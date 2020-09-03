С. Крючков― Здравствуйте. И со своим особым мнением сегодня писатель и журналист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствую вас.

В. Шендерович― Добрый вечер.

С. Крючков― Идет трансляция программы на основном канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Подключайтесь с реакциями и вопросами в адрес гостя. Также к вашим услугам все наши традиционные средства связи. Виктор Анатольевич, отравление Навального — и тут в поисках логики, объяснения произошедшего шквал слов звучит. Иной раз прилетает оттуда, откуда и не ждешь. От Лукашенко внезапно слова о перехвате некого разговора Варшавы и Берлина. На фоне самого события нам предложена некая альтернативная реальность. Наберитесь терпения, пожалуйста. Вот цитата: «У Запада появилась новая фишка. Опять «Новичок», опять отравление. Меркель заявила, что Навальному хотели закрыть рот. Мы перехватили разговор». Виктор Анатольевич, кто с кем говорит и почему Беларусь вдруг пишет Варшаву и Берлин. Пока еще глава государства говорит об этом премьеру соседней страны. Не густо ли кисель-то замешан?

В. Шендерович― Слушайте, кисель замешан густо, потому что деваться им некуда. Лукашенко. Он очень хочет понравиться. Очень хочет быть полезным. И он стал полезным, потому что этот бред уже транслирован на голубом глазу. Перехват, вот новые данные. Ну, конечно, понятно, что Меркель, как только они фальсифицировали отравление Навального, первое, что она сделала – это позвонила доложить об этом в Варшаву. То есть тут, конечно, все это чрезвычайно правдоподобно. Послушайте, как говорятся, Лукашенко он дурак, но мыло не ест. Он прекрасно понимает, что это бред. И что это читается как бред. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Тот самый случай. Он полезен, он хочет пригодиться. Он хочет понравиться. Деваться ему некуда. Он будет целовать Путина в то место, в которое скажут. Деваться ему совсем сейчас некуда. Раньше он шантажировал Москву, сейчас Москва может шантажировать его. Таракан попался. Его либо прихлопнут народным тапком, либо Путин каким-то образом его спасет. Кроме Путина спасти некому уже. Точка. Поэтому он полностью в руках здесь у Путина. И будет делать все, что ему скажут. Вот уже по бабкам пошли разговоры, по управлению, по недвижимости. Фактически будут потихонечку делать Беларусь 90-м субъектом федерации. По крайней мере, у них такие планы совершенно очевидные. Батька, раньше игравший на теме суверенности, сейчас, конечно, у нас единое отечество от Бреста до Владивостока уже немедленно образовалось. Повторяю, деваться ему совершенно некуда. Так же как он шантажировал Москву 25 лет тем, что как избушка то к лесу передом, то к НАТО, то славянское братство и целоваться в десны, то угрозы, что сейчас мы повернемся в сторону Запада. Он шантажировал и играл на этом и с нами, и с Западом, он играл в это 25 лет. Теперь пришла очередь Москвы его шантажировать. И этот шантаж совершенно ясно очевиден – Путину нужен слабый Лукашенко. Но Лукашенко, конечно. Слабый Лукашенко. Который подпишет все, что ему скажут. Сделает все, что скажут. Тот кисель, о котором вы упомянули – маленькая деталь в попытке Лукашенко понравиться и быть полезным.

В.Шендерович: Путину нужен слабый Лукашенко. Который подпишет все, что ему скажут

С. Крючков― В качестве кого этот с позволения сказать таракан, как вы его назвали – нужен Москве.

В. Шендерович― Это не я. Он нужен как альтернатива свободной независимой Беларуси. Демократической, вышедшей, вырвавшейся из-под влияния окончательно империи, независимая нация белорусская. Беларусь. Вот в качестве альтернативы свободе белорусской нужен Лукашенко. Потом его можно заменить, передвинуть кем-то в Москву, заменить на какого-нибудь – это уже технический вопрос. Лукашенко как политическая самостоятельная фигура кончился. Его нет. Вопрос в том, что повторяю, Беларусь вот потенциально свободная Беларусь – сейчас ее шантажирует Путин тоже вводом войск, силовыми маневрами и так далее. То есть, конечно, этот путь на свободу еще только начат и он довольно сложен.

С. Крючков― Эта свободная Беларусь или Беларусь, начавшая движение к своей свободе, почему в качестве альтернативной реальности или собеседника Кремлю не нужна. Почему именно выбор в пользу Лукашенко по-прежнему, спустя очередной десяток лет.

В. Шендерович― Ну, послушайте, Клим Чугункин — … Лукашенко классово близкий. От политрука до гэбэшника один шаг. Как вы понимаете. А тут какая-то флейтистка из Штутгарта. Слушайте, свободные люди, европейские люди, которые хотят, они не хотят политрука, не хотят гэбэшника. Они хотят на свободу. У них совершенно сформировалось свое самосознание. Вот белорусская нация в отличие от российской есть, это уже сейчас очевидно. Путин не знает, как разговаривать со свободными людьми, он понимает, как с холуями разговаривать. Он понимает, как с бандитами. Нет ни одного бандита на земном шаре, который не был бы нашим стратегическим партнером. Мы безошибочно выбираем убийц. По земному шару. Посмотрите список наших ближайших друзей и партнеров. Это Клим Чугункин. Это.. Он не знает, как разговаривать со свободными равными, с равными. Представляете, с Беларусью на равных – это как? Это не по понятиям. А он в своем воспаленном мозгу бункерском, он же последний Цезарь, он же наследник великой империи. Это все вассалы, послушные вассалы как Армения, допустим. Непослушные вассалы как балтийские страны, Украина. Вот Беларусь хочет стать непослушным вассалом. Это вассалы с его точки зрения. А вы предлагаете ему, Цезарю разговаривать с вассалами на равных. Он не умеет это.

С. Крючков― Цена этого вассалитета со стороны Лукашенко. Сегодня 3 часа они с Мишустиным говорили. И вроде бы договорились о том, что прежние разногласия, скажем так, по поводу энергоносителей, они остаются в прошлом.

В. Шендерович― Какие могут быть разногласия с человеком, который приполз, потому что у него альтернативы нет. Альтернатива – его будут судить за убийства и насилие. И за захват власти. Вот и вся альтернатива.

С. Крючков― Задам вопрос от слушателя с сайта, он говорит, что цена, в конечном счете – аншлюс?

В. Шендерович― С точки зрения желательная цена для Путина, не для России. У России и Путина довольно противоположные интересы. Для Путина, конечно, аншлюс. Такой тихий без скандала. То есть тут не нужно высаживать как в Прагу десантные дивизии. Зачем. Просто так договориться с законным как бы правителем. Хотя он самозванец. Он проиграл выборы. Ему надо до 3 ноября сдать дела и уматывать по закону. Но он как бы так. Конечно, это идеальное развитие для Путина. Другой вопрос, что если говорить об игре в длинную, то не получится все равно. Потому что народ выходит на свободу. Невозможно усидеть на штыках. Тем более в таком случае. Все-таки это уже не 68-й год, когда можно просто въехать на танке. Так сейчас уже ресурсы не те немножко. Не то что он не хотел бы этого. Но ресурс…

С. Крючков― Тактически действует так, то стратегически он же должен понимать, что в перспективе ему предстоит иметь дело с этим, ставшим на другие немножко рельсы народом.

В. Шендерович― Стратегически Путина вообще ничего не интересует, как мне кажется. Он очень талантливый тактик. Вот в этой мутной воде все время затевает новые игры. Он очень хорошо в мутной воде ориентируется. Стратегически, историю же не проходили в высшей школе КГБ по-настоящему. Про распад империи он ничего толком не знает. Ни Цицерона не читал, ни Светония. Что интереснее. Поэтому то, что российская империя находится в распаде и он всего лишь один из последних Цезарей этой погибающей империи и то, что единственный шанс цивилизации уцелеть – это отказаться от империи. Это вне его головы. Он это не понимает. Не знает. Его стратегия я думаю не очень интересует. Сейчас он может получить, он может выиграть сейчас конкретно. Прихватить Беларусь. Лукашенко он не любит давно, и Лукашенко отстрелянный материал. А Беларусь он попытается прихватить. В долгосрочной перспективе я думаю, ему это не удастся.

В.Шендерович: У России и Путина довольно противоположные интересы

С. Крючков― К имитации любви он готов на ваш взгляд?

В. Шендерович― Ничего личного, работа такая. Он прекрасно умеет это делать. Вот чего его учили в школе КГБ – вот этому бесстыжему лицу. Это он умеет как раз.

С. Крючков― А теперь содержательно и конечно же о Навальном. Вещество из группы «Новичка». Даже без «Новичка» все очень серьезно. Об этом не кто-то заявил, а немецкое правительство и канцлер Меркель лично выступает по телевидению, хотя Навальный не гражданин ее страны. Хотя был отравлен не на ее территории. Какие дополнительные оттенки в нашу картину мира привнесено вчерашним заявлением?

В. Шендерович― Меркель делает то, что может и должна. Она обозначает уровень, на котором принимали Навального. Завышенный уровень безопасности и уважения. То, что канцлер выходит с этим текстом, а не какой-то чин – это некоторый показатель серьезности намерений. И серьезности отношения к этому. Но мне кажется, что возможности Запада довольно ограничены. Запад проглотил по большому счету, проскочили мы эту развилку и Запад проскочил, и Россия путинская проскочила. Запад в 2008 году съел аннексию Осетии, ну съел, съел. Проглотил. Какая-то озабоченность, которая выражается – вы же понимаете, никого не скребет. Реально ничего не было. Проглотил Крым, Донбасс, Боинг. Проглотил убийство Немцова. В какой-то момент мне кажется, что это уже замечена интонация – Путин и не особо скрывает, что это он. Потому что когда Луговому дают возможность расследовать, когда Луговой становится депутатом или сенатор, кто он там. И сейчас расследует это отравление – это абсолютно ясный знак. Своих не сдаем. Мы подмигиваем как бы. Не мы – Путин. Он говорит: да, это мы. Докажите. Нам по фигу, мы вас не боимся. Он транслирует силу Западу. Не без оснований. Потому что войны никто затевать не будет. Ни из-за Осетии, ни из-за Украины. Можно это назвать предательством со стороны Запады, можно назвать целесообразностью. Это вопрос терминологии. И то и другое верно. Можно рациональным поведением назвать, можно предательством. До Запада, конечно, с опозданием дошло — ху из ху мистер Путин. Но повторяю, ну санкции. Но Путин уже окуклился. Путинская элита, надежда 2014 года, западная надежда, что санкции расколют путинскую элиту. А там уже все, кто мог отколоться – откололись и сбежали. Либо сбежали, либо ушли в бизнес тихонечко и радуются, что удалось свинтить. Те, кто остались – это скованные одной цепью. Им некуда. Как австрийские пулеметчики, которых приковывали к пулеметам. Они не могут уйти, они бы и рады. Но не уйдут – им некуда. И элита путинская окуклилась, на Запад дороги нет по большому счету. По крайней мере, главным фигурантам санкций. А тут все схвачено. Запад не может отстранить Путина от власти. Народ деградирован и в ближайшее время не видно, каким образом появится российская нация. Вот белорусская появилась неожиданно. А российской нет нации. Есть население, размазанное неровным слоем по этому бутерброду. И ему ничего не грозит. А там все потеряно. В этом смысле его существование довольно психологически цельное. И он может позволить себе ухмыляться. Что он и делает. Он ухмыляется. Он как бы не очень отрицает. Ну вот эта Симоньян, которая разновидность явки с повинной. Гы-гы, а вы докажите. Думаю, что возможности Запада очень ограничены. Какие-то еще санкции? Какие? Они перестанут что, закроют границы. Нет, вряд ли. Я не думаю, что что-то всерьез может поколебать позиции Путина. Только укрепить. Синдром осажденной крепости он будет вбивать. Чем больше Запад, это пройдено в 14-м году, будет объявлять санкции – тем крепче будет уровень, градус истерики выше здесь. Для населения. Тем крепче будет вбиваться синдром осажденной крепости.

С. Крючков― А вот эти ухмылочки создают не слишком ли переудобренную почву для диалога дальнейшего. Но ведь в какой-то мере на этот диалог в Кремле пусть, исходя из того, что вы говорите, рассчитывают.

В. Шендерович― Ну мы же видим, что они ухмыляются. Мы же увидим, что убийцы становятся сенаторами. И героями России. Мы же видим, что они не очень валяют даже дурака. Ну да, они даже не возбудили уголовного дела. По большому счету явка с повинной. Им к нашему сожалению давно все равно. Мы не заставили их с собой считаться. Запад тоже не может. Ну а что Запад, воевать будет? – нет, не будет. Потому что в войне Россия путинская не победит. Но ад на земле мы устроить можем и мы на Донбассе это продемонстрировали. И в Цхинвале. Ад мы можем устроить. Запад минимизирует свои потери. Повторяю, это рациональное поведение, которое воспринимается как предательство. Но нам скажем, Украиной, Грузией, в Белоруссии может восприниматься как предательство. Но по большому счету нам с вами и другим россиянам вообще не очень следует туда смотреть в ту сторону. Либо это мы сделаем каким-то образом, либо вдруг здесь образуется нация. Которая не захочет жить по-старому. Либо будем жить по-старому. Заграница нам не поможет.

С. Крючков― А если все-таки исходить из поиска некой логики. Логики произошедшего. Логики отравления Навального. Кому выгодно впрямую. Можно ли связывать с какими-то локальными случаями двух опубликованных расследований.

В. Шендерович― Нет.

С. Крючков― Или это глобальная история.

В. Шендерович― Я думаю, что нет. Сразу было сказано и те, кто понимают в этих раскладах: Навальный – номенклатура Кремля. Нельзя было завести уголовное дело. Это не Галямина и не Яшин. Когда можно из общих соображений, потому что ну демократы, давай их закатаем. Нет, про Навального все согласовывалось всегда. И когда его сажали и когда его отпускали или выпускали. Нет, это сделано, разумеется, с согласия. Цель – когда вы говорите, что Путину невыгодно. Или не вы говорите, что это Путину невыгодно. Ну почему же невыгодно? Он положил всех вниз лицом и дает понять населению, а также оставшимся оппозиционерам, что все всерьез. На этот раз, Лаэрт, без баловства, как сказано в «Гамлете». Все, отравленная шпага. Все будет всерьез. Он будет убивать. А вы будете лежать вниз лицом и ему плевать, что вы о нем думаете. Это сигнал к тому, чтобы вы легли вниз лицом. Это акт запугивания. Демонстративного запугивания. Так же как нападение на Жукова. Это вполне демонстративная вещь. Никто, собственно, не пытается сделать вид, что это по какой-то другой причине. Да, это мы. А вы бойтесь. Или уезжайте, пока мы разрешаем. Вот прямой месседж, обращенный к нам ко всем.

В.Шендерович: Народ деградирован и не видно, каким образом появится российская нация. Вот белорусская появилась

С. Крючков― А как быть с этими словами. Хотели бы убить – убили. Многие говорят.

В. Шендерович― Я не знаток боевых отравляющих веществ, я читаю, в том числе то, что появляется на сайте «Эха». Ну конечно можно было убить. Заодно убить еще весь самолет, напоить всех чаем, всех облучить. Не знаю. Тут я не знаю. То, что это сделано Кремлем – это совершенно очевидно. Кругом торчат не просто уши – сплошные отпечатки пальцев. И никакой другой версии просто нет. Значит, мы ищем целесообразность внутри их поступка, уже известного нам. Есть неизвестные в этой истории, но есть, очевидно, известные вещи. Я думаю, что в каком-то смысле Путин достиг своей цели этим отравлением. Вот такой Навальный, какой сейчас – это как раз для Путина идеальный вариант. Потому что да, жертва может стать легендой, а так. Мы же не знаем, к сожалению, дай бог он, видимо, выживет. Но мы не знаем, каким он выйдет из этой комы. Это покушение на убийство, безусловно. Потому что собственно они и хотели бы в Омске просто его закопать. Дать ему умереть с нарушением обмена веществ. Потому что сладенького не поел по совету Маргариты Симоньян. Вовремя. Дать ему умереть и закопать. Вот что они хотели. А потом иди, доказывай. Получилось так, как получилось. Но повторяю, мне кажется, что Путин добивается пока что тактически своей цели. Во что это выльется стратегически, во что это России обойдется. Какой деградации дальнейшей – это отдельный вопрос.

С. Крючков― В этом смысле Омск – некий эксцесс. Потому что самолет мог и не сесть в этом городе.

В. Шендерович― Да. Они постарались сделать так, чтобы он не сел. Это спасибо пилотам, которые… Разумеется. Нет, там уши торчат отовсюду. Еще раз, я сразу процитировал и все процитировали Станислава Ежи Леца: некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Давайте больше на ерунду не отвлекаться. За это несет полную ответственность Владимир Путин. Другой вопрос, повторяю, гораздо более важный вопрос. Чего по большому-то счету нам делать. Потому что отношения выяснены между гражданским обществом и Путиным. И властью. Есть власть, абсолютно полицейская хунта, просто власть – потому что власть, которая окопалась до пожизненно. И нет никаких инструментов перемен. И нет нации. И вот если есть пара минут, я хотел бы про это подробнее сказать.

С. Крючков― Минута.

В. Шендерович― Нет нации у нас. В Белоруссии появилась нация. У нас нет. Нацию образует единое информационное поле. Единое представление о правилах игры. Которые есть в Америке, Франции, при всей разности. Калифорнии и Алабамы какой-нибудь. Тем не менее, есть одно представление более-менее о правилах игры. У нас Хабаровск митингует – никому дела нет. В Москве ломали нас – никому дела не было. Шиес вышел – никому кроме Шиеса нет дела. Нет, кровоснабжение нарушено. СМИ нет. Нет одной темы для страны. Тему для страны дает Соловьев и Симоньян, Киселев. Это трагическая ситуация. Нет нации. И в этом безвоздушном пространстве мы будем деградировать, конечно, очень стремительно.

С. Крючков― К этой ситуации мы вернемся после новостей и рекламы. Со своим особым мнением Виктор Шендерович, писатель и журналист.

НОВОСТИ

С. Крючков― Мы продолжаем. Виктор Анатольевич, всегда думал, что Вторая мировая война завершилась в Азии 75 лет назад капитуляцией японской империи 15 августа 1945 года. А формально все это было подписано на борту линкора «Миссури» 2 сентября. И все проходило поэтапно. И тут сдвиг по дате нам предложен. В Северной Осетии сегодня мемориальные акции памяти о жертвах Беслана. А у нас внезапно день завершения Второй мировой войны.

В. Шендерович― А мы сдвинули день завершения мировой войны. Этот сдвиг по дате – политический сдвиг по дате. Это зеркальное отражение истории с 8 и 9 мая. Россия продолжает, тогда Советский Союз, сейчас Россия мы продолжаем себя отрезать от мира. Демонстративно. Мы не будем с вами в одну дату даже праздновать общие победы. Вы победили 8-го, а мы 9-го. Вы закончили войну 2-го. Видите, из-за коронавируса пролетел с пиаром, с парадом Путин. А без парада и мордобоя мы никак, мордобой мы обеспечиваем. А парад нужен обязательно. А по поводу чего парад? Победа над Японией традиционно и справедливо связывается все-таки с американским оружием. Как бы ни относиться к бомбардировке Хиросимы и так далее. Но Советский Союз толком не успел вступить на этом направлении. И на американском линкоре «Миссури» и это конечно победа американского оружия. Никакой проблемы для российского народа в этом нет. Потому что генерал Кузьма Деревянко подписывал капитуляцию от Советского Союза. Мы победители вместе с американцами. Никаких проблем у нас для того, чтобы вместе с Америкой, Англией, вместе с союзникам отпраздновать победу во Второй мировой войне. Но для Путина это нож острый. Потому что про союзников давно забыли. Три четверти школьников российских вообще не знают, что Америка и Англия воевали на нашей стороне. Не говоря о том, что почти никто не знает, что мы были союзникам Гитлера, когда Англия с Гитлером воевала. Это уже вообще… Переделываем историю и еще так лихо, Путин переделывает историю, чтобы заодно придумать праздник, которого не было. А заодно забыть трагедию, которая была. Потому что 3 сентября – это день бесланской трагедии. Это день гибели заложников в Беслане. У нас ведь нет статьи объяснения терроризма. Вот оправдание – есть. А объяснения нет. Поэтому я немножко сейчас попробую заняться объяснением терроризма на одном примере по поводу Беслана.

В.Шендерович: Кровоснабжение нарушено. СМИ нет. Нет одной темы для страны. Тему для страны дает Соловьев и Симоньян, Киселев

С. Крючков― В рамках действующего законодательства.

В. Шендерович― Да. В рамках, в рамках. Объяснение — а не оправдание. Данное обществом «Мемориал». 3 мая 2001 года из своего дома в селе Тевзени Веденского района Чечни был похищен Увайс Нагаев. Родственникам удалось установить, что в задержании Нагаева участвовали некие Ушаков и Стрелков, что доставили его в расположение группировки ВДВ рядом с селом Хатуни, пытали, а потом убили и взорвали. Чтобы замести следы преступления. Про Ушакова мне ничего неизвестно, а Стрелков – тот самый. Гиркин. Причем как говорится теперь, это официально. Потому что год назад Игорь Стрелков был упомянут в решении Страсбургского суда в связи с похищением людей в Веденском районе Чечни. Так вот. Сестры запытанного и убитого Увайса Нагаева стали террористами смертницами. Аминат Нагаева незадолго до Беслана взорвала тот самый самолет. А Роза Нагаева участвовала в захвате школы в Беслане, взорвала себя 1 сентября 2004 года. Так что мои поздравления товарищу Стрелкову. Который как мог, поучаствовал в мобилизации террористов. Что касается самого Беслана, то про это известно очень много. Конечно, не все, но очень много. Это не имеет никакого отношения к официальной версии, которую вы можете прочитать в Википедии. Чудовищная суть этого дела заключается в том, что Путин пожертвовал фактически заложниками ради того, чтобы не впустить в политическое поле Аслана Масхадова, законного президента Ичкерии, признанного Россией при Ельцине и объявленного террористом при Путине. Масхадов был готов выступить посредником на переговорах с террористами. Это означало бы шанс для заложников. Но это означало бы политическое поражение Путина. И Путин вполне хладнокровно предпочел свою политическую победу жизням этих детей. Огонь по заминированной школе открыли федеральные войска. Те, кто хотят подробнее про это – набирают в Гугле или Яндексе альтернативный доклад Савельева. И читают подробнейшим образом про то, что именно федеральные войска открыли огонь по заминированной школе. Группа «Альфа», которая тренировалась по соседству в двух километрах – ее даже никто не уведомил. И бойцы «Альфы» потом погибали, пытаясь с запозданием уже спасти детей. Прибыв на место с опозданием. Потом власть зачищала место преступления. Ночью вывезли грузовиками ФСБ все вещдоки. Тубусы огнеметов, гранатометов. Танковые гильзы. Все это было зачищено. Но зачистить не удалось. Все это осталось. Все это было предъявлено следствию. И снова потеряно на следствии. Все это довольно подробно исследовалось расследованием «Новой газеты». Можете все это почитать. Потом была комиссия Торшина. Тоже можете погуглить, кто такой Торшин. Это один из связных тамбовской преступной группировки. Сенатор бывший. Весь под санкциями, разумеется, очень давно. Именно он, такой человек, полностью замаранный и подконтрольный был назначен главой парламентской комиссии по расследованию Беслана. Потом они не постеснялись судебным порядком преследовать матерей Беслана. Это краткое описание этой истории. Это история известна. Там много неизвестного, но очень много известного. Вполне достаточно. Штука в том, мы закончили на этой теме – нет нации. Мы не существуем как нация. У нас нет общей акустики для России. Не звучит тема Беслана. Вот сегодня 3 сентября, в каких СМИ это стало главной темой? Вот на «Эхо Москвы» упомянули. Ну «Дождь» наверное скажет. Для тех, кто кормится с ладони федерального телевидения, этой темы нет. Или она появится как воспоминание о злодейском преступлении террористов. Что само себе, разумеется, правда. Но не полная правда. Потому что, как писал Юрий Трифонов: история – многожильный провод. И вот нам предстоит этот провод распутать. Нам предстоит его увидеть. Но когда. Повторяю, нации нет. Мы сегодня просто население, размазанное по этой территории. Нет единой темы, нет свободных СМИ, нет акустики. Мы не в состоянии разговаривать. Это то, что мы потеряли за 20 путинских лет. Напомню, что при Ельцине была акустика. Была политика. Были зюгановцы, жириновцы. Была острая политика. Но когда шахтеры бастовали – об этом рассказывало федеральное телевидение. Когда Немцов выходил к бастующим шахтерам как вице-премьер. Когда случались какие-то драмы. Это было предметом общего обсуждения. Это была акустика, акустика хорошая была в стране. В довольно сложной стране, противоречивой. Но акустика была. Выкачал эту акустику, уничтожил именно Путин. И мы сегодня живем, под собой не чуя страны в самом буквальном смысле. Страны-то нет, повторяю. Есть Хабаровск со своими проблемами, Шиес со своими проблемами. Какие-то сюжеты местные со своими проблемами. Москва выходила, ей ломали руки, ноги – никому дела не было. Ну так и нам нет дела по большому счету. Москве никакого дела. Спроси про Хабаровск на улицах Москвы.

С. Крючков― И справедливости ради есть Северная Осетия, где эта тема все еще звучит. И люди не забывают, конечно же.

В. Шендерович― Северная Осетия и Беслан навсегда, послушайте. Маленькая республика. Там все родственники и знакомые. Нет семьи, у которой на 2-3 касании нет пострадавших в Беслане, связанных с этой историей. Маленькая республика. Разумеется. Но вот Осетия есть. Осетия есть. Как некоторые – пузырь эмоциональный. Национальный. Но послушайте, где Россия-то. Да нету России. Нету никакой России. Нации нету. И в этом смысле распад нации, вот Путин всю свою патриотическую лексику 20 лет занимался тем, что растлевал нацию, разрывал связи между нами. Мы друг другу никто. По большому счету.

С. Крючков― Виктор Анатольевич, одна небольшая тема. Но большая в такой перспективе новостной, конечно. Но в рамках нашей программы. Сегодня для актера Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы запросил прокурор. 8-го числа приговор будет оглашен. И сам он сказал сегодня, что не будет отмазываться. Хочет решить все честно. Зачем были эти телодвижения последнего времени с Пашаевым, с непризнанием очевидного.

В. Шендерович― Я не знаю. Я по счастью не знаю Пашаева, я по счастью знаю Михаила Олеговича Ефремова. Я как ни странно это звучит, я рад сегодняшнему признанию вины. То, что он признал свою вину, я рад за своего друга Мишу Ефремова. Потому что он повторяю, он кто угодно, он сложный человек, он тяжело оступившийся человек. Но он не подлец и не негодяй. Видимо, я не знаю, в каком состоянии он пребывал все эти месяцы. Его семья, видимо, отдала в руки этого негодяя. Я имею в виду адвоката Пашаева. Просто отдала в руки этого негодяя. Который уничтожал все эти месяцы то последнее, что было у Ефремова – честное имя. Пускай оступившегося, не вполне здорового, оступившегося, но честного человека. Я надеюсь, что Миша не даст больше ничего делать со своим честным именем. Я надеюсь на милосердный приговор суда. Я не сомневаюсь в искренности Михаила Ефремова. Я рад, что он сегодня признал свою вину.

В.Шендерович: Путин 20 лет занимался тем, что растлевал нацию, разрывал связи между нами

С. Крючков― Последнее, о чем поговорим. «Шарли Эбдо» перепечатала карикатуру на пророка Мухаммеда. Процесс стартует. Ваша оценка. Правильно?

В. Шендерович― Это шаг принципиальный. Вот это есть нация. Вот мы говорили, у нас нет нации, никаких общих ценностей. А вот там есть общие ценности. Одна из базовых традиционных французских ценностей – это свобода слова. У них в этом смысле есть на кого равняться. И они подтвердили журналисты «Шарли Эбдо», что это является базовой ценностью, за которую отдавали их жизни, отдавали жизни их товарищи. И за которую они готовы рисковать своими жизнями. Они принципиально поступили. Это очень принципиальный и сильный поступок. Поступок свободных людей в свободной стране. Люди, у которых есть ценности и люди, которые готовы платить за эти ценности. Иногда, как мы видим, приходится платить жизнью.

С. Крючков― Писатель Виктор Шендерович сегодня был гостем программы «Особое мнение». Виктор Анатольевич, спасибо большое. После этой программы в 19 часов в программе «Особое мнение» Максим Шевченко, журналист. В 21 час в программе «Грани недели» обсуждаем тему: альтернативы есть. Оппозиция на региональных и местных выборах 2020 года. И в 22 часа в программе «Дилетанты» тема: как поссорились Владимир Медем и Владимир Ленин. Будет гость интересный – кандидат исторических наук Александр Локшин. Программу провел Станислав Крючков. Всего доброго. До свидания. Берегите себя.