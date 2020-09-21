Особое Мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко – приветствую! Я хочу начать с выборов: с одной стороны, нас грозят трёхдневные выборы, хотя это не точно, то тем не менее всё к тому идёт – нас ждёт день тишины, перенесённый на четверг – но ходят слухи от разных политиков, что Единый день голосования случится этой весной.

М. Шевченко― И то, и то не имеет значение, потому что если мы будем обсуждать ту процедуру, которую нам навязывают жулики и воры, которые боятся открытой конкуренции, от того и придумывают разные манипуляции, чтобы обеспечить себя преимуществом – мы играем по их правилам. В любой ситуации можно достигать хорошего результата, если правильно понимать: надо понимать, что никаких правил нет (их диктует власти и те, кто действует от её имени) – поэтому мы должны отвечать своими нормами. Мы должны создавать широкую коалицию оппозиционных сил, на время отбросив идеологические разногласия относительно того, кто кому больше нравится – Ленин, Керенский, Николай II, Милюков. Если нам не нравится современная связь во всех своих ипостасях, то нам нужно сесть за стол переговоров и хотя бы в рамках «Умного голосования», сильной и эффективной процедуры, за которую надо сказать спасибо борющемуся за жизнь Алексею Навальному. Мы можем добиться консолидированного голосования, акцентируя на разных участках, поняв, что наша задача не поучаствовать для статистики с преимуществом власти в списках, а добиться результата, при котором власть потерпит поражение. У нас такой пример есть: несмотря на то, что Бортко слил выборы в Петербурге, у нас были конструктивные разговоры с Максимом Резником, представителями других политических сил – есть много разумных и адекватных людей, способных наступить на горло собственной песне ради общего дела.

Т. Троянская― Согласитесь, что ещё никогда российской оппозиции не удавалось договориться. Всё равно кто-то не согласен.

М. Шевченко― Это потому что договорённости носили политический характер идеологического содержания: как мы относимся к Ельцину, Советскому Союзу… На хрен, это имеет значение на конкретных выборах? Власть специально будет вбрасывать Сталина, тело Ленина (мы это видели, когда Беглова делали губернатором Петербурга). Просто надо со смехом это принимать, и гнуть свою линию. Надо использовать современные технологии, а не идти как кучка интеллигентов на выборы. Зачастую оппозиция состоит из людей с горящими сердцами, которые движимы энергией, волей – как на левом, так и на либеральном фланге. То, что я вижу не позволяет на равных бороться с Единой Россией, которая привлекает сильных, опытных, циничных и техничных политтехнологов, поэтому если мы, пройдя первый пункт, станем модернизировать нашу политическую деятельность (меня больше интересует левый фланг, но в данном случае возвращение в страну демократических институтов, которые возможны после нанесения конституционного поражения власти, должно интересовать всех, даже членов Единой России). Быть членами партии, которая подобна партии 1930-х годов в Европе, доминирующей беря 100% региона (во Владимире при явке 16%, нарисовали себе 25 мест в городской думе) – это работает против них, потому что они ответственны за всё, они теперь не могут распределить ответственность, перенести её на кого-то – ненависть скапливается на них. В любом демократическом соревновании они бы имели места, потому что это сильная партии буржуазии, чиновничества – а в итоге они превращаются в партию деревянных болванчиков, которыми манипулируют из центра. Те бизнесмены, которые связались с этой партией, уже терпят убытки, им приходится скрывать, что они связаны с партией, которую в народе называют жуликами и ворами. Всем нужны нормальные состязательные процедуры.

Т. Троянская― Как убедить в правильности «Умного голосования» ту же партию Яблоко?

М. Шевченко― На круглом столе, где Резник участвовал, Яблоко заняло особую позицию, как в пьесах Островского – дворянская девушка, которой одновременно и хочется замуж, и её непонятно как позвать, потому что она занимает особую позицию. Когда мы пожали друг другу руки, партия «Яблоко» почему-то воздержалось. В программе они постоянно ссылаются есть какое-то непримиримое осуждение советского времени, которое возникает чуть что – какое это имеет отношение к 2020 году? Никакого, но они ведут себя будто они куклы из театра Маркиза Карабаса, и действуют за данным ролям, но уже давно пора жить в реальности.

Т. Троянская― Кто им задал эти роли?

М. Шевченко― Григорий Алексеевич Явлинский. У меня нет другого варианта, я не ищу злобных путинских клевретов, достаточно самого характера Явлинского, которого я неплохо знаю. Это неординарный человек, но с таким характером и личным отношением к миру… Я про себя его называю либеральным ницшеанцем: он вырастил в себе такого сверхчеловека, так что он с презрением смотрит на всё окружающее из своего фантастического, демократического небытия, в котором он как Заратустра ждёт, чтобы кто-то пришёл с ним беседовать.

Т. Троянская― Прекрасный благородный образ.

М. Шевченко― Я с уважением к нему отношусь, но это не отменяет моё право иронизировать над его позицией.

Т. Троянская― То есть под объединением оппозиции, вы не имеете в виду объединение с Яблоком?

М. Шевченко― Со всеми, кто считает себя оппозицией. Но это электоральное объединение, а не политическое, потому что оно невозможно. Мы столкнёмся с проблемами, которые не получится разрешить, идеологического характера. Но мы живём в мире постмодерна, где концепт самодостаточен, и ему не нужно конкурировать друг с другом, а просто соотносится, а человеческое чувство, этика в мире постмодерна более важна, чем дискурс про ельцинизма или сталинизм. Мы живём в дискурсе путинизма, и нам нужно с этим что-то делать – объединить усилия в конкретном электоральном порыве. Почему-то с Максимом Резником получается разговаривать на эту тему, с представителем Яблока, который озирается и не видит своего руководства, получается – а когда появляется тень партийного руководства, яблочники сразу меняются в лице и несут пургу, на мой взгляд.

Т. Троянская― Ели выборы перенесут на весну, не кажется ли вам, что маловато времени для подготовки?

М. Шевченко― А что мы делали всю остальную нашу жизнь? Мы готовились-готовились, оттачивали мировоззрение, пестовали его и лелеяли. Подготовка – это вся жизнь человека. А технологии вещь не сложная.

Т. Троянская― Вас устроит вариант и весенних выборов и осенних?

М. Шевченко― Как я понимаю, они хотят в марте сделать выборы в местные советы и губернаторские, а в сентябре – Государственная Дума.

Т. Троянская― Речь идёт про единый день голосования – подразумевается, что и думские выборы сдвигаются на весну.

М. Шевченко― Мы можем тратить себе нервы и взывать к Богу, сетуя на несправедливость, но мне кажется, это бессмысленно, потому что как они захотят, так и сделают. Мы должны спокойно готовится и к тому, и к другому. Не тратить нервы на крики – они не уверены в себе, это их слабость, они думают, что весной Симоньян и Соловьёв начнут кричать про Крым и крымский консенсус: якобы на этом фоне у них будет что-то лучше. Но их успехи зависят от двух вещей: нашей неспособности обеспечит наблюдателями, поэтому они могут мошенничать; нашей неспособности привести на выборы дополнительное число избирателей, потому что +10% к явке, и Единая Россия терпит сокрушительное поражение. Видно, что они в первый день нагнали бюджетников, и их число исчерпало ту явку, которая для них является возможной.

Т. Троянская― Вы пойдёте на выборы в Государственную Думу?

М. Шевченко― Я ещё не определился. Это же зависит не только от моего желания, но и от желаний той партии, от которой я готов выдвигаться. Вариант самовыдвиженца я даже не рассматриваю: даже если кто-то соберёт подписи с присутствием ангелов Божьих сам архангел Гавриил их засвидетельствует – всё равно их не примут, если на то не даст указание кремлёвский куратор. Мои товарищи КПРФ, если ЦК КПРФ примет такое решение, то я готов рассмотреть предложение об участие выборах. Желания быть бюрократом и сидеть в кресле депутата – нет, но я рассматриваю как способ борьбы с режимом, который погружает страну в анабиоз.

Т. Троянская― Наверняка Максим Резник пойдет на выборы в Законодательное собрание, вы можете посоветовать партию, от которой стоит это делать, потому что партия Роста, им вряд ли рассматривается, потому что существует некий конфликт между ним и Оксаной Генриховной.

М. Шевченко― Мне с ним очень интересно общаться. Независимо от наших политических взглядов, мы говорим на одном языке, потому что мы одного поколения, читали одних и тех же поэтов, слушали одну и ту же музыку. Но и у него боевой характер, и он, в целом, порядочный человек с чувством юмора: тогда человек может над собой иронизировать это плюс. Конечно, от КПРФ – это была бы сенсация, что обеспечило ему на выборах всех мастей.

Т. Троянская― Не думаю.

М. Шевченко― Вы меня спросили – я ответил. Он опытнейший политик, и сам разберётся.

Т. Троянская― Давайте про коронавирус: ситуация в стране не улучшается, ограничения продлили до 11 октября. Ваши мысли по этому поводу? Экономика или здоровье – или вопрос так не стоит?

М. Шевченко― Стоит так, должна быть найдена золотая середина. Я считаю, что ограничительные меры – правильная вещь, только они должны быть не формальными и должны касаться, в первую очередь, людей группы риска (пожилых, слабых иммунитетом) – они должна оберегаться. Тут должно быть сознание самих людей, должно быть правильная пропаганда и разъяснение, чем это опасно: если вы не переболели, у вас нет антител, и если вы не хотите убить ваших родителей и бабушек, то будьте осторожными, не ходите туда, где много людей, проверяйтесь… Это вопрос серьёзный. И экономика остановится не может, тем более в таком огромном городе как Санкт-Петербург или Москва: не должны страдать сервисы современного города, которые и составляют структуру цивилизации. Я часто критиковал Беглова, но мне кажется, он как администратор поступает иногда разумнее Собянина.

Т. Троянская― Тем, что у нас позже открылись театры и кинотеатры, но всю пандемию работало метро?

М. Шевченко― Вы представляете жизнь Петербурга без метро? Мосты разводятся, а как попасть через Неву? Как прийти умирать на Васильевский остров?

Т. Троянская― Через Вантовый мост, у нас ЗСД есть…

М. Шевченко― Я не хочу хвалить власть, на это есть пригожинские тролли, но надо рационально и разумно подходить. Главная ошибка власти в том, что она врёт сама себе. Она, понимая масштаб эпидемии, не будучи к такому готова из-за оптимизации здравоохранения, должна делать вид лихой и придурковатый, дескать она победила эту эпидемию, хотя не победила: просто переболело большое число людей, у них есть иммунитет, но они не понимают будет ли вторая волна, можно л заразиться во второй раз… Носятся с вакциной, которую попробовала дочь Путина.

Т. Троянская― И Беглов.

М. Шевченко― Конечно, все чиновники. Надо же причаститься. Кажется, в Древнем Египте считалось, что дочь фараона, допустим, сама по себе исцеляет – можно предположить, что дочь королевской крови тоже обладает чудодейственными возможностями, поэтому все придворные должны прикоснуться прямо или виртуально к дочери фараона. Я могу тут слушать только врачей, а они что-то помалкивают начёт эффективности этой вакцины.

Т. Троянская― Может, просто рано говорить?

М. Шевченко― Нет, они высказываются крайне осторожно, но их позиция: не достаточного времени клинических испытаний, которым можно было бы доверять. Ведь медицина связана с осторожностью способов празднования победы над болезнью. Чиновникам надо рапортовать, а врачам – не вредить. Можно излечить от коронавируса, но погубить печень, мозг или селезёнку. Врачи пока не уверены, что нет побочных явлений – нужно ещё хотя бы полгода. Поэтому власть не может даже эффективно бороться, потому что она не выбрана народом, на не отчитывается перед народом – у них тогда было бы больше свободы.

Т. Троянская― Вы слышали про лекарства, которые появились в аптеках?

М. Шевченко― Пока не появится рекомендации ВОЗ и серьёзных врачей, я к лекарствам не буду приближаться, потому что они воздействуют на иммунную систему, а это тяжело, насколько я понял. Человек должен принимать какие-то лекарства только после разговора с вашим лечащим врачом – сами не бегите и не покупайте, потому что этот вирус взаимодействует с кровью, с важнейшим соком. Это не панацея.

Т. Троянская― Да, и на препарате написано, что он будет только по рецепту. Правда, его стоимость 12.000, а курса – 40.000. Ощущение, что не каждый способен потратить такие деньги…

М. Шевченко― Что мы обсуждаем тогда? Я, например, не могу себе это позволить. Мне сказал мой профессор, который меня спас, что лекарств нет, а лучшее лекарство – суп из дворовой курицы, индейки и конины. Это укрепляет иммунитет.

Т. Троянская― Кому что ближе. Министр иностранных дел стран ЕС планирует сегодня встретится со Светланой Тихановской: планируются возможные санкции против Минска за насилие по отношению к участникам протеста. Также Светлана дала телеканалу РБК интервью и сказала, что Россия и Белоруссия – дружественные страны, и российское руководство с большой вероятностью осознаёт серьёзность положения дел в республике. Как понимать её слова?

М. Шевченко― Так и понимать, она совершенно не хочет, чтобы её делали агентом НАТО и агентом интервенции Речи Посполитой в Беларусь, которая связана с Россией договором о союзном государстве, так и на территории которой находится два важнейших российских военных объекта – база обнаружения ракет под Брестом, центр связи ВМФ под Минском – из-за которых Россия может и армию туда ввести, чтобы их не потерять. Тихановская наконец стала говорить то, что надо было говорить с самого начала. Никто даже не вспоминает про Виктора Бабарико, который был очевидным оппонентом Лукашенко и ставленником Газпрома, который был безусловным лидером оппозиции, а на его место была выдвинута достойная и прелестная женщина, которая в отличие от Бабрико не обладает политическим опытом и организации работы в больших коллективах. Тихановская и не хотела быть президентом, она говорила, что её задача – проведение новых конкурентных выборов после победы. Очевидно, имелось в виду освобождение из тюрьмы её мужа Тихановского, Бабарико и Цепкало – на мой взгляд, все три этих кандидата поддерживались Москвой, поэтому то, что Тихановская выступает на Западе – её право. Версия, по которой ЕС готов танки двинуть на Минск – фантастическая, потому что Европа если чего и боится, то войны, у своих границ или на своей территории. Европейцы к войне настолько не готовы, что сложно представить. Они сытые, довольные…

Т. Троянская― Но тем не менее, как вы смотрите на возможность объединения России и Белоруссии?

М. Шевченко― Плохо, я сторонник суверенитете Белоруссии. Я считаю, что Лукашенко совершил ряд серьёзнейших ошибок перед своим народом и суверенитетом, утратив его. Он сам залез в ту ловушку, которую ему устраивала Москва. Если для него сохранение власти важнее, чем суверенитет государства, тогда он может сохранять власть как марионетка Кремля. Если бы он вовремя передал власть сформированному парламенту с политическими партиями, то ни одна политическая сила не поставила вопрос о выходе из союза с России, тем более что Белоруссия связана финансовыми интересами с Москвой: атомная станция, кредит за которую Минск должен отдавать до 2035 года, трубы Газпрома, военные объекты – при любом правительстве Белоруссия будет связана с Россией экономически, политически и союзно. Но мне кажется проект был такой: выдвигался Виктор Бабарико, разумный и опытный человек, который мог демократически победить Лукашенко и обеспечить гарантии ему и его семье, хотя я с чем-то и не согласен, он мог бы привести Белоруссию к совершенно иному формату политического бытия, который был приемлем для ЕС и Москвы, но кто-то в Москве подсказал Лукашенко, что надо убрать Бабрико (возможно, это конспирология, но она больно похожа на правду) – решили пойти по другому пути. И вот в Белоруссии появились боевики ЧВК (нам рассказывают сказки, что их якобы заманило СБУ). Второй сценарий: в Белоруссии начинаются беспорядки, серьёзные конфликты – украинский сценарий 2014 года, начинается борьба за русский мир совершенно другими способами. Но это опять пришлось кому-то пришлось не по душе – появился третий сценарий: когда Лукашенко оставляем у власти, убираются все демократические альтернативы (не антироссийские, на мой взгляд), оставляется лишенный политической воли и доверия Лукашенко, который избивает собственный народ дубинками. Три сценарий и три российских группировки с тремя разными интересами: интеграция (Газпром заинтересован в хороших отношениях с Западом и ЕС, он ведь туда собирается наш газ продавать бесконечно), конфронтация (те, кто заинтересован в росте военных бюджетов и повышения статусов всех гиперзвуковых ракет, ЧВК и т.д.), статус-кво (те, кто работает на стабилизацию и манипуляцию ради погружения в бесконечный сон и анабиоз). Для Запада была неприемлема только второй вариант, Запад усиленно хочет, чтобы наша армия разоружилась. Представьте себя на месте европейца: у него с Запада Трамп со своим оружием, и у Путина также – и нет стремления к силовому доминированию в этом мире. Они взволнованы. Меня больше устраивал вариант демократических перемен в Белоруссии при сохранении суверенитета, а не в статусе Минской губернии и части РФ, как об этом кричат пропагандисты.

Т. Троянская― Спасибо!