Особое мнение СПб

В. Нечай― Добрый день! Я Валерий Нечай, и сегодня «Особое мнение» Марины Шишкиной, политика, главы регионального отделения партии «Справедливая Россия» – приветствую! Первый вопрос, который я не мог вам не задать, потому что сегодня 1 сентября – вы человек, который практически выстраивал школу журналистики у нас, которого за это уважают – у вас есть какое-то прозвище на факультете журналистики СПбГУ?

М. Шишкина― У меня есть прозвище «Маш» (Марина Анатольевна Шишкина) и они потом до того обнаглели, что в официальной переписке начали употреблять эту аббревиатуру. Ещё у нас была премия «Золотая шишка», так награждали лучших студентов, но сейчас она в бозе почила.

В. Нечай― Но я всё равно поздравляю вас с 1 сентября, потому что без вас журфак, это не журфак. Вы же, как говорится, ковали настоящий журналистов, а кто сейчас куёт, я даже не понимаю. Когда мы говорим про 1 сентября, это значит мы говорим о сложностях, с которыми сталкиваются и школьники, и студенты – дистанционные занятия – но я предлагаю начать про другое, потому уже 16 лет для нас 1 сентября – это начало Беслана. С вашей точки зрения, как-то переживём эту историю или нет?

М. Шишкина― Каждый год всё больнее и больнее. Я всегда в этот день смотрю всё, то связано с новыми новостями о Беслане, меня всё время туда тянет. Я очень хорошо помню этот день, как и все, потому что это для всех особенный день: у нас тоже была линейка, и тут эта трагедия, хотя в это время шла серия терактов, но Беслан отличался от всех. Когда начался штурм, я сидела у себя в кабинете, был включен телевизор – у меня было чувство, что это конец, что сейчас что-то будет, никто не думал, что будет 333 жертвы, но – месиво. Я потом была в Осетии, нашла возможность поклонится этим местам. Я не думаю, что это скоро уйдет, даже не потому, что будут живы матери, братья и сёстры, а потому, что по своей чудовищности это что-то нереальное. Проблема ещё в том, что пока остались люди, которые считают, что государство не выполнило свои обязательство перед этими людьми, обязательства перед гражданами в разных планах (информации, наказания, покаяния), эта боль будет: мы до сих пор понимаем, что если, не дай Бог, даже в меньших масштабах что-то подобное повторится, то государство может ровно также не выполнить свои обязательства. Мы не чувствуем ни в превентивной безопасности, ни в безопасности после события.

В. Нечай― Для меня Беслан становится в одну линию: Курск (мы это вспоминаем, как это в августе бывает, о том, как нам врали, что установили телефонную связь) – Беслан (когда нам врали про количество людей, которые взяты в заложники). И ровно тогда была начата эта кампания, или я ошибаюсь, и всё намного раньше?

М. Шишкина― Вы нашли то слово, которое разъедает душу, огорчает даже больше, чем те трагедии, которые случаются – это ложь. Я три дня назад была в Мурманске у рубки Курска, рядом с ней вывешена фотография этих мальчиков – я узнала, что эту рубку нашли в металлоломе общественные активисты, по настоянию общественности, из этого сделали памятник. Когда случилась трагедия норвежское правительство пригласило меня в составе российской делегации на то место, где погиб Курск, мы встречались с подводниками, которые готовы были участвовать в спасательной операции. Мы тогда много не знали, но они нам объясняли, что им не позволили это делать. Пугает не сама трагедия, а отношение к мальчикам, семьям, гражданам, которые правду никогда не узнают, во имя каких-то великих стратегических целях – я до сих пор не понимаю.

В. Нечай― Я напомню слова Сергея Доренко со ссылкой на уста первого лица, тогда он сказал, что женщины, матери и родственницы, погибших в Курске – это проститутки за 10 рублей.

М. Шишкина― Господи, не дай Бог, быть на месте этих проституток, это горе горское. Наша главная общественная проблема России в том, что государство не привыкла отдавать долги: ветераны Великой Отечественный с половины прошлого века получают квартиры, мальчики, которые пострадали в местах боевых действий, требуют, унижаются, чтобы получить то, что положено. Вы уверены, я вам скажу, что погибшие врачи в коронавирус получили свои положенные пособия? Мне кажется, что нет.

В. Нечай― Хотите справку дам? Новая газета опубликовала статью: на вчерашний день только по официальным данным коронавирусом переболели около 8.000 медиков, пока из 75 умерших медработников у 21 признали причиной смерти коронавирус. И цитата: «Заболел при невыясненных обстоятельствах». Это что? Людоедство?

М. Шишкина― Огромная и холодная бюрократическая машина, которая, когда случается трагедия, выстреливает залпом: «Вы молодцы! Вы герои! Мы вас всех наградим» – а потом, откатывая назад, чтобы эти герои обходили кабинеты и доказывать, что они герои – это колоссальное унижение, в этом и есть сермяжная правда. Я считаю, что наша проблема в том, что мы как общество и государство не покаялись, мы не умеем этого делать. Не покаялись за то, что государство в лице конкретных людей не сказало, что мы виноваты – за Голодомор, за репрессии, за то, что бросили людей, которые были вынуждены бежать из горячих точек – мы много не сделали и не покаялись: «Извините, пожалуйста». Пока мы не встанем ни с колен, а на колени – ничего у нас не будет, это моё частное мнение.

В. Нечай― Кто мы? Нас в чате спрашивают: «Что такое государство? Это ведь тоже чиновники, которые, в общем-то, люди. Мы все должны это сделать?»

М. Шишкина― Наверное, мы бы это и сделали, но у нас нет публичной возможности, потому что СМИ не в наших руках – это общественная история. Конечно, речь идёт о первых лицах. У нас же есть понятие преемственность власти? Когда с моими пожилыми коллегами заходит разговор о Сталине, то они говорят: «Почему так? Ведь нет общественного осуждения. И что съезд партии, но никто не признал». И они правы, у нас официального признания вне общественных организациях не было.

В. Нечай― Потому что у нас история превращается в политику.

М. Шишкина― Нет ни в учебниках истории, ни на государственном уровне. Даже в той же Германии…

В. Нечай― Но мы разве ничего не можем сделать? Те же самые медики – кто из нас начал акцию в их поддержку? Два человеку?

М. Шишкина― Я написала письмо Беглову с просьбой организовать мартиролог врачей. Я думаю, такие вези были, просто о этом может кто-то не знать, но тем не менее. Я думаю, что всё равно в Петербурге активное общественное поле.

В. Нечай― Я смотрю, что происходило в Испании, Италии, США – там люди в 19.00 устраивали акции погибших медиков, минуты молчания – это простым народом организовано, а не государством.

М. Шишкина― И у нас созреют, я оптимист, я верю в то, что всё развивается, как надо, что наши сердца оттаивают – становятся больше людей, которые видят причинно-следственную связь. Медленно, но и страна большая. Что мы переходим к современности?

В. Нечай― Ну что, Лукашенко остаётся президентом Белоруссии?

М. Шишкина― Мы хотели быстрого итога, а тут такой диктатор Лукашенко на следующий день сказал, что он, мои родные, уходит – такого не может быть, пока силовые структуры подчиняются презенту. Это уникальный случай, я с интересом наблюдаю – смотрите, как мирно организован со стороны инициаторов идёт протест.

В. Нечай― А это правильно или нет? Юлия Латынина в эфире Эха говорит, что вместо того, чтобы убирать за собой, можно было бы просто взять власть в свои руки.

М. Шишкина― Ну вот они такие, газеточку на скамеечку кладут. Вон какую они устроили Лукашенко жизнь: де-юре, он президент, а де-факто – нет. Когда выходят 250.000, когда выходят разные страты – его та просто не подушить, Белоруссия стала другой, даже если в силу каких-то причин Лукашенко останется. Как будут развиваться события, я не знаю, но, не дай Бог, дожить до того дня, если мы вдруг поссоримся с белорусским народом, и введём туда войска.

В. Нечай― Насколько это возможное.

М. Шишкина― Я каждый день говорю: «Не дай, Господи, это сделать». Я ч большим трудом пережила то, что случилось с Украиной, и если это произойдёт снова, то для меня это будет личная катастрофа.

В. Нечай― Кто будет нести ответственность в таком случае? Мы с вами?

М. Шишкина― Партия правительства, как говорится. Наша ответственность в том, что мы должны с вами будем выразить своё отношение к этому – петиции, письма, обращения – дают опубличивание своей позиции. Есть два способа выражения своей позиции: дома на кухне, когда тебя никто не слышит, тогда можно быть очень смелым и говорить, что угодно; в паблике, что ты думаешь по этому поводу – это гражданский акт. И это наша задача, это иногда важнее, чем попытка что-то сделать конкретным путем. Но лишь бы мы не дожили, и в следующий раз мы бы не обсуждали эту тему. Наше телевидение – интересная штука. Посмотрите, как первые две недели, не имея методички, не знали, что об этом сказать – а сейчас настроились, прошла проправительственная агитация, понятно, кто плохиш, а кто хорошист.

В. Нечай― Мы же знаем, что, если понадобится, они могут и местами поменяться.

М. Шишкина― Понятно, поэтому никто таким каналам информации не доверяет. Я хожу в магазин белорусских товаров и разговариваю с продавщицей: «Почему это у вас? У вас же чистенько, у вас социальный пакет, хорошие дороги, полицейские не берут взятки… Ну, диктатор, и подумаешь – что вас повело в эту сторону?» Она говорит: «Знаете, когда нам всем закрыли рот, это было невозможно, когда стало светить два года тюрьмы за то, что мы позволяем себе критику конкретных лиц – это невозможно». Это простой человек, даже экономические показатели, стабильность и безопасность не принципиальны, когда нет гражданских свобод, свободы слова. Самое страшное – унижение и запрет, когда нам врут. Поэтому я белорусов понимаю.

В. Нечай― С одной стороны, да, но с другой – в Венесуэле история продолжается до сих пор, в Хабаровске больше месяца люди ходят на протесты. В Белоруссии будет не так?

М. Шишкина― Девять беременных женщин не могут родить за месяц. Я думаю, что в общественных процессах есть период созревания, значит, нет ещё фазы, которая привела бы к результату. Мы же с вами не за революцию, поэтому то, что происходит – общественное накопление, которое потом повлияет. Мы смотрим…

В. Нечай― Я думаю, кроме нас ещё один человек из здания с башнями внимательно смотрит за тем, что происходит. Он в зеркало смотрит?

М. Шишкина― Многие смотрят, никто не ожидал такого. Даже когда нарисовали 80%, мы думали и хихикали, что выйдут на улицы несколько человек, а режим начал бить людей.

В. Нечай― Говорят, что обратилось правительство Белоруссии в Кремль с просьбой рефинансировать долг на 600.000.000 $, так что мы всё равно принимаем участие в делах этой страны.

М. Шишкина― Я думаю, что с точки зрения двух политиков, это понятный шаг, с нашей – неразумный. Я не понимаю, как так можно делать, когда по всем каналам мы собираем деньги на лечение больных детей, когда у нас так пострадала после коронавируса экономика. Мы не настолько глупы, чтобы понять, что это политический шаг. Мы протягиваем руку Александру Лукашенко, которого считают диктатором – я думаю, что это будет воспринять плохо всеми: и левыми, и правыми, и сторонниками данного государственного устройства, и оппозицией. Я выросла в СССР, и всё время вспоминаю наши безумные покупки режимов – и что с ими потом было, и как они к нам относились? Сейчас, это Белоруссия, и шаг это со стороны нашего правительства далеко оскорбительный.

В. Нечай― А если мы так не сделаем, то там будут базы НАТО. Придут и заберут, ровно то же про Крым говорили. Хочу рассказать историю: беседую я с одним крупным петербургским чиновникам (я думал, что это идёт в эфир, но у нас оказались технические сложности – не вышло), мы заговорили про стрит-арт, он говорит, что это хорошо, я возмущаюсь, потому что Бродского закрасили, на что я получаю следующую отповедь – «А вы знаете, что в Америке есть программа, и они через Германию перевели сюда огромное количество денег на художников, которые знали, что их закрасят – вот и устроили» – когда я пытался парировать, лёжа на полу то ли от смеха, то ли от чего-то другого, мне сказали: «А вы что не верите, что за души россиян идёт война? И на их мозги?» Это не последний человек, он у власти в городе.

М. Шишкина― Не надо меня только базами НАТО пугать. У меня тоже был знакомый, который был глубоко уверен, что люди, выходящие на митинги, получают деньги от страшных американцев, пока его дочка не вышла на несанкционированный митинг по Навальному.

В. Нечай― Так, смотря за что?!

М. Шишкина― В самом деле, люди, которые так говорят, придумывают себе оправдательную легенду, потому что в противном случае, ты не можешь осознать всё это дело – это договор с совестью, в который потом начинаешь верить и транслировать. Ещё любят говорит: «Геополитическая ситуация обязывает». На уровне города? Который основал жуткий монархист, чтобы рубить окно в Европу?

В. Нечай― Раньше, когда про патриотизм говорили, было понятно, что проворовались, а теперь и про геополитику.

М. Шишкина― Да, конечно, пристанище негодяев.

В. Нечай― Сергей Лавров говорит, что требования к России расследовать инцидент с Навальным не обоснованы, потому что мы и так всё ведём и делаем. Видите, Кремль ни при чем.

М. Шишкина― Что я могу сказать? Стыдно и горько, когда остался нераскрытый Немцов, непонятная Политковская, сейчас Навальный – кто бы как к нему не относился, никто меня не убедит в том, что это была случайность, я уверена, что это кто-то сводил счёты.

В. Нечай― Этот кто-то имеет отношение к Кремлю и его башням?

М. Шишкина― К сильным мирам сего, потому что он делал расследования по ряду ключевых фигур – я этих людей не делю, они одна группа с огромными ресурсами и возможностями что-то сделать с человеком. И когда государство в первый день теряется (мы же свои часы по Пескову сверяем), мы понимаем, что это дежавю, это уже случалось, поэтому я уверена, что с ним свели с учета. Все должны сказать, что готовы сделать всё для того, чтобы раскрыть этот случай, потому что мы стоим на страде здоровья гражданина вне его отношений с президентом и государством. Если они не причастны, то кто?

В. Нечай― Нам пишут: «Путин хотел убрать Навального?»

М. Шишкина― Интересантов в отношении Навального было много, но я не думаю, что это Путин.

В. Нечай― Мы узнаем, что с ним случилось или нет?

М. Шишкина― Я верю в правду, она дырочку найдёт всегда – вопрос времени.

В. Нечай― Спасибо!