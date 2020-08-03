Особое мнение СПб

В. Нечай― Добрый день! Меня зовут Валерий Нечай. Я с радостью представляю вам нашего гостя «Особого мнения» Максима Леонидова, музыканта, актёра, композитора – здравствуйте! Я посмотрел на статистику коронавируса (160 новых случаев за вчерашний день) – такое ощущение, что они колеблются вокруг этой цифры. И меня не покидает мысль – как вам кажется, мы привыкли к новой нормальности? Вы привыкли или проходит процесс?

М. Леонидов― Начинаю привыкать, к сожалению. Я надеюсь не придётся привыкать к этому раз и навсегда, но пока что конца не видно – приходится с этим жить. Меня, на самом деле, забавляют статистические данные: ощущение, что дана установка снижать данные о заражениях несильно, чтобы они колебались (не дай Бог, сильно больше, чем вчера) – хотя может и не так.

В. Нечай― Это такое управление сознанием: да, проблема есть, но…

М. Леонидов― Расслабься, дорогой товарищ.

В. Нечай― Я сейчас смотрю новости за последнее время. Во-первых, сохраняется количество заражений, следовательно, культурные мероприятия закрыты (театры, концерты) – чтобы попасть хотя бы на репетицию, нужно долго уговаривать режиссёра, а заразиться этой энергетикой хочется. Как без этого жить? Нам не хватает такой коммуникации.

М. Леонидов― Мне странны указания Роспотребнадзора про закрытые театры при открытом метро

В. Нечай― Да! И я был в этом метро и видел, что только два человека из 40 носят маски.

М. Леонидов― Именно. Всем уже наплевать (я это не приветствую, потому это касается не только собственной жизни, но и жизни всех остальных). Если тебе плевать на себя, то подумай хотя бы о тех, с кем ты общаешься, о родных и близких – так уж у тебя убудет, если ты маску наденешь? В нашем российском менталитете удальство и наплевательство по отношению к собственной жизни всегда было и никуда не денется – маски нам носить западло (это не по-пацански) и т.д. Если у нас такие смелые и бессмертные люди ездят в метро, то почему бы им в театр не сходить? Это меня ставит в тупик. Почему плотно упакованные в самолете 250 человек могут, а в театре – нет?

В. Нечай― Это действительно необъяснимо, потому что, наверное, из тех людей, с кем я говорил об этом, то в театре понятно кого обвинять (людей мало потому что) – директора, а в метро руководителей много, которые постоянно катаются, принимают меры… Смысла этого не видно.

М. Леонидов― Мне кажется, здесь несколько иные оценки. В случае метро, авиационными компаниями, мы знаем, кому это выгодно, и кто получает от этого деньги – видимо, этих людей решить прибыли нельзя, иначе будут неприятности. А театры? По большому счёту они не нужны.

В. Нечай― Я на всякий случай для слушателей скажу, что вы иронизируете.

М. Леонидов― Это баловство: ведь надо иногда жены вывести, шубу показать. А так нафига? Не было бы их, что бы изменилось? Денег бы меньше не стало. Поэтому метро и полёты можно, потому что люди за ними уважаемые.

В. Нечай― Да и в театре такое могут поставить, что лучше на всякий случай прикрыть, а то будут злоумышлять против власти, «Бесов» могут поставить.

М. Леонидов― Я даже думаю, что сейчас не в этом дело. Чисто экономический расклад. Моя супруга, актриса государственного бюджетного театра имени Ленсовета – слава Богу, что артистам бюджетных театров не дали помереть с голоду, и сейчас они находятся в реабилитационном периоде. Вроде как им обещают к середине сентября открыть театры, хоть и с неполным залом. Но меня волнуют не государственные театры, а те артисты, музыканты, художники, которые жили от спектакля к спектаклю, от концерта к концерту, чтобы прокормить семью, и, когда этой работы не стало совсем, я вам говорю, как один из представителей этого независимого сообщества фриланса – у нас работы нет. 8 августа у меня будет первый за всё время концерт. На улице, это разрешённое мероприятие. Если кому и надо сейчас помогать, то, безусловно, работникам культуры, которые остались без поддержки. Не все конечно, потому что я как ИП получил два раза по 12.000 рублей: если люди остались совсем без средств к существованию, это хоть какая-то поддержка, хотя, между нами девочками, это мало – попробуйте содержать семью на эти деньги месяц.

В. Нечай― Именно об этом и разговор. Часто власть имущие не всегда представляют, на что этих денег может хватить, поэтому часто помощь выглядит как подачка. Помните, Навальный же предлагал сделать программу из пяти шагов и выдать людям деньги, но не выдали – видимо, они понадобились для другого. Почему там, в Гейропе, деньги дают, а у нас – 12.000 рублей и то предпринимателям с детьми.

М. Леонидов― Вы знаете, не во всех Европах так благополучно с субсидиями, есть нюансы. Мне кажется, система социальной помощи людям во время пандемии можно было бы усовершенствовать, потому что она далека от совершенства. Возвращаясь к вопросу культуры, которая совсем не поддерживается, к несчастью: если наши слушатели не в курсе, то довольно большое количество средств (около 300.000.000 рублей было выделено на поддержку сферы культуры) ушло на поддержку каких-то патриотических фестивалей.

В. Нечай― И весьма странных проектов (как, например, Морось Петербурга). Вместо того, чтобы дать деньги тем, организациям, которые уже себя зарекомендовали.

М. Леонидов― Безусловно, а есть большое число людей, которые в этой поддержке нуждаются, и без него, вопрос существования остро встаёт, но, видимо, властям нашего города и страны на культуру наплевать: им в их дремучести кажется, что это неважно, они не понимают, что лицо и будущее страны формируется людьми искусства, людьми культуры, и если мы не будем на них обращать внимание, если они будут последней кастой, которая при распределении благ получает наименьшее количество, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я понимаю, что я сейчас говорю в пустоту, но говорить нужно.

В. Нечай― Я хотел бы добавить, что деньги играют роль: история с откатами, метро, патриотическими фестивалями. Не знаю, согласитесь ли вы с этим

М. Леонидов― Да, но мне бы не хотелось никого голословно обвинять: за руку не держал и не ловил – но странность распределений средств наводит на это мысли.

В. Нечай― А вы согласны с письмом главы Союза театральных деятелей России Александра Калягина, который призвал Беглова не допустить, чтобы великий город с великой театральной культурой превратился в культурное захолустье?

М. Леонидов― Абсолютно согласен, с каждым словом.

В. Нечай― Ещё один момент (вы как раз говорили про свою супругу) – в Театре имени Ленсовета всё равно идут репетиции уже. «Бесприданницу» репетируют?

М. Леонидов― Именно «Бесприданницу» и репетируют. Даже на 18 сентября назначена премьера.

В. Нечай― На месте, слава Богу, не стоим. Скажу, что неожиданно в Петербурге сразу несколько театров решили поставить «Бесприданницу» по Островскому – можно смотреть и сравнивать. Давайте перейдём к политике, хотя есть ощущение, что она от нас далеко не уходила. Пришла интересная новость: Беглов пригрозил закрытием торговым центрам, потому что, он лично убедился, в них санитарные нормы не соблюдаются. Мне хочется сказать Александру Беглову про то же метро. Сколько бы мы не следили, нормы соблюдаться не будут – нужно что-то другое делать.

М. Леонидов― Знаете, это что-то другое, надо было веками делать, потому что лихая русская натура (шапка об землю, три раза плюнул через левое плечо), с одной стороны, безусловно вызывает у меня симпатию, но во время пандемии она вызывает недоумение.

В. Нечай― Это похоже на историю с британским лордом, у которого газон всё время ровный. А надо было просто 400 лет каждый день подстригать.

М. Леонидов― Самоуважение, чувство собственного достоинства воспитывается веками.

В. Нечай― При этом в Хабаровске будто чувство собственного достоинства проснулось, потому что люди регулярно выходят с требованием освободить их губернатора Фургала. Их, конечно, не слышат, но тем не менее.

М. Леонидов― Их невыгодно слушать – их и не слышат. Для власти разговор с народом – демонстрация слабины. Они ещё подумают, что их мнение важно, а оно не важно: кого пришлём, тот и будет руководить, вот и прислали странного юношу.

В. Нечай― Прямо из бани.

М. Леонидов― На мой взгляд, он странная фигура – полное олицетворение собственного вождя, клон Владимира Вольфовича – видимо, он получает постоянно указания, как себя вести, и старательно их выполняет.

В. Нечай― Что с Хабаровском? У меня ощущение, что ситуация подвешена, и не будет решена – сама тихо сойдёт с пространства.

М. Леонидов― Я тоже. Нет предпосылок для того, чтобы проснулась страна и поддержала хабаровчан с рядом лозунгов. Во-первых, потому что это их личное дело, во-вторых, мне кажется, что главная повестка дня в Хабаровске не Путин или несменяемость власти, а их губернатор Фургал, ради которого они и выходят – всё остальное носит сопровождающий характер. За справедливое отношение к губернатору, к выбору хабаровчан – мне думается, что они пошумят и успокоятся – на это и расчёт Кремля. К сожалению, этот расчёт правильный.

В. Нечай― Это напоминает мне истории, которые рассказывают знакомые чиновники в Смольном. К ним приходят запросы, и они делят их на несколько пачек: те, которые руководили сказал поддержать; те, что точно надо отказать; и те, с которыми не знаешь, что делать – они медленно спускаются дальше, пока не дойдёт до ведра, потому что уже те, кто просили, в этом не нуждаются. Это называется замотать.

М. Леонидов― Ситуация безвыходная. Вот я ставлю себя на место Путина или другого начальника из Москвы – что бы я делал с Хабаровском, учитывая, что я представитель той власти, что мы имеем – ничего бы не делал. Ни-че-го.

В. Нечай― Потому что, если вы пойдёте им навстречу, они подумают, что они там власть – все остальные подумают, что они власть, и проснутся. Татарстан, Башкортостан…

М. Леонидов― Нельзя допускать прецедента разговора с народом и обсуждения требований, которые они выдвигают, потому что потом хлопот не оберёшься.

В. Нечай― Однажды эту фразу Путин бросил Борису Немцову, когда просил не ехать по требованию террористов в качестве переговорщика – «Не надо будоражить народ». Эта фраза и зависла. Мы с Дальнего Востока передвигаемся на восток Европы: Лукашенко видит, как народ проснулся, там тысячные митинги. Вот вам сравнение: посидели под диктатором и вот.

М. Леонидов― Россия не Белоруссия. Белоруссия – небольшое государство, в котором проще крикнуть «эге-гей», и все станут на ноги, если накипело. Попробуйте это сделать в России, которая раскидана на многие тысячи километры. Это должна быть невероятно большая сеть людей, которые друг друга поддерживают, планируют… Должна быть организация. Я думаю, что и в Белоруссии ничего стихийно не возникает, но там проще за счет географической и ментальной сплоченности, потому что белорусы считают себя одним народом.

В. Нечай― Вы более оптимистичны в отношении этих протестов?

М. Леонидов― И да, и нет. Я более оптимистичен в том смысле, что народ Белоруссии проще объединить для какой бы то ни было идеи, потому что национальное самосознание лучше – у нас население разобщённое, мы многонациональное государство…

В. Нечай― А главное, чтобы из Омска прилететь в Томск нужно лететь в Москву.

М. Леонидов― Да, у нас есть с этим трудности, а в маленьких странах их, безусловно, нет. А то, что внушает мне неверие – мне кажется, давление будет жёстким и силовым. Протесты подавят, режим продолжится

В. Нечай― Но ведь умный диктатор слышит народ и как-то даёт обратную связь, не обязательно силой.

М. Леонидов― На сегодняшний день я её не вижу. Спросите оппозицию, которую посадили, видят ли они обратную связь. Знаете, есть некоторые законы, по которым авторитарное государство существует – они достигают такого уровня «развития», когда обратного пути нет, когда можно либо сложить полномочия, либо использовать большую силу. А института диалога между властью и народом отсутствует – и взять ему не от куда, его уже не построить. Гайки всё крепче завинчиваются, расстояние между властью и населением всё больше.

В. Нечай― Когда мы смотрим на Белоруссию, у вас не возникает мысль, что это Россия в будущем? Раньше так говорили: «Лукашенко – последний диктатор Европы, Путин только приближается». Или по-другому?

М. Леонидов― Не вижу аналогии, потому что опять же у нас слишком разные страны, экономическое положение. Для того, чтобы что-то начло происходить, элиты должны почувствовать какое-то разочарование и неуют, должны быть выведены из зоны комфорта, чтобы что-то начало происходить.

В. Нечай― В политологии это называют недостатком ресурсной базы: когда долго выкачивал нефть, а она становится всё хуже и хуже.

М. Леонидов― Наверное, когда-то это, безусловно, произойдёт, потому что с дефицитом употребления природных ископаемых в Европе и на том рынке, с которым мы торгуем (всё к этому идёт), газ перестанут покупать, нефть в историческом масштабе станет не нужна, а, поскольку мы больше ничем, кроме распродажи собственного имущества, не заняты – мы из зоны комфорта и выйдем. Как только это произойдёт, последуют какие-то перемены. До этого момента, мне кажется, ничего не будет.

В. Нечай― При этом я вспоминаю, что у меня было совершенно такое же ощущение, когда я начал ездить по нашей стране: у нас огромное количество маленьких проектов, индустрий, дизайнеров, национальных кухонь – но почему в России не популяризируют татарскую еду? Такое ощущение, что просто на это не обращают внимания.

М. Леонидов― У нас государство построено не на этом. Когда мы видим, что есть государственный проект, который улучшает жизнь людей, мы невероятно радуемся, потому что это, на наш взгляд, против правил. Нам кажется, что так не будет. Во всяком случае, я себя на этом ловлю и понимаю, что это сделало государство. Не за взятки, не за деньги – просто видим, что появились энтузиасты с идеей, которые делают жизнь лучше – меня это неимоверно радует и страшно удивляет, потому что мы привыкли, что российские чиновники озадачены только собственным благосостоянием и судьбой.

В. Нечай― Каждый народ заслуживает то правительство, которое им правит. Как-то это печально.

М. Леонидов― Расхожие фразу от повторения, которых ничего не изменится. Давайте сокрушённо качать головой и говорить, что это мы заслужили.

В. Нечай― А что делать?

М. Леонидов― Я ведь искусством занимаюсь, призван с человеческой душой разговаривать, для этого песни пишу, сочиняю спектакли. Я занимаюсь этим – давайте каждый будет хорошо заниматься своим делом, тогда, может, что-то и получится, потому что универсального метода нет.

В. Нечай― Я вам обещал, что мы про отдых поговорим. Государство готово часть компенсировать. Едешь в Крым, оплачивай картой МИР. Видите, помогают людям.

М. Леонидов― Видимо, уважаемые люди придумали карту МИР, им нужно заработать. Они готовы понести и некие расходы, чтобы вся петрушка с картами закрутилась и стала приносить деньги.

В. Нечай― Во всех государственных учреждениях сотрудников заставляют оформлять эту карту.

М. Леонидов― А как иначе? Через все институты, над которыми государство властно, оно будет продвигать свои интересы – это понятно. Государство везде государство. Я смотрю новости, и вы думаете мне нравится государство США? Всё меньше и меньше

В. Нечай― Там и руководство поменялось три года назад.

М. Леонидов― Интересы элит и государства ставятся выше интересов народа, несмотря на то, что это может поставить общество на грани раскола и гражданской войны – даже это не останавливает, поэтому я далёк от иллюзии представлять государство каким-то человеколюбивым субъектом

В. Нечай― Это ещё у Аристотеля было. Вы сказали про интересы народа – а в России у народа какие интересы?

М. Леонидов― Да слово народ опасное, потому что от имени народа слишком много крови лилось (достаточно вспомнить словосочетание «враг народа»). А что хочет народ? Народ – это люди и каждый человек по отдельности. А люди, как правило, хотят любви, добра, безопасности. Все люди на земле одинаковые: они не хотят бояться, хотят мира и счастья своим детям. И наш народ не исключение. У народа нет других чаяний, они не мыслят философскими категориями, хотя, может, эта категория самая философская – кроме любви, счастья, безопасности, хлеба ничего не нужно.

В. Нечай― Спасибо!