Особое мнение СПб

Т. Троянская― Доброе утро! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» Натальи Зубаревич, профессора кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ – приветствую! В прошлый раз вы общались с Виталием Дымарским, и вы сказали о том, что Петербург самый экономный город по здравоохранению.

Н. Зубаревич― Мало что изменилось. Но Петербург не самый экономный, самые экономные – Ненецкий и Чукотские автономные округа, Еврейская автономная область – там они всего выросли на 10-11%, видимо, считали, что туда коронавирус не долетит. По данным за полгода мало что изменилось, могу сказать, что Питер продолжает отчаянно экономить, но уже более широким фронтом: расходы за первое полугодие выросли на 43% (меньше, чем в 1,5 раза), а в целом по регионам на 85%, в Москве – в 2,3 раза. Если мы начинаем сравнивать цифры на здравоохранение, то это потрясает: в Москве 227 миллиардов рублей, а в Петербурге – меньше 38. Колоссальная разница, в пять раз, хотя разница в населении – в 2,5 раза. Питер не шибко наращивал расходы на здравоохранение, но если бы только это: к середине года стало понятно, на чем ещё экономят (это осознанно, расходная политика – политика городских властей) на культуре (-14%) – культурная столица, хотя везде небольшой, но рост, нечего баловать; экономят на ЖКУ (-18%), а там на всё про всё и так всего лишь 25 миллиардов (по стране +14%, по регионам – каша). В Москве рост, она себе не заменяет, но и тратит 223 миллиарда. Питер решил экономить и на коммуналке, и на благоустройстве (-15%). Петербург ведёт себя как глубоко периферийный субъект федерации, где других форматов экономии не осталось – приходится просто не платить. Очень слабый рост расходов на нац.экономику, Питер экономит со страшной силой (вся страна +22%, Питер +7%) – это значит, что инвестиции в дорожное хозяйство, развитие транспорта сильно ограничены. В образовании +3, по России хотя бы +6%. По соцполитике тоже меньше среднего: +11%, а по стране +16% — потому что пособий нужно больше платить. Пособия по безработице, семьи с детьми… За первое полугодие город закончил с небольшим дефицитом (3%), в рублях это 8 миллиардов. Для сравнения: Москва наращивала расходы с начала года фантастическими темпами (у Питера все расходы +6%, у страны +19%, у Москвы +36%). Москва ведёт контрциклическую политику, она тратит деньги. Расстраиваться за Питер можно, вот у Москвы дефицит бюджета 160 миллиардов – Москва ведёт себя совершенно по-другому. Питер стоит намертво: раз нельзя с профицитом, так с небольшим дефицитом. Насколько эффективна эта рубка? Не скажется ли это на подготовке к зиме ЖКХ? И далее по списку. Что будут делать с культурой в культурной столице? Вы скажите: пусть федералы помогут. Как это происходило в первом полугодии: трансферт увеличился в 2,5 раза, в прошлом году получили меньше 9 миллиардом, в этом – 19 миллиардов. Москве особо не помогали, но она жирная. Как перекрывалась потеря доходов? Потери за коронавирусные три месяца – потеря собственных доходов -17%, в Москве -21%, в стране -20%. То есть Питер терял чуть мягче, и при этом как ему компенсировали: в доходах вовремя коронакризиса Петербург потерял 26 миллиардов, компенсировали это только на четверть, но Москва потеряла 141 миллиард, а компенсировали только 4 миллиарда. Питеру не очень, большинству регионов доходы перекрыли за счёт трансфертов, но, я думаю, к концу года добавят – пожалеют родной город нашей элиты и маленько докинут.

Т. Троянская― На что тогда тратила деньги наша власть? Есть сферы, на которых не экономили?

Н. Зубаревич― Как можно экономить на здравоохранении, я же сказала, что +43%, соц.политика +11%, нац.политика +7%. Рост был, но всё же.

Т. Троянская― По поводу культуры у нас давно говорят, что Петербург у нас не культурна столица, но губернатор часто говорит об IT-технологиях, что мы должны стать такой культуры.

Н. Зубаревич― Это же не из бюджета финансируется, IT-технологии получили льготу по выплате налогов на физических лиц, урезали страховые платежи – это федеральное решение. Бюджет города может давать льготную аренду – это его вклад.

Т. Троянская― Сегодня вышла публикация на Фонтанке «Нет денег – надо ужаться», идёт речь о том, что ведущим больницам борьбы с коронавирусом в Петербурге велено экономит на всём, в частности главный врач больницы имени Боткина говорит о том, что не будут выплачиваться дополнительные расходы за выход врачей в выходные, что будут понижения заработной платы.

Н. Зубаревич― Пусть попробует, понижение может быть только в одном случае, если перестанут платить дополнительную зарплату тем, кто работает с коронавирусных. Но на днях Мишустин сказал, что они пролонгируют выплаты на сентябрь медикам, работающим с коронавирусом. Как я помню, у вас ещё не всем распределили, не все получили надбавки. Урезать зарплату можно только тупым способом по увольнениям, потому что люди и так работают обычно на две ставки, вы же не можете натурально срезать на две ставки. Я не знаю, какие в городе специальные надбавки, но местная власть не может устанавливать свои правила – есть федеральные нормы. Если в федеральных нормах написано, что за выходные полагается дополнительная оплата – надо идти в трудовую инспекцию и писать бумагу, и вызывать проверку.



Т. Троянская― В больнице Боткина 400 миллионов долга, и этот долг накоплен годами, ещё при другом главном враче.

Н. Зубаревич― Больница является бюджетным учреждением, значит это долг не больницы, а вашего департамента здравоохранения.



Т. Троянская― Департамент, как я понимаю, и дал приказ.

Н. Зубаревич― Не удивлена, жалуйтесь, если это противоречит федеральным нормам. Как сократить расходы: сократить штат, лекарственным обеспечением он не занимается (это расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования)… Посмотрим, пока рост на 43%.

Т. Троянская― Мои коллеги связываются с врачом, и он говорит, что выплаты имеют стимулирующий характер.

Н. Зубаревич― Это распределение надбавки. Да, право главного врача добавлять стимулирующие надбавки. Если у вас порублен фонд заработной платы, то и надбавок, соответственно, будет меньше – это формально не противоречит трудовому кодексу. Но если за одну и ту же работу человек начинает получать существенно меньше – пишите письма, надо бороться за свои права.

Т. Троянская― Там есть интересный нюанс про количество коронавирусных коек: в Боткинской больнице их 600, заполнены только около 400 – был дан приказ как-то урегулировать эту ситуацию, и заполнить их.

Н. Зубаревич― Это неправильно, это глупость. Я публично об этом говорю, койки должны быть в запасе – не вы, не я не знаем, что будет в октябре-ноябре. У Собянина они стоят нетронутые, понимая, что осенью будут проблемы, они уже начинаются. Если ваша городская власть совсем без головы – пусть попробует сократить койки, то потом что им делать, статистику придумывать?

Т. Троянская― Они не хотят сокращать, а заполнять, чтобы не простаивали.

Н. Зубаревич― Это про заражение? У вас и так весь август народ по Невскому гулял как подорванный, все без маски, без социальной дистанции. Хотя может это были гости со всех регионов. Три мест принимали очень большой поток внутренних туристов: юга (всё, что Чёрное море), Петербург и в меньшей степени Москва.

Т. Троянская― Это правда, я не хочу защищать питерские власти, но у нас строится госпиталь – видимо, подразумевается, что вторая волна возможна. Если случится вторая волна, то каким регионам будет сложнее в экономическом смысле? И в Петербурге в частности.

Н. Зубаревич― В экономическом смысле можно расслабиться, потому что большинству регионов покрыли потери бюджета. В золотой Чечне, где собственных доходов 500 миллионов, докинули 6 миллиардов, Башкортостану докидали 19 миллиардов, хотя потеряли 11 миллиардов. Пока федералы большинству регионов помогли в этот коронавирусный провал. Второго такого закрытия не будет, потому что экономика не выдержит: переведут одну-две школы на удалёнку, с производствами не так, хотя с сектором услуг могут позакрывать, если это массовые мероприятия, где не проследишь. Я себя представляю футбольных фанатов в масках, и мне сразу делается весело. Если посмотреть на ситуацию с безработицей – она выросла фантастически – в Питере всё открывалось позже, но тем не менее, если мы берем платные услуги, то вы намного лучше Москвы, потому что в апреле у вас было падение платных услуг на 40% (сейчас на 24%), а в Москве было 43%, а стало 45%, ничего не поменялось, а у вас вытащили гостиницы, транспорт, то, что открывалось для возобновления туристического потока. Но Москва уже с июня в плясах по розничной торговле, а вы всё ещё в минусах, хотя вы так страшно и не падали, как Москва. Мы понимаем, что сейчас сильный взлёт безработицы (у вас была смешная цифра 0,5%, а сейчас 3,3%, хотя по стране 4,5%), поднятое пособие притянуло людей, но сейчас будут гаечки подкручивать, потому что вся эта малина до октября, а там будут ужесточать вход в систему регистрации. И у вас очень высокая неполная занятость: до сих пор простои, административные отпуска… Средняя списочная численность по крупным и средним организациям – у вас до сих пор почти 10%, а этот эвфемизм означает очень простую вещь: они получают неполную зарплату или тариф, а некоторые вообще ничего не получают. Значит, что платежеспособный спрос в городе задавлен, но в Москве 9%. Мы не сильно друг от друга отличаемся. У малого бизнеса час X начинается осенью: выкарабкаются или помрут – это будет большая история, потому что надо платить отложенные налоги, арендную плату… Освободили на полгода – считайте.

Т. Троянская― Сейчас уже верстается бюджет города, я не знаю, учитывают ли наши депутаты все нюансы, но на ваш взгляд, какой должен быть приоритет при нынешнем бюджете? В стране и в регионе.

Н. Зубаревич― Есть подозрение, что федеральный центр, столкнувшийся с очень серьёзным дефицитом федерального бюджета – это будет 5% ВВП, если грубо, то это 5 триллионов рублей – начнёт экономить на всём. Только что говорили, что срежут деньги на редкие заболевания – это ужасно, значит, дети умрут. А на ремонт Белого дома добавят – такие у нас приоритеты. Никто не знает, какой будет мера поддержки по этому году, потому что в апреле-мае деньги кидались лопатой, уже по июлю вижу, что слегка притормозили. Только в ноябре можно будет сказать закончилось ли кидание денег лопатой или нет. Если оно снизилось, то будут подэконамливать – значит, на следующий год надо принимать консервативный бюджет, к сожалению, потому что российская промышленность до сих пор не вышла со спада, а они основные поставщики налога на прибыль. Про сектор услуг я вам рассказала. По торговле мы вышли на уровень 2019 года. Но никто не обещал, что они будут расти: доходы населения грохнулись во втором квартале на 8%, а был ещё спад 2014 года, который до сих пор не перекрыт. Когда у людей меньше денег, они меньше потребляют. Соответственно доходы от услуг и торговли расти скорее всего не будут. Вообще выход из этого кризиса медленный и затяжной, поэтому бюджет должен быть консервативным с понятными приоритетами здравоохранения, но наращивать не надо, они и так выросли в 1,5 раза (тут скорее подожмут). В нац.экономике, может, не будут деньгами раскидываться, потому что не все траты эффективны, а в остальном не на чем экономить. У Петербурга социальный бюджет, в отличие от Москвы: доля расходов на социальные статьи более 60% расходов города – у вас есть вопросы на чем экономить. А ЖКУ у вас и так в плачевном состоянии: там подэкономишь и мало не покажется зимой. У вас задачка непростая, а повысить налоговую базу в условиях медленного выхода из кризиса непросто. Лучше бы не про цифровые технологии говорили, а про то, как сформировать бюджет без явных провалов.

Т. Троянская― Мы пока не вместе с Ленинградской областью, но там недавно были выборы, остался тот же губернатор Александр Дрозденко. Значит ли это, что изменится как-то поменяется финансировать в Ленинградской области в связи с выборами губернатора?

Н. Зубаревич― Да, в огороде бузина, в Киеве дядька. Во-первых, в Ленинградской области не было такого провала, у неё промышленность просела всего на 2%, по инвестициям они полетели, но да ладно, но они сильно полетели по жилью ( четверь) – надо выяснять, в чем дело, потому что вырос Питер, а область просела. Для меня это означает, что всё, что на территории Питера – активно застраивается, а пригороды Всеволожск, Кудрово подусохли – народ покупает жилье в Питере. В бюджете у них вообще всё шикарно: у них там судит Сургутнефтегаз, чтобы вам было понятно, а он по итогам первого квартала имел колоссальную бумажную прибыль, он держит на счетах совершенно немыслимое количество денег, а они все в валюте – когда рубль упал, денег стало в пересчете много больше. С этого платится курсовая разница – регионы, где он есть оказались в бешеных плюсах, потому что он заплатил большой налог на прибыль. В Ленобласти в первом квартале доходы +10%, всё шикарно, но этот праздник заканчивается, он уже заплатил налог на прибыль – дальше будет как у всех, не с чем сравнивать. Федералы не помогали губернатору финансово, потому что у них и так крайне неплохо. А расходовали они как обычно. Но я обалдела, они хорошо потратились на ЖКУ (+44%), но потом до меня дошло, что видно были долги, а теперь с ними рассчитались, раз привалило. У них и на образование лучше +11%, и на культуру +10%, на здравоохранение +71%. Но меня удивило, что они сэкономили на соцполитике +9%, по стране +16%, просто обычно в электоральные периоды губернаторы стараются подкармливать население, раздаются пособия и т.д. – так вёл себя Кобзев в Иркутской области, там расходы на соцзащиту выросли на 48%, также вёл себя Беглов, когда избирался (+56%), Собянин (примерно на треть). Я не политолог, но для меня это означает, что поляна была зачищена намертво, можно было не заморачиваться.

Т. Троянская― Тем не менее Дрозденко в Петербурге уважают больше, чем Беглова – это парадокс.

Н. Зубаревич― Почему? Если он нормально управляет регионом. У вас слабая управленческая команда в Петербурге – две последние команды, про Матвиенко ничего не скажу, очень слабые – это медицинский факт. И если Ленинградская область управляется более грамотно, то я за них рада.

Т. Троянская― Что вы думаете про объединение Ленобласти и Петербурга?

Н. Зубаревич― Зачем? Валентина Ивановна, разумная женщина, отбивалась как могла – зачем на себя навешивать депрессивную часть Ленобласти? Это невыгодно Санкт-Петербургу, никакой Газпром не поможет прокормить ещё 2,5 миллиона человек.

Т. Троянская― Может Дрозденко справится?

Н. Зубаревич― А как он может, если он не является достаточно близким к самому верху, и не является человеком, на которого соглашается вас олигархический компот? Тут не в качестве управления: губернатор Санкт-Петербурга выбирается не по этим критериям, а по другим.

Т. Троянская― Спасибо!