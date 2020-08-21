Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, сегодня «Особое мнение» актёра и блогера Геннадия Смирнова. Мало веселого, Алексей Навальный в коме, сообщили, что в его организме обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Врачи не разрешили транспортировку в немецкую клинику – что ты думаешь по поводу этой истории?

Г. Смирнов― Во-первых, мы пожелаем Алексею Анатольевичу выкарабкаться, надеюсь, у него всё будет хорошо со здоровьем. Понимаешь, всегда разговор начинается с того, кому этого выгодно, и кто этого хочет – всегда тут же возникает мудрая мысль: «Конечно, это не Кремль, потому что ему это невыгодно». Что бы не происходило, Кремлю это всегда не выгодно. Стоит себе Кремль посреди Москвы, огромный и могучий, с красными стенами, окружен МВД, армией, гвардией, ФСБ, высокооплачиваемой армией пропагандистов, которые пожирают миллиарды государственных денег на обеспечение информационной безопасности – и каждый раз находятся люди, которые делаю то, что Кремлю невыгодно. И ничего нельзя сделать, никак не отловить этих сволочей! Это какая-то загадка!

Т. Троянская― А кто распространяет эти слухи?

Г. Смирнов― Так называемые политологи, эксперты… И убийство Немцова им было не выгодно – лишь бы доказать, что они тут не причем, а у самих на лбу красный значок «ЭТО Я».

Т. Троянская― Я тоже думаю, что Кремлю это невыгодно, потому что если, не дай Бог, с Алексеем что-то случится более страшное, то рейтинг того человека упадёт.

Г. Смирнов― Рейтинг того человека не зависит уже ни от чего, потому что он нарисован, а настоящий мы не знаем, и не узнаем никогда. Кто вообще серьёзно занимался этим рейтингом? У нас есть какая-то социология, которой можно доверять – у нас такой нет. Чтобы на правду походило. Мне иногда кажется, что и они уже не знаю, какой у него рейтинг – возможно, уже и не интересуются. Зачем рейтинг, когда есть росгвардия?

Т. Троянская― Ты считаешь, что там уже совсем не считаются с тем, что думают и говорят люди?

Г. Смирнов― Считаются, но в том смысле, что они преображают действительность, создавая альтернативную реальность, в которой они и живут, притом ожидая, что мы будем верить, что она настоящая. Я за этим наблюдаю как за спектаклем всегда, он бывает удачный, иногда весёлый, иногда же, как сейчас, довольно напряженный. Но тем не менее это всё равно спектакль, и люди на сцене давно не интересуются, что думают про них в зале. Всё, что происходит на сцене, перестало зависеть от того, что происходит в зале. От них не зависят ни их деньги, ни их слава, звёздочки – зачем тогда интересоваться их мнением? Пусть сидят и слушают, то дают. Эта позиция почти не скрываются, они почти гордо её демонстрируют.

Т. Троянская― И сторонники Навального, и его жена, пресс-секретарь считают, что запрет на транспортировку – это исключительно политическое решение.

Г. Смирнов― Которое очень невыгодно Кремлю. Это те же врачи, что и следователи, которые куда-то всё время не попадают или не дозваниваются, или судья, который независимо принимает решения, если ему кто-то даже намекнет, что нужно принять решение удобное правительству – они завопят, что как так?! Что сказали, то и говорят.

Т. Троянская― Вчера в Петербурге была акция в поддержку Алексея Навального, существенных задержаний не было, Давид Френкель привёл в пример диалог между человеком, который вышел на акцию, и полицейским: – Почему вы сегодня не задерживаете? Как так?

– Это же ваше конституционное право.

Что в России поменялось?

Г. Смирнов― Да ладно! Что-что, а право-то вы имеете, так говорилось в одном известном фильме, который тоже про это («Гараж»).

Т. Троянская― Вчера не вязали, когда-то поступят по-другому.

Г. Смирнов― Ты заметила, кстати, что как только как в Хабаровске полиция не вмешивается, ничего не делает, никого не крутит, не тащит в автозак – сразу нет никаких беспорядков, никто не бьёт витрины, не переворачивает остановки, не пинает урны…

Т. Троянская― Не кидают стаканчики, подвергая жизнь полицейских опасности.

Г. Смирнов― Никто не получает чудовищных моральных травм и унижений, как росгварменты. Как только начинают бороться за порядок, появляется беспорядок, которым можно по телевизору пугать. Оказывается, наш народ не хулиган, а прекрасно выражает своё мнение и идёт домой.

Т. Троянская― Сложно предсказать, будут хватать или нет. Иногда ты идёшь и думаешь, что начнётся винтилово, но нет.

Г. Смирнов― Это и есть главный способ, чтобы ты боялась. Нет выверенной и регулярной последовательности действий, ты всегда должна думать, какой им дали приказ, какое у них настроение. За одно и тоже тебя могут схватить, а могут и нет – ты должна всегда об этом думать, быть в отрицательном тонусе всегда.

Т. Троянская― Это их стратегия или несобранность?

Г. Смирнов― Может быть, стихийно сложившаяся стратегия, что страшнее. Ты можешь как по лесу идти, думая нападут ли на тебя или нет – это страшно, а когда ты уже живого медведя видишь – страх меньше, потому что какая-то определённость есть. Все фильмы не ужасы на этом строятся, на том, что герой не понимает, что происходит – а если он понимает, что происходит, то он в состоянии решать, что делать – таким управлять сложнее.

Т. Троянская― Ты читал интервью Евгения Пригожина, который собирается дать денег на лечение Алексея Навального

Г. Смирнов― Зачем забивать голову этой помойкой? Мы хорошо понимаем, что это за человек – зачем думать о том, что он говорит вслух, если мы знаем, что он делает. Я не читал и не буду.

Т. Троянская― Ты игнорируешь. Как можно игнорировать то, что лезет из многих щелей в интернете, или тебе каким-то образом удаётся?

Г. Смирнов― Фильтры можно себе настроить. Это не потому, что я не хочу себя расстраивать – я уже определился с этими вещами, я понял – мне не зачем узнавать ещё, что какой-то человек опять сделал дерьмо, а та гадина сказала гадость. Гадины всегда гадости говорят – зачем узнавать новые? Мы уже поставили галочки, до свидания. У нас такое время, оно этим прекрасно и тяжело одновременно: очень много каналов, по которым ты можешь узнавать информацию, сообщать даже своё мнение, но все эти каналы в тебя транслируют. Но мы должны дожить до того момента, когда у спектакля будут другие авторы, актёры, музыка, хотя сцена, скорее всего, будет той же.

Т. Троянская― Хорошо, что ты расчистил пространство от господина Пригожина. Давай поговорим всё-таки о театре, который сейчас закрыт. Хочется обсудить персону Александра Лукашенко, он яркий персонаж, и с последнее время, согласись, не сходит со страниц интернета, куча мемов, роликов – что можешь сказать о самой персоне? Он играет? Он тип Жириновского или он что-то другое?

Г. Смирнов― Нет, Жириновский – человек с подвижными убеждениями, если не употреблять всякую неразрешенную в эфире лексику, а том числе и нравственные. Лукашенко на него не похож, он человек твёрдых, деревенских, устоявшихся представлений о жизни, своей стране, себе и о взаимоотношениях, в которых должны находиться он и его страна. Просто эта пьеса вместе с артистом и текстами там всем надоела – сколько можно играть одно и тоже? Это и есть основной пафос того, что происходит в республике Беларусь – надоел, а не что-то другое.

Т. Троянская― Насколько он искренен, насколько он верит, что он искренне спасает Белоруссию?

Г. Смирнов― Абсолютно верит, в отличие от Жирика, который не верит ни во что: я даже не уверен, что он верит своей фамилии. А Лукашенко железобетонно уверен, что только он может руководить своей страной: все остальные только ухудшат.

Т. Троянская― Когда с трибуны президент европейского государство говорит «чернокожие», «желторотые» — как это вообще?

Г. Смирнов― Он вчерашний человек. Ты хочешь сделать из этого вывод что он ксенофоб, но он просто вчерашний, из советского замшелого провинциального прошлого, где такое говорить считалось нормально.

Т. Троянская― Так дядя Вася говорит… А он президент.

Г. Смирнов― А В чем разница? А наш врёт с утра до ночи – и что? Я не вижу ничего такого, чтобы противоречило его устоявшемуся образу. Он убежден, что это «вчера» должно продолжаться до «послезавтра». Именно это белорусов и надоело, потому что они 26 лет смотрят одно и тоже произведение, они его уже наизусть выучили.

Т. Троянская― В итоге их всё-таки услышат, потому что сейчас там достаточно вяло всё продолжается?

Г. Смирнов― Услышали-то уже услышали. Мне друзья говорят, что у нас тоже так будет, потому что мы от них отстаём на три года… Я говорю, что ничего подобного: это не мы отстаём, это у них происходит то, что у нас было в 2011-12 году, причем даже формально это тоже самое. У нас были протесты против лжи на выборах, фальсификации.

Т. Троянская― Их больше сидит, всё-таки 26 лет.

Г. Смирнов― Это не имеет значения, процесс такой же. И он может закончится, как у нас, когда всех разогнали, демонстративно посадили (что и продолжается), либо они найдут какой-то способ, чтобы он ушёл. Если затихнет, как и у нас, то по одному будут заводить уголовные дела, сажать, будут держать под следствием. Либо они не остановятся и продолжат.



Т. Троянская― Как продолжат и что им для этого необходимо? Насколько серьёзная фигура Тихановская?

Г. Смирнов― Тихановская – случайная, она это и не собиралась делать, она не политик… Я в некотором смысле ею восхищаюсь, потому что она, не будучи подготовлена к этому, не желала, когда все вокруг сидят, включая мужа, она пошла и сама заняла его место в строю – это классический пример высокого женского самопожертвования. Но вряд ли она будет заниматься политики, потому что у неё нет внутренней убеждённости и потребности в этом.

Т. Троянская― Может, чтобы продолжалось, нужен лидер?

Г. Смирнов― Только мы отсюда не разберёмся, кто им там нужен, мы их не знаем. Мы обсуждаем Белоруссию, но не можем дать никаких советов…

Т. Троянская― Потому что сами не справились.

Г. Смирнов― Если бы у нас это получилось, то мы могли бы с умным видом говорить: «Ну, что вы как дети, в самом деле? Смотрите на нас». Но в этом плане мы оказались лузерами. Возможно, они найдут решение, которое и нам потом пригодиться для нашего спектакля.

Т. Троянская― посмотри, как мы взбодрились от того, что происходит в Белоруссии. Ощущение, что крепнет гражданское общество – у тебя есть такое ощущение, что случилось что у нас, сразу все взбодрятся и ринуться.

Г. Смирнов― Вдохновляют только удавшиеся примеры, а если всё было хорошо, но не получилось – это тяжелее делает окружающую действительность.

Т. Троянская― И в Кремле будут напрягаться. Или ты считаешь, что им будет всё равно.

Г. Смирнов― Не всё равно, они считают, что справятся спокойно. Оснований для этого, к сожалению, у них достаточно – не будем неисправимыми оптимистами.

Т. Троянская― История с Хабаровском даёт свои плоды?

Г. Смирнов― Конечно, обычно говорят, что вся молодежь, хипстеры в Москве и в Петербурге что-то бузят, им вечно что-то надо, нужно работать, а не… Это такая прозрачная демагогия полностью опрокинута Хабаровском – спасибо., потому что там основная движуха абсолютно общегражданская. Это не скучающие бездельники, а обычные, нормальные люди, не специально политически мотивированные, не кучка активистов, которых никто не поддерживает – там полгорода, которая тоже офигела, ведь они выбрали этого человека – почему его увезли, мы кто в своём городе, завезённые для утех рабы? «С нами так нельзя», – они говорят. Это настроение всего города.

Т. Троянская― По поводу баров – меньше 50 метров, мы с тобой не обсуждали… Там рабочая группа.

Г. Смирнов― Они собираются для четырёх районов – Центрального, Василеостровского, Петроградского и Адмиралтейского – эту норму снизить до 25 метров.

Т. Троянская― Ты считаешь это справедливым? То, что Купчино, например, страдать.

Г. Смирнов― Весь смысл этого закона был в том, чтобы на первых этажах жилых домов не устраивали питейные заведения, а то, что эти мудрые люди обнаружили, что в центральных районах другой возможности не существует

Т. Троянская― Ты веришь, что случайно?

Г. Смирнов― Конечно, как это всегда и происходит. Это убеждение, что нами руководят злые, но очень умные люди – ошибочно. Нами руководят злые, но, мягко говоря, не самые умные, которые вообще не понимают, где они находятся, поэтому я бы не стал искать что-то злонамеренное в их решениях – они совершают глупости.

Т. Троянская― А почему губернатор сначала подписал, а потом сказал, что депутаты поторопились.

Г. Смирнов― Потому что он его сначала не читал, а потом ему рассказали. Наверняка. Давай не будем обсуждать губернатора, потому что это самое нелепое, что произошло с нашим городом за 20 лет.

Т. Троянская― Почему такие нелепости происходят в нашем городе?

Г. Смирнов― Потому что наш город позволяет с собой так поступать. Нужно было пойти на выборы и проголосовать против.

Т. Троянская― Гена, ну прекрати, все проголосовали – ты думаешь, не нарисовали бы?

Г. Смирнов― Нужно было протестовать. Город не сделал для этого ничего.

Т. Троянская― Экономист Гонтмахер, например, высказал предположение, что Владимир Путин не может допустить, чтобы в Петербурге был крутой губернатор, потому что это его город.

Г. Смирнов― Я, будучи абсолютным петербургским патриотом, не соглашусь. Наше начальство не допускает такое не только в Петербурге, а вообще. Ни одного влиятельного человека.

Т. Троянская― Собянин – достаточно самостоятельный человек.

Г. Смирнов― Не думаю, он предводитель одной из группировок в Москве, во всей остальной стране не может быть никакой самостоятельности: все должны сидеть по лавкам и делать то, что сказали. Петербург – не исключения, я бы особого отношения Путина не искал бы. Если кто-то высовывается, тут же оказывается, что он совершал какие-то преступления 15 лет назад – его сажают в самолёт, и подключается СК.

Т. Троянская― Военные медики достали из капитана ранга инородное тело: оказалось, что во время празднования по случаю присвоения звания, человек случайно проглотил звезду старшего офицера.

Г. Смирнов― Жизнь прекрасна тем, что у неё нет ограничений, как у сценаристов и режиссёров. То, что в сценарии назвали бы – «так не бывает» – в жизни спокойно происходит. В жизни возможно то, что невозможно в сериале.

Т. Троянская― Даже что-то хорошее. Спасибо!