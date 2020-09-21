А.Нарышкин― Приветствую всех! 19 часов и 7 минут московское время. Вы слушаете «Эхо Москвы». Трансляция идет на канале «Эхо Москвы» в YouTube, на платформе Яндекс.Эфир. Заходите, подключайтесь, ставьте лайке. Алексей Нарышкин с вами и Владимир Рыжков, именно его особое мнение вы сейчас услышите, тоже с нами. Приветствую вас!

В.Рыжков― Добрый вечер!

А.Нарышкин― Скажите мне, пожалуйста, Владимир, ясность какая-нибудь наступит в связи с делом Навального, с делом, которого нет еще? Когда мы получим какие-то факты, которые устроят все стороны абсолютно, все придут к согласию, наконец-то?

В.Рыжков― Что вы понимаете под ясностью?

А.Нарышкин― Чтобы хотя бы был консенсус, чтобы было принято всеми сторонами, что было отравление…

В.Рыжков― Для меня ясность существует уже сейчас, мне ничего больше не нужно. Вы сейчас кого имеете в виду, кому нужна ясность?

А.Нарышкин― К сожалению, вы-то не работаете в Следственном комитете, в МВД. Мне бы хотелось, чтобы на официальном, государственном уровне хотя бы шло какое-то расследование. Говорят, опрашивают каких-то свидетелей, но пока, видимо, плохо опрашивают. Не опрашивали настолько, чтобы уголовное дело завели.

В.Рыжков― Я думаю, что ясность для меня и для миллионов наших сограждан полная. Алексея Навального отравили в Томске нервнопаралитическим веществом из группы «Новичок», вывезли в Германию и там спасают ему жизнь и здоровье. То есть здесь, мне кажется, есть полная ясность.

На международном уровне ясность уже почти полная. Потому что правительство Германии — это не то правительство, которое обычно врет, ловчит, химичит, лукавит. Правительство Германии имеет очень хорошую репутацию.

А.Нарышкин― Вот. Хорошо, что вы сказали это слово.

В.Рыжков― Дело в том, что репутация — это важная вещь. У нас многие об этом забывают. Но репутация вещь очень важная. Поэтому если правительство Германии говорит о том, что Алексей Навальный отравлен веществом из группы «Новичок» и что это доказано, этому верит весь мир. Понятно, что этому не верит Дмитрий Песков, Следственный комитет, наша Генеральная прокуратура, наши госканалы — они не верят. Но весь мир верит. Так что полагаю, что для остального мира ясность существует.

Третий этап, который нас ожидает — это организация по запрету химического оружия ОЗХО. Как я понимаю, немцы туда передали материалы из их лабораторий. Специалисты из ОЗХО сейчас перепроверят. И с вероятностью 99 и 9 в периоде подтвердят выводы немецких специалистов. После этого момента, когда ОЗХО подтвердит, что в России было использовано боевое химическое вещество против самого известного оппозиционера и что было покушение на его жизнь и что такие вещества не продаются в аптеке «36,6» и даже на черном рынке их из-под полы не купишь, — после этого политическая ответственность будет возложена на политическое руководство России.

После заключения ОЗХО — я не знаю, Алексей, сколько времени у них это занимает, я не специалист, может быть, это будет неделя, может быть, месяц, я не знаю, но они отреагируют, они свой вердикт вынесут, — после этого наступит не только фактическая ясность, которая уже сейчас есть после заявления германского правительства. Наступит юридическая ясность в том смысле, что международная организация, ответственная за контроль над химическим оружием, чтобы оно нигде не производилось, вынесет свое юридическое решение.

Наступит ли после этого ясность для наших органов государственной власти? Я сомневаюсь. Мне кажется, что линия выбрана всё отрицать: «Это не я… Это не мы… Это не «Новичок»… Этого не было… Это всё вранье, это всё спецслужбы западные». То есть, как и в случае с «Боингом» взята линия полного отрицания.

В.Рыжков: Судя по всему, эта линия полного отрицания сохранится и дальше

Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, ясность для граждан наступила давно, ясность для мирового сообщества наступила после заявления Меркель, юридическая ясность для международного сообщества наступит после вердикта ОЗХО. А ясность для нашего начальства нынешнего, видимо, не наступит до тех пор, пока оно остается начальством.

А.Нарышкин― Как вам кажется — вы говорите, российские власти и пропагандисты не верят, что Навальный был отравлен…

В.Рыжков― Я не говорю, что они не верят.

А.Нарышкин― Они не верят или они знают, что он был отравлен и делают вид, что он не был отравлен?

В.Рыжков― Алексей, нас не должно волновать, верят они или не верят. Они отрицают сам факт отравления, сам факт преступления, сам факт применения боевого отравляющего вещества. Они утверждают, что анализы крови и других биологических материалов Алексея Навального показали отсутствие… То есть они отрицают, как и в случае с малазийским «Боингом».

Судя по всему, эта линия полного отрицания сохранится и дальше. То есть они будут говорить: «А у нас нет ясности, у нас нет доказательств» на фоне того, что для граждан всего мира и для нашей страны доказательств уже более чем достаточно.

А.Нарышкин― Как вам кажется, насколько для Кремля обидно и чувствительно, что Ангела Меркель, которая, мне кажется, всегда довольно дружелюбно относилась лично к Владимиру Путину, она сейчас в этой ситуации отворачивается? Или в процессе отворачивания.

В.Рыжков― Понимаете, вот когда Владимир Путин приходил к власти — это было очень давно, — сначала он в августе 99-го года стал премьер-министром, потом он весной 2000-го года стал президентом. Мог ли он подумать, что через 20 лет после того, как он придет к власти, с ним не будут разговаривать нормально, с ним не будут встречаться, его исключат из «большой восьмерки», против его окружения введут санкции, против страны введут санкции, будут обвинять его отравлении политических противников, в убийствах, в сбитом гражданском самолете? Мог ли он предполагать, что он и его страна фактически попадут через 20 лет в ранг международных изгоев?

Я думаю, это катастрофический результат его деятельности для него самого. И разрыв с Германией, о котором вы говорите — это катастрофа. Потому что, еще начиная с горбачевских времен, когда был Гельмут Коль, как вы помните, и потом все следующие лидеры имели особые, привилегированные, очень теплые, дружеские отношения с Германией, и это отражалось на инвестициях, торговле. Тысячи немецких компаний продолжают работать в России. Если уж с Германией дожили до разрыва, дожили до полного недоверия, до взаимных обвинений, — ну, это катастрофа. То есть это провал всей внешней политики, с моей точки зрения.

А.Нарышкин― Переход в ранг изгоев, как вы говорите, он каким образом может сказаться на политике и внутренней Владимира Путина, который продолжает принимать решения в России и внешней?

В.Рыжков― Алексей, а вы не видите, как это сказывается? Вы не видите, что с рублем происходит, сегодня, в том числе? Не видите?

А.Нарышкин― Но это же не к Путину.

В.Рыжков― А к кому?

А.Нарышкин― Не знаю. Рубль же подчиняется лично Путину.

В.Рыжков― Кто обещал 20 лет назад диверсифицировать российскую экономику, уйти от нефтяной зависимости, не Путин?

В.Рыжков: Если уж с Германией дожили до разрыва — это катастрофа. Это провал всей внешней политики

А.Нарышкин― Не знаю, я маленький был.

В.Рыжков― А я большой. Он обещал. А в результате сегодня мы еще больше зависим от колебания цен на нефть. А кто говорил, Алексей, в 14-м году после Крыма и после Донбасса, и после малазийского «Боинга», что санкции нам не повредят, и что они пойдут нам только на пользу — это не он говорил, я не его цитирую?

А.Нарышкин― Много кто говорил. А некоторые говорят, что вообще большая честь под санкции попасть.

В.Рыжков― Вы говорите про Владимира Путина. Я напоминаю, что это я его цитирую. А кто говорил, что кризис — это 2 года. Он в 14-м году говорил, что кризис — это на 2 года, потерпите. Сколько лет прошло, Алексей, после 14 года?

А.Нарышкин― Ну, прошло…

В.Рыжков― Ну, прошло в три раза больше. И все эти 6 лет реальные доходы населения падают, российская валюта девальвируется в несколько раз. Число бедных растет. Экономика в депрессии. И в этом году опять будет спад экономики и спад реальных доходов населения. Поэтому, когда вы говорите «а при чем тут Путин?», то я задаю риторический вопрос: «А при чем тут остальные?» Кто сосредоточил в руках необъятную власть, как писал Владимир Ильич Ленин — кто? Кто контролирует обе палаты парламента, Конституционный суд, судебную систему, правительство, регионы, вертикаль — кто? На ком весь клин сошелся у нас? Кто выстроил всё это? Владимир Путин.

Поэтому если он довел ситуацию до потери Украины, до потери Германии как главного союзника в Европе, до 6-летней экономической депрессии, до санкций против России, и сейчас нас ждет новая волна расширения санкций, и у нас биржи валятся, у нас рубль валится, — то кто? Нарышкин, Рыжков виноваты в этом?

А.Нарышкин― Я только поправлю вас: я не спрашивал, при чем здесь Путин, я спрашивал, как эти решения, например, Евросоюза, если они будут по санкциям, как они повлияют на Владимира Путина. А вы из меня адвоката Путина не делайте. Я не согласен на эту роль.

В.Рыжков― А я отвечаю на ваш вопрос, как они повлияют. Плохо они повлияют. Дело в том, что эта история с Навальным в Кремле недооценивается, последствия. Последствия будут очень серьезные. Во-первых, будет новая волна санкций. Во-вторых, и так верят ни одному слову из Москвы. Сейчас еще меньше будут верить. Вообще ничему не будут верить.

В-третьих, ни о каком сотрудничестве не может быть и речи. Ни о какой отмене старых санкций, на что Кремль надеялся, нее может быть и речи. Только новые будут санкции.

А.Нарышкин― Но это не повод для Кремля смотреть уже большое на Восток, туда, вниз по глобусу, в сторону Турции. Вполне себе друзья.

В.Рыжков― А чего нам может Турция дать кроме помидоров и кожаных курток?

А.Нарышкин― А мы им можем ракеты дать разные. Как-то вот так и будем…

В.Рыжков― 6 штук и одна резервная?

А.Нарышкин― Не знаю, может быть и 7.

В.Рыжков: Эта история с Навальным в Кремле недооценивается, последствия будут очень серьезные

В.Рыжков― Ну, не смешите меня. Турция, конечно, важная региональная держава, но Турция не может быть опорой для российской внешней экономической политики.

А.Нарышкин― А без Европы вообще никак?

В.Рыжков― А как вы с Европой можете, если консолидированная позиция Европарламента — а я напомню вам, Алексей, что да вот сейчас говорят: «Да у Европарламента власти нет» — во-первых, у него власть есть. Современный Европарламент после Лиссабонского договора является законодательным органом Евросоюза, бюджетным органом Евросоюза. Он ратифицирует международные договоры и так далее. У него есть реальная власть. И он, кстати говоря, согласовывает состав комиссии. Та комиссия, которая сейчас работает, она прошла через утверждение Европарламента. У него в руках реальная власть: финансовая, кадровая, законодательная.

Но главное даже не в этом. Хочу подчеркнуть, Европарламент — это форум основных европейский партий — вот что важно. Там и немецкие, в том числе, и христианские демократы, и социал-демократы и либералы и зеленые и так далее. И если Европарламент за исключением крайне правых и крайне левых консолидировано голосует за санкции против России, за то, чтобы обвинить Россию в отравлении Навального, призывает заморозить «Северный поток», — это не позиция Европарламента только. Это позиция ведущих партий Европы. И как вы думаете, если ведущие партии Европы контролируют правительство в своих странах, они могут игнорировать позицию Европарламента? Да, конечно же, нет.

Поэтому это всё самым серьезным образом скажется и на Владимире Путине, который попадет в еще большую изоляцию, в еще большее изгойство; и на России, которая поплатится инвестициями, доходами, торговлей, контрактами, проектами и так далее. Это будет иметь очень тяжелые последствия для страны, для экономики и для простых россиян.

А.Нарышкин― В эфире «Эха Москвы» Владимир Рыжков, политик. У нас трансляция идет на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.

Несколько минут еще про эту ситуацию с Алексеем Навальным. Как вам кажется, Владимир, насколько произошедшее внесло раскол в какие-то кремлевские элиты? Допускаете ли вы, что кто-то, узнав, что Навальный отравлен и его отпустили, слава богу, в Германию, подумал: «Ого! Ничего себе!»? Кто-то, например, из ближайшего окружения.

В.Рыжков― Да вряд ли, я думаю, Алексей, вряд ли. Понимаете, ведь то, что осталось в элитах или тот, кто остался в элитах (мне больше нравится «то, что осталось»), ведь это всё прошло 20-летний отбор. Ведь 20 лет из элит вышвыривались, выковыривались, вытравливались, изгонялись люди со сколько-нибудь самостоятельным мышлением, с самостоятельной позиции.

Вот история с Фургалом. Уж, казалось бы Фругал — чего Фургал? Хабаровский край, Дальний Восток. Работает. Избрал народ. Работает и пусть работает. Вот сейчас было бы наводнение, он бы сейчас там на лодке плавал, людй спасал…

А.Нарышкин― Ну, и Дегтярев плавает на лодке.

В.Рыжков― Ну, плавает. Толку-то, что он плавает? Репутация-то нет, авторитета нет.

А.Нарышкин― Будет.

В.Рыжков― А кто остался в путинской элите? Только абсолютно преданные, только карьеристы.

А.Нарышкин― Слушайте, карьеристы же не значит, что плохие. Вот сегодня Кудрин, например, глава Счетной палаты появился и сказал, что, в общем, зачем повышать налоги, если можем, например, какое-нибудь имущество государственное реализовать? И высвободившиеся деньги направить на какие-то нужды.

В.Рыжков― Кудрина я уважаю. Кудрин, может быть, один из двух-трех, которые там остались…

А.Нарышкин― То есть все-таки не всё так безнадежно.

В.Рыжков― Ну, слушайте, если у вас из 100% — 3% хороших, то не всё безнадежно, да? А 97 — это так себе. По-вашему это не все безнадежно. У вас какой критерий — 3% или 4%.

А.Нарышкин― Ну, хоть так.

В.Рыжков― Я считаю, что все не безнадежно, если бы таких процентов 30 было. А их 3. Поэтому всё безнадежно. Поэтому, Алексей, позвольте, я прямо отвечу на ваш вопрос? Нет там никакого раскола и ничего там не потрясало. Там трясти некого. Точнее так: их как ни тряси, они будут трястись. Их влево потряси — они влево будут трястись. Их вправо потряси — вправо будут трястись. Обтряси об землю — обтрясутся. То есть там материала человеческого с позицией, со стержнем за исключением двух-трех человек, которые не то что погоду не делают, а они даже ветерка не делают, там никого не осталось.

Поэтому эти версии конспирологов: раскол элит, экономический блок недоволен отравлением, потому что пострадает экономика… Да, он, может быть, недоволен, но будет делать то, что прикажут.

А.Нарышкин― Про думские выборы, которые нас ждут в следующем году с учетом того, что сейчас мы видели в единый день голосования, какова картина для вас вырисовывается? Что мы получим, что мы будем наблюдать, может быть, по партийному меню для россиян, по каким-то новеллам законодательства?

В.Рыжков― Честно говоря, ничего хорошего я не жду. Алексей.

А.Нарышкин― Что-то вы сегодня… Владимир, прекратите, давайте оптимизма какого-нибудь добавим.

В.Рыжков― Хорошо, я полон оптимизма, если хотите. Но смотрите, уже сейчас придворные политологи говорят о том, что «Единая Россия» ставит перед собой задачу сохранить квалифицированное большинство. Перевожу на русский язык: две трети мандатов в Государственной думе. Еще раз перевожу на русский язык: 300 и больше мандатов. Третий раз перевожу на русский язык: конституционное большинство. То есть они хотят сохранить через такое же абсолютно доминирование, какое они имеют сейчас.

При этом рейтинги «Единой России», которые фиксируют службы как придворные, так не независимые, абсолютно не соответствуют этой задаче. То есть реально рейтинг партии — ну, 35%.

А.Нарышкин― Когда это было проблемой — конечный результат и рейтинг того и другого политика?

В.Рыжков― Вот вы сами за меня отвечаете. Как сделать из 35 — 65? Кто-то скажет, нетривиальная задача: у вас 35, а вы делаете 65.

А.Нарышкин― Такие уроки политической арифметики в эфире.

В.Рыжков― Но мы имеем дело с мастерами, мы имеем дело с большими профессионалами. Что они будут делать, и они уже делают. Они вводят трехдневное голосование, которое позволяет фальсифицировать и загонять на участки подконтрольный избирательный электорат.

Эти электоральные султанаты, как говорит Дмитрий Орешкин, то есть те регионы, где якобы приходит 90% и якобы голосует за власть 90%, они нарисуют в этот раз 99,99%. Я думаю, что нас ждет недопуск сильных кандидатов на выборах, тех же самых сторонников Алексея Навального в первую очередь, или, скажем, сторонников Михаила Ходорковского в первую очередь.

Так что, я думаю, что, с одной стороны, будет меньше голосования за «Единую Россию» и больше голосования за пою, с другой стороны, будет больше административного принуждения, фальсификаций, трехдневного голосования и недопуска оппозиции на выборы. Вот такая будет довольно грустная, скандальная, малопривлекательная, я бы даже сказал, скабрезная картина выборов в Государственную думу в следующем году.

А.Нарышкин― Зачем, перечисляя сильных кандидатов, вы упомянули кандидатов от Алексея Навального? Нет ли у вас ощущения, что, например, вот у нас сейчас перед выборами повылезали разные партии, как грибы после дождя? «Новые люди», партия Прилепина, еще какие-то силы. Там, может быть, они все вместе, собравшись, и будучи представлены в избирательном бюллетене как раз составят то самое меню, которое может удовлетворить любому вкусу, самому продвинутому. Каждый придет и увидит то, что ему нужно.

В.Рыжков― Эти партии понятно, для чего делаются. Это чистая политтехнология. И Сергей Кириенко большой мастер в этих делах. Когда у вас падает поддержка основной партии, то надо размазать по тарелке голоса недовольных. Поэтому должна быть какая-то зеленая партия — глядишь, какие-то зеленые проголосуют. Какая-то новая партия с названием «Новые люди» — глядишь кто-то на это купится. И так далее. Чем больше голосов растащат между собой маленькие партии, тем больше куш сорвет «Единая Россия».

Даст ли это что-то избирателям? Да ничего не даст, потому что все эти партии приготовлены на кухне повара Пригожина. И понятно, что они все сделаны именно для того, чтобы расколоть оппозиционные голоса.

А Алексей Навальный после отравления набрал такую силу, что если будут его кандидаты и его список, они могут получить очень много голосов, даже несмотря на это. Поэтому, я думаю, будут предприняты огромные усилия, чтобы под разными предлогами их на выборы не допустить.

А.Нарышкин― Но все равно вы полны пессимизма, несмотря на обещание добавить немножко оптимизма.

В.Рыжков― Алексей, я бы рад дать оптимизма…

В.Рыжков: Навальный после отравления набрал такую силу, что, если будут его кандидаты, они могут получить много голосов

А.Нарышкин― Но негде пока черпать, да?

В.Рыжков― Мой рот стремиться радовать, а мой мозг трезво продолжает мыслить и заставляет мой рот говорит неприятные вещи. Такова правда. Ну, что делать?

А.Нарышкин― Коротко если можно: «Умное голосование» или вообще не ходим на выборы думские?

В.Рыжков― Ходите обязательно. «Умное голосование» обязательно.

А.Нарышкин― Хорошо. Мы сейчас сделаем перерыв. Это «Особое мнение» с Владимиром Рыжковым. Оставайтесь с нами в трансляции «Эхо Москвы» в YouTube, потому что Владимир, я надеюсь, ответит на ваши вопросы. А в радиоэфире сейчас новости.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин и Владимир Рыжков здесь. Это «Особое мнение». Про выборы давайте еще несколько слов скажем.

Зачем Памфилова говорила не так давно про то, что надо перенести выборы на весну? Тут, может быть, какой-то практический смысл большой есть для всех нас, для избирателей?

В.Рыжков― Вообще, эта дата сейчас сентябрьская, она плохая, она неудачная. Во-первых, она плохая и для кандидатов и партий, она плохая и для избирателей. Потому что кандидаты и партии ведут кампанию, когда в городах нет населения.

А.Нарышкин― Всё на даче.

В.Рыжков― И это выхолащивает смысл борьбы идей, программ, кандидатов. И для избирателей это плохо потому, что когда идет голосование в середине сентября, то нужно опять отвлекаться от последних теплых дней. А всё вместе, если вы портите кампанию для партий и кандидатов и портите выборы для избирателей, значит, вы портите демократию, вы подрываете демократию. Значит сентябрь неудачное время. И понятно, почему был выбран сентябрь «Единой Россией». Они посчитали, что для них это выгодно, когда при низкой явке они приводят свой подконтрольный электорат и получают результат.

Теперь почему-то они начинают обсуждать тему, что перенос на весну или на октябрь. Честно говоря, Алексей, я не знаю, почему они это обсуждают. То ли за этим стоит тайный замысел досрочных выборов в Государственную думу, то ли еще что, я не пойму. Но, в принципе, для них нынешняя схема с точки зрения фальсификаций и получения результата самая выгодная.

А.Нарышкин― Как будто, Владимир, вы боитесь признать, что что-то это государство, в том числе Элла Памфилова, которая эту инициативу озвучила, они могут сделать для людей. Сразу у вас такая подозрительность возникает.

В.Рыжков― Для людей они, может быть, что-то могут сделать…

А.Нарышкин― Пеньки для людей были сделаны. Что может быть лучше?

В.Рыжков― Пеньки, да. Но в политической системе ничего для демократии они не делают последние 20 лет. Все последние 20 лет все решения направлены на уничтожение демократии и политической конкуренции. Понимаете, если пулемет все время стреляет пулями 20 лет, какова вероятность, что он выстрелит мороженым или конфеткой?

Я думаю, что если они что-то затеяли, то это опять какая-то пакость. Потому что если 20 только с точки зрения демократии и прав человека, и честных выборов, они делают только одну пакость за другой, и таких пакостей набралась уже сотня, то это закономерность. Поэтому я заведомо им не верю и ничего хорошего не жду. Если они куда-то хотят перенести, то значит, за этим кроется какая-то пакость, пока не знаю, крупная или мелкая.

А.Нарышкин― Вот вы удивительный человек, потому что вы, с одной стороны, ругаете российскую демократию, путинскую демократию, с другой стороны, соглашаетесь и даже приглашаете наших слушателей и зрителей играть по путинским правилам и ходить на выборы, правда, голосовать не за партию власти. Может быть, не там надо истину тогда какую-то искать?

В.Рыжков― Алексей, вы плохой знаток путинских правил.

А.Нарышкин― Я очень плохой знаток.

В.Рыжков― Я даже скажу, скверный.

А.Нарышкин― Я всё про себя знаю, остановитесь. Давайте про президентские правила.

В.Рыжков: Все последние 20 лет все решения направлены на уничтожение демократии и политической конкуренции

В.Рыжков― Вот вы сейчас сказали несколько фраз и все они мимо кассы. Путинские правила заключаются вот в чем: не ходите на выборы; обеспечьте низкую явку; не идите в наблюдатели; не идите наблюдателями, мы без вас всё сделаем; мы пригоним своих подконтрольных бюджетников, социальную сферу, силовиков, чиновников и сделаем результаты — вот путинские правила.

То, что мы предлагаем, и я предлагаю, и Алексей Навальный предлагает с умным голосованием — это ровно наоборот путинским правилам, а именно: активно выдвигаться; активно идти в наблюдатели; активно голосовать. И если вся эта совокупность сработает, если будут сильные кандидаты от оппозиции, если будут активные наблюдатели от оппозиции, если придут избиратели от оппозиции и массово проголосуют, — путинские правила будут опрокинуты.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, почему я и Алексей Навальный за активное участие в голосовании — потому что у нас одна позиция: суверен в России — народ, а не Путин и даже не «Единая Россия». По Конституции то есть суверен, то есть обладатель всей полноты власти — народ. И народ реализует свою волю по Конституции через выборы и референдумы. Поэтому регистрироваться, бороться, встречаться с избирателями, идти в наблюдатели, контролировать честные выборы, даже трехдневные и побеждать — вот правильная стратегия мирной смены власти, в чем нуждается страна объективно, потому что без смены власти останется коррупция, бедность и отсутствие развития.

А.Нарышкин― Нет оснований вам верить. Владимир, 20 лет, больше 20 лет вы в российское политике и чего-то как-то Путина не опрокинули, даже рядом ничего не опрокинулось, ни «Единая Россия», ни он сам.

В.Рыжков― Но дело в том, что для этого нужна поддержка народа. пока нет такой поддержки.

А.Нарышкин― Всё, обвиняется народ теперь.

В.Рыжков― Нет, я констатирую. По крайней мере, с нашей стороны есть попытки. Мы пытаемся, мы работаем, мы боремся. Но нужна еще поддержка народ.

Я думаю, что до какой-то поры народ искреннее поддерживал Владимира Путина. Я думаю, что, наверное, до кризиса 14-го, 15-го года. Сейчас ситуация другая. Поэтому неучастие — это просто для Путина подарок: «Да, прекрасно, они не участвуют — замечательно! Спасибо! Всем спасибо, все свободны. Я тут сам все порешаю».

Неучастие — это самая худшая стратегия. Это стратегия пораженцев. Это стратегия инфантильных людей. Это стратегия людей, которые неспособны ни действовать, ни чего либо менять. Поэтому неучастие — это вообще не стратегия, это просто пустой звук.

А «Умное голосование» в этом плане хорошая вещь, потому что если с помощью «Умного голосования» удастся в 225 округах на выборах в Государственную думу определить самого сильного оппонента власти, это может быть большой успех.

А.Нарышкин― А вы будете выдвигаться в следующем году?

В.Рыжков― Конечно, буду, да.

А.Нарышкин― С кем вы будете идти?

В.Рыжков― С «Яблоком», как и в прошлый раз.

А.Нарышкин― А «Яблоко» должно как-то блокироваться с людьми Навального раз уж такие события происходят?

В.Рыжков― Так и было в прошлый раз. И сейчас так было. На выборах в Мосгордуму Навальный поддержал и «Умное голосование» ряд кандидатов от «Яблока», и они победили, в том числе, Сергей Митрохин.

А.Нарышкин― Подождите. Если «Умное голосование» поддерживает кандидатов «Яблока», это не значит, что «Яблоко» согласно объединяться с Навальным. Здесь разные все-таки вещи.

В.Рыжков― А что это значит, если люди ведут общую кампанию и поддерживают друг друга?

А.Нарышкин― Насколько я помню, Явлинский чуть ли не сразу после выборов как раз в Мосгордуму говорил, что «Умное голосование» — это хорошо, но мы победили сами прекрасно».

В.Рыжков― Нет, это не так. Явлинский поблагодарил Навального за поддержку. Это очень важно. И не отрицал поддержки «Умного голосования». А теперь после истории с отравлением, я думаю, что еще более важно найти способ для объединения. И если такое объединение оппозиции состоится, то шансы на успех очень велики.

А.Нарышкин― А лозунг один «Мы против Путина и «Единой России»?

В.Рыжков― Лозунг: «Перемены в стране». Демократия и перемены в стране.

А.Нарышкин― Абстрактный довольно-таки.

В.Рыжков― Для вас абстрактный, для меня конкретный.

А.Нарышкин― Ну, не знаю, посмотрим. Вы будете баллотироваться, вы сказали. Почитаем вашу избирательную программу. Разберем подробно, в том числе, в эфире «Эхо Москвы». Ой, разберем, держитесь! Щепки будут лететь.

Вас просят тут хором наши зрители в YouTube белорусские события каким-то образом прокомментировать. Так что, там куда идет — как вы видите?

В.Рыжков― Я думаю так: блицкриг гражданского общества против власти, видимо, не получился. Хотя продолжаются протесты, выходят и так далее. Неудача блицкрига, однако, не означает, что Лукашенко сохранил статус-кво и сохранил власть. Это далеко не так. Потому что управлять страной, где большинство против тебя и терпеть тебя не может и не поддерживает и никогда за тебя не проголосует, и никогда не простит насилия, которое ты применял и применяешь, невозможно.

Лукашенко — изгой. И тот же Евросоюз говорит, что не считает его легитимным президентом. Это означает, что с ним никто не будет иметь дела. Это катастрофическая ситуация. Экономика в полном загоне. Гигантские долги. Россия платить по этим долгам не будет. Хотя сейчас ему бросили 1,5 миллиарда. Но, насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы он мог перекредитоваться перед нашими российскими компаниями — перед «Газпромом» и так далее. То есть кормить Белоруссию с огромными долгами Россия не будет. Поэтому я думаю, самый реальный и разумный вариант — это конституционная реформа в Белоруссии и новые выборы. И приход к власти новой команды и нового президента. И я даже не исключаю, что об этом шла речь в Сочи между Лукашенко и Владимиром Путиным. Потому что Владимир Путин тоже не может не понимать, что Лукашенко — это не просто хромая утка, а это сдохшая утка. И иметь в союзника дохлую утку никому не интересно.

В.Рыжков: Блицкриг гражданского общества против власти не получился

Поэтому мой прогноз: будем ожидать конституционной реформы и попытки мягкой передачи власти в Минске.

А.Нарышкин― Но если они с Путиным обсуждали реформу и преемника, согласно вашим словам, то там ничего хорошего не прослеживается в перспективе. Ну, будет премьер. Пересядет из премьерского кресла в президентское — и что?

В.Рыжков― Любые изменения, Алексей, дают шанс на изменения.

А.Нарышкин― Ну. то есть мы Путина тоже поменяем на какого-то преемника — на Дюмина, на Медведева и тоже неплохо, будем радоваться малым таким свершениям. Вот, кстати, под конец передачи тот самый оптимизм!

В.Рыжков― Я не это сказал. Я сказал, что любые изменения — это шанс на изменения, но не гарантий изменений.

А.Нарышкин― Замечательно! Хорошо. Пересмотрите, переслушайте наш эфир. Интересно у нас сегодня получилось с Владимиром Рыжковым. Это он у нас был в программе «Особое мнение». Трансляция шла на канале «Эхо Москвы» в YouTube, где вы просто обязаны поставить лайки, подписаться на наш канал. Владимир, я вас благодарю…

В.Рыжков― Алексей, вам спасибо за очень острую беседу.

А.Нарышкин― Ой, ладно вам! Не пропустите, дорогие друзья, в 20 часов у Евгении Альбац будет в гостях бывший посол США в России Майкл Макфол, сейчас профессор. В 21 час «Личный прием» с Евгением Ройзманом, а в 22 часа — Вася Ложкин, художник в «Разборе полета». Счастливо, спасибо!