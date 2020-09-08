Особое мнение СПб

В. Нечай― Добрый день! Я Валерий Нечай, и сегодня «Особое мнение» политика Сергея Цыпляева – приветствую! Давайте начнём со статистики, вы же по образованию ещё и физик, значит, с цифрами обращаетесь лучше, чем я.

С. Цыпляев― В физике у нас чисел немного: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А всё остальные у нас числа.

В. Нечай― Да, тут вы меня уели: век живи, век учись – главное, дураком не помереть. 210 новых случаев фиксации коронавируса в Петербурге, вчера было 195 – здесь наблюдается небольшой рост. Власти города говорят, что мы ещё на первой волне, ученые, социологи говорят, что это очень похоже на вторую. Что это?

С. Цыпляев― Я думаю, что дело не в волнах, они могут быть весьма наложены. Дело в том, что наступает осень – обострение вирусных инфекций. Вместе с эпидемией гриппа будет приходить и коронавирус. К этому надо готовится – понятно, что этот будет не однократно, поскольку мы говорим, что по миру заболело 27 миллионов, но всего же около 8 миллиардов – мы до уровня 1% не дошли. Это значит, что эпидемия будет длиться ещё долго, но вирус живёт в человеческом организме и, как показывает опыт, постепенно ослабляется его действие, потому что человек адаптируется к его присутствию. Та испанка, которая косила миллионами, превратилась в банальный грипп. Последние дни дали рекордное количество заболевших (сопоставимо с июлем), но смертность уменьшилась в два раза – идут процессы традиционные для инфекции. Конечно, второе закрытие экономики будет неправильным, человечеству придётся учиться жить в условиях коронавируса: выстраивать экономику, повседневную жизнь, общение, принимая во внимание, что он рядом, сохраняя меры профилактики, промывая носоглотку, стараться носить маску в местах скоплений, не собирать людей в кричащие толпы. Принимать разумные меры на производстве – так и пойдём дальше.

В. Нечай― Никаких митингов?

С. Цыпляев― Их можно по-разному проводить – пение в караоке более опасно, чем стоящий митинг.

В. Нечай― Вы говорите, что не стоит устраивать повторное закрытие экономики – сне кажется, это важно. Люди за это время должны были чему-то научиться. Власти говорят, что в случае роста, тотальное закрытие производств – последняя мера, которую надо по возможности избежать. Мы действительно научились или мы просто ещё не понимаем последствий тех закрытий?

С. Цыпляев― Чему-то научились, многое было отрефлексировано, потому что странных решений было принято много, например, люди достаточно плотно находятся в продуктовых магазинах, банках, но закрыли совершенно пустые дилерские автомобильные центры, где и в обычное время народ не свищет, закрытие парков, площадей приводят к обратному результату – увеличивается плотность. Люди не всегда понимали конечную задачу: попытка проверять пропуска в метро, проверка температура перед входом, что создавало очереди. Закрытие каршеринга при работающем метро объяснить просто невозможно. Власти были сильно напуганы, особенно насмотревшись на Китай, который закрывал целые города – реагировали с избытком, чтобы снять с себя потом политическую ответсвенность, совершая неосмысленные действия. Я надеюсь, что будет большее понимание целей и задачей, потому что наша задача – не допускать избыточной концентрации людей в одном месте. ВОЗ сказал, что если мы будем вести себя правильно и будут хорошо обстоять дела с вакциной, то мы можем справиться быстрее, чем за два года, поэтому мы вряд ли увидим быстрые решения. Надо сказать, что шведский вариант был достаточно правильным в долгосрочной перспективе – мы должны взять из шведского опыта невероятную самодисциплину и ответственность граждан, к которым и были обращены слова соответствующей структуры о том, что надо менять поведение. Если на Пасху традиционно все шведы уезжали из Стокгольма к родственникам, друзьям, за город, то в этом году по опросам 75% остались – это уровень уважения себя.

В. Нечай― Это к вопросам уважения себя и других: надевать маску или нет, несмотря, что это нужно; общественный транспорт, собрания, театр.

С. Цыпляев― Это к вопросам мер, которые вы применяете, потому что вирус не летает в одиночку – для заражения нужные до десятки тысяч вирусов, попавших вам в организм – он распространяется воздушно-капельным путём. Любая защита не является стопроцентной, но она уменьшает процент зараженных, за что мы и боремся.

В. Нечай― Вы собираетесь делать прививку от гриппа? В Москве чуть ли не вся мэрия это сделала.

С. Цыпляев― Я в раздумьях, потому что я никогда и от гриппа прививку не делал, со времён школы мало подвержен простудным заболеваниям. Спасибо природе.

В. Нечай― РБК пишет, что Минфин в августе снова использовал средства Фонда национального благосостояния, вчера мы увидели евро за 90рублей – это последствия коронавируса, санкции или всё вместе?

С. Цыпляев― Я думаю, что это в первую голову результат экономики в эпоху коронавируса – это предъявляет сразу испытания, и слабости начинают проявляться. Мы ещё в прошлый кризис развеяли иллюзии, что мы можем быть изолированным островком, потому что мы полностью включены в мировую экономику, более того, мы являемся заготовительным цехом – мы что-то продаем, а конечный продукт потом покупаем за валюту.

В. Нечай― Как же с вами Владимир Владимирович Путин не согласится, он же недавно говорил, что нас называют сырьевой державой, что это неправда, потому что мы своё производим.

С. Цыпляев― Своё производим, но надо смотреть на объёмы: посмотрите на одежду, автомобили, лекарства – многое и невидно, потому что даже некоторые товары, которые производят здесь, используют импортное оборудование и комплектующие. Мы серьёзно включены в мировую экономику, что в таких условиях на нас сказывается, тем более, что нефть упала. А мы помним предсказания сырьевых руководителей 2008-9 года, что нефть не может быть дешевле 100$, что ниже такой цены – мировая катастрофа – хотя для нефтепотребляющих производство это удача. Мы живём на недорогой нефти и дешёвом газе, поэтому проблема не в падении цен, а в падении объемов: мы в Турцию поставляли до 30% потребления, а в этом – 10%, потому что пришёл конкуренты в лице Азербайджана и США. К тому же сильно тормозился бизнес внутри, что не могло не сказаться на всех процессах – экономика находится под сильнейшим давлением. Наша схема при появлении импортных товаров – продали сырье, получили валюту, на неё купили товары и их внутри страны реализовали – когда в страну поступает меньше валюты, вы можете купить меньше импортных товаров, что де-факто приводить к ослаблению рубля, который, что бы мы не говорили, прибит гвоздями к нефти и газу (зависит от осинового экспортного товара). Те проблемы, которые мы видим (нам стало тяжело собирать даже федеральный бюджет, хотя это не единственный факт экономики), поэтому девальвация, как и ослабление рубля, упрощает жизнь бюджету, хотя деньги обладают меньшей покупательской способностью на рынке. Поэтому сейчас власти всех стран стоят пред вопросом, как сохранить экономику, а лучше начать наращивать, потому что жгут, наложенный на конечность, можно держать какое-то время, пока останавливаете кровь, но если вы передержите – то конечность отмирает. Это мы наблюдаем на экономике, поэтому вряд ли кто-то рискнет затягивать жгут второй раз.

В. Нечай― Тогда получается дилемма между экономикой, количеством зараженных и способностью государства проконтролировать соблюдение норм, ведь соблюдение рекомендаций просто так не происходит. Как-то гражданственность не проявляется.

С. Цыпляев― Во-первых, правда, что приходится учитываться несколько взаимоисключающих факторов одновременно – это жизнь в политике, государстве, это как свобода и безопасность, которые являются полярными вещами. Если вы хотите устроить безопасность – рассадите всех по одиночным камерам…

В. Нечай― Ну есть политологи, которые изучают федерализм, шутят, что самый большой уровень федерализме в Чечне, потому что там точно люди независимы.

С. Цыпляев― Отдельная история: что такое федерализм и что такое независимость? Невозможно довести один фактор до максимума – нужно искать золотую середину. Это искусство политики и управления. Да и задачу контроля нельзя ставить перед государством, она неправильна: мы самостоятельные граждане, наше здоровье – наше богатство, поэтому ответственность лежит на каждом, понятно, что государство не может нас бросить на самотёк, потому что одни заражают других, которые стараются выполнять. Конечно, определенные примитивные санкционные меры появляются – штраф за хождение без маски – это ориентирующие меры, но тотального контроля устраивать не надо, потому что мы должны исходит от личной ответственности.

В. Нечай― Срочное сообщение от ТАСС: Ефремов признан виновным. На ваш взгляд, это должно быть лишение свободы или условный срок?

С. Цыпляев― Такие решения принимаются вне зависимости, что за человек обвиняемый. Есть нормы, которые говорят, что это лишение свободы, тем более было отягчающее обстоятельство – опьянение. Я думаю, реальный срок, надо же взыскать справедливости. Одно дело, если человек в течении обстоятельств совершил подобную вещь, но, когда человек в невменяемом состоянии садиться за руль – он прекрасно понимает, на что он идёт, риски, которые он закладывает.

В. Нечай― В российском законодательстве отсутствует лишение прав более, чем на три года – возможно ли ужесточение этой нормы?

С. Цыпляев― Я думаю, что важно не жесткость, а неотвратимость наступления нормы – за три года без руля многие начинают осознавать, что подобного повторять нельзя. И когда вы идёте по уголовному преступлению – довесок в виде лишения прав большой роли не играет.

В. Нечай― У нас очередная годовщина Блокады, которые в официальных бумагах называются «торжественно-траурными мероприятиями», та дискуссия, которую я наблюдаю в интернете – это дискуссия между представителей двух лагерей: тех, кто говорит, что нужно расследовать историю блокады, нарушения и преступные ошибки советского руководства; тех, кто говорит, что не нужно этого делать, пока блокадники живы.

С. Цыпляев― Это нормальная обстановка для общества, в котором всегда будут разные подходы. Для кого-то это проблема, для кого-то – слава и самоуважение. Поэтому, конечно, способность обсуждать взвешено даже тяжёлые страницы истории – признак взрослости нации, уверенности её в себе, в своем месте в мире. Если вы не уверены, вы думаете, что по этому поводу думает княгине Марья Алексеевна, то тогда возникают борения, желание не касаться проблем, которые были. Смысл обсуждения – сделать правильные выводы и не повторять ошибки. Осудить или покарать, перевесить ярлыки… Вещь увлекательная, но не принципиальная. Мы нация мемориальной культуры, мы не умеем говорит о будущем, мы не обсуждаем цели, мы только дискутируем о прошлом, меняем дат и флажки. Если общество движется вперёд, постоянно оглядываясь назад, оно обречено спотыкаться и терять курс. Я бы предпочёл вести дискуссию о будущем, а не заменять этот разговор прошлым.

В. Нечай― Или слететь в люк. Давайте о настоящем: неизвестно до сих пор нахождении Марии Колесниковой – в Минске пишут, что скорее всего он в там. Получается, что оппозиционеров пытаются выдавить за пределы страны. Некоторые уехали на Украину, а Мария, видимо, порвала паспорт и не может покинуть страну.

С. Цыпляев― Я думаю, это интересная конструкция – порвать паспорт – в СССР человека сажали в самолёт, увозили за границу, лишали гражданства. В стране не структурированно гражданское общество, есть только маргинализованная мелкая оппозиция (и так многие годы) и власть. И когда возникло всенародное возмущение, то оно не смогло организоваться нормальным образом кроме бунта и уличного протеста, который чреват тем, что непонятно, как будет дальше. Все пока находится в мирных формах, нет оснований для силовых структур – надо входить в режим диалога, можно вносить разные предложения (вплоть до отставки Лукашенко), в этом нет криминала – здесь начинается реакция того, что нужно нейтрализовать посаженных лидеров, думая, что этим вы обезопасите себя – я думаю, это не ведёт к хорошим результатам, потому что масса без лидеров превращается в наиболее радикальные и экстремистские течения. Лидеры созидания не вырастут, поэтому потом может быть сложнее для Лукашенко и для всех.

В. Нечай― Нам говорят, что сейчас надо говорить о настоящем в свете отравления Навального. Здесь мы не знаем, кто отравил, но догадываемся – и его же пытались вывести из игры, и тогда ему на смену могут прийти более радикальные тоже?

С. Цыпляев― Любая власть должна расширять социальную базу, а для этого нужно работать с умеренными. Если вы хотите, чтобы все ходили строем, то после этого начинают говорить улицы, которые выдвинут самых радикальных вождей. Это просто, но никак не хотят понять, потому что желают увидеть идеальную советскую картину: власть и кланяющийся народ. Когда началась Белоруссия, ещё всплывала повестка Хабаровска – думали, что у на сбудет то же самое (во что я не верю), поэтому пошла реакция, которая думала, что надо заниматься ликвидацией лидеров. Ещё когда Навальный баллотировался в московские мэры, то можно было найти вариант – сделать его губернатором одного их регионов – тогда всё могло идти совершенно по-другому. Вопрос в том, умеете ли вы управлять тонкими нитями поддержки или вы хотите собрать только истово верующих сторонников – тогда и оппозиция будет большой.

В. Нечай― Когда ы Навального делаем губернатором, то сразу появляется альтернатива.

С. Цыпляев― Мы помним Лебедя, которого сделали губернатором, хотя был момент, когда в ходе мероприятия Березовский отстал от картежа, который несся в аэропорт с Черномырдиным, и я схватил его и пресс-секретаря. Так всю дорогу Березовский страшно кричал, что Лебедь – это страшная опасность, что неужели Черномырдин этого не понимает. Он стал губернатором и выйти из этого состояния ещё никому не удавалось, потому что это работа на убой.

В. Нечай― Мария Захарова пошутила над президентом Сербии – всё началась и закрутилось.

С. Цыпляев― Сейчас мы говорим о квалификации людей, которые работают в МИДе. Захарова не понимает задачи МИДа, она воспринимает это как министерство политической обороны, она находится на фронте идеологической войны. А МИД должен искать способы сотрудничества, улучшения позиций, продвижения контактов, увеличению партнёров… А когда ваша задача – как бы уесть Америку – то вы не понимаете своей работы. Если военные ищут опасности, то дипломаты – возможности, поэтому они в самых сложных ситуациях должны вести переговоры, чтобы улучшать отношения, продвигая и нашу экономику, и бизнес. Мне доводилось с ней общаться в разных форматах – удивился её «глубокому» интеллектуальном уровню – и мы видим, как это проявляется.

В. Нечай― Надеюсь, в следующий раз будете вы и Мария, чтобы вы поспорили. Спасибо!