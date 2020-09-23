О.Бычкова: 19―07 московское время. Добрый вечер, добрый день, это программа «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова. С «особым мнением» у нас сегодня по Zoom, но в прямом эфире «Эха Москвы» Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. Константин, добрый вечер.

К.Сонин― Добрый.

О.Бычкова― Начну, конечно, с истории про американские выборы. Прежде всего, Рут Гинзбург, скончавшаяся на днях член Верховного суда США, чья биография была длинной, удивительной, абсолютно культовой и невероятной. И даже ее кончина каким-то образом оказалась политически и общественно значимой, так же, как и вся ее жизнь. Теперь вопрос в том, что будет происходить дальше – когда, как и кого, президент Трамп назначит новым кандидатом на эту позицию?

У Константина Сонина, насколько я знаю, есть свой взгляд на эти вещи. Главный вопрос – действительно ли Трамп назначит до выборов нового члена Верховного суда?

К.Сонин― Да, мне кажется, мало сомнений в том, что президент Трамп предложит кандидатуру. Сейчас обещано, что это будет сделано в субботу. Практически определен круг основных кандидатов, которые будут предложены. Есть человек, которого считают основным фаворитом, это индианская судья Эмми Баррет, есть «тёмная лошадка» – флоридская судья Лагуа. Но круг очень четко очерчен – это будет консервативная судья-женщина.

О.Бычкова― Почему это важно, почему важна кандидатура? Ведь это судья, человек, который не принимает каких-то самостоятельных политических решений, а все равно подчиняется закону. Почему здесь важно, что это консервативный судья, назначенец того президента или другого? В чем здесь смысл?

К.Сонин― Надо понимать две вещи. Первое: это то, что в Америке суд играет большую практическую роль. То есть огромное количество действий, которые происходят в жизни, в политике, во всем, определяется решениями Верховного суда, в конечном счете. Потому что Верховный суд контролирует Конституцию, Верховный суд постоянно интерпретирует законы по любому поводу, может фактически рассмотреть любое дело, может интерпретировать любой закон.

Конечно, Верховный суд не придумывает законов, но, тем не менее, история американского верховного суда показывает, что основной закон такой большой, что всегда есть вещи, которые прямо зависят от решения судей. В частности, сейчас, через неделю после выборов, Верховный суд будет рассматривать иск администрации президента и 20 американских штатов, и если иск будет удовлетворен, то просто отменят реформу здравоохранения, проведенную президентом Обамой 10 лет назад. Просто весь закон будет отменен. Истцы хотят этого. То есть от решения верховного суда зависит судьба крупнейшей реформы последних 10 лет.

Почему такая большая дискуссия о том, судья консервативная или не консервативная? Это важно. Потому что в суд люди назначаются пожизненно, никакого практического метода забрать верховного судью, если он уже туда назначен, нет. Соответственно, если сейчас та сторона, которая может назначить судью, назначит кого-то, кто не оправдает их ожиданий, если судье будет 45 или 50 лет, это может быть на 30 лет получится один из девяти голосов будет не такой, какой они хотят. Поэтому сейчас все внимание на то, какие решения принимала судья, какие она статьи писала, по каким вопросам высказывалась, в каких случаях писала о несогласии, если она была в меньшинстве на каком-то суде — вот это все сейчас будет очень подробно обсуждаться.

О.Бычкова― И изучаться под микроскопом, как я понимаю/?



К.Сонин: Лукашенко знает, что он белорусам не нужен

―

Да. Тем более, сейчас судьи, которые мечтают о том, чтобы вершиной их карьеры стало попадание в Верховный суд, они традиционно очень осторожно, последние 10-15 лет перед рассмотрением, — уже к ним не прикопаешься. То есть, с одной стороны, они стараются просигнализировать свою консервативность или либеральность, с другой стороны ясно, что сейчас будет судья консервативный. Но у нее нет ни одного решения, по которому она бы, например, проголосовала за запрет абортов. И можно догадаться, что если станет вопрос о запрете абортов, то она скорее будет на стороне запрета. Но прямого решения в ее карьерном пути пока не было.

О.Бычкова― То есть, и судьи заинтересованы в том, чтобы яркими красками свои политические убеждения не обозначать. И искать будут из тех, кто их не обозначал.

К.Сонин― С одной стороны, для того, чтобы стать судьей Верховного суда нужна политическая поддержка, нужно, чтобы одна из партий тебя выдвинула, за тебя проголосовала, чтобы поняли. Какие у тебя четко выраженные взгляды. С другой стороны, эти взгляды нужно выражать так осторожно, чтобы потом, когда будут открытые слушания, чтобы к этому нельзя было прикопаться.

И все кандидаты последних лет в этом смысле такие идеальные, что с одной стороны четко видно, какая идеология.

О.Бычкова― Но не радикальная.

К.Сонин― Судья Эмми Баррет католик, для нее католическая вера очень важна, у нее семь детей, соответственно, вроде бы понятно, что у нее должны быть очень консервативные взгляды. С другой стороны, по вопросам прежних решений Верховного суда по вопросу абортов она напрямую не высказывалась. Соответственно, это догадка консерваторов, что у нее действительно консервативные взгляды по этому вопросу.

О.Бычкова― Но это не просто президент взял и назначил, это целая процедура. Вы писали, что не факт, что в действительности кандидатуре консервативного судьи будет хватать голосов, которые за него проголосуют в Сенате, которого поддержат в Сенате?

К.Сонин― Да. Потому что у всей этой истории есть неожиданный поворот: четыре года назад перед выборами 2016 года умер очень консервативный судьи, и президент Обама предложил сенату утвердить новую кандидатуру, он назначил очень умеренного, центристского судью, даже непонятно, консервативного или либерального, но сенат, который контролировали республиканцы, сказали, что даже не будут это рассматривать, не будут с ним встречаться, и не будут обсуждать. Это год выборов и если появляется вакансия в Верховном суде в год выборов, это должен американский народ решить, кого он хочет избрать президентом, а новый президент предложит – будем обсуждать его кандидатуру.

А сейчас прошло четыре года и в точно таком же положении оказался президент Трамп. Потому что судья Гинзбург умерла перед самыми выборами. Те же самые республиканцы контролируют сенат, но теперь они говорят: конечно, мы рассмотрим, конечно, у нас есть голоса, мы успеем. В принципе, есть сенаторы, которые сейчас, в ноябре идут на выборы и для них вот такой поворот на 180 градусов по сравнению с 2016 годом это слишком круто. Избиратели это не оценят. Одна сенаторка высказалась, что она не будет голосовать, кого бы ни номинировал президент Трамп, потому что в год выборов должен решать американский народ.

О.Бычкова― То есть, вначале надо выбрать президента, — таким образом американский народ выскажется?

К.Сонин― Да, выбрать президента и он уже назначает. И еще одна сенаторка от Аляски Лиза Мурковски сказала, что слишком поздно – пусть будет новый президент, хотя она и не сильно зависит от президента Трампа, она республиканец, но она сказала, что она в этом участвовать не будет. Но у республиканцев остается 51 голос, и они могут потерять еще одного сенатора. Потому что при ничьей 50 на 50 в Сенате решающий голос принадлежит вице-президенту, который сейчас республиканец. Но пока что все держится прочно. Похоже, что у республиканцев есть голоса и они утвердят еще одну судью.

О.Бычкова― Каким образом вся эта история вписывается в предвыборную историю? Понятно, что Трамп должен поспешить, пока не прошли выборы, что бы они ему ни принесли, лучше сделать это сейчас. Каким фактором избрание нового члена Верховного суда может оказаться для его выборной кампании?

К.Сонин― Считается, что в 2016 году вся эта история с верховным судье, что новый президент будет иметь меньше шансов сразу предложить нового судью, и он будет утвержден республиканским Сенатом – это помогло Трампу. Потому что это мотивировало тех людей, которым Трамп лично не нравился, но он пообещал, что назначит консервативного судью. И это небольшое количество голосов в решающих важных штатах – они пришли, проголосовали и Трамп на волоске, на зубах выиграл выборы 2016 года.



К.Сонин: Сейчас важны две вещи. Первое: действительно ли побежден коронавирус

И, наверное, сейчас есть какая-то надежда на повторение этого. Но одна характеристика выборов 2020 года — это то, что все меняется очень мало. Это не похоже на выборы 2016 года, когда то Клинтон отрывалась на 10%, то была ничья и даже Трамп вырывался вперед. А сейчас как стал Джо Байден претендентом от Демократической партии, вот те же 7-8% разрыва они чуть колеблются. Один в одном штате вырвался вперед, другой в другом, и ничего это не меняет, никакие события не меняют.

Поэтому сейчас многие аналитики считают, что и вот эта история с Верховным судом она тоже на президентскую гонку фундаментально повлиять не может. Потому что на нее вообще ничто не влияет.

О.Бычкова― Вы хотите сказать, что у Байдена очень большие шансы выиграть?

К.Сонин― У Байдена большие шансы выиграть. У него шансы три четверти по большинству оценок. И я тоже так думаю. Но я хочу сказать, что у Трампа тоже есть шансы выиграть. Я приведу такие сравнения – когда команда «Тамбов» или «Ротор», или посильнее команда «Ростов» приезжает в Петербург, у них примерно такие же шансы выиграть, как у президента Трампа. То есть шансов меньше, но шансы вполне реальные, команды выигрывают, и в этом нет ничего экстраординарного. Но пока Трамп отстает.

О.Бычкова― Сегодня газета «Вашингтон пост» написала о том, что Путин лично контролирует операцию по «очернению» Джо Байдена и проявляет заинтересованность в поддержке Трампа на предстоящих выборах и видимо, — утверждает газета, — прямо руководит операциями по дискредитации Байдена. Как вы на это смотрите, насколько это вероятно?

К.Сонин― Ну, «Вашингтон Пост»…

О.Бычкова― Да, я понимаю, что это не самый большой свет в окошке, но тем не менее.

К.Сонин― «Вашингтон пост» одна из важнейших газет в мире, но возможно, — я не знаю, но возможно они руководствовались той логикой, что все, что происходит в России, этим лично руководит Путин. Я не знаю, так это или нет, но мне кажется, что вообще идея для российского правительство вмешиваться в американские выборы совершенно ложная. Считаю, что и идея американского правительства вмешиваться в какие-то выборы в другой стране совершенно ложная, — когда американцы вмешивались несколько лет назад в Италии, это ни к чему хорошему в итоге не приводило.

И то, что Россия, — я не знаю, но если Россия помогала избрать Трампа в 2016 году, — я в это не верю, но допустим, — ну а что в этом хорошего? Что от президента Трампа кроме того, что он периодически хвалит Путина, для России хорошего? То есть, с одной стороны, он какие-то теплые вещи в Твиттере говорит или на пресс-конференциях. Но его администрация делает ровно то же самое, что делали другие администрации, ровно то же самое, что делала бы администрация Хиллари Клинтон.

Хотя хочу сказать, что администрация Трампа совершенно непредсказуема, и никто не знает, они сейчас выведут войска из Сирии, или наоборот, они сейчас там разбомбят аэропорт. А Хиллари Клинтон с Джо Байденом делали бы то же самое, только тут было бы гораздо больше понимания.

И мне кажется, что если российское правительство думает о том, как вмешиваться в американские выборы, то лучше думать в терминах, что будет, если этот, а что будет, если другой, и заниматься планированием. Но это, мне кажется, не сильная сторона российского МИДа и российского правительства.



К.Сонин: У Байдена большие шансы выиграть

Помню, когда, например, американский посол или министр иностранных дел приезжает в Москву, он встречается с руководством страны, с соответствующими лицами и всегда обязательно разговаривает с деятелями оппозиции. Потому что это профессионально важно, что произойдёт в стране, если, например, власть сменится.

А вот мы видели сейчас уже полтора месяца в прямом эфире, как российский МИД, министр лавров и другие люди оказались совершенно не готовы к тому, что произошло в Белоруссии. То есть оказалось, что нет никакого ни анализа, что Лукашенко теряет популярность, никаких налаженных связей с оппозицией не оказалось. То есть в российском МИДе даже не знали имен, не знали, с кем разговаривать. Мне кажется, это просто какой-то удивительный непрофессионализм

И поэтому, возвращаясь к вопросу о Байдене. Мне кажется, что нужно не думать о том, кому помочь, потому что не знаешь, от чего России будет лучше. А важно, чтобы был план, что будет, если будет администрация Байдена и что будет, если будет администрация Трампа. Вот над этим нужно работать.

О.Бычкова― Ну да, потому что, несмотря на то, что якобы подходящий нам Трамп – по легендам или по версиям, тем не менее. Еще 8 россиян и 7 компаний из России и Финляндии внесены США в санкционные списки. И это связывают в американском министерстве финансов с киберпреступлениями, вмешательством в американские выборы и в причастности к кризису в Украине. Это уже не первая порция санкций на эту же тему. Это что такое? Это такие теперь уже дежурные дипломатические, технические действия, или действительно по-прежнему работающий инструмент, от которого что-то зависит?

К.Сонин― Мне кажется, что это вообще такой стиль администрации Трампа, что в ней, в отличие от других администраций, очень большой разрыв между тем, что звучит и тем, что делается. То есть по существу, делается стандартная практика, то есть, расследования, аресты, давления – все эти способы. И при этом еще сопровождается это теплыми твитами, словами, что президент верит президенту Путину.

Мне кажется, что любой человек, который изучал историю Дональда Трампа, историю политика Трампа, он был бы должен это профессионально знать, что для Трампа вообще характерно говорить одно, а делать другое. И не только говорить одно, а говорить как бы все одновременно, по любому вопросу. То есть, он за то, чтобы сохранить элементы реформы здравоохранения президента Обамы, за то, чтобы ее отменить и за то, чтобы сделать часть и того, и другого. И так по любому вопросу.

То же самое во внешней политике по отношению к России. Он все время говорит, что «почему бы на мне дружить с Россией» и делает ровно то же самое, его администрация, что делала бы администрация Клинтон. Мне кажется, что профессионалы должны были бы эту игру давно уже видеть насквозь.

О.Бычкова― А может быть даже тоже перенять и освоить.

К.Сонин― Посмотрим. Потому что в американском обществе заметно, во всяком случае, социологам и аналитикам, что гражданам, значительной части граждан вот это поднадоело.

О.Бычкова― Поднадоело что?

К.Сонин― Поднадоело то, что президент Трамп говорит все время противоречащие друг другу вещи. И сейчас — гну, пока что он проигрывает, пока он не популярен. Более того, основной энтузиазм, вот в пользу Байдена энтузиазм очень силен, демократы там страшно возбуждены, страшно рвутся к власти, все очень сильно нацелены на победу. Но вся эта мотивация из-за того, что они хотят избавиться от Трампа.

Никто особенно не гордится Джо Байденом, но отношение к Трампу отрицательное у большинства американцев. Оно очень сильно.

О.Бычкова― Но российской темы традиционно не существует в американских выборах? Или в этих есть, — на фоне «Новичка» и всякого такого?

К.Сонин― У меня ощущение, что российская тема, тема российского вмешательства 2016 года, она была настолько выжата, ну, понятно, что и команда Трампа обманывала насчет того, насколько было общение с русскими, но и демократы раздули эту тему свыше всякой мыслимой пропорции. Мне кажется, они, как в анекдоте, из этой кошечки выжали всю последнюю капельку. Невозможно уже больше про это говорить никто уже про это не слушает. Тем более, что коронавирус, расовые волнения, — эти темы доминируют.

О.Бычкова― Доминирует именно коронавирус и волнения и беспорядки?

К.Сонин― Я бы сказал, что коронавирус доминирует. По-прежнему вопросы борьбы с вирусом, вопросы здравоохранения важнее, чем вопросы связанных с этим экономических потерь. Но в Америке люди говорят, что рост идет за счет большого тестирования, другие говорят, что за счет того, что плохо выполняются обязательства по социальному дистанцированию. Но пока количество случаев не снижается, оно сейчас выше, чем в апреле. Более того, оно сейчас растет.

То есть ситуация довольно напряженная. При том, что на улицу выйдешь – люди все в масках и везде соблюдают социальное дистанцирование и бары не слишком сильно заполнены, прямо скажем.

О.Бычкова― Но это аргумент как раз в пользу людей, которые говорят, что не надо никаких масок и ничего лишнего придумывать потому что вот дистанцирование и вот маски, тем не менее. Америка пока среди чемпионов в этом виде спорта.



К.Сонин: Что от Трампа кроме того, что он периодически хвалит Путина, для России хорошего?

―

COVID сложная штука, очень сложно понять. Тысячи людей квалифицированных работают над вопросами, что и как снижает возможность заражений.

О.Бычкова― Ну да, и большая страна, много людей, разные обстоятельства.

К.Сонин― Сейчас все-таки доминирующее мнение, что маски играют большую роль.

О.Бычкова― Мы сейчас прервемся на несколько минут. Это программа «Особое мнение», Константин Сонин вернется в эту студию после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

О.Бычкова― Мы продолжаем передачу «Особое мнение», Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики у нас в прямом эфире «Эха Москвы».

Давайте еще немного проложим тему коронавируса и экономики. Вице-премьер Белоусов сегодня заявил, что считает, что российские власти смогли локализовать возникший из-за пандемии коронавируса кризис и Белоусов считает, что последствия для российской экономики будут минимальными. «России также удалось предотвратить взрывной рост безработицы». Совпадает ли это с вашими оценками?

К.Сонин― Я думаю, что я смотрю на те же цифры, на которые смотрит Белоусов, и вижу примерно то же самое — официальные цифры спада и безработицы они хорошие. Хорошие. Конечно, имея в виду пандемию, хотя это серьезный спад, если сравнивать с тем, что было 12 лет назад.

Но по сравнению с другими странами, по сравнению с тем ударом, который нанесен по российской экономике и самим коронакризисом и, например, падением цен на нефть из-за замедления роста — эти цифры хорошие.

Я бы сказал, что сейчас важны две вещи. Первое – это действительно ли побежден коронавирус, потому что то, что мы видим в других страна, с более хорошо налаженной статистикой, с более высокой подотчетностью, что сейчас реально либо идет вторая волна, либо она началась – в тех местах, которые не были затронуты в первый раз, или казалось, что успешно преодолели в первый раз. Если сейчас второй волны не будет, то можно будет сказать, что действительно Россия избежала сильного экономического спада.

О.Бычкова― Но даже российская статистика, в достоверности которой многие выражают сомнения, сейчас показывает, что в России тоже идет рост. И в Москве идет снова рост, как и в других странах.

К.Сонин― Рост случаев?

О.Бычкова― Да.

К.Сонин― Скажем так – какой-то рост случаев возможен, это нормально. Вопрос в том, что не придется ли снова объявлять такие же ограничительные меры, какие были объявлены в Москве в апреле. Думаю, что в каком-то смысле узнать вторую волну будет просто, если больницы начнут переполняться. То придется объявлять. И тогда будет и вторая волна экономического спада.

Если этого не будет, а этого, думаю, не знает ни Белоусов, ни я, — если этого не будет. То сам по себе кризис 2020 года будет пройден российским правительством, российской экономикой хорошо.

О.Бычкова― А какие плохие варианты, что может произойти?

К.Сонин― Плохие варианты – что придется снова ввести ограничительные меры, будет волна спада, цены на нефть снова упадут, потому что усилится кризис в Америке – из-за того, что начнется, если начнется ещё одна волна в Китае. Это все возможные проблемы.



К.Сонин: Элла Памфилова нарушила все мыслимые профессиональные нормы

Но хочу сказать, что как только российская экономика восстановится от пандемии, она вернется в точности к той проблеме, из-за которой пришлось сменить правительство, над которой бьется уже давно администрация — это то, что уже 12 лет стагнации и нужно — ну, как бы хвастаться тем, что экономика упала всего на 4% можно только в условиях острого кризиса. Во всех остальных условиях это будут серьезные потери. И вопрос к правительству и президенту, когда благосостояние начнет улучшаться.

Надеюсь, что если у правительства есть свободное время, то они думают об этих вопросах, не о том, что экономика упала на 4%, а о том, какие серьёзные реформы должны происходить, чтобы экономика пришла к росту.

О.Бычкова― Да, но это уже после всего этого, конечно.

К.Сонин― Думать уже можно было и сейчас.

О.Бычкова― Думать и раньше можно было.

К.Сонин― Надо решать проблему.

О.Бычкова― Какая из стран, по вашему мнению, лучше всего справляется экономически и эпидемиологически?

К.Сонин― Не знаю.

О.Бычкова― Никакая?

К.Сонин― Экономисты провели всю весну, рассказывая, что экономисты на самом деле не очень умеют оценивать происходящее в реальном времени. Даже сказать, что сейчас идет сильный спад или сейчас идет рост, очень трудно. Большая часть экономических данных реально появляется по итогам квартала, по итогам года и даже нескольких лет.

Так что пока что так выглядит, что страны — Германия проходит лучше других. Но посмотрим. Посмотрим через пять лет, что покажет. Это очень серьёзный кризис, это самая большая потеря мировой экономики со времен Второй мировой войны по экономическому ущербу. Такого не было уже много лет. Посмотрим, что будет через пять лет.

О.Бычкова― Еще об одной разновидности данных – письмо политологов в адрес Центральной избирательной комиссии по поводу базы данных ЦИКа и возможности доступа к ней, — вы тоже его подписали. Сегодня в Центризбиркоме продолжаются разговоры на эту тему, что это за история, почему это важно? Почему вам, как одному из подписантов-политологов этого письма, важен доступ к данным Центральной избирательной комиссии?

К.Сонин― Когда мы, экономисты, предъявляем претензии правительству, министру экономики, вице-премьеру, мы говорим, где рост. А где улучшение. Но когда я смотрю, в частности, как специалист по избирательной статистике – это не главная моя тема, но я опубликовал статьи на эту тему.

Когда мы смотрим на Центризбирком, то вопрос в том, когда прекратится эта продолжающаяся деградация. То есть мы просто видим, как год за годом становится все хуже и хуже. Не то, что нет улучшения, но все меньше, в меньшей степени выборы отражают волю тех, кто на них приходит. Все больше фальсификаций, все больше поддельных голосов, все больше вбросов. И это не только свидетельства очевидцев, хотя таких свидетельств полно, это хорошо видно на статистических данных.

И тем больше публикуется серьезных работ, показывающих совершенно открытым, совершенно прозрачном для всех анализе, где и как украдены голоса, где вброшены огромные проценты. И ответ ЦИКа на это – это ухудшать статистику, просто портить ее, делать так, чтобы нельзя было показывать, эти фальсификации. По смыслу это примерно соответствует тому, что врач, например, запрещает брать анализы, чтобы люди не знали, чем они болеют, потому что тогда они нарисуют нездоровую картину.

Это напоминает годы советского союза, — когда какие-то демографические показатели ухудшались, например, когда стала расти младенческая смертность, — тогда просто не собирались эти показатели, как будто этого и не было. Да, и это тоже внесло маленький, но значимый вклад в крах советской экономики — то, что если мы не хотим знать какую-то статистику, мы ее перестаем собирать.

Если бы я был в Москве, я бы, как и другие люди, подписавшие это письмо, не пошел бы на эту встречу. Потому что я считаю, что Элла Памфилова нарушила все мыслимые профессиональные нормы, она, даже не являясь специалистом по статистике, не являясь специалистом по обработке данных, она должна была бы понимать, что данные указывают на фальсификации. И то, что Центризбирком делает, – он не дает эти данные собирать.

Если, например, руководителя театра назначили главврачом больницы, то он может многих вещей не понимать. Но если он говорит «давайте разобьем все градусники», то это и человек с опытом руководства театра или футбольной команды должен понимать.

Поэтому, мне кажется, что с Эллой Памфиловой не о чем разговаривать Моя подпись, мой голос обращен к общественности, к власти, это и для руководства страны разбивание градусников, показывающих, что происходит в стране – в этом ничего хорошего и ничего правильного.

О.Бычкова― Но вот у нас теперь есть целый президент, который не то, что разбил градусник, а который вообще не захотел знать, какие результаты голосования, как проголосовали, «за» или «против» люди. И несмотря уже на недели и месяцы протестов, сегодня секретно инагурировался, То есть, градусник-градусником. А вот Лукашенко, не смотря ни на что, сидит на своем месте.

К.Сонин― Думаю, что Лукашенко, может быть в отличие от других лидеров, знает, что он белорусам не нужен, что его популярность упала. Он как бы не хочет это понимать, но не думаю, что не знает. Он бы не стал устраивать тайную инаугурацию, не стал бы бегать с автоматом, не стал бы приказывать арестовывать сотни людей, если бы считал, что он популярен.



К.Сонин: Сказать, что сейчас идет сильный спад или сейчас идет рост, очень трудно

Он приезжал на завод к рабочим, рабочие скандировали «Уходи». Он не может встретиться ни с кем, он не может провести парадную инаугурацию.

Вот когда я прочитал про тайную инаугурацию – я много писал про выборы, про диктаторов, организующих выборы, В диктатурах вообще, как в исторических, так и в новых, довольно много происходит разных символических событий. И для диктатора скорее бы естественнее устроить сверхторжественную инаугурацию, навешать много золота, заплатить каким-то деятелям из других стран приехать, посмотреть на это.

Но вот такая тайная операция инаугурации это что-то совершенно новое. Напомнило тайные женитьбы королей.

О.Бычкова― Или какой-нибудь тайный секретный колдовской обряд, например.

К.Сонин― Даже и колдовской обряд. Все-таки если ты хочешь поддерживать власть, нужно это кому-то говорить. То есть, это действительно превратилось в какой-то кошмарный орден, они и выглядят так, они же одевают эту странную форму, как будто из фильма про фашистов.

О.Бычкова― И закрывают лица.

К.Сонин― Они называют это полицией, и эти люди выходят в черных масках. Я понимаю прекрасно, когда в черных масках выходят специалисты по борьбе с террористами, захватывающих заложников. Но то, что они выводят против людей, людей в масках и думают, что люди подумают, что это полиция, что-то законное? Это все удивительно, конечно.

О.Бычкова― Да, это правда. Спасибо вам большое – Константин Сонин в программе «Особое мнение». Спасибо, до свидания.