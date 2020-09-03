С.Крючков― Здравствуйте! Меня зовут Станислав Крючков. И со своим особым мнением сегодня журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, добрый вечер!

М.Шевченко― Добрый вечер!

С.Крючков― Идет трансляция этой программы на основном канале «Эхо Москвы» в YouTube. Подключайтесь с реакциями и репликами в адрес гостя. Также к вашим услугам все наши традиционные средства связи.

Максим Леонардович, итак, отравление Навального веществом из группы боевых отравляющих. Почему мы знаем об этом не от российских специалистов, а от правительства Германии, от канцлера страны, гражданином которой Навальный не является? Да и отравление, собственно, произошло не на территории этого государства.

М.Шевченко― Это главный вопрос современной внутрироссийской политики и мировой политики. Если наша власть изворотливая такая структура, которая бормочет в ответ на прямые вопросы, которые ей задавали с первой же минуты, когда мы узнали об этом трагедии с Алексеем Навальным — с первой же минуты мы произносили вопрос, отравлен ли Навальный?.. Когда появился этот ингибитор холинэстеразы, будь он проклят — мы не знали этого словосочетания еще две недели назад, теперь мы уже его произносим без запинки, — мы задавали вопросы: Что это, откуда взялось? Нам в ответ несли какую-то чушь про то, что, скорей всего, он худел, возможно, это у него диабет.

Пригожин, издеваясь, очевидно, над Навальным и вообще над нами над всеми, одновременно грабя и уничтожая ФБК, говорил, что он водку с барбитуратами пил.

Мы с самого начала говорили, что это атака, что это отравление, что он выжил чудом. В первый же день и по «Эхо Москвы» и в YouTube, и я сразу — мы сказали все, люди разных политических взглядов, что это событие экстраординарное, выходящее за рамки чего бы то ни было. Ну, разве что можно сравнить с убийством Бориса Немцова под стенами Кремля или с убийством Анны Политковской в ее подъезде.

В общем, даже в этой ситуации сейчас, скажем, это нападение на гражданское общество, нападение на общество с его разными взглядами — левыми, правыми, либеральными консервативными.

После атаки на Навального, которую мы переживали и ощущали, никто больше не находится в безопасности. Не то чтобы мы боялись, но такое ощущение, что мы имели дело да, с критиками, с оппонентами, с государством.

М.Шевченко: После атаки на Навального, которую мы переживали и ощущали, никто больше не находится в безопасности

Но если мы имеем дело с отравителями, если мы имеем дело с убийцами, если мы имеем дело с теми, кто не просто может дать приказ совершить такое убийство, но, допустим, если на их глазах совершено такое преступление, и общество кричало о том, что это преступление, они, по крайней мер, должны были выйти — и этого ждут от любого государства, любой структуры, которая называет себя государством; основная функция государства — это сохранение закона; и уголовное право, касающееся личной жизни человека — это важнейшая составляющая этого закона, — они должны были выйти и сказать: «Мы берем это под контроль. Мы это расследуем». Мы слышали всё это время мямленье Пескова про то, что ничего не доказано… врачи сделали всё, что могли…

И вот теперь вердикт Министерства обороны Германии. Неделю назад мы им сказали: «Что вы будете делать, — спрашивали Пескова, — если немцы скажут, что это все-таки боевое отравляющее вещество?»

С.Крючков― Он обещал расследование, если будет установлено вещество.

М.Шевченко― Сейчас уже пошел второй день. Мы слышим, что мы пока не получили от Германии ничего доказательного. То есть уже выступила канцлер Германии, между прочим, партнер Путина и партнер Путинской России, которая попыталась даже в этот трудный момент отделить «Северный поток-2» от общего политического и этического контекста всего этого кошмара, который мы переживаем.

Еще раз: мы теперь существуем в мире, в котором применяются боевые вещества, доступные только узкому кругу, на мой взгляд, спецслужб для устранения политических оппонентов, блогеров, прежде всего. Потому что смысл применения к Алексею Навальному, который не является главой партии, который не является никаким крупным бизнесменом, только один: заставить его замолчать.

То есть это касается многих из тех, кто говорит сегодня в интернете, кто говорит на «Эхе Москвы», кто говорит на телеканале «Дождь», то говорит, может быть, на телеканале «Царьград», я не знаю, кто говорит вообще в медиа. Это значит, что человек, который говорил и в отношении которого были какие-то судебные иски, на мой взгляд, несправедливые; в отношении которого Золотов, условно, глава Росгвардии обещал его в фарш превратить, — это воспринималось как грубый, пусть вульгарный, пусть хамский, но в целом такой фотрепляс некого генерала. Алишер Усманов с ним полемизировал.

И вот теперь от слов перешли к травле блогеров, к травле тех, кто говорит, к травле тех, кто критикует, к травле тех, кто высказывает свое мнение.

Мы живем в новой реальности, которую нам надо еще осознать. Я думаю, что Кремлю тоже надо осознать. Не Кремль, скажем мягче — те, кто точно знает, что случилось с Навальным — не планировали три вещи, мне так кажется. Во-первых, сначала они не планировали, что он выживет, они планировали, что он уйдет в самолете. А труп — это совсем не то же самое, что живой Алексей Навальный. Тело… ему можно было закачать и барбитурат с водкой в вены, потому что он сразу был под особым надзором, можно было и дождаться, пока из его крови исчезли бы отравляющие вещества. А потом уже это как с телом Орхана Джемаля, которое, я помню, получал из Африки, когда было потеряно и свидетельство о смерти и одежда сгорела, в общем, непонятно как это всё было… Для меня-то понятно.

С.Крючков― Слишком грязная бы история получилась в этом смысле.

М.Шевченко― Она и получилась супергрязной. То есть он выжил — первое.

Второй момент: они не ожидали, конечно, такой тотальной общественной реакции и такого упорства и Юли Навальной, которая вела себя, конечно, абсолютно фантастически в этой ситуации, собственно, как и должна себя вести русская женщина, как вели себя жены декабристов, жены политзаключенных в лучшем проявлении этого прекрасного и трагического образа. Это то, что его максимально быстро перевезут в Германию, они тоже не планировали. Что найдутся деньги, что найдется фонд, который оплатит лечение, и он туда переместится.

И третье: они не планировали, те, кто это организовал, что все-таки следы этого отравляющего вещества будут обнаружены. Я думаю, что немцы представят спектральный анализ, немцы представят исчерпывающие доказательства. Поэтому сейчас этот затухающих хор квакающих пропагандистов, который как бы на убыль идет, мы видим, что мол, вот у них ничего нету. Уверен, что у них есть. Иначе бы — я неплохо знаю Германию, — такой серьезный политик как Ангела Меркель не стала бы выступать с таким страшным, на мой взгляд, заявлением, которое весь мир увидел вчера.

С.Крючков― Максим, после того, как будут представлены эти результаты, в которых вы не сомневаетесь, какой может быть и какой должна быть стратегия официальных властей России, на ваш взгляд?

М.Шевченко― Дальше стратегий может быть только две. Или стратегия, если мне изменяет память, Генриха II после убийства Фомы Беккета. Напомню, это был архиепископ Кентерберийский, который был критиком короля Генриха II. И как-то Генрих в присутствии приближенных лизоблюдов сказал: «Кто меня избавит от этого попа». И три дворянина сразу поскакали в Кентербери и убили Томаса Беккета. Естественно, король оказался ни при чем. Он потом скорбел публично. И даже этих трех дворян, по-моему, объявил вне закона, и их потом разными способами казнили в разные времена.

То есть первое — это свалить вину на кого-то. Но на кого в данном случае валить вину? Кто имеет доступ к боевому веществу? Понимаете не к мышьяку, ни еще к чему-то, не к дихлофосу, а к боевому веществу.

И второй момент — это, собственно, делать вид, что ничего не происходит, что это нас оклеветали, что это сделало ЦРУ или сподвижники Навального, например. Эта третья версия, которую они пытаются пробрасывать, но она как бы даже в этой ситуации абсолютного цинизма кажется все-таки настолько несостоятельной, что практически ушла из информационного поля.

Поэтому второй вариант, которого они пока держатся как застигнутый на месте преступления убийца с ножом: «Я не знаю, господа, чего вы от меня хотите. Я, собственно говоря, прошу вас сформулировать свои вопросы. Я не имею к этому никакого отношения, — и так, вытирая руки, запачканные кровью о штаны, — Да и, собственно говоря, видите, улик очевидных нет на мне, а если есть, то попробуйте предъявить».

Поэтому, я думаю, что вот такие варианты возможны. Первый вариант: свалить на кого-то вину. Второй вариант: делать вид, что мы тут ни при чем. А третий вариант: развернуть истерическую, вопящую кампанию про то, что это сделали свои, чтобы подставить Путина. Они же нам говорили, уже сказана эта дикая фраза: «Зачем это было Кремлю делать? Кремлю это невыгодно». То есть, значит, есть ситуации, в которых Кремлю выгодно, получается оппозиционеров.

С.Крючков― Это парафраз истории с Политковской, по сути.

М.Шевченко― Да.

С.Крючков― Скажите, а не заблуждаемся ли мы, когда говорим, что в условиях этой, описанной вами новой реальности, реакция общества была, действительно, острой?

М.Шевченко― Мне кажется, общество переживало и до сих пор переживает просто шок. Потому что Алексей Навальный феномен YouTube. Даже Борис Немцов и Анна Политковская или Юрий Щекочихин, они все-таки были политиками и журналистами эпохи до социальных сетей. Но Алексей Навальный вошел практически в каждый дом, в каждое электронное устройство. Его фильмы просматривали по 40 миллионов человек, по крайней мере, 40 миллионов просмотров. Это огромные цифры, это сопоставимо с населением стран.

Поэтому Алексей Навальный как бы стал частью жизни огромного количества людей в России и за ее пределами. Кто-то его ругал, кто-то его боготворил, кто-то к нему относился равнодушно. Но практически каждый знает, что он живет в эпоху, когда есть Алексей Навальный, который может снять фильм про утенка: «Я вам не Димон», который может снять фильм про спикера Мосгордумы Шапошникова, кажется (я не помню, как зовут этих безликих молчалиных бесконечных), и который может что-то такое сделать, что очень круто и как бы так, с юмором еще подается.

М.Шевченко: Первый вариант: свалить на кого-то вину. Второй вариант: делать вид, что мы тут ни при чем

И вот этого человека, любимейшего героя, который находится не в кинореальнсти выдуманной, а реальный, живой — вот есть Инстаграм его, где он со своей прекрасной женой гуляет, обнимается, показывает, что такая семья, и у него в Инстаграме тоже ведь миллионы подписчиков, между прочим, — и про этого человека внезапно узнают, что против него применен яд. И это момент психологического шока, который еще не позволяет нам выдохнуть до конца. Мы еще думаем: «Да нет, это не может быть. Такой ужас просто невозможен».

С.Крючков― Сибирские расследования о новосибирских выборах, о томской коммунальной мафии, как это было названо, на ваш взгляд, это предпосылка, это локально… не связываете с этим?

М.Шевченко― Ну, это просто… слушайте, у него были гораздо более масштабные, гораздо более серьезные расследования. То есть я допускаю, что сейчас скажут: «Ага, вот какой-то криминал». Я думаю, сейчас сидят в Томске многие люди, имеющие люди к коррупционным структурам и дрожат от страха, что на них могут пальцем показать и сделать их виновными и еще их при попытке к бегству, скажем так, завалить, чтобы они не говорили лишнего. Например. Это как версия, безусловно. Я этого не утверждаю. Но, мне кажется, что тут гораздо более масштабные события.

С.Крючков― Итак, Навальный входил в каждое устройство. А тут Лукашенко входит в радиоперехват между Варшавой и Берлином. Во всяком случае, это утверждает. С какой стати, собственно, он их слушает, кого слушает? И чего вдруг Александр Григорьевич так регистр со своих выборов на внутрироссийские дела и не только на внутрироссийские дела переключает?

М.Шевченко― Все государства имеют право слушать другие государства. Разведка является одним из совершенно нормальных и обычных форм политического как бы присутствия, и тут ничего такого нет. Если вдруг Берлин с Варшавой говорит по такой связи, что белорусы могут перехватить, то это проблема не их, а это проблема Берлина и Варшавы, на мой взгляд. Но конкретно, что там услышал Лукашенко, мне кажется, это, конечно, важно, но уже не так существенно. Поскольку, выбирая между версией канцлера ФРГ, одного из самых могущественных и ведущих государств современного мира и версией Александра Григорьевича, который ходит в бронежилете с автоматом без рожка по улицам Минска, когда белорусские женщины окружают, как мы видели на этих чудесных видео ОМОН, который не знает, что делать с этими белорусскими женщинами, ну, его мнение тут, к сожалению, не очень репрезентативно.

Если Кремль будет на мнение Лукашенко, на этот телефонный перехват ссылаться, то, я думаю, и «Северный поток-2», несмотря попытки госпожи Меркель вывести его из контекста в этой истории с Навальным, тоже может быть поставлен под сомнение. Тем более, что партия зеленых, как я знаю, уже в бундестаге потребовало разрыва отношений «Северный поток-2», потому что, мол, как же можно иметь дело с режимом, в котором ведущего политического блогера и оппозиционера травят боевыми отравляющими веществами?

С.Крючков― А кто был главным адресатом этого реверанса Александра Григорьевича — это переговорная карта, которую они использовал?

М.Шевченко― Я думаю, что никаких переговоров с Лукашенко уже Кремль не ведет. Я думаю, Кремль полностью, спроектировав всё, что было вокруг Белоруссии, добился своего, и в переговорах с Лукашенко Кремль больше не нуждается. Это скорее попытка достучаться до нового центра власти и центра силы, которым теперь, безусловно, будет подчиняться Лукашенко. Это Москва.

С.Крючков― Москва эту утку вылечит хотя бы на какое-то время или это подранок…

М.Шевченко― Какую утку, что вы имеете в виду?

С.Крючков― «Хромую утку» в лице Лукашенко, который столкнулся с новой реальностью внутри страны. Или он будет поддерживать ее налету, скажем так, некоторое время?

М.Шевченко― Я думаю, что так вопрос уже не стоит. Я думаю, что вопрос стоит о том, что российские структуры, олигархические структуры, военные, государственные структуры постепенно полностью перехватывают управление Белоруссию. И это факт.

Я думаю, что белорусский суверенитет в том виде, каким он был до лета этого года, уже стал пережитком истории. Может быть, будет в будущем какой-то другой суверенитет. Но на данный момент, что абсолютно бескровная, если не считать погибших во время этих митингов двух демонстрантов и пострадавших полицейских, операция как бы по принуждению к миру и по перехвату управления проведена.

С.Крючков― Хотя временами мириться с фигурой Лукашенко во главе этого…

М.Шевченко― Это не проблема. Поймите, это больше не проблема. Он больше не является самостоятельным субъектом политики. Это видно всякому, кто трезво посмотрит на эту ситуацию. Это видно из интервью Владимира Путина. Потому что если мы подготовили ресурс силовиков, чтобы помочь Белоруссии, это говорит о том, что мы уже как бы распоряжаемся на территории Белоруссии как на территории, на которой мы сами принимаем решение, что нам там делать.

С.Крючков― Иметь дело с реальностью в лице существенно изменившихся настроений внутри белорусского общества, российской власти придется каким-то образом здесь, и что-то с этим нужно делать?

М.Шевченко― Вот это важный момент. Потому что здесь у меня есть точка непонимания. В принципе, Россия, безусловно, содействовала либеральной оппозиции в Беларуси, как это ни странно звучит на первый взгляд. Но и Виктор Бабарико, который давал интервью на «Эхо Москвы» — я внимательно слушал это интервью в прямом эфире и потом читал его в записи — безусловно, ставленник Москвы, ставленник «Газпрома» и человек вполне либеральных взглядов, по крайней мере, по тому, как он заявляется.

И Сергей Тихановский — человек, который фотографируется с Ксенией Собчак и, как говорится, тоже не русофоб, знаете. И в Крым ездил и даже внесен в список сайта «Миротворец».

М.Шевченко: Я думаю, Кремль полностью, спроектировав всё, что было вокруг Белоруссии, добился своего

И Валерий Цепкало, тоже который сейчас как бы гастролирует по российским медиа, вряд ли его можно назвать какими-то агентом НАТО или русофобом. То есть все три оппозиционных кандидата либеральных, которые выступают с идеями приватизации и с идеями свободного демократического общества, в принципе, за их спиной, очевидно, стоят разные институты, разные институты в Москве. Потому что Москва же тоже неоднородна. Очевидно, что и «Газпрома» и у «Сбербанка» разные стратегии относительно Белоруссии. «Газпром» почил Лукашенко. А в момент, когда «Газпром» мочил Лукашенко, Герман Греф был в Минске 3 июля (я там тоже был в этом время), и в обнимку с Александром Григорьевичем открывал там поющие фонтаны какие-то и подписывал какое-то эпохальное соглашение о кредите «Сбербанка» Беларуси.

Плюс одновременно «Росатом», вот эта атомная электростанция… И я просто не помню, кто из российских банков явился гарантом этого 10-миллиардного кредита. То есть я уверен, что Россия совершенно не будет содействовать никакой средневековой тирании. Более того, я думаю, что Москва хотела, и многие политики в Москве, содействовать и стать таким проводником демократических и либеральных реформ в Белоруссии, как это странно не могло бы показаться, потому что это выгодно корпорациям, которые в Москве, как говорится, наложили на Беларусь лапу. Потому что идти в Беларусь как тоталитарное чудовище, наползающее с востока — ну, это очевидно, конфликтная ситуация.

И на этой фоне отравление Алексея Навального, я думаю, является очень серьезным фактором, поскольку это отравление вредит, наносит удар по этой стратегии Кремля (предполагаемой мной). Я уверен, что атака Навального была произведена изнутри России. Возможно, есть какие-то группировки силовые, элитные, которые имеют иную стратегию относительно, в частности, продвижения на постсоветском пространстве. Белорусская операция была проведена относительно мирно. Это все-таки не Украина, это не «зеленые человечки» и не последующая кровопролитная война на Донбассе.

Поэтому, я думаю, мы имеем дело с серьезной борьбой, с серьезным противостоянием очень серьезных элитных групп, которые, безусловно, связаны с разными силовыми ведомствами внутри России. Для более детального изучения интересов той или иной группы нам еще понадобиться какое-то время. Но для меня очевидно, что в России есть разные типы капитала, связанные с разными группами бюрократии, которые сотрудничают с разными группами силовиков — силовиков из службы безопасности, из армейских структур, — которые вполне оперируют не только, как говорится, танки налево, солдатики направо, но у них в руках есть и частные военные компании. Потому что сначала-то был сценарий в Белоруссии совсем другой. Сначала был сценарий, я напомню, ни какие-то 200 наемников с Украины, а Лукашенко говорил о 200 наемниках из России. И 33 наемника были представлены.

С.Крючков― Здесь поставим паузу. Максим Шевченко со своим особым мнением.

НОВОСТИ

С.Крючков― Мы продолжаем. Журналист Максим Шевченко со своим особым мнением. В Северной Осетии сегодня прошли мемориальные мероприятия в память о жертвах Беслана. Высшее руководство страны в этом, как, впрочем, и в прошлом году, участия не принимало. А у нас внезапно день завершения Второй мировой войны. На ваш взгляд, это две связанные вещи напрямую? Действительно, хотели заместить, вывести за скобки, чтобы об этом не говорилось столь широко, как это говорилось прежде, может быть, чтобы память потихонечку уходила?

М.Шевченко― Я думаю, что тут другая тема. Дело в том, что 3 сентября — это день окончания Второй мировой войны в Китае. Я думаю, что когда принимали эту дату, руководствовались не тем, чтобы забыть Беслан — это просто невозможно. При всем моем, как говорится, скептическом отношении к людям, которые сидят в Кремле, я все-таки думаю, что они прекрасно понимают, что такого уровня цинизм, в котором их подозревают, им не простят многие, потому что дети — это дети.

А 3 сентября — это очевидно, почему. Потому что чтобы совпадать не с западными датами окончания войны, а с китайскими датами. 3 сентября — это ясный вполне шаг и ориентация политическая и семантическая, если угодно, сближения Pax Sinica — с китайским миром. «Сахарный Кремль», — читали такую книгу? Там всё описано.

С.Крючков― Еще одна тема, которая уже более 50 дней нас не оставляет. Это протесты в Хабаровске…

М.Шевченко― Подождите. Про Беслан я хотел сказать. Я, конечно, в этот день не могу не выразить еще раз… слово «соболезнование» звучит идиотски в контексте этой трагедии, но, в общем, дорогие мои… те, кого я знаю лично, кто потерял своих детишек, еще раз обнимаю вас, приношу вам свои соболезнования, скорблю вместе с вами.

М.Шевченко: Идти в Беларусь как тоталитарное чудовище, наползающее с востока — очевидно, конфликтная ситуация

С.Крючков― Присоединяюсь.

Бывший губернатор Хабаровского края Фургал, ему срок содержания под арестом продлен. И кажется, не слышат протестов этих, кажется не слышат требований настойчивых жителей региона, которым он еще недавно руководил, перенести суд на место, в Хабаровский край. При этом прокуратура утверждает, что сидит и использует протесты в регионе в своих целях Сергей Фургал. Сидит прямо так и использует. На ваш взгляд, эта тема потихонечку нисходит, потихонечку выводится на периферию, или же она по-прежнему остается и тревожит не только жителей региона, но и тех, кто внимательно следит за ней из Кремля?

М.Шевченко― Я думаю, что тема «Местные против федералов» — хотя это никакие не федералы, мы так условно называем — местные против госбюрократии, против олигархии, связанной с госбюрократией, если точно сказать местная буржуазия, региональная, привязанная корнями и своим бизнесом к конкретной территории и ее конфликт с государственной бюрократией, которая живет за счет масштабных налетов и ограблений страны с целью перепродажи ее богатств своим зарубежным партнерам — американским, английским, немецким, израильским, каким угодно, — этот конфликт будет только развиваться.

И арест Фургала для меня совершенно уже очевидно, как и снятие Левченко в Иркутской области… Я вот сейчас нахожусь в Иркутске, я вполне тут наблюдаю изнутри этот конфликт. Кобзев, присланный надзирателем от федеральных структур и местные иркутские, в том числе, бизнесмены и жители, которые с опаской поглядывают на эти хищнические инстинкты государственного аппарата, государства, которое называется Российской Федерацией, а по сути, уже федерацией никакой не является давно, которое является унитарным корпоративным государством такого парапиночетовского типа.

Так вот Фургал ни в чем не виновен, потому что даже предъявленное ему обвинение основывается на умозрительных заключениях, на показаниях одного человека. Понятно, что 16 лет назад якобы совершенное убийство не может быть доказано. Оно не может быть доказано, потому что нет оружия, нельзя исследовать место преступления, нельзя исследовать ничего. Даже эксгумация жертвы не даст никаких результатов. Нет биллингов, нет прослушек. У них нет ничего кроме показаний человека, на которого они оказывают давление в ходе следствия. То есть это чисто политическое дело. И по-другому его воспринимать никак невозможно.

Как и дело Анатолия Быкова чисто политическое. 26 лет назад якобы был кто-то там убит по приказу Анатолия Быкова, как нам следствие сейчас сказало. И вот Быков сидит сейчас в тюрьме. То есть это тоже нельзя доказать, это тоже основано на показаниях одного человека, который получил пожизненное, которого они взяли — Татаренкова — из тюрьмы, очевидно, с ним торговались, пообещали ему: «Дашь на Анатолия Петровича — скостим тебе с пожизненно до 23 лет, например». И так далее.

И это тоже местные против государственной олигархической криминальной бюрократии.

Я думаю, что этот конфликт, который в Российской империи привел к революции 905-го года, потому что она была никакой не социалистической, конечно. Это было восстание национальной буржуазии против буржуазии царской аристократической, которая жила на британские, французские деньги, которая тормозила развитее внутренней банковской системы, в целом развития капитализма в России вплоть до того, что даже боевые отряды на Трехгорной мануфактуре, боевые отряды на Пресне финансировали хозяева Трехгорной мануфактуры. Так же было в Нижнем Новгороде. Так было по всей стране.

Я думаю, что этот принципиальный конфликт, он и сейчас будет развиваться. У нас во Владимирской области мы видим тоже, как крупные предприниматели как бы переходят из взаимодействия с партией «Единая Россия», которую они воспринимали как способ защиты, и которая стала инструментом федерального давления на регионы всё больше и больше, к сотрудничеству с оппозиционными партиями — с ЛДПР, КПРФ, с другими. Это объективный процесс.

М.Шевченко: Я воспринимаю дело Фургала, дело Быкова как политическое давление, как политический произвол

Поэтому, конечно, я воспринимаю дело Фургала, дело Быкова как политическое давление, как политический произвол. Я думаю, что таких дел по стране десятки. Это просто наиболее громкие дела, о которых мы знаем.

С.Крючков― Сам Фургал заявил о том, что хотел бы, чтобы его дело слушалось судом присяжных в последующем. Власть не допустит этого, на ваш взгляд?

М.Шевченко― Но статья-то позволяет. И юридически, конечно, можно добиться того, что будет суд присяжных. Но что это за суды такие? Я вот был на суде Платошкина. Это оппозиционный суд. Московский городской суд. Это же не суд. Это комедия была. Когда судья следователю, который там сидел и потел под маской, напротив Платошкина, не задала даже ни одного вопроса по мотивам — почему доктор исторических наук, доцент, завкафедрой, дипломат, имеющих благодарности президента Российской Федерации должен как какой-то вор, преступник и уголовник сидеть дома и не иметь права гулять, не иметь права встречаться ни с кем, не иметь права разговаривать и говорить? То есть на Платошкина, как на узника из романа Дюма просто наделю железную маску. Это какое-то дичайшее средневековье — то, с которым мы имеем дело в России.

Мы видим просто, что целесообразность политическая, конкретная, сиюминутная целесообразность вот этих группировок самых разных — их две, на мой взгляд, в России, связанные с типом капитала, который существует и конкурирует между собой и с внешними партнерами и силовыми структурами, которые с ними работают, — они просто поступают даже не исходят из понятий, которые действуют на улице или в криминальном мире, не из закона и Конституции, а просто: «Если мне так надо, то я так сделаю».

То есть они фактически развязывают войну против общества. Потому что мы не видим ни одного случая, когда бы люди, которые ассоциируют себя с властью, поступили бы так, чтобы общество могло сказать: «Это по закону». Все их действия являются вопиющим сознательным публичным попранием норм справедливости, норм юстиции, норм закона.

Я это наблюдал на Кавказе на протяжении 20 лет. Там это оправдывалось борьбой с терроризмом. Теперь это переместилось в Сибирь и на Дальний Восток. Чем это оправдывается: борьбой с сепаратизмом, что ли, или нам будут извлекать как кота из мешка периодически какого-нибудь несчастного таджика или узбека, говоря: «Вот игиловец — запрещенная в России террористическая организация — вот, пожалуйста, страшная угроза, которая в Хабаровске или в Иркутске, или еще где-нибудь».

Вот фактически какие-то силы, которые считают себя хозяевами нашей Родины, перешли к террору сначала против элит региональных как Фургал, Быков и так далее, элит России, которые существуют уже в XXI веке в сетевом измерении, таких как Навальный, например, или аресты и репрессии против других блогеров. Или нападение на сотрудника «Эха Москвы» Егора Жукова, избиение. Они попытаются это сейчас представить, что чуть ли Егор не сам себя избил. Даже вот такие я читал в кремлевских Телеграм-каналах мысли. Это террор.

С.Крючков― Вот историк Платошкин, он чем, собственно, этим группировкам был вреден, опасен, какую угрозу он нес?

М.Шевченко― Я думаю, что он просто вмешивался. Дело в том, что избирательный процесс для определенной группы людей стал средством обналичивания или добычи огромного количества бюджетных денег.

М.Шевченко: Платошкина убивают политически и духовно, потому что запретить писать и говорить

Допустим, был я в республике Коми. Там убрали с выборов губернатора всех оппонентов, присланного туда, очевидно, в награду за то, что лечил кремлевских бонз — бывший глава ФМБА Владимир Уйба. Я не знаю, может быть, Уйба хороший врач, может, ему сказали на старости лет: «Вот тебе скоро 70. Ты отдохнешь, как говорится, подкормишься на республике Коми». Но там просто нет выборов. Потому что единственных оппонентов там, местных депутатов Госсовета… вот Олега Михайлова, коммуниста, который популярный человек, — он якобы фильтр не собрал. А какие-то клоуны, привезенные туда — партия КПСС и партия «Зеленая альтернатива», которых никто не знает и понятия о них ни имеет, — вот они фильтр собрали. Плюс еще местный элдэпээровец, молодой парень 30-летний, которому запрещают даже имя свое ставить на плакатах. Там везде плакаты: «Голосуй за кандидата от ЛДПР».

Но везде плакаты Уйбы: «На деревьях, на туалетах, на камнях. Их тысячи». То есть на эту кампанию, которая не нужна… Ну, просто представь Уйбу местному Госсовету — он же за него проголосует, там же большинство «Единой России». Как это на Кавказе делают. Нет, надо потратить сотни миллионов рублей. Это в чистом виде воровство.

Я думаю, что Николай Николаевич, вторгаясь в это политическое пространство и отказываясь от договорняков, просто срывал чьи-то коммерческие интересы. Как известно, в России убивают за то, что вредят коммерческим интересам. Вот Платошкина убивают политически и духовно, потому что запретить писать и говорить ученому и преподавателю, и историку — это фактически убийство интеллектуальное, духовное. Вот это потому, что он мешал, очевидно, их способам увода из государственного бюджета огромных денег.

А ведь по всей стране все эти псевдовыборы, когда уже заведомый результат, но все равно делают вид, надувая щеки разного рода фонды и разного рода социологические службы при администрации президента, что там они ведут какую-то страшную войну с оппозицией, которую они сами административно уже убрали от выборов. Ведь это миллиарды, десятки, сотни миллиардов рублей.

С.Крючков― Журналист Максим Шевченко. К сожалению, истекло время.

М.Шевченко― Жулики и воры! Воры и жулики просто.

С.Крючков― Особое мнение Максима Шевченко. Буквально через некоторое время в программе «Грани недели»: «Альтернатива есть». Как раз оппозицию на региональных выборах будут обсуждать. В 22 часа в «Дилетантах» тема о том, как поссорились Владимир Медем и Владимир Ленин. Гость в студии — Александр Лакшин, кандидат исторических наук. В 23 часа в программе «Страсти» тема: «Человек и система».

Максим Леонардович, большое вам спасибо! Провел программу Станислав Крючков. До свидания.

М.Шевченко― Вам спасибо.