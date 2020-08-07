А. Плющев― Добрый вечер. Вас вновь приветствует Александр Плющев. И в последнем «Особом мнении» недели у нас сегодня Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Добрый вечер.

Д. Муратов― Здрасьте.

А. Плющев― Давайте поначалу немного о журналистских делах поговорим, тем более что это одна из новостей последних часов. В Беларуси задержали журналистов «Настоящего времени» (это проект «Голоса Америки»). Типа они работали без аккредитации. Вот теперь не понятно, что с ними будет дальше. У нас 2 дня до президентских выборов. Естественно, интерес у журналистов из самых разных стран. И тем не менее, в разных странах существуют свои часто довольно экзотические правила. Как этот конфликт надо решать?

Д. Муратов― Я вижу, что происходит с Белоруссией. Мы очень внимательно следим. Там у нас Ирина Халип, наш знаменитый собственный корреспондент. И мы понимаем, что у Лукашенко беда уже не только с нервами, но и с головой.

Внутриэлитный конфликт в его окружении, спешная, истеричная история с учениями на границе с Россией, где там десятки бронетранспортеров пылили по основному шоссе; фактическое закрытие границы с Россией, когда с большим трудом можно туда проехать, а чаще всего уже и невозможно; запрет на «Голос» (я имею в виду экзитпульное рейтинговое голосование), для того чтобы сверить потом по эталонным участкам, как проголосовали граждане и как объявила Центральная избирательная комиссия.

А. Плющев― «Голос» – это проект такой специальный.

Д. Муратов― Да, это проект, который ведет один из кандидатов в президенты Белоруссии. Это на основе государственного электронного голосования сделанная штука, когда ты можешь проверить, вот тебе посчитали официально так, а вот тебе человек со своими персональными данными говорит: «А я проголосовал следующим образом». Это очень действенная мера. Она всюду проводится.

Я напомню еще одну вещь. Ладно журналисты. Но даже наблюдатели по нынешнему белорусскому законодательству не могут оказаться внутри избирательных участков. Сейчас гуляет фотография, когда наблюдатель будет смотреть где-то снаружи здания, где находится избирательный участок, он будет смотреть туда в бинокль. Это, конечно, абсолютное издевательство над выборами. Мы видим, какие речи держит руководитель Центральной избирательной комиссии белорусской. Мне кажется, что для нее является преступлением любое участие любого человека, кроме господина Лукашенко, в выборах. Вот уже участие любого из кандидатов является преступным деянием.

То же касается журналистов. Я думаю, в ближайшие 2-3 дня мы увидим еще множество историй, особенно с теми, кто будет приезжать из России, и теми, кто будет приезжать из Европы. Все они уже являются для Лукашенко частью глобального международного заговора, направленного на его свержение, что, конечно, как-то глуповато и никто в это не верит, и уже давным-давно никто в это не верит.

Но я понимаю этот страх Лукашенко. Понимаете, Саша, он же убийца. Это он создавал когда-то «эскадроны смерти» в Белоруссии, которые убивали политиков, которые убили экс-министра внутренних дел, убили политика Гончара, который руководил когда-то ЦИКом, убили Завадского.

А. Плющев― Оператора.

Д. Муратов― Да, да, да, оператора. И руководил этим просто прямо правая его рука, можно сказать, человек, за которого он многократно заступался и поручался – это Дмитрий Павличенко, руководитель СОБРа. Например, заместитель экс-министра внутренних дел. Две машины его поймали, посадили, вывезли в район кладбища рядом с крематорием, застрелили из специального расстрельного пистолета, которые руководителю белорусского СОБРа выдавались под такие спецоперации. А потом спалили в крематории, а остаточки развеяли на заброшенном участке.

И вот это же все вскроется, понимаете, в чем дело. Почему он всегда будет биться за эту власть, вгрызаться в нее, всегда будет рыть траншеи, стрелять и сажать кого угодно. Потому что все это вскроется. Вскроется, как он в 10-м году расправился с оппозицией. Но я-то много из этого знаю.

Может быть, вы помните, я тогда на «Эхе» про это рассказывал. Ирину Халип посадили в СИЗО КГБ белорусского, а 4-летнего тогда сына ее и Андрея Санникова пытались у бабушки с дедушкой забрать в органы опеки. Люцина (это мама Иры) боялась сообщить, что у нее инфаркт. Она его на ногах перенесла, чтоб под видом болезни не забрали мальчишку в приют.

Д.Муратов: Даже очень верные в любви к Путину люди перестали понимать многие его шаги

И эти зверства же происходили все время и регулярно. Они избивали Козулина, они сажали всю эту оппозицию, они убили бизнесмена Красовского, который хотел поддерживать оппозицию. А теперь же все это начало вскрываться. Бывший подчиненный этого человека, который командовал СОБРом, Гаравский (я боюсь спутать, но, по-моему, фамилия так) рассказал «Немецкой волне», как это было, с кем, какие были машины, в какой лес выводили. Там же невозможно от этого отпереться.

И вот теперь представь, что этот человек остается без иммунитета. Без иммунитета недолго ходить ему на свободе.

А. Плющев― Вы так говорите, как будто нельзя провести никаких параллелей между руководством Беларуси и России.

Д. Муратов― А как я так говорю?

А. Плющев― Не-не, ну просто вот Беларусь какая-то, которая существует где-то там далеко, и в ней такие ужасы творятся, а в России-то как бы вроде такого и нет.

Д. Муратов― Саша, вопрос вы мне задали про Белоруссию.

А. Плющев― Да.

Д. Муратов― Я на него ответил. Задайте мне вопрос про Россию – я вам отвечу.

А. Плющев― Можно ли провести параллели между Россией и Беларусью?

Д. Муратов― Безусловно. В Белоруссии все стало ярче на 6 лет. Потому что Путин у власти 20 лет, а Лукашенко, если я не ошибаюсь, 26 лет. Первый очень серьезный звонок для Лукашенко о том, что закончилась к нему народная любовь, прозвучал, наверное, в 10-е годы, когда впервые появился лозунг «Пора менять старую резину». Его возили на задних стеклах автомобилей, и все понимали, о чем речь. Хохот над диктатором.

Мне кажется, что общественная атмосфера у нас в стране сейчас приближается к тому, что даже очень верные в любви к Путину люди перестали понимать многие его шаги, и в первую очередь вот эту какую-то очень странную упертость, связанную с обнулением сроков. Ведь впереди еще 4 года президентства. И зачем это было нужно, прямо скажем, мало кому понятно. Ну мало кому понятно. Это сложно объяснять. Поэтому вот это удерживание власти. И когда возникает уверенная мысль: «На кого я это оставлю? Вот на кого это оставить? На кого? Ведь без меня здесь разворуют, раскрадут, растащат, развалят, вот все произойдет». Вот это нас объединяет, конечно, очень сильно.

А. Плющев― Но Лукашенко же прямым текстом вообще говорил, что сейчас есть вопросы поважнее выборов – это спасать страну надо. Но в его интерпретации, очевидно, спасать страну – это не допустить смещение Лукашенко с должности президента. Это слышно.

Д. Муратов― Конечно. Это ID. Я и Белоруссия – это одно и то же. Одинокий хоккеист Лукашенко, да?

А. Плющев― Нет Путина – нет России, — тоже очень похоже.

Д. Муратов― Я слышал эту фразу именно так. Это персонифицирование Родины в своем лице.

А. Плющев― Я вот на что сегодня обратил внимание. И мы к Беларуси еще вернемся.

Д. Муратов― Хорошо.

А. Плющев― На то, что Лукашенко в интервью Гордону говорит: «Раньше от Путина достаточно было добиться обещания, а сейчас даже обещания не помогают, потому что там правительством решит по-другому». И мне показалось, что эта история не только с Беларусью работает. Потому что вот тот скандал, который произошел со «Спинразой», он очень напоминает. Потому что вроде бы не то чтобы решение уже было, но идет к решению эта история – включение «Спинразы» в список жизненно важных лекарств, которые будут финансироваться государством.

И вдруг сегодня представитель ФАС говорит, что а давайте пока не будем торопиться включать его, потому что дорого очень.

Д. Муратов― Да. Вот человек. Ну вот я не мог отказать в удовольствии… Мы сегодня с Венедиктовым друг другу пересылаем его фотографию. Вот он то ли откуда-то прибежал, то ли куда-то бежит. Вот этот человек. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев. Он предложил на Комиссии Министерства здравоохранения, где рассматривался вопрос о включении «Спинразы» в ЖНВЛП, в список жизненно важных лечебных препаратов, он предложил этого не делать по такой причине – невероятно дорогая, отложить.

Вот у меня знакомый, Саша, психолог, который мне недавно рассказывал, что он изучал лица людей, которые ссут в бассейн. Потому что на этом лице нарисована какая-то патологическая невинность, как будто ничего не…

А. Плющев― То есть он изучал в тот момент, когда они…

Д. Муратов― Да, да, да. Он изучал. Служба безопасности показывала ему. Ему интересно было, какое выражение.

А. Плющев― Интересно, как они узнавали?

Д. Муратов― А там краска начинала.

А. Плющев― Понятно.

Д. Муратов― И вот это вот: «А ничего не случилось. А что такое? Да я просто сказал». Они ссали в бассейн, а теперь они делают невинное лицо – вот Тимофей Нижегородцев. Президент сказал? Сказал. 8 июня Голикова с Путиным пришли на встречу с НКО, которая в том числе занимается орфанными (то есть редкими) и сложно излечимыми заболеваниями. Было придумано про фонд? Придумано. Здесь появляется у нас замруководителя ФАС и объясняет: «Надо отложить, чтобы не было дисбаланса с региональным бюджетом и их бюджетированием по медицине». Отлично.

Я хотел бы просто напомнить тем, кто этого не знает, «Спинраза» этот год уже был. «Спинраза» год назад зарегистрирована в Российской Федерации. Был же уже этот год. Чего ж вы еще один год просите? Это вопрос первый.

Вопрос второй. Вот за первые 7 месяцев, если я не ошибаюсь, этого года погибло 7 человек со спинально-мышечной атрофией. Я уже как-то здесь в эфире говорил, это чудовищно страшная смерть, поскольку человек наблюдает за своей смертью, как у него постепенно все отказывает, и потом живой мозг – там нет мышц – наблюдает за тем, как останавливается дыхание. Вот таких было 7 человек.

Д.Муратов: Что нам предлагает Тимофей Нижегородцев? Подождать еще приблизительно 12 трупов

Что нам предлагает Тимофей Нижегородцев? Гениальное, конечно, правительственное и кадровое решение. Гениально такого человека поставить! Он предлагает нам подождать еще приблизительно 12 трупов. Это при лучшем исходе и при благоприятных обстоятельствах. Как минимум 12. Начитался Маяковского – «Я люблю смотреть, как умирают дети». Этот человек должен в отставку подавать.

Это ведь тысячи и тысячи людей, тысячи родителей. У нас только по подсчетам Ольги Германенко 989 человек больны. Но она считает, что есть еще просто не учтенные – 2000-2500. Это муки в семьях. Это ведь каждый день тысячи и тысячи, миллиарды этих нейронов пропадают у человека. Он с каждым днем все слабее.

Я хотел бы напомнить товарищу Тимофею Нижегородцеву, что это же не лечится. То есть чем дальше уходит болезнь, тем больше атрофируется тело человека. Это не возвращается. Тут компенсации нету. То есть люди уменьшаются, понимаете? И он говорит, что ему надо подождать. Ну иди и подожди. Иди подожди в сторонке. И не говори, что твои слова выдернуты из контекста. Гарантирую, завтра это будет сказано. Вот таких, как он, надо выдергивать из контекста.

И Игорю Артемьеву я честно, искренне рекомендую, Игорь, посмотрите, пожалуйста, что происходит с головой и с сознанием вашего заместителя-бегуна.

А. Плющев― Я слышал, что он, как и Артемьев, тоже из «Яблока».

Д. Муратов― В Иркутске был в «Яблоке», да

А. Плющев― Не, я просто к тому, что политик и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский после 20 часов будет в программе Ксении Лариной и Виталия Дымарского «2020».

Д. Муратов― А я думаю, Григорий Алексеевич найдет, что сказать своему бывшему партийцу.

А. Плющев― Вполне возможно. Интересно было бы послушать.

Д. Муратов― Саш, но я бы еще одну вещь добавил. Понимаете, ведь вот есть замечательный детский невролог Курмышкин. Он выигрывает суды пачками. Он выиграл почти 100 судов. И приписали суды, чтобы государство выделяло эти деньги. За что бьется Фонд «СМА» и за что бьется этот врач, и за что мы? Ну это финансирование не может быть региональным – бедные у нас регионы. У нас 75 регионов дотационных в стране. Конечно должно быть федеральное финансирование. Ну о чем тут говорить?

В Москве поступили по-другому. В Москве несколько дней назад в Тверском суде судья, которая должна была рассмотреть десяток дел по СМА, объединенных уже вместе, вышла и сказала: «Представители Департамента здравоохранения – у них коронавирус. Поэтому суды откладываются». Они 2 месяца откладывали, до этого 2 месяца еще откладывали. И теперь отложили на 10, по-моему, августа.

Еще одна вещь происходит. Пришла Голикова, известная своим человеколюбием вице-премьер. С ней был президент. Президент поддержал идею создания фонда. Это было 8 июня этого года. То есть завтра – 2 месяца. Вот, Саша, залезаю я на сайт Минюста ежедневно, чтобы найти, зарегистрирован ли фонд, про который Голикова при всех руководителях благотворительных фондов пообещала президенту. Нет, ни шиша нету.

Путин предложил собирать налоги. Я согласен с этим предложением, что у тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, подоходный должен быть с суммы, превышающей 5 млн, не 13%, а 15%. Отлично. Это дает искомую сумму от 30 до 60 млрд рублей. Небольшая сумма для российского бюджета совсем. Но это ж когда будет? Вот это налоговое правило с мечеными деньгами будет действовать у нас в 21-м году, а налоги за 21-й год у нас будут заплачены к 1 апреля 22-го года, да?

А. Плющев― Да. Если не будет, как в этом году, перенесено. Потому что сейчас-то перенесли из-за коронавируса.

Д. Муратов― Да. То есть у нас еще впереди, считай, больше, чем полтора года. И что? А это время все невролог Курмышкин должен будет хоронить детей, да?

А. Плющев― Опять возвращает нас к тому самому разговору о том, что решения Путина (или обещания Путина) в этой системе уже недостаточно, оно не очень-то что-либо значит. Вы рассказывали про Путина с Голиковой.

Д. Муратов― Да. Я согласен с этим.

А. Плющев― Давайте еще по другим темам немного пройдемся. Значит, Хабаровск. И там начал действовать исполняющий обязанности губернатора Дегтярев. И принял сразу два решения мощнейших, наконец-то актуальных – отмена продажи яхты…

Д. Муратов― За 60 млн, по-моему, была яхта, которую Фургал выставил от Комитета по имуществу на торги.

А. Плющев― Но ее пока никто не купил.

Д. Муратов― На «Авито», по-моему, они даже там выставили.

А. Плющев― Не знаю, где конкретно. Короче, отменили эту продажу. И отмена запрета чиновникам летать бизнес-классом. Это он издевается или как?

Д. Муратов― Слушайте, я точно абсолютно не готов анализировать психическое и психологическое состояние членов ЛДПР.

А. Плющев― У него тоже был член ЛДПР там. И он ровно противоположные принял решения.

Д. Муратов― По Хабаровску, мне кажется, интереснее другая вещь.

А. Плющев― Давайте.

Д. Муратов― Вот смотрю я кадры. Мы там сейчас снимаем кино. Я не буду говорить, кто это делает, для безопасности находящегося там человека. И вдруг на стороне местной вот этой вновь понаехавшей власти стала выступать старая мафия, вернулись бывшие все эти смотрящие, бывшие эти люди, которые держали город в кулаке. Я смотрел кадры, Саша, несколько дней назад, и я дивился. Этого не придумать. Это Скорсезе не снимет. Два «Мерседеса», плотно прижавшись друг к другу жирными, лоснящимися черными боками, едут по улице, поддавливая народ. А там сидят известные всему городу бандиты, которые им кричат: «Мафия! Мафия! Ты служишь власти!»

И вот эта вот смычка вылезших бандитов с интересами вновь назначенной туда власти представляется мне очень-очень-очень знаменательной.

Д.Муратов: Лукашенко через короткое время вернет этих людей, им подарят рушники, сало, картошку — и дружба с Россией

А. Плющев― Так нам все говорят, что, наоборот, Фургал был бандит давно, а Дегтярев, значит…

Д. Муратов― Вот я вам рассказываю то, что я видел своими глазами снятое на улицах Хабаровска буквально несколько дней назад.

А. Плющев― Кстати, про фильмы, снятые в Хабаровске. Как вам роль Шнурова в Хабаровске? Вот он туда съездил.

Д. Муратов― Это политический технолог Шнуров, который никогда, на мой взгляд, не упускает тендеров на свое участие в политических акциях. Видимо, не очень хорошо идут дела в партии Титова. Как она там у нас называется?

А. Плющев― Партия Роста.

Д. Муратов― Партия Роста, да?

А. Плющев― Роста.

Д. Муратов― Видимо, там идут дела не очень хорошо, поэтому нужно было поехать поддержать еще одну властную структуру. И больше по-другому я никаким образом это не оцениваю. Никакой многозначности в этой истории, никакой там просто снять фильм. Но это же все видно. Какой там фильм…

А. Плющев― Но тут Форбс оценил, что он из артистов самый успешный и денег-то у него больше всего. Так что вопрос, очевидно, не в деньгах, а в чем-то другом, наверное, нет?

Д. Муратов― Я могу сказать, что участие в политическом проекте всегда щедро вознаграждается. Мы все помним сумки, в которые складывают 5-тысячные пачки для, например, одного из лидеров «Молодой гвардии». Точно так же и здесь. Нет бесплатных партийных проектов и нет бесплатных партийных жестов. Нету. Исключено.

А. Плющев― Так же и у Ксении Собчак было, когда она баллотировалась на выборы президента?

Д. Муратов― Не могу точно об этом сказать. Я не подглядывал. Не знаю. Но, по-моему, Шнуров там тоже поучаствовал.

А. Плющев― Мне кажется, да.

Д. Муратов― В проекте с Ксенией Анатольевной, да?

А. Плющев― Да.

Д. Муратов― Ну вот. Он поучаствовал вот во всем. Альтруистично. Верю.

А. Плющев― Вообще, сейчас вот этих всяких партий разных, которых называют спойлерами, не спойлерами, их так довольно много. Я вот заметил, что и в вашей «Новой газете» интересуются ими.

Д. Муратов― «Новые люди».

А. Плющев― Да, «Новые люди».

Д. Муратов― Очень интересно.

А. Плющев― Да? Расскажите, чем интересно?

Д. Муратов― Расскажу. Но я никому не рассказывал. Наверное, многие из тех, кто делали «Новую газету», они до этого работали в газете «Комсомольская правда» (до 93-го года), в том числе и я. Там был замечательный школьный отдел. Этот школьный отдел создал знаменитый в то время на весь Советский Союз полосу «Алый парус». Там впервые напечатался Юрий Петрович Щекочихин, вел ее Павел Семенович Гутионтов, Ольга Владиславовна Мариничева, Инна Павловна Руденко.

И туда приходило огромное количество талантливой молодежи. Вот этот парень, который из «Новых людей», и создал компанию…

А. Плющев― «Фаберлик».

Д. Муратов― «Фаберлик», да. Он из числа вот этого «алого парусного» поколения – Крапивин, бригантина, коммунары, вот это новое сознание. И, например, он один из выпестышей Ольги Владиславовны Мариничевой. Вот Оля жива и здорова, она сейчас в клинике лежит. Но она была одним из самых знаменитых руководителей школьного отдела. Это там крутились все педагоги-новаторы, это там был Шалва Амонашвили, это там был Тубельский. В общем, это была такая вольница внутри газеты ЦК ВЛКСМ. Вот откуда мы его знаем. И мы напечатали интервью…

А. Плющев― И колонку.

Д. Муратов― Колонку не помню. А вот интервью точно помню. Леша Полухин сделал. Интересное интервью.

А. Плющев― Да, было интервью. А потом через неделю ровно его колонка, там написано «колумнист». Я думаю: «О, у «Новой газеты» новый колумнист».

Д. Муратов― Я ни капли не спорю с тем, что мы хотели посмотреть, кто такой Нечаев.

А. Плющев― Мы продолжим с Дмитрием Муратовым через несколько минут после новостей и рекламы.

НОВОСТИ / РЕКЛАМА

А. Плющев― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Здесь главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Как вы уже слышали, во-первых, Григорий Явлинский после 20 часов в программе «2020» Ксении Лариной и Виталия Дымарского. В 21 час — программа «Суть событий». Сергей Пархоменко будет здесь, в студии. После 22 часов в программе «Сканер» персона недели Александр Лукашенко и компания недели — интересная компания — Минфин РФ.

Еще Лукашенко завтра в 12:05 — специальный радиофрагмент интервью Дмитрию Гордону: Александр Лукашенко про Россию, взаимоотношения с Россией и с Путиным. Этот фрагмент вы услышите в 12:05, еще раз повторюсь, завтра.

А мы тоже возвращаемся к белорусской тематике. Как вам версия «Комсомолки», которая была изложена?

Д.Муратов: Когда ЧВК — это понятно, это страховка, есть кураторы, есть цели. А здесь сплошные «ихтамнет»

Д. Муратов― Она очень похожа на версию про то, что это испанский истребитель, ведомый каким-то неизвестным диспетчером, сбил малазийский «Боинг».

А. Плющев― Мне напомнило летчика Волошина.

Д. Муратов― Да, летчик Волошин.

А. Плющев― Это же у них было, в «Комсомолке».

Д. Муратов― У них, да. Поэтому знаете что — я вам скажу так. Надо, конечно, очень высоко ценить интеллектуальную мощь Службы безопасности Украины, которые бывалых мужиков выманивают в Белоруссию, чтобы испортить отношения Минска и Москвы. А они, несчастные, наивные, не умеющие читать мелким шрифтом, подписывают все поддельные договоры и пересылают свои карточки, включая этот код — задний 3-циферный.

Это, конечно, поразительно! Но если посмотреть с другой стороны, то послушайте: эти добрые люди, приехавшие в санаторий «Белорусочка», забронировали в нем места до того, как опоздали на рейс. Тут очень важна эта логистика. Они еще не опоздали на рейс, они еще могли успеть на рейс, который летел в Стамбул (во всяком случае, в Турцию). Но еще не опоздав на рейс, за 12 часов до вылета этого рейса они уже забронировали себе места в том санатории, где их арестовали.

А. Плющев― Как раз с точки зрения этой версии, она ей не противоречит. Типа это могли сделать их украинские кураторы или те, кто принимал их в Белоруссии.

Д. Муратов― Еще раз: я не верю в наивность 40-летних мужиков, которые не могут прочитать договор и понять, что это несуществующий человек. Для этого достаточно один раз нажать кнопку, чтобы понять, что эта компания «Роснефть», которая с ними якобы о чем-то договаривается, вообще не при делах, и такого человека там нет. Я не верю в это ни одной секунды.

А. Плющев― А что это тогда? Это сочинили в «Комсомолке»? Или это какая-то политическая вещь? Как у нас говорил Руслан Левиев, это чтобы как-то придумать из этой ситуации выход, который сохранял бы лицо и у России, и у Беларуси.

Д. Муратов― Я точно не готов выстроить какую-то одну версию. Я могу сказать, что меня больше волнует другое. Я уверен, что Лукашенко через короткое время вернет этих людей у границы, им подарят рушники, сало, картошку — и дружба с Россией навек. Всё это произойдет. Никаких сомнений по этому поводу нет.

А. Плющев― Украине не отдаст?

Д. Муратов― Да нет, конечно! Саша, что вы?

А. Плющев― Я обязан был это спросить.

Д. Муратов― А самая тяжелая и очень сложная история в том, что эти так называемые ЧВК или ЧОПы вечно втягивают нас в какое-нибудь дерьмо. Непременно происходит какая-то заруба, какая-то стычка, перестрелка, убивание пленных кувалдами.

Закона о ЧВК нет. Тут же Песков ни разу не сказал неправду. Он сказал, что у нас нет ЧВК — у нас есть люди, ЧОПы. Ну ничего себе ЧОПы!

Первый раз закон о ЧВК у нас вносил беглый депутат Митрофанов, чтобы не соврать, 12 или какого-то апреля 2012 года, 8 лет назад. Не приняли. Потом, спустя еще 2 года, известные депутаты Шеин и Горовцов из предыдущего созыва опять внесли закон о ЧВК. И он опять не был принят!

Понятно, там шла борьба. Потому что с одной стороны чекисты хотели контролировать ЧВК, а Министерство обороны хотело, чтобы это всё-таки каким-то образом координировалось — это их поляна.

Третий раз уже, кажется, 15 января 2018 года (у нас Ирек Муртазин очень подробно раскручивал эту историю) был внесен еще один закон. Даже министр иностранных дел Лавров сказал, что нам нужен закон, защищающий наших граждан в ЧВК. И закон тоже не принят.

Понятно, почему — для того, чтобы полностью, абсолютно были развязаны руки. Потому что когда ЧВК — это понятно, это страховка, есть кураторы, есть цели. А здесь сплошные «ихтамнет». Ну нет их там! А что это такое? Да это охранники. А кто их нанял? Да черт его знает…

Это люди, всё время втягивающие нас в войну — кстати говоря, награжденные высшими военными наградами Героев Советского Союза. Например, Уткин, по-моему, Трошев, его заместитель — у них звезды Героев. Мы их видели в 2018-2019 году — или, по-моему, в 2016 — в Кремле на приеме с золотыми звездами.

То есть они всё время участвуют в боевых действиях, которых нет. Бои ведет вооруженная до зубов, нормально оснащенная ЧВК, но ее нет — это ЧОП. Видели такие ЧОПы, с дронами?

А. Плющев― Вот вы сказали одну аналогию, насчет истребителя и испанского диспетчера. А некоторые говорят, что схема, которая описана в «Комсомолке», очень похожа на то, что произошло с журналистами Джемалем, Расторгуевым и Радченко в ЦАР: когда выманивают людей, там находится фиксер… Как раз там, где, как подозревают, действовали сотрудники «Вагнера» — в ЦАР.

Д.Муратов: Есть закон, по которому концентрация оружия в одном месте приводит к тому, что что-то непременно стреляет

Д. Муратов― Да, и два международных расследования это вполне подтверждают.

А. Плющев― Не видите никакого сходства?

Д. Муратов― Мутная история. Мутная вода, всегда на грани жизни и смерти, всегда на грани того, что кто-то втянет нас войну или зачем-то последует убийство. И именно для того, чтобы сохранять эту зону мрачной и мутной, закон о ЧВК до сих пор не принят. Один из его авторов недавно сказал нашему корреспонденту: «Закон похоронен. Он никому не выгоден».

Поэтому да, у нас в стране и на территории других стран фактически действуют незаконные вооруженные формирования, которые должны попасть под статью «Наемничество» — 359-я статья Уголовного кодекса. Но это оправдано тем, что они охраняют объекты, которые нам там надо охранять. Но они же до этого их еще и завоевывали. Всё на грани большой заварухи, Саша.

А. Плющев― Да? Что это будет?

Д. Муратов― Вот сейчас в Белоруссии мы столкнулись с какой-то провокацией. Выманивали их или они должны были что-то сделать — не знаю. Но то, что, с одной стороны, начались учения боеготовности у нас (Шойгу проверял по поручению главнокомандующего), и Лукашенко поднял все свои вооруженные силы.

Мало-немало, много-немного, но у него там тысяч, наверное, 40 кадровых людей в форме, которые всё время служат, под 300 тысяч резервистов (Паша Фельгенгауэр это выяснял). Еще там 19.500 гражданских военнослужащих, которые обеспечивают. Маленькая махина? Немаленькая. Серьезная история? Серьезная. У них есть и «Бук», и всё что угодно.

И вот две армии стоят рядом. Есть закон, по которому концентрация оружия в одном месте приводит к тому, что что-то непременно стреляет. Сам факт этих опасных сближений, опасных взаимно агрессивных действий может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям.

А. Плющев― Почему наши артисты вдруг единогласно решили не ехать выступать в поддержку Лукашенко 8-го числа?

Д. Муратов― Я думаю, что есть и субъективный, и объективный момент. Объективный в том, что российское государство не порекомендовало им втягиваться в это дело. Потому что попса — это всё-таки передовой отряд политического истеблишмента, начиная от «Голосуй или проиграешь» и кончая всеми сегодняшними. Там же половина из них писали конституцию. Значит, писали конституцию там — и едут петь туда? Как-то нехорошо, нескладно получается.

А. Плющев― Мне кажется, это никого никогда не смущало.

Д. Муратов― А вторая вещь — ее написал Агутин. Там, мне показалось, есть еще и то, что он высказал большое уважение к белорусскому народу и сказал: «Мы не едем к вам по вашей просьбе». Поэтому как рекомендация государства, так и такой вот очень щепетильный момент, который Агутин, мне кажется, сегодня в Твиттере и написал.

А. Плющев― Еще мы слышали тоже в новостях: различные российские чиновники продолжают возмущаться решением Твиттера. Эта социальная сеть начала помечать публикации государственных СМИ, их сотрудников и руководителей. Говорят, что очень недружественный акт. Как вы относитесь к этому?

Д. Муратов― Я считаю, что это абсолютно правильно. Они же просят, чтобы помечали ряд изданий, что они являются иностранными агентами. Или маркируются материалы 18+. Или приходят предупреждения Роскомнадзора за любое мало-мальское отступление: забыли в начале предупредить, что эта организация запрещена на территории…

А. Плющев― Нам как раз говорят, что это калька с западных образцов.

Д. Муратов― Ну вот и у них точно такая же калека. Они маркируют государственных служащих — ну а что? К государственным служащим (мы отлично это знаем), по решению Европейского суда по правам человека, требования всегда повышенные. В большей степени, чем к обычным людям, поскольку они являются публичными фигурами, и от их решения зависят судьбы людей.

А. Плющев― И еще потому что они живут на налоги.

Д. Муратов― Конечно, а почему не помечать? А чего стыдиться-то? Вот, хорошо, я государственный служащий. Вот я написал в Твиттере, выложил себя на яхте — хорошо!

А. Плющев― А что касается YouTube? Там сегодня выступал Михалков, что надо ввести автономный интернет из-за того, что YouTube начал выпиливать разные каналы, в том числе «Царьград».

Д.Муратов: Штепсель от YouTube у нас ни у кого в потном кулаке не зажат

Д. Муратов― История с YouTube будет, на мой взгляд, очень сложной уже к выборам в сентябре следующего года в Государственную Думу. Штепсель от YouTube у нас ни у кого в потном кулаке не зажат. Я думаю, что когда в YouTube у Дудя, или у Навального, или у «Ещенепознер», или на фильмах Кати Гордеевой, или у блогера Алексея Романова, которая сейчас снимает в Хабаровске, миллионы просмотров, конечно, этот ресурс пора контролировать.

Я знаю, что телевизионщики уже тоже жалуются в администрацию по этому поводу — что вон, они могут, а нам нельзя, и в результате мы проигрываем им конкуренцию. Поэтому думаю, что атака на YouTube будет. Будет прямо серьезная атака на YouTube, прямо в ближайшее время.

А. Плющев― Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов — гость сегодняшней программы «Особое мнение». Большое спасибо и до свидания!

Д. Муратов― Спасибо, Саша!