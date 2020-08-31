Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» Димы Зинцера – приветствую! С кем бы мы могли поговорить перед 1 сентября, как не с вами – то, что городские и федеральные власти приняли решение «Офлайн-школа. Новый сезон», это правильно решение, как вы считаете?

Д. Зинцер― Не судья я чужим решениям, но мне кажется, что хорошо, что мы идём в школу – другое дело, что надо быть осторожными, думать о других.

Т. Троянская― Как в вашей школе подготовились к 1 сентября?

Д. Зинцер― Следуем рекомендациям Роспотребнадзора… Это тот случай, когда не важно из какой мало уважаемой нами структуры нам выписали рекомендации – они логичные. Провели дезинфекцию, вечером проведём ещё одну, следим за тем, чтобы окна были отрыты, циркуляторы воздуха у нас появились, санитайзеры… Придумали разводки детей и учителей, постарались, чтобы это было не технически сделано, а творчески, что бы мы и сами получили удовольствие, а не думали, как всех по коридорам разводить. Круто.

Т. Троянская― Надо принимать то, что мы имеем, и творчески к этому относится.

Д. Зинцер― К педагогике нужно относится как к творческой профессии, какой она и является. Мне кажется, учители должны относится к любой ситуации как к вызову – и раз ситуация для всех новая, это круто, потому что мы наконец можем что-то придумать, а не лихорадочно ставить книжки по цвету корешков.

Т. Троянская― Что вы придумали, а то, может, директора обычных общеобразовательных школ тоже посмотрят и возьмут на вооружение?

Д. Зинцер― Принцип №1: нужно советоваться с детьми принимать с ними решения – это очевидная штука, но ей редко пользуются – не нужно быть уверенным, что мы знаем всё – ничего мы не знаем, но «школа – родной дом», поэтому детям и решать. Когда вся история только началась, дети придумали огромное количество всякой всячины, например, они хорошо усвоили, что нужно всегда быть на связи – открыли огромное количество телеграмм-каналов, ютуб-каналов и т.д. Придумали новые форматы, чтобы сохранилась работа парламента, чтобы сохранилось общение всех со всеми, чтобы старшие классы не забыли, как выглядят младшие, и наоборот – был придуман виртуальный коридор. А сейчас если мы живём квестами, у нас уже включено творческое мышление, ещё мы хотим воспользоваться последними деньками хорошей погоды и выйти на улицу. Завтра во всех классах пройдут технологии открытого пространства, когда мы вместе принимаем решение, как мы будем жить: открытая площадка, где мы можем обмениваться мнениями. Я думаю, что через пару дней будут интересные решения. Очевидно, что мы поменяли расписание: у нас дети могут выбирать, на какой урок идти, тут мы сузили этот выбор только к одному классу, добавив вариативности.

Т. Троянская― Это правильный подход. Создавайте возможности, обстоятельства – ничто. Как я понимаю, вы кайфовали от онлайн-обучения и ваши дети тоже, пока весь город стонал, системы рушились, не работали, бедные родители были вынуждены помогать учиться – всё было сброшено на плечи родителей, так по крайней мере, считали родители.

Д. Зинцер― Мы не должны обобщать, никто ничего не был должен: родители по привычке выбрали такой путь, по инерции, поэтому говорить, что их заставили – неверно. Я никого не собираюсь ругать, мне кажется, что роль родителей осталась той, что и должна быть в жизни ребёнка: родитель – это тот, кто поддерживает, делает жизнь человека легче, проще, интереснее, ярче и гармоничнее… Если бы родители в сложившейся ситуации пытались делать ребёнку хуже, то им есть, о чем подумать. Родители могли сопротивляться системе, которая начали скрежетать, могли на что-то сказать «нет», дать понять ребёнку, что они наконец-то вместе и будут решать проблемы вместе – это намного большая ценность, чем та система образования, которая своей длань пытается до тебя дотянуться через экран планшета. Если считать онлайн-обучение тем же самым, только еще хуже («ребят, ничего не изменилось, нужно делать то, что мы и так делали только в менее благоприятных условиях») – ничего не получится. А если мы говорим, что мир изменился, то это требует новых реакций и технологий. Поменяв обстоятельства, мы не можем ожидать, что содержание останется прежним, меняется рамка игры и наполнение.

Т. Троянская― Смена обстоятельств – воля режиссёра, а он в нашем случае – государство…

Д. Зинцер― Кто вам сказал? Режиссёр – это учитель, и эта профессия устроена так, что он и сценарист, актёр и иногда зритель.

Т. Троянская― К сожалению, чаще всего в государственных школах учителя – функции, чем креативные люди.

Д. Зинцер― Есть артисты, которые выхаживают своё время на сцене, чтобы подучить свои деньги, также есть такие нерадивые учителя, дворники, инженеры… Государство тут не при чем, любое государство (институт управления) стремится к упрощению, и оно заинтересовано в том, чтобы учителя были им абсолютно понятны – ну и что. А мы своей целью ставим – усложняться, и учителя в такой схеме – главный посредник. Я даже статью написал про учительские обиды: так посмотришь, педагоги только и делают, что обижаются, при этом, «мы люди подневольные, не способные на инициативу». Это чушь! У человека в любом городе есть огромное число возможностей педагогической реализации. Если в какой-то школе директор говорит, что шаг вправо, шаг влево – расстрел, то нет другой школы? Некуда уйти? Репетиторам не стать? Частную школу не открыть? Плач Ярославны – полная чепуха. Зная некоторых директоров, я могу сказать, что всё не так страшно, и многие из них были бы счастливы, если бы педагог закрыл дверь и начал урок-спектакль. Никто не заставляет вести скучные уроки – это ваши достижения, ваш грех и карма.

Т. Троянская― Без скучных уроков зарплата их никак не изменится, то зачем им надо будет напрягаться, если можно по накатанному провести урок, а урок-спектакль требует затрат.

Д. Зинцер― Мне кажется, мы принижаем профессию. Мы же не говорим о зарплате артистов, в творческих профессиях зарплата не причем.

Т. Троянская― Не все же так считают, это артисты – сумасшедшие люди.

Д. Зинцер― Мне какая разница, кто меня и кем считает. Учитель, как и мы с вами, ложится вечером в кровать и, я думаю, что всем бы хотелось сказать: «Я сегодня так забабахал, прожил день не зря, ай да сукин сын!» Разве это не так? У меня низкая зарплата, поэтому я буду организовывать детям неврозы, занижать их уровень, делать их жизнь скучной…

Т. Троянская― Да, они не думают так: пришёл с работы, включил телевизор…

Д. Зинцер― Если так и есть, то это проблема, но тогда зачем родители иду к таким учителям? Школы – это рынок. Почему вы не идёте, в другую школу, если знаете, что тут преподают плохо? Не открываете учебную группу? Всё можно по законам государства. Получается странная история: если вы пойдёте в ресторанчик, вам дадут не прожаренный стейк, у официанта будут грязные ногти, вам нахамят – вы убежите от ресторана как Мопассан от Эйфелевой башни. А почему со школой-то не так?

Т. Троянская― Там же конкурсы, очереди…

Д. Зинцер― Это всё намного проще, чем с рестораном, просто нужно относится к школе, минимум, так как мы относимся к ресторану или выбору нижнего белья. Никто из моих знакомых не говорит, что пойдёт покупать себе штаны по принципу: «В соседней парадной открылся новый магазин». Нужно посмотреть, понюхать… Но сколько людей выбирают школу, потому что она рядом. Куда это годится? Потом начинается история, связанная с самооправданием: моему ребёнку плохо, родительское сердце не камень – так система устроена – нет, ребята, это вы так систему устроили, и государство тут совсем не причем. Даже если бы я хотел кинуть камень в государство, я бы не смог, потому что терпеть, когда мучают твоего любимого человека, это низость. Ребёнок ни одного дня не должен оставаться там, где ему плохо, иначе потом не надо заводить песню о плохой системе и о винтике. Если в этот момент это сдвинется, то уровень образования повысится – это простая экономическая штука.

Т. Троянская― Как в частных школах с горячими бесплатными обедами, которые обещал всем Путин? Это касается частных школ или вы параллельной жизнью живёте с указами?

Д. Зинцер― Конечно, мы в курсе, мы следим затем, что происходит в образовательном мире, потому что мы живём в контексте. Тем более распоряжение Роспотребнадзора относится и к нам, и, мне кажется, хорошо, что есть горячие обеды, потому что есть семьи, где, мягко говоря, эта услуга востребована. Разными законными способами можно организовать питание в школе, но оно у нас будет, всё хорошо. Я хочу сказать, что я против того, чтобы огульно ругать, то что говорят сверху, потому что эта инициатива хорошая…

Т. Троянская― Если это будут качественные обеды, от да…

Д. Зинцер― Таня, если обеды будут некачественными, то родители должны поднять известное место и сделать так, чтобы они были качественными, сказав, что их дети не будут есть такое. Кто это будет делать кроме нас?

Т. Троянская― Для меня картофельное пюре с котлеткой – это убойная, ужасная еда и некачественное питание, а для кого-то это крутой обед, поэтом родители могут не договориться.

Д. Зинцер― Я думаю, все договорятся. Есть вариативность в меню. Надо договариваться, а не идти на кухню к подружке и говорить, какое дерьмо эта еда в столовой – надо менять, можно не орать, не конфликтовать. Родительские собрания существуют, чтобы мы собрались и как люди, любящие конкретных клиентов системы образования, обсудили, как можно лучше устроить их жизнь. Вы скажите, что есть школы, которые к этому не привыкли – научите их.

Т. Троянская― Нужно больше таких людей как Дима Зицер в системе образования

Д. Зинцер― Я думаю, и Таня Троянская справится, и кто угодно, если перестанут рассматривать систему образования как данность.

Т. Троянская― Самоизоляция и карантин, действительно, многое поменяли. Обучение в школе у вас качественно поменялось?

Д. Зинцер― Это качественно поменяло детей. А другим ничего не будет. Мне кажется, что те, кто относился к образовательному процессу как к творчеству, понимая, что его цель не обидеть тебя, а в том, чтобы у всех было дело, понимают, что такой принцип остаётся и в онлайн и в офлайн. Меняются инструменты, у хорошего педагога их много. Дети заподозрили нас в лукавстве, потому то выяснилось, что многое можно делать удаленно, намного быстрее (за 3 часа, а не за 8), они поняли, что довольно много чего они могут познать сами, тем более, к сожалению, среди моих коллег были нерадивые педагоги, которые ограничивались тем, что присылали домашнее задание, требуя просто присылать готовое – это не учебный процесс. Простая идея о том, что педагоги – это не ретрансляторы знаний – стала очевидной для детей. Тем, кто исповедовал другие принципы будет сложно с вернувшимися с дистанционки детьми: «если я могу сам, то учился мне зачем».

Т. Троянская― Мне кажется, это некоторые дети и до этого понимали.

Д. Зинцер― Это правда, него теперь у них есть подтверждение. И вот это «вырастешь поймёшь и скажешь – спасибо» не катит, потому что нет, дорогой учитель, я могу сам, то, что ты говоришь не правда.

Т. Троянская― Как-то политический фон меняет детей – избиение Егора Жукова, обнуление, Белоруссия…

Д. Зинцер― Это меняет людей, я бы не дискриминировал население людей по возрасту. Это зависит от семьи, если в семье принято взаимодействовать с тем, что происходит вне дома, то обсуждается и Навальный, и белорусы. Если принято правило, что всё, что снаружи, всё, что не про дом или работу, не имеет ко мне отношения, то они не в курсе или считают, что это на них не отобразится. Любо есть в семье понимание, что мир маленький, либо – нет.

Т. Троянская― В семье этого может и не быть, но дети приходят в школу, общаются друг с другом – возникает желание поделиться мнением с хорошим учителем… учителя готовы говорить о том, что происходит, либо – нет, извините, у нас образовательный процесс, давайте поговорим о Великой Отечественной войне и Куликовской битве…

Д. Зинцер― Я не говорю вам за всю Одессу. Одна из наших базисных профессиональных функций – это делать так, чтобы нашим детям было интересно жить, чтобы дети познавали мир, выстраивали отношения со знаниями, с самим с собой и т.д. Следует, что любой учитель должен строить рамки, в которых завяжется обсуждение всего, что является актуальным для детей. Учитель не должен бегать и грузить детей своим мнением, но и молчат не надо – надо устроить обмен мнениями. Если дети будут идти в школу, чтобы что-то обсудить – это здорово.

Т. Троянская― Потенциально ученики идут потом в вузы, то как вы воспитываете свободных людей, которое за свою свободу могут быть изгнанными из ВШЭ, например.

Д. Зинцер― Ну, Таня… Это вопрос последующей логики. Если человек в будущем может попасть в тюрьму, то давайте ему устроим тюрьму в детстве, чтобы его не травмировать.

Т. Троянская― Может, вы его предостережёте, скажете, что в нашей стране нужно быть осторожным.

Д. Зинцер― В любой стране. Свобода – повышение точек выбора, осознанность, понимание того, какие варианты у меня есть. Как Жванецкий говорит, чем хорош запах – если тебе пахнет, то отойди. Свободный не будет терпеть запах, он проверяет мир, думает, как он может действовать, чтобы сделать лучше… Тут нет и намёка заложенного конфликта.

Т. Троянская― Вы объясняете детям, условно, что Вавилон не властен над твоей головой, несмотря на то, какое государство у вас, вы имеете выбор – тогда как вы воспитываете патриотизм?

Д. Зинцер― Мне кажется, это очевидно, что государство существует, чтобы обслуживать нашу человеческую реализацию. Патриотизм – это же с картинки в моём букваре. Это имеет каждый человек понимать по-своему. Моя позиция в том, что патриотизм – это с утра встал и убрал свою планету, если я живу в стране, то мне хотелось бы, чтобы в ней было мне и всем моим знакомым жить было удобнее, красивее, чище. Это прикладная штука.

Т. Троянская― Общаясь онлайн, вы оценили, что личное общение лучше? Мне печально, что вы не сидите напротив меня.

Д. Зинцер― Я согласен. Я человек, которому надо видеть, я человек тактильный – в этот момент появляются другие возможности, но мы не говорим о том, что лучше и хуже.

Т. Троянская― Спасибо!