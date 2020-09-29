О. Бычкова― 17.08 в Москве. Это программа «Особое мнение». С особым мнением у нас сегодня политик Дмитрий Гудков. Добрый вечер. Добрый день.

Д. Гудков― Да, добрый день.

О. Бычкова― И Дмитрий у нас удаленно по Zoom. У нас все гости на этой неделе «Эхо Москвы» в эфире удаленно. Мы стараемся как-то вести себя осторожно, соблюдать меры безопасности. К чему всех остальных призываем. Хотела я начать сейчас с разных новостей. Но только что пришло сообщение, которое производит невероятное впечатление. Верховный суд Карелии увеличил историку Юрию Дмитриеву срок до 13 лет колонии. Это трудно совершенно понять. Понимаете, зачем они это делают?

Д. Гудков― Да. Я узнал буквально минуту назад. Честно говоря, сижу шокированный до сих пор. Просто охренеть. Просто нет других слов. И человек, которого мы знаем, историк, который нашел, открыл одно из крупных захоронений жертв сталинских репрессий, человек, который очень многое сделал в рамках «Мемориала» и режим ему таким образом мстит. Вот когда 3,5 года ему дали – мы это критиковали решение, но тогда все-таки многие считали, что это, по сути, освобождение. Потому что он уже отсидел фактически 3,5 года и все ожидали, что он скоро выйдет. Поэтому сейчас, честно говоря, я настолько шокирован, то есть Россия, она всегда была Россией палачей и Россией жертв. Вот эта Россия палачей, которая восстала и начинает всем мстить просто. И то, что это решение принял Верховный суд…

О. Бычкова― Карелии.

Д. Гудков― А, Карелии пока. Просто там совершенно мерзкие люди, которые уже охренели от своей безнаказанности. У меня нет других слов никаких.

О. Бычкова― Вы думаете, они его именно за Сандармох так…

Д. Гудков― Конечно, они ему мстят и хотят, по сути, вынести ему смертный приговор. Речь идет о смертном приговоре для человека. Как такое вообще возможно. Я не понимаю. Как эти судьи вообще придут домой, что они будут говорить своим детям? Вот как в Белоруссии, насколько я знаю, там уже вешают листовки в подъездах: здесь живут палачи. Вот здесь живут сотрудники ОМОН, которые избивают женщин и детей. И они уже боятся. Наверное, скоро в России тоже начнут так делать. Просто публиковать: в этом подъезде, в вашем доме живет судья, который приговорил, по сути, к смертной казни невиновного человека. И, рано или поздно, они дождутся такой реакции от граждан. Что тут еще можно сказать.

О. Бычкова― Вы сейчас сидите в майке «Свободу Виталию Шклярову». Я вижу. И наши слушатели и зрители тоже могут увидеть этот призыв. Потому что мы идем в прямом эфире и в прямом эфире в трансляции в Ютубе, на основном канале «Эхо Москвы» и в Яндекс-эфире тоже. «Свободу Виталию Шклярову» — написано на майке Дмитрия Гудкова. И я вам очень благодарна за эту майку. Потому что Виталий Шкляров – человек, который не раз был на «Эхо Москвы» и которого мы тоже хорошо знаем. И который до сих пор непонятно почему находится в белорусских застенках, совершенно по непонятному обвинению, по непонятному поводу. И у него уже сейчас заканчивается срок нахождения в СИЗО, что-то должно происходить дальше и, по-моему, не происходит.

Д. Гудков― Я сейчас расскажу. Но сейчас такая мысль меня посетила, что у меня недостаточно маек для сегодняшнего эфира. Я должен их просто менять. Свободу Шклярову, Свободу Дмитриеву, Свободу Жукову. Сейчас по Жукову еще ФСИН потребовала продлить испытательный срок.

О. Бычкова― Да: Свободу Сафронову.

Д. Гудков― Свободу по делу «Нового величия». Вы знаете, что теперь, оказывается, прокуратура требует увеличить сроки для ребят. У меня просто маек не хватит. А что касается Виталия Шклярова, наверное, хочу пояснить, не все его знают. Политтехнолог, гражданин Белоруссии, который работал когда-то со мной на выборах в ГД в 16-м году. И в 17-м году он помог нам провести 267 независимых депутатов в Москве. То есть человека многие знают. И вот он приехал к своей маме летом, привез ей внука, своего сына. Пошел на рынок за арбузом и был задержан. Вот сегодня истекли два месяца срока, который он проводит в белорусской тюрьме. И назначили ему новые два месяца срока. Мало того, что Виталий Шкляров известен не только в России и Белоруссии, но и за пределами, потому что он работал в кампании Сандерса в США, это известный политтехнолог, очень талантливый молодой человек. И вот он два месяца проводит в застенках в Белоруссии, где его просто содержат в пыточных условиях. Его раздевали, ставили в стакан. Час он стоял раздетым. Такая маленькая камера метр на метр, где даже невозможно сесть. Его заставляли бриться, хотя он носит бороду и у него были раздражения. Он говорит…

О. Бычкова― Да, его заставляли бриться тупой бритвой, которая ничего не брила, а только мучила человека.

Д.Гудков: Когда ЕС отказывается признать Лукашенко президентом – это сигнал, в том числе белорусскому обществу

Д. Гудков― Да, оставляла следы. Сейчас он заболел ковидом. Это уже подтвержденный диагноз. Я разговаривал с адвокатом. Его переселили в отдельную камеру, и вот он теперь еще два месяца будет там, минимум два месяца будет находиться. По решению местных правоохранительных органов. То есть это какой-то вообще беспредел. Что говорят очень многие люди, которые знакомы с этим делом – что как только Лукашенко, ополоумевший Лукашенко изменил риторику, теперь стал обвинять США в организации революции, то в этом сценарии не хватало идеолога. И все очень опасаются, что Шклярова могут назначить таким идеологом, хотя он не принимал никакого участия даже в избирательной кампании, президентской кампании Белоруссии.

О. Бычкова― Так его же арестовали еще до того, как все это началось. Вся эта движуха.

Д. Гудков― Он прилетел за несколько дней до президентских выборов. То есть он не участвовал, не входил в штаб Тихановской. Хотя это не является нарушением закона. И вот его схватили и теперь ему шьют дело об организации всего этого переворота, попытки переворота. Хотя он вообще к этому не имеет никакого отношения. Я его ждал, у меня даже с ним сохранилась переписка. Виталик еще мой близкий друг. У меня есть переписка: «Виталий, я тебя жду в Москве, приезжай, пожарим шашлыки. Жду тебя на даче». Говорит: «Скоро приеду». И вот эта переписка потом прерывается, и я узнаю, что Виталия задержали. Сначала мне показалось это какое-то недоразумение. Но он уже два месяца находится. И неизвестно, чем это все закончится.

О. Бычкова― Что можно сделать?

Д. Гудков― Поэтому «Свободу Виталию Шклярову!», свободу всем остальным. Какие-то новости грустные последнее время и как я уже сказал, майки уже я устаю менять. У меня этих маек за последний год скопилось большое количество.

О. Бычкова― Это правда. То же самое происходит с этими штуками, которые ты ставишь на аватарки в фейсбуке. Тоже не хватает никаких сил, уже не знаешь просто, за кого хвататься. Это верно. Ну вот сегодня Дмитрий Песков сказал, что встреча Макрона, президента Франции со Светланой Тихановской в Литве, где Макрон был с официальным визитом – это выражение поддержки этой гражданки и это как бы их личное дело, их личная свобода. Что-нибудь меняет такого рода поддержка, например, президента Франции или Польши или Литвы или Латвии лидерам белорусской оппозиции или вообще белорусской оппозиции.

Д. Гудков― Конечно, меняет. Я просто наблюдаю за этим протестом. На самом деле идет большая дискуссия: а все ли правильно делают или неправильно. Я не даю никаких здесь советов. Дело как раз белорусской оппозиции. Но за этим очень интересно наблюдать.

О. Бычкова― Извините, это очень смешно, простите, я хочу попросить вас эту мысль развить. Что я перебиваю, извините. Очень смешно, когда сидят российские диванные революционеры и судят о том, правильно или неправильно там что-то делают белорусы.

Д. Гудков― Конечно.

О. Бычкова― Оборжаться.

Д. Гудков― Да, неправильно, во-первых, давать советы, а во-вторых, все, что там происходит – происходит по какому-то своему сценарию, не похожему на другие сценарии транзитов на постсоветском пространстве. Поэтому я белорусам, пользуясь случаем, желаю удачи. Я постоянно об этом пишу. И поддерживаю их своими роликами. Что касается вообще этого всего протеста. Я вижу вот точно такие новости, потому что когда ты участвуешь в протесте, все равно тебе нужны какие-то локальные победы. И вот когда ЕС отказывается признать Лукашенко президентом страны – это определенный сигнал, в том числе обществу белорусскому. И это, конечно, серьезная эмоциональная поддержка. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на то, что там такая ситуация, казалось бы, патовая сейчас, вроде бы люди выходят на протесты, но Лукашенко продолжает сидеть и прятаться за спинами омоновцев в своем дворце, я уверен, что для Лукашенко это закончится все равно очень плохо. Рано или поздно. Потому что он больше не президент страны. Он начальник ОМОНа. Вот он начальник ОМОНа или Росгвардии, как угодно. Страна его отторгает, страна больше не хочет жить под управлением диктатора. И, наверное, это то, что отличает Белоруссию сейчас от России. В России это, рано или поздно, тоже произойдет. Поэтому сколько бы он ни сопротивлялся, Лукашенко, — конец у него будет очень печальный. Либо это будет Гаага, либо это будет Ростов, либо еще что-то. Так что белорусам я желаю удачи. Я очень надеюсь, что диктатура не устоит в Белоруссии. И это будет хорошим примером, в том числе для российского общества.

Д.Гудков: Надеюсь, что диктатура не устоит в Белоруссии. И это будет хорошим примером для российского общества

О. Бычкова― Российский вопрос к Дмитрию Гудкову. А Дмитрий Гудков сейчас, это вы его видите и слышите в программе «Особое мнение», как к бывшему российскому депутату, депутату ГД. Сегодня стало известно от спикера Володина, что еще 8 депутатов попали в больницу с коронавирусом. Всего их там уже таких с теми или другими проявлениями около 60 человек. Вот о чем это говорит? О том, что депутаты не щадят себя на этой тяжкой трудовой ниве или наоборот они легкомысленно относятся к мерам безопасности и поэтому просто косит их как мух. Или это просто отражение средней температуры по больнице…

Д. Гудков― Я чувствую иронию в вопросе.

О. Бычкова― Серьезно, может быть, это просто говорит о том, что вообще все плохо…

Д. Гудков― Оль, они не щадят себя. Вы что. Только что Путин внес целых 8 законопроектов. Путин внес. В продолжение в развитие поправок, которые были приняты в Конституцию и теперь они обязаны там сидеть. Править федеральные законы. Я их почитал, кстати. Конечно, нас ждет большой кошмар.

О. Бычкова― А что там?

Д. Гудков― Поправки в Конституцию были приняты. Они вроде бы закрепили какие-то нормы. А теперь эти нормы вступают в силу в виде уже конкретных законов. Я их почитал внимательно. Даже сейчас в ближайшее время выпущу ролик на своем Ютуб-канале, где буду рассказывать про конкретику. Ну, например, теперь Владимир Путин, президент сможет увольнять судей. Любых, председателей, замов, всех федеральных, арбитражных, Верховный суд и так далее. То есть сейчас он может через Совет Федерации только назначать, но увольнять это прерогатива квалификационной коллеги судей. А теперь эта норма закрепляется в законе. Я понимаю, что сейчас, наверное, те, кто нас слушают, подумают: ну подумаешь, Путин и так контролирует суд, парламент. Безусловно. Но он контролирует де-факто. А не де-юре. И как правильно говорила Екатерина Шульман, что Россия – это страна спящих институтов. То есть пока суд, парламент, пока эти институты спят, но чисто юридически они могут отстранить Путина от власти. Юридически. Так вот эта юридическая возможность устраняется на будущее. Потому что если мы представим ситуацию, когда рейтинг Путина пойдет вниз, когда будет серьезный массовый уличный протест – то эти спящие институты могут теоретически проснуться. Так это происходило во многих странах. Это и Армения, Грузия, Киргизия. Можно перечислять. Когда депутаты, судьи, мэры городов, еще ранее лояльные режимы, переходили на сторону протеста. Это одна важная новация. Которая по сути уничтожает суд как ветвь власти. Судебную власть. Как независимый субъект власти.

Д.Гудков: Ковид – это болезнь, с которой, наверное каждому придется столкнуться. Как с гриппом, или простудой

О. Бычкова― Прошу прощения, но смысл независимой судебной власти не только в том, чтобы они в какой-то момент однажды единоразово перешли на сторону кого-то… Они же каждый день что-то делают.

Д. Гудков― Конечно. Только Россия ожидает все-таки, все мы ожидаем, что когда-нибудь произойдет транзит. Диктатуры, авторитарного режима к демократии. И как раз принцип разделения властей будет ключевым в определении направления, куда страна будет двигаться дальше. Вот все эти юридические лазейки Путин ликвидирует. Даже есть такая новация совершенно забавная в законе о правительстве, Путин сам может себе назначать те направления, которыми будет руководить он, министерства и органы власти. А какими будет руководить премьер-министр. То есть представьте себе ситуацию, что у нас, допустим, половина министров ходит на совещание к Путину. А половина – например, к Мишустину. Отличнейший же принцип. Очень эффективно. Может, сразу на хоккей это перенесем. Допустим, Фетисов будет тренировать защитников. Быков – нападающих. Или сразу Путин всех их пусть тренирует. То есть это абсолютно такие бессмысленные вещи. Но они красноречиво говорят о том, что Путин боится даже такой ситуации, когда хоть кто-то будет ему подчиняться не напрямую. Например, теперь он будет у нас назначать генерального прокурора и прокуроров региональных без участия парламента. А что это означает? Это означает, что человек, гарант, который отвечает за исполнение законов, сам будет себе назначать того, кто эти законы будет проверять и контролировать их исполнение. То есть сам себе аудитора будет назначать. То есть полный тотальный контроль президента над всеми институтами власти. Которые ему будут полностью подчинены и у них даже не будет никакого свободного маневра. Там 8 законов, очень много разных новаций. Я расскажу подробнее в своем ролике на Ютубе. Так вот, депутаты в поте труда трудятся для того, чтобы эти законы были приняты в самое ближайшее время. Конечно, если серьезно говорить, то просто ковид – это болезнь, с которой, наверное, рано или поздно, каждому придется столкнуться. Как с гриппом, простудой или еще с чем. Никуда от этого не деться.

О. Бычкова― А когда президент Путин, вернее, его пресс-секретарь говорит, что Путин тоже сделает себе прививку, вакцину поставит от ковида – он какой сигнал хочет послать, кроме как прорекламировать отечественных производителей.

Д. Гудков― Мне кажется, сейчас идет уже соревнование между государствами. То есть раньше мерились ракетами, а теперь достижениями в медицинских сферах. То есть это попытка сказать миру: вот мы первые изобрели вакцину, которая работает. Я, честно говоря, не верю ни в какие вакцины. Потому что…

О. Бычкова― Вообще ни в какие?

Д. Гудков― В вакцину по ковиду не верю в особую эффективность.

О. Бычкова― Это важная поправка, извините. А то я уж прям испугалась.

Д. Гудков― Я имею в виду про ковид. Потому что я знаю людей, которые дважды переболели ковидом. Я знаю людей, которые переболели ковидом и у них никакие антитела не выработались. Это о чем говорит? По крайней мере, говорят профессионалы, с кем я общаюсь. Что постоянно меняется штамм. То есть даже если ты вакцинировался от ковида условно в сентябре, то в декабре уже будет другой ковид. Поэтому это то же самое, как есть разные штаммы гриппа, и ты можешь не угадать. То же самое с ковидом.

Д.Гудков: Раньше мерились ракетами, теперь достижениями в медицине. Это попытка сказать миру: мы первые изобрели вакцину

О. Бычкова― Мы этого не знаем. Мы не вирусологи.

Д. Гудков― Все-таки, наблюдая за Швецией и, судя по последним показателям, наверное, стратегия Швеции о выработке общенационального иммунитета она верная с точки зрения экономических показателей, с точки зрения снижения смертности. Потому что если сравнить Швецию и условно Данию, то в Швеции дела намного лучше. Хотя там никакого локдауна, карантина не было. И по экономическим показателям.

О. Бычкова― И специалисты говорят, что и показатели по заболеваемости и смертности в Швеции не то чтобы прямо адски отличаются от всех остальных.

Д. Гудков― Я бы добавил. На самом деле слишком большое внимание приковано к теме ковида.

О. Бычкова― Ну а как?

Д. Гудков― Есть другие проблемы, от которых гибнет намного больше людей. Почему-то никто не обсуждает. Я удивляюсь, уже который год у нас горят леса. Торфяники и так далее. Сейчас уже Воронеж, Якутия, Магадан. Посмотрите кадры. Это же все пожары гораздо больше людей убивают. Это как если жить рядом с мусоросжигающим заводом. Я однажды посмотрел справку, в Люберцах был рядом мусоросжигательный завод, так вот есть справка по росту онкологических заболеваний после того, как этот завод открылся. И вот за 4 года в три раза увеличилось количество онкобольных. Проживающих вблизи этого завода. Это официальная справка Минздрава. Так когда горят леса – по сути это то же самое. Люди этим дышат, люди потом болеют, заболевают онкологическими болезнями. И у нас от онкологии не помню как в этом и прошлом году, но порядок такой – 300 тысяч человек в год погибает от онкологии. Сравните теперь со смертностью от ковида. Вот чему нужно внимание уделять больше. Или сердечно-сосудистые заболевания – там вообще под миллион.

Д.Гудков: Для кого-то ковид это проблема, а для кого-то – заработок, золотая жила

О. Бычкова― А я скажу. У меня есть ответ на этот вопрос. Чему нужно уделять больше внимания. Я знаю ответ. Всему.

Д. Гудков― Ну просто, видимо, пропорционально нужно уделять внимание. И если гибнут 300 тысяч от онкологии. Значит нужно больше усилий направлять на борьбу с онкологией. Правильно?

О. Бычкова― Да. Наверное. Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут. На небольшие новости и совсем короткую рекламу.

НОВОСТИ

О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». И у меня вопрос в продолжение темы коронавируса и всего, что сейчас происходит. Очевидно, что новая, вторая теперь уже волна в разных странах. А что делать с людьми, которые не обращают на это внимание. Вот я сейчас, например, в твиттере даже написала в страшном раздражении, я сейчас ехала в лифте. Десять человек в лифте набилось под завязку. Ну как люди в лифте стоят. Нос к носу. И только двое были в масках. Это охранник местный и я. А все остальные как будто бы больницы опять не переполняются в Москве. Как будто бы ничего не происходит. Что с этим делать, я не понимаю.

Д. Гудков― Я помню, шутили так, когда я учил английский язык, была такая шутка: ну как объяснить иностранцу, что одна бутылка водки нормально, две – много, а три – мало. То же самое с ковидом. Вы хотите, чтобы люди были дисциплинированы, но вы им сначала говорите, что ковид – опасная болезнь. Запрещены одиночные пикеты. Запрещены демонстрации и митинги. Это очень опасно. Это приведет к увеличению смертности. Просто смертности и так далее. Дальше вы говорите, что при этом вы знаете, а вот на выборы по поправкам в Конституцию на голосование идти можно. Потому что не так опасно, можно надеть маску и никаких проблем нет. А еще и парад отличная тема. Как раз в разгар коронавируса. Как вы думаете, как потом люди будут к этому относиться? Или например, вас посадили на карантин, вы потеряли работу, доходы. И вам государство вообще никак их не компенсирует и не помогает. Или даже сейчас, объявили, по-моему, сегодня или вчера, что школьникам дают две недели.

Д.Гудков: Наши дипломаты могут встречаться с диаспорами, работать. Это самое важное, что нужно сейчас сделать

О. Бычкова― Каникулы.

Д. Гудков― Но опять что это у нас за гибридный карантин. Это карантин или не карантин?

О. Бычкова― Это точно не карантин.

Д. Гудков― Опять каникулы объявили. Ну если вы объявляете каникулы, то чего вы ждете от людей. Что люди делают в каникулы? Люди поедут, если будет хорошая погода – на шашлыки. Или пойдут гулять в парк. Так вы объявляйте тогда с самого начала, что это карантин, что это все серьезно. Мы вам все компенсируем. Соблюдайте масочный режим. А у нас нет никакой системной работы с гражданами. Плюс кто будет доверять такому государству, которое только на этом зарабатывает. Я хочу рассказать важную историю, что для кого-то ковид это проблема, а для кого-то – заработок, золотая жила. Например, вы знаете, что если вы из-за границы, допустим, прилетели, вы должны пройти, сдать тест на ковид.

О. Бычкова― Я это делала несколько раз.

Д. Гудков― Разумная мера. Только Роспотребнадзор говорит, что вы должны в течение 3-х рабочих дней не только сдать тест, но вы должны получить ответ, его загрузить на сайт Госуслуги. Это такой ответ они направили на запрос ассоциации туроператоров России. А если вы этого не сделаете – штраф будет от 15 до 40 тысяч рублей. А дальше надо понимать, что если вы хотите бесплатно сделать этот тест, то запись во многих поликлиниках чуть ли ни за две недели. Но специально для вас в аэропорту организовали частную лавочку. И это не Инвитро, не эти известные клиники.

О. Бычкова― Сетевые частные клиники.

Д. Гудков― А это такая структура, называется АрхиМед, которой владеет некая Шевцова. Она дочь зам. главы АФК «Система». То есть олигарха дочка. Которая эта организовала и если вы прилетаете, то вам за 2 с чем-то тысячи рублей за один час делают этот тест. Ну что это такое вообще. По сути, такой налог на въезд в Россию.

О. Бычкова― Но там необязательно делать именно…

Д. Гудков― 2750 рублей.

О. Бычкова― Это нормальная цена в Москве.

Д.Гудков: Я шокирован приговором Дмитриеву. Вот эта Россия палачей, которая восстала и начинает всем мстить

Д. Гудков― Необязательно, но у вас три дня, а если за три дня не будет результатов на Госуслугах, то будет штраф. Понятно, что многим проще, черт с ним, 2700, но потом я не буду платить штраф. Но опять ни тендера, ничего. Почему не Инвитро. А этот АрхиМед вообще БАДами занимается. То есть вообще к теме ковида не имеет никакого отношения. Ну вот одной рукой мы что-то запрещаем, другой мы себе все разрешаем. Здесь мы зарабатываем, и теперь еще хотим от граждан требовать соблюдения масочного режима. Так у людей тоже нет никакого представления, так это опасно или нет. Если на голосование можно идти, на парады, то почему тогда мы должны соблюдать этот масочный режим. Вроде Путин сказал, что можно ходить на парады и на голосование. Поэтому в таких условиях от граждан нельзя ничего ожидать. И вина здесь не граждан. А вина государства, которое постоянно дурит и обманывает. Которое когда нужно, ковид использует для своей собственной выгоды. А когда нужно запретить какие-то митинги, пикеты, шествия и так далее – сразу вспоминает про все ограничения, вводит их, штрафует людей, задерживает. Двойные стандарты. Когда государство использует двойные стандарты, то никакой дисциплины не может быть, потому что она появляется только там, где есть доверие у граждан к своему государству. А как можно этому государству доверять, которое постоянно тебя дурит и еще устраивает репрессии. До сих пор я сижу в шоке от приговора Дмитриеву. Историку.

О. Бычкова― Да. Поняла вас. А прививку делать пока не будем. А государство дурит нас, получается.

Д. Гудков― Что касается даже вакцины, насколько я понимаю, у государства даже нет мощностей для того, чтобы сделать эту прививку массовой. В массовое производство запустить. Для начальства они сделали, а чтобы было массовое производство – там уже нужны другие технологии, другие производственные линии. Это все очень сложно. И не факт, что смогут они на таких объемах соблюсти качество. Это тоже не Дмитрий Гудков говорит, Дмитрий Гудков многих экспертов послушал и почитал разную аналитику на эту тему.

О. Бычкова― Так а зачем тогда всех призывают, везде же теперь призывают всех ставить эту прививку. А в некоторых местах даже в каких-то бюджетных организациях чуть ли заставляют.

Д. Гудков― Наверное, из той же серии — зачем мы делаем Суперджеты, ракеты. Потому что мы великая империя. И мы должны быть впереди планеты всей. В том числе по производству вакцины от коронавируса.

О. Бычкова― Давайте успеем обсудить еще одну важную тему. И величие империи в том числе. Новая война, к сожалению, началась на этих выходных. Идет уже несколько дней. И уже за это короткое время с воскресенья погибло уже большое количество людей…

Д. Гудков― Жуть, конечно.

О. Бычкова― …с армянской и азербайджанской сторон. Войне в Карабахе. Россия занимает позицию такую довольно невнятную. Мне так кажется. То есть с одной стороны понятны призывы не подливать масла в огонь и сесть за стол переговоров. И не воевать и так далее. Но с другой стороны у России отношения и с той стороной и другой стороной и все сложно. Есть ли какие-то варианты правильного поведения нашего государства в этой ситуации сложной.

Д. Гудков― Я считаю, что Россия должна принуждать к миру. Как она всегда делала. Но при этом нужно понимать все-таки причины, почему это происходит. Вообще Карабах для двух стран это то же самое, как для нас ЛНР, ДНР и так далее. То есть всегда есть политические предпосылки у таких конфликтов. И если мы берем Азербайджан и Армению, то у Армении после революции нет никаких особых достижений. Поэтому нужны какие-то локальные победы. А в Азербайджане, где Алиев, по сути, пришел к власти и за счет нефти обеспечивал очень большой экономический рост, чуть ли ни по 20% ВВП в год. То сейчас там падает, очень серьезно упала добыча нефти. И в перспективе она будет падать дальше. Поэтому появилось желание отвлечь граждан на какую-то внешнюю авантюру. Все то же самое, что и в России. Поэтому Россия, которая имеет отношения с Арменией и с Азербайджаном, и оружие продаем и тем, и другим…

Д.Гудков:Лукашенко больше не президент страны. Он начальник ОМОНа, страна его отторгает

О. Бычкова― У нас базы в Армении и с Турцией, простите, тоже особые отношения. То есть все сложно.

Д. Гудков― Поэтому надо это все понимать и нужно принуждать к миру. Нужно работать с диаспорами в Москве. С одной и другой. Делать все, для того чтобы, по крайней мере, это все не перешло в какой-то глобальный региональный конфликт. Это же было уже сколько-то лет назад. И все тоже ожидали какую-то войну, но все закончилось перестрелками, периодически это происходит.

О. Бычкова — В 16―м году, когда было очередное серьезное обострение, Дмитрий Медведев как премьер-министр полетел всех мирить. Не полетел физически, а взялся очень активно за эту ситуацию. И глава МИДа тоже серьезно этим занимался. А сейчас нет, сейчас нет такого, потому что сейчас сложнее.

Д. Гудков― Правильно вы сказали, что Дмитрий Медведев когда-то туда полетел, поэтому в нынешней ситуации все-таки пора кому-то вылезти из бункера. Для начала. А не сидеть там и наблюдать со стороны. Поэтому у России есть возможность работать с диаспорами, у России есть возможность принудить к миру и не допустить какого-то серьезного кровопролития и перехода уже к стадии такого конфликта, куда будут вовлечены и Турция, и может быть Иран. И представляете, что вообще начнется. Но я тут немножко посмотрел на эту тему федеральные эфиры. Потому что когда ты смотришь пропагандистские каналы, ты немножко понимаешь настроения в элитах, настроения среди тех, кто принимает решения.

О. Бычкова― Расскажите.

Д. Гудков― То есть там достаточно спокойно очень относятся к этому конфликту и не пытаются встать на чью-либо сторону. То есть такая миротворческая я бы сказал позиция и хочется верить, что и наши дипломаты смогут эту линию продолжать и встречаться с диаспорами, работать. Прямо с диаспорами это самое важное, что нужно сейчас сделать. Можно оказать какую-то экономическую помощь. Потому что все равно же все эти политические предпосылки имеют и экономические причины. Потому что и там, и там ситуация очень сложная.

О. Бычкова― Мы же оказали им экономическую помощь…

Д. Гудков― Мы, конечно, можем Лукашенко давать деньги. Абсолютно бессмысленно для того, чтобы он руководил ОМОНом еще полгода. А можно все-таки подумать, как не допустить кровопролития и деньги с пользой…

О. Бычкова― Всё. Поняла вас. Спасибо большое. Заканчиваем мы на этом программу «Особое мнение». Дмитрий Гудков был с нами. Спасибо. Всем счастливо.