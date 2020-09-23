Особое мнение СПб

А. Петровская― Добрый день! С вами Александра Петровская, и со своим «Особым мнением» писатель Елена Чижова – здравствуйте! Хочу сегодня начать с детей: особый почёт и внимание им, когда принимали поправки к Конституции долго не могли определиться, что же они «достояние» или надо как-то иначе детей записать в Конституцию. Вот и внимание к детям проявил Комитет по образованию Петербурга, он направил в школы письма с требованием сообщать в полицию, если на страницах учащихся будут признаки их причастности к неформальным молодёжным течениям, движениям экстремистского толка – всё, что кроме решения задач. То есть нужно мониторить страницы учащихся, докладывать директору и в другие органы. Те, кто отправляют эти письма не знаю, что сначала нужно с детьми поговорить, если ты хочешь по-настоящему пресечь их попадание в любые экстремистские организации?

Е. Чижова― Я думаю, они не только этого не знают. Я как мать знаю, что дети с раннего возраста довольно лихо пользуются интернетом, поэтому, когда ни начинают чувствовать, что за ними следят (что они ненавидят – и правильно делают), они создают дублирующие страницы под псевдонимами. Я уверена, что единственный способ предотвратить такого рода ужасные вещи, которые случаются с детьми время от времени – это не призывы к доносительству, а сложная система налаживания доверительных отношений между, в первую очередь, детьми и родителями. Это трудною родители подчас очень заняты, много работают – они упускают своих детей, что может закончится плачевно, но другого пути нет, потому что дети хитрее всех спускающихся сверху инструкций.

А. Петровская― Потом Смольный оговорился, мол, нет, подождите, вы всё неверно прочитали и поняли, мы, на самом деле, не так хотели сказать – хотя русским языком владеем, читаем по бумажке – говорят, что просто перечислили признаки экстремистских текстов, после обнаружения который нужно сначала, конечно, поговорить, а потом идти куда следует. Что это за отсутствие коммуникации уже не между родителями и детьми, а между нами и чиновниками?

Е. Чижова― Прямых коммуникаций нет ни в каких областях. Почему школа должна быть исключением? Можно подумать, всюду тишь да гладь да божья благодать, а школа выбивается: это то, к чему мы подошли в результате политики, которую власть приняла по отношению к обществу.

А. Петровская― Вопросы о поправках в Конституцию включат в ЕГЭ в 2021 году – об этом говорили ещё до их принятия. Это нормально, потому что часть сегодняшней истории или есть политический контекст? Или как мне сказал один учитель: что вы хотите, школа государственная, потому она и продвигает интересы государства?

Е. Чижова― Последнее время мы это наблюдаем. Я ещё помню, когда только начинались разговоры про ЕГЭ, в частности о ЕГЭ по истории – фактически последние 20-25 лет российской истории исключались из экзамена, потому что считалось, что трудно объективно и однозначно оценивать действия власти – всё заканчивалось где-то на рубеже 1990-х. Тогда мне казалось, что это правильно, потому что дети могут чувствовать растерянность, когда они видят одно, а их заставляют думать другое, слышат они третье и т.д. Актуальную историю тяжело сдавать. В последние же года эта «недоработка» успешно преодолена, и будет попытка идеологической обработки школьников, но я думаю с тем же результатом, потому что такая обработка хороша на хорошо подготовленной почве: идеология, которая обращена из телевизора к пожилым людям, ностальгирующим по СССР, даёт буйные всходы. Я вспоминаю свою советскую юность, понимаю, что это всё будет аккуратно донесено до экзамена, на экзамене дети напишут то, что от них требуют – и они всё это забудут, как всё, что остаётся в короткой памяти. Потому что никто не хочет геройствовать на экзамене в ущерб своему будущему и интересам, он изложит то, что требуют, не веря ни во что – это происходит не думая. Ребёнок чувствует тонкие вещи, когда он чувствует, что ему пытаются вложить в голову что-то насильственно, он даже не станет размышлять правда или неправда. Дети действуют по принципу «на отвали»: хотите, чтобы я это сказала, я сделаю и забуду.

А. Петровская― С одной стороны, да, с другой – все дети разные. Мы недавно общались с одной мамой, которая написала нам в редакцию с рассказом о том, что учительница истории и обществознания попросила детей написать о политических событиях этого лета, которые сильно огорчили ученика – ученица рассказала о выборах в Белоруссии, на что учительница сказала, что это неправильный ответ, что об этом нельзя писать. То есть дети хотят иметь свою точку зрения и говорить о том, что их спрашивают.

Е. Чижова― До первого такого рода опыта. Многие дети искренне полагают, что школа – второй дом, но такие события быстро прочищают мозги. Я помню единственная в моей жизни единица за сочинение (за грамотность — пятёрка), тема была «За что я люблю свой родной город», я честно писала: белые ночи, архитектура, история города… А в результате было написано красными чернилами: «Не раскрыта тема, не показана роль промышленности в жизни Ленинграда». Дети довольно быстро оценивают, с кем они имеют дело, и дальше хитро лавируют, думая о том, что хочется. Более того я думаю, что эта девочка и конфликт с учителем спровоцировали в классе какие-то разговоры о белорусском протесте, дети начинают обмениваться впечатлениями, лезть в интернет за новой информацией – и чего добилась учительница?

А. Петровская― Вы сначала спрашиваете, а потом ответ не принимаете. Есть предположения, что сегодня в Минске пройдёт инаугурация в полутайном режиме, потому что никого не хотят провоцировать, потому что выборы, которые ни принимаются большинством, были довольно давно. Можно считать, что инаугурация – некая точка в истории белорусского протеста?

Е. Чижова― Нет, я думаю, что это даже не многоточие, а запятая, потому что если это действительно так, если инаугурация случилась в режиме крысиных бегов, чтобы никто этого не заметил, то это просто смешно и жалко, что подчёркивает нынешней, всё еще действующей белорусской власти, потому что представить себе, что никто не заметит, что это пройдёт стороной – нелепо. Мир пронизан интернетом – это вызовет сильное возмущение, и, наверное, продолжение протеста.

А. Петровская― Насколько там запала хватит для протеста, потому что он растянут во времени и протестующие получают мощный отпор в форме психологического и физического насилия?

Е. Чижова― Протест не только физическое стояние на улице. Наверное, люди не могут бесконечно стоять, но глядя на Хабаровск, начинаешь в этом сомневаться. Тем не менее обращаясь к советскому прошлому, такой режим на излёте всё время ведёт себя как слон в посудной лавке. Режим Лукашенко находится в возрасте дожития – дело не в физическом состоянии Лукашенко, он вполне себе бодр и собирается путешествовать, дай ему Бог здоровья – а в том, что все его ухватки не похожи на человека, который уверен в собственном будущем. Всё, что он делает, я цитирую: что не делает дурак, всё он делает не так. Очередной пример того, как не надо делать перед лицом недовольных людей, которые только что пережили чудовищные пытки – это жалкие жесты, как тайная инаугурация. Как тайное венчание на царство. Ничего хорошего, как мне кажется, не выйдет.

А. Петровская― У меня ощущение, может быть, оно не верное, что за пределами Белоруссии спокойно относятся к событиям там, может быть явных фанатов Лукашенко нет, но при этом и явной поддержки оппозиционной стороны, мне кажется, не заметно. Белоруссия сама по себе? Или у вас другое впечатление?

Е. Чижова― Я вижу активную поддержку со стороны Польши и польского руководства, со стороны стран Балтии, особенно Литвы – это объяснимо и понятно, потому что эти страны близки географически. Я думаю, что мир не осознаёт, что там происходит. Я знаю из частных разговоров с людьми, живущими в разных странах (не выходцами из России), что правда это вызывает некоторый интерес, о почему-то пока люди не понимают, насколько это важная ступень развития не только Белоруссии, но и России. Сейчас решается дальнейшее будущее. Белоруссия была долгое время, в течение последних 20-25 лет, была на периферии сознания: я много последние годы ездила по России, и всюду, где заходила речь о Белоруссии, я слушала, буквально: «Да, там такой вроде Советский союз, хотя, наверное, чуть получше, живут бедно, беднее нашего, но зато у них так чисто, аккуратно». Разговоры о чистоте меня поражали, будто для того, чтобы навести чистоту и подмести, надо установить диктатора, будто нельзя сорганизоваться. Это не презрение, это снисходительное отношение к Белоруссии, как к младшему брату – я думаю, многие были поражены, как начали разворачиваться события. Если думать о том, как Россия связана с Белоруссией, то я думаю, что непосредственно, прямым образом: сейчас решается проблема 2024 года. Я думаю от того, что в зависимости от того, как будут развиваться события в Белоруссии, Владимир Путин будет принимать решение идти ли ему на очередной срок, что он обеспечил себе этим обнулением или всё-таки действовать более сложным и хитрым образом. Новости удручают: то, что Лукашенко пошёл на тайную инаугурацию, что для него, на мой взгляд, большая ошибка, похожая на то, как он написал 80% победу. Если бы он сейчас попытался поговорить с кем-то, наладить контакты, и объявил о конституционной реформе – что многие от него ждали – но он решил с непосредственностью председателя колхоза ломать людей через колено. Мне кажется, что сейчас легко это не получится, потому что то, с кем Лукашенко имеет дело, это не народ в внутреннем значении этого слова (не «те, кто на этой территории родился»), в этом смысле лукашенковские каратели тоже часть народа. Лукашенко рассуждает в каких-то понятиях XIX века, когда народ – невнятная масса, которая непонятно где находится – зато есть умные люди, которые всё знают и всё за народ решают. То, что мы видим в Белоруссии, уже не народ, а политическая нация – с ними такими тайными действиями опасно злоупотреблять.

А. Петровская― Генпрокуратура выяснила, что власти Петербурга не закупали необходимый объём СИЗ, одной из причин заболеваемости коронавирусом среди сотрудников больниц стало затянутое перепрофилирование учреждение в статус инфекционных стационаров. Фактически выходит, что наверху ошибочка произошла, недосмотрели?

Е. Чижова― То, что там не прошло и полугода как наверху стало известно то, что всем было понятно в апреле, когда врачи говорили, что не хватает СИЗ, когда в Покровской больнице главврач позволяла служить молебны с участием священников и паствы… Когда не делали отдельные красные зоны… Меня признание этих недоработок не сильно впечатляет. Меня бы впечатлило, если бы я увидела перечень мер, которые предполагает прокуратору, наказывая виновных: я не жажду крови руководителей больниц, я думаю, люди чувствуют себя оскорблёнными за то, что из всех врачей только главный врач Покровской больницы, показавший себя очень двусмысленно за всё это время, удостоился какой-то высшей награды… А другие врачи, которые вынуждены были работать без нормальных средств индивидуальной защиты, вроде как и не причем. Эти разговоры о том, что врачи – то герои, которые фактически голыми руками бросались на коронавирус… Это вызывает страшную тоску, потому что это какие-то перепевы советских лозунгов о том, что мы врага шапками закидаем. Совершенно нормально было бы сказать, что в первое время эта эпидемия нас застала врасплох, что мы не предполагали, что будет так, поэтому в первое время не было достаточно СИЗ, но сейчас мы постарались – это нормальный человеческий разговор. Но нет, опять включается роль взрослого, который разговаривает с детьми, мол, вы герои и молодцы – хорошо бы этим героям заплатили бы обещанное.

А. Петровская― История разговора между Макроном и Путиным, где якобы, нет достоверных ссылок на источник, Путин сказал, что Навальный сам мог принять что-то не то и отравится. Это в продолжение про необычный дискурс.

Е. Чижова― Даже как-то не верится. Это звучит до такой степени нелепо. В данном случае Путина довольно легко пытаться дискредитировать, потому что, кажется, Россия сделала всё, чтобы это было легко: не открыто уголовное дело… И это медицинский факт.

А. Петровская― Спасибо!