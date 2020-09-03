Особое мнение СПб

А. Веснин― Добрый день! Я Арсений Веснин, это программа «Особое мнение», и сегодня её гость – известный переводчик, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) – приветствую! Понятно, с чего мы начнём, вчера была информационная бомба: немцы сказали, что получили анализ Алексея Навального – его отравили, по версии немецких врачей и политиков, ядами из группы новичков (Скрипали) – российская сторона тоже сделал свои заявления, МИД говорит о том, что не получили доказательств. Что происходит, и какие последствия могут быть?

Д. Пучков― Затруднительно сказать, совершенно очевидно, что это сугубо политическое действо, что отравление, на мой взгляд, придумано, как и со Скрипалями – выглядит всё по-идиотски. Если место, где якобы отравили Скрипаля, обрабатывали люди в костюмах высшей степени защиты, уничтожали всё вплоть до котов, то здесь что? Люди имеют хоть какое-то понятие о том, что такое боевые отравляющие вещества и как они действуют? Больницу в Омске сожгли, аэропорт? Тех, кто был рядом, пострадали, если ему капали в одежду, подливали в чай? Выглядит всё полной идиотией – все сидели и ждали, когда они начнут вводить новый санкции, так вот они их и вводят, результат достигнут. Мне кажется, надо взять анализы в российской и немецкой больницах, собрать консилиум, пусть независимые эксперты посмотрят и сравнят: если здесь не было, то почему оказалось здесь.

А. Веснин― Ни я, ни вы не эксперты в ядах, но дин из создателей новичка говорит, что один из его вариантов переводится в твёрдом виде: он мог коснуться кожей и люди вокруг не пострадали. Я задавался тем же вопросом, что и вы. Это просто вариант и информация для размышления. Вы говорите, что всё это было сделано, чтобы начать вводить новые санкции против России – а зачем? Вроде у всех плохо с экономикой из-за коронавируса, а Россия не проявляет агрессии по отношению к Европе и Америке – зачем придумывать повод для санкций?

Д. Пучков― Она просто существует и тем самым мешает всем жить. Например, американцам категорически не надо, чтобы российский газ поступал в Германию, весь ХХ век была задача: не дать СССР со своими ресурсами подружиться с технологичной Германией. Тот же вопрос стоит и сейчас. Сама чушь о том, что боевые отравляющие вещества, грамма которого достаточно, чтобы уничтожить тысячу человек – это используется для отравления одного персонажа. И что спецслужбы так работают? Очень интересно. В Америке политических оппонентов, которые не нужны, существует итальянская организованная преступность, которая легко и непринуждённо может организовать вам пьяную драку в подворотне, где вас нечаянно стукнут по голове и убьют – для этого не нужны яды и отделы внутри спецслужб. Они уже несколько раз не могут никого отравить – это что за профнепригодность. А вытаскивание подобного – нет предела чекисткой мерзости. Это для пропагандистского воздействия на умы, чтобы народные массы, которые с появлением интернета оболванивают в тысячи раз сильнее чем когда-то радиостанциями – они должны ужаснуться и поверить. Тут о доказательствах и вопроса не стоит – а показывать они не будут, надо верить.

А. Веснин― Вы сами сказали, что одной из целей США – не дать России нормально распределять ресурсы и поставлять их в Европу. Но сама Германия заинтересована в российском газе, это известно – зачем тогда сама Германия в этом участвует, ей же невыгодно накалять отношения с России и ставить себя в ситуацию, когда они не смогут по политическим причинам принимать газ? Там же люди тоже будут недовольны, если у них цены повысятся.

Д. Пучков― В этой клинике медсестра отправила 130 человек в мир иной? Отличная клиника. Невозможно представить, что руководство Германии – это монолитная группировка. У нас в голове была монолитная группировка КПСС, внутри которой оказывается тоже были свои течения, которые друг друга душили вплоть до расстрелов. Является ли руководство ФРГ чем-то монолитным? Нет, там также, как и у нас. Есть люди, которые хотят родной стране добра, а другие – зла.

А. Веснин― Меркель кто из них?

Д. Пучков― Понятия не имею. Есть те, кто хотят проводить индустриализация в России, а кто-то хочет всё продать и уехать на запад – у них есть деньги и все вопросы решены. Точно также и в Германии, там есть, кто дружит с американцами, они пропихивают такую точку зрения, что Германии куда полезнее сжиженный газ из Америки, потому что им за это заплатил деньги, у них интересы лежат в США – зачем это Меркель, я не знаю, может быть, у них есть какие-то нитки к ней, за которые можно Америке.

А. Веснин― Американская экономика намного сильнее российской, есть ещё китайская экономика, которая для США представляет гораздо большую угрозу, американская экономика строится не только на ресурсах, но и на технологиях – она куда более интеллектуальная, чем наша. Неужели одна из главных целей Америки – это насолить России? Америка мощнее экономически – им было б проще не обращать внимания, потому что мы будем догонять ещё кучу времени – это не вопрос даже 20 лет. Там своих проблем достаточно.

Д. Пучков― Одно никак не отрицает другого. Есть один замечательный документ – доктрина национальной безопасности США. И там задача №1: благосостояние США. Вот примитивный пример: кто военной сило угрожает США? С моей точки зрения простолюдина – никто. Но тогда зачем у них самая могучая армия и флот? Они за океаном, под ними Канада и Мексика, которые угрозы не предоставляют – тогда зачем им самый большой военный бюджет?

А. Веснин― От же вопрос – зачем России армия?

Д. Пучков― Для того, чтобы зарабатывать деньги, потому что железным кулаком легче вышибить деньги. Замечательный пример, как командор Перри вскрывал японскую торговлю для США: не будете торговать, сравняем Токио с землёй.

А. Веснин― 150 лет прошло.

Д. Пучков― И армия США стала только мощнее. Кто представляет экономическую угрозу и посягает на благополучие – Китай, надо с ним что-то делать. А в России осталось проклятое наследие кровавого Сталина, оружие и средства его доставки – она лезет в Сирию, зная, что ей за это ничего не будет, она лезет на Украину, в Белоруссию – имеет наглость на своих границах вмешиваться. А вот США обязаны вмешиваться на другой стороне глобуса, а Россия лезет – это создает угрозу благополучию, значит, должна вестись огромное военная и разведовательская работа. Поинтересуйтесь, сколько денег США тратили на противостояние с СССР.

А. Веснин― И сколько СССР тратил на противостояние с США.

Д. Пучков― Он вынужден тратил, потому что эти миролюбивые, добрые, демократические США хотели уничтожить страну, потому что она им мешает. Высокие технологии? Да, есть. Все рассказы о том, что США грабят полмира на праве сильного – пусть грабят по правилам капиталистического мира, но это не отрицает, что внутри США как пылесос высасывают лучших специалистов со всего мира. Что нам не жить после этого? Надо сопротивляться.

А. Веснин― Зачем нас нужно уничтожать? Ядерное оружие? Они не могут и с Северной Кореей справится.

Д. Пучков― Потому что мы представляем угрозу. Это не значит, что они не пытаются уничтожить. Мы же не знаем, как работает разведка. Например, я приезжаю в Венецию, а она все обклеена плакатиками «Освободите Тибет» – кто тратит на это деньги? На пропаганду о том, что Тибет должен быть свободным. США.

А. Веснин― Вы не думаете, что люди могут ознакомится и начать сочувствовать?

Д. Пучков― Нет, вы как-то странно рассуждаете: общественное сознание везде не существует само по себе, его формируют СМИ, которые при капитализме принадлежат вполне конкретным людям – это не синеокая организация, которая смотрит в небо и хочет хорошего. Они принадлежат конкретным людям и проецируют на общество конкретную точку зрения – и население в это тупо верит, это не знание. Вы рассказываете, что на Тибете пострадали – а где не пострадали? А как США отжали миллионы квадратных километров. На которых теперь благополучно живут, как он убивали индейцев, негров в рабстве. Народ про это знает и выступает? Нет. В интернет заработал не в ту сторону, когда население получило массово возможность: мы наблюдаем, как в США беснующиеся чернокожие, которые грабят, ломают, жгут и убивают. А почему они беснуются? Потому что у них свобода. А что они грабят, у них же все богатые. Почему убивают, раз они воспитанные. Малейшее проявление демократии, когда они могут говорить то, что они хотят, показало, что там цветет дикий расизм столетиями, что черные готовы бегать и убивать. Как у вас получается так? Только что вы проецировали на людей идиотские идеи, а тут население открыло рот. Если вам кажется, то им есть какое-то дело до Тибета, то вы ошибаетесь.

А. Веснин― Могут писать как пишут: «Спасём слонов в Африке». Хотя я знаю людей, которые искренне за них переживают, кого-то это трогает, кого-то трогает ситуация с Навальным, Белоруссия…

Д. Пучков― Вы говорите тоже самое, СМИ формирует общественное мнение, у человека есть свои приоритеты – благополучие своей семьи (а не свобода Тибета и слоны) – остальное мне навязывают СМИ. Если мне регулярно говорят, что десятки тысяч детей ежедневно умирают от голода – то, что важнее: свобода Тибета, где никто не умирает от голода, или мёртвые дети? У нормального человека первый приоритет – чтобы дети не умирали от голода, а не что угодно другое. А этим СМИ не занимаются, потому что другие интересы. Люди за слонов волнуются, потому что излучатель им сказал волноваться за них – у людей сбиты приоритеты, их отвлекают от реальных проблем, внедряя в бошку идиотию.

А. Веснин― Я вас понял, мы можем долго спорить, но вы говорите, что американцы хотят физически уничтожить Россию, потому что она им мешают, поэтому они могли сфальсифицировать отравление Навального.

Д. Пучков― У вас вольная интерпретация, но в целом, да.



А. Веснин― Но с другой стороны, Алексей Навальный – один из главных критиков Кремля, и самый популярный оппозиционный политик. Также, как и вы не доверяете немецкой клинике, можно не доверять омской больнице, куда попал Навальный – Навальный куда больше мешает Путину и Кремлю, здесь на лицо тоже может быть мотив, почему вы эту версию не рассматриваете?

Д. Пучков― Вы сами говорите, что верите, а должна быть создана международная комиссия, которая сравнит образцы крови и скажет, почему здесь нашли, а тут не нашли. Я вам не про веру говорю, а про экспертизу, в которой можно установить истину. Если вас интересует Навальный как политик? То это даже не смешно, за этим политиком никого нет, мне кажется, даже внутри Садового кольца, где у нас живёт огромное число граждан с отбитыми мозгами – даже там наберётся сторонников процента 2.

А. Веснин― Выборы в мэры Москвы показали, что не 2%

Д. Пучков― А на эти выборы его за уши притащила Единая Россия. Есть известный бизнесмен Михаил Прохоров и его как-то раз избирали в президенты в России, и за него в Москве проголосовало около 33№ процентов, хотя в его родном регионе – 2%. О чем говорит? О количестве распрогандировнаных идиотов в городе Москва, поэтому гражданин Навальный – никто в масштабе РФ, у него нет программы, он ничего не знает, ничего не умеет, он бывший скрытый нацист, дважды судимый. Он известен, но почему именно его назначили в жертву – сказать затруднительно. Со стороны спецслужб звучит дико: давайте его отравим, чтобы поднялся шум во всем мире, и против нас ввели санкции, и чтобы он ещё не умер, не обследовавшись, и мы его отправим в Германию, где сделают анализы и увидели, что его отравили, а давайте – это бред, в которой люди веруют без доказательств. И ещё люди рассуждают о законности, мечтая снести нынешнее правительство, чтобы наступило благо, указывая на конкретных людей, обвиняя их в совершении уголовного деяния – попытки убийства – было бы интересно посмотреть, как российское правосудие привлекло всех, кто это говорит, в рамках действующего законодательства к уголовному преследованию. На нарах хорошо думается о законности, о том, что можно говорить, а что нет, что бывает, а что нет. Хотелось бы законности.

А. Веснин― Нужны доказательства с двух сторон. Вы говорите, что надо сажать в тюрьму тех, кто обвиняет в коме Навального, но сами обвиняете врачей во лжи – вас тоже, если что, в тюрьму сажать?

Д. Пучков― Обязательно. Если я скажу, что вы жулик и вор, то вы спокойно можете пойти в суд и написать на меня заявление, и меня накажут в нашей бесправной стране, чтобы я никого не обвинял.

А. Веснин― Но вы обвиняете врачей.

Д. Пучков― Нет, я говорю, что здесь ситуация такая, а там иная. Как только они скажут, что нужна международная комиссия, они станут приличными людьми, а пока нет.

А. Веснин― Но мы тоже самое можем перевести на русских врачей: когда они скажут…

Д. Пучков― Нет, ни может, потому что те долго молчали, а потом глубокомысленно сказали, что отравили – так не делают. А вы в это свято веруете.

А. Веснин― Не надо мне приписывать то, во что я верую. Как вы считаете, мы когда-то узнаем правду, что там произошло?

Д. Пучков― Нет, это ложь на государственном уровне, которую скрывают всеми силами, внедряя в сознание граждан то, что нужно государству.

А. Веснин― Вы не допускаете, что это может быть ложь и российского государства?

Д. Пучков― России это не надо, самое примитивное – надо смотреть, кому это выгодно, кто будет пользоваться результатами. Борьбы за справедливость недостаточно. На фотографии видны уши фотографа.

А. Веснин― Спасибо!