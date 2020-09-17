Особое мнение СПб

А. Веснин― Добрый день! Я Арсений Веснин, и сегодня «Особое мнение» Дмитрия Травина, экономиста и руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Петербурге – приветствую! Давайте начнём с последних политических событий: выборы, которые прошли в три дня – много было баталий в интернете по этому поводу, удалось получить несколько мандатов оппозиционерам – как вы оцениваете прошедшую кампанию?

Д. Травин― Мне казалось, вы скажите: «Хотелось бы сказать, что это выборы». На самом деле, это не выборы, как говорит мой коллега, политолог Владимир Гельман, все эти штуковины можно назвать голосованием, потому что желающие приходят и отдают свой голос, не понимая, во что его вкладывая, но выборами это не является – власть выбрана за нас уже давно. Конечно, есть отдельные случаи, когда депутатами не самого высокого уровня становятся люди, которые властью не планировались – иногда это называют успехом, как в Томске, где благодаря «Умному голосованию» несколько человек прошло не из числа Единой России. Я не высоко оцениваю такого рода результаты, потому что с моей точки зрения популярное в оппозиционных кругах представление, что партией власти является «Единая Россия», принципиально неверно: это вдохновляет, и если побеждает представитель Жириновского и коммунистов, то мои друзья из оппозиции испытывают восхищение, потому что мы якобы продвинулись к демократии. С моей точки зрения, партией власти является единая кремлёвская система, в которой есть несколько фракций – Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, к тому же создаются ещё какие-то структуры, которые будут попадать в Государственную Думу или Законодательные собрания регионов. Это не борьба партий власти с оппозицией – это борьба различных группировок внутри большой единой партии власти, которая управляется из Кремля, и которая по принципиальным вопросам является единой – «Единая-единая Россия». Эта едина партии власти сходится в том, что в России должен быть персоналистский авторитарный путинский режим, что можно присоединять соседние территории вроде Крыма, что ненужно особой демократии, что можно преследовать оппозицию. Я не вижу большой разницы, когда побеждает тот или другой представитель этой системы, хотя иногда в муниципалитетах появляются замечательные молодые люди, которые представляют реальную альтернативу власти, но к сожалению, они остаются практически безвластными.

А. Веснин― В Хабаровске был человек из ЛДПР, вроде бы системная история, как вы говорите, но смотрите, что происходит после ареста Фургала – протесты уже два месяца, конкретно против Путина, и ситуация всё равно там неспокойная.

Д. Травин― Можно интерпретировать это очень оптимистично, но история о другом. Протесты начались не под руководством Фургала, тот никогда не заявлял себя как противник путинской системы, протесты начались после ареста – если бы власть не арестовала губернатора Хабаровского края, то никаких протестов и не было бы. Я думаю, что в Кремле очень жалеют, что его арестовали. Можно ли сказать, что Фургала арестовали за то, что он выступал против системы? Не вижу ни малейших оснований так считать. Фургала в Хабаровске полюбили, хотя бы за видеоролик заседания руководства Хабаровского края, где он устраивает разнос своим чиновникам за то, что плохо кормят детей в школах – бесспорно надо кормить детей лучше, но это не тот вопрос, который является принципиальным для нашей страны. Я думаю, что многие члены Единой России, если бы они были поумнее, могли также устраивать разнос своим чиновникам. Я помню, как устраивала разнос петербургским чиновникам Валентина Матвиенко, но почему-то никто не считал, что это подрывает путинскую систему, оптом она прекрасно пересела на пост главы Совета Федерации. Если мы хотим, чтобы наша система стала более демократичной – нет никакой гарантии, что подобные эксцессы могут сделать её таковой.

А. Веснин― Но мне кажется, это имеет прямое отношение к делу, потому что Фургала скорее всего не арестовали, если бы он был единороссом, и даже если бы арестовали, то, возможно, его бы не вышли поддерживать люди на протяжении двух месяцев. Может быть это и человек той же системы, но с незначительно другим бэкграундом и политической родословной, что дало то, что политическая ситуация накалилась – как говорят апологеты «Умного голосования», в этом и есть цель, в создании некоторой турбулентности, конкуренции, волнений, а не демократизации России здесь и сейчас.

Д. Травин― Если кто-то считает это правильной стратегией, хочет раскачивать власть, то пожалуйста. Я не выступаю против «Умного голосования», я не против того, чтобы поддерживать представителя КПРФ и ЛДПР (насколько я знаю, по этому поводу у Яблока жёсткая позиция). Я аналитик и я не вижу особых результатов. У нас арестовано было за последнее время 17 губернаторов – так они все из Единой России, за небольшим исключением. А сколько арестовано генералов и полковников? Я не проверял, являются ли они членами Единой России, но это даже неважно, потому что это явные представители силового авангарда партии власти. Почему арестовывают? Потому что все друг с другом борются, грызутся как пауки в банке: ФСБ с СК, полицией и т.д. Все друг друга подсиживают, хотят получать большую ренту от государственных богатств, чтобы конкурирующая структура ничего не получала…

А. Веснин― Да, конечно, единороссов арестовывают, но я специально оговорился, что в таком бы случае не было бы протеста.

Д. Травин― Насколько конфликта в этой системе способны её расшатать Способны. Хабаровск – важный пример. Но кто больше всего делает, чтобы внутри путинской системы было больше конфликтов? Люди, которые голосуют, Навальный, оппозиция? Нет, больше всего для расшатывания системы делает один человек – его зовут Путин Владимир Владимирович, потому что он управляет страной как неглупый автократ по принципу «разделяй и властвуй»: он постоянно разделяет партии власти на конкурирующие группировки, благодаря этому он сохраняет свою персоналистскую власть. Никогда мы не сможем с помощью «Умного голосования» создать такой конфликт, который создаёт сам Путин. Сам подход «чем больше противоречий внутри системы, тем она слабее» верный, если кто-то считает, что нужно добавить ещё, то он участвует в «Умном голосовании» и голосует за коммунистов вместо единороссов, но это пара процентов раскачки, когда большую часть делает сам Путин.

А. Веснин― Не хочу топить за «Умное голосование», но не кажется ли вам, что качество вклада в колебания внутри элит несколько разное: ты можешь попасть под гнев Путина или властного фсбшники, но ты уже в системе и ты понимаешь эти правила игры – ты пытаешь лавировать и прижимать. Но ситуация может меняется: вроде бы ты со всеми договорился (воруешь, делишься с кем надо, например), ты себя обезопасил и не от куда ждать бюрократического удара. Но тут происходит неприятная вещь, что приходят непонятные люди, которые говорят, мол, ну и что, что у тебя есть гарантии, мы вот взяли и своими ничтожными, маленькими голосишками тебя подставили.

Д. Травин― Никакой договоренности о том, что представители Единой России всегда и всюду будут побеждать не существует. Единая Россия работает на Путина, а не наоборот. Страной управляет не обслуга из политических партий, а Путин и те, кто работает в его администрации, силовых органах, правительстве. Поэтому если в каком-то регионе побеждает ЛДПР или КПРФ, то это входит в правила игры. Путин вместо Фургала прислал совершенно непонятного человека из ЛДПР – он подтвердил право этой партии иметь своего губернатора в крае, вне зависимости от того, как силовики относятся к Фургалу и почему они его арестовали. Почему он не прислал более опытного управленца, который бы подхватил идеи Фургала и более ли менее понравился бы горожанам, но прислали того, кто не умеет управлять, который тут же поссорился со всем регионом, но этим поддержали право ЛДПР на регион.

А. Веснин― Может это просто была глупость или недальновидный ход?

Д. Травин― Не думаю, я не исключаю того, что власть осуществляет много глупых шагов, но думаю, их действия рациональны. У нас к объяснению путинского режима есть два принципиально разных подхода: эти ребята действуют очень рационально, но в своих интересах извлечения ренты из России, а не в интересах развития России, они не дураки, поэтому и находятся 21 год у власти; другой подход о том, что они безумны, Путин потерял адекватность, вокруг него некомпетентные придурки – это эмоционально, потому что хочется подчеркнуть, что мы в оппозиции все умные, а во власти недотёпы. Но не бывает такого, чтобы сплошные недотёпы так долго правили страной и успешно подавляли всяческий протест не только силой, но и манипулированием.

А. Веснин― Голосование показало, что в оппозиции всё неладно, очередной раз разругались из-за Новосибирска все со всеми: «Умное голосование» поддержало не яблочницу, а члена партии «Родина», который возглавляет движение «Новороссия», путинист, имперец – он и прошёл в Совет Новосибирска, и многие люди (Кац, Резник, Шлоссберг) раскритиковали «Умное голосование». Вы на чьей стороне здесь? И будет ли этот скандал и конфликт иметь какие-то последствия?

Д. Травин― Я согласен с тем, что в последнее время говорил Борис Вишневский: он говорил о том, что есть какой-то предел бессовестности в поддержке альтернативных кандидатов. Мне кажется, есть действительно такие люди, которых поддерживать нельзя не при каких обстоятельствах, но в ответ им говорят, что они не могут поддерживать Яблоко, потому что оно за свою долгую историю показало полную неспособность к каким-либо конструктивным компромиссам, даже когда это были компромиссы внутри явно демократического лагеря. Так и есть, Яблоко не способно к конструктивным компромиссам, оно держится за какие-то вещи, которые считает принципиальными, говоря, что только они настоящие демократы, а все остальные недемократы. Я много лет жду от Яблока признания, что есть различные взгляды на демократию. Хотя в данном вопросе у меня симпатия скорее на стороне Яблока, я не удивляюсь, что с ним не хотят иметь дело: они сами заработали себе эту репутацию.

А. Веснин― Следующая кампания – это Государственная Дума, много региональных выборов. Как вы думаете, неизбежны опять конфликты внутри оппозиции?

Д. Травин― Конечно, ничего нового не происходит. Примерно такие конфликты мы видим на протяжении четверти века. Даже репутация Яблока связана с конфликтами, которые я мучительно переживал в своё время.

А. Веснин― Появляются новые подробности о том, как могли отравить Навального. Издание «Проект» выпустило своё расследование, и активисты штаба Навального рассказали по поводу бутылки, которая находилась в отеле в Томске, то есть не в аэропорту. Мы не будем обсуждать ход расследования, надо ждать официальных данных, но дождёмся ли мы когда-то правды в этой истории? Вы как думаете?

Д. Травин― Полной правды вряд ли дождёмся, мы же до сих пор не представляем, как убили Бориса Немцова, Политковской… В каких-то случаях посажены исполнители, но консенсуса в обществе нет. Мы уверены в каких-то вещах, благодаря тому, что Навального вывезли в Германию и там провели независимые медицинские экспертизы – но кто и зачем непонятно.

А. Веснин― А что теперь будет с Алексеем Навальным? Я не про здоровье. Изменился ли его статус и роль в российской политике?

Д. Травин― Думаю, качественно нет, потому что внутри условной демократически оппозиции есть конфликты, не все признают Навального общим и единым лидером, но и другого не существует. Думаю, всё останется, как прежде, хотя ещё неясно вернётся ли Навальный в российскую политику, потому что это рискованно, он не застрахован от повторных покушений, хотя человек и в эмиграции может влиять на оппозиционную политику в России. В 1917 году тоже приезжали те, кто было давно в эмиграции.

А. Веснин― То, что международные лидеры обратили внимание на ситуацию с Навальным, никаких плюсов Навальному не дало? И почему обратили? Это гуманизм или политическая игра с Россией?

Д. Травин― Ничего не изменило, потому что у значительной части России нет представления, что надо обращать внимание на мнение Запада, наоборот, благодаря долговременной и эффективной путинской пропаганде создалось представление, что мы окружены врагами, что люди на Западе чуть ли не во всех странах мечтают ухудшить Россию – так что поддержка западных лидеров вряд ли даст ему популярность в тех кругах, в каких он пока не популярен. А где его уважают, там и так всё хорошо, хоть это и неширокие круги. Почему Запад обратил внимание? Мне кажется, это естественная реакция: понимают, что в России погибают или находятся на грани серьёзные оппозиционные лидеры, которые борются за демократию в России – нормально, когда таким людям симпатизируют, если они находятся в опасности.

А. Веснин― Никаких политических дивидендов не попытаются извлечь из этой ситуации?

Д. Травин― Мне даже не могу понять каких. Германия – не враг России. Нельзя сказать, что идёт нулевая игра, что если Путин проиграл три очка, то Меркель выиграла три очка – отношения другие, поэтому от того, что в России попытались отравить серьёзного оппозиционного лидера, в Германии не приблизится решение их проблем, потому что их проблемы – собственная экономика, коронавирус, миграция, бюрократизация… Это не имеет никакой связи с Путиным.

А. Веснин― Спасибо!