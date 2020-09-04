Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» Антона Мухина, журналист – привет! Это первый гость после коронавируса и самоизоляции. Важные дела происходят в Петербурге: нулевое чтение бюджета – это должно каким-то образом интересовать горожан или никак?

А. Мухин― Это зависит от того, в какой мере жители города интересуются жизнью города. С практической точки зрения, интересно то, что Смольный собирается заморозить единицы (есть базовые единицы, на основе которых рассчитываются зарплаты бюджетников), хотя по закону они должны каждый год индексироваться – они хотят внести поправки, чтобы этого избежать в 2021 году. Это не великие деньги, но тем не менее. Насколько я понимаю это не относится на тех, на кого распространяются майские указы – у них особый способ определения величины зарплаты, которая привязывается к вредней по региону. А так бюджет – это не только, сколько украдут, а и сколько построят школ и всего остального.

Т. Троянская― Мы хотели ещё поговорить про колокольню Смольного собора.

А. Мухин― Эта история пока почему не взрывает город. Смольный собор стоит рядом с монастырём, перед ним хотел построить колокольню ещё Растрелли, есть макеты в Академии художеств – все могут посмотреть. Её не построили, но раскопали фундамент – то ли денег не хватило, то ли сам Растрелли решил, что она лишняя. В начале нулевых её решили построить, когда Газпром строил Охту – они решили показать, что здесь планировалась такая вот доминанта. Тогда забыли, и вот года два назад разговоры возобновились, и какой-то фонд, который заканчивает восстановление Скорбященской церкви на берегу Невы, сейчас пиарит эту колокольню, ездят по городу автобусы с изображением ландшафта с колокольней, в центральных районах в школах раздавали дневники и пазл с колокольней. Но непонятно, зачем это делается.

Т. Троянская― У тебя есть версии?

А. Мухин― Каждый раз, когда встречаю бессмысленный денежный проект, то мне кажется, люди просто осваивают деньги – сейчас на пиаре, может так и закончится. Но фонд имеет за своей спиной реализованные проекты, поэтому, может, и реализуют. Я не понимаю, как это возможно, потому что это противоречит объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, закону об охране памятников.

Т. Троянская― Они могут сказать, что они воплощают замысел Растрелли.

А. Мухин― Великий архитектор Леблон при Петре Великом спроектировал один из генпланов, предполагал центром акваторию Невы, нужно было его обнести по периметру стеной с бастионом – это где-то в районе Мойки, улицы Мира, первых линей ВО. Трезини предполагал город на Васильевском острове и нарисовал линии, где предполагалось на гондолах передвигаться. Прекрасные проекты – давайте их восстановим. В начале ХХ века были красивые проекты Думы на Марсовом поле…

Т. Троянская― Ты говоришь о каких-то колоссальных переменах, а тут просто колокольня появится.

А. Мухин― Это испортит все панорамы – это противоречит законодательству. Мы в Деловом Петербурге изучали этот вопрос – чисто теоретически можно каждое законодательство поменять по отдельности и всё это сделать – но это общественный резонанс. В сентябре вынесут на Совет по наследию.

Т. Троянская― Градозащитники и проснутся.

А. Мухин― Это обсуждается в профессиональных кругах, но резонанса нет – но это от пиара зависит, посмотрим. Мне кажется, дажет Смольный к этому с опаской относится, потому что и так ситуация непростая и новый скандалов не хочется.

Т. Троянская― Она будет выше Смольного собора?

А. Мухин― Да, на 170 метров.

Т. Троянская― Насколько мне известно настоятель этого храма дружит с Макаровым.

А. Мухин― Он настоятель домовой церкви в Мариинском дворце.

Т. Троянская― Значит ли это что-то, или просто совпадение.

А. Мухин― Мне кажется, совпадение, потому что ноги растут со стороны Газпрома, а не аффилированной строительной компании, поэтому это разные истории. Если это не просто освоение денег на пиаре, то мы с коллегами предполагали, что может есть смысл построить колокольню, и какому-то уважаемому человеку, который будет за этим стоять, синхронизировать часы с колокольней – чтобы, когда тебе приходил звонок, били колокола. Это красиво, бьют по всему городу колокола, ты берешь телефон – и все понимают, что Миллер контролирует ситуацию. Но на все ли звонки это ставить или только на важные, зависит от того, как часто ему звонят.

Т. Троянская― Одно дело строить Охту или Лахту – это здание, которое будет приносить деньги, а колокольня?

А. Мухин― Это не великие деньги – из шлакоблоков сложить колокольню, штукатурочкой покрасить. Я не понимаю, как там забивать сваи, потому что там исторический фундамент, но разберутся. Это не те деньги, ради которых это стоит начинать. Ещё интересно смотреть, как городские архитекторы выстраиваются в очередь любителей этой колокольни, надеясь получить контракт и вписать свое имя в историю, хотя непонятно с какой оценкой это в историю войдёт. Не буду называть их имена, но на Фонтанке висит одна колонка архитектора, который рассказывает, как будет хорошо.

Т. Троянская― Была громкая история с арестом одного из депутатов в результате поправок, а потом Макаров исчез, хотя он обычно довольно яркий персонаж, которого слышно. Понятно, отпуск, но ходят слухи, что возможен кто-то следующий из его команды.

А. Мухин― Честно, я такого не слышал. Пока я не готов выстраивать тенденцию из арестов, потому что мы помним историю с Нестеровой, которую арестовали, но ничего – Макаров это пережил спокойно, поэтому я не уверен, что история с Ковалём, это история против Макарова, пока ничего в эту сторону не говорит. Может, он на самоизоляции, может, он, как говорят, что перед встречей с Путиным надо 14 дней в карантине просидеть.

Т. Троянская― Ты считаешь, что у него всё хорошо? Просто есть ещё одни слухи, что в следующем году его уже не будет в Законодательном собрании. Или там всё стабильно?

А. Мухин― Губернаторов отправляют в отставку, начиная с первого года его правления, тем не менее, это случается не так часто. Макаров сидит в кресле спикера, по-моему, с 2011 года – и семь лет его отправляют в отставку, но пока что этого не произошло. Но рано или поздно это случится, есть большое количество людей, которым он не нравится, но он там сидит, по большей части, благодаря Валентине Матвиенко, поэтому я бы больше увязывал его карьеру с её: если мы увидим, что с ней что-то случилось, то придётся более предметно разговаривать о нём. Хотя с другой стороны, я заметил, что последние поздравления с праздниками от губернатора и от Макарова идут по отдельности, что необычно.

Т. Троянская― О чём это говорит?

А. Мухин― Может, это говорит о том, что ты хочешь от меня услышать: всё плохо – а может и нет. Были слухи, что если Смольный соберется менять Макарова, то он должен до выборов завести своего человека в ЗакС, и двигать его в спикеры – но это не состоялось на довыборах, которые отменились из-за коронавируса, из-за смерти депутата. Наверное, если бы Смольный очень хотел, то он бы что-то попытался сделать. Мы сейчас видим усиление политического блока Смольного, туда пришёл активный Бельский, сейчас обычно должность руководителя партии «Единая Россия» совершенно вторична, по сравнению со спикером – но сейчас на момент выборов всё наоборот, потому что от этого зависит формирование избирательных списков. А там ещё проходит праймерис, но, по моему мнению, это проходит так, как хочет руководство. Пока я не вижу причин для волнений с той или иной стороны.

Т. Троянская― Это значит, что в принципе состав ЗакСа не сильно поменяется? В единоросской истории.

А. Мухин― Знали ли мы за четыре дня до выборов в Белоруссии, что всё так будет? Всё непредсказуемо по объективным причинам, потому что экономически всё не хорошо, и по субъективным – карантин, который ударяет по голове и люди становятся не такими, какими они были прежде. К тому же усталость: мы говорим, что у общества клиповое сознание, так точно также люди воспринимают окружающий мир, потому что если два века назад правление в 20 лет было нормальным, то сейчас приходит усталость.

Т. Троянская― Всё может внезапно всхлопнуться?

А. Мухин― Психология людей не такая, как мы привыкли, невозможно оценивать её в рамках финансового благополучия и социального оптимизма. Неправильный шаг – у тебя весь Минск под вертолётом на площади.

Т. Троянская― Может, это нам непонятно, потому что мы в Минске не живём?

А. Мухин― Я не думаю, потому что в Минске не было никаких Болотных, это довольно спокойное флегматичное пространство. В 2011 году у нас тоже ничего не предвещало.

Т. Троянская― Выборы в ЗакС – мелкое событие для каких-то неожиданностей.

А. Мухин― Механизм заточен так, чтобы выборы для Единой России закончились победой, потому что одномандатные округа, прикормленный электорат… Но старые правила не работают, мир поменялся гораздо сильнее и непредсказумее. Остаётся только смотреть с интересом и попкорном.

Т. Троянская― Если Максим Резник решит идти на выборы в ЗакС, то от какой партии у него есть шанс?

А. Мухин― Я думаю, он сам размышляет над этим вопросом, потому что я не знаю, какие у него отношения с партией Роста – мне кажется, он их не сохранил. С Яблоком не очень… Но могут появиться новые партии. У него есть определённая харизма, популярность среди своего электората – для любой оппозиционной партии он был бы хорошим знаменем, поэтому он мог бы договорится о проходном месте для себя. В победу в одномандатном округе я верю гораздо меньше, хотя, правда, правила другие, и как будет происходить – непонятно.

Т. Троянская― Борис Вишневский уже говорил, что у него в планах, если партия Яблоко поддержит, баллотироваться в Государственную Думу.

А. Мухин― Я бы больше оценивал его шансы в ЗакСе, чем в Думе, мне кажется, что тут ситуация обратная: у него есть партия, от которой он может пойти. Вопрос в том, как будет сформирована первая тройка Яблока, потому что, понятно, Вишневский – самый известный и харизматичный. Но есть и председатель партии, который может претендовать на первое место. Нельзя исключать, что Явлинский снова захочет. Поэтому тут всё зависит от состава первой тройки.

Т. Троянская― Неужели партия может выдвинуть не Вишневского на первое место, если его лидерство в Петербурге очевидно?

А. Мухин― Сложно оценивать рационально то, где может быть иррациональное. Всегда бывают амбиции разных людей, которые мешают делать рациональный выбор – конечно, по уму, Вишневский должен возглавлять список, но как оно сложится, тем более за год до выборов.

Т. Троянская― А Вишневский в Думе – это реальность?

А. Мухин― Мне кажется, пройти в ЗакС у Яблока намного больше шансов, но зарекаться я не могу, хотя это мало вероятно, потому что новая волна протестного либерального электората не всегда будет ориентироваться на Яблоко, потому что оно не может предложить что-то новое, чтобы заинтересовать потенциальную молодежь.

Т. Троянская― У них Рыбаков, активно ездит по стране…

А. Мухин― Но мы же понимаем, что говоришь Яблоко, подразумеваешь Явлинский.

Т. Троянская― Ты думаешь, молодое поколение ещё помнит о Явлинском?

А. Мухин― Если оно помнит о Яблоке, то да.

Т. Троянская― Не могу утверждать. Борис Пайкин, который депутат Государственной Думы, возможно будет баллотироваться от Петербурга.

А. Мухин― Он уже баллотировался, кампания была дорогая и бестолковая – всё дело в пиарщиках. Конечно, дело, в первую очередь, в Администрации президента, но если согласования нет, то бороться надо реальными методами.

Т. Троянская― Дело в том, что из-за неоткрытия фудкортов известный бизнесмен Левченко периодически отправлял губернатора в отставку, делал яркие заявления о беспределе чиновников. Это не связано с Пайкиным?

А. Мухин― Левченко – активный публичный персонаж. И, наверное, у него нет политических высказываний, потому что он позиционирует себя как бизнесмен, а не как политик. Его заявления я бы расценивал как – его коснулось напрямую, он выступает. Я удивился реакции властей, которые стали после этого что-то предпринимать. Если ты знаешь, что завтра откроют фудкорты, то неплохо за день до этого сказать, чтобы их открыли.

Т. Троянская― Про фудкорты он давно говорил, а открывают их только 12 сентября.

А. Мухин― Мне кажется, с точки зрения парадигмы наших властей, не надо делать быстро то, о чем тебя просят. Но смотрите, какие у нас хорошие демократические власти! Просят – берут и делают.

Т. Троянская― Почему что-то не открывают? Это недоумие?

А. Мухин― Мы делаем большую ошибку, когда пытаемся спроецировать на чиновников наш ход мыслей и разум. Они не мыслят как-то иначе, просто у них есть некоторый алгоритм действий – и общественность всегда об этом хотела, потому что не желала, чтобы чиновники принимали решения на свой вкус, потому что это поле для коррупции. Мы получили жёсткое следование регламенту. Конечно, можно взять политическую инициативу, мол, не могу смотреть, как бизнес гибнет, но это риск. Я думаю, это просто работа алгоритма, ни шагу влево, ни шагу вправо – это для них спокойно.

Т. Троянская― Будет вторая волна, как тебе кажется? Зачем открывать, если скоро закрываться?

А. Мухин― Общественность же просит. Я не верю в статистику, но не потому что я верю в злого губернатора, который сам её рисует, или я ковид-диссидент – просто система тестирования не эффективна, я знаю массу примеров, когда у человека точно был коронавирус, а тесты не показывали, и наоборот. Единственный объективный критерий – количество смертей, сопоставимое с другими годами – они приходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому может вирус и не спадал

Т. Троянская― Тогда можно вторую волну придумать? А можно и нет.

А. Мухин― Мне кажется, в значительной степени, это политическое решение. У нас перед голосованием по Конституции же её отменили

Т. Троянская― Я надеюсь, что её не будет во всех смыслах. Спасибо!