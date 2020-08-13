Особое мнение СПб

А. Веснин― Добрый день! Я Арсений Веснин, сегодня «Особое мнение» Максима Резника, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга – приветствую! Сейчас все, по понятным причинам, обсуждают Белоруссию – у меня к вам первый вопрос как к российскому оппозиционному политику: вы события в Белоруссии экстраполируете на российскую действительность?

М. Резник― Безусловно, они просто связаны между собой. Хочу напомнить, что вчера было заявление, которое уже подписали 14 депутатов региональных парламентов России, представители государственной власти, (это немного, но мы считали долгом высказать свою позицию): Мы считаем, что любая поддержка Лукашенко (в любых формах) противоречит интересам России. Не Путина и его группировки, а РФ. Мы считаем, что сейчас в Белоруссии установлена диктатура фашистского типа – в интересах РФ не признавать лидером Лукашенко: мы считаем, что это экс-президент, который незаконным, преступным способом не допустил избранного президента Светлану Тихановскую, и российское общество и власть должны поддержать законное требование белорусского народа – уход Лукашенко, новые выборы, немедленное освобождение всех заключенных, тем более российских граждан. А теперь необходимо международное расследование преступлений режима Лукашенко и наказание виновных, потому что такие вещи прощать нельзя: есть вещи, у которых нет ни срока давности, ни амнистии. Наше заявление достаточное понятное, его подписали мы с Борисом Вишневским, в Карелии, во фракции «Яблоко» в Москве, в Пскове (Лев Шлоссберг был автором этого обращения); были и коммунисты, которые, несмотря на позицию партии, подписали (я считаю, что позиция КПРФ и её руководство гнусное) – это наша позиция. Следя за происходящим в Белоруссии, поддерживая борьбу наших братьев белорусов, мы смотрим и в возможное будущее России, потому что, конечно, диктаторские режимы Лукашенко и Путина при всей разнице связаны между собой – то, что происходит в Белоруссии, имеет прямое отношение к России.

А. Веснин― Очень популярен тезис: Белоруссия 2020 – Россия 2024, намекая на следующие выборы…

М. Резник― Неправильно, если говорит в таких терминах, то Белоруссия 20202 – Россия 2021, потому что в 202 году должны пройти выборы в Государственную думу России, федеральный парламент – это будет та кампания, которая моет развиваться и по белорусскому сценарию. Через месяц уже, когда в трети регионов будет единый день голосования, мы можем столкнуться с элементами белорусского протеста – речь идёт о ближайшем будущем, потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, который перешёл черту (преступление с обнулением). Авторитарный режим – это переход, который может длиться очень долго, но приводи он либо к демократии, либо к диктатуре. Бессмысленен спор о том, надо ли выходить на улицы, надо ли участвовать в выборах – Белоруссия говорит нам о том, что протесты и выборы тесно связаны между собой. Хотя институт выборов в России вряд ли напоминает нормальные, но в Белоруссии он ещё меньше напоминал, поэтому это не 2024 год. Ситуация будет развиваться стремительно: мы увидели, как за 2-3 месяца количество перешло в качество, как возмужали белорусское общество – у меня нет сравнений, я понимаю, что это будет тяжёлый путь, но у меня нет сомнений в победе белорусского народа в победе на Лукашенко. И в России мужает и взрослеет гражданское общество, тем более, когда оно наблюдает за соседней братской страной. Сегодня мы сменили фокус общественного внимания на Белоруссию, но в Хабаровске всё продолжается, в других регионах такое будет происходить – мы можем столкнуться в ближайшее время с подобными сценариями.

А. Веснин― Вы пытались как политик и как историк проанализировать, почему в Белоруссии привели к этим протестам (поводы кроме выборов), есть ли то же самое в России? В чём сходство, а в чем различие?

М. Резник― Главное – это как раз вокруг президентских выборов, как они организованы, как всё происходили в атмосфере репрессий и посадок кандидатов, репрессий и пыток – катализатором стал обман всей страны. Да и многие белорусы говорят, что они не ожидали решительности – но накопилось, терпели долго – и неадекватный диктатор, который считает страну своей собственностью вызывает такую реакцию неприятия. Много говорят об экономике, коронавирусе – это так, но не главное, потому что белорусов лишают возможности решать в собственной стране. Как и в России. Обнуление сроков правящего 20 лет президента означает обнуление прав российского народа на власть в собственной стране. Я думаю, так и другие много говорят и пишут. Хотелось бы, чтобы Россия избежала жёсткого белорусского сценария, это будет зависеть и от российской оппозиции, от российского гражданского общества и властей – насколько они сохранят толику адекватности и будут способны сделать выводы.

А. Веснин― Сколько я ни видел ни действий российской полиции и ОМОНа, действий украинских властей на Майдане, но своей звериной жестокостью больше всего удивляют белорусские кадры. Если вдруг в России что-то начнется (а нам этого не разрешат, это понятно), то мы столкнёмся с тем же самым.

М. Резник― Это возможный сценарий. Мы должны действовать по схеме «хочешь мира, готовься к войне» – мы должны быть готовы, потому что российское общество поделено сейчас на опричнину и земщину. Опричники (огромная армия силовик, МВД, росгвардия и другие АБВГД, олигархи, бизнесмены) удерживают власть над страной и держит в повиновении бесправную земщину. Конечно, прятать голову в песок не надо, но если существует шанс на адекватное и мирное развитие событий в России, то он связан с консолидацией российской оппозиции: в Белоруссии она произошла, благодаря неадекватным и жестоким действиям властей – появился один кандидат-символ, представитель протеста, потому что остальные кандидаты и активисты были посажены. В России тоже такое возможно, но мы сами должны делать, не ждать пока власть начнёт применять свои методы и заставит соединяться, а то это приведёт к арестам и репрессиям – остановить неадекватную, мало вменяемую российскую власть может только сильная российская гражданское общество. Консолидация и солидарность демократической оппозиции на грядущих выборах в думу. На мой взгляд, из тех политических партий, которые могут в них участвовать – только партия «Яблоко» ведёт себя как должно по всем вопросам, но она не единственная в гражданском обществе: много других сил и структур (штабы Алексея Навального, Открытая Россия, Парнас…). Добиться консолидации солидарности демократической оппозиции на базе той структуры, которая может побороться на выборах в Государственную думу – наша общая ответственность. Какой бы скепсис не вызывало «Яблоко» в нынешнем состоянии, ситуация выглядит так. Когда КПРФ выступало против обнуления она имел вес, но я позиция по поводу Белоруссии – поддерживать преступника и палача – это зашквар, мало поддаваемый описанию. Мне легко говорить, я беспартийный, но я хочу вас спросить Арсений: вы готовы как человек, журналист поддержать такую форму объединения?

А. Веснин― Если «Яблоко» сможет это сделать, если договорятся, то любой здравомыслящий человек, поддерживающий оппозицию, будет всеми руками за, но мы эти разговоры ведём десятки лет, и никак не подучается.

М. Резник― Согласен, не получается. Есть и другой путь, наверное. Но именно этот, мне кажется, верный – надо убеждать руководство «Яблока», других авторитетных политиков. Делать это надо журналистам, активистам, потому что все российские политические структуры в той или иной степени зависимы, степень свободы неполная, существует угроза, что «Яблоко» может удовлетвориться 3%, чтобы аппарат партии получал финансирование – но устроит это нас и страну? Если бы мы могли зарегистрировать кучу партий, свободные выборы… Но мы имеем то, что имеем: переход авторитаризма в диктаторскую фазу, уголовные дела против лидеров оппозиции не с целью посадки в тюрьму, а недопущения до выборов. Но мой опыт показывает, что людей, которые способны и заменить тех, кто не допущен, кто повторит судьбу Навального в рамках режима, множество. Если мы хотим не допустить репрессий, мы должны демонстрировать свою силу, консолидацию по требованию гражданского общества, Арсений Веснина, который оказывается тоже ы этого хотел – надо прикладывать усилия, создавать общественную атмосферу, которая будет продвигать к совместному участию в выборах.

А. Веснин― Допустим, то, что вы говорите, случилось: консолидация произошла, произошла попытка участвовать в выборах – дальше недопуск кандидатов, посадки, подписи, выдумки… И что дальше? Мы приходим ровно к тому же, что происходит в Белоруссии, где такие требования можно выражать только на улицах, видимо. Или есть варианты?

М. Резник― Без сомнений, другого сценария нет, власть боится того, что мы будем готовы выйти на улицу отстаивать наших кандидатов, результаты выборов… Не серебряной пули. Но на каждой развилке у власти есть возможность отступить, мы должны исходить из худшего…

А. Веснин― Всегда могут дела придумать.

М. Резник― Это вопрос к людям: готовы ли они защищать свою политическую силу и выйти на улицу? Опыт Белоруссии бесценен, мы должны учиться у них, потому что у нас общие цели и задачи, общее стремление к свободе и желание самим выбирать власть в собственной стране. Но гораздо проще власти действовать иначе, имея 1⁄ 3 поддержки в крупных городах, просто распылить остальные 2⁄ 3 и победить без особых фальсификаций. Вот в 2016 году в Петербурге победил Бортко, а второе и третье место заняли я и Николай Рыбаков – вместе мы бы победили Бортко. Власти даже не пришлось нас снимать, конечно, если они будут иметь дело с одним кандидатом, они могут снять, но мы должны быть готовыми к тому, что мы играем с нечестным противником, которые не могут управлять страной, решать проблемы благосостояния, свободы и безопасности граждан, но будут делать всё, чтобы сохранить власть. Мы должны действовать так, чтобы власть была вынуждена отступать.

А. Веснин― В следующем году вы готовы (возможно и ведёте переговоры с партией «Яблоко») участвовать в выборах вместе с этой силой.

М. Резник― Я себя причисляю к демократической оппозиции, это не новость. Если я говорю, то выражаю готовность, но речь не о Максиме Резнике. Я бы хотел просто в одном строю с товарищами сражаться с диктатурой за свободу. Переговоры идут, но для всех нас пока важнее выборы 13 сентября, поэтому я поддерживаю и умное голосование, и общее стремление не выбирать «Единую Россию». Я готов участвовать в выборах, только в составе такой демократической коалиции. Хотелось бы, чтобы политический спектр был разноцветный, были оттенки и нюансы, но власть сама делает картину чёрно-белой.

А. Веснин― Вы говорите разумные вещи, но как любая теория она сложно сопоставима с практикой – возникают вопросы. Попробовать можно, но сомнений много, поскольку наблюдаю за этим давно, но всеми руками за. Мы увидели, насколько уличные столкновения могут быть жестокими – вы готовы к этому? Заварить кашу, звать людей на такие акции?

М. Резник― Как нормальный человек может быть готов к тому, чтобы подвергаться насилию? Это вопрос выбора: я готов отстаивать своё право на свободную страну, где люди выбирают власть.

А. Веснин― Вы готовы к тому, что к вам может прилететь шумовая граната?

М. Резник― Не готов, но ещё меньше готов к жизни в несвободной стране, которая поделена на всевластную опричнину и бесправную земщину, к которой я принадлежу – что 25 лет своей деятельности и демонстрирую. Вопрос призыва… Другого способа защитить быт и право нет. Один белорусский силовик публикует советы о том, как правильно бороться с опричниной – мы всё должны учитывать с точки зрения тактики, готовиться морально… Но я не вижу другого пути, выбора нет. Если придётся, надо выходить, настало время умных и храбрых. Надо соответствовать.

А. Веснин― Вы думаете, нам придётся пройти через подобные события? И мы можем рассматривать это как моральную подготовку людей, которые будут выходить на акцию.

М. Резник― Да, мы должны понимать, что это возможный сценарий, но мы должны избежать любых силовых сценариев, но не все зависит от нас. И надежды, что власть проявит адекватность, включит голову и поймёт, что происходящее в Минске имеет к ней прямое отношение, что лучше не повторять, нет. Мы должны быть готовы действовать в режиме братьев белорусов, отстаивать честь и свободу.

А. Веснин― Говорят, что когда большинство в народе против, внутри элиты (генералы, бизнесмены) могут что-то сделать и изменить… Мы смотрим на Белоруссию, понятно, что ситуация не закончилась, страна особенно после зверств против, но ОМОН всё равно набрасывается как собаки на людей, мы не видим подвижек к тому, чтобы переворот случился внутри элит.

М. Резник― Мы это увидим, есть же единичные случаи ухода и журналистов с пропагандистских СМИ, и силовиков… Это не массово, но десятки случаев. Процесс разрушения опричнины пошёл. Даже тот же силовик, раздающий советы, говорит, что 1500 ОМОНа в Белоруссии – это звери, их натаскивали. Я не сравниваю людей с животными, но иногда кажется, что нас и животными назвать-то нельзя. Но есть нелюди, упыри, которые и у нас, я полагаю, имеются, но большинство и в силовых структурах – люди здравомыслящие, которые тоже боятся: «Ребята, вам грозит 15 суток, а нам, если мы перейдем на сторону народа, а тот не победит – тюрьма». Уверен, что большая часть силовиков хочет, чтобы народ победил, но боится – страх придётся по капле выдавливать из себя всем. Это всё зависит от стойкости и решимости белорусских граждан, но всё равно режим Лукашенко обречён, потому что его ненавидит вся страна. В этом смысле белорусы уже победили, но цена слишком высока. Если сейчас отступить, то всё сделанное окажется напрасным, у власти будет возможность развернуть полномасштабные репрессии. Они будут стоять за себя, и их победа не за горами.

А. Веснин― Многие говорят, что сейчас выходят не так много, а если бы вышло в Минске 100-150.000 человек, то всё бы сразу закончилось, никакой бы ОМОН не справился. Вы понимаете, почему эти 150.000 не выходят? Что можно сделать, чтобы они вышли? Может дело в том, что Тихановская уехала, а все лидеры посажены?

М. Резник― Когда есть лидеры – неплохо, но в данном случае это не имеет значения. Это дело времени. Но, ещё раз повторюсь, думать за силовиков надо, думать за других, но я как человек, занимающийся не политологией, а политической деятельностью, хочу делать то, что необходимо с точки зрения гражданского общества. При хорошей консолидированной силе лидеры не имеют того значения. Я не считаю, что там спали протесты, просто формы изменились.

А. Веснин― Спасибо!