Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля – приветствую! Мы продолжаем наблюдать за тем, что происходит в Белоруссии: сегодня Лукашенко продолжает пытаться демонстрировать, что он не потерял поддержку белорусов, вместе с этим проходит массовая забастовка. Я хочу вас попросить дать диагноз Лукашенко. Его вчерашнее выступление я слушала с открытым ртом. Что с человеком происходит?

Л. Щеглов― Вообще сугубо медицинские диагнозы ставить на расстоянии – это нарушение профессиональной этики, это шуточки и догадочки. Но в плане догадочек, безусловно, можно не погружаться в особенности личности господина Лукашенко. Я бы полушутливо назвал бы это спецификой психопатии диктаторов. Вы говорите, что вы были поражены, а на самом деле, разве Чаушеску за пару дней до ужасного расстрела не упивался фантастическими процентами поддержки? Разве Каддафи до страшнейшего и неприемлемого его уничтожения толпой не заявлял, что он всё контролирует, что он великий? Это страшная деформация личности, возможно, у людей изначально людей психически нестабильных и негармоничных, потому что всё, что он делает, говорит о том, что он неадекватно воспринимает происходящее. Сейчас надеяться на то, что автократ своими словами подогреет и направит в свою сторону толпу – проявление полной неадекватности мышления и реагирование. Он живёт в своём мире, заметим, что при всех претензиях к сегодняшним демократиям, сказать о лидере какой-то демократической страны, что он живёт в выдуманном мире, где-то на другой планете – нельзя, это не получается даже у критиков. Как только припахивает авторитаризмом и, не дай Бог, тоталитаризмом, или, совсем страшно, диктаторскими замашками, то многие и аналитики, и публицисты, и журналисты говорят о неадекватности человека – это надо понимать. как тень следует за предметом, так сегодняшнее время как тень за человеком с диктаторскими замашками обязательно приходит полное непонимание картины миры, своего народа, своей личности и её масштабов, картины действий. Это говорит о новом времени. Забегая вперёд, всё, что сейчас происходит в горячих точках (Хабаровск, Белоруссия, США и Европа) – это борьба Прошлого, которое связано с адскими традициями («все враги, кто думает иначе», «всё решается силой») и Будущего, которое и в Хабаровске, и в Белоруссии, к счастью, показывает тем, кто хочет это увидеть, которое прекрасно цинично было охарактеризовано подавляющим большинством: что нужно хлеба и зрелищ – дайте ему два раза в день из корыта поесть тёплую пойку и дайте фейерверков, воплей, попсы, с кем спит или не спит Киркоров – и всё тут. Нет, приходит новое мнение, которое только что ещё казалось убеждением романтических интеллигентов и либералов: потребность в свободе начинает охватывать, говоря марксистскими терминами, народные массы, это становится почти таким же необходимым как питаться, иметь минимальную безопасность для себя и близких, и развлекаться. Это характерно для нашего времени. Если наш Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, в миру Гундяев, заявляет, что плохо так называемое человекопоклонничество, то он также как Лукашенко не видит того, что происходит. Конечно, ему бы хотелось, чтобы постулаты «любая власть от Бога», «надо всё смиренно принимать», а сегодня человек испытывает потребность в чувстве собственного достоинства, гордости: у меня украли голос – это омерзительно, он называет это человекопоклонничеством. Конечно, лучше поклоняться идолам, кумирам, идеям, которые уже ни раз заводили человечество чёрт знает куда.

Т. Троянская― С одной стороны, так, но с другой – то, как он это говорил, было очень уверенно, а учитывая, что перед этим выступлением был разговор с Владимиром Путиным (сейчас появилось множество непроверенных сообщений о том, что якобы личный состав росгвадии был замечен в направлении Белоруссии), но мы начинаем думать.

Л. Щеглов― Любой человек прикидывает варианты, то, что вызывает вашу тревогу, вызывает тревогу и у меня. И если, не дай Боже, это произойдёт – это будет самый худший вариант из всех возможных: силовая борьба с собственным народом (а сегодня только законченный клинический идиот или циничный пропагандист, который вынужден отрабатывать карьеру, может сказать, что это всего лишь кучка баламутов, меньшинство), включая некоторых силовиков, казалось бы, пролетариат, готовый к забастовкам, который готов меньше есть и кормить свои семьи, а не только мелкие лавочники, буржуазия, студенты и интеллигенция. Если Лукашенко объявит войну собственному народу и спровоцирует на это старшего брата, то это самый ужасающий вариант. Надеюсь, обойдётся без этого, хотя его неадекватность видна любому.

Т. Троянская― Мне просто хочется понять, на что это человек рассчитывает. Обычно, когда говоришь такие слова, у тебя есть какая-то крыша.

Л. Щеглов― Лукашенко последние 26 лет занят только тем, что одним он говорит одно с целью шантажировать вторых, вторым говорит обратное с целью пугануть первых… И многим это нравилось, что он вихляет между двумя мощными точками – условным Западом и Россией – и ласковая, я бы сказал, беспринципная, телятя сосёт двух мамок – это его привычный стиль, который обострился в ситуации кризиса. И вы же понимаете, что человек, который постоянно врёт в какой-то момент начинает в это верить. Сколько в психиатрии случаев, когда мошенник, который врёт направо и налево, что у него чуть ли не президент друг, а премьер-министр – брат, со временем начинает верить в это.

Т. Троянская― Ладно он, а его окружение?

Л. Щеглов― Один из сценариев – просто треснет силовое окружение, которое вроде бы готово было рвать всех подряд и всё решать силовыми способами. Они, даже если представить, что они все крайне отрицательные типы, всё-таки не его копии, у них могут быть другие страхи, соображения, видения ситуации. На мой взгляд, эта история более перспективная – раскол среди те, кто принимает решение. На то, чтобы он, будучи, наверное, неоднозначными фигурами как Ельцин пошёл на благородный шаг, пришёл и сказал, что устал, просил бы его простить – на это у него нет ни моральных, ни интеллектуальных сил.

Т. Троянская― Он же сказал: «Я умру, но вас не отдам».

Л. Щеглов― Он же играет, он такой большой дядя, председатель колхоза, хитрый, по-своему житейски неглупый, беспринципный, который взялся играть отца нации, простого мужика с большими руками, игрой в хоккей, типа он картошку сажает, но сейчас мы узнаем, что у него где-то в Подмосковье два гектара отстойники, что его бесконечно сопровождают барышни и медсёстры, жена засунута в село – личность-то понятная, если не выпуклая.

Т. Троянская― Тихановская сегодня выступила с заявлением, что готова стать национальным лидером, где пояснила, что не планировала быть политиком, но поскольку так оказалось, то призывает всех к выдержке и спокойствию. Что с Тихановской? Останется ли она? Вынужденный политик? Она останется на небольшой срок?

Л. Щеглов― Как вы сказали, так оно и есть, как мне кажется. Я думаю, что она милый человек, но не можем мы на утро проснуться и решить, что мы будем политиками – это определённый склад личности, проявления которого было бы уже давно. Это вынужденная посадка. На мой взгляд, одна из серьёзнейших опасностей, несмотря на сегодняшнее романтическое, восторженное общее настроение в белорусском пространстве – нет лидеров. Не в смысле уважаемых авторитетных людей, а действующих. Сейчас должен быть в Белоруссии создан комитет национального спасения, куда бы вошли и оппозиционные политики, и авторитетные ответственные люди, ведь мы знаем, что власть надо не только получить, но и удержать. Февральская революция легко превращается в Октябрьский переворот.

Т. Троянская― Не это ли основная проблема Белоруссии?

Л. Щеглов― Да, но это не снижает того, что происходит. Заметьте, что мы сами себе придумывали образ белорусов – сажают картошку, а потом её выкапывают с бесконечным терпением. Помните шутку, что в Белоруссии установлен памятник неписающему мальчику, а что это значит, а он терпит. Оказывается, что не очень он терпит. Меня поразила их мирность, неуклонность: люди вскакивают на скамейки, сняв обувь, ни одного погрома, брошенного в сторону силовиков камня – это поразительно, это надо ценить. Я не поверю, что наши набившие оскомину циники, пропагандисты, лжецы, которые зарабатывают на одурачивании наших граждан, когда они читали в юности про восстание Спартака, не были на стороне восставших рабов: я не представляю такого человека, который считал бы их козлами, ублюдками, сбродом (хотя частично так и было), но восстание униженных у нормального человека вызывает симпатию.

Т. Троянская― Как белорусская история влияет на формирование гражданского общества в России?

Л. Щеглов― Для начала должно быть немного стыдно за то, что те, кого начальство всё время называет младшими (понятно, кем ещё может быть Украина и Белоруссия)…

Т. Троянская― Хотя бы по размеру.

Л. Щеглов― Когда говорят о чувствах размер не имеет значения.

Т. Троянская― Не могу не процитировать, Лукашенко сказал, что новых выборов не будет, пока вы меня не убьёте. Я просто не могла не сказать, яркая фраза.

Л. Щеглов― Хорошенькая история. Он же обращается к своим сторонникам и предполагает, что они его могут убить. Это показывает, какой он на самом деле: неумный, агрессивный, ничего не понимающий, а всё остальное было притворством. Наши так называемые младшие показали старшему, который должен быть не просто сильнее, но и мудрее, эффективнее – но почему они могут? Причем могут делать вежливо без ужасов, которые за собой тянут народные процессы. Эти самые терпеливые, связанные только с картохой в бытовом понимании. А мы? Москва, Санкт-Петербург, все флаги в гости будут к нам, окно в Европу мы рубили…



Т. Троянская― Это проблема в людях? Есть что терять? Не готовы терять всё, что, хотя бы имеют непонятно на что?

Л. Щеглов― У меня есть близкий человек, с которым у нас бесконечные диспуты по поводу того, кто более ответственен за происходящее – власти или люди – конечно, я понял, что это вопрос идиотский, потому что и те, и те. В вашем вопросе, я думаю, больше связано с людьми, потому что как ни крути лукашенковы порядочки более жестокие. И чистые дороги, внешний порядок у разумных людей не перекрывают картинку, потому что и в концлагерях порядок был ещё более существенным, а в Белоруссии все от рядового врача до вышестоящего были недовольны, хотя формально всё неплохо – это иллюстрирует то, что сейчас народ по-настоящему встал.

Т. Троянская― В защиту граждан России: в Башкирии продолжаются митинге – видите, люди могут выйти за что-то конкретное. Я могу вспомнить Исаакиевский собор. За что-то не глобальное, но не против основной власти.

Л. Щеглов― Я не нападаю. Я не вижу кардинальных различий. Да, громадная страна, но это не говорит, что мы различны, просто здесь время, возможно, не пришло. На Болотной были только москвичи, поэтому ничего и не добились. Сейчас Хабаровск, до этого были мусорные дела под Архангельском, сейчас Башкирия… Только нежелающие видеть не видят, что маленькие огонечки могут сложиться совместно. Да, белорусы оказались вежливыми, приличными, добродушными, но и белорусами являлись озверевшие силовики.

Т. Троянская― Когда человек надевает форму он перестаёт принадлежать к национальности: силовик он везде силовик. Вообще, как вы относитесь ко всей истории с вакциной, готовы ли вы привиться?

Л. Щеглов― Изящный переход от заигравшегося диктатора Лукашенко к заигравшимся нашим представлениям о собственном величии. Я думаю, что все заявления о том, что это шикарно действует и все должны начинать прививаться – это политические поиски какой-то сферы, где в хорошем смысле можно утереть нос всему миру. Но любой разумный человек знает от ВОЗ, отечественных и иностранных специалистов, что при всех усилиях, брошенных средствах и ресурсах, более-менее работающая и безопасная вакцина меньше чем за полтора года не признаётся. Я не готов принять, что за счёт мощного усилия, гениальности и великолепной организации это сделано за пять месяцев, то я последую объявленному решению вашего главного редактора Венедиктова, который сказал, что теоретическая возможность привиться у него есть, но в силу обозначенных проблем он не будет этого делать.

Т. Троянская― Как и не будет заставлять прививаться своих сотрудников, это дело каждого. Может дойти до такого, что не дадут справку в школу, детский сад, на работу, если нет справки о вакцинации?

Л. Щеглов― Очень хотелось бы сказать, что такого быть не может, потому что это безумия. Но я не исключаю при выстроенной системе власти: если первое лицо пожелает как-то сделать это стройно и организованно, то вся начальники сделают даже самое нелепое, чтобы угодить. Если будет работать логика, причинно-следственные связи, минимальное представление о должном, то этого не должно случиться. Но гарантий никаких. Мир стал безумным.

Т. Троянская― Первыми привьют учителей и медиков.

Л. Щеглов― Окончательное решение в вопросе образования и медицины.

Т. Троянская― Вы верите, что Владимир Путин привил свою дочь?

Л. Щеглов― Я думаю, если в это верить, то даны какие-то мощнейшие гарантии. Я скорее в эту вакцину не верю, утверждать я не могу, всякое бывает. Может быть, пока мы с вами играем в скептиков, принесут таблетку от бессмертия – это возможно, но сомнительно. А когда всё превращается в политику, то всё, что называется солгать, у мощных политиков – некие технологии, обеспечивающие цель.

Т. Троянская― Максим Левченко снова обратился к губернатору с просьбой дать понять, когда откроются фудкорты, и будто в ответ была публикация, где они приводят слова вице-губернатора Елина, который сказал, что якобы некоторые рестораторы не хотят, чтобы фудкорты открывались. Зачем это нужно? Мы спросили у рестораторов – они просят опубликовать список тех, кто такое говорил, но, естественно, списка нет.

Л. Щеглов― Я думаю, что все политики мелковатого масштаба пытаются использовать всё в узко политических, эгоистических целях. Разве особого ума надо, чтобы недовольство многими непоследовательности решений властей перенаправить на то, что сами рестораторы не хотят, лоббируют – это так мелко и понятно, что я не вижу ни капли недоумений. Да, так действует неэффективная власть. С коронавирусом остаётся единственная логическая система борьбы: с помощью сознательности граждан в местах скопления, соблюдая дистанцию, в масках. В электричках люди стоят носом упёршись в ухо другого человека.

Т. Троянская― Дело рук утопающих в руках самих утопающих.

Л. Щеглов― Поведение человека на массовых мероприятиях, где все близко. И хорошая четкая работа медицинской службы.

Т. Троянская― Спасибо!