Особое мнение СПб

Особое мнение, 12.08

А. Петровская― Добрый день! Я Александра Петровская, сегодня «Особое мнение» музыканта Андрея Макаревича – приветствую! Начинаем мы как всегда с Белоруссии. На мой взгляд, ситуация там напоминает уже ни протест, ни подавление протеста, а расправу: силовые структуры врываются в спальные районы, подъезды, задерживают, бьют – страшные картинки и кадры. Ваша душа рвётся в Белоруссию? Вы не планируете туда, например, поехать?

А. Макаревич― Я себя, честно скажу, слабо представляю на баррикадах. Во-первых, потому что я это не люблю, во-вторых, потому что мне всегда казалось, что уже физическим образом вмешиваться в дела, происходящие в другой стране – я землю покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Я переживаю по поводу того, что там происходит, стараюсь следить, но я отлично понимаю, что общей реальной картины мы не имеем: до нас доходит информация, иногда с опозданием, как правило не полная, кто-то врёт, кто-то недосообщил – но всё это ужасно, особенно потому, что было абсолютно предсказуемо: только идиот мог не понять, что к этому всё и приведёт – это меня поражает.



А. Петровская― С одной стороны, понятно, с другой – 26 лет держались, сколько-то бы и продержался.

А. Макаревич― Вот и поразительно. Я часто там бываю, и во всех анекдотах про Лукашенко, при всём подтрунивании, его любили как вечного, как Брежнева – каким же нужно быть талантливым, чтобы одним махом это всё угробить? Просто потрясающе.

А. Петровская― Что стало триггером? До массовых выходов ОМОНа на людей, людей на ОМОН.

А. Макаревич― Естественно, результаты выборов, потому что ёжику понятно: хорошо, все врали, но теперь они говорят, что все врут. Приписали бы 10% было бы привычно, но, когда с ног на голову переворачивают, мы вскипаем.

А. Петровская― Чем это закончится, как вам кажется?

А. Макаревич― Не знаю, я не Павел Глоба. Хотелось бы наименьшей крови и наибольших результатов. Позитивных.

А. Петровская― То, что мы видим из обрывочных сообщений российских журналистов, которых задерживают, избивают, высылают (некоторые до сих пор не выходят на связь), резко отличается от того, как это описывает Лукашенко, у него картина не страшная.

А. Макаревич― Я очень надеюсь, что кто-то из его ближайшего окружения наберётся смелости и мягко, по возможности, ему объяснит, что таким царём, как он был, но уже не будет. Он сделал сам что-то такое, что уже не позволяет этого, поэтому единственным разумным выходом будет – надо уходить.

А. Петровская― Насколько эта разумность в вашем взгляде и в взгляде Лукашенко совпадёт, посмотрим. А что касается России в этой истории? Аналитики говорят, что без России, без ЕС этот протест закончится ничем.

А. Макаревич― Я не слежу за реакцией наших федеральных каналов, потому что мне становится физически нехорошо, когда я их смотрю. Но мне кажется, Россия в какой-то полувыжидательной позиции находится, потому что явных вмешательств не происходит – я не уверен, что Россия выработала какую-то чёткую позицию по тому, какой результата её устроит больше. Если там смениться власть, то неясно, как налаживать контакт с новой властью, и как она будет реагировать; если не смениться, это называется «Януковича поздравили с победой», поэтому, мне кажется, они ждут.

А. Петровская― А смотрят ли в Кремле, на ваш взгляд, на ситуацию не в дискурсе российско-белорусских отношений, а в отношении внутренней политики России?

А. Макаревич― Разумеется, у нас же всё рассматривается как репетиция того, что завтра произойдёт здесь. Не вполне безосновательно, ведь ситуация похожая с обнулением – они в напряжении ждут, что будет происходить.

А. Петровская― Обнуление прошло в принципе без особых…

А. Макаревич― Вы не понимаете, как нам в школе показывали применение элементарных физических законов: ты капаешь в чашечку и ничего, а потом раз – и через край полилось. Вот когда чашечка будет полной, никто не знает. И Лукашенко думал, что не полная, но не проскочил.

А. Петровская― Хабаровск насколько массивная капля в этой чашке?

А. Макаревич― Во всяком случае, очень яркая и достойная.

А. Петровская― Но вероятность, что эта капля переполнит чашку, всё-таки мало. Или нет?

А. Макаревич― У нас очень большая страна с огромным населением, в отличие от Белоруссии, и оно так разбросано, находится в настолько разных условиях, экономических, природных, что здесь всё происходит гораздо аморфней.

А. Петровская― Почему именно Хабаровск, на ваш взгляд? Много что и где происходит, понятно, что история с Фургалом – зацепка.

А. Макаревич― Это не зацепка, никто специально за неё не цеплялся, это то, что сработало эмоционально – ну сколько уж можно. Вот, что это такое. А где это сработает завтра – никому не известно. Где-нибудь сделают очередную глупость, а их делают часто, с известной периодичностью, и сработает.

А. Петровская― Юрий Дудь написал обращение к силовым органам Белоруссии о том, что они, наверное, видят себя супергероями: вы тренировались не для того, чтобы идти на собственных граждан. Мне вспомнилось ваше музыкальное высказывание после московских протестов с песней про российский ОМОН – это обращение к кому? Действительно, к ОМОНу?

А. Макаревич― И российский ОМОН, и белорусский состоят из таких же граждан, которые пошли туда: кто по убеждениям, кто по нужде, кто по семейной традиции – причины и взгляды, на то, что происходит, разные. Я не думаю, что их много, но кто-то в силу своих убеждений, возможно, действительно защищает батьку, а кто-то считает – извините, работа такая. Это те же люди, и у них своя жизнь.

А. Петровская― Это такое воззвание к совести конкретных людей.

А. Макаревич― Я ни к чему не взываю, я рассказываю о своих ощущениях.

А. Петровская― Насколько внимание общественности, внимание людей от культуры к московскому делу, к другим протестам имеют вес?

А. Макаревич― Это всегда трудно прогнозировать, но легко обсуждать, когда уже всё произошло. Это личное дело каждого: кто-то пишет воззвания, кто-то себе новые стразы шьёт… Люди разные.

А. Петровская― По поводу Белоруссии вы высказались у себя в фейсбуке, но нового музыкального произведения на этот счёт у вас не родилось. Это как происходит? Душа попросила тогда и сегодня не сложилось, или, может быть, это нужно делать, потому что в такой форме это привлекает больше внимания, чем просто пост, если мы хотим обратить внимание людей?

А. Макаревич― Я не умею сочинять на социальны заказ. Были такие частушечники – утром в газете, вечером в куплете – мало того, я считаю, что это другой жанр, и я им не занимаюсь. Для меня песня – это что-то более серьёзное, во всяком случае, что пишется не на один день. И она либо приходит, когда сама считает нужным, либо не приходит. А всем диванным умникам, кто обсуждает, кто высказался, а кто нет, я бы посоветовал высказываться самим, а не тратить свою энергию на обсуждение третьих лиц. Это некрасиво.

А. Петровская― С одной стороны, понятно. Уже обсуждают: посмотрите, Сергей Михалков молчит – его обсуждают; Макс Корж написал, что нужно остановится, редактирует пост – его обсуждают.

А. Макаревич― Если бы не катастрофически большое количество ботов, то сеть была бы хорошим показателем и срезом общества на сегодняшний день. Сегодня она сильно искажена: я читаю, какую-то очередную помойку про себя, и вижу такую сходность формулировок в осте за постом. Захожу – ребята, вы хоть оставляйте настоящие лица, что ж на идиотов рассчитываете?

А. Петровская― Это всё работа фабрики троллей?

А. Макаревич― В том числе. Я не идеализирую людей, я не люблю судачить на коммунальной кухне.



А. Петровская― С другой стороны, вы человек известный, лидер мнений – естественно, что люди ждут некой оценки.

А. Макаревич― Упаси меня Господь, всерьёз войти в образ лидера мнений и начать сознательно нести груз этой ответственности. Это так в пожизненные президенты входят, а потом выйти не могут.



А. Петровская― Я боюсь, что это не только от вашего желания зависит. Уже окрестили.

А. Макаревич― Это их проблема, а не моя. Я-то знаю, кто я есть, за сим стараюсь сохранять личную свободу: если у меня есть желание о чем-то высказаться, я это делаю в той форме, в какой считаю нужной, если не хочу, то не буду – каким бы лидером мнений меня не считали. Надеюсь, до чьего-то сведения это дойдёт.

А. Петровская― Не так давно председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков призвал журналистов, после начала дела Ивана Сафронова, войти в политику, потому как уже держать нейтралитет невозможно. Действительно ли нужно тянуть всех в политику? Журналистов, музыкантов, актёров…

А. Макаревич― Никого тянуть не нужно, потому что, как правило, результат плачевный, если кто-то хочет – это его дело. Журналист, на мой взгляд, как только он перестаёт быть объективным доносителем происходящего, начиная высказывать собственное мнение, он перестаёт быть журналистом: он уже политобозреватель, комментатор… У нас дохера комментаторов, а журналистов нет. Хорошая была профессия.



А. Петровская― А Сергей Шнуров, который втянулся в политику… Он для вас теперь для вас музыкант или политик?

А. Макаревич― Он сам всегда говорил, что он не музыкант: он создатель безумного цирка «Ленинград». Я согласен. Конечно, он кокетничает, потому что, формально говоря, это музыка. Я понимаю, что его желание и задача каждый день не терять внимание к себе очень важна. Для меня она не важна. Осуждать его или хвалить я не буду, но он такой человек. В конце концов мы знаем и видим, что он делает каждый день: кому-то это нравится, кому-то нет.

А. Петровская― Вас в политику не затянут? Вы же были при всевозможных Советах при президенте в своё время.

А. Макаревич― Я не политик, упаси Господь, и не буду там никогда. Вы говорили об обратном, что пытаются. Вы всерьез полагает, что совет по культуре при президенте имеет отношение к политике? Марионеточная организация для декора, когда я это понял, перестал ходить, хотя числился ещё несколько лет. Странное дело: казалось бы, все дорогостоящие декорации (выборы, подтасовки, враньё, телекомментаторы) стали уже очевидными и для тех, кто смотрит, и для тех, кто делает, и для тех, кто их заказывает – не проще бросить и сказать: «давайте бросать эту клоунаду. Правил и править буду, потому что с вами, козлами, по-другому нельзя: вас пусти, вы всё разворуете и развалите». Разубедить их невозможно, они по себе судят. Хотя бы было бы честно.

А. Петровская― Если бы вас позвали в политическую партию, совет, который бы вам казался…

А. Макаревич― В партию? Ха, конечно, нет.

А. Петровская― Почему? Ведь используя ваш авторитет, вы можете что-то поменять?

А. Макаревич― Авторитет я заработал несколько другим и не хочу его потерять в один день. Надо разобраться вот в чём, то, что происходит, скажем, в Белоруссии, это уже не политика – а военный беспредел. Тут каждый, кто считает, что это несовместимо с человеческой жизнью, прилагать все усилия, чтобы это прекратилось. А игры в политические партии – пошли она нафиг.



А. Петровская― Хорошо, не верит Андрей Макаревич в политические партии. Непонятно тогда где наш спасательный круг, если демократические институты в виде партий это не он, то где же он?

А. Макаревич― Я про спасательный круг ничего не говорил.

А. Петровская― Мне без надежды тяжело жить. Я на него рассчитываю.

А. Макаревич― Да? А была бы партия, вы бы успокоились. Какой-то умный дядя наверху, который за нас всё решит, а мы под его крылышко, да? Мне это неинтересно, к тому же я не уверен в безграничном уме, а главное, в реальных планах.

А. Петровская― Спасательный круг – это мы с вами?

А. Макаревич― Мало того, мы должны научиться плавать. Не повредит.



А. Петровская― Пока не сложилось, не знаю, что должно произойти, чтобы мы все поплыли брасом.

А. Макаревич― Лет 150-200.

А. Петровская― Ничего себе прогноз. Вы написали, что всё идёт по стандартному кругу: казалось бы, все знают, с чего начинается и с чем заканчивается – можно я ваш вопрос вам и задам? Почему?

А. Макаревич― Мне там один медик хорошо и точно ответил, я его тут же в друзья позвал. Он сказал, что это как явление в физике, биологии, медицине, в каждом процессе есть определённый цикл – перескочить нельзя, к сожалению, надо пройти все фазы, потому что это природа. Я оглядываюсь на историю и понимаю, что это правда.

А. Петровская― Главное, чтобы это движение было не по кругу.

А. Макаревич― Это спираль, хотя диаметр не меняется.

А. Петровская― Хочется верить, что из этого порочного круга, или порочной спирали мы всё-таки выберемся и пойдём дальше. Сегодня 20 лет «Курску» — помните ли вы этот день, но понимаю, что именно в этот день ещё никто ничего не знал.

А. Макаревич― Я думаю, это был первый звоночек относительно того, чтобы граждане подумали: «А точно тот человек командует страной?» Не потому что случилось авария, она может теоретически произойти где и с кем угодно. А с тем, как на неё отреагировали: сначала пытались замолчать, мы же и сегодня ничего толком не знаем, как пренебрежительно говорилось о вдовах. Я всё помню, это выглядело просто некрасиво, в конце концов люди погибли при защите Родины – это опасная и нужная профессия, но давайте относится с уважением.

А. Петровская― Но почему тогда никто этот звоночек не услышал?

А. Макаревич― Потому что людям не свойственно слышать всё, что происходит. Кто-то не слышит, потому что это невыгодно, кто-то боится, кому-то до фени. Страна большая, люди разные, и для такой формы правления это очень удобно: она не может возмутиться вся разом как маленькая Грузия или Белоруссия.

А. Петровская― Есть ощущение выборочной памяти, о причинах и сегодня не принято говорить – это уже колокол звонит.

А. Макаревич― Много колоколов прозвенело. У нас память режиссируют, историю, интерпретацию событий… Это общая тенденция.

А. Петровская― Просят ваше мнение по поводу вакцины. Праздник, кажется: Россия первая в мире зарегистрировал вакцину от коронавируса.

А. Макаревич― Это похоже на рассказы Рогозина о том, как мы полетим вселенную завтра покорять. Я с нетерпением жду вакцину, как и все граждане, но даже я, не будучи вирусологом, понимаю, что вакцина создаётся годами и должна проходить испытания на тысячах людей. И это делается не потому, что у нас медленная наука, а потому что мы до сих пор не знаем, что будет с человеком, переболевшим коронавирусом, скажем, через два года. Мы мало знаем про болезнь. Мы всем миром изучаем, медики общаются – прекрасно, но откуда готовая вакцина. Понимаю, что им дали задание на высшем уровне, они должна отрапортовать, но пока я отношусь с осторожностью.

А. Петровская― Я вчера говорила с доктором медицинских наук относительно этой вакцины, он сказал: «Ну что вы хотите? Вирусологи создают вакцину, они провели первые две стадии клинических испытаний, доложили. А о регистрации принимают решение власти, потому что это вопрос исключительно бюрократических регулировок»

А. Макаревич― Наши власти и без испытаний примут решение, потому что для них это вопрос политический. Даже если допустить, что наша статистика объективная, во что я не верю, то мы на плато находимся: вспышек нет, вниз не идёт. Шарахнуть может осенью, когда с курортов все приедут: я не думаю, что на пляже в Сочи каждый день тесты делают. Когда я читаю, что провели испытания на 20 добровольцах и никто не заболел, я думаю: «Ё-моё, и это испытание вакцины, которую хотят привить человечеству? Это профанация какая-то».

А. Петровская― Уже сегодня на улице можно устраивать массовые культурные мероприятия. Вернулись вы, как музыкант, к своей профессиональной деятельности, концерты возобновились?

А. Макаревич― У нас запланировал концерт в «Октябрьском» в первой половине октября, мне бы очень хотелось, чтобы к этому моменту были сняты все ограничения, потому что, когда сегодня рассаживают зрителям согласно требованиям социальной дистанции Роскомнадзора – это напоминает заседание Государственной думы. Это некомфортно, но лучше, чем ничего. Мы даже участвовали в концерте, где люди в машинах сидели. Отзывы были хорошие.

А. Петровская― Это всё-таки другие эмоции для всех. Вы считаете, что когда эпоха коронавируса уйдет, я надеюсь, эти формы исчезнут или будут эволюционировать?

А. Макаревич― Они вызваны крайней необходимостью, с её исчезновением, конечно, и формы уйдут – кому это нужно?

А. Петровская― Чем вы сейчас занимаетесь? Вместо концертов, что были запланировали.

А. Макаревич― Мы, как это не странно, записали альбом. И в начале осени, его выпустим, получили удовольствие от процесса, вы должны получит удовольствие от результата, на что мы и надеемся.



А. Петровская― Это в какой-то мере результат переосмысления того, в чём мы живём последнее время? Или никак не связано?

А. Макаревич― Безусловно, связано с тем, что ты чувствуешь в этой связи, потому что у меня песни так и пишутся.

А. Петровская― Эпоха самоизоляции как-то стимулирует рождение? Не будь её, был бы альбом?

А. Макаревич― Откуда же я знаю. Для этого надо провести эксперимент в чистоте: взять две «Машины времени», одну поместить в изоляцию, другую – лишить её, а потом посмотреть, что получится.

А. Петровская― Если бы он и был, то результат был бы совершенно другим?

А. Макаревич― Трудно сказать, я не люблю прогнозы. Есть и слава Богу.

А. Петровская― Во ВШЭ не продлевают контракты преподавателям тем, кто выступал на Эхе, например, редактору «Новой газеты» Кириллу Мартынову – совпадение или нет, что они выступали против поправок и за фигурантов московского дела.

А. Макаревич― Досадное совпадение, я думаю, они улучшают селекцию преподавательского состава – конечно, преподавательский состав станет более умным, продвинутым, благодарные студенты воздадут сторицей. А качество образования? На Марс полетим.

А. Петровская― Страшновато на Марс, у нас бывают дырки в «Союзе».

А. Макаревич― Да и здесь страшновато, чего уж.





А. Петровская― Спасибо!