая, однако же, парламентская партия. Я смотрю, как происходит заседание в парламенте. Знаете, меня буквально на днях спросили: «А публика в русский парламент допускается?» Со мной была истерика от смеха. А если кто был в Рейхстаге, архитектор Норман Фостер сделал стеклянный купол не просто так (там не просто стеклянный купол, там стеклянный потолок) – ты ходишь над народными избранниками, и они у тебя под ногами, у тебя под колпаком, ты – человек, который просто пришёл на экскурсию, но ты выше их, они подотчетны, ты видишь, как всё происходит. Тут идут бесконечные трансляции, здесь про Меркель в новостях кратко, но если я включу каналы, где идут непрерывно новости, я увижу, как она выступает, как к ней подходят и т.д. Кто Путина-то живым последний раз видел? Что он не вколол свою замечательную вакцину? Тут ходит анекдот, что вакцина – это спутник, испытанный на двух людях: на дочке Путина и на Навальном, результат так себе пока 50/50.

Т. Троянская― Жестокий анекдот.

Д. Губин― Извините, но про Навального уже больше анекдотов, чем про Путина. Штирлиц выпил с Навальным третью бутылку водки, и Навальный упал под стул – «Новичок», – подумал Штирлиц.

Т. Троянская― Господи… На контрасте вы видите, как всё в России совсем плохо. А в Германии идеально, на ваш взгляд? Может быть, это просто такая влюблённость и очарование той системой на фоне наших, мягко говоря, корявостей?

Д. Губин― Татьяна, спросите это у человека, который пересел из жигулей на мерседес – может быть вы идеализируете ваш мерседес, может в жигулях не всё так плохо? Это такой вопрос. Россия, к сожалению – страна, которая прозябла возможность перейти из второго мира в первый. Так скажем, Россия сама себе была миром, но, когда кончилась Холодная война, выяснилось, что Россия колеблется между вторым и третьем миром. Путин сейчас ничего не значит, его уже можно писать с маленькой буквы – это условное обозначение. Если выяснится, что никакого Путина нет, то его может заменить любой. В этом смысле я горячий сторонник формулы Володин «Россия – это Путин, Путин – это Россия». Всё, что произошло в России за 20 лет – это деградация и прочное сползание в передовой отряд третьего мира рядом с Турцией, Казахстаном, Тунисом, Марокко. Вот что произошло без малейшей надежды войти в первый мир, во втором ещё где-то робко теплится, и почему-то передовые русские эту возможность войти во второй мир называют светом в конце тоннеля.

Т. Троянская― Мне тут коллеги подсказывают, что вакцину можно вкалывать людям младше 60 лет, а Владимиру Путину скоро исполнится 68 лет.

Д. Губин― Вся Россия в этом. Как обидно, Россия – это пацаны взяли неработающие жигули, на них от шибзик мерседеса прифигарили, мотор выкинули, козла запрягли. Их спрашивают, что это такое, а они: «Короче, экологически чистый транспорт, блин». Вот, что такое Россия н сегодняшний день. Изобретённая вакцина, которая вообще не прошли третий этап клинических испытаний, совершается государственное преступление: на людях испробывается вакцина. Не на тех, кто дали добровольное согласие, а которым будут вкалывать. Потому что она не прошла третий этап – это фикция, это преступление. Но все молчат.

Т. Троянская― В считаете, дочке Путин вкалывал плацебо?

Д. Губин― Я вообще не знаю, есть ли у Путина дочка. Есть какие-то «эти женщины». Вы знаете, как выглядит дочка Путина, как её зовут, кем она работает?

Т. Троянская― Я могу предположить, у нас, слава Богу, интернет не вырублен, как сейчас в Азербайджане.

Д. Губин― Дочка Путина – это персонаж любого романа Пелевина, который строится на предположении, что реальность – тени на стене платоновской пещеры. Возможно, эти женщины такие же тени. Никто же не уверен в их существовании. А червяки, которые выползают от вибрации ветряков, как нам вливал наш великий вождь и учитель? Он мелит чушь, и никто не скажет: «Слушай, ты лепишь чушь, ты мелкий врун».

Т. Троянская― Это оценочное суждение Дмитрия Губина.

Д. Губин― С червяками этот светлый рыцарь современности точно наврал. Мне до этих ветряков на велосипеде не долго ехать.

Т. Троянская― Вы, как я понимаю, не собираетесь возвращать в Россию, а Алексей Навальный планирует. Этот поступок вы считаете разумным или у него нет другого пути для того, чтобы сохранить своё имя?

Д. Губин― Вы сами ответили: у него нет другого пути, и в рамках этой парадигмы – это разумный поступок. Если у тебя нет другого пути, то нужно идти по этому. Посадят ли его по 139 статье – вероятно, к этому всё и идёт. Будут ли его публично убивать? Возможно да. Интересный вопрос, его Акунин недавно поставил, никто не обратил на это внимания, считая, что Акунин тоже оторвался от русской реальности, давно уехал, живёт на три страны (Франция, Англия, Испания): в томе «История Российского государства» он объяснял, чем отличаются репрессии от террора. Репрессии осуществляются в отношении тех, кто, как считает власть, может представлять ей угрозу, а террор осуществляется произвольно. У меня такое ощущение, что сегодня Россия на переходном пути от репрессий к террору. Характерная черта позднего путинского режима – массовые репрессии. И Навальный справедливо говорил в интервью, что сажают каждый день за высказывания в социальных сетях. Особенно в провинциях, Москвы это меньше касается. Травят в огромном количестве. Для меня был важны показатель, что Быков лично мне ответил на вопрос, что с ним было: «Это было отравление, и это всё, что я могу тебе сказать». А после случая с Навальным он сказал другое: «Меня пытались отравить». Я жду, когда лаборатории ФБР выдадут по решению американского суда результаты исследования дважды отравленного Кара-Мурзы – это тоже интересно. Это реальность, это репрессивный режим, он опасный. Я вижу свою миссию, сейчас серьёзно, в гамельнского дудочника. Я действительно призываю всех, кто понимает, что его мозг больше ординара, при малейшей возможности, ради своего мозга, из России уезжать: ребята, это единственная возможность.

Т. Троянская― Кто же останется в России? Все умные и талантливые покинут Россию, то?

Д. Губин― Они в своё время уехали из Германии, а что вы предлагаете делать после наступления 1933 года в Германии? Что вы предлагаете делать Манну? Что делать, если побеждают нацистские боевики? Что делать Эйнштейну? Посмотрите, какое количество мозгов спас для мира знаменитый философский корабль? Там бы одного произвольного имени хватило бы. Например, Питирим Сорокин.

Т. Троянская― Вы считаете, что в России сейчас такая ситуация, которую Хафнер описывает в «Истории одного немца»?

Д. Губин― Ребята, вам всё переломают. У меня были иллюзии, мне переломали полностью всю карьеру. Я знаю, как ломали СМИ, в которых я работал: часто не со зла. В России переломлен рынок печатных медиа, потому что в России, благодаря великому Путину, до сих пор нет почты. Главный редактор журнала Geo: когда Geo выходит в Германии, подписчики его получают в день выхода из типографии, а в России, когда редактор подписал в Петербурге свою маму, то она получала через месяц по подписке. Это была одна из причин закрытия, вторая – иностранный капитал сейчас не может владеть российскими СМИ (боюсь ошибиться, это ограничено 20%). Это делалось и для того, чтобы уничтожить газету Ведомости, которая сейчас жуткая и непрофессиональная – она уничтожена. Но вместе с ней уничтожил весь газетно-журнальный рынок. Если вы останетесь в России, то вас либо переломают, либо вы скурвитесь, даже не заметив этого. Если вы выйдите на мой канал Губин ON AIR, то как раз мой последний видеоролик посвящён деградации людей на уровне отдельных личностей. У любого человека ответственность не перед Родиной, это собирательное понятие, а перед своим мозгом. Сейчас очень опасный период, потому что есть шансы, что массовые репрессии передут в террор, а он отличается от репрессии тем, что терроризируют всех подряд: школьников за группу в ВКонтакте. Это реальная опасность, Россия может закрыться и начнутся реальные репрессии, может, меньше, чем при Сталине, но если вы под них попадёте, то вам от этого не будет легче.

Т. Троянская― Я хочу перейти от Пескова и Навального, к Азербайджану с Арменией и к Нагорному Карабаху. Люди, которые там живут, говорят, что это третья мировая война. Как из Германии видится эта ситуация?

Д. Губин― Да, здесь очень много сообщают, новости идут постоянно: коронавирус в Германии (кстати в московских новостях какую-то глупость сказали, что все мероприятия ограничиваются 25 людьми – во-первых, Германия – это федеративное государство, здесь 16 земель, и законы сильно отличаются, и они имею право вводит собственные ограничения). Все думают, что Германия – это Россия, Меркель сказала и все делают. Ничего подобного, это прямо противоположно России. Кроме коронавируса, потом о Навальном, и третья новость: Карабах. Да, здесь показывают картинки станками, которые уничтожаются с беспилотником. Для третьей мировой войны, нужно, чтобы мир принял участие, не забудем, что Вторая мировая, на то и мировая, а не Великая Отечественная, потому что там принимало участие, по-моему, 70 с чем-то стран из 100 существующих. И конфликт этот совершенно дикий, и не хочу его комментировать. Я был и в Баку, и в Ереване в последние годы. Всё время наступает интересный момент, когда ты рассказываешь в Ереване о том, что ты видел в Баку – потрясающий променад возле моря, снесённую параллелепипед гостиницы «Москва», там сейчас три потрясающих небоскрёба в виде языков пламени. Баку действительно преобразился, это центр Алиева, который Заха Хадид построила – армяне ушки на макушке, только это между нами. Но самое смешное, что и в Баку та же самая история: когда ты рассказываешь, как в Армении преобразили советский Каскад, что его превратили практически в музей дизайна. Очень большой интерес существует, и никто мне не сказал, что это враги, что они не хотят про других слышать. Для меня был шок, что нет, это невозможно, что даже дипломаты не могут приехать из оной республику в другую, ни то что туристы. А Карабах? Для меня война за территории, Крымнаш – это дикость. Берите пример с немцев. Не знаю, знают ли все. Татьяна, вы знаете, где Зальцбург находится?

Т. Троянская― Знаю.

Д. Губин― В Австрии. Все баварцы знают, что он баварский. И не потому, что он когда-то был баварским, а потом перешёл: тут никто ни на какие территории не претендует. Есть баварский билет, который даёт возможность компании из пяти человек в течение суток передвигаться на всех видах транспорта в Баварии в неограниченном количестве – он действует во всей Баварии и Зальцбурге, поэтому для любого баварца Зальцбургнаш, и неважно, кому эта территория относится – главное, что ты можешь туда дёшево добраться. Поэтому зачем изменять территории, воевать, вводить вежливых людей, санкции, если и так вся Европа наша

Т. Троянская― Не хватает вашей мудрости политикам.

Д. Губин― Вы перепутали мудрость с печалью.

Т. Троянская― Мудрая печаль, давайте совместим. И поговорим о коронавирусе, потому что нам недолго осталось…

Д. Губин― Жить? Не внушает оптимизма.

Т. Троянская― У нас сегодня 302 заболевших. В течение недели наблюдается, что выздоровевших ровно в половину меньше, чем заболевших – совпадение или так статистику рисуют?

Д. Губин― Совпадение? Не думаю. В России уже на 25% выше смертность, чем в Германии. В России за 140 летальных исходов на миллион населения, в Германии – около 115. В Германии идёт рост, он тревожен, ещё обнаружился одна печальная вещь, она международная – появление ковидитов (у меня выйдет скоро статья в Деловом Петербурге), я такое слово пока не слышал в русском, но оно вошло во все романо-германские языки – это люди, которые отрицают коронавирус. В Германии, например, случилась трагедия, когда происходят вспышки (на свадьбе, в баре, пивной). В России, к сожалению, нет правила, как в Германии: когда ты заходишь в едальню и постригальню, то ты составляешь форму, как с тобой связаться, чтобы можно было отслеживать эпидемиологические цепочки заражения.

Т. Троянская― Да, вы говорили. История продолжается.

Д. Губин― Но обнаружилось, что, когда возникли резкие взрывы на маленьких территориях, вдруг выяснилось, что люди указывают фальшивые имена. Здесь много людей, и либеральных убеждений, которые считают, что идёт диктатура масок.

Т. Троянская― Имеют право.

Д. Губин― Да, но моё перестраховочное поведение им не угрожает, а их – мне угрожает.

Т. Троянская― Видите, и Германия не идеальна. Мне кажется, на этом стоит закончить.