Е.Бунтман― Добрый вечер, в студии Евгений Бунтман, а со своим «Особым мнением» сегодня журналист Максим Шевченко. Здравствуйте.

М.Шевченко― Здравствуйте.

Е.Бунтман― Давайте с Белоруссии начнём – что там происходит. Может быть вам понятнее, чем нам?

М.Шевченко― Все соседи, окружающие Беларусь, хотят свержения Александра Григорьевича Лукашенко, изменения в политической, экономической и социальной сути независимого суверенного государства республика Беларусь. Все абсолютно понятно. Для этого у каждого свои стратегии: запад как бы превалирует демократию и свободные выборы и все такое прочее, Украина делает как запад. У нее абсолютно такая же позиция в контексте грантовых программ.

А у России чуть более сложная стратегия, на мой взгляд – я не утверждаю, что это так, безусловно, — я надеюсь, что это не так. Но похоже на то, что одной рукой Россия поддерживает либеральную оппозицию, которая требует ухода Лукашенко, а другой рукой готовит там, как говорится, некое подобие «Русского мира», бойцов за «Русский мир». Потому что вот эта группа товарищей, которые опоздали на рейс в Стамбул, как нам теперь сообщают, и которые по контракту ехали – думаю, они там были на всякий случай.

Потому что если бы 9 августа возникло бы нечто серьезное, допустим, большие группы людей, несколько десятков тысяч человек вышли бы на улицы белорусских городов, началось бы некое насилие – думаю, они были бы готовы к тому, чтобы объявить о том, что, мол, ДНР пришло сюда и «русский мир» здесь. Не исключаю.

Возможно, это не так, возможно, это невинные контрактники, которые ждали своего рейса в Стамбул. Я не знаю. Возможно. Мы не можем отрицать такую версию тоже.

Но если на уровне главы Союзного государства говорят о том, что они присланы из России с грязными делишками, то возникает несколько моментов: во-первых, что это за Союзное государство такое, и долго ли этот Союз продержится, и на чем он, собственно, основан, этот союз.

И второй момент – такие обвинения просто так не звучат. Наверное, есть какие-то донесения спецслужб, донесения соответствующих ведомств, которые будут подтверждать подобные обвинения. Сегодня я читал в телеграм-каналах, что Путин и Лукашенко разговаривали по этой теме. Может, они пришли к какому-то решению. Но я уверен просто, что Москва одной рукой поддерживает либеральную оппозицию, а другой рукой готовится к проблемам в случае, если эта либеральная оппозиция по украинскому варианту всерьез решит свергать Лукашенко.

Почему Москва это делает – это другой вопрос. Почему «Газпром» полякам выплачивает полтора миллиарда долларов или евро, украинцам выплачивает 3 миллиарда, а с Беларуси союзной требует 165 миллионов. Почему? Потому что «Газпром» хочет убрать суверенное государство Беларусь в лице человека, который его символизирует, в лице Лукашенко. И через эту территорию в духе неолиберальной экономики, транзитной, как положено странам третьего мира, просто проложить трубу самую дешевую по самому короткому маршруту.

М.Шевченко: Белоруссия — это Россия, которая сохранила самое лучшее от СССР

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А кто оппозицию либеральную поддерживает? Просто таких случаев на моей памяти не было, чтобы Россия поддерживала где-то демократические процессы.

М.Шевченко― Вы заблуждаетесь. Допустим. В 2004 году я сам наблюдал в Киеве как московские политтехнологи – Алексей Ситников, например, — просто организовывали работу штаба Тимошенко и всего, что противостояло тогда Януковичу

Е.Бунтман― И Рогозин там был тоже.

М.Шевченко― Поэтому не надо говорить, что Москва никогда ничего такого не поддерживает. Вот «оранжевое» движение 2004 г. поддерживали ведущие московские политтехнологи.

Е.Бунтман― Потому что политтехнологи на этом зарабатывают.

М.Шевченко― Потому что политтехнологи такого уровня без разрешения политического этого никогда делать не будут. Они не такие свободные «вагнеровцы», которые путешествуют по миру – это далеко не так. Это первый момент.

Второй момент. В данном случае ситуация совсем другая. Потому что Лукашенко нарушил некие серьезные планы, о которых нам рассказывал, в частности, Венедиктов – что якобы была такая тема: Союзное государство, Путин становится его президентом, и они якобы в Лукашенко договорились так? Путин – президент, Лукашенко — премьер. Но тут нашла коса на камень. И Лукашенко возьми да и скажи: «а потом поменяемся». Естественно, меняться потом никто не хочет. Потому что понятно, что Лукашенко с его идеями социального государства, с его идеями защиты лучшего того, что было в социализме и подключение к социалистическому, по сути, окормлению государства национального развития общества, элементов свободного рынка, он как бы по душе придется такому левоориентированному российскому электорату, чем Путин с его неолиберальными реформами – монетарной реформой, реформой здравоохранения и всего такого прочего.

Я видел своими глазами — те села и деревни, про которые Тихановский рассказывал в своих роликах, что они в ужасном положении – господи, в России такие деревни снятся жителям сельской местности, им кажется, что это какие-то процветающие колхозы.

Е.Бунтман― Но они же не с Россией сравнивают.

М.Шевченко― А с чем сравнивают?

Е.Бунтман― С другими соседями.

М.Шевченко― Тогда вы в Литву съездите. В Литве тоже такого нет, поверьте, как в Белоруссии. Не знаю. Лично я в Польше не был, в Польше главная ненависть в том, что это все дотируется государством. Но я извиняюсь, и польское сельское хозяйство дотируется Евросоюзом. Невозможно без дотаций Евросоюза, целенаправленного, Европейского банка, в частности, содержать сельское хозяйство.

Сельское хозяйство и жизнь на селе является условием продолжения жизни нации, народа. Так получается, что ментальность народа, его связь с селом является формообразующей. Все это дотируется в Германии, Австрии. Польше, — во всех странах ЕС. В Белоруссии это делает государство.

В России село уничтожено. Уничтожены сами корни русского народа, откуда он происходил. Русский народ изгнан из его коренных мест обитания, из малых городов. Я вот был в городе Андрея Тарковского, где он родился – Юрьевец — это умирающий древнерусский город. Там никого нет. И умирает: дома заколочены, все принадлежит дачникам. Работы нет. Рядом такой же город. У нас во Владимирской области вымирающие просто города.

И это не объективная ситуация. Просто государство сознательно решило уничтожить село. Это абсолютно неолиберальная политика. А в Белоруссии село и деревня поддерживаются. В деревне моего деда, маленькая деревня Щербово в Каменецком районе в Брестской области – до нее еще ехать и ехать, 140 человек живет. И достаточно хорошие дома. Машина или две машины у каждой семьи. Я спрашиваю: это что, вас «Потемкинскяа деревня»? – Нет, это у нас деревня «на двоечку».

Поэтому, конечно — кому нужна такая Беларусь? Нужна Беларусь, где нищий народ, где горожане, живущие за счет оборота капитала, через которую идут трубы и которая постоянно не вылезает с митингов и с разного рода обсуждения русские, белорусы, украинцы и прочая хрень, никому не нужная и не интересная.

Главная вина Лукашенко с точки зрения его соседей в том, что он посмел создать на самом деле суверенное независимое национальное белорусское государство. Другое дело, что оно должно модернизироваться, что 26 лет оно завязано только на одного человека, и вся система завязана только на нем, что это угроза на самом деле суверенной Беларуси. Потому что вот что-то случится с Лукашенко, — например, он сейчас болел коронавирусом. И непонятно, как дальше все это будет управляться.

Поэтому, конечно, необходимы политические реформы. И они запоздали очень сильно. Выросло новое поколение, новое поколение в городах. Но я не хочу кинуть камень в оппозицию, честно вам скажу.

Е.Бунтман― Новому поколению, наверное, нужен новый президент?

М.Шевченко― Не президент нужен. Им нужны новые перспективы национального развития. Потому что возникает классический конфликт между городской и сельской этикой. Фон Хайек, был такой философ-мыслитель, писал, что конец истории это когда город побеждает деревню. Пока идет развитие, то есть, модернизация, пока есть запрос на модернизацию, а он исходит гораздо больше от населения с сельской ментальностью, чем от городского. Условно говоря, чтобы тупо это объяснить, — город стремится по уровню жизни достичь деревню. Значит, есть, куда двигаться.

Когда уничтожается деревня как в России, полностью, — вот жизнь русского народа уничтожена этой властью, ельцинско-Путинской. Сознательно, целенаправленно. Думаю, это еще сделано потому, что деревня была источником революции. Для того чтобы левая оппозиция, советская, не опиралась на деревню, как и на малые горда, которые тоже обладают таким деревенским типом сознания – фабрики, моногорода, — они просто уничтожены полностью. Население превращено в люмпенов, которые согнаны в города под бич микрокредитов, под власть банкиров.

Е.Бунтман― Правда, это немножко раньше произошло.

М.Шевченко― Первый указ ельцинско-чубайсовской банды был о роспуске колхозов и совхозов. Первый практически указ, который сразу уничтожал социальную хозяйственную базу жизни русского народа.

Е.Бунтман― Я наивно полагал, что организация колхозов уничтожила деревню.

М.Шевченко― Это был их первый указ. И дальше пошла последовательная цепь реформ, которые Ельцин и Путин, их правительства проводили и проводят до настоящего времени. В Белоруссии все по-другому. Белоруссия это Россия, которая сохранила самое лучшее от СССР. И к этому надо только добавить – на самом деле вы правы — современные, понятые современному поколению перспективы движения вперед. И это главная проблема. Сейчас просто кризис.

М.Шевченко: Я считаю, что социальные и национальные завоевания, которые были в эпоху Лукашенко, должны сохраниться

А государства, включая российскую Федерацию, решили сломать суверенитет Белоруссии, уничтожить ее и превратить ее просто в такую оккупированную территорию для транснационального капитализма — российского, европейского, какого угодно.

Е.Бунтман― Все-таки спрошу про Лукашенко еще одну вещь. Я понимаю вашу симпатию к Лукашенко.

М.Шевченко― У меня симпатия к тому государству, которое я видел, Беларуси. Если Евросоюз будет дотировать белорусскую деревню, — но это тоже, во-первых, не сразу произойдет. Как польское живет. Без этих дотаций польская деревня напоминала бы российскую абсолютно.

Не надо говорить, что какая-то нация более трудолюбива, чем другая. Просто нормы жизни в ЕС они социально-ориентированы, при всем том, что там правят неолибералы. Там дотируют жизнь крестьян. Мне это во Франции рассказывали в сельской местности.

Я приезжаю, например, в маленький городок под Сент-Этьеном, малюсенький, 500 населения, там разговариваю, спрашивают, как живут. Говорят: мы получаем дотации. Везде в Европе дотируется жизнь в малых городах. Только в России она сознательно властью уничтожена — чтобы русский народ никогда не сверг эту власть, дисперсно растворился в городском люмпениате. Это целенаправленная политическая акция – я уверен в этом.

Е.Бунтман― Все-таки про Лукашенко и про политику. Каждый президентские выборы в Белоруссии Лукашенко зачищает все возможное оппозиционное поле. Он сажает своих оппонентов в тюрьму, при нем преследовали журналистов российских и белорусских. И сейчас безоговорочно верить в версию западного или российского заговора, которое представляет официальное КГБ Белоруссии.

М.Шевченко― Для меня это одно и то же – западная и Россия. Россия это часть Запада, поэтому для меня это одно и то же.

Е.Бунтман― Хорошо. Поиск внешних врагов происходит каждые президентские выборы.

М.Шевченко― Женя, ну что сказать? Лукашенко плохой демократ. Он, наверное, вообще даже не демократ.

Е.Бунтман― Наверное, он все-таки диктатор.

М.Шевченко― Может быть, что за дурацкое слово «диктатор»? Мне, допустим, нравится Фидель Кастро — вы Кастро тоже диктатором назовете? Он у власти был 60 лет. Мне лично Куба нравится. Я считаю кубинский эксперимент правильный. Он создал совершенно нового человека. Мне оппозиция, сидящая в Майами, отвратительна. Я считаю их предателями кубинского народа. А кубинцы, которые живут под властью Фиделя, я считаю героями, патриотами своей страны, которые защищают национальную безопасность кубинской республики, республики Куба.

Почему «диктатор»? Мы что, должны весь мир подделывать под европейскую модель представительной демократии, которая выросла, как нам рассказал макс Вебер из духа протестантизма и капитализма? Есть целые цивилизации, где это плохо работает.

Это плохо работает в Китае — Китай отказался от этого, там партия всем руководит, некий держатель политических и этических принципов развития китайского общества. Это плохо работает в Индии на самом деле, где, несмотря на внешнюю демократическую процедуру для элиты, представляющую наследников Джавахарлала Неру и других, значительная часть живет в абсолютно кастовой, лишенной какого-либо налета даже европейской демократичности жизнью.

Е.Бунтман― А чем Белоруссия от Польши отличается? Я понимаю, чем Белоруссия отличается от Индии, но чем от Польши?

М.Шевченко― Начнём с того, что белорусы это не поляки. Это особая нация, которая наследует западно-русской литовской цивилизации, которая была на территории Великого княжества литовского.

Е.Бунтман― Хорошо, почему у литовцев может быть демократия, а у белорусов нет?

М.Шевченко― Секундочку. Литовцы современные это наследники жмуды, а Литва в средние века — так называли как раз белорусов. Поэтому Сергей Платонов, великий русский историк говорил, что это альтернативный центр объединения русских земель.

Я считаю, что демократия должна развиться из того национального государства уникального, которое существует сейчас. Да, надо двигаться вперед, но демократия не может быть привнесенным извне механистическим способом организации политической жизни. Она не может противоречить коренному выбору народа и взглядам людей. Она не может уничтожать, как это в России произошло, коренные основы народной жизни. В итоге в России ни народа русского нет, ни демократии, ни хрена нет. А есть бензоколонка, которая на Запад своим хозяевам гонит газ или нефть отсюда.

Е.Бунтман― Если все белорусы поддерживают Лукашенко, почему КГБ задерживает протестующих?

М.Шевченко― Совершенно не все поддерживают Лукашенко. Думаю, что Лукашенко поддерживает немногим больше половины, процентов 50-60. Но его реально поддерживают. Потому что там огромные социальные дотации.

М.Шевченко: У Дегтярева не было задачи договориться. У него была задача разорвать связь между управлением и народом

Мои родственники при трёх детях получают бесплатную квартиру трехкомнатную в новостройке в Бресте. Говорю — а четырехкомнатную можно получить? – Можно. Надо доплатить 12%. На это можно использовать, — говорит мне мать троих детей, внучка племянницы моего дедушки, — материнский капитал, который выдается за третьего ребёнка в размере 10 тысяч долларов примерно. То есть, практически бесплатно они могут получить четырехкомнатную квартиру.

Все это в России немыслимо. Если сравнить с Польшей, Польша не сама по себе существует. За спиной Польши стоят огромные финансовые гарантии ЕС. Не будь этих гарантий, не справилась бы никогда Польша. Так давайте тогда мы зададимся правильным вопросом: если такие гарантии были бы у Белоруссии, может быть и там была бы демократия? Никто таких гарантий Белоруссии что-то не дает. Никто таких гарантий и Украине особо дает, России никаких та каких гарантий не дает.

Поэтому, думаю, здесь система не линейная. Я уверен, что белорусская нация, древняя и одновременно молодая, — я понимаю прекрасно чувства, которые овладевают сердцами протестующих – прекрасно понимаю. И я считаю, что это прекрасная белорусская молодежь, которая хочет развития. Я совершенно не считаю их какими-то врагами или пятой колонной.

Другое дело, что ими могут манипулировать. Но многие из тех, кто выходит сегодня на митинг, — да, это люди, которые уже живут в другом мире. Которые могут спокойно сесть на машину, приехать в Москву, Киев, Варшаву или Вильнюс – собственно, куда угодно в Европу. Если у них есть карта поляка — поляки половине белорусов раздали карты поляка, дающие право на облегченное получение Шенгена. То они могут поехать вообще в любой европейский город, например.

Да, они хотят по-другому. Но здесь есть очень важный момент – чтобы не выплеснуть с водой ребенка. Я считаю, что социальные и национальные завоевания, которые были в эпоху Лукашенко, должны сохраниться. Поэтому я не знаю, как, я не могу советовать до конца белорусам, но я желаю белорусской нации сейчас пройти еще одно испытание, когда все на них обрушились. И потом найти такие механизмы движения в будущее, которые не сделали бы суверенитет Беларуси заложником аппетита внешних хищников – будь то Россия или ЕС.

Беларусь должна сохраниться как независимое, суверенное, бесценное государство. Для меня это особо ценное по двум параметрам. Потому что это настоящая Русь – я видел там то, что я хотел бы видеть в моей стране. Там люди говорят по-русски, белорусский язык используют как гипер-интеллектуалы, как польская шляхта говорила на латыни, например.

Е.Бунтман― То есть, язык свой потеряли?

М.Шевченко― Нет, они не потеряли. Я у них спрашиваю в брестской области: вы на русском говорите? — Да, на русском. – А вы белорусы? – белорусы. А белорусский знаете? — абсолютно все знают. А почему не говорите на белорусском? — Нам на русском удобнее, но мы белорусы. Самосознание. Язык не является главным фактором национального самосознания.

Самосознание «мы белорусы» это очень важное самосознание. «Мы — наследники». Но это образованные люди у нас скажут — мы наследники Полоцка древнего, древнего Турова, писка, Бреста. Я видел в Бресте потрясающий музей – там раскопали древнюю крепость на территории Брестской крепости, где есть мемориал героям 41 года и одновременно там есть музей 13 века, древний Брест раскопан рядом.

Вот это все надо защитить, не проиграть в этом азарте, который сейчас овладевает молодежью Должно быть национальное чувство. И это национальное чувство должно быть не только сугубо националистическим, идущим через язык – это ловушка, в которую, на мой взгляд, попалась Украина. Белоруссия находится в гораздо лучшем положении. Я бы не хотел, чтобы общество было разрушено.

А реформы, конечно, нужны. Демократия, или какие-то иные реформы, которые соответствуют менталитету белорусской нации. Но этот менталитет отличается от менталитета московской Руси. Очень сильно отличается. Он отличается от менталитета поляков и украинцев, литовцев, как я их помню – я не был в Литве с начала 90-х годов. Но я много тогда бывал в Литве и очень хорошо знаю Литву.

Поэтому я, честно говоря, сейчас очень не хочу, чтобы используя внутреннее стремление белорусского народа к переменам, к развитию, внешние хищники сожрали независимую, прекрасную, суверенную Беларусь. Это моя позиция, и я с нее не сойду.

Е.Бунтман― Хорошо, во второй части программы мы поговорим как можно подробнее про Хабаровск и про протесты. Но мы уже говорили про предположительно ЧВК «Вагнера» в Белоруссии. Завтра годовщина гибели Орхана Джемаля и его коллег.

М.Шевченко― Я сегодня был на кладбище, сегодня годовщина, потому что в ночь с 30 на 31 был убит Орхан, Александр и Кирилл. Я считаю, что Следственный комитет 31, завтра заканчивается следствие, это последний день, не знаю, будут они продлевать или нет. Я считаю, что это откровенный и отвратительный саботаж. Я готов ответить в любом суде за эти слова. Я считаю, что Следственный комитет просто покрывает убийц. Он не допрашивает важных свидетелей, таких, как Пригожин или таких, как Романовский, или таких, как советник этого президента ЦАР, который отвечал за наблюдение.

Он не приобщает к материалам следствия важную фактуру, такую, как биллинг, которую опубликовала группа «Досье», не допрашивает Ходорковского на предмет того, где и откуда этот биллинг взят. Он делает вид, что версия, которая была озвучена шофером Бьенвеню сразу же, или, как мы понимаем из биллинга, возможно, с ведома сотрудников Евгения Пригожина о том, что были убиты ребята арабоязычными какими-то людьми в тюрбанах – что эта версия и есть единственная версия Следственного комитета, несмотря на всю фактуру, которая существует вокруг этого.

Вопрос – почему не допрошены Романовский и Пригожин? Почему не исследована их переписка на 18-й год?

Е.Бунтман― Нет ответа.

М.Шевченко: Сегодня хабаровский протест получил замечательное развитие в лице депутата местной краевой думы Емельянова

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Там как и Сотов, и другой — забыл его фамилию — Воронин, что ли?

Е.Бунтман― На эти вопросы нет ответа. Максим Шевченко, журналист, это «особое мнение». Мы вернёмся через несколько минут в эту студию.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Евгений Бунтман в студии, по скайпу у нас Максим Шевченко. И мы, как и обещали, про Хабаровск будем говорить. Давайте немножко зазеркалим с Белоруссией, вы говорили, что стабильности мешают внешние враги, внутренние.

М.Шевченко― Я не говорил, что мешают стабильности. Я вообще не сторонник стабильности. Я сторонник развития. Я говорил, что национальный суверенитет Белоруссии, который с таким трудом создавался, под угрозой.

Е.Бунтман― Хорошо. В Хабаровске что происходит? нынешний и.о. губернатора, г-н Дегтярёв считает, что это враги мешают. Иностранные провокаторы в том числе.

М.Шевченко― Он считает, что грузины мешают.

Е.Бунтман― Что там происходит на самом деле и есть ли у Дегтярёва шанс понравиться протестующим?

М.Шевченко― Нет, такого шанса у него нет, естественно. Эти шансы у него изначально и не планировались, потому что у него совсем другая задача.

Е.Бунтман― Какая?

М.Шевченко― Вы просто никак не можете понять — Дегтярев решает то, что ему приказал сделать политический консилиум в Кремле. А приказали ему следующее: Хабаровская область являла собой уникальный совершенно российский регион, где исполнительная власть полностью отвечала перед народом больше, чем перед Кремлем

То есть, условно, Фургал, избранный народом и заксобрание, избранное народом. И команда Фургала, которая сидела там, для нее мнение хабаровчан значило гораздо больше, чем мнение людей на Старой площади. И это решили разорвать.

Поэтому туда прислали Дегтярёва, который сразу стал оскорблять людей на улице, говорить, что они с топорами, с мачете. С ножами. Стал говорить «эти, которые ходят под окнами», «с толпой не разговариваю». У него не было задачи договориться с людьми на площади. У него была задача разорвать связь между управлением и народом.

В России управление должно исходить только от вертикали, только из центра, ни в коем случае не от народа. Легитимность хабаровской власти была снизу, от народа, электоральным способом и способом того, что там все знали.

Задача была специально прислать такого «додика», извиняюсь, который будет омерзителен хабаровчанам, но зато подчинит себе чиновников, чиновничий аппарат. Не все люди Павки Корчагины и не все люди готовы идти на смерть. Да, людей Фургала, которые занимались политикой, он уже выгнал оттуда. Там остались люди, которые ни в чем не виноваты, которые, может, и уважают Сергея Ивановича, но не хотят совершенно покидать свои чиновничьи кабинеты.

Поэтому первая задача Дегтярёвым решена. Возникает другая проблема — куда двигаться хабаровскому протесту? И я считаю, что сегодня хабаровский протест получил просто замечательное развитие в лице депутата местной краевой думы Петра Емельянова, который вышел из ЛДПР, напомним, в знак протеста против поведения Жириновского и Дегтярёва, создал новое движение «Голос Дальнего Востока», — завтра как раз будет пресс-конференция, там журналисты у «Эха» есть, думаю, вам расскажут подробно.

Я знаю, что Емельянов и в эфире «Эха» тоже был в эти дни. И он выступил с инициативой, что он подал в краевую думу законопроект о том, что человек, который возглавляет хабаровский край, должен прожить на территории края не менее 10 лет.

Е.Бунтман― А это справедливо?

М.Шевченко― Абсолютно. Потому что это на самом деле абсолютно справедливо с точки зрения интересов конкретного региона. Я могу сказать, что я такой же законопроект обязательно подготовлю во Владимирской области. На самом деле это важнейший конфликт. Федеральная власть везде ломает местных, подчиняет, лишает местное, коренное население того или иного региона политических электоральных возможностей.

То, что происходит в Хабаровском крае это реальная борьба за федерализм. И запрос на федерализм идет снизу. Не от какой-то группы элит наверху, которые обижены и отодвинуты в сторону — Лужков, Шаймиев, старые сторонники федерализма – Россель. А снизу. Мы видим, что жители Хабаровского края говорят: это наш губернатор, мы сами хотим выбирать. И это важнейший момент политический вообще поворота этого протеста.

Понятно — «справедливый суд!». Справедливый суд зависит от милости царя. Скажет царь «у него руки по локоть в крови» — Фургала упрячут так, что никогда в жизни его никто не найдет. Скажет царь «Народ требует – давайте суд присяжных» — уверен, что в суде дело развалится. Есть еще и третий вариант: скоро у Фургала истекает срок давности по тем обвинениям, в которых его обвиняют. Может, его просто отпустят за истечением срока давности в ноябре-декабре. Он уже не губернатор, власть перехвачена Дегтярёвым и стоящим за его спиной людьми со Старой площади – задачи все решены.

Но вот этот поворот, вот эта инициатива – возможно, она не пройдет в краевой думе. Но это для всей страны звучит как политический призыв к борьбе за федерализм. И я считаю, что это сегодня важнейшая системная альтернатива тому имперскому катку чудовищному, который давит и уничтожает нашу родину, ее разнообразие. Под предлогом защиты традиционных ценностей они уже уничтожили русский народ, его социальную базу, теперь они берутся за народы Поволжья, Кавказа, и так далее.

М.Шевченко: То, что происходит в Хабаровском крае это реальная борьба за федерализм

И федерализм единственный – когда права регионов с правами федерального центра, скажем так, находятся в некоем согласовании, когда регионы имеют достаточно большие права, а не такие, что кого пришлем, того и сожрите. Вот это. Мне кажется, важнейший момент.

Поэтому хабаровчане – низкий вам поклон за вашу борьбу, которая теперь уже, после этого предложения, имеет и общероссийское, федеральное значение, а не просто «Путин нам не нравится». «Путин нам не нравится» это не политическое требование. А вот федерализм, чтобы губернатор был местный, 10 лет прожил – это уже политическое требование. И я считаю, что это огромный шаг вперед.

Е.Бунтман― Какова роль левых сил в хабаровском протесте? Пока кажется, что никакая.

М.Шевченко― Ну, они поддерживают. Это местные люди, которые участвуют — я вижу красные знамена, я на связи с крайкомом КПРФ, они участвуют в протесте. Просто им сначала было тяжело поддержать его, поскольку с местной ЛДПР у КПРФ была достаточно долгая история взаимной борьбы политической. И это не абстракция.

ЛДПР, Фургал, вполне побеждал и душил местные партийные органы КПРФ. Но не так, как «Единая Россия», это было достаточно демократично, но вместе с тем жестко. Поэтому, конечно, им тяжело было сначала встать под знамена ЛДПР. Когда выяснилось, что это уже не ЛДПР, что ЛДПР это партия, которая предала Хабаровский край, которая предала хабаровчан, то конечно, коммунисты Хабаровского края, «Левый фронт», вместе со всеми активно участвует в этих шествиях.

Я знаю, что они там проводили митинг – кстати, они единственные, кого там пытались арестовывать, и против кого судебное дело заведено — против Петра Перевезенцева за незаконный митинг, видите ли – потому что красные знамена подняли. Но в целом я знаю, что левые силы Хабаровского края, Дальнего Востока, конечно, вместе с хабаровчанами. Собственно говоря, они и есть хабаровчане.

Е.Бунтман― Ещё про левых – продлили арест Платошкину, арестовали Удальцова. И я тоже не вижу по этому поводу протестов со стороны — ну, Зюганов в нашем эфире говорил, что это все безобразие, но не более того. Почему?

М.Шевченко― Я видел протесты по поводу ареста Платошкина — 40 человек были арестованы, когда около прокуратуры был митинг. Собственно и Удальцов 10 дней получил административного ареста за то, что якобы — что, конечно, абсолютная неправда — в социальных сетях где-то написал «Эх, хорошо бы пойти на эту акцию протеста».

Е.Бунтман― Нет, он про Хабаровск написал, но туда он тоже не ходил.

М.Шевченко― Это одно и то же — они совместили Хабаровск и поддержку Платошкина. Да, это репрессии. Почему нет КПРФ – это не ко мне вопрос, а к руководству КПРФ. Я вчера был на Богородском валу, когда слушалось дело Удальцова, выложил в Инстаграме короткое интервью с ним, когда его уводили оттуда.

Е.Бунтман― Как-то в последнее время Зюганов занят конфликтом с Сурайкиным, увы и ах.

М.Шевченко― Я считаю, что это неправильная формулировка. Потому что есть люди, конфликтовать с которыми, как говорят в местах не столь отдаленных – западло.

Е.Бунтман― Ну и про историю, наконец, про 37-й год и сталинские «тройки». Опять не назвали имена по запросу «Мемориала» членов сталинских «троек», прокуроров. Почему, чего боятся?

М.Шевченко― А они что, засекречены? Это что, секретные имена? Я просто не в курсе этих исторических деталей – разве они не открыто подписывал все приговоры? Каждый член «тройки» должен был поставить.

Е.Бунтман― Тверской суд решил запретить раскрытие фамилий участников сталинских «троек», прокуроров. И это не первый раз. Когда исследователи пытались выяснить имена расстрельщиков, имена палачей, судей. Им каждый раз отказывали, говорили, что только с разрешения родственников. Это правильно, или нет?

М.Шевченко― Это неправильно конечно, абсолютно. Все должно знать, все имена должны быть названы. Имена жертв и имена палачей. Я абсолютно осуждаю это решение суда и считаю, что оно абсурдно. Я его не понимаю. В современной неолиберальной России, которая ненавидит Ленина и Сталина, устами Путина постоянно полощет советскую власть и полощет Ленина и пытается выхолостить из Сталина социализм и породить в нем монарха, чуть ли не православного царя, чуть ли не наследника Александра Третьего, ка кони пытаются это сделать.

Вот этот неолиберальный постмодернистский абсурд под названием «Ельцинско-Путинская Российская Федерация», каким-то образом вдруг еще скрывает имена палачей 37-38 года. Я считаю, что вообще вся эта история должна быть описана. Все документы должны быть открыты, исследованы. И должно быть четко все совершенно изложено – мотивы репрессий, причины репрессий, как они проводились.

М.Шевченко: В России село уничтожено. Уничтожены сами корни русского народа, откуда он происходил

У нас очень мало исторических исследований на эту тему, буквально их по пальцам перечесть. К сожалению, работу «Архипелаг ГУЛАГ» я не считаю историческим исследованием. Это сильная публицистическая книга, с которой можно соглашаться, или не соглашаться.

Но именно исторических исследований, анализа этих самых протоколов, доносов, судебных разных речей, которые там произносились, мотивов этого всего. Сталин ведь наверняка вел какие-то личные записи — мы ничего про это не знаем. Из таких источников я могу только назвать книгу Феликса Чуева «140 разговоров с Молотовым» — совершенно потрясающая книга. Если Вячеслав Никонов нас сейчас слушает, — он там тоже упоминается.

Выдающийся советский журналист Феликс Чуев примерно с конца 60-х годов до самой смерти был допущен к Молотову и с его разрешения задавал ему вопросы и записывал ответы. Всем советую прочитать эту книгу. Но таких книг практически нет, нет учебников истории. Поэтому здесь, мне кажется, должен быть абсолютный консенсус между всеми здравомыслящими людьми. Эта эпоха должна быть исследована.

Е.Бунтман― Спасибо большое. Это было «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко.