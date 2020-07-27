Особое мнение СПб

Т. Троянская― Доброе утро! Я Татьяна Троянская, и сегодня «Особое мнение» Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидера фракции «Яблока». Борис Лазаревич, сегодня открываются рестораны, торговые центры – жизнь в Петербурге принимает обычный вид. Вас это радует? 172 зараженных сегодня.

Б. Вишневский― Меня, конечно не радуют заболевшие. Ситуация вроде бы медленно, но улучшается, я бы призвал сохранять осторожность, потому что у меня есть некоторые основания полагать, что официальная статистика занижена. Я неделю назад обнародовал эти данные, рассказывал о своём анализе в эховском эфире, и, судя по тому, что убедительных опровержений не последовало, картину пытаются несколько приукрашивать. С другой стороны, раз уже несколько месяцев работает общественный транспорт, магазины, то открытие кафе и ресторанов сильно не смогут ситуацию ухудшить: там не опаснее, чем в метро, автобусе или троллейбусе. Открытие общепита меня радует, но прошу соблюдать осторожность перед посещением.

Т. Троянская― И, наверное, не опаснее парада, который прошёл вчера (до этого ещё была репетиция). Если говорилось, что необходимы маски, хотя я видела фотографии людей без масок на набережной, то в пятницу никто не соблюдал перчатно-масочный режим.

Б. Вишневский― Насколько я видел на самом параде: люди, проходя через оцепление тут же снимали эти маски, толпы на набережной спокойно находились – дай Бог, чтобы это не спровоцировало второй волны. Что я хочу сказать по повожу своих бесед с медиками? Постоянно с ними общаются – они надеются, что если и будет вторая волна, то она будет меньше первой. И, реальный факт, сейчас они уже лучше готовы к наступлению волны, чем в марте, когда мало кто понимал, что такое коронавирус, на что надо обращать внимание, как лечить и обследовать – сейчас, конечно, городская система подготовлена к борьбе лучше.

Т. Троянская― Получается, экстремальная ситуация нужна была для того, чтобы медицина начала работать так, как должна.

Б. Вишневский― Лучше бы, чтобы не возникало таких экстремальных ситуаций, возмутительных случаев, например, когда лучшего специалиста по борьбе с этой инфекцией Алексея Яковлева увольняют перед началом эпидемии с поста главного врача больницы имени Боткина – абсолютно безумие. И на коллективное обращение депутатов нам ответили отпиской. Я хочу надеяться, что опыт получат хоть и такими жертвами – зайдите на Малую Садовую и посмотрите на скорбную стену памяти, на которой постоянно, к сожалению, появляются имена погибших медиков в этой борьбе.

Т. Троянская― Давайте вернёмся к параду: мощи адмирала Ушакова прибыли в Петербург, в Кронштадте – и есть много фотографий, как матросики целуют череп Ушакова. Это что? Антисанитария.

Б. Вишневский― Со одной стороны, я атеист и не должен оценивать религиозные обряды, с другой – мне глубоко непонятно, в чём тут высокий смысл. Ещё в детстве я читал книжки про адмирала Фёдора Ушакова, великого флотоводца, не проигравшего ни одного морского сражения за 43 года флотской жизни. То, что Русская Православная Церковь объявила его святым воином – её право. Но всё то, что в просторечье, да не обидятся на меня верующие, называется «гастроли мощей», когда останки объявленных святыми людей возят по городам, к ним выстраиваются дикие очереди, чтобы приложиться – мне не очень это понятно в XXI веке.

Т. Троянская― Я надеюсь, матросики, которые это делают, понимают зачем – и делают по доброй воле, и никто их не заставляет.

Б. Вишневский― В этом-то я не очень уверен, как и в том, что эти матросы истово православные верующие – вполне допускаю, что погнали всех, не особо интересуясь вероисповеданием. Даже если это не так, то такое поклонение мощам строем мне представляется столь же странным, что и путешествие мощей якобы для принятия парада. Когда я вижу заголовки, в которых Фёдор Ушаков чуть ли не посетил военно-морской парад…

Т. Троянская― Прокатился по Неве, ему показали Петербург, который готовится к параду. Эзотерические новости.

Б. Вишневский― Это грустно, потому что воскрешать мёртвых ещё никто не научился. Если у нас что осталось от Ленина много лет лежит в Мавзолее – и поклонники другой коммунистической религии регулярно туда приходят поклоняться – я не вижу особой разницы.

Т. Троянская― Они всё-таки не целуют Владимира Ильича.

Б. Вишневский― Я думаю, если бы им позволили, то также бы прикладывались.

Т. Троянская― Это не исключительно. В Петербурге действительно очень любят праздники, а вот культуру нынешний губернатор Александр Беглов не жалует: было два скандала на прошлой неделе. Сокращение сотрудников учреждений культуры, потом, правда, Беглов оправдывался. И вторая история – я предлагаю с неё начать – субсидии, которые ежегодно выдает Комитет по культуре негосударственным театрам и на проведение фестивалей, выставок и прочих мероприятий, не были выплачены. У нас был в пятницу эфир «Волшебная гора», где один из членов комиссии Виктор Минков, директор театра «Приют комедианта», сказал, что все фестивали шли по депутатским поправкам и что они не имели права отказать этим мероприятиям. У меня тогда вопрос: почему они участвуют в конкурсе? Объясните всю эту историю. Что это за поправки? Почему они в конкурсе, но идут вне конкурса?

Б. Вишневский― Во-первых, к сожалению, наша власть любит говорить, что у России всего два союзника – армия и флот – так и врага у неё тоже всего два – образование и культура, судя по тому, как ведут себя по отношению к ним. Что касается депутатских поправок – самая засекреченная часть городского бюджета Петербурга уже много лет. Григорий Явлинский, который руководил фракцией «Яблоко» в прошлом созыве, открыто называл это политической коррупцией: в обмен на голосование за бюджет, депутаты, которые за него голосуют, получают возможность по своему усмотрению распределить кусочек из этого бюджета. Ни в одной бюджетной росписи вы этого не найдёте – это скрывается, а знает только Бюджетно-финансовый Комитет, руководством ЗакСа и тот депутат, который свою поправочку отправил.

Т. Троянская― То есть члены Комиссии по культуре, которая средства распределяет, не понимают, от кого эта поправка идёт?

Б. Вишневский― Думаю, что у них эта информация есть, раз в особом порядке попросили выделить деньги. Так происходит голосование за бюджет: таким путём губернатор получает нужный результат, какие там чудовищные несуразности и неэффективные расходы в нём не содержались. Система существует много лет, «Яблоко» не голосует, ничего не распределяет, в этой системе не участвует.

Т. Троянская― То есть депутатские поправки идут вне конкурса?

Б. Вишневский― Формально они тоже должны проходить конкурс, но они идут по поправкам и из общей строчки бюджета комиссии приходится считаться с тем, что это приоритетно, потому что депутат, внесший поправку сообщает, куда он хочет дать деньги. Но в публичном доступе вы этого не увидите.

Т. Троянская― По факту делается вид, что они участвуют в конкурсе, но нет.

Б. Вишневский― На самом деле, это не конкурс, а целевое предоставление.

Т. Троянская― А деньги, которые идут по депутатским поправкам, это отдельные деньги или…

Б. Вишневский― Это всё одна кубышка, просто её часть привязана к именам депутатов. Хочу напомнить, что, когда Бюджетно-финансовым комитетом руководил уважаемый мной Константин Сухенко, я от него многократно требовал сообщить, кто конкретно из депутатов внёс те или иные поправки. На это он мне неизменно отвечал, что деньги любят тишину – его любимая фраза.

Т. Троянская― Действительно. Я правильно понимаю, что, если деятели культуры сделают запрос относительно того, как потрачены деньги на тот же фестиваль «Петербургская морось», может ли комиссия ЗакСа по культуре заняться этим расследованием.

Б. Вишневский― Во-первых, это другая тема: как потрачены деньги, уже выделенные на конкретное мероприятие – можно выяснить. Я думаю, и с помощью депутатского запроса. В комиссии вряд ли будут этим заниматься, там те же люди из «Единой России».

Т. Троянская― Там те, кто эти поправки и подавал?

Б. Вишневский― Конечно. Они что, будут сами себя расследовать? Я знаю, что некоторые негосударственные театры заслуживают поддержки от города, но её не получают. Например, Интерьерный…

Т. Троянская― Он как раз получил субсидию.

Б. Вишневский― Значит, кто-то позаботился. А Санкт-Петербургский городской театр получил?

Т. Троянская― Нет.

Б. Вишневский― Жаль, я с огромным удовольствием смотрел их два спектакля. Пытался помочь получить им новое помещение, потому что они платят дикую арендную плату – я считаю, что город им должен дать помещение, но пока всё, что предлагалось, их не устраивает.

Т. Троянская― А к вам могут обратится деятели театра с просьбой расследовать, как потрачены?

Б. Вишневский― Да, пожалуйста. Я готов написать любые запросы и добиваться ответов – я известен нашей городской власти как человек упорный, и обычно мне удается получить информацию.

Т. Троянская― Тут у нашего слушателя вопрос: получил ли Григорий Козлов и театр «Мастерская» субсидию. Это государственный театр, а сейчас речь идёт о негосударственных. Конечно, вы читали письмо Александра Калягина, председателя Союза театральных деятелей, о том, что Беглов просто рушит культуру в Петербурге. Мне кажется это очень точное высказывание. Беглов среагировал на то, что везде распространилась информация относительно сокращений. Всё-таки, по факту, такая публичность помешает Беглову добиться сокращений, или они будут осуществлены?

Б. Вишневский― Я надеюсь, помешают. У меня готов текст письма, я после эфира поеду в Мариинский дворец распечатаю: коллективное обращение депутатов Бегловву с требованием не проводить сокращения – если так хочется кого-то уволить, то пусть сокращает чиновников, их непомерно много у нас, на мой взгляд. Я прекрасно знаю, насколько скромную зарплату получают в театрах, музеях, библиотеках за нелёгкий труд. Я думаю им просто мстят, потому что те, кто работает в учреждениях культуры, в библиотеках, например, как прекрасная Екатерина Кутерницкая из библиотеки Маяковского. Они же публично оглашали требования, которые приходили им сверху, досрочно голосовать (чтобы бюллетени можно было безболезненно подменить ночью) за поправки в Конституцию – теперь они уверены, что им за это мстят, инициируя сокращения.

Т. Троянская― Давайте сравним Беглова с появившимся у него конкурентом – Дегтярёвым. Наши слушатели отмечали, что Дегтярёв гораздо ярче на фоне Беглова.

Б. Вишневский― Я год назад, видимо, смертельно оскорбил Смольный, Александра Дмитриевича, тех, кто его прислал, и тех, кто поддерживал: я себе позволил сказать, что Петербургу нужен умный губернатор. Так умный губернатор нужен не только Петербургу: когда я смотрю на господина Дегтярёва, я это понимаю с большей очевидностью, но, я думаю, Александр Дмитриевич смотрит сейчас на происходящее в Хабаровске и про себя думает: «А если меня завтра арестуют, кто выйдет на улицы и с чем?» У меня есть подозрения, что многие, если и выйдут, то праздновать. «Единая Россия» выйдет с лозунгом «Давно пора» и побежит присягать новому. Хабаровская история демонстрирует чудовищную глухоту власти по отношению к народу: прислать клоуна от Жириновского, который известен предложениями покрасить Кремль в белый цвет и запретить доллар, который не имеет никакого отношения к Хабаровску – это плюнуть людям в лицо. Но есть положительное следствие, мне о нём рассказывали коллеги по «Яблоку», работающие в Хабаровске: до этого, когда они смотрели телевизор, им показывали, что происходит в Москве и Петербурге, какие жалкие кучки выходят на акции протеста, как это всё оплачивается печеньками Госдепа – они думали, что так и есть. И тут они увидели, что они у себя дома выходят десятками тысяч на улицы, а по телевизору – жалкая кучка, говорят, что протесты идут на спад, протесты раскачивают заезжие провокаторы. У них происходит когнитивный диссонанс: по телевизору показывают ложь.

Т. Троянская― Тут нам написали: если завтра миллион выйдет на улицы Петербурга с лозунгом «Не забирайте нашего губернатора» – его заберут.

Б. Вишневский― Слабо себе представляю, гораздо легче видится миллион, требующий отставки Путина как в Хабаровске сейчас происходит – ведь там в пересчёте с учетом количества населения, так и выходит. Очень важно, что там выходят не просто с лозунгами «Верните Фургала» или с требованием провести суд в Хабаровске, что было бы правомерно. Но они требуют отставки президента, потому что понимают, что он виноват, что это его волей, в чем нет сомнений, Фургал был незаконно (потому что по закону ни один довод об утрате доверия не имеет места) отстранён якобы с утратой доверия, но всё равно Владимир Владимирович прислал клоуна Дегтярёва. Может быть, я зря употребляю слово «клоун»: не хочу оскорбить представителей профессий. Дегтярёв – типичный думский тролль, что-то около Жириновского.

Т. Троянская― По поводу недовольства президентом: не совсем сразу это возникло в Хабаровске, а со временем.

Б. Вишневский― Почти сразу, как только им стали присылать нового, стало понятно, что президент, как он всегда делает в сложных ситуациях, забился в щель и не реагирует никак.

Т. Троянская― Это же, наверное, не его решение так не реагировать. Как ему сказали, так и…

Б. Вишневский― Это точно его решение. Обратите внимание, кроме подписания указа об увольнении Фургала и назначении Дегтярёва, президент публично, собственными устами ни разу не высказался по поводу того, что происходит в Хабаровске. Мы только слышим пресс-секретаря, но люди видят, что на них просто наплевали. Какой бы не был Фургал, виновен ли он в том, что было 15 лет назад – он честно выбран губернатором. Да, это технический кандидат. Да, он до этого избирался в Государственную думу по договорняку. Да, он голосовал за безумный законы. Но тем не менее люди хотят, чтобы их выбор уважали, чтобы обвинения были озвучены, чтобы, если и присылали, то местного, кто знает проблемы, а не самарский тролль. А телевизор, выходящий из доверия – серьезный симптом, потому что, когда люди видят, что им врут сейчас, они понимают, что им врали и раньше о том, что происходит в стране. Раньше это видели 30 лет назад, когда Советская империя приближалась к концу. Я думаю, будет происходить что-то подобное. В Хабаровске появился лозунг, что они увольняют Путина по утрате доверия. А я ему никогда не доверял.

Т. Троянская― Сначала были разговоры, что Сергей Шнуров может приехать в Хабаровск. Сегодня уже появилась информация, что якобы он уже там. Что это за ход? Ваша коллега Оксана Генриховна его очень хвалила.

Б. Вишневский― Показывает, что в «Партии роста» два несовместимых понятия. Господин Шнуров, видный член «Партии роста». Уважаемая Оксана Генриховна, на мой взгляд, в последнее время делает всё, чтобы её не оскорбляли, считая её оппозицией, по крайней мере в городе. А на федеральном уровне «Партия роста» никогда оппозицией не была.

Т. Троянская― Считаете, что Шнуров нас будет удивлять как типичным политик традиционной партии?

Б. Вишневский― Которая регулярно подставляет власти плечико и покритиковать в стиле «Царь хорош, а бояре немного подкачали». Посмотрите на то, что творила «Партия роста» в Псковской области, например, спросите у Льва Шлоссберга, где «Партия роста» подавала иски о снятии наших депутатов на муниципальных выборах. И в других регионах.

Т. Троянская― Сергей Шнуров, автор хита «В Питере пить». Здесь место вспомнить закон о наливайках. Беглов подписал, но другого мы и не ожидали – но тем не менее собрана комиссия, которая будет что-то делать с этим законом. Вы в этой комиссии?

Б. Вишневский― Я написал просьбу, чтобы меня включили, но, как я понимаю, делается всё, чтобы я как можно меньше принимал участие в её работе. Я голосовал против закона, хотя я всегда защищал жителей от неудобств, которые им причиняют рестораны и бары, в частности, на Рубинштейна. Дело в том, что это закон никак не защищает жителей: он якобы направлен на борьбу с наливайками. Чтобы с ними бороться, я опираюсь на мнение Ассоциации владельцев кафе и ресторанов, нужно сделать так, чтобы не было сети, у которой точки имеют лицензию и как магазин и как бар, потому что вечером они превращаются в бар и занимаются круглосуточной продажей алкоголя. Это надо решать не ограничением площади, а запретом на две лицензии и строгим соблюдением правилам общепита, чтобы они соответствовали санитарным и другим нормам. А барная культура очень важна для Петербурга, ведь не даром много людей выступило в их защиту. Бороться с неудобствами надо другими путями. Мы сейчас юридически оформляем закон о том, что можно было запретить на улицах, как Рубинштейна, курение на выходе, если это около парадных, около жилых окон. Постараться сделать в кафе и барах кабины для курения, изменить системы вентиляции, выделить на улице зоны, где можно курить, не мешая другим. Я это говорю, как человек, который не выносит табачный дым. Тупо запрещать – это глупо. Даже Уполномоченный по правам предпринимателей, насколько я знаю, обращался к Беглову, прося не подписывать закон, но он отнесся к этом не критично. Я думаю, это лоббирование.

Т. Троянская― А как вы относитесь к идее Оксаны Дмитриевой переселить всех жителей улицы Рубинштейна в другие дома Центрального же района, сделал улицу исключительно ресторанной?

Б. Вишневский― Плохо, потому что огромное число людей там живут и жили ещё до того, как она стала ресторанной, не хотят переезжать, и никто не смеет советовать уехать. Нужно делать всё, чтобы было возможно мирно сосуществовать и гражданам и рестораном. Люди сядут и договорятся, чтобы все неудобства были компенсированы.

Т. Троянская― Спасибо!