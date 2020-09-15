М. Майерс― 17.23. И с нами на прямой связи из Нью-Йорка Станислав Кучер, главный редактор американской редакции RTVi. Станислав, здравствуйте.

С. Кучер― Да, я вас слышу прекрасно.

М. Майерс― Классно, сейчас была такая пауза мхатовская. Я уже замерла в предвкушении самых страшных событий. Но я надеюсь, что вы нас слышите хорошо.

С. Кучер― Я вас очень хорошо слышу.

М. Майерс― Если у нас будет такая связь, нам нужно перезвонить. Станислав, давайте попробуем. Собственно, мы с Алексеем Венедиктовым уже успели затронуть и историю с выздоровлением, с тем, как себя чувствует Алексей Навальный, его пост в Инстаграм. И успели немного поговорить о Белоруссии. Но мне бы хотелось с вами начать с того, что происходит в Америке. Насколько я понимаю, страна замерла в ожидании, извините за штамп, выхода новой книги Боба Вудворда, которая называется «Ярость» и в очередной раз, судя по всему, содержит в себе большое количество разоблачений президента Трампа. Скажите, насколько это может всерьез повлиять на предвыборную обстановку в Америке?

С. Кучер― В этой книге нет, к сожалению для тех, кто Трампа терпеть не может или к счастью для тех, кто от Трампа в восторге – нет ничего, что могло сразу послужить поводом для, например, возбуждения процедуры импичмента. Для того чтобы народ встал и сказал: черт возьми, он все-таки это сделал. Поэтому мы не будем за него голосовать. То есть там, безусловно, есть яркие интересные моменты, в частности, которые подтверждают обвинение, инсинуации противников Трампа. Например. Боб Вудворд пишет, что Трамп действительно признавал опасность того самого коронавируса, понимал, что это не просто… Тем не менее, преуменьшал опасность. Потому что из соображений безопасности не хотел сеять панику. Но это опять же, во-первых, нет тому дословных документальных транскриптов. То есть пишется о том, что Трамп так заявлял. Трамп так делал… Поэтому часть утверждений Вудворда в принципе можно оспорить. Что Трамп и его сторонники я думаю, будут делать. А часть просто является подтверждением каких-то подозрений. Но не является сенсационной информацией, способной серьезно изменить расклад сил. Но что там еще. Там, например, «Вашингтон пост» опубликовал, ссылаясь на фрагмент из этой книги, что Трамп заявлял о том, что…

М. Майерс― Что у нас с сигналом.

С. Кучер― …который Китай и та же Россия…

М. Майерс― Станислав, а можно я вас попрошу еще раз повторить мысль по поводу того, в чем все-таки суть книги «Ярость». Потому что у нас не очень хорошая связь, к сожалению. Она периодически прерывается. Давайте еще раз, где вы с речи начали рассказывать.

С. Кучер― Я вас слышу прекрасно. Вы меня видите, слышите?

М. Майерс― Я вас слышу, честно говоря, с прерыванием. Давайте еще раз попробуем.

С.Кучер: В этой книге нет ничего, что могло сразу послужить поводом для, например, возбуждения процедуры импичмента

С. Кучер― Смысл в том, в частности в этой книге говорит о том, то есть газета «Вашингтон пост», ссылаясь на отрывок из этой книги, рассказывает о том, что якобы Трамп говорил о том, что у Штатов есть совершенно неслыханная система ядерных вооружений, о которой не слышали ни США, ни Россия. Он таким словом рассказывает — неслыханная. И говорит о том, что Штаты в 2017 году, например, были как никогда близки к войне с Северной Кореей. И вот после как говорит Боб Вудворд после этих слов, были анонимные источники у него, которые подтвердили, что у Штатов действительно были секретные системы вооружений. И все были удивлены в американском разведывательном и военном сообществе, по словам автора книги, что Трамп об этом рассказал. Ну то есть что Трамп якобы чуть ли ни секретные данные сообщил. И опять же это может рассматриваться как такое безответственное заявление главы государства. Тем самым подрывается…национальной безопасности. Но опять же, на самом деле, конечно же, ничего это заявление не подрывает. Подумаешь…, потрясающая система оружия, которой нет у русских или китайцев. Ну так, допустим, президенты других государств заявляли о том, что нам есть, чем ответить, допустим, американцам. На систему ПРО. У нас есть новейшие разработки, которые американцам неизвестны. Мы такие вещи слышали от Путина. Поэтому повторяю, ничего такого грандиозно ущербного для репутации Трампа в книге нет.

М. Майерс― Станислав, давайте сейчас на этом я вас прерву. Мы сделаем паузу, послушаем новости и попробуем вам позвонить еще раз.

НОВОСТИ

М. Майерс― Мы возвращаемся. Теперь по телефону из Нью-Йорка Станислав Кучер, главный редактор американской редакции RTVi. Еще раз здравствуйте.

С. Кучер― Маша, еще раз здравствуйте. И я прошу прощения за совершенно чудовищную связь по Zoom между Россией и Штатами. За тех, кто отвечает за обеспечение этой зумской связи.

М. Майерс― Это в Пало-Альто, наверное, рубильник какой-то выключили, это все ваши американские происки. Мы в России только так думаем, а не иначе. Но скажите, то есть получается по вашей версии, что книга «Ярость» — это в очередной раз гора родила мышь. То есть много шума…

С. Кучер― Нет. Во-первых, не так. Я сказал, что книга «Ярость» не приведет к импичменту президента Трампа. Я сказал, что там нет грандиозных сенсационных разоблачений, которые способны сейчас очень серьезно повлиять на ход предвыборной кампании. Но это вовсе не значит, что гора родила мышь. Во-первых, не забываем о том, что Боб Вудворд в принципе не занимается воспроизводством мышей. Потому что Вудворд – тот самый человек, который раскрутил легендарный Уотергейтский скандал.

М. Майерс― Да, 50 лет назад. С тех пор он выпустил тот же «Страх». Была уже книга о Трампе.

С. Кучер― Совершенно верно. Книжка называлась «Страх: Трамп в Белом доме». Она вышла в 2018 году. Она стала абсолютным бестселлером. Поэтому никакую мышь он не родил. Он заработал на этом кучу денег. Писал о разногласиях внутри администрации Трампа. Белый дом тогда заявил, что критика в адрес Трампа была надуманной и вообще там много «фейк ньюс» и вымысла. Но, тем не менее, повторяю, книга свое дело сделала. Когда мы сейчас обсуждаем Дональда Трампа, очень важно понимать одну простую вещь. Что то огромное количество его сторонников, которое было с ним с самого начала, оно продолжает оставаться с ним. Это его ядерный электорат, который не уменьшается в любом случае. Даже если завтра выйдет книга Боба Вудворда или кого бы ни было, или даже… Или любого из сторонников Трампа, который расскажет о том, что Трамп по ночам совершает оккультные церемонии с целью объединить Америку и Россию, например. И приведут видеозаписи подобных церемоний. То ядерный электорат Трампа все равно будет его слушать и пойдет за ним. Посчитав все это «фейк ньюс», монтажом, подлогом и так далее. И в этом парадокс сегодняшнего американского общества. Сегодня Уотергейт был бы при Трампе просто невозможен.

М. Майерс― Это интересно. То есть принять его глубже, чем уровень информационного какого-то поверхностного понимания. Правда? Так получается.

С. Кучер― Получается так, потому что повторяю, мы все знаем и надеюсь, что наши слушатели, зрители тоже помнят, в чем заключалась суть Уотергейтского скандала. Потому что республиканцы прослушивали незаконно демократов во время предвыборной кампании. И выяснилось, что президент об этом знал. По одним данным знал, по другим лично давал распоряжения. И, собственно говоря, это послужило причиной для импичмента. Сегодня представить себе, представьте ситуацию, что вдруг выясняется, что, допустим, не без осведомленности Трампа некие республиканские лидеры прослушивали разговоры демократов.

М. Майерс― То, что мир стал за эти полвека значительно циничнее – это, конечно, я понимаю. Потому что я сама в нем живу. Хотя и немного меньше.

С. Кучер― В этой конкретной книжке, давайте я расскажу, на чем она основана. Дело в том, что за последние несколько месяцев Вудворд и Трамп говорили несколько раз по телефону. То есть это были телефонные беседы. И Вудворд аудиозаписи передавал коллегам журналистам. И вот если, допустим, говорить об одном из ярких моментов, то это запись разговора от 7 февраля. И там дословно Трамп цитируется. «Вы просто дышите воздухом, и таким образом воздух распространяется и в этом проблема. Он также опаснее, чем грипп. Это смертельно опасная штука». И вот, собственно, это говорил Трамп. Но дело в том, что в начале пандемии, когда Трамп выходил перед камерами к народу, он говорил: «Похоже, в апреле будет теплее и коронавирус чудесным образом исчезнет. Сохраняйте спокойствие. Он уйдет, он уже уходит, и мы объявим о великой победе над вирусом». Я сам очень хорошо помню эти высказывания. Мы их давали в наш эфир. Естественно. И вот сейчас, собственно говоря, противопоставление разговора от 7 февраля и этих высказываний дают понять, что Трамп осознанно преуменьшал опасность. Опять же реакция на это будет какая? Противники скажут, что, черт возьми, мы говорили, что этот человек лгун. Что он рискует здоровьем американцев, что он вводил американцев в заблуждение. Поэтому его избирать не нужно. Что скажут сторонники: молодец, абсолютно, потому что делал все, чтобы не сеять панику. Более того, коронавирус оказался не так страшен, как его малюют. Значительно больше потеряли из-за закрытия предприятий и бизнесов.

М. Майерс― Ну все понятно.

С. Кучер― Президент был… Вот и всё.

С.Кучер: Пока я вижу продолжение классической истории, в которой Лукашенко использует всех

М. Майерс― Скажите, поскольку времени очень мало, практически полпрограммы было посвящено общению с Алексеем Венедиктовым, как видится встреча Путина с Лукашенко. Из США. Вашими глазами.

С. Кучер― Если вы спрашиваете мое мнение или мнение американцев, то они сильно отличаются. Потому что у меня мнение есть, а у американцев нет.

М. Майерс― Его нет. Поэтому я спрашиваю ваше, конечно.

С. Кучер― Большинство американцев понятия не имеют о том, что эти двое даже встречались. Их это абсолютно не интересует просто. Что касается моего мнения, то вопреки расхожим мемам и жабам, которые публикуются, на которых Лукашенко там то в колготках, то все рассматривают соотношение поз, в которых сидит один, сидит другой. И в Рунете, конечно же, это пытаются представить как пришел такой младший брат, которого во всех смыслах использовал брат старший. Я пока не понимаю, каким образом Путин использовал Лукашенко. Пока я вижу продолжение классической истории, в которой Лукашенко использует всех. Лукашенко использовал совершенно замечательно до начала этого кризиса американцев. Заручившись поддержкой того же самого Майка Помпео. И, убеждая американцев в том, как классно будут развиваться американо-белорусские отношения. Лукашенко совершенно прекрасно заигрывал, использовал европейских лидеров. И также прекрасно использовал и использует Путина. Поэтому где конкретно Лукашенко сейчас что сдал, я не вижу, не понимаю. Может быть, там есть какая-то секретная договоренность о том, что кто-то там войдет в состав России. Но этого тоже, конечно, не произойдет. Мы это все понимаем. И более того, риторика официальных лиц российских, начиная от лично Путина, Пескова, министра Лаврова, Марии Захаровой и Лавров дал интервью RTVi. Захарова вчера была у меня в эфире. И я прямой вопрос задал: «Скажите, все-таки интеграция Белоруссии и России случится?» Долгожданная многими, объединение двух государств. Делается ли для этого что-то. И как всегда из расплывчатого и предельно дипломатичного ответа Захаровой я понял, что никакой речи об этом даже не идет.

М. Майерс― Скажите…

С. Кучер― И ни о каких успехах на этом поприще тоже говорить не приходится.

М. Майерс― А считаете ли вы, сегодня довольно комично в ЕС Боррель высказался о том, что он нелегитимный президент Украины, потом поправился, что Белоруссии. Как вам кажется, как минимум ЕС, а как максимум и ЕС и США, должны как-то усилить свое давление что ли на Лукашенко или вмешательство в белорусский политический процесс. Или нет?

С. Кучер― Вы меня сейчас просите, чтобы я ответил, что должны сделать белорусские лидеры, исходя из чего?

М. Майерс― Не белорусские лидеры. Европейские и американские лидеры.

С. Кучер― Да, европейские и американские. Все зависит от того, чего они хотят. Вот вы мне скажите, Макрон и Меркель они хотят одного и того же в отношении Белоруссии? Я думаю не всегда на самом деле. А в отношении поведения России одного и того же? – нет. А Трамп и Меркель и Макрон – одного и того же? Конечно же, нет.

М. Майерс― То есть это развязывает Путину руки в определенном смысле. Пока вы там между собой определитесь, Путин будет проводить свою линию. Или, по крайней мере, встречаться с Лукашенко, каким-то образом брать управление этим политическим процессом в свои руки. Насколько это возможно.

С. Кучер― Я думаю, что у европейских лидеров на сегодняшний момент нет четкой согласованной позиции по тому, что делать с Белоруссией дальше. И как с одной стороны в их представлении наказать Путина, ограничить его имперские амбиции, а с другой стороны сохранить экономические отношения, от которых они более чем зависят.

М. Майерс― Но это по Белоруссии. А по России есть согласованная позиция в Европе и Америке. Соответственно внутри ЕС и в Америке как плюс США.

С. Кучер― Как вы понимаете, нет согласованной позиции внутри, например, самой Америки по России. Потому что есть с одной стороны президент Трамп, у которого одни представления о том, как должны выстраиваться отношения с Россией. Есть часть истеблишмента, который Трампа полностью поддерживает. И считает, что Америка должна действовать в отношении России если не мягче, то как минимум должна признать статус-кво, при котором мир поделен на зоны влияния больших серьезных пацанов. Коими является Трамп с одной стороны, Путин – с другой. Эрдоган в Турции – с третьей. Тот же Лукашенко, допустим, относительно, хотя это мелкая сошка для них – с четвертой.

М. Майерс― Китайцев забыли.

С.Кучер: У европейских лидеров на сегодняшний момент нет согласованной позиции, что делать с Белоруссией дальше

С. Кучер― Мир поделен на зоны влияния, поэтому мы не мешаем друг другу делать то, что мы хотим. Вот есть, сначала был мир двуполярный, потом мир стал в 90-е годы однополярный. Сейчас мир снова многополярный. А потому каждый в своем огороде должен делать то, что считает нужным. Америку делать снова… Путина, да, мы, конечно, будем в риторике ограничивать, но де-факто мешать не будем. Это позиция Трампа и части его окружения. Есть позиция демократов и части республиканцев, которые, безусловно, считают, что Америка должна по-прежнему претендовать на мировое господство, потому что больше некому. Быть мировым арбитром, решать крупнейшие споры. И в этом смысле усиление какое бы то ни было России плохо, поэтому необходимо максимально ограничивать. То, что в целом все в Европе, Америке понимают и делают для себя вывод, что Путин сидит слишком долго и подает авторитарный пример слишком многим – это факт. То, что это не нравится – это факт. И что с ним делать – на самом деле ни в Америке, ни в Европе не знают, потому что понимают, что санкции в том виде, в котором они накладываются, результата должного пока не приносят. А каких-либо более жестких мер и стратегий никто пока не предлагает.

М. Майерс― Станислав Кучер, главный редактор американской редакции RTVi в нашем эфире. Время закончилось. Спасибо большое.